Zverev en demi contre Djokovic +++ Gerrard prêt pour ses débuts

Charlotte Chable annonce la fin de sa carrière Charlotte Chable lors de sa 9e place au slalom d'Aspen en 2015 Image: KEYSTONE/FR37383 AP/NATHAN BILOW Charlotte Chable a choisi de ranger ses skis à 27 ans. Pas épargnée par les blessures, la Vaudoise aura disputé 35 courses de Coupe du monde et les Championnats du monde de 2015. Arrivée sur le circuit à Flachau en janvier 2015, la skieuse de Villars ne s'est jamais totalement remise d'une nouvelle blessure grave au genou survenue en septembre 2020. Elle avait réfléchi avant de finalement décider en mai de poursuivre sa carrière. Mais les dernières semaines d'entraînement ont été compliquées. "Je ne me sentais plus capable de donner le 100%, explique-t-elle dans un communiqué. J’ai voulu tenter, une nouvelle fois, de revenir après cette grosse blessure, car mes rêves étaient toujours présents, mais aujourd’hui je sens que mon corps n’est plus prêt à donner ce qu’il faut et à prendre les risques liés à ce sport." Son meilleur rang en Coupe du monde restera une 9e place au slalom d'Aspen en 2015. Elle avait aussi terminé 15e du slalom des Mondiaux de Vail la même année. La Vaudoise va maintenant se consacrer à ses études en communication ainsi qu'à d'autres projets. Elle compte garder un pied dans le milieu du ski.

Zverev défiera Djokovic en demi-finale Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Alexander Zverev (no 3) défiera Novak Djokovic (no 1) samedi en demi-finale du Masters ATP à Turin. L'Allemand s'est assuré la deuxième place du groupe rouge en dominant le Polonais Hubert Hurkacz (no 7) 6-2 6-4 en 64' jeudi après-midi. Sacré en 2018 à Londres, Alexander Zverev se hisse pour la troisième fois dans le dernier carré des "ATP Finals", en cinq participations à ce tournoi des Maîtres. Il a déjà affronté à trois reprises Novak Djokovic dans le cadre de cette épreuve, s'inclinant deux fois, lors du Round Robin en 2018 et en 2020. L'Allemand a toutefois remporté le duel qui comptait le plus au Masters, la finale de l'édition 2018 dans laquelle il s'était imposé 6-4 6-3. Mené 7-3 dans leurs confrontations, il a en outre gagné un seul des quatre matches qu'ils ont livrés en 2021, mais c'était la demi-finale des JO où Novak Djokovic rêvait encore de "Golden Slam". 4-0 en 11' Alexander Zverev, qui reste sur une défaite face au Serbe en demi-finale de l'US Open (6-2 au cinquième set), n'a guère dû s'employer pour décrocher son ticket de demi-finaliste. Il a pris un départ canon face à un Hubert Hurkacz dépassé et démobilisé, menant 4-0 après 11' en n'ayant perdu que 2 points. Le champion olympique a dû serrer sa garde dans le deuxième set. Mais le géant Hambourgeois (1m98) n'a pas dû faire face à la moindre balle de break dans cette partie, et il a profité d'un jeu de service catastrophique livré par le Polonais à 4-4 dans la deuxième manche pour faire la différence. Medvedev-Sinner sans enjeu sportif Le match de 21h entre Daniil Medvedev (no 2) et Jannik Sinner (no 9) est donc sans enjeu si ce n'est les 200 points et 173'000 dollars promis au gagnant. Vainqueur de ses deux premiers matches, le Russe est déjà qualifié pour les demi-finales, où il affrontera Andrey Rublev (no 5) ou Casper Ruud (no 8) samedi. Jannik Sinner, qui a remplacé son compatriote Matteo Berrettini (blessé) après la première journée, est pour sa part éliminé malgré son succès face à Hubert Hurkacz mardi. L'Italien de 20 ans est néanmoins certain de finir l'année dans le top 10 du classement ATP - au 10e rang - pour la première fois de sa prometteuse carrière.

Gerrard: Aston Villa n'est pas qu'un "marche-pied" vers Liverpool Steven Gerrard: sa mission est de relancer Aston Villa Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Steven Gerrard va faire ses débuts sur un banc de Premier League samedi. Aston Villa, son nouveau club depuis son départ des Glasgow Rangers, recevra Brighton. Gerrard (41 ans) a assuré que ce poste n'était pas qu'un "marche-pied" vers celui de manager à Liverpool que beaucoup lui promettent un jour. "C'est très injuste de décrire (ce poste) comme un marche-pied, vous ne m'entendrez jamais en parler comme ça", a protesté l'ancien milieu emblématique et capitaine des Reds. Successeur désigné de Klopp Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League et auteur de 186 buts en 710 matches sous le maillot de Liverpool, avec qui il a joué 18 ans en pro, Gerrard est souvent vu comme le successeur désigné de Jürgen Klopp, sous contrat jusqu'en 2024, quand le technicien allemand quittera les bords de la Mersey. "Liverpool a un entraîneur de classe mondiale avec Jürgen Klopp. S'il décidait de signer un contrat à vie, là, tout de suite, je serais très heureux pour lui et pour eux", a assuré "Stevie G". Tout donner "Je suis complètement investi et je vais tout donner à ce poste pour avoir du succès (...) Je suis impliqué à 100%, tout comme l'est mon staff", a-t-il insisté. Il a toutefois reconnu qu'il n'y avait "rien de mal dans le fait d'avoir des rêves et des ambitions". "L'opportunité de revenir en Premier League et de me rapprocher de ma famille sont deux des raisons pour lesquelles ce poste était bon pour moi", a-t-il expliqué. En attendant le 11 décembre et le déplacement de son équipe à Anfield Road, Gerrard devra essayer de rapidement redresser le club de Birmingham tombé au 16e rang après cinq défaites consécutives.

Selina Büchel est enceinte Image: KEYSTONE/AP NTB scanpix Selina Rutz-Büchel (30 ans) est enceinte de son premier enfant, a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux. La spécialiste du 800 m va dès lors sans doute manquer la totalité de la saison 2022. Büchel avait été championne d'Europe indoor du 800 m en 2015 et 2017. Cette année, elle a manqué sa qualification pour les JO de Tokyo en raison d'une blessure.

L'Open d'Australie pourra se tenir devant des tribunes pleines L'Open d'Australie 2022 se tiendra devant des tribunes combles Image: KEYSTONE/EPA AAP/DEAN LEWINS Les tribunes de l'Open d'Australie 2022 (17-30 janvier) pourront être combles. Les autorités de Melbourne commencent à lever les restrictions destinées à juguler la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Dan Andrews, a déclaré que le taux de vaccination dans son Etat est sur le point d'atteindre 90%. Cela permettra la levée des mesures en vigueur depuis des mois, notamment la fin des jauges limitées de spectateurs lors des événements sportifs. L'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année, se tiendra du 17 au 30 janvier à Melbourne. La deuxième ville d'Australie sort à peine de peine de plus de 260 jours de confinement cumulé, ce qui en fait une des villes au monde les plus longtemps placées sous cloche. Cette année, le tournoi s'était déroulé en présence d'un nombre limité de spectateurs, et un confinement de cinq jours avait même été mis en place en pleine compétition en raison d'une résurgence de l'épidémie. Aucune exemption La liste des joueurs qui participeront au tournoi n'est pas encore connue, le Premier ministre de l'Etat ayant prévenu que seuls les joueurs entièrement vaccinés pourront entrer sur le territoire sans quarantaine ni bulle sanitaire. Aucune exemption ne sera accordée aux joueurs non vaccinés, a-t-il prévenu, jetant un doute sur la participation de Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s'il est vacciné ou non.

Un assist et la victoire pour Kurashev Image: KEYSTONE/AP/Ted S. Warren Chicago a décroché mercredi sa quatrième victoire consécutive en NHL. Les Blackhawks ont dominé le Kraken 4-2 à Seattle, avec notamment un assist de Philipp Kurashev. L'attaquant bernois a signé une superbe passe décisive sur le 3-0 des Blackhawks, inscrit par l'ancien pigiste du HC Bienne Patrick Kane à la 46e minute. Il en est désormais à 4 points (4 assists) cette saison, en 14 matches disputés. Les Blackhawks, qui ont assuré leur succès dans la cage vide après avoir vu Seattle revenir à 3-2 à 1'59'' de la fin, ont trouvé un nouvel élan depuis l'arrivée de leur nouveau coach Derek King. Ils n'avaient en effet gagné qu'un seul de leurs douze premiers matches avec Jeremy Colliton à la bande.

Un 3e succès consécutif pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta semble avoir retrouvé une certaine sérénité après avoir subi six défaites d'affilée en NBA. Clint Capela et les Hawks ont cueilli mercredi un troisième succès consécutif s'imposant 110-99 face à Boston. L'intérieur genevois a manqué de peu le triple double, captant 12 rebonds tout en se contentant de 9 points (à 4 sur 7 au tir). Auteur également de 3 passes décisives, le Meyrinois a même effectué la troisième tentative de sa carrière NBA à 3 points, au "buzzer" de la première mi-temps, très loin derrière l'arc il est vrai. Atlanta a forcé la décision avant le retour aux vestiaires, menant 58-49 après 24' de jeu. Emmenés par John Collins (20 points, 11 rebonds) et Trae Young (18 points, 11 assists), les Hawks ont mené au score tout au long de la deuxième mi-temps pour décrocher leur sixième victoire en sept matches disputés à domicile cette saison.

Muguruza, première Espagnole sacrée au Masters Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco L'Espagne tient sa première lauréate du Masters WTA. Garbiñe Muguruza a réussi là où Arantxa Sanchez avait échoué 28 ans plus tôt, remportant sa finale à Guadalajara contre Anett Kontaveit pour finir en beauté une saison marquant son retour au plus haut niveau. La lauréate de Roland-Garros 2016 et de Wimbledon 2017 s'est imposée 6-3 7-5 devant l'Estonienne. Elle va donc finir l'année à la 3e place au classement mondial, après trois ans passés loin du top 10. Seules l'Australienne Ashleigh Barty (WTA 1), qui a renoncé au Masters, et la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2), éliminée en phase de groupes, la devancent. "Je suis très heureuse et soulagée, car j'ai eu du mal au début du tournoi, mais j'ai ensuite réussi à mieux jouer. Je me suis prouvée à moi-même que je peux être la meilleure. Ca signifie beaucoup pour moi de gagner un si grand tournoi, ici en Amérique Latine. C'est tout simplement parfait", a réagi la native de Caracas au Venezuela. Agée de 28 ans, Muguruza, qui fut no 1 mondiale en septembre 2017, boucle ainsi de la meilleure façon une année 2021 durant laquelle elle s'est également imposée à Dubaï et Chicago. Ce titre au Masters est le dixième de sa carrière. L'expérience de Muguruza Pour sa quatrième participation à l'épreuve après 2015, 2016 et 2017, Garbiñe Muguruza jouait sa première finale. Contrairement à Arantxa Sanchez, qui fut la première de son pays à atteindre ce stade en 1993, finalement battue par l'Allemande Steffi Graf, elle n'a pas laissé passer l'occasion de la remporter. Qualifiée grâce à une fin de saison tonitruante marquée par quatre titres glanés entre fin août et fin octobre (Cleveland, Ostrava, Moscou et Cluj), Anett Kontaveit n'était pas à mésestimer. A la forme éblouissante de l'Estonienne, Garbiñe Muguruza a opposé son expérience des grands rendez-vous qui lui a servi dans l'approche et les moments-clés de la rencontre. Muguruza sur sa lancée? Anett Kontaveit a pourtant eu sa chance, surtout dans une deuxième manche où elle a mené 5-3. Mais Garbiñe Muguruza a vite retrouvé son tennis de contre pour remporter les quatre jeux suivants et s'imposer en 1h39', décrochant ainsi un troisième titre au Mexique après les deux conquis à Monterrey en 2018 et en 2019. L'Espagnole, qui espère poursuivre sur sa lancée à l'Open d'Australie en janvier, succède au palmarès à Ashleigh Barty. Celle-ci avait triomphé en 2019 à Shenzhen, l'édition de l'an passé ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid-19 et celle de cette année délocalisée à Guadalajara pour les mêmes raisons.

Ruud s'offre un quart de finale face à Rublev Casper Ruud a battu Cameron Norrie en trois sets mercredi Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Casper Ruud a cueilli son premier succès dans le cadre du Masters mercredi soir à Turin. Le Norvégien s'est imposé 1-6 6-3 6-4 devant Cameron Norrie, qui remplace Stefanos Tsitsipas. Malmené dans la première manche, Casper Ruud (22 ans) s'est montré bien plus solide par la suite. Il n'a ainsi pas dû faire face à la moindre balle de break dans les deux derniers sets. Cameron Norrie lui a facilité la tâche dans la manche décisive, concédant son service dans le cinquième jeu sur une double faute. Cette victoire, sa 54e de l'année, permet à Casper Ruud d'avoir son destin en main dans ces "ATP Finals". Le vainqueur des éditions 2021 du Geneva Open et du tournoi de Gstaad se qualifiera pour les demi-finales s'il bat Andrey Rublev vendredi. Cette partie sera d'ailleurs un véritable quart de finale. Cameron Norrie a donc en revanche perdu toute chance de se hisser dans le dernier carré. La tâche du gaucher britannique s'annonçait de toute manière extrêmement délicate: il devait gagner ses deux matches dans le groupe vert, dont celui qui l'opposera vendredi au no 1 mondial Novak Djokovic.

Affaire Peng Shuai: Un communiqué qui inquiète Le patron de la WTA est de plus en plus inquiet concernant Peng Shuai Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le patron de la WTA Steve Simon ne cache pas son inquiétude concernant le sort de Peng Shuai. "La déclaration publiée aujourd'hui (mercredi) par les médias d'Etat chinois (...) ne fait que renforcer mon inquiétude quant à sa sécurité et à l'endroit où elle se trouve", a fait savoir l'Américain dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, un message avait été publié sur Twitter par les médias d'État chinois au nom de Peng Shuai. La joueuse, ex-no 1 mondial de double, y explique que les accusations d'agression sexuelle qu'elle avait formulées sont fausses. Elle affirme se trouver chez elle et en sécurité. La semaine dernière, Peng Shuai (35 ans) avait fait part sur le réseau social chinois Weibo d'accusations d'abus sexuels à l'encontre de l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli. Ses déclarations ont ensuite été supprimées, et Peng Shuai n'est plus réapparue en public depuis. Toujours aucun contact direct Lundi, la WTA avait indiqué que plusieurs sources, parmi lesquelles la Fédération chinoise de tennis, confirmaient que la joueuse était en sécurité et ne faisait l'objet d'aucune menace physique. Mais visiblement, Steve Simon en doute de plus en plus. "La WTA et le reste du monde ont besoin de preuves indépendantes et vérifiables que Peng Shuai est en sécurité. J'ai essayé à plusieurs reprises de la joindre par de nombreux moyens de communication, sans succès", souligne-t-il dans son communiqué.

Un 3e succès consécutif pour Union Neuchâtel Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Union Neuchâtel a décroché mercredi sa troisième victoire consécutive en LNA messieurs. Les hommes du coach Mitar Trivunovic se sont imposés 92-79 devant les Lugano Tigers, qui concèdent ainsi leur septième défaite en huit journées. Les Unionistes ont joué à se faire peur dans cette partie. Après avoir compté 18 points d'avance à la mi-temps (49-31), ils ont vu les Tessinois revenir à une longueur (60-59) à 35'' de la fin du troisième quart. Mais Selim Fofana (29 points, 6 rebonds) et Bryan Colon (28 points, 9 assists, 7 rebonds) ont redoublé d'efforts pour porter leur équipe vers son quatrième succès dans cet exercice.

Varone signe à Berne jusqu'au terme de la saison Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Phil Varone quitte le Lausanne HC avec effet immédiat. L'attaquant canadien de 30 ans s'est engagé jusqu'au terme de la saison avec le CP Berne, ont annoncé les Ours dans un communiqué. Berne souligne avoir pris la décision d'engager un sixième renfort étranger en raison des longues absences sur blessure de Dustin Jeffrey et de Kaspars Daugavins. Le "SCB" avait déjà réagi à la mi-octobre en enrôlant un autre attaquant canadien, Christian Thomas. Phil Varone est arrivé à Lausanne en début de saison. Le centre ontarien n'est pas parvenu à s'imposer sous le maillot des Lions, ne réussissant que 7 points (2 buts, 5 assists) en 13 apparitions en National League.

Audi étudie une entrée en Formule 1 Image: KEYSTONE/EPA ANSA / LAT IMAGES Le constructeur automobile allemand Audi, filiale de Volksawgen, évalue des options pour entrer en Formule 1, selon une source proche du dossier. La presse évoquait mercredi des coopérations avec McLaren, Red Bull ou Williams. Mais une éventuelle décision ne devrait pas intervenir avant 2022. Lors d'une réunion à Stuttgart, le conseil de surveillance s'est penché sur différentes options pour réaliser une entrée en Formule 1, dont d'"éventuelles transactions" avec McLaren, a rapporté l'agence Bloomberg. "Nous sommes constamment à la recherche de diverses idées de coopération dans le cadre de nos réflexions stratégiques", a simplement commenté une porte-parole d'Audi. McLaren démentit Lundi, McLaren avait démenti un rachat par Audi, expliquant que "la stratégie technologique de McLaren avait toujours impliqué des discussions et une collaboration permanentes." Mais le constructeur allemand aurait bien soumis une offre informelle de rachat, jugée trop faible par l'entreprise britannique selon Bloomberg. Bloomberg évoque aussi l'option de "partenariats alternatifs" avec les écuries Red Bull ou Williams. Le quotidien Handelsblatt affirme pour sa part qu'Audi a déjà commencé l'étude des données financières de McLaren. Afficher ses ambitions vertes Engagé comme l'ensemble du groupe Volkswagen dans un vaste virage électrique, Audi espère profiter d'une entrée en Formule 1 pour afficher ses technologies et ses ambitions "vertes", explique la presse allemande. "Une condition est que la série se base à partir de 2026 sur des technologies hybrides et des carburants synthétiques", souligne Handelsblatt. Le quotidien rappelle que le patron d'Audi, Markus Duesmann, est un grand fan de courses automobiles. Il était, avant de rejoindre le groupe Volkswagen, responsable du développement des moteurs au sein de l'écurie BMW en F1.

HC Ajoie: Asselin de retour, Wännström blessé Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Ajoie continue à jouer de malchance avec ses renforts étrangers. La lanterne rouge de National League se réjouit certes du retour aux affaires de Guillaume Asselin mais doit désormais composer sans Sebastian Wännström, annonce le club jurassien. Remis d'une blessure aux adducteurs, Guillaume Asselin devrait retrouver sa place au sein de l'attaque ajoulote vendredi face au leader Davos. Le Canadien, qui n'a joué que quatre matches en championnat cette saison, au repos forcé depuis début octobre. Le Suédois Sebastian Wännström (5 points en 8 matches de NL) est en revanche indisponible pour "quelques jours" en raison d'une blessure au haut du corps subie mardi face à Ambri-Piotta. Les examens médicaux n'ont révélé aucune lésion, précise le communiqué.