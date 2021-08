Zverev veut une pause +++ Peur pour Nadal

Masters 1000 de Cincinnati: Nadal déclare forfait Rafael Nadal: un forfait de plus Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Rafael Nadal est forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (15-22 août). La veille, l'Espagnol s'était retiré du tournoi de Toronto en raison d'une blessure au pied gauche. "J'ai ce problème depuis quelques mois", expliquait dès mardi Nadal (35 ans), qui avait déjà renoncé à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo après sa demi-finale perdue contre Novak Djokovic à Roland-Garros. Le quatrième joueur mondial rejoint d'ailleurs le Serbe (ATP 1), dans la liste des absents de l'épreuve. La semaine dernière à Washington, Nadal, vainqueur de 20 titres en Grand Chelem s'était fait éliminer dès les huitièmes de finale par le Sud-Africain Lloyd Harris, 50e joueur mondial. Prendre du plaisir "Je dois retourner (à Majorque) et essayer de trouver un moyen de me porter mieux, a précisé Nadal. Le plus important est de prendre du plaisir à jouer au tennis", a-t-il souligné. "Avec cette douleur, je suis incapable de prendre du plaisir". En l'absence de Nadal et Djokovic, la première tête de série dans l'Ohio sera le Russe Daniil Medvedev, classé 2e à l'ATP. Les organisateurs ont également annoncé le forfait du Canadien Milos Raonic (ATP 23), touché au talon. Ces retraits s'ajoutent à une pluie de forfaits annoncés ces derniers jours par plusieurs vedettes du circuit. Blessée à la jambe depuis Wimbledon, Serena Williams a fait savoir mardi qu'elle faisait elle aussi l'impasse sur Cincinnati, comme sa soeur Venus et sa compatriote Sofia Kenin. Roger Federer avait lui annoncé dès le 5 août qu'il ne participerait ni au tournoi de Toronto ni à celui de Cincinnati.

Alexander Zverev renonce à la Coupe Davis Image: KEYSTONE/AP/Patrick Semansky L'Allemagne sera privée d'Alexander Zverev en novembre lors de la Coupe Davis. Le champion olympique a indiqué avoir besoin d'une pause. Tout juste titré en simple aux JO de Tokyo, Zverev a annoncé qu'il ne participerait pas à la Coupe Davis. Il affirme avoir besoin d'une pause alors que l'Allemagne fait partie des 18 nations qui disputeront la compétition, qui s'étale sur une semaine. Des vacances "Je suis humain et il me faut des vacances. Nous jouons de janvier à octobre et je ne jouerai pas en novembre", a indiqué le no 5 mondial à la presse allemande. Zverev (24 ans) a par ailleurs affirmé qu'il rejouerait en Coupe Davis si celle-ci retrouvait son ancien format, qui se jouait sur plusieurs week-ends au cours de la saison. "Dès qu'il sera de retour, avec l'avantage de recevoir et les matches le week-end, comptez sur moi", a-t-il glissé. Après avoir battu en trois sets le no1 mondial Novak Djokovic en demi-finale, Zverev s'est défait du Russe Karen Khachanov pour remporter le tournoi olympique au Japon. L'annonce de son retrait de la Coupe Davis survient au milieu d'une pluie de forfaits sur les circuits ATP et WTA.

Messi "rêve de gagner la Ligue des champions" avec le PSG Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori Lionel Messi a évoqué son "rêve de gagner une nouvelle fois la Ligue des champions", exprimant son "immense bonheur" d'avoir rejoint le Paris SG, mercredi lors d'une conférence de presse. Aux côtés du président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi, le meneur de jeu argentin de 34 ans a affirmé qu'il avait toujours le "rêve de soulever une nouvelle fois la Ligue des champions", une compétition qu'il a remportée à quatre reprises avec le FC Barcelone, et après laquelle le PSG court depuis l'arrivée de ses propriétaires qataris en 2011. Lionel Messi s'est exprimé devant la presse au lendemain de la signature de son contrat avec le Paris Saint-Germain au Parc des princes. "J'ai envie de retrouver mes partenaires, l'encadrement, et de commencer cette nouvelle étape", a également déclaré +la Pulga+, soulignant qu'il avait été "très dur" de quitter le FC Barcelone, où il est arrivé à l'âge de 13 ans, "après autant de temps". Nasser Al-Khelaïfi a pour sa part abordé le cas de l'attaquant français Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022, et qui n'a toujours pas prolongé avec le club parisien. "Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre (que rester)", a déclaré le patron du club de la capitale au sujet de son numéro 7, annoncé comme probable partant pour le Real Madrid par la presse espagnole.

Jil Teichmann: la série noire continue Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Comme Viktorija Golubic la veille, Jil Teichmann (WTA 65) est tombée d'entrée de jeu au tournoi WTA 1000 de Montréal. Elle s'est inclinée 4-6 6-1 6-3 devant l'Américaine Danielle Collins (WTA 28). Sur sa lancée de ses titres à Palerme et à San Jose, Danielle Collins a remporté sept jeux de rang alors qu'elle était menée 6-4 1-0. Elle est désormais invaincue depuis onze matches. Pour Jil Teichmann en revanche, le chemin de croix se poursuit. Diminuée par diverses blessures, la Suissesse n'a gagné que trois des douze dernières rencontres qu'elle a livrées.

Alerte rouge pour Rafael Nadal Image: KEYSTONE/AP/Christopher Katsarov Alerte rouge pour Rafael Nadal ! Blessé au pied gauche, le Majorquin s'est retiré du Masters 1000 de Toronto la veille de son entrée en lice. Rafael Nadal devait affronter le Sud-Africain Llyod Harris (ATP 50) qui l'avait battu la semaine dernière à Washington. "Je suis confronté à cette blessure depuis quelques mois", souligne le Majorquin qui s'était accordé une longue pause après sa défaite face à Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros. Il avait fait, ainsi, l'impasse sur Wimbledon et sur les Jeux de Tokyo. Rafael Nadal a précisé qu'il rentrait à Majorque pour se soigner. Sa participation à l'US Open, qui débite le 30 août, est, bien sûr, remise en question. Détenteur de 20 titres du Grand Chelem comme Roger Federer et Novak Djokovic, Rafael Nadal précise que cette blessure récurrente le tourmente depuis.... 2005.

Les Young Boys se retrouvent en barrage après avoir battu Cluj Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Mission accomplie pour les Young Boys. Le champion de Suisse s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions après son succès 3-1 contre les Roumains de Cluj en match retour du 3e tour. Pour espérer participer à la lucrative phase de groupes de la plus haute compétition européenne, les Bernois devront éliminer au prochain tour le champion de Hongrie Ferencvaros, qui a dominé le Slavia Prague. A la peine en Championnat - une victoire en trois matches - les joueurs de David Wagner ont connu un soubresaut salvateur contre le champion de Roumanie devant plus de 20'000 spectateurs. Pourtant, rien ne paraissait favorable après l'ouverture du score dès la 4e minute par le Franco-Algérien Billel Omrani suite à un atermoiement de Michel Aebischer. Après le nul (1-1) du match aller, les Bernois se retrouvaient boutés hors de la compétition. Après quelques minutes d'hésitation qui auraient pu tourner à la catastrophe, Young Boys a enfin réagi. Dès la 20e minute, les Roumains n'ont plus existé. Les Bernois ont déferlé sur le but adverse. Jordan Siebatcheu a surgi de la tête sur un centre de Ngamaleu (23e) pour l'égalisation. L'Américain était également l'auteur du 3-1 en tendant sa longue jambe sur un centre d'Elia (42e). Entre-temps, Moumi Ngamaleu avait donné l'avantage aux "jaune et noir" sur un tir placé après un mauvais dégagement de la défense roumaine deux minutes après l'égalisation bernoise. En seconde période, les joueurs de Wagner n'étaient plus animés de la même flamme. Le travail était fait. D'autant que l'expulsion d'Alexandru Paun pour un deuxième avertissement (63e) leur a facilité encore les choses. Après une première partie de Championnat en demi-teinte, les Bernois ont rassuré. Ils demeurent des candidats plausibles à la phase de groupes de la Ligue des champions.

Uli Forte succès à Jean-Michel Aeby à Yverdon Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Vingt-quatre heures après le limogeage de Jean-Michel Aeby, Yverdon-Sport, lanterne rouge de Challenge League, a nommé Uli Forte comme entraîneur, annonce "La Région". Ancien entraîneur de Young Boys, Grasshopper et Zurich, Forte (47 ans) vivra sa première expérience en Suisse romande. Forte dirigera pour la première fois son équipe samedi en Coupe de Suisse contre Seuzach.

Lionel Messi va s'engager avec le PSG Image: KEYSTONE/EPA/ANDREU DALMAU Lionel Messi (34 ans) est sur le point de s'engager avec le Paris Saint-Germain. La superstar argentine devrait arriver dans la capitale française en milieu ou en fin d'après-midi, selon les médias. Messi, que Barcelone n'a pas pu conserver en raison de l'état des finances du club catalan, aurait donné son accord pour signer un contrat de deux ans avec le PSG, avec une option pour une saison supplémentaire. Le contrat devrait être paraphé mardi encore, avec une présentation officielle prévue mercredi au Parc des Princes. Le sextuple Ballon d'Or est arrivé peu après la mi-journée à l'aéroport de Barcelone, d'où il va s'envoler pour Le Bourget.

John Gobbi sera le nouveau CEO de Fribourg-Gottéron John Gobbi au moment de prendre sa retraite de joueur en 2018 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg-Gottéron a trouvé le successeur de Raphaël Berger comme CEO. Le club a engagé le Tessinois John Gobbi (40 ans), qui prendra ses fonctions le 1er octobre. Ancien défenseur entre 1999 et 2018, parlant quatre langues, Gobbi a mené de hautes études en parallèle à sa carrière active avec Ambri-Piotta, Lausanne, Zurich Lions et Genève-Servette. A l'Université de Genève, il a obtenu un bachelor en gestion d'entreprise (2008) puis un master en comptabilité, contrôle et finance (2011). Satisfaction présidentielle Le président de Gottéron Hubert Waeber a présidé une commission de quatre personnes pour trouver la perle rare. "Je suis très satisfait d'avoir pu trouver rapidement une personne dont les compétences correspondent parfaitement à nos attentes", a-t-il déclaré dans un communiqué. Raphaël Berger avait donné sa démission pour le 31 décembre. Son successeur entamera son activié le 1er octobre. Les détails de la phase de transition seront réglés d'ici-là, afin que la transmission des dossiers s'effectue dans les règles de l'art.

Athletissima: le 100 m dames s'annonce somptueux Elaine Thompson-Herah sera l'une des attractions d'Athletissima Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Athletissima vivra un 100 m dames royal le 26 août à Lausanne. Les six premières de la finale du 100 m aux JO de Tokyo seront en effet de la partie pour la 9e étape de la Diamond League. Les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce s’annoncent comme les grandes stars féminines de la soirée. Thompson-Herah a réalisé un triple exploit façon Usain Bolt à Tokyo en remportant l’or sur 100 m, 200 m et 4x100 m. De plus, sur les deux épreuves individuelles, elle a signé le deuxième chrono de l’histoire (10’’61 et 21’’53). La désormais quintuple championne olympique retrouvera à Lausanne toutes ses principales rivales des JO, désireuses de prendre une petite revanche. A commencer par ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce, médaillée d’argent sur la ligne droite au Japon et no 3 de tous les temps, Shericka Jackson, médaillée de bronze, et l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, au pied du podium à Tokyo, mais double médaillée d’argent aux Mondiaux 2017. Yeux de Chimène Le public de la Pontaise aura cependant les yeux de Chimène pour Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji, respectivement 5e et 6e de la finale olympique. Les deux Suissesses seront elles aussi au départ de ce 100 m explosif à Lausanne. Jamais, avant elles, une sprinteuse helvétique n’avait accédé à une finale olympique. A Tokyo, il y en a eu deux d’un coup, avec en prime le record national de Del Ponte (10’’91). Pas impossible que Kambundji profite d’Athletissima pour tenter de lui reprendre ce record.

Manchester City: John Stones prolonge jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA John Stones (27 ans) a prolongé de quatre ans son contrat avec Manchester City, qui arrivait à échéance l'an prochain. Le défenseur international anglais est désormais lié avec le club jusqu'en 2026. Stones évolue avec les Citizens depuis 2016. Il compte 49 sélections et 2 buts avec l'équipe d'Angleterre. "Je ne pourrais pas être plus heureux. J'aime faire partie de ce club, il y a tant de bons joueurs et je sais que nous allons continuer à gagner des trophées", a déclaré le défenseur.

Masters 1000 de Cincinnati: forfait de Djokovic Novak Djokovic: il renonce au Masters 1000 de Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Novak Djokovic s'est retiré du Masters 1000 de Cincinnati, qui commence le 15 août. Le numéro un mondial a dit avoir besoin de plus de temps pour récupérer après les Jeux olympiques de Tokyo. "Je prends un peu plus de temps pour me rétablir et récupérer après un voyage assez éprouvant de l'Australie à Tokyo", a posté Djokovic sur les réseaux sociaux. Du temps en famille "Malheureusement, cela signifie que je ne serai pas prêt à concourir à Cincinnati cette année, je vais donc me concentrer et porter mon attention sur l'US Open et passer un peu plus de temps avec ma famille. A bientôt à New York !" a encore précisé la star serbe. Djokovic (34 ans) a atteint le nombre record de 20 titres en Grand Chelem, à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal. Il pourrait devenir le premier homme depuis Rod Laver en 1969 à remporter les quatre titres majeurs en une année à condition d'être vainqueur à l'US Open dans quelques semaines. Déception à Tokyo Le Serbe a connu de difficiles Jeux olympiques à Tokyo il y a une dizaine de jours. Venu à Tokyo pour conquérir l'or olympique, il en est finalement reparti sans aucune médaille et avec une blessure à une épaule. En l'espace de 24 heures, le Serbe, grand favori du tournoi olympique et qui était apparu très solide lors des premiers tours, a enchaîné trois défaites - deux en simple, une en double mixte - et un forfait, dû à une "blessure à l'épaule gauche", selon la Fédération internationale de tennis. Il y a 4 jours c'est Roger Federer qui avait annoncé qu'il ne participerait pas aux Masters 1000 de Toronto et de Cincinnati, préférant se réserver pour l'US Open qui débute le 30 août.

Xherdan Shaqiri bientôt en Ligue 1 ? Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Xherdan Shaqiri découvrira-t-il la Ligue 1 après la Bundesliga, la Serie A et la Premier League ? "L'Equipe" révèle que Lyon courtise le Bâlois sous contrat avec Liverpool jusqu'au 30 juin 2023. Selon le quotidien, le profil de l'international suisse est apprécié par le nouvel entraîneur de Lyon, le Néerlandais Peter Bosz. L'opération s'annonce toutefois compliquée pour Lyon qui doit à la fois faire face à la concurrence du FC Séville,de Villarreal, du Napoli et de la Lazio. Par ailleurs, les prétentions salariales du joueur que le journal estime à 350'000 euros mensuels représentent un autre obstacle. Seul l'international portugais Anthony Lopes émerge à un tel niveau de salaire au sein de l'effectif rhodanien. Enfin, la somme de transferts réclamée par Liverpool - 15 millions d'euros - pour un joueur qui fêtera ses 30 ans le 10 octobre prochain est jugée exagérée par les dirigeants lyonnais. Triple buteur lors de l'Euro 2021, Xherdan Shaqiri a été l'un des grands artisans de la qualification de la Suisse pour les quarts de finale. Il a rappelé lors de ce tournoi qu'il était un joueur capable de faire la différence à tout moment.

La disqualification de Vettel en Hongrie maintenue Image: KEYSTONE/EPA/Florion Goga / POOL Les commissaires de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ont refusé lundi de réexaminer la disqualification de l'Allemand Sebastian Vettel à l'issue du Grand Prix de Hongrie de F1. Elle était contestée par son écurie Aston Martin. Au terme d'une audience en visioconférence, les commissaires ont estimé que les "nouveaux" éléments apportés par l'équipe britannique ne justifiaient pas de réétudier leur décision. Les classements de la course et du Championnat du monde demeurent donc inchangés. Deuxième à passer la ligne d'arrivée sur le Hungaroring de Budapest le 1er août, Vettel avait été disqualifié car il n'avait pas été possible de retirer un litre de carburant dans son réservoir, comme le règlement le prévoit. Après avoir avancé qu'il y avait plus d'un litre d'essence dans la monoplace de l'Allemand, des analyses plus poussées menées par Aston Martin ont montré qu'il restait en fait bel et bien moins d'un litre "en raison d'un dysfonctionnement initialement inaperçu du système de carburant". Mais, expliquent les commissaires dans un document officiel, selon le règlement, "savoir pourquoi il y avait moins d'un litre (dans le réservoir) ne fait pas de différence" et "prétendre qu'aucun avantage en termes de performance n'a été obtenu ne constitue pas une défense". Pour se voir accorder une révision, "Aston Martin aurait dû présenter des faits indiquant qu'il restait effectivement plus d'un litre de carburant" dans la monoplace, concluent-ils.