40 buts pour Meier ++ Bencic en quart

Pius Schwizer prend la main à Omaha Pius Schwizer n'a pas encore commis la moindre erreur avec Vancouver � Omaha. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Pius Schwizer est en passe de frapper un grand coup dans la finale de la Coupe du monde à Omaha. Le cavalier soleurois est en tête avant l'ultime épreuve. Comme la veille lors de la chasse, Pius Schwizer, qui monte Vancouver, a pris la quatrième place de la deuxième épreuve. Il s'est qualifié pour un barrage à huit au cours duquel il a réussi un sans-faute. Tenant du titre, Martin Fuchs, avec Leone Jei, a dû se contenter du 13e rang. Le Zurichois n'a plus aucune chance de conserver sa couronne. Quant au Genevois Edouard Schmitz, il a, comme Martin Fuchs, commis une faute sur le premier parcours pour se classer à la 12e place. Pius Schwizer est l'un des deux cavaliers avec le Danois Andreas Schou à n'être pas allé à la faute depuis le début de cette finale. Le Suédois Henrik von Eckermann, qui possède avec King Edward, sans doute la meilleure monture du plateau, est à quatre points des leaders. Le Suédois demeure, malgré ce retard, le favori pour la victoire finale dans le Nebraska.

40 buts pour Timo Meier Timo Meier (de dos) ne laisse aucune chance au malheureux Michael Hutchinson. Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Timo Meier a, pour la première fois, atteint le seuil des 40 buts en saison régulière. L'Appenzellois a signé un doublé lors du succès 8-1 de New Jersey devant Columbus. Buteur pour le 4-1 et le 6-1, Timo Meier a été l'un des grands artisans avec Jack Hughes, également auteur d'un doublé, du festival offensif de Devils face à des Blue Jackets à la dérive et qui luttent avec Chicago et Anaheim pour le titre peu glorieux du cancre de la NHL. Cette 50e victoire de la saison est la plus large des Devils depuis quatre ans. Elle leur permet, surtout, de revenir à un point de Carolina, le leader de la Metropolitan Division, battu 3-0 à Nashville qui est toujours privé de Roman Josi. Avec ses deux buts et son assist, Timo Meier comptabilise désormais 65 points. Il reste toutefois à 12 longueurs de son capitaine Nico Hischier. Le meilleur compteur suisse de la NHL a, lui aussi, tiré son épingle du jeu face à Columbus avec deux nouvelles passes décisives.

Belinda Bencic un quart de finale pour une revanche Belinda Bencic: 2h45' pour une qualification pour les quarts de finale. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Belinda Bencic (WTA 11) a dû retrousser ses manches pour se hisser en quart de finale du tournoi WTA 500 de Charleston. La tenante du titre a failli payer très cher un moment d'égarement. La Champione olympique s'est imposée 4-6 7-5 6-2 sur la terre battue de Caroline du Sud après 2h45' de match devant l'Américaine Shelby Rogers (WTA 44). Elle aurait dû s'imposer plus vite dans la mesure où elle a mené 4-1 au premier set. Mais elle devait accuser un passage à vide qui l'a placée dans une situation bien inconfortable. Heureusement, elle n'a rien voulu lâcher pour cueillir sa dix-huitième victoire de l'année et sa sixième de rang contre Shelby Rogers. Ce vendredi, elle retrouvera en quart de finale Ekaterina Alexandrova (WTA 17) dans une rencontre placée sous le signe de la revanche. La Russe a, en effet, éliminé la St. Galloise il y a deux semaines à Miami. Belinda Bencic préfèrera toutefois se souvenir qu'elle avait battu la joueuse de Chelyabinsk l'an dernier en demi-finale de ce même tournoi de Charleston.

Rahm, Koepka et Hovland mènent la danse, Woods à la peine Jon Rahm m�ne la danse � Augusta. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Jon Rahm, Brooks Koepka et Viktor Hovland, ont pris conjointement les commandes du Masters d'Augusta. Tiger Woods, pour sa part, a connu une entame compliquée, gêné par sa jambe droite. Le trio de tête affiche un bon total de 65, soit sept coups sous le par. Jon Rahm, qui peut reprendre le fauteuil de no 1 mondial s'il s'impose dimanche, a pourtant commencé bien mal avec un double-bogey au no 1, avant d'aligner six birdies et un eagle sur le 8e trou, juste après que son approche de 227 mètres a atterri à un mètre du drapeau. "Si vous devez faire un double-bogey, autant le faire sur le premier trou du tournoi quand vous avez plein de trous pour vous rattraper", a plaisanté l'Espagnol, qui a su ainsi revenir à hauteur du Norvégien Viktor Hovland (31e mondial), premier leader de la journée, grâce à un sans-faute avec un eagle et cinq birdies réussis. Enfin, en plaçant deux de ses huit birdies (un bogey) aux deux derniers trous, l'Américain Brooks Koepka est venu compléter le trio. Parti parmi les premiers, Tiger Woods a lui rendu une carte de 74 (+2) et va devoir lutter pour franchir le cut vendredi. Pourtant encouragé par des milliers de fans, l'homme aux quinze Majeurs a été dans le dur très vite, commettant trois bogeys sur ses sept premiers trous.

Une dixième victoire synonyme de sésame pour le CC Genève Pablo Lachat, et Benoit Schwarz au balayage. Image: KEYSTONE/AP/Justin Tang La Suisse jouera bien les demi-finales du Championnat du monde d'Ottawa. Elle a assuré sa place dans le dernier carré avant même sa dernière rencontre du round-robin. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont battu 7-6 le Japon pour cueillir leur dixième succès depuis le début du tournoi. Menés 6-5, les curleurs du CC Genève ont réussi un coup de deux dans le dixième end pour forcer la décision. Comme face aux Etats-Unis lors de leur rencontre précédente, ils ont témoigné d'un remarquable sang-froid dans le money time. Ce vendredi, la Suisse livrera son dernier match du round-robin contre la Suède, tenante du titre. Un match devenu, pour le plus grand bonheur de Yannick Schwaller et de ses coéquipiers, sans enjeu.

Les Aigles gagnent à Zoug en prolongation Marc-Antoine Pouliot a inscrit le but de la victoire pour le GSHC. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Genève a pris une grosse option sur une 3e finale de play-off dans son histoire, en gagnant 2-3 ap jeudi à Zoug. Une victoire samedi aux Vernets lui suffirait. Les Servettiens aborderont le week-end de Pâques avec le sourire. Au terme d'un match aux multiples rebondissements dans l'antre du double champion de Suisse sortant, Marc-Antoine Pouliot a libéré les aigles en bondissant à point nommé pour battre Leonardo Genoni à moins de 5 minutes de la fin de la première prolongation. Ce but valant de l'or permet aux hommes de Jan Cadieux de mener 3-1 dans la série. Comme d'habitude dans cette série, les Zougois avaient ouvert le score, grâce à Lino Martschini auteur d'un joli tir masqué en power-play en début de 2e période (21e). Mais pour la troisième fois depuis le début de cette demi-finale, les Aigles ont renversé le score. D'abord sur un tir foudroyant de Sami Vatanen en pleine lucarne depuis la ligne bleue (24e), puis avec le 17e but de la saison en supériorité numérique de Teemu Hartikainen. Le Finlandais a profité d'assommer Zoug, qui venait de faire appel au "coach's challenge" pour un contact entre Pouliot et Genoni au moment de l'égalisation. A juste titre, les arbitres ont validé la réussite de Vatanen et pénalisé la formation de Suisse centrale pour son mauvais challenge, comme le stipule le règlement. Mayer de zéro à héros Genève semblait alors en mesure de contrôler la partie face à des Zougois déboussolés. C'était toutefois compter sans la fatigue qui s'est emparée des visiteurs après la mi-match. Les hommes de Dan Tagnes ont par ailleurs bénéficié d'un coup de pouce bienvenu de la part de Robert Mayer. A la suite d'un tir dévié de Reto Suri au début de la troisième période, le puck a rebondi sur la bande derrière la cage genevoise avant de venir ricocher contre le gardien "grenat", coupable d'avoir tardé à boucher l'espace entre son poteau et lui (43e). Tout était donc à refaire. Le reste de la période n'ayant pas permis de départager les adversaires, il a fallu recourir à la prolongation. Celle-ci a donné lieu à des sensations fortes dans les deux camps. Décidé à se racheter de son erreur, Mayer a alors multiplié les parades de grande qualité. Ses réflexes exceptionnels ont été décisifs, permettant au GSHC de croire à une première victoire à l'extérieur dans la série. Jusqu'à ce que Pouliot libère les siens.

Promotion-relégation: Ajoie relance la série Les Ajoulots peuvent jubiler: 2-2 dans la s�rie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tout est à refaire dans le barrage promotion-relégation! Ajoie est en effet allé s'imposer 4-1 à La Chaux-de-Fonds, ce qui permet aux Jurassiens de revenir à 2-2 dans cette série très disputée. Mal parti dans ce barrage après avoir perdu les deux premiers duels, Ajoie a su se rebeller pour ne pas sombrer. Son succès jeudi aux Mélèzes est sans prix, car le HCC restait sur une incroyable série de... 18 victoires consécutives à domicile. Mais désormais, la balance semble pencher du côté du dernier de National League, et non plus du champion de Swiss League. Le défenseur Brennan, auteur d'un doublé (22e/28e) a mis les visiteurs sur les bons rails. Topping a bien réduit l'écart (36e), mais Frossard (45e) a redonné deux longueurs d'avance aux Ajoulots qui ont encore salé l'addition dans la cage vide par Romanenghi (58e).

Match amical: un troisième nul de suite pour la Suisse Alisha Lehmann en plein duel avec une Chinoise Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Inka Grings attend toujours un premier succès en tant que sélectionneuse de l'équipe de Suisse dames. A Lucerne, ses protégées ont été tenues en échec 0-0 par la Chine en match de préparation. Si le score est resté nul, les deux équipes ont bénéficié d'occasions nettes. Elles ont notamment chacune touché une fois le poteau adverse. Humm a ainsi vu un tir être repoussé par le cadre du but chinois à la 43e. Mais Thalmann, qui a réussi plusieurs arrêts, a aussi été sauvée par un montant dans les arrêts de jeu. En février, la Suisse avait déjà fait deux fois match nul à Marbella contre la Pologne (0-0, 1-1). Elle disputera une nouvelle rencontre amicale mardi à Zurich face à l'Islande. Ensuite, la prochaine étape sera la Coupe du monde cet été en Australie et Nouvelle-Zélande.

Tour du Pays basque: Jonas Vingegaard impressionne Jonas Vingegaard: d�j� deux succ�s au Tour du Pays basque Image: KEYSTONE/EPA/Juan Herrero Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est intenable au Tour du Pays basque. Le Danois a gagné la 4e étape à Santurtzi et fêté ainsi un deuxième succès consécutif. Le vainqueur du dernier Tour de France a devancé au sprint l'Espagnol Mikel Landa. Vingegaard a ainsi conservé le maillot jaune de leader. Le Danois est parti en contre dans la dernière bosse du jour, la montée de La Asturiana, à une vingtaine de kilomètres de la ligne. Seul le Basque a réussi à le suivre. Les deux premiers du général ont tenu bon jusqu'à la fin, résistant au retour de la Lotto-Soudal. Grâce aux bonifications acquises au pied de la dernière difficulté du jour et à l'arrivée, Vingegaard compte désormais douze secondes d'avance sur Landa au classement général, et 31 secondes sur le Français David Gaudu, troisième. Vendredi, la 5e étape conduira le peloton sur un circuit au départ et à l'arrivée à Amorebieta, entre mer et montagne. Une étape casse-pattes longue de 165,9 kilomètres, où les coureurs traverseront trois cols de 3e catégorie et un autre de 2e catégorie.

Deux contre-la-montre au programme Le 86e Tour de Suisse aura deux chronos au programme Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les coureurs du 86e Tour de Suisse 2023 se battront deux fois contre le chrono. C'est ce qu'annoncent les organisateurs dans le cadre de la présentation du parcours. Dès le départ du dimanche 11 juin à Einsiedeln, le peloton aura droit à un contre-la-montre (12,7 km). Et enfin le dimanche 18 juin, une épreuve de 25 km à Saint-Gall clôturera la course et décidera certainement de la victoire finale. Au total, les coureurs parcourront 1100 km, avec 18'000 mètres de dénivelé. L'étape-reine entre Fiesch et La Punt empruntera la Furka, l'Oberalp et l'Albula (211 km/4700 m de dénivelé). "Cette année, seuls les meilleurs grimpeurs peuvent prétendre à la victoire finale", écrit l'architecte du parcours David Loosli dans le communiqué. Les coureuses du Tour de Suisse Women seront elles en piste du 17 au 20 juin pour quatre étapes. La troisième édition débutera à Weinfelden. Le deuxième jour, les femmes disputeront le contre-la-montre à Saint-Gall sur le même parcours que les hommes. Les deux derniers tronçons se termineront à Ebnat-Kappel.

L'Argentine déloge le Brésil en tête du classement Lionel Messi et l'Argentine en t�te du classement FIFA Image: KEYSTONE/EPA L'Argentine de Lionel Messi a pris la première place du classement mondial FIFA, une première en six ans. Les champions du monde devancent la France et le Brésil. Les Argentins, sacrés le 18 décembre à Doha, retrouvent la tête du classement à la faveur de leurs victoires en amical contre le Panama (2-0) et Curaçao (7-0). Ils n'avaient plus atteint cette position depuis plus de six ans. L'Albiceleste prend la place du Brésil, le grand rival régional, battu 2-1 par le Maroc le 25 mars à Tanger. La Seleçao glisse sur la troisième marche du podium. La France, finaliste de la Coupe du monde, gagne une place pour se placer au deuxième rang, après ses victoires contre les Pays-Bas (4-0) et la République d'Irlande (1-0) en entame des qualifications pour l'Euro 2024. La Suisse pointe pour sa part toujours au 12e rang après ses succès face au Bélarus et à Israël.

Pat Emond entraîneur-assistant à Fribourg pour deux saisons Pat Emond devient assistant-coach � Fribourg Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Pat Emond est de retour en Suisse. Le Québécois de 58 ans a signé pour deux saisons comme entraîneur-assistant à Fribourg-Gottéron. Arrivé à Genève en 1995, Emond a coaché les juniors élite de 97 à 99. Il est ensuite reparti au Québec avant de revenir dans la cité de Calvin en 2010 pour s'occuper à nouveau des élites. Sous sa houlette les jeunes Genevois ont remporté le championnat en 2018 et 2019. C'est également cette année-là qu'il a été nommé entraîneur de la première équipe à Genève. Il est resté deux saisons et demi, a mené le club en finale en 2021 (défaite contre Zoug) avant de perdre son poste au profit de Jan Cadieux au mois de novembre 2021. A Fribourg, Emond aidera Chritstian Dubé et Pavel Rosa sur le banc.

Cela se complique pour les Jets et Niederreiter Nino Niederreiter �choue devant Jacob Markstrom: Une soir�e � oublier pour El Nino. Image: KEYSTONE/AP/John Woods Cela se complique pour le Winnipeg de Nino Niederreiter. Battus 3-1 sur leur glace par Calgary, les Jets ont perdu un match crucial dans la course aux play-off. El Nino et ses coéquipiers voient, en effet, leurs vainqueurs du jour revenir à leur hauteur dans la lutte pour la deuxième wild card de la Conférence Ouest. Winnipeg compte toutefois un match de moins que les Flames. Ce samedi, les Jets auront l'occasion de rebondir lors de la venue de Nashville, qui est également à la lutte pour cet ultime sésame. Face à Calgary, Winnipeg a eu le bonheur d'ouvrir le score par Kyle Connor à la 12e avant de perdre le fil de son hockey. Au bénéfice d'un temps de jeu de 14'32'', Nino Niederreter a été crédité d'un bilan neutre.

Les Hawks se donnent de l'air L'homme du match Trae Young (� droite) d�fend sur Kendrick Nunn. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta enchaîne. Victorieux mardi à Chicago, les Hawks ont battu Washington 134-116 pour, pour la première fois depuis 33 matches, compter une marge de deux victoires sur la barre des 500. Avec un bilan riche désormais de 41 succès contre 39 défaites, Atlanta a consolidé sa huitième place au classement de la Conférence Est qui lui donnera l'avantage du terrain lors des play-in. L'espoir de se qualifier directement pour les play-off s'est toutefois évanoui après la victoire de Brooklyn, sixième de cette Conférence Est, devant Detroit. Rentrés seulement dans l'après-midi de Chicago en raison d'un problème d'avion, Clint Capela et ses coéquipiers n'ont pas été vraiment inquiétés par de Wizards amoindris par le poids des absences. Très vite freiné par les fautes, Clint Capela n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 15 minutes pour inscrire 9 points et pour cueillir 4 rebonds. Il a été au bénéfice d'un différentiel de +16. Absent à Chicago mardi soir - il était malade -, Trae Young a été le meilleur homme de la soirée avec ses 25 points et ses 16 assists.