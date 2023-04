4e victoire pour le CC Genève ++ Les play-off s'éloignent pour les Predators

Auteur d'un but et de trois assists face à Nashville pour passer le plateau des 100 points, Jason Robertson a été le grand homme de la rencontre. A la faveur de ce succès, Dallas a officialisé sa présence pour les séries finales.

Les Predators se sont inclinés 5-1 à Dallas pour une cinquième défaite depuis l'absence du défenseur bernois. Cet échec les relègue à cinq points de la barre dans la course aux play-off de la Conférence Ouest. Nashville a six rencontres pour combler ce retard...

Victorieux de la Coupe de Suisse avec les Grenat en tant que joueur en 1984 - il avait d'ailleurs inscrit l'unique but de la finale contre Lausanne -, Alain Geiger rêve d'un sacre le 4 juin pour réussir une sortie royale et, peut-être, pour signifier à ses dirigeants que la non-reconduction de son contrat est bien une aberration.

Les Zurich Lions, bien décevants malgré tous les brassages effectués par Crawford avec les mises sur la touche du Canadien Azevedo et du Suédois Wallmark, ont enfin trouvé le chemin du filet par Chris Baltisberger après 162 minutes de disette. La réaction seelandaise fut à la hauteur avec deux buts en 44'' par Jesper Olofsson et Ramon Tanner. Même le 4-2 inscrit par Lehtonen (38e) était effacé par l'insolente réussite du futur retraité Etienne Froidevaux, qui a mis en lumière les graves carences défensives zurichoises.

Après une première période très équilibrée, la partie a pris une drôle de tournure avec une explosion de buts - sept - au deuxième tiers-temps. Bienne a su profiter de sa première période de supériorité numérique pour ouvrir le score sur une magnifique triangulation entre Sallinen et Kessler et conclue par Luca Hischier (21e). Puis Sallinen, encore lui, a lancé en profondeur d'une passe ciselée Tony Rajala, qui a trouvé un trou de souris entre les jambières de Hrubec (27e) pour le 2-0.

Sous le soleil, le double vainqueur d'étape sur le Tour de Romandie s'est imposé devant le Zurichois Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) et l'Espagnol Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) après une étape vallonnée favorable aux sprinters et marquée par une échappée de trois coureurs, rattrapés à 30 km de la ligne. Schmid vient de remporter récemment la Semaine Coppi-Bartali.

Le Britannique Ethan Hayter (Ineos) a remporté au sprint la première étape du Tour du Pays basque disputée sur 165,4 km entre Vitoria-Gasteiz et Labastida et pris la tête du classement général.

Outre la Suisse, la France et la Pologne sont aussi sur les rangs pour organiser cet Euro 2025. Une quatrième candidature scandinave réunit le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Ces quatre pays ont tous déjà accueilli au moins une fois le championnat d'Europe dames, au contraire des trois autres dossiers.

PSG: sifflets contre Messi

Lionel Messi: pas la joie en ce moment au PSG Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard

Le Paris Saint-Germain se rêvait grand d'Europe, il va devoir batailler pour rester roi de France: Lionel Messi, symbole de la politique "bling-bling" du club, incarne le mal-être actuel du club.

Crime de lèse-majesté, le septuple Ballon d'Or a encore été sifflé par le Parc des Princes dimanche lors de la défaite contre Lyon (1-0). Déjà l'an dernier, après l'élimination contre le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions, il avait été spectaculairement conspué, comme Neymar. Messi avait été épargné après le nouvel échec contre le Bayern Munich début mars, mais contre Lyon, le stade a franchement râlé.

Coups de génie avec parcimonie

Aux yeux de nombreux supporters, la "Pulga" symbolise les mauvais choix de la direction, plus politiques et marketings que sportifs. Certes, aligner un des meilleurs joueurs de l'histoire a attiré les regards du monde entier sur le PSG, mais dans le jeu il n'a que trop parcimonieusement distribué ses coups de génie.

Brillant avant la Coupe du monde, Messi l'est bien moins avec le maillot rouge et bleu depuis qu'il a enfin remporté le Graal, à sa cinquième tentative, contre la France de Kylian Mbappé. Mais la majesté au PSG, désormais, c'est "Kyky", pas Messi.

La question se pose au sein de la direction parisienne de conserver un joueur qui aura 36 ans à la fin de son contrat. De plus, il pèse de 40 millions d'euros par an sur la masse salariale d'un club surveillé de près par le fair play financier.

Baisse de salaire

De source interne, le club pourrait proposer une légère baisse de salaire à son no 30, ce qui l'inciterait à partir. Plusieurs destinations s'offrent à lui, entre retourner à Barcelone, qui en rêve mais n'a pas les moyens de s'aligner financièrement, rejoindre son rival Cristiano Ronaldo pour un contrat plaqué or en Arabie Saoudite, ou faire parler de la MLS nord-américaine à l'Inter Miami comme il a fait parler de la Ligue 1.

Mais l'avenir du champion du monde n'est pas le seul point d'interrogation du PSG. L'entraîneur Christophe Galtier s'éloigne d'un maintien à son poste à mesure que les prestations de son équipe se dégradent. Après avoir longtemps protégé ses joueurs dans sa communication, le technicien a regretté la "résignation" qui gagne son équipe et évoqué la "colère froide" qui le gagne à faire ce constat.

"Il faut vite réagir, ne pas croire que les choses vont se faire de manière naturelle", lance Galtier. "Tout le monde, je dis bien tout le monde, à partir de moi, doit prendre conscience de la situation et du travail qu'on a à fournir" car le titre n'est plus garanti, malgré six points d'avance sur Lens, qui vient au Parc dans quinze jours, et Marseille, alors qu'il reste neuf journées à disputer.