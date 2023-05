5 abondons de plus au Giro pour cause de Covid

Le Kenya et ses spécialistes des courses d'endurance sont à l'origine de très nombreux cas de dopage ces dernières années. L'AIU, organisme indépendant chargé notamment des tests et enquêtes depuis 2017, a dénoncé en avril un dopage à grande échelle dans le pays, "de mieux en mieux organisé" avec "l'implication de personnes possédant une expérience médicale".

"Son arrivée chez nous a été un succès et en un an et demi il a gagné un statut de leader. En plus, Laporte occupe un rôle crucial en soutien à Wout van Aert dans les classiques et aux coureurs de classement général sur les grands Tours. On est convaincus qu'il peut progresser encore", a commenté Merijn Zeeman, directeur sportif de Jumbo-Visma.

L'année dernière, il avait aussi signé la seule victoire française dans le Tour de France et avait remporté le Tour du Danemark et la classique belge Binche-Chimay-Binche.

Parmi ces trois coureurs encore en course, le meilleur classé est le Belge Ilan Van Wilder, 19e à 12 minutes et 7 secondes du maillot rose, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

"Nous continuerons de surveiller et mettre en oeuvre notre protocole de tests sur les trois coureurs et l'encadrement restants", est-il encore précisé.

A la suite de ce coup de tonnerre, "une série de tests a été effectuée parmi le staff encore présent en Italie, et Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke et Matteo Cattaneo sont malheureusement dans l'incapacité de continuer", a indiqué Soudal Quick-Step dans un communiqué.

"Je ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens, mon coeur bat très fort. J'ai tous ceux que j'aime autour de moi, c'est un moment vraiment spécial dont je me souviendrai toute ma vie. Je suis un joueur d'équipe, je vais tout faire pour gagner autant de matches que possible. Je veux essayer de décrocher une bague (de champion) le plus vite possible, alors soyez prêts", a-t-il réagi à chaud, au micro du géant des médias américains.

Les Spurs ont, en effet, hérité du premier choix lors de la loterie de la draft et ils ne devraient pas manquer de le sélectionner le 22 juin prochain à Brooklyn,. Quatorze équipes - celles ayant été éliminées de la course aux play-offs - étaient concernées par cette loterie, résultant d'un processus mêlant probabilités et hasard, avec pour chacune un pourcentage de chances d'être tirée en premier, déterminé par son bilan à l'issue de la saison régulière écoulée. Les Spurs faisaient partie du trio possédant au départ 14% de chances, soit le maximum possible.

Mais les Madrilènes n'en restent pas moins redoutables, avec les Brésiliens Vinicius et Rodygo et les vieux grognards du milieu que sont Modric et Kroos. Et derrière, Courtois reste capable de tous les exploits dans son but. L'une des clés du match sera la capacité de la défense madrilène à contenir Haaland, l'homme qui a marqué 52 buts depuis le début de la saison avec City.

Le club jouera aussi la finale de la Coupe d'Angleterre contre son rival local Manchester United le 3 juin à Wembley, soit une semaine avant la finale de la Ligue des champions à Istanbul. C'est ce trophée que City et son manager veulent avant tout. Il faudra donc pour ce faire commencer par déboulonner le tenant du titre: possible, mais jamais facile...

Tout reste à faire dans cet affrontement après le 1-1 sur lequel les deux équipes se sont séparées au terme du match aller. Le suspense reste total entre Anglais et Espagnols, tout comme d'ailleurs l'an passé au même stade de la compétition. Le Real l'avait finalement emporté 6-5 au cumul des deux rencontres et avait gagné la finale dans la foulée (1-0 contre Liverpool).

La demi-finale retour de Ligue des champions ce soir (21h00) entre Manchester City et le Real Madrid constitue le match de l'année. Il devrait sy avoir du spectacle et des étincelles à l'Etihad.

Le Milan AC a tenté de marquer très tôt dans le match pour changer la donne de cette demi-finale. Seulement, la réussite a fui Brahim Diaz et le "revenant" Rafael Leao. Le Marocain et le Portugais ont eu le 1-0 au bout de leurs crampons avant le repos. Seulement, ils ont failli dans le dernier geste. L'improbable remontada dont rêvaient depuis six jours leurs tifosi ne devait rester qu'un mirage.

L'accession de l'Inter en finale ne souffre aucune discussion. S'ils n'obtiendront jamais la meilleure note artistique, les Nerazzurri ont témoigné d'un réalisme extrême cette année pour éliminer successivement le FC Porto, Benfica et enfin leur meilleur ennemi. Cette équipe peut s'appuyer la classe individuelle d'un Martinez, d'un Dzeko ou d'un Nicolo Barella. Mais sa grande force est ailleurs. Comme l'équipe de Jose Mourinho qui avait triomphé en 2010, c'est sa capacité à bien défendre qui est sans aucun doute le plus impressionnant.

La formation de Simone Inzaghi s'est logiquement qualifiée face au Milan AC dans un derby de la Madonnina qui a, bien sûr, illustré le grand retour des clubs italiens au premier plan. Six jours après une victoire 2-0 acquise sur des réussites d'Edin Dzeko à la 8e et de Henrikh Mkhitaryan à la 11e, les Nerazzurri se sont imposés 1-0 dans l'acte II grâce à une réussite de Lautaro Martinez à la 74e.

La Suisse surfe sur la deuxième vague

Romain Loeffel et les autres d�fenseurs suisses savent appuyer l'attaque Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Troisième victoire en autant de matches pour la Suisse au Championnat du monde. Et pour la troisième fois, les défenseurs ont amené ce soutien précieux en attaque.

Janis Moser face à la Slovènie, Andrea Glauser contre la Norvège, Tobias Geisser et Romain Loeffel mardi soir face au Kazakhstan, les arrières helvétiques savent se projeter et marquer des buts. Le cinéma a connu sa nouvelle vague, Patrick Fischer peut compter sur sa deuxième vague.

En voyant le contingent de cette sélection, on imaginait volontiers que quelques éléments avaient du hockey dans les mains, que les purs défenseurs défensifs n'étaient pas légion, hormis Christian Marti et Tim Berni.

En parlant avec les joueurs, ce sentiment se change rapidement en conviction. "Fischer veut qu'un défenseur se joigne aux trois attaquants, alors on essaie, précise Andrea Glauser. Si on est dans notre zone et qu'on n'utilise pas trop d'énergie, on essaie d'aller avec les autres et comme ça on ouvre aussi le chemin pour nos coéquipiers."

Fermer les yeux et tirer

Compacts en zone défensive comme le prouve le goal average de 15-0 après 180 minutes de jeu et trois blanchissages, les Suisses savent utiliser leurs qualités et leur instinct. "Pour la pompe, tu ne peux pas y aller à chaque fois, image Romain Loeffel. Il y a le flair. Si tu vois par exemple qu'en face ils ne sont pas aussi frais et que nous on a changé de ligne il y a peu."

Andrea Glauser tend presque à minimiser l'impact de ce genre d'actions: "Ce n'est pas dur, il faut juste patiner. Etre au bon endroit au bon moment. Après tu fermes les yeux et tu tires. Des fois c'est simple, des fois ça ne va pas. Des fois tu viens en soutien et tu ne reçois pas le puck, mais si tu montes et que tu vois un trou, tu dois essayer. Il faut aussi avoir de la chance. Si tu n'as pas utilisé trop de forces et que tu vois que deux de leurs attaquants commencent à dormir, c'est là qu'il faut y aller."

Sans ôter le mérite aux arrières suisses, l'opposition rencontrée n'était pas affolante. "Il faut être conscient que c'était les trois adversaires les plus faibles du groupe, juge un Romain Loeffel très lucide. Le niveau va s'élever d'un cran. Il y aura certainement moins d'occasions lors des prochains matches, mais il y en aura quand même."