6e étape du Tour de Suisse raccourcie ++ La Nati face à Andorre

La 6e étape écourtée en raison d'un éboulement En raison d'un �boulement dans le village grison de Brienz-Brinzauls, la 6e �tape du Tour de Suisse est raccourcie Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le départ de la 6e étape du Tour de Suisse va être déplacé en raison d'un éboulement. Conséquence: les deux principales difficultés du jour au lendemain d'une étape très éprouvante sont gommées. "Une avalanche de rochers à Brienz", dans l'est du pays, empêche les coureurs de repartir de La Punt et de franchir à nouveau le col de l'Albula, descendu la veille, obligeant à partir de Coire à 12h30, selon un communiqué. Le déplacement des 23 équipes dans cette région montagneuse, via le col de la Flüela, ampute l'étape de 65 des 215 km prévus jusqu'à Oberwil-Lieli et de ses deux ascensions de première et deuxième catégories, l'Albula puis Lantsch-Lenz. Jeudi, le peloton avait gravi trois cols à plus de 2000 m d'altitude et avalé 4710 m de dénivelé positif en 211 km entre Fiesch et La Punt, terminant par une descente vertigineuse qui a occasionné deux chutes graves au même endroit. L'Américain Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers) est resté conscient, mais a été hospitalisé avec "des contusions et une commotion cérébrale", selon l'organisation jeudi soir, alors que le St-Gallois Gino Mäder (Bahrain-Victorious) a été retrouvé "inerte dans l'eau" du ravin en contrebas. Le coureur de 26 ans a été "immédiatement réanimé puis transporté à l'hôpital de Coire par voie aérienne", ont ajouté les organisateurs, précisant que "la gravité de ses blessures n'(avait) pas encore été établie". Vendredi matin, ni l'équipe Bahrain ni l'organisation n'avaient encore donné de plus amples nouvelles du grimpeur helvétique, vainqueur d'une étape du Tour d'Italie en 2021 et 27e du général après la quatrième étape.

Fowler et Schauffele prennent la tête, record à la clé Rickie Fowler en t�te de l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Rickie Fowler et Xander Schauffele ont rendu une carte de 62 jeudi au 1er tour de l'US Open à Los Angeles. Ils ont pris les commandes et fixé un nouveau record pour cette 3e levée du Grand Chelem. Fort de dix birdies, Fowler a battu le précédent meilleur score du tournoi (63) et fini à -8 (par 70), performance reproduite quelques minutes plus tard par Schauffele, auteur d'un parcours sans bogey ponctué de huit birdies. Les deux Américains, en quête de leur premier Majeur, égalisent avec cette carte de 62 le record absolu en tournoi majeur, établi en 2017 par Branden Grace au troisième tour du British Open. Fowler (34 ans), 2e de l'US Open 2014, apprécie d'autant plus sa performance qu'il est passé par des moments plus difficiles ces derniers mois, n'ayant participé qu'à un seul Majeur en 2022. Champion olympique en 2021 au Japon, Schauffele était lui-même surpris par sa carte: "Ce n'est pas ce à quoi on s'attend en jouant l'US Open", a souri le no 6 mondial de 29 ans. Pour ce premier US Open au Los Angeles Country Club (LACC), les conditions étaient idéales pour marquer les esprits: un ciel couvert, température d'environ 15°C et pratiquement pas de vent. Derrière les deux leaders, à deux coups (-6), deux autres Américains en ont profité: Dustin Johnson, lauréat en 2016, et Wyndham Clark. Le no 3 mondial nord-irlandais Rory McIlroy suit, à -5. A cinq longueurs des leaders (-3), le no 1 mondial Scottie Scheffler fait partie d'un groupe de sept poursuivants, où figurent notamment le vainqueur de l'édition 2020 Bryson DeChambeau et le Français Paul Barjon.

Attention à la marche Après deux victoires initiales face à la Biélorussie (5-0) et devant Israël (3-0) à Genève, la Suisse poursuit ce vendredi à Andorre sa quête. Vers le Grand Chelem. Elle vise tout simplement le dix sur dix dans ce groupe I du tour préliminaire de l'Euro 2024 qui comprend également la Roumanie et le Kosovo. La troisième marche à franchir pour coller à cet objectif qui aurait semblé si démesuré au début du siècle la conduit vendredi à Andorre. Face à une équipe qui figure au 153e rang du classement FIFA derrière le Botswana mais devant les Maldives, la Suisse ne risque pratiquement rien. Seulement, le souvenir du 10 octobre 2016 doit encore trotter dans la tête de Granit Xhaka, de Ricardo Rodriguez, de Fabian Schär, de Nico Elvedi, de Denis Zakaria de Xherdan Shaqiri et de Haris Seferovic. Ces sept hommes, qui seront sur la feuille de match vendredi, avaient failli être les acteurs de la contre-performance la plus cuisante de la décennie de l'équipe de Suisse lors de son premier déplacement en Principauté. Un arrêt providentiel Sans un arrêt providentiel de Roman Bürki dans les ultimes secondes du temps additionnel, la Suisse aurait, en effet, concédé le nul dans ce tour préliminaire de la Coupe du monde 2018 face à une équipe d'amateurs sur un terrain synthétique d'un autre temps. Sept ans plus tard, on jouera sur une pelouse naturelle cette fois et face à une équipe qui reste sur un résultat positif au Kosovo, un nul 1-1 que personne, et surtout pas le sélectionneur kosovar Alain Giresse, n'avait vu venir. Ce point ramené de Pristina, qui suivait une défaite 2-0 à domicile devant la Roumanie, conduira bien sûr Murat Yakin et ses joueurs à aborder cette rencontre avec toute la concentration voulue. Même s'il instaurera un turnover dans l'optique du match de lundi face à la Roumanie à Lucerne pour laisser notamment l’homme du triplé Manuel Akanji sur le banc, le sélectionneur ne doit pas nourrir de grandes inquiétudes. Le capitaine Xhaka et ses coéquipiers devraient livrer la marchandise sans problème. Un duo qui promet Buteur contre la Biélorussie et Israël, Zeki Amdouni sera, toujours en l'absence de Breel Embolo, l'attaquant no 1 de Murat Yakin. Il est le seul joueur appelé à disputer l'Euro M21 qui a été retenu par le sélectionneur pour ces deux rencontres de juin. On imagine déjà la complicité qu'il pourrait nouer avec Xherdan Shaqiri. La faculté des deux hommes de jouer dans les petits espaces peut offrir au public suisse de divines surprises. Absent du rassemblement de mars, Xherdan Shaqiri entend démontrer, malgré le temps qui passe et les railleries que peuvent susciter son exil aux Etats-Unis dans une équipe qui se débat dans les tréfonds de sa Conférence, qu'il demeure un rouage essentiel de la sélection. La chronique de la dernière Coupe du monde rappelle combien Xherdan Shaqiri pèse dans le destin de l'équipe de Suisse. Au Qatar, le Bâlois avait offert le but de la victoire contre le Cameroun à Breel Embolo avant d'ouvrir le score et d'initier les deux autres buts lors du succès 3-2 contre la Serbie. Davantage que vendredi, c'est lundi face la Roumanie dans une rencontre qui peut déjà assurer en grande partie la qualification directe pour la phase finale de cet Euro 2024 en Allemagne que l'on attend un nouveau numéro de l'homme aux 112 sélections. Une date qui a compté Vendredi, le Bâlois songera aussi à cette date du 16 juin qui a compté dans l'histoire du football suisse. Le 16 juin 2010, il avait suivi du banc la magnifique mais toutefois inutile victoire 1-0 de la Suisse face à l'Espagne à Durban lors de la Coupe du monde. Onze ans plus tard, il était cette fois sur le terrain lors du naufrage de Rome face à l'Italie (0-3) lors de l'Euro 2021. Même si la rencontre d'Andorre s'inscrit, bien sûr, dans un tout autre contexte, Xherdan Shaqiri, tel le vieux sage qu'il est devenu, demandera à ses coéquipiers de s'inspirer plutôt de l'esprit de Durban que celui de Rome.

Ligue des nations: une finale Croatie - Espagne La joie de Joselu apr�s son but d�cisif Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La finale de la Ligue des nations opposera dimanche la Croatie à l'Espagne. Celle-ci a battu l'Italie 2-1 à Enschede lors de la deuxième demi-finale de ce Final Four. Comme la veille dans la première demi-finale, on a longtemps cru que les deux adversaires n'arriveraient pas à se départager lors du temps réglementaire. La rencontre était partie sur des bases élevées, avec l'ouverture du score espagnole par Pino dès la 4e. Mais les Ibères n'allaient pas profiter longtemps de leur avantage. Immobile égalisait en effet à la 11e sur un penalty consécutif à une faute de main de Le Normand. L'Espagne dictait ensuite le plus souvent le jeu, mais sans parvenir à beaucoup créer le danger. La meilleure occasion était même pour les Italiens à la 64e, sur une reprise de Frattesi superbement sauvée par Simon. Alors que le spectre des prolongations se faisait très menaçant, la décision tombait sur une réussite de Joselu (88e), qui exploitait un tir de Rodri dévié par deux défenseurs transalpins pour marquer de près. Ce succès de la Roja répond néanmoins à une certaine logique, car elle a montré plus d'initiative et de jeu que les champions d'Europe en titre.

Diamond League à Oslo: Simon Ehammer gagne la longueur Simon Ehammer: un joli succ�s � Oslo Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Simon Ehammer a écrit une page de l'histoire de l'athlétisme suisse. Il est devenu le premier Helvète à gagner une épreuve en Diamond League, remportant la longueur à Oslo grâce à un saut de 8m32. L'Appenzellois âgé de 23 ans a réussi son meilleur essai lors de son deuxième saut, signant sa meilleure performance de la saison et la deuxième de sa carrière derrière son record national établi en mai 2022 avec 8m45. Il a devancé l'Américain Marquis Dendy (8m26) et le Grec Miltiadis Tentoglou (8m21), champion olympique en titre. Récemment à Paris, Tentoglou avait privé Ehammer d'un premier succès pour deux centimètres. Le Suisse a donc pris une belle revanche dans la capitale norvégienne. Avant Ehammer, seules des femmes suisses avaient pu s'imposer en Diamond League. Ajla del Ponte (à Monaco et Stockholm en 2020 sur 100 m), Léa Sprunger (à Birmingham en 2018 sur 400 m haies) et Nicole Büchler (à Stockholm en 2017 à la perche) y étaient parvenues.

Murat Yakin s'attend à un adversaire agressif dans les duels Ricardo Rodriguez et Murat Yakin face � la presse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse a rejoint la Principauté d'Andorre en jet privé, et non en bus ou en voiture, histoire de limiter la fatigue du déplacement. "Une expérience très agréable", selon Murat Yakin. Le sélectionneur va demander à son équipe d'être éveillée dès le coup d'envoi et de faire preuve du sérieux nécessaire. "Je m'attends à ce que les joueurs d'Andorre soient agressifs dans les duels et courent beaucoup", a-t-il dit. Lors du dernier duel à Andorre-la-Vieille voici sept ans, la Suisse avait cueilli un difficile succès 2-1. Ricardo Rodriguez se souvient: "C'était un match étrange sur un terrain petit et difficile. Je suis heureux que la pelouse artificielle ait laissé la place à du gazon naturel", a expliqué le défenseur âgé de 30 ans. Rodriguez s'attend à affronter un adversaire très défensif. "Dès lors, il sera important de marquer rapidement un but, afin de diminuer la pression qui sera sur nos épaules." Quelque 750 supporters suisses sont attendus dans un stade à la contenance de 3300 personnes.

WTA: un exploit pour Celine Naef sur le gazon néerlandais Joli parcours pour Celine Naef � Bois-le-Duc Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Celine Naef (WTA 202) continue d'étonner en bien au tournoi WTA de Bois-le-Duc. La jeune Suissesse (17 ans) s'est en effet qualifiée pour les quarts de finale. La Schwytzoise, qui dispute sur le gazon néerlandais son premier tournoi sur le circuit principal, a éliminé l'Américaine Caty McNally (WTA 62) en trois sets, 3-6 6-4 6-3. Face à la tête de série no 8, Celine Naef a montré de belles ressources mentales après la perte de la manche initiale. Elle aura affaire à une adversaire d'un autre calibre en quarts de finale, puisqu'elle sera opposée à la Russe Veronica Kudermetova (WTA 10), qui est tête de série no 1 à Bois-le-Duc.

Tour de Suisse: Gino Mäder a dû être réanimé Gino M�der a subi une terrible chute Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La 5e étape du Tour de Suisse a été marquée par deux grosses chutes. Le Suisse Gino Mäder, qui a dû être réanimé, et l'Américain Magnus Sheffield sont tombés dans la descente du col de l'Albula. Certains coureurs ont dépassé les 100 km/h dans cette descente, selon les images de la TV. Mäder était inanimé dans l'eau quand le médecin de la course l'a trouvé, quelque deux minutes après la chute. Le coureur a dû être réanimé avant d'être transporté par hélicoptère à l'hôpital de Coire. La gravité de ses blessures n'est pas encore connue, selon les organisateurs. L'autre coureur tombé, l'Américain Magnus Sheffield, n'a pour sa part pas perdu connaissance. Il souffre de contusions diverses et d'une commotion. Il a été hospitalisé à Samedan. Sheffield faisait le forcing pour rester au contact des premiers poursuivants du futur vainqueur Juan Ayuso. Pour sa part, Mäder était loin derrière. Le Zurichois a chuté au même endroit que l'Américain.

Tour de Suisse: Ayuso gagne la 5e étape, Skjelmose en jaune La joie de Juan Ayuso lors de son arriv�e victorieuse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) a remporté en solitaire la 5e étape du Tour de Suisse à La Punt. Le Danois Mattias Skjelmose (AG2R), 2e de l'étape, a repris le maillot jaune de leader. Ayuso (20 ans) a fait la différence dans l'ascension du col de l'Albula, dont le sommet se situait à 9 km de l'arrivée, lors de cette étape reine longue de 211 km et qui proposait aussi les montées de la Furka et de l'Oberalp. Il s'est imposé avec 54 secondes d'avance sur Skjelmose, le vainqueur de l'étape de Villars. Le vainqueur du jour, véritable pépite du cyclisme espagnol, se montre à l'aise sur les routes suisses. Il avait en effet signé son premier succès en World Tour le 28 avril lors de la 3e étape du Tour de Romandie, un contre-la-montre à Châtel-Saint-Denis. Au général, Skjelmose compte 8 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Gall et 18 sur Ayuso. Un peu en retrait dans les gros pourcentages, comme les jours précédents, le champion du monde Remco Evenepoel suit à 46 secondes. Le Belge s'est néanmoins bien accroché et reste dans le coup pour la victoire finale.

Un Gottéron-LHC en ouverture le 13 septembre Gott�ron accueillera le LHC en ouverture de la saison 2023/24 Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Le calendrier 2023/24 de National League a été dévoilé jeudi. La phase préliminaire débutera le mercredi 13 septembre, avec un derby entre Fribourg-Gottéron et Lausanne. La première journée complète est prévue le vendredi 15 septembre. Champion en titre, Genève-Servette entamera sa saison le 15 septembre à Langnau, avant d'accueillir les Zurich Lions le lendemain. Bienne se déplacera à Lugano lors de la 1re journée complète, alors qu'Ajoie se rendra à Zurich pour y défier les Lions. Le calendrier compte à nouveau 52 rondes, dont 18 comprendont sept parties se disputant en parallèle. La saison régulière se terminera le lundi 4 mars. Les pré play-off démarreront le jeudi 7 mars, alors que les play-off commenceront le samedi 16 mars pour s'achever au plus tard le mardi 30 avril.

FC Sion: Tholot de retour au poste d'entraîneur Didier Tholot est de retour � Sion Image: KEYSTONE/TI-PRESS/CARLO REGUZZI Didier Tholot est le "nouvel" entraîneur du FC Sion. Le technicien français s'est engagé pour une durée qui n'a pas été précisée par le club valaisan, relégué en Challenge League ce printemps. Successeur de Paolo Tramezzani, Didier Tholot (59 ans) "sera un élément important du nouveau projet de reconstruction", souligne le FC Sion dans son communiqué. Il reste sur une expérience de trois ans à la tête du Pau FC, qu'il a maintenu en Ligue 2. Ancien joueur du club sédunois, Didier Tholot a déjà effectué trois passages à Sion en tant que coach principal: de juillet 2003 à mai 2004 - où il était même entraîneur-joueur -, d'avril 2009 à mai 2010 puis de janvier 2015 à août 2016. Il a remporté la Coupe de Suisse lors de chacun de ses deux derniers mandats (2009 et 2015). "Son style de jeu, ses valeurs et ses principes permettront de repartir sur des bases saines (...). Nous sommes convaincus que Didier Tholot possède toutes les qualités pour mener ce projet à bien", écrit encore le FC Sion dans son communiqué.

Equipe de Suisse: quatre joueurs quittent la sélection Bradley Fink fait partie des quatre joueurs biff�s du cadre pou l'Euro M21 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Patrick Rahmen a tranché. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse M21 a renoncé aux services de Bradley Fink (Bâle), Severin Ottiger (Lucerne), Christian Witzig (St-Gall) et Andrin Hunziker (Aarau) pour le championnat d'Europe en Roumanie et en Géorgie. Le cadre helvétique comprend donc désormais 23 joueurs. Rahmen peut notamment s'appuyer sur huit joueurs ayant déjà connu l'équipe "A: Ardon Jashari, Fabian Rieder - lesquels avaient été sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Kastriot Imeri, Becir Omeragic, Leonidas Stergiou et Simon Sohm. La Suisse entamera cet Euro le 22 juin face à la Norvège, avant de se mesurer à l'Italie (25 juin) et à la France (28 juin). Elle évoluera à Cluj-Napoca en Roumanie durant la phase de poules. Son objectif est de terminer parmi les trois premiers pour disputer les Jeux olympiques de Paris 2024.

Olympic: La fin d'un cycle; d'une ère aussi? Un cycle s'est achevé dans l'euphorie mardi à St-Léonard. Petar Aleksic a mené Olympic à la conquête d'un sixième titre de champion en dix ans, le cinquième d'affilée. Son départ peut-il engendrer la fin d'une ère de domination fribourgeoise? Roberto Kovac est en tout cas pour l'heure le seul cadre sous contrat pour l'exercice 2023/24. Emu et entouré comme jamais mardi, Petar Aleksic laissera une empreinte indélébile. Le technicien helvético-monténégrin a transformé de nombreux joueurs désormais dominants sur la scène helvétique: Natan Jurkovitz, Arnaud Cotture, Paul Gravet ou le capitaine Boris Mbala, qui lui en seront à jamais reconnaissants. Tous ne porteront pas forcément le maillot fribourgeois à la reprise en août sous la férule du Belge Thibaut Petit. "Normalement, j'ai toujours envie de tenter ma chance à l'étranger", lâche ainsi Boris Mbala, deuxième meilleur marqueur fribourgeois dans ces play-off avec 14,5 points par match (ainsi que 5,7 rebonds), peu enclin à évoquer ce sujet à l'heure des festivités. L'arrière a livré, et de loin, sa saison la plus aboutie depuis son retour de Monthey il y a quatre ans. A 27 ans, il doit rêver d'un nouveau défi. Comme d'ailleurs l'ailier Natan Jurkovitz (28 ans), sans doute avide de revanche après une première expérience difficile en Israël lors de la saison post-Covid (2020/21), qu'il avait conclue avec les Lions de Genève avant de revenir à Fribourg. Arnaud Cotture se montre plus clair dans ses propos. "Le but est de rester. Mais le jeu des négociations ne fait que commencer. On verra où ça mène", lâche le Valaisan (27 ans), qui avait passé trois saisons à Genève avant de retrouver Petar Aleksic à Fribourg en 2020. Mais qui n'a plus guère envie de trop voyager depuis qu'il est père de famille. Rares sont les contrats à dépasser une année dans le basket helvétique - surtout ceux des renforts étrangers pour qui la SBL n'est généralement qu'une étape -, et la situation économique des clubs est de plus en plus tendue. N'empêche que le timing inciterait plutôt à la prudence dans le camp fribourgeois. LE club le plus professionnel Mais un constat implacable fait par le MVP des play-off Roberto Kovac (18,3 points par match dans les séries finales) incite à un certain optimisme. "Olympic est le seul club suisse dans lequel on joue un basket dont le niveau permet de rivaliser sur la scène internationale", lance l'arrière tessinois, qui est revenu à Fribourg début mars après un divorce houleux avec... Massagno. Même Genève n'offre pas le même professionnalisme dans les structures? "Non", coupe l'international suisse. "Malheureusement, la salle est un élément important. Si tu ne peux pas rentrer dans la salle cinq minutes avant l'entraîneur parce qu'il y a école, comme à Genève, c'est déjà difficile de faire quelque chose de bien", souligne-t-il. "Fribourg était le meilleur choix", sourit-il. "Il y a d'autres clubs qui se professionnalisent", tempère Paul Gravet (27 ans), qui évoluait aux Lions de Genève avant de rejoindre Fribourg en 2018. "Mais Olympic est LE club le plus professionnel, avec cette salle, ses infrastructures, des moyens financiers. Le travail du coach, des joueurs, du club a payé. C'est le club qui propose les meilleures conditions, et ça se voit depuis 5-6 ans." Ces conditions ne changeront pas, même avec un budget légèrement à la baisse. Comme nombre de ses équipiers, Paul Gravet va décider de son avenir dans les jours à venir. "On verra ce qui m'est proposé. On se sent bien ici, on ne va pas se mentir. Mais des opportunités risquent de se présenter pour certains d'entre nous. Les discussions ne sont pas trop avancées", précise l'ailier d'origine française. "Son âme et son expérience" Est-ce alors aussi la fin d'une ère? "C'est forcément la fin d'un cycle avec le départ de Petar. La plupart d'entre nous se sont développés grâce et avec lui, individuellement comme collectivement. Maintenant, il faut voir qui sera encore là la saison prochaine", souffle Paul Gravet, dont le futur dépend des autres prolongations. Petar Aleksic ne sera à coup sûr plus là, mais le flambeau sera repris par un Thibaut Petit tout autant ambitieux. Et le technicien helvético-monténégrin laisse à Olympic un héritage impalpable: "Petar a fait grandir le club. Il va lui laisser son âme et son expérience", glisse Boris Mbala. "Le club a la volonté de poursuivre avec les mêmes joueurs, le nouveau coach aussi. On va faire en sorte qu'il y ait une certaine continuité pour continuer à gagner ensemble", ajoute dans les colonnes de La Liberté Arnaud Cotture, qui est avec Natan Jurkovitz la priorité des dirigeants.

Une nouvelle performance de choix de la Croatie Luka Modric, l'�me de la Croatie. Image: KEYSTONE/AP/Patrick Post La Croatie a pleinement tenu son rang lors de la première demi-finale de la Ligue des Nations. Elle s'est imposée 4-2 à Rotterdam devant les Pays-Bas après les prolongations. Malgré le soutien de leur public, l'ouverture du score de Donyell Malen à la 34e et une égalisation de Noa Lang au bout du temps additionnel, les Néerlandais ont été désarmés devant la maîtrise technique des troisièmes de la dernière Coupe du monde. La Croatie pouvait ainsi égaliser à la 55e sur un penalty d'Andrej Kramaric qui avait été provoqué par l'éternel Luka Modric. A la 73e, Mario Pasalic donnait une première fois l'avantage aux siens avant que le joker Bruno Petkovic et Modric sur un autre penalty ne forcent la décision lors des prolongations. Dimanche, la Croatie affrontera le vainqueur de la rencontre qui opposera ce jeudi l'Espagne à l'Italie. Malgré le renom de son futur adversaire, elle abordera cette finale avec les faveurs du pronostic. Le trio magique formé en ligne médiane de Modric, de Mateo Kovacic et de Marcelo Brozovic récite toujours un football aussi merveilleux. Une victoire dimanche de la Croatie serait non seulement une juste récompense pour l'ensemble de son oeuvre mais aussi une belle victoire pour le football.