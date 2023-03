800e but pour Messi ++ Winnipeg se rapproche des play-offs

L'Argentine fête son titre, Messi son 800e but La soir�e fut belle pour Lionel Messi et l'Argentine Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello L'Argentine a battu le Panama 2-0, grâce notamment au 800e but de la carrière de Lionel Messi, jeudi en match amical à Buenos Aires. Il s'agissait de la première sortie des champions du monde depuis leur titre. Les retrouvailles furent incandescentes avec leur public. Le jeune milieu d'Atlanta United Thiago Almada, qui n'avait joué que quelques minutes au Mondial, a libéré à la 78e minute l'Albiceleste au Monumental, en une soirée de fête, que les Panaméens ont longtemps menacé de frustrer malgré une pluie d'occasions argentines. Cerise sur le gâteau qu'attendaient les 83'000 privilégiés (plus de 1,5 million de personnes avaient tenté d'acquérir une place en ligne): l'inévitable Leo Messi a clôturé le bal sur un somptueux coup-franc direct (89e), son 800e but en 1017 matches professionnels. "Profitons de ça" Les joueurs réunis en une joyeuse ronde au centre du terrain ont pu alors "revivre Lusail", et une nouvelle fois, Messi se voir remettre le trophée en mains, dans un stade chaviré. "Profitons de ça, de cette troisième étoile. C'est très difficile de gagner une Coupe du monde", a déclaré Messi au micro depuis le terrain, disant "ne pas oublier tous les joueurs avec qui nous avons tenté de soulever cette Coupe sans y arriver" lors d'éditions précédentes. Pour l'Albiceleste, c'était le retour sur une pelouse argentine, et la première vraie communion avec leur hinchada depuis la parade avortée du 20 décembre, quand la démesure (4 à 5 millions sur le parcours du bus) avait forcé à avorter le défilé de la victoire, fini... en hélicoptères. Larme à l'oeil Sourires béats comme Messi, larme à l'oeil pour "Dibu" Martinez ou Lionel Scaloni, les champions du monde, leurs enfants à leurs côtés, ont entendu le Monumental entonner avant match "Muchachos", la chanson devenue hymne des supporters argentins au Mondial, et à jamais associée au titre 2022. L'avant-match n'avait été qu'une longue fête de plus de quatre heures avec concerts, feu d'artifice, rediffusion d'images du Mondial, et incessante succession de chants à la gloire de l'équipe ou de joueurs. La partie importait-elle vraiment ? Elle a vu une domination outrageuse des Argentins face à des Panaméens arc-boutés en défense, mais disciplinés et pas maladroits. Clairement pas venus pour regarder jouer les champions, même s'ils ne purent cadrer qu'un seul tir.

Les Jets se rapprochent des play-off Les Jets ont cueilli un succ�s pr�cieux jeudi Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Les Jets de Nino Niederreiter ont cueilli un succès précieux succès dans l'optique d'une place en play-off jeudi en NHL. Winnipeg a dominé Anaheim 3-2 en Californie pour conforter sa 8e place dans la Conférence Ouest. Nino Niederreiter a réussi un assist dans cette partie, sur le 2-1 signé Kyle Connor à la 34e minute. Le Grison affiche désormais 36 points à son compteur personnel dans cet exercice 2022/23, dont 8 (4 buts, 4 assists) en 13 matches disputés sous le maillot de Winnipeg. Les Jets, qui se qualifieraient pour l'heure avec la deuxième wild card disponible à l'Ouest, sont revenus jeudi soir à trois points de Colorado (3e de la Central Division). Ils ont par ailleurs conservé cinq longueurs d'avance sur l'ancienne équipe d'El Nino, Nashville, qui s'est imposé 2-1 face à Seattle malgré l'absence de son capitaine Roman Josi (blessé).

Play-out de NL: Langnau à un succès du maintien Gauthier (en blanc) ouvre le score pour Ajoie Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les Langnau Tigers ont repris l'avantage dans la finale des play-out de National League. Chez eux, ils ont battu Ajoie 3-2 ap et mènent désormais 3-2 aussi dans la série. A l'Ilfis, le Canadien Frédéric Gauthier a longtemps pu croire avoir revêtu le costume du héros de la soirée. Il a en effet signé un doublé (23e/54e) qui a placé les Jurassiens en position très favorable. Mais les Tigers, au bord du gouffre, ont réagi et ont arraché les prolongations grâce à Rossi (55e) et Lepistö (58e). Langnau a passé l'épaule après 18'22 de prolongation sur une réussite de Berger, servi par Lepistö. L'Acte VI de ce duel acharné aura lieu samedi à Porrentruy. Ajoie sera condamné à la victoire, sous peine de devoir jouer sa place dans l'élite face à La Chaux-de-Fonds, le champion de Swiss League.

Succès historique pour les Anglais Harry Kane tout content apr�s son but Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo L'Angleterre a réussi un gros coup lors de la 1re journée des qualifications de l'Euro 2024. Dans le choc du groupe C, les Three Lions sont allés s'imposer 2-1 à Naples contre l'Italie. Les Anglais ont construit leur succès en première période. Ils ont ouvert le score par Rice dès la 13e, avant de doubler leur avance sur un penalty de Kane (44e). Le capitaine est ainsi devenu le seul meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, avec désormais 54 réussites. Après la pause, l'Italie a réagi. Retegui a réduit l'écart (56e) et a bénéficié de quelques situations chaudes. Les visiteurs ont fini à dix après l'expulsion de Shaw (80e), mais ils ont tenu. L'Angleterre n'avait plus battu l'Italie en match officiel depuis... novembre 1977! Jubilé pour Ronaldo Dans le groupe J, le Portugal a enregistré la victoire attendue face au Liechtenstein, s'imposant 4-0 pour les débuts du sélectionneur Roberto Martinez. La soirée a surtout porté la griffe de Cristiano Ronaldo, qui a honoré la 197e sélection et ainsi établi un nouveau record mondial. Le quintuple Ballon d'or a marqué le coup en signant un doublé (51e pen/63e). Cancelo (8e) et Bernardo Silva (47e) avaient mis auparavant leur équipe sur la bonne orbite.

Le Bayern limoge son entraîneur Julian Nagelsman Julian Nagelsmann: fin de son aventure au Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Coup de théâtre à Munich! Le Bayern a limogé son entraîneur Julian Nagelsmann jeudi soir, selon plusieurs médias allemands. Thomas Tuchel pourrait lui succéder sur le banc du club bavarois. Les dirigeants du Bayern auraient ainsi actionné le couperet après la défaite à Leverkusen, qui a coûté la tête du classement aux tenants du titre. Nagelsmann (35 ans) était en poste depuis l'été 2021. Thomas Tuchel (49 ans) vit à Munich depuis la fin de son aventure à Chelsea, qu'il avait mené à la victoire en Ligue des champions en 2021. Le technicien allemand bénéficie d'une grande expérience, ce qui pourrait s'avérer précieux pour la suite de la saison. Le Bayern recevra Borussia Dortmund dans le choc de Bundesliga le 1er avril. Il affrontera ensuite Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions (11/19 avril).

Tournoi WTA 1000 de Miami: défaite sans appel pour Golubic Une d�faite cuisante pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le parcours de Viktorija Golubic (WTA 116) a pris fin au 2e tour du tournoi WTA 1000 de Miami. La Suissesse a perdu 6-1 6-1 face à la Russe Liudmila Samsonova (WTA 15), tête de série no 12. Comme le score le laisse supposer, la Zurichoise n'a pas eu l'ombre d'une chance contre une adversaire qu'elle avait pourtant battue lors de leur seul précédent affrontement. Cette fois, la partie n'a duré que 53 minutes à sens unique. Samsonova a pris à six reprises le service de la Suissesse, qui n'a de son côté réussi le break qu'une fois, à 6-1 3-0. Mais la Russe n'a pas cédé au doute et a remporté les trois derniers jeux dans la foulée.

Forfait de Breel Embolo Breel Embolo absent pour les deux prochains matches de l'�quipe de Suisse. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Breel Embolo ne disputera pas les deux rencontres de l'équipe de Suisse samedi contre le Bélarus et mardi face à Israël. L'attaquant de Monaco est touché au genou. Breel Embolo a quitté le camp de l'équipe de Suisse jeudi pour rejoindre son club. Murat Yakin n'a fait appel à aucun joueur pour le remplacer. Une manière de de plus de signifier par ce choix que la page Haris Seferovic est bien tournée. Le sélectionneur s'envolera vendredi pour la Serbie sans son no 9, buteur à deux reprises lors de la Coupe du monde. L'absence de Breel Embolo s'ajoute, faut-il le rappeler, au forfait de Xherdan Shaqiri qui avait été officialisé dimanche.

Superbe performance de Lukas Britschgi Lukas Britschgi superbe 9e apr�s le programme court des Mondiaux de Saitama Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Lukas Britschgi est parfaitement entré dans ses championnats du monde à Saitama au Japon. Le Schaffhousois de 25 ans pointe au 9e rang après le programme court. Deux mois après avoir remporté une médaille de bronze inattendue aux Championnats d'Europe d'Espoo en Finlande, Britschgi s'est à nouveau montré sous son meilleur jour. Avec 86,18 points, il a pratiquement égalé son meilleur score sur le programme court. En novembre dernier, il avait obtenu 86,51 points lors d'une compétition à Varsovie. Le tenant du titre Shoma Uno est en tête avec 104,63 points. Le Japonais, troisième aux JO de Pékin, possède un peu plus de quatre points d'avance sur son premier poursuivant, l'Américain de 18 ans Ilia Malinin, avant le libre de samedi. Ce patineur d'origine russe et ouzbek est le champion du monde junior de l'année dernière.

Des wildcards pour Tudor et Q36.5 Tudor sera sur le Tour de Suisse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les organisateurs du Tour de Suisse ont attribué les deux wildcards pour la 86e boucle nationale aux deux équipes suisses Q36.5 et Tudor. Comme on pouvait s'y attendre. Outre les deux formations helvétiques de deuxième niveau, les 18 équipes du World Tour seront au départ le 11 juin à Einsiedeln. S'y ajoutent - outre Q36.5 et Tudor - trois autres équipes Pro. L'équipe TotalEnergies, avec le Slovaque Peter Sagan, en fait partie. Le recordman d'étapes sur le Tour de Suisse dispute sa dernière saison en tant que cycliste professionnel. L'équipe nationale ne sera pas au départ. Swiss Cycling a décidé de ne pas s'aligner en raison de la nouvelle limite d'âge qui n'autorise plus que les coureurs âgés de 25 ans au maximum à participer au sein des sélections nationales. En outre, il y aura certainement plusieurs Suisses, surtout chez Tudor, qui accorde beaucoup d'importance à la promotion des athlètes locaux et qui a huit coureurs d'élite suisses et sept coureurs de la relève sous contrat. L'UCI ne décidera que plus tard au printemps si une équipe nationale pourra prendre le départ du Tour de Suisse féminin, qui aura lieu du 17 au 20 juin.

Les Suissesses au minimum en quarts de finale Alina P�tz et les Suissesses d�roulent en Su�de Image: KEYSTONE/AP/Jonas Ekstromer Les Suisses ont remporté leur neuvième match au championnat du monde de Sandviken en Suède. Après avoir battu la Norvège 6-1, les Suissesses ont assuré leur place en quarts de finale. Pour éviter les quarts de finale et accéder directement aux demi-finales, les triples championnes du monde menées par la skip Silvana Tirinzoni ne doivent plus remporter qu'un seul des trois matches de round robin restants contre le Danemark, l'Écosse et la Corée du Sud. La Norvège, dont le curling féminin a connu une période de vaches maigres de 15 ans à partir de 2007, a opposé une résistance plus forte aux Suissesses que la plupart de leurs adversaires précédents lors de ce tournoi. Briar Schwaller, Carole Howald, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont toutefois attendu patiemment avant de pouvoir profiter de l'avantage de la dernière pierre pour marquer plus d'un point. Ce fut finalement le cas dans le 9e end. Alors que le score était de 1-1, les Suissesses ont profité de quelques petites erreurs des Norvégiennes pour faire la décision avec un coup de cinq.

Moser et les Coyotes battus par les Oilers Janis Moser (� gauche) inscrit le 1-1 pour les Coyotes face � Edmonton Image: KEYSTONE/AP/Jason Franson Janis Moser a inscrit mercredi son 6e but de la saison en NHL. Cette réussite du Biennois s'est avérée insuffisante pour les Coyotes, battus 4-3 après prolongation sur la glace d'Edmonton. Arizona a cédé sur un but marqué par la superstar Connor McDavid après 1'31'' en "overtime". Le capitaine des Oilers a signé un doublé mercredi pour atteindre la barre des 60 buts. Il en est à 138 points dans cet exercice 2022/23. Aligné durant 27'52'', Janis Moser (27 points cette saison) avait permis à Arizona d'égaliser à 1-1 en supériorité numérique (16e), 10 minutes après que McDavid avait ouvert la marque. Les Coyotes ont mené 2-1 et 3-2 dans une rencontre où ils n'ont cadré que 17 tirs. La belle série de l'Avalanche de Denis Malgin a par ailleurs pris fin mercredi. Colorado, qui restait sur six victoires, s'est incliné 5-2 sur la glace des Penguins.

Les Hawks battus sur le fil à Minneapolis Capela (15) et les Hawks ne sont pas parvenus � encha�ner un deuxi�me succ�s en 24 heures en NBA Image: KEYSTONE/AP/Bruce Kluckhohn Vainqueur de Detroit mardi, Atlanta n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès en 24 heures en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont inclinés sur le fil 125-124 sur le parquet de Minnesota. Atlanta a cédé sur deux lancers-francs inscrits à 3''1 du "buzzer" par la star des Timberwolves Karl-Anthony Thowns (22 points), qui n'avait pas joué depuis le 28 novembre en raison d'une blessure à un mollet. Emmenés par Trae Young (29 points), les Hawks menaient encore de 10 longueurs (111-101) à 7'18'' de la fin. Clint Capela a pour sa part réussi 11 points (à 5/6 au tir) et 8 rebonds en 29 minutes passées sur le terrain. L'intérieur genevois, qui a en outre distillé 3 passes décisives, a terminé cette partie avec un différentiel de -6. Cette défaite, leur 37e en 73 matches, laisse les Hawks (8es à l'Est) bien loin de la 6e place. La lutte pour le dernier ticket donnant directement accès aux play-off opposera Brooklyn (39 victoires-33 défaites) et Miami (40-34).

Zeki Amdouni comme une évidence Deux ans après avoir porté les couleurs de l'équipe de Turquie M21, Zeki Amdouni veut s'affirmer comme le nouveau buteur de la Suisse. La trajectoire singulière de sa carrière peut lui permettre de nourrir une telle ambition. Recalé par le Servette FC avant de se révéler la saison dernière au Lausanne-Sport après des passages à Etoile Carouge et au Stade Lausanne-Ouchy, Zeki Amdouni est tout simplement cette saison l'un des deux grands artisans avec le gardien Marwin Hitz de la réussite du FC Bâle sur la scène européenne. Le plus réjouissant est cette impression qu'il est encore loin à 22 ans d'avoir exprimé tout son potentiel. Le leader offensif du FCB La semaine dernière à Bratislava face au Slovan, c'est bien lui qui maintenu son équipe en vie avec son but dans le temps additionnel pour arracher les prolongations. Avec sa rage de vaincre et un registre de plus en plus étendu, il est devenu le leader offensif du FC Bâle. Nul doute que David Degen n'hésitera pas une seule seconde avant de lever l'option d'achat du prêt négocié l'été dernier avec le Lausanne-Sport. Mais avant de défier Nice en quart de finale de la Conference League, Zeki Amdouni espère honorer très vite sa deuxième sélection en équipe de Suisse. Murat Yakin l'avait lancé en septembre dernier à St-Gall en fin de match contre la République tchèque. Il ne devait toutefois pas passer le cut pour la Coupe du monde au Qatar en raison, sans doute, d'une première partie de saison un peu trop discrète à Bâle. Aujourd'hui, tout a changé. Buteur à neuf reprises depuis le début de l'année, Zeki Amdouni a été préféré à Haris Seferovic pour être l'un des joueurs susceptibles d'évoluer aux côtés de Breel Embolo sur le flanc de l'attaque. "Je suis là pour démontrer mes qualités. Pour obtenir du temps de jeu et, pourquoi pas, une place de titulaire", dit-il. Depuis lundi, il s'efforce de gagner du crédit auprès de Murat Yakin. La présence lors de ce rassemblement de quatre autres joueurs romands - Jérémy Frick, Edimilson Fernandes, Denis Zakaria et Cédric Zesiger - ôte en grande partie les difficultés que la barrière de la langue aurait pu créer. "Je savais qu'il y avait une place à aller chercher dans ce groupe", poursuit-il comme pour signifier que sa sélection répond à une évidence. "Tout se passe très bien pour moi à Bâle ces derniers temps", glisse-t-il. En 2021, il avait répondu à la convocation de la Fédération turque peut-être sous le coup de la déception de n'avoir pas été retenu par Mauro Lustrinelli pour la phase finale de l'Euro 21 en Slovénie. "Le choix du coeur et de la tête" Zeki Admouni devait avouer dans "Proxifoot" avoir vécu "une expérience folle" lors du match amical face à la Serbie dont il avait disputé la première mi-temps. Mais il savait que ce match avec les espoirs turcs ne lui fermait pas les portes de l'équipe de Suisse. Il fallait seulement attendre que Murat Yakin les lui ouvre. "Le choix de jouer pour la Suisse est celui du coeur et de la tête", lâche-t-il à deux jours de l'envol pour la Serbie où la Suisse entamera samedi sa campagne du tour préliminaire de l'Euro 2024 face au Bélarus. Dans laquelle il entend apporter sa part.

Zoug se rapproche des demi-finales Dario Simion est f�licit� par ses co�quipiers apr�s avoir inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Zoug n'est plus qu'à une victoire des demi-finales des play-off de National League. Le double champion en titre a battu Rapperswil 3-0. Une réussite de Grégory Hofmann à la 19e, une autre de Dario Simion à la 52e, un gros match de Leonardo Genoni et voilà Zoug aux portes du dernier carré. On ne sait pas si Dan Tangnes a retrouvé la formule de la potion magique, mais il est clair que son EVZ ressemble à nouveau à un vrai candidat au titre. Cela fait même depuis un mois que l'on sent l'équipe de Suisse centrale dans une tendance haussière. Mais lorsque le coach norvégien décide de remettre Hofmann avec Kovar et Simion, on sent qu'il a très envie de recréer la magie d'un trio qui lui a beaucoup apporté et même s'il avait séparé les trois hommes l'an dernier face à Zurich en finale. Cette victoire se veut pourtant collective avec une défense sereine et un Genoni qui a même réussi à ne pas encaisser de but lorsque deux Saint-Gallois se sont présentés devant lui. C'est finalement Abdelkader qui a pu inscrire le but de la sécurité dans la cage vide à la 57e. Zoug va maintenant tenter de clore l'affaire à l'extérieur vendredi lors de l'acte V.