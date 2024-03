Akira Schmid en concurrence ++ Joshua bat Ngannou

Les Devils, qui gardent un mince espoir de participer aux play-off, ont donc d'ores et déjà allégé leur masse salariale pour 2024/25 en cédant Vitek Vanecek. Montréal retenant par ailleurs 50% du salaire de Jake Allen, New Jersey aura tout loisir d'offrir un contrat juteux à un gardien de premier plan cet été ou d'en acquérir un par le biais d'un échange. Pas non plus de quoi rassurer Akira Schmid...

Manager général de New Jersey, Tom Fitzgerald est parvenu à se débarrasser d'un gros salaire, celui de Vitek Vanecek (3,4 millions par an jusqu'en 2025). Il avait auparavant cédé Tyler Toffoli, meilleur buteur des Devils cette saison avec 26 réalisations, à Winnipeg contre deux choix de draft.

Les Devils ont laissé filer leur portier no 1 Vitek Vanecek, mais ils ont engagé dans le même temps deux gardiens: Kaapo Kahkonen et Jake Allen.

Les choses n'ont fait qu'empirer et il a ensuite subi deux autres knockdowns au cours du deuxième round. Le troisième était de trop et le Camerounais s'est effondré de tout son corps, conduisant l'arbitre à mettre un terme aux hostilités.

Alors qu'on pouvait s'attendre à un round d'observation dans la Kingdom Arena de Ryad, nouvelle place forte de la boxe, le combat a démarré sur un rythme élevé dès les premiers échanges. Envoyé au sol dans la première reprise, Ngannou n'a rien pu faire face à un Joshua plus fort et plus technique.

Méconnaissable et apparemment hors de forme, Tyson Fury avait sans doute sous-estimé Ngannou ce soir-là. Anthony Joshua était prévenu, et n'a pas pris son adversaire à la légère sous les yeux d'un panel de stars de la boxe, dont Tyson Fury ou Manny Pacquiao, et du foot comme Ronaldo ou José Mourinho.

"Quand j'ai vu son combat contre Tyson Fury, je me suis dit: +Je veux aussi ma part+. C'est un grand champion et cela n'enlève rien à ses capacités. Il en est à deux combats et il a affronté les meilleurs."

Malgré sa victoire expresse, Joshua a eu des mots d'encouragements pour Ngannou. "Tu es une inspiration, ne quitte pas la boxe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on en parle après", lui a glissé le Britannique à l'oreille dès la fin du match.

Cette victoire, la 29e pour les Hawks dans cet exercice 2023/24, leur permet de consolider un peu plus leur 10e place dans la Conférence Est. Atlanta, qui a perdu 34 matches cette saison, compte quatre succès de plus que Brooklyn (11e, 25-38) et six de plus que Toronto (12e, 23-40).

La deuxième ligne de départ réunira Sergio Perez (Red Bull-Honda/à 0''335) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes/à 0''374). Les McLaren-Mercedes d'Oscar Piastri et Lando Norris seront en troisième ligne devant les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

La formation d'Alessandro Mangiaratti doit se souvenir du 11 février et de cette victoire à domicile contre Servette justement. Et une semaine avant, les Vaudois avaient dominé Zurich 3-0 à domicile avec notamment un doublé d'un Kevin Carlos en pleine bourre.

Neuvièmes avec 30 points, les Vert et Blanc sont sous la menace de GC et Lausanne avec 29 unités. La chance des Yverdonnois, c'est que les Sauterelles se déplacent à Winterthour samedi pour un important derby zurichois, puisque Winterthour lutte de manière intense pour la sixième place avec Lucerne. Et que le LS se rendra dimanche à la Praille pour défier Servette.

Au classement de la discipline, "LGB" compte 135 points d'avance sur sa dauphine Federica Brignone, la seule à pouvoir encore la priver de ce petit Globe avec encore deux géants au menu. La Tessinoise a remporté les deux derniers géant disputés, à Plan de Corones et à Soldeu, prenant le large sur l'Italienne qui s'est classée 6e en Italie et 4e en Andorre dans la foulée du week-end de Cortina.

Lara Gut-Behrami aura l'occasion de s'assurer samedi un premier Globe, celui du géant, et de reléguer au second plan le retour de Mikaela Shiffrin.

Are sera sous les feux des projecteurs ce week-end, d'autant plus après l'annulation de l'étape de la Coupe du monde masculine à Kranjska Gora.

Le suspense pour la victoire finale reste entier avant les deux dernières étapes dans la région de Nice où on attend des conditions météo difficiles ce week-end. Le Colombien Santiago Buitrago, deuxième du général au départ de l'étape, a perdu toutes ses chances sur une chute et un incident mécanique dans le final.

Il deviendra le troisième plus jeune pilote à prendre part à un Grand Prix après Max Verstappen (17 ans et 5 mois en 2015) et Lance Stroll deux ans plus tard (18 ans et 4 mois).

Play-in: la der des ders pour Genève

Jan Cadieux veut voir davantage de caractère et de sacrifice chez ses joueurs Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

En perdant 3-2 aux Vernets jeudi lors du match aller du play-in contre Bienne, Genève se retrouve dos au mur. Samedi, les Aigles devront gagner le match et d'éventuelles prolongations pour continuer.

Jouer sa saison sur un match, une habitude finalement pour Genève et pour Bienne si l'on se réfère à la saison passée et ce match VII qui a consacré le GSHC fin avril. Samedi dans le Seeland, il n'y aura pas de calculs possibles côté genevois. Les Grenat devront gagner la rencontre en soixante minutes. Si cette condition est remplie, alors le duel se jouera en prolongations à la mort subite.

Jeudi soir après le match aller, l'entraîneur genevois Jan Cadieux faisait un constat que l'on peut qualifier de récurrent. A savoir que son équipe a très bien commencé la rencontre en dominant totalement son adversaire sans pour autant être capable de prendre un avantage décisif et substantiel. "On ne joue pas assez à l'intérieur, on reste en périphérie, se désole le coach servettien. Et quand on accepte d'aller jouer à l'intérieur, on n'est pas assez désespéré devant le but."

Du caractère et du sacrifice

Voilà pour l'analyse du match de jeudi. Lorsqu'on lui demande de se projeter vers la partie de samedi, le fils de Paul-André ne réfléchit pas des heures: "A la fin, c'est un match VII où l'on n'a plus le droit à l'erreur. Ou tu gagnes ou ta saison est terminée." Cette urgence, le GSHC l'a plutôt bien acceptée et maîtrisée par le passé, que ce soit en décrochant le titre de champion de Suisse ou en remportant la Champions League en février dernier face à Skelleftea. A l'invocation du passé, Jan Cadieux met toutefois en garde: "On a fait de bonnes choses par le passé, mais samedi cela va vraiment demander du caractère et du sacrifice. C'est peut-être ça qui nous manque et que l'on attend du groupe."

La configuration de ce play-in est faite pour donner du spectacle, ce qui fait que si Genève l'emporte (peu importe le score), la partie filera en prolongations à 5 contre 5 à la mort subite. "Les prolongations, c'est comme un match numéro III pour moi, image Jan Cadieux. Mais avant de penser à ça, il faudra déjà l'emporter en 60 minutes. Cela fait deux jours que l'on prépare tous les scénarios, pour savoir quoi faire et à quel moment. Il s'agit d'une nouvelle situation pour tout le monde, mais la formule ne me déplaît pas."

Pas le but de jouer le nul

Du côté seelandais, pas question de sombrer dans l'euphorie. Entraîneur intérimaire, le directeur sportif Martin Steinegger avoue ne pas trop savoir quoi penser de ce match retour en ce qui concerne les issues possibles: "On verra samedi. C'est un nouveau match qui peut compter pour deux. Oui on peut jouer le match nul, mais ce n'est pas le but! (il sourit)"

Le capitaine biennois Gaëtan Haas ne souhaite pas que l'équipe "pète plus haut que ses fesses" avant ce deuxième affrontement. Et le numéro 92 aimerait bien retrouver un avantage numérique plus percutant. "L'année passée quand on a pris l'avantage de la glace en finale, ils sont venus gagner chez nous, donc ils vont réagir, conclut-il. A nous de les contenir, de savoir être bons au bon moment et surtout d'améliorer notre power-play, parce que c'était plus que laborieux ces temps."