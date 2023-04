Akira Schmid prodigieux ++ Milwaukee dans le dur

Jeff Saibene a jeté l'éponge Jeff Saibene: son exp�rience � Neiuch�tel Xamax fut bien malheureuse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jeff Saibene n'est plus l'entraîneur de Neuchâtel Xamax. Le Luxembourgeois a jeté l'éponge après la défaite 5-2 concédée samedi à Aarau. Le club a accepté le choix de son entraîneur destiné, selon un communiqué, "à donner un nouveau souffle" à l'équipe. Neuchâtel Xamax occupe la dernière place de la Challenge League. A moins d'un véritable miracle, il n'échappera pas au barrage de promotion/relégation contre la troisième équipe de Promotion League susceptible d'être promue. Jeff Saibene (54 ans) a remplacé Andrea Binotto à la tête de l'équipe en août dernier. Sous sa férule, l'équipe n'a remporté que trois rencontres sur vingt-cinq. Son successeur n'a pas encore été désigné.

Cela se complique pour Milwaukee Les temps sont durs pour Grayson Allen (12) et Jrue Holiday (21) face � l'attaque de Miami. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Une immense surprise se dessine à l'Est. Meilleure équipe de la saison régulière, Milwaukee est, en effet, mené 2-1 par Miami. Le Heat a reporté 121-99 l'acte III en Floride face à des Bucks toujours privés de Giannis Antetokounmpo, touché au dos lors du premier match. Sans son pivot grec, Milwaukee n'a pas trouvé la réponse devant la verve de Jimmy Butler, auteur de 30 points. Toutefois, la blessure au genou de Victor Oladipo dans l'ultime quarter est venue assombrir le succès du Heat. Tout indique, en effet, que la nature de cette blessure signifie le clap de fin cette saison pour le défenseur. A l'Ouest, les deux équipes de L.A., qui jouaient toutes les deux dans la même salle samedi, ont connu des fortunes diverses. Les Clippers se sont inclinés 112-100 devant Phoenix pour être menés 2-1 dans la série. Quant aux Lakers portés par le duo LeBron Jame/Anthony Davis (56 points à eux deux), ils ont battu 111-101 Memphis pour mener 2-1 dans la série.

Un héros nommé Akira Schmid Akira Schmid s'interpose devant Tyler Motte (14). Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Akira Schmid sera-t-il le facteur X pour New Jersey ? Etincelant au Madison Square Garden, le portier bernois a rallumé la flamme pour les Devils, victorieux 2-1 des Rangers. A la faveur de ce succès obtenu grâce à une réussite du défenseur Dougie Hamilton après 11'36'' de jeu dans la prolongation, New Jersey n'est plus mené que 2-1 par New York dans cette série. L'acte IV aura lieu lundi toujours au Madison Square Garden. Titularisé à la place du Tchèque Vitek Vanecek qui avait concédé neuf buts sur les 52 tirs qui lui avaient été adressés lors des deux premiers matches perdus 5-1 par les Devils, Akira Schmid a livré la marchandise au-delà de toutes les espérances. Le Bernois a réussi 35 arrêts dont deux magnifiques en prolongation. Il ne fut battu que par Chris Kreider à la 24e. Les Devils pouvaient égaliser à la 31e grâce à Jack Hughes sur une séquence à 5 contre 4. "Son calme m'a bluffé" Troisième rookie à défendre la cage des Devils en play-off après Sean Burke en 1988 et Martin Brodeur en 1994, Akira Schmid s'est efforcé d'aborder cette rencontre, si cruciale pour son équipe, comme n'importe quelle autre rencontre. "Mais ce n'était pas évident, avoue-t-il. Heureusement, mes coéquipiers m'ont bien aidé ce soir." "Son calme m'a bluffé, souligne pour sa part Nico Hischier. Il a fait les arrêts qu'il devait faire. Il a livré un match extraordinaire." Celui du capitaine le fut également. Nico Hischier a, en effet, été impliqué sur le but de Hamilton. De retour dans l'alignement, Jonas Siegenthaler était sur la glace lors du but des Rangers. Quant à Timo Meier, il a bénéficié d'une occasion en or dans la prolongation annihilée toutefois par Igor Shesterkin. El Nino buteur mais battu Comme New Jersey, Winnipeg est mené 2-1 par Vegas dans la Conférence Ouest. Les Jets ont perdu sur leur glace l'acte III sur une réussite de Michael Amadio après 3'40'' de jeu dans la... deuxième prolongation. Mené 4-1, Winnipeg égalisé grâce à Adam Lowry à 22'''de la sirène. Nino Niederreiter avait sonné la révolte dans ce troisième tiers. El Nino a inscrit le 4-2 à la 43e d'un tir de poignet dans la lucarne. A Seattle en revanche, le Colorado de Denis Malgin a pris la main. Victorieux 6-4 du Kraken grâce notamment à un doublé de Nathan MacKinnon, le tenant du titre mène 2-1 dans la série. Denis Malgin n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 7'37'' pour accuser un bilan de -1.

Genève-Servette à une marche du titre Pouliot inscrit le 1-0 pour le GSHC Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève y est presque! Les Aigles ont pris leur envol lors du cinquième acte de la finale des play-off de National League en dominant Bienne 7-1 aux Vernets pour mener 3-2 dans la série. Une fessée. Alors que les quatre premiers matches de cette finale avaient été serrés et tendus, cette manche numéro 5 a tourné à la correction (ou à la démonstration, c'est selon). Et dans le rôle du professeur, Genève a parfaitement enfilé son costume. Même s'il a fallu attendre le tiers médian pour voir les Grenat passer l'épaule. Auteur d'un doublé jeudi dans le Seeland, Marc-Antoine Pouliot a récidivé. Le Québécois au passeport suisse a poursuivi sa bonne série en ouvrant la marque à la 24e. Tout s'est ensuite emballé avec le 2-0 de Tömmernes à la 26e. Le lancer du Suédois a été dévié malencontreusement par le patin de Robin Grossmann. Pire, 22 secondes plus tard, c'est Linus Omark qui a ajouté le 3-0. Ce but a été longuement revu par les arbitres pour une potentielle obstruction d'Hartikainen sur le gardien Säteri, mais les officiels n'ont pas changé leur fusil d'épaule. Biennois à plat Démoralisés, les Biennois n'ont guère brillé. Logiquement sonnés, ils n'ont pas su profiter des pénalités genevoises pour tenter de revenir dans la partie. A la 33e, ce sont même Rod et Miranda qui ont failli inscrire le 4-0, tombé finalement à 44 secondes de la deuxième pause grâce à Hartikainen. Ce quatrième goal a d'ailleurs mis fin à la soirée de Säteri devant le filet biennois. C'est Joren van Pottelberghe qui a disputé la troisième période. On le voit à la lecture des différents buteurs, les étrangers du GSHC ont clairement fait la différence. Et à cinq contre cinq qui plus est! On les savait déterminants sur le jeu de puissance, ils ont cette fois prouvé leur force à armes égales. Dans les rangs seelandais, peu de raisons de se réjouir. Alors oui, Viktor Lööv a attrapé le poteau à la 3e et Robert Mayer s'en est bien sorti, mais la tentative de relancer Riley Sheahan à la place de Jesper Olofsson n'a rien apporté. On sait que la chance se provoque, mais on peut aussi reconnaître que les Biennois ont été abandonnés par leur bonne étoile en la circonstance. Même le 5-1 de Luca Hischier n'a suscité qu'un intérêt poli. Car même Antti Törmänen ne saurait capitaliser sur cette rare bonne surprise.

La cinglante revanche des Young Boys J�r�my Frick impuissant sur le 5-0 de Cedric Itten. Une soir�e � oublier tr�s vite pour le capitaine du Servette FC. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Trois semaines après leur défaite 2-1 à Genève, les Young Boys peuvent savourer leur revanche. Ils ont déclassé le Servette FC au Wankdorf. Les Bernois se sont imposés 6-1 devant leurs dauphins pour s'offrir une première balle de titre mardi. S'ils gagnent au Letzigrund face aux Grasshoppers, ils seront sacrés Champions de Suisse pour la seizième fois de leur histoire. Moins de 16 minutes ont suffi aux Young Boys pour classer l'affaire. Kastriot Imeri (11e), Cedric Itten (13e) et Christian Fassnacht (16e) pouvaient tranquillement battre un Jérémy Frick sans doute pas vraiment à son avantage mais surtout guère aidé par une défense complètement dépassée. Cedric Itten profitait justement de la faiblesse adverse pour signer un triplé qui lui permet de devancer son coéquipier Jean-Pierre Nsame en tête du classement des buteurs. Crédité de 16 goals contre 17 désormais à son coéquipier, l'ex-Servettien était suspendu samedi. Avec cette défaite, la plus lourde de la saison, qui intervient après trois nuls, le Servette FC risque de perdre sa deuxième place dimanche si le FC Lucerne s'impose à Bâle. Alain Geiger a trois jours devant lui avant la venue du FC Zurich pour remettre son équipe dans le bon sens de la marche. S'il n'y parvient pas, son dernier mois à la tête du Servette FC pourrait être extrêmement pénible...

Les Sixers qualifiés pour le 2e tour Tobias Harris (� gauche) et les Sixers sont qualifi�s pour le 2e tour des play-off Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Les Sixers sont la première équipe qualifiée pour le 2e tour des play-off de NBA. Philadelphie a balayé Brooklyn 4-0 en quart de finale de la Conférence Est. Les 76ers se sont imposés 96-88 samedi après-midi sur le parquet des Nets dans l'acte IV de cette série. L'ailier fort Tobias Harris a été l'homme du match avec ses 25 points et 12 rebonds, James Harden cumulant quant à lui 17 points, 11 assists et 8 rebonds. Philadelphie a pourtant dû disputer cette rencontre sans son pivot Joel Embiid, touché au genou droit. Le Camerounais, candidat au titre de MVP de la saison régulière, sera vraisemblablement rétabli pour le début du 2e tour de ces play-off.

Un festival pour le BVB Le Borussia Dortmund a pris la main en Bundesliga. Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Gregor Kobel et le Borussia Dortmund n'ont pas laissé passer l'aubaine. Ils ont su exploiter la défaite du Bayern Munich à Mayence pour s'emparer de la tête de la Bundesliga. Devant son public, le Borussia s'est imposé 4-0 devant l'Eintracht Francfort grâce à des réussites de Judd Bellingham (19e), de Donyell Malen (24e et 66e) et de Mats Hummels (41e). A la faveur de ce succès, Dortmund possède un point d'avance sur les Bavarois à cinq journées de la fin du championnat.

Winterthour n'enchaîne pas Souleymane Diaby dans une position inconfortable tente de stopper Bendeguz Bella. Image: KEYSTONE Winterthour n'a pas enchaîné. Une semaine après son succès 3-2 à St. Gall, le néo-promu s'est incliné 2-1 à domicile face aux Grasshoppers dans un derby zurichois trop vite plié. Souleymane Diaby endosse sur ses épaules une responsabilité écrasante dans cette défaite. Coupable d'une erreur de relance sur le 1-0 de Christian Herc à la 3e minute, l'Ivoirien a été expulsé à la 22e pour une faute de dernier recours. Les Grasshoppers exploitaient leur supériorité numérique pour inscrire le 2-0 juste avant la pause par Renat Dadashov. Courageuse toujours, talentueuse parfois, la formation de Bruno Berner a eu l'immense mérite de ne pas lâcher prise malgré les vents contraires. Seulement, le penalty transformé par Roman Buess à la 86e est sans doute venu trop tard. Ce résultat fait bien sûr l'affaire du FC Sion. En cas de succès dimanche à Lugano, les Sédunois laisseraient Winterthour à quatre points.

Manuel Akanji toujours en route vers le triplé Manuel Akanji devance Daniel Jebbison. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Manuel Akanji et Manchester City sont toujours en route pour le triplé ! Les Mancuniens se sont qualifiés pour la finale de la Cup qui aura lieu le 3 juin à Wembley. Dans la première demi-finale dans un Wembley loin d'avoir fait le plein, City a battu 3-0 Sheffield United (D2) grâce à un triplé de Riyad Mahrez (43e, 61e et 66e). Manuel Akanji a disputé l'intégralité de la rencontre, cette fois dans l'axe de la défense. Le Zurichois s'est bien affirmé comme l'homme clé de la défense de Pep Guardiola. En finale, City affrontera le vainqueur de la rencontre de dimanche entre Brighton et Manchester United.

Olympic gagne le choc de la 31e journée Roberto Kovac a brill� samedi face aux Lions de Gen�ve Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Elia Bianchi Olympic a cueilli samedi son 15e succès consécutif, toutes compétitions confondues. Les Fribourgeois ont battu les Lions de Genève 93-83 à St-Léonard dans le choc de la 31e journée de SBL, grâce notamment aux 22 points du "sniper" Roberto Kovac. Cette victoire, acquise grâce à un dernier quart-temps de feu (32-21) pourrait toutefois s'avérer inutile pour la troupe du coach Petar Aleksic. Olympic accuse ainsi toujours deux longueurs de retard sur Massagno à deux journées de la fin. Leader du championnat, Massagno s'est en effet imposé aisément (82-68) face à Nyon dans le même temps. Les Tessinois termineront en tête de la phase préliminaire s'ils battent la lanterne rouge Swiss Central mercredi, ce qui leur assurerait l'avantage du terrain tout au long des play-off. Boncourt a par ailleurs obtenu un précieux succès - le quatrième dans ses cinq dernières sorties - dans l'optique d'une participation aux play-off. La formation jurassienne s'est imposée 75-68 face à Lugano pour grimper au 6e rang, avec désormais quatre points d'avance sur Nyon (9e) qui a encore deux matches à disputer.

La Suisse domine la France 6-0 à Lausanne Dominik Egli inscrit sur ce tir le 2-0 pour la Suisse Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID L'équipe de Suisse a mieux négocié son deuxième duel avec la France que le premier. La troupe de Patrick Fischer s'est aisément imposée 6-0 samedi après-midi à Lausanne face aux hommes de Philippe Bozon, après l'avoir difficilement emporté 2-1 vendredi soir à Viège. Patrick Fischer attendait une réaction de ses joueurs, pas suffisamment "saignants" à son goût lors du premier affrontement avec la France. Cette réaction a clairement eu lieu, même si tout ne fut pas parfait dans la première moitié du match face à un adversaire largement inférieur. Le succès helvétique ne fut jamais remis en cause. La Suisse menait ainsi 2-0 à l'issue du premier tiers, grâce à deux tirs sur réception imparables signés Romain Loeffel (3e) et Dominik Egli - à 5 contre 4 - à 45'' de la fin de la période initiale, et même 3-0 à la 22e après un deuxième but en "power play" de Thierry Bader. Hughes fait le job La Suisse avait néanmoins frisé la correctionnelle sur son premier jeu de puissance du match, alors qu'elle ne menait encore que 1-0. Connor Hughes avait évité le pire à la 14e minute en s'interposant sur une tentative de Pater Valier, parti seul en contre-attaque après avoir récupéré un puck perdu par les Helvètes. Cette parade décisive du futur portier du Lausanne HC a permis à l'équipe de Suisse de ne pas tergiverser. Auteur de 19 parades pour son premier blanchissage en équipe de Suisse, Connor Hughes a également tenu le choc lorsque la France a bénéficié de deux supériorités numériques successives au deuxième tiers à 3-0. Ces quelque quatre minutes passées avec un homme de moins sur la glace ont brisé l'élan des Helvètes, qui avaient considérablement élevé le rythme après le 3-0. Mais la Suisse a retrouvé ensuite son allant, Dario Meyer (3 points samedi), Andrea Glauser et Andrea Ambühl salant l'addition dans la troisième période.

Yann Sommer: l'erreur de trop Yann Sommer battu pour la troisi�me fois � Mayence dans un match qui a tourn� � la d�route pour le Bayern. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK L'aventure de Yann Sommer au Bayern Munich tourne au cauchemar. Coupable d'une faute de main, le Bâlois a précipité la perte du Bayern à Mayence. Le leader de la Bundeslga s'est incliné 3-1 devant le Mayence d'Edimilson Fernandes, qui est sorti sur blessure en fin de match, et de Silvan Widmer. Après une première période fort bien maîtrisée avec l'ouverture du score de Sadio Mané (29e), le Bayern a craqué en seconde période pour encaisser trois buts en l'espace d'un quart d'heure. Le tournant du match fut bien le 1-1 de Ludovic Ajorque à la 65e minute. Le Réunionnais a exploité une erreur de Sommer sur un ballon du Coréen Jae-sung Lee pour égaliser de la tête. Sous le feu des critiques après sa performance à Manchester en Ligue des Champions et son erreur contre Hoffenheim samedi dernier, Yann Sommer a sans doute brûlé son dernier joker à Mayence. Il est vraiment très difficile de l'imaginer toujours comme le no 1 du Bayern la saison prochaine même si Manuel Neuer ne devait pas être rétabli. Après cette quatrième défaite de l'exercice, la troisième de l'année, le Bayern perdra sa première place au classement si le Borussia Dortmund s'impose en début de soirée face à l'Eintracht Francfort

Un 5e titre national consécutif pour Elfic Courtney Range (� gauche) et Elfic ont domin� Nyon 3-0 en finale des play-off Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Elfic Fribourg a décroché samedi le septième titre de champion de Suisse de son histoire, le cinquième d'affilée. Les joueuses du coach Romain Gaspoz n'ont eu besoin que de trois matches pour vaincre la résistance de Nyon en finale des play-off de SBL. Les Elfes sont allées s'imposer 92-46 au Rocher, grâce notamment aux 26 points et 13 rebonds de Courtney Range, et terminent donc la saison invaincues sur la scène nationale. Elles signent un troisième triplé Championnat/Coupe/Coupe de la Ligue, et ont même remporté douze trophées consécutifs en incluant la SuperCoupe. Nyon a semblé en mesure de s'offrir un sursis en prenant 12 longueurs d'avance à la 13e minute (27-15). Mais la réaction fribourgeoise fut cinglante: les Elfes ont réussi un partiel de 23-4 jusqu'à la mi-temps, inscrivant notamment 13 points d'affilée pour prendre l'avantage 28-27. Elles ont enfoncé le clou dès le retour des vestiaires pour se mettre définitivement à l'abri (48-33, 24e).

Novak Djokovic: un forfait qui interpelle Novak Djokovic ne jouera pas la semaine prochaine � Madrid. Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Comme Rafael Nadal, Novak Djokovic ne disputera pas le Masters 1000 de Madrid qui débutera mercredi. Le no 1 mondial a officialisé son forfait au lendemain de son élimination à Banja Luka. Battu par son compatriote Dusan Lajovic vendredi dans le tournoi qu'il organise, Novak Djokovic évoque des douleurs au coude pour justifier ce forfait. Il intervient à un mois de Roland-Garros où il peut, comme Rafael Nadal, remporter un 23e titre du Grand Chelem. La question désormais est de savoir si les deux hommes pourront vraiment défendre leurs chances à la Porte d'Auteuil.