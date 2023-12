Alaba gravement blessé ++ L'Inter continue à marcher sur le Calcio

David Alaba gravement blessé David Alaba: il va manquer Image: KEYSTONE/AP/JOSE BRETON Nouveau coup dur pour le Real Madrid ! David Alaba s’est, en effet, gravement blessé lors du succès 4-1 des Madrilènes à Bernabeu devant Villarreal. Le défenseur autrichien souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. Il va être opéré ces prochains jours avant de devoir observer un repos de plusieurs mois. Sa présence à l’Euro 2024 qui débutera le 14 juin est, bien sûr, remise en question.

L'Inter toujours aussi impressionnant L'Argentin Lautaro Martinez a ouvert le score pour l'Inter contre la Lazio. Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini L'Inter Milan s'est imposé 2-0 sur la pelouse de la Lazio Rome et a profité du faux-pas de la Juventus à Genoa (1-1) vendredi pour porter à quatre points son avance en tête du classement. Les Interistes ont fêté un treizième succès en seize matches. Yann Sommer, qui célébrait son 35e anniversaire, a réalisé son onzième "blanchissage" de la saison. Contre Lazio, le Bâlois a eu quelques interventions sûres, qui ont rassuré son équipe. Les joueurs de Simone Inzaghi se sont imposés sur des réussites de Lautaro Martinez (40e), qui a su parfaitement exploiter une grossière erreur d'un défenseur romain et de Marcus Thuram (66e).

Patrick Fischer: "Honnêtement, c'est dur pour les joueurs" Patrick Fischer estime que la Suisse ne méritait pas de perdre ses trois matches à Zurich Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Trois défaites en trois matches, la Suisse termine ses Ice Hockey Games à Zurich sur une note amère. Le sélectionneur Patrick Fischer nourrit des regrets vis-à-vis des joueurs. "Honnêtement c'est dur pour eux, souligne le coach. Aujourd'hui contre la Finlande (réd: défaite 4-3 ap), on a très bien travaillé. On était bon physiquement contre un adversaire solide. Il ne faut pas oublier que nos adversaires sont de qualité. Je suis désolé que l'on n'ait pas pu gagner ce match, parce que je pense qu'on aurait mérité de l'emporter. Comme souvent on est proche, mais il a manqué quelque chose." Malgré les trois revers face à la Suède (4-2), la Tchéquie (3-2 ap) et la Finlande, le Zougois dresse un bilan plutôt positif de son séjour zurichois. Surtout par rapport à la Karjala Cup de novembre. "Pour nous, le plus important c'est d'avoir trouvé notre jeu, appuie-t-il. En novembre, on n'a pas bien joué. Cette semaine, il y a eu du mieux. Samedi on a joué de manière plus directe avec un bon forechecking. Certes le résultat n'est pas au rendez-vous, mais je dirais que c'est secondaire. La façon dont nous avons joué est clairement un pas dans la bonne direction." Grandir en vue du Mondial à Prague Six défaites consécutives depuis l'automne, huit en ajoutant le revers contre la Lettonie et en quarts de finale du Mondial face à l'Allemagne, la Suisse ne traverse pas sa période la plus faste. "C'est peut-être bien de perdre maintenant, positive le sélectionneur dont la prolongation de contrat jusqu'en 2026 est à un stade avancé. La saison passée, nous avions perdu sept matches sur neuf. Le niveau est élevé et on le sait. Je préfère perdre ici et grandir pour ensuite battre les équipes lors du Mondial. On voit nos erreurs et ce que l'on doit améliorer. Gagner aujourd'hui c'est bien, mais ce n'est pas l'objectif prioritaire." Satisfaction pour "Fischi", Calvin Thürkauf a poursuivi sa saison de rêve. Incontournable à Lugano, le Zougois suit le même chemin avec le maillot rouge à croix blanche. "Il est chaud, conclut Patrick Fischer. Il joue très bien. Il va là où ça fait mal et ne néglige pas le travail défensif. C'est un vrai leader. En deux ans, il a vraiment franchi un palier."

Dan Ndoye terrasse la Roma de Jose Mourinho Dan Ndoye: il a provoqué le désespoir de Jose Mourinho dimanche. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Même s’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, Dan Ndoye s’affirme bien comme l’un des atouts maitres de Bologne. Le joueur de la Côte a, ainsi, été décisif lors du succès 2-0 devant la Roma. Devant leur public, Dan Ndoye, Remo Freuler, Michel Aebischer – introduit à la 75e – et leurs coéquipiers ont cueilli un succès qui leur permet de se hisser à la quatrième place du classement. Dan Ndoye a été impliqué sur les deux buts. Lancé parfaitement par Freuler, il adressait à la 37e un centre en retrait parfait pour l’ouverture du score du Croate Nikola Moro. A la 49e, il se projetait au premier poteau pour provoquer l’autogoal du Danois Ramus Kristensen pour le 2-0. Titulaire indiscutable depuis la dernière pause internationale de novembre, Dan Ndoye bénéficie de la pleine confiance de son entraîneur Thiago Motta. A 23 ans, son avenir en Serie A s’annonce radieux.

Troisième défaite pour la Suisse à Zurich Le Suisse Calvin Thürkauf a marqué contre la Finlande. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La Suisse termine ses Ice Hockey Games à Zurich sur une troisième défaite. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 4-3 ap devant la Finlande. Après trois revers l'an dernier à Fribourg, même résultat cette année à Zurich. En six matches cette saison, la Suisse a courbé l'échine à six reprises. La constante de ces trois rencontres, c'est que la Suisse a, à chaque fois, connu des trous d'air. Ou un tiers raté par match, ce qui ne passe pas contre ce type d'adversaires. Ou une pénalité stupide, ce qui ne passe pas contre ce type d'adversaires. En prolongation, un surnombre a offert un dernier power-play à la Finlande qui l'a converti par Innala à 55 secondes de la fin de cette période supplémentaire. Scherwey renvoyé au vestiaire Détonateur contre les Tchèques la veille, Tristan Scherwey était attendu face aux Finlandais. Joueur d'énergie capable de rallumer un foyer éteint, le joueur de Berne n'a malheureusement pas vraiment eu l'occasion de jouer ce rôle. Au terme d'une bagarre avec Ruben Rafkin en tout début de rencontre, le Fribourgeois a dû aller se doucher avant ses coéquipiers. Au lieu de donner cinq minutes pour bagarre aux deux hommes, les officiels ont décidé de les sanctionner d'une pénalité de match. Un brin sévère. Menés 1-0 sur un but de Mäenpää que Joren van Pottelberghe aimerait certainement pouvoir effacer de son ardoise, les Suisses se sont heurtés au coéquipier biennois de "JvP", Harri Säteri. Et puis comme lors des deux précédents matches de ce tournoi zurichois, les joueurs de Patrick Fischer ont encaissé un deuxième but. Cette fois à la 15e de la canne d'Hyry, lui aussi membre de la quatrième ligne avec Mäenpää et le Lausannois Salomäki. Là encore, "JvP" ne s'est pas montré sous son meilleur jour. Thürkauf fait plaisir Le futur portier de Lugano s'est cependant repris au fil de la partie. Dans le tiers médian notamment, van Pottelberghe a semblé bien plus à son affaire. Cela a permis aux Suisses de revenir à hauteur des Finlandais. Bertschy (16e) avait pu réduire la marque lors du tiers initial, puis c'est Thürkauf qui a trouvé la faille en power-play (36e). L'attaquant de Lugano s'est à nouveau distingué un peu plus tard dans le match. A 4 contre 4, l'ancien joueur des Columbus Blue Jackets a profité d'une passe de Dean Kukan pour égaliser (52e). Terriblement productif en club, Thürkauf fut clairement l'une des satisfactions de ce tournoi zurichois dans le camp suisse. En avantage numérique ou à 5 contre 5, l'ex-Zougois a fait ce que l'on attendait de lui. S'il continue sur cette lancée, difficile de ne pas l'emmener à Prague en mai.

Encore raté pour le Servette FC Chris Bedia (au sol) provoque le penalty du 1-0 qu'il transformera lui-même. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Servette FC battra-t-il un jour le FC Lugano au Stade de Genève en Super League ? La question peut se poser après une... neuvième tentative infructueuse. Les Grenat ont été tenus en échec 2-2 par les Tessinois après avoir pourtant mené 2-0 à la pause grâce à un doublé de Chris Bedia, désormais meilleur buteur du championnat avec ses 10 réussites. Mais malgré une supériorité numérique de 17 minutes, ils ne sont pas parvenus à conserver cet avantage après la pause. Ils sont, il est vrai, tombés sur un grand Renato Steffen. L’international sans doute le plus décrié du pays a délivré deux offrandes pour le 2-1 de Shkelqim Vladi à la 63e et pour le 2-2 d’Ayman El Wafi à la 84e. Invaincu désormais depuis onze matches de championnat mais contraint au nul lors de ses trois dernières rencontres, le Servette boucle son année à la troisième place du classement à égalité avec le FC Zurich, à 7 points des Young Boys et à 2 du FC St. Gall. Ce classement colle-t-il vraiment aux ambitions du club qui n’a évolué dimanche que devant 2873 spectateurs, soit une affluence dix fois inférieure à celle présente face à la Roma le 30 novembre dernier... A Lucerne où il s’est imposé pour la septième fois de suite, le FC Bâle peut remercier Marwin Hitz. Le gardien a, en effet, permis au FCB de rester dans le match avant la frappe victorieuse de Jonathan Dubasin. Cette réussite de l’Espagnole a récompensé la bravoure de la formation de Fabio Celestini qui était privée de... treize joueurs. Elle permet, surtout, au FCB de laisser le Stade Lausanne-Ouchy à 7 longueurs et de revenir à 2 points du Lausanne-Sport.

Pogacar va participer pour la première fois au Tour d'Italie Tadej Pogacar va participer pour la première fois au Giro. Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Le Slovène Tadej Pogacar va participer au Tour d'Italie 2024 et fera à cette occasion ses débuts sur les routes du Giro, a-t-il annoncé dimanche. Pogacar, qui a remporté le Tour de France à deux reprises (2020, 2021), a fait cette annonce dans une vidéo publiée par les organisateurs du Giro 2024: "Andiamo" (littéralement, on y va), a-t-il simplement déclaré. Le leader de l'équipe UAE Emirates a participé une fois au Tour d'Espagne, en 2019 (3e), mais jamais au troisième Grand Tour. Le doublé victorieux Tour d'Italie/Tour de France n'a plus été réalisé depuis 1998 et l'Italien Marco Pantani. Le départ de la deuxième étape du Giro 2024 sera d'ailleurs donné de la ville natale du "Pirate", Cesenatico. Le Giro 2024 aura lieu du 4 au 26 mai, avant le Tour de France (29 juin-21 juillet) et les JO 2024 de Paris (26 juillet-11 août). La 107e édition du Tour d'Italie se conclura à Rome au terme d'une troisième semaine en haute altitude avec notamment l'ascension du col du Stelvio et une redoutable avant-dernière étape. Le Tour d'Italie 2023 a été remporté par un autre Slovène, Primoz Roglic.

Deux top 10 pour Deschwanden à Engelberg Gregor Deschwanden a aligné quatre top 10 de suite. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Gregor Deschwanden s'est classé à deux reprises dans le top 10 lors des concours Coupe du monde à Engelberg. Après son 8e rang samedi, le Lucernois a fait encore mieux avec une sixième place. Deschwanden (32 ans) aligne ainsi son quatrième top 10 de rang après ses 7e et 2e places à Klingenthal le week-end précédent. Il ne fut pas loin de l'exploit lors de son dernier saut alors qu'il figurait au 6e rang après la première manche, à 0,5 m des 2e et 3e rangs. Malgré un nouveau très bon saut, la situation du Lucernois ne s'est pas améliorée. Avec des bonds mesurés à 138,5 et 137 m ainsi que de bonnes notes de style, il est toutefois resté proche des meilleurs. La victoire est allée au routinier autrichien Stefan Kraft. Avec un superbe deuxième saut, il est parvenu à passer de la 5e à la première place et a détrôné son compatriote Jan Hörl, en tête à l'issue de la première manche. L'Allemand Pius Paschke, vainqueur dans le concours de samedi, a confirmé avec une excellente troisième place. Outre Deschwanden, Killian Peier s'est également invité en deuxième manche. Le Vaudois a pris le 20e rang avec des sauts à 133 et 132,5 m. Simon Ammann (33e), Yanick Wasser (48e) et Remo Imhof (51e) n'ont pas passé l'écueil de la première manche.

Une mauvaise affaire pour le Lausanne-Sport Fousseni Diabate (à droite) à la poursuite de Sayfallah Ltaief. Les Lausannois ont souvent accusé un temps de retard à la Schützenwiese. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les pelouses zurichoises ne réussissent pas au Lausanne-Sport. Deux semaines après la gifle reçue au Letzigrund devant les Grasshoppers (5-0), les Vaudois ont chuté à Winterthour. A la Schützenwiese, les Lausannois se sont inclinés 1-0 sur une réussite de Matteo Di Giusto qui a marqué à la 74e minute en deux temps après un service magnifique de Dario Zuffi. Il s'agit pour le FC Winterthour du dixième but inscrit cette saison par un joueur sorti du banc. Même s’ils ont eu leurs moments, ils n’en ont pas fait assez pour mériter un autre sort. Avant l’ouverture du score, les Zurichois avaient, en effet, bénéficié de trois chances en or pour prendre plus vite les commandes du match. Avec un point seulement cueilli lors de ses trois derniers matches, Lausanne, qui était dirigé dimanche par Manuel Hermas en raison de la suspension de Ludovic Magnin, ne boucle pas son année de la plus belle des manières. Les Lausannois perdent un rang au classement pour se retrouver à la dixième place. A un point d’Yverdon, la meilleure équipe vaudoise du moment.

Odermatt s'offre un 26e succès en Coupe du monde Marco Odermatt a cueilli dimanche son 26e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Marco Odermatt a cueilli dimanche son 26e succès en Coupe du monde, le deuxième de la saison. Privé de victoire en vitesse à Val Gardena, le Nidwaldien a repris sa marche en avant en remportant le premier des deux géants d'Alta Badia. Deuxième à 0''26, Filip Zubcic a pourtant sorti le grand jeu. Champion olympique et champion du monde en titre, Marco Odermatt a confirmé sa suprématie en géant en s'offrant une cinquième victoire de rang dans la discipline sur le front de la Coupe du monde. Il avait gagné l'unique géant disputé jusqu'ici cet hiver à Val d'Isère, avec 0''98 d'avance sur son dauphin Marco Schwarz. Sa domination dimanche à Alta Badia, où il avait gagné l'une des deux courses programmées en deux jours tant en 2021 qu'en 2022, fut moins insolente. Mais il a assuré l'essentiel pour sa quatrième course en quatre jours, après avoir vu sa série de victoires en super-G stoppée à Val Gardena vendredi (3e). Marco Odermatt en est à 19 podiums sur les 19 géants qu'il a pu disputer depuis l'entame de la saison 2021/22, dont 14 victoires! Il a cueilli dimanche son 16e succès au total dans la discipline, alors que Filip Zubcic avait placé la barre très haut en prenant les commandes avec 2''07 d'avance sur Zan Kranjec (3e au final). Meillard manque le coche Cinq autres Suisses ont marqué des points dans ce deuxième géant de l'hiver, mais sans briller. Eliminé en première manche à Val d'Isère et 53e du super-G de Val Gardena, le Grison Gino Caviezel a néanmoins inscrit ses premiers points dans cet exercice 2023/24 en se classant 10e. Auteur d'une grosse faute en deuxième manche, Loïc Meillard doit se contenter du 16e rang, lui qui avait fini 6e à Val d'Isère dans la discipline. Le skieur d'Hérémence a même été devancé par Thomas Tumler, 15e. Présent en deuxième manche malgré un dossard très élevé (le 55), Fadri Janutin a quant à lui terminé 21e.

Noah Okafor buteur mais blessé Un troisième but en Serie A pour Noah Okafor. Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Noah Okafor soigne ses statistiques ! Après son assist mercredi pour le but de la victoire contre Newcastle en Ligue des Champions, le Bâlois a été l’un des buteurs de l’AC Milan contre Monza. A San Siro, Noah Okafor a scellé le score lors du succès 3-0 des Milanais. Il a bénéficié d’une remise d’Olivier Giroud pour inscrire à la 75e minute son troisième but en Serie A. Introduit à la 67e pour Rafael Leao, il avait toutefois l’infortune de se blesser tout seul pour être remplacé à la 80e par Samuel Chuckwueze. Le Bâlois était revenu mercredi après une pause de trois semaines en raison d’une blessure contractée après la défaite de la Suisse en Roumanie.

Laegreid exclu de la mass-start Sturla Laegreid a été exclu de la mass start pour un tir accidentel lors d'un entraînement à sec Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sturla Laegreid a été exclu de la mass start de Lenzerheide dimanche. Le Norvégien a enfreint les règles de sécurité, a précisé la Fédération internationale (IBU) dans un communiqué. L'exclusion de Sturla Laegreid a été décidée après "un incident de carabine dans l'hôtel de l'équipe norvégienne, où un tir s'est produit pendant un entraînement à sec", a-t-elle expliqué. Personne n'a été blessé dans l'incident, qui a été rapporté immédiatement par l'équipe norvégienne. L'Unité pour l'intégrité du biathlon et les autorités suisses ont ouvert une enquête et décideront d'éventuelles autres sanctions, a précisé l'IBU. "Je regrette très profondément cet incident et je m'excuse auprès de l'ensemble de la famille du biathlon, de mes coéquipiers et du propriétaire de l'hôtel. C'est un rappel brutal pour moi et les autres biathlètes, de l'importance des routines de sécurité", a indiqué Laegreid, cité dans le communiqué de l'IBU. Le Norvégien a pris la 3e place de la poursuite de Lenzerheide samedi après-midi, et occupe le 3e rang du classement général de la Coupe du monde.

Super-G de Val d'Isère: Brignone s'impose, Gisin 5e Michelle Gisin a pris la 5e place du super-G de Val d'Isère Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Les Suissesses sont rentrées dans le rang dimanche à Val d'Isère au lendemain de leur doublé en descente. La meilleure d'entre elles, Michelle Gisin, a terminé 5e d'une course remportée par une Federica Brignone décidément en pleine forme. Seulement 20e dans la discipline-reine la veille, Michelle Gisin a décroché dimanche son meilleur résultat de la saison dans la discipline qui lui avait réussi le mieux l'hiver passé. L'Obwaldienne a néanmoins concédé 1''32 à Federica Brignone, échouant à plus de sept dixièmes du podium. Auteures d'un inattendu doublé samedi, Jasmine Flury et Joana Hählen ont tout de même su faire parler leur confiance dans ce super-G. La Grisonne a pris la 8e place, à 1''82 de la gagnante, la Bernoise se classant pour sa part 6e à 1''71. Pas d'exploit non plus pour Corinne Suter, 11e à 2''03. Troisième du premier super-G de l'hiver à St-Moritz neuf jours plus tôt, Lara Gut-Behrami fait quant à elle partie des nombreuses éliminées. La Tessinoise a manqué une porte après une compression alors qu'elle était dans le coup à mi-parcours (5e temps après 47 secondes de course). Michaela Shiffrin, qui avait renoncé à s'aligner en descente, a connu le même sort et ne marque donc aucun point ce week-end. L'Américaine ne compte plus que 63 points d'avance au général sur sa dauphine Federica Brignone, qui a devancé Kajsa Vickhoff-Lie (2e à 0''44) et Sofia Goggia (3e à 0''59) dimanche pour cueillir son 24e succès en Coupe du monde.

1er géant d'Alta Badia: Odermatt remporte la 1re manche Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la 1re manche dimanche à Alta Badia Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche dans le premier géant programmé à Alta Badia. Le Nidwaldien compte 0''31 d'avance sur le Croate Filip Zubcic, deuxième. Vainqueur des quatre derniers géants organisés sur le front de la Coupe du monde, Marco Odermatt a parfaitement livré la marchandise sans toutefois déclasser la concurrence. Troisième à l'issue de cette manche initiale, l'Autrichien Marco Schwarz accuse seulement 0''36 de retard sur le champion du monde en titre de la spécialité. Mais les autres rivaux de Marco Odermatt ont concédé bien plus de temps. Quatrième, Zan Kranjec pointe à 0''88, alors que le 5e Alexis Pinturault a perdu plus d'une seconde et demie. Deuxième meilleur Suisse, Gino Caviezel est 11e après le passage de 32 concurrentes, mais à 2''15 de son chef de file. Sixième du seul géant disputé jusqu'ici cet hiver à Val d'Isère, Loïc Meillard a terminé encore plus loin. Le skieur d'Hérémence a lâché 2''45 pour pointer au 16e rang. Thomas Tumler (21e à 3''27) devrait aussi être de la partie dès 13h30 pour la deuxième manche, alors que Justin Murisier est 27e à 4''05.