Alcaraz consolide son trône ++ Le Mexique remporte la Gold Cup

Del Rio premier homme sacré champion du monde en solo Fernando Diaz del Rio est le premier homme sacr� champion du monde en solo Image: KEYSTONE/AP/Nick Didlick Fernando Diaz del Rio a écrit une page de l'histoire de la natation artistique lundi à Fukuoka. L'Espagnol de 20 ans est devenu le premier homme champion du monde en solo. Diaz del Rio s'est imposé dans l'épreuve technique avec 224,555 points devant l'Américain Kenneth Gaudet (216,800) et le Kazakhe Eduard Kim (216,000). Une épreuve de duo mixte existait déjà aux Mondiaux depuis l'édition 2015 à Kazan, mais c'est la première fois qu'une catégorie masculine solo figure au programme des Mondiaux L'an prochain à Paris, les hommes seront également admis aux Jeux olympiques. Ils n'auront pas encore de catégorie solo mais pourront disputer les épreuves par équipe.

Alcaraz consolide sa place de no 1 Alcaraz compte 880 points d'avance sur Djokovic au classement ATP Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Carlos Alcaraz a consolidé sa place de no 1 mondial dans le classement ATP publié lundi. L'Espagnol a remporté dimanche son premier Wimbledon en battant son dauphin Novak Djokovic en finale. Alcaraz (20 ans) compte désormais 880 points d'avance sur le Serbe de 36 ans. Mais il devra défendre en septembre les 2000 points acquis l'an passé avec sa victoire à l'US Open, auquel n'avait pas pu participer Novak Djokovic en raison de son statut vaccinal. Stoppé par Novak Djokovic au 3e tour à Londres, Stan Wawrinka a pour sa part gagné 14 places pour pointer au 74e rang, soit son meilleur classement depuis l'automne 2021. Le Vaudois est à nouveau le no 1 suisse, devant Marc-Andrea Hüsler (ATP 84). +32 pour Vondrousova Huitième de finaliste sur le gazon de Church Road, Belinda Bencic perd par ailleurs un rang dans le classement WTA pour se retrouver 15e. La St-Galloise fait les frais de la progression spectaculaire de la championne de Wimbledon Marketa Vondrousova, qui passe du 42e au 10e rang. Le classement féminin est toujours mené par Iga Swiatek, qui a mis fin au parcours de Belinda Bencic à Londres en effaçant deux balles de match avant d'échouer en quarts de finale. La Polonaise possède toutefois moins de 500 points d'avance sur sa dauphine Aryna Sabalenka.

Un 9e sacre pour le Mexique Le Mexique a conquis la 9e Gold Cup de son histoire Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Le Mexique a conquis dimanche la 9e Gold Cup de son histoire. La sélection de Jaime Lozano s'est imposée 1-0 face au Panama en finale de ce tournoi annuel mettant aux prises les meilleures équipes des pays de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes). Les Mexicains ont forcé la décision grâce à un but de l'attaquant du Feyenoord Rotterdam Santiago Gimenez en fin de rencontre. Le remplaçant de 22 ans a offert la victoire aux siens à la 88e, soit trois minutes après son entrée en jeu, au prix d'un superbe solo dans la défense adverse. Cette affiche inédite entre un habitué et le Panama, qui disputait tout de même sa troisième finale, a été un match à haute intensité entre des Mexicains revanchards après leur défaite sur la dernière marche l'an dernier, et des Panaméens à la recherche d'un premier titre. Quelque 73'000 spectateurs, la plupart acquis au Mexique, étaient présents dans le SoFi Stadium, antre des Los Angeles Rams en NFL. Le pays-hôte de la finale, les Etats-Unis, avait été éliminé justement par le Panama aux tirs au but en demie.

L'euphorie et la pluie pour les premiers pas de Lionel Messi Lionel Messi entour� des dirigeants de l'Inter Miami dont David Beckham (� droite). Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Mariage pluvieux, mariage heureux... C'est sous la pluie, mais dans l'euphorie, que l'Inter Miami a présenté sa nouvelle égérie: le septuple Ballon d'or argentin et champion du monde Lionel Messi. Ni la pluie battante, ni le tonnerre n'ont empêché d'entendre les cris des 20'000 fans amassés dans l'enceinte du club floridien, à Fort Lauderdale, pour accueillir leur nouvelle star. La vedette de la soirée est apparue sur la pelouse dans le noir, t-shirt blanc et rose de l'Inter Miami sur les épaules, avec près d'une heure et demie de retard en raison des mauvaises conditions météo. Micro en main, les chaussures dans les flaques d'eau apparues sur la scène, le numéro 10, souriant, a remercié la foule: "Je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons beaucoup nous amuser, que nous allons passer de bons moments et que de très belles choses vont se produire", a-t-il lancé, recevant une ovation en retour. Lionel Messi (36 ans) avait annoncé en juin qu'il quitterait le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat pour rejoindre l'équipe floridienne, "lanterne rouge" de la Conférence Est de la MLS. Il s'est engagé jusqu'en 2025. Preuve de l'engouement suscité par son arrivée, il a fallu installer des tribunes temporaires pour accueillir tous ceux qui souhaitaient le voir intégrer le troisième club de sa carrière pro, après le FC Barcelone et le PSG. Lionel Messi est là, son ancien coéquipier du Barça Sergio Busquets a aussi été confirmé, reste encore la question de la venue du défenseur latéral Jordi Alba, proches des deux joueurs, pour peut-être relancer l'équipe. Le champion du monde retrouvera également un de ses anciens entraîneurs chez les Blaugranas: Gerardo "Tata" Martino, qui fut également sélectionneur de l'Albiceleste. Messi devrait faire ses débuts sur le terrain le 21 juillet contre le club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, un nouveau tournoi entre équipes de la MLS et de la ligue mexicaine qui se déroule l'été. Dès l'annonce de sa signature, les places les moins chères pour y assister sont passées de 29 à 329 dollars sur la plateforme de vente en ligne TickPick, une hausse de plus de 1.000%. Fort Lauderdale est en ébullition.

"Je ne m'y attendais pas si tôt" Carlos Alcaraz: le nouveau ma�tre de Church Road. Image: KEYSTONE/AP/Victoria Jones "Bourreau" de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a remporté dimanche à 20 ans son premier Wimbledon: un "rêve qui se réalise", mais que le champion n'attendait pas "si tôt". QUESTION: Comment se sent-on en tant que champion de Wimbledon? REPONSE: "Génial ! C'est un rêve qui se réalise. Je l'ai tellement voulu. J'ai vu de grandes légendes du tennis soulever ce trophée, des matchs épiques et j'ai toujours voulu être l'un d'entre eux. Mais je ne m'attendais pas à le devenir si tôt." Q: Qu'est-ce qui a fait basculer le match après le premier set ? R: "Le premier set a été compliqué, mais je sentais que je jouais bien. J'avais eu une chance de faire le break et plusieurs fois je n'ai pas été loin d'en avoir d'autres. Mais je n'ai pas réussi et c'est un problème quand on joue contre Novak. Dans le deuxième, je savais que j'aurais mes chances, il fallait rester concentré. Si je n'avais pas gagné ce deuxième set, je n'aurais probablement pas soulevé le trophée, j'aurais probablement perdu en trois sets. Remporter ce deuxième set m'a prouvé que j'étais capable de battre Novak. Mais il n'est pas facile de perdre le quatrième set contre Djokovic et te dire que tu t'embarques dans un cinquième face à lui. Un tas de statistiques te viennent en tête, comme ces dix années durant lesquelles il n'a jamais été battu sur ce court. Alors sans aucun doute, c'est le match le plus difficile que j'aie gagné." Q: Comment avez-vous tenu cinq sets contre Djokovic à Wimbledon après avoir physiquement craqué contre lui à Roland-Garros ? R: "Je suis un joueur complètement différent. J'ai beaucoup grandi depuis cette demi-finale. J'ai beaucoup appris de ce match. Et je m'en suis servi pour cette finale. J'ai fait des choses différemment avant la finale, je me suis préparé mentalement un peu différemment. J'ai réussi à gérer la pression et mes nerfs mieux qu'à Roland-Garros. Je ne me suis jamais effondré, je n'ai jamais abandonné. Je me suis battu sur chaque balle, jusqu'à la dernière. Le match a été très long et je pense que c'est mon mental qui m'a permis de tenir." Q: Etait-il important pour vous de battre Djokovic à son meilleur niveau, au regard de l'histoire ? R: "Je l'ai fait pour moi, pas par rapport aux générations dans le tennis. Mais c'est un grand moment. Battre Novak à son meilleur niveau, en finale, écrire l'histoire, être celui qui le bat pour la première fois en dix ans sur le Centre Court, c'est super pour moi. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et c'est bien pour la nouvelle génération de me voir le battre parce que ça va peut-être les aider à croire en leurs chances." Q: Est-ce le plus beau moment de votre vie ? R: "Oui, c'est le moment le plus heureux de ma vie. Peut-être que ça changera dans cinq ans (sourire). Pour le moment, j'ai vingt ans, je n'ai pas vécu beaucoup de moments comparables alors j'en profite." Q: Qu'avez-vous appris sur vous? R: "Avant ce match, je n'étais pas certain d'être capable de battre Novak en cinq sets dans un match épique comme celui-là. De rester bon physiquement et mentalement pendant cinq heures contre une légende. Je m'en souviendrai maintenant pour les autres tournois."

Stan Wawrinka de retour après une trop longue absence Alexander Ritschard (ATP 161) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) seront les deux Suisses en lice ce lundi au Swiss Open de Gstaad. En attendant le grand retour de Stan Wawrinka (ATP 88) mardi. Le Vaudois affrontera un spécialiste de la terre battue en la personne de Roberto Carballes Baeña (ATP 57) pour son grand retour dans l'Oberland après une très longue parenthèse de dix ans. Il s'agira du premier face-à-face entre le triple vainqueur de Grand Chelem et l'Espagnol. En cas de succès, Stan Wawrinka pourrait retrouver un autre Suisse en 8e de finale: il affronterait en effet le vainqueur du duel entre Alexander Ritschard et l'Espagnol Jaume Munar (ATP 109). Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) se mesurera pour sa part au qualifié autrichien Jurij Rodionov (ATP 118) alors que Dominic Stricker se frottera à l'espoir français Arthur Fils (19 ans/ATP 61) avec la perspective de défier le no 2 du tableau Miomir Kecmanovic (ATP 41) au 2e tour. Dominic Stricker - qui fera par ailleurs équipe avec Stan Wawrinka en double - a hérité d'une invitation, tout comme Alexander Ritschard et le vainqueur de l'édition 2017 Fabio Fognini (ATP 121). Les organisateurs n'ont donc pas réussi à attirer la star qu'ils espéraient dans une édition 2023 dont la tête de série no 1 est Roberto Bautista Agut (ATP 23).

Pas de passe de cinq pour Novak Djokovic Novak Djokovic f�licite son "bourreau" Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Quadruple tenant du titre, Novak Djokovic n'aura pas réussi la passe de cinq à Wimbledon comme Björn Borg et Roger Federer. Le Serbe a été stoppé par Carlos Alcaraz. Le no 1 mondial a enlevé cette finale de rêve en cinq sets, 1-6 7-6 (8/6) 6-1 3-6 6-4, et en 4h42'' pour cueillir un deuxième titre du Grand Chelen dans une carrière qui s'annonce extraordinaire. Le tournant de cette finale dont le niveau fut inégal en raison d'un vent qui a compliqué la tâche des deux joueurs, est intervenu dans le jeu décisif du deuxième set. Novak Djokovic, qui avait remporté les quinze derniers tie-breaks qu'il avait disputés en Grand Chelem, le perdait 8/6 après avoir avoir pourtant bénéficié d'une balle de deux sets à rien à 6/5. Alors qu'il s'apprêtait à prendre sans aucun doute une option décisive sur la victoire, il devait commettre deux erreurs directes en revers qui lui furent, au final, fatales. Novak Djokovic a perdu gros en ce 16 juillet. Il rate la passe de cinq, il n'a pas égalé le record des huit victoires de Roger Federer et, enfin, il a laissé passer sans doute sa dernière chance de réaliser le Grand Chelem. Titré à Melbourne et à Paris, il entendait le jouer dans deux mois à New York. Et avec l'avènement de Carlos Alcaraz qui n'a que 20 ans, on se dit que cette fenêtre de tir en 2023 était sans doute sa dernière. Titré il y a trois semaines au Queen's. Carlos Alcaraz s'affirme comme le digne héritier de Rafael Nadal. Mais contrairement au Majorquin, il devra encore patienter avant de gagner à Roland-Garros. Qu'il remporte ses deux premiers titres du Grand Chelem à Flushing Meadows et à Wimbledon dépasse l'entendement.

Tour de France: Jonas Vingegaard dit être propre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar �crasent le Tour de France Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Jonas Vingegaard, interrogé sur le dopage, a assuré qu'il ne prenait "rien". Le Danois a estimé que c'était "bien" de se montrer sceptique face aux performances des meilleurs sur le Tour de France. "Oui, je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport. C'est même bien d'être sceptique, car sinon cela se reproduira", a déclaré le Danois, vainqueur sortant de la Grande Boucle et maillot jaune de cette édition, en conférence de presse. "Tout ce que je peux dire, c'est que je ne prends rien", a assuré le maillot jaune qui écrase la course en compagnie de Tadej Pogacar. "C'est vrai que nous allons vite, plus vite même qu'eux", a-t-il ajouté en référence à des champions du passé convaincus de dopage. "Le matériel, la nutrition, l'entraînement, tout a changé et cela explique que les performances s'améliorent."

TdF: Vingegaard toujours en jaune devant Pogacar L'arriv�e victorieuse de Wout Poels Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain Victorious) a gagné la 15e étape du Tour de France entre Les Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc (179 km). Jonas Vingegaaard (Jumbo-Visma) reste maillot jaune. Poels (35 ans), qui avait remporté Liège - Bastogne - Liège en 2016, a offert à son équipe une deuxième victoire sur cette édition de la Grande Boucle. Il n'avait encore jamais gagné d'étape dans cette épreuve. Membre de l'échappée du jour, Poels a lâché son dernier adversaire, le Belge Wout van Aert, à 10,5 km de l'arrivée. Il a gagné avec 2'08 d'avance au sommet à Saint-Gervais. Derrière, les deux candidats à la victoire finale n'ont pas pu se départager. Tadej Pogacar a tenté de démarrer dans le dernier kilomètre, mais Vingegaard a pu rester dans sa roue. Le Danois, vainqueur en 2022, conserve ainsi 10 secondes d'avance sur le Slovène, qui avait remporté le Tour en 2020 et 2021. Les coureurs bénéficieront lundi d'une journée de repos. Mardi, la 16e étape sera un contre-la-montre de 22,4 km entre Passy et Combloux. Le duel entre Vingegaard et Pogacar devrait une fois encore être intense.

Formule E: Mortara 4e devant Buemi à Rome Edoardo Mortara, 4e dimanche � Rome Image: KEYSTONE/EPA EFE/LUIS LICONA Les Suisses ont échoué au pied du podium dimanche en formule E à Rome. Edoardo Mortara (Maserati) a fini 4e juste devant Sébastien Buemi (Envision). Tous deux avaient été éliminés la veille. Samedi, Mortara et Buemi avaient tous deux percuté de plein fouet la Jaguar de Sam Bird, en perdition après avoir tapé un mur. Ils étaient heureusement sortis sans mal de ce terrifiant accident, ainsi que deux autres pilotes impliqués. La course dominicale a été remportée par l'Anglais Jake Dennis (Andretti), qui a ainsi conforté sa place de leader du championnat. Il a devancé le Français Norman Nato (Nissan) et l'Anglais Sam Bird (Jaguar). Vainqueur la veille, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) a été éliminé rapidement après un accrochage.

Mondiaux: la Suisse gagne le relais masculin Les Suisses f�tent leur succ�s Image: KEYSTONE/WALTER BIERI L'équipe de Suisse masculine a remporté le relais des Mondiaux à Flims Laax. Le trio victorieux était composé de Daniel Hubmann, Matthias Kyburz et Joey Hadorn. La Suisse s'est imposée avec 43 secondes d'avance sur la Finlande et 57 sur la Suède. C'est le premier titre mondial en relais messieurs depuis 2015. A l'époque, Hubmann et Kyburz figuraient déjà dans l'équipe, et ils étaient alors accompagnés par Fabian Hertner. Hubmann (40 ans) avait renoncé samedi à disputer la distance moyenne, sur laquelle Kyburz avait gagné devant Hadorn. Le vétéran thurgovien voulait se ménager pour ce relais qui lui a apporté une 29e médaille mondiale, 18 ans après la première au Japon. La délégation suisse a ainsi décroché une sixième médaille lors de ces Mondiaux à domicile. Une septième pourrait suivre dans le relais féminin, puisque Elena Roos, Natalia Gemperle et Simona Aebersold font figure de favorites, ou en tout cas de candidates au podium.

Une cinquième victoire en six matches pour Chicago Xherdan Shaqiri devanc Image: Keystone/AP/Charles Rex Arbogast Chicago n'arrête plus de gagner. Victorieux 1-0 à domicile de Toronto, Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers ont cueilli leur cinquième succès en six rencontres. Il a été acquis dans le temps additionnel grâce à une tête du joker polonais Kacper Przybylko qui avait été introduit une poignée de secondes plus tôt. Pas impliqué sur cette réussite, Xherdan Shaqiri a toutefois confirmé son état de forme trois jours après son coup franc magnifique contre Montréal. Le Bâlois n'est, ainsi, pas passé loin d'ouvrir la marque sur un ciseau acrobatique qui a fait lever de leur siège les 18'246 spectateurs du Soldier Field. A la faveur de ce succès contre un adversaire qui a concédé une sixième défaite de rang, le Fire occupe désormais la 8e place de la Conférence Est. La venue mercredi d'Orlando devrait lui permettre de consolider son rang dans la première partie du classement. A l'Ouest, Roman Bürki a signé un nouveau clean sheet avec St. Louis,victorieux 3-0 de l'Inter Miami qui n'alignait pas encore Lionel Messi. Le portier bernois et ses coéquipiers conservent bien sûr leur première place avec désormais un matelas de 4 points sur Los Angeles et sur Seattle, qui a été tenu en échec par Dallas (1-1) malgré le retour dans la cage de Stefan Frei remis de sa commotion cérébrale.

Djokovic-Alcaraz, pour tout l'or d'un Empire Novak Djokovic tient à portée de raquette son 24e titre du Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court. Seul Carlos Alcaraz peut l'en priver dimanche à Wimbledon. "Mon ambition est toujours au plus haut: je veux toujours gagner le titre", annonce le Serbe de 36 ans, toujours aussi ravi de démontrer à la jeune génération qu'il est encore l'homme à battre. "Je n'ai pas peur. Je me sens à ma place et je veux démontrer que je suis à ma place", lance en retour l'Espagnol de 20 ans. Sur le papier, le match est très déséquilibré puisque Alcaraz vise un premier titre à Wimbledon sur une surface, le gazon, qu'il maîtrise depuis... quelques jours. En face, Djokovic est invaincu sur le Centre Court du Temple du tennis depuis... dix ans et sa défaite en finale face à Andy Murray en 2013. Le Serbe est plus généralement invaincu à Wimbledon depuis sa défaite en quart de finale en 2017 - sur abandon - et vise donc une 35e victoire d'affilée pour un cinquième titre consécutif qui égalerait la série record de Björn Borg (1976-1980) et de Roger Federer (2003-2007). Le Djoker peut également décrocher un huitième titre sur le gazon londonien pour égaler le record du Bâlois et revenir à une longueur du record absolu que détient Martina Navratilova. No 1 lundi Sans compter que le vainqueur sera no 1 mondial lundi. Carlos Alcaraz vivrait sa 29e semaine au sommet de la pyramide, Novak Djokovic sa 390e (un autre record). Dans ces conditions, "peut-être qu'il aura un peu plus de pression qu'à Paris, mais comme d'habitude, il va la maîtriser", a estimé l'Espagnol au sujet de son adversaire, en référence à leur précédent affrontement en demies à Roland-Garros où le jeune avait plié physiquement sous la pression de l'ancien en se retrouvant perclus de crampes dès la fin du deuxième set. Cette fois, l'affrontement entre les deux meilleurs joueurs du circuit clôt le plus mythique des tournois en feu d'artifice. Mais au lieu de se jouer sur la terre de prédilection d'Alcaraz, il se jouera sur gazon où le Serbe est "quasiment imbattable", selon les propres mots de son rival. "Ce sera une revanche contre moi-même, aussi une lutte personnelle pour voir si j'ai appris de la demi-finale de Roland-Garros", estime l'Espagnol en reconnaissant toutefois que pour lui, ce match serait "monumental". Estimant avoir été "brillant" face à Daniil Medvedev en demies, il affirme: "Je pense que je peux battre Djokovic ici." Son niveau de confiance s'appuie également sur une série de onze victoires sur gazon en comptant son titre au Queen's avant de venir à Wimbledon où il n'avait encore jamais dépassé les 8es de finale. Mais le dernier des douze travaux d'Alcaraz sur herbe cette saison s'annonce prodigieusement compliqué face à une "légende". "Festin" "Il ne fait rien de mal sur un court. Physiquement, c'est un monstre. Mentalement, c'est un monstre. Tout est incroyable chez lui", reconnaît Alcaraz. De son côté, Djokovic affiche la sérénité du champion habitué à ces moments, qui a battu tout le monde, partout, et qui sait comment gérer une pression "toujours très forte". "J'aborderai ma finale comme si c'était la première. Le travail ne sera terminé que lorsque je soulèverai le trophée... j'espère", prévient le Djoker. "Je veux absolument gagner ce titre, et il (Alcaraz) représente la plus grosse difficulté pour moi en ce moment, de tous les points de vue: physique, mental, émotionnel", reconnaît-il. "Oui, j'ai plus d'expérience, j'ai joué beaucoup plus de finales de Grand Chelem et de Wimbledon que lui, détaille Djokovic. Mais il est en très grande forme, il est motivé, il est jeune et il a faim. Moi aussi, j'ai faim... alors, que le festin commence !"

MLS: Messi pour deux ans à l'Inter Miami Tous les détails du transfert de Lionel Messi à l'Inter Miami Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Lionel Messi s'est engagé avec l'Inter Miami jusqu'en 2025, a annoncé le club américain de MLS. L'Argentin devrait être officiellement présenté par son nouveau club dimanche. "Je suis très heureux d'entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l'Inter Miami et aux Etats-Unis", a déclaré samedi l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. "C'est une chance fantastique et ensemble nous continuerons ce merveilleux projet. Notre but est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés et je suis très impatient à l'idée d'y contribuer dans mon nouveau club", a ajouté le septuple Ballon d'or, sacré champion du monde l'hiver dernier. L'Inter Miami est actuellement dernier de la division Est de la Major League Soccer, le championnat nord-américain. Le club doit affronter vendredi à domicile le club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, qui réunit clubs américains et mexicains. Un évènement L'arrivée de Messi (36 ans), qui s'est révélé à Barcelone entre 2004 et 2021, est l'évènement le plus important pour la Major League Soccer depuis celle du joueur anglais David Beckham, maintenant devenu l'un des propriétaires de l'Inter Miami, au Los Angeles Galaxy en 2007. Beckham avait fait débuter l'Inter Miami en MLS en 2020 après avoir longtemps cherché un stade pour cette nouvelle équipe. "Il y a dix ans, lorsque j'ai entrepris d'établir une nouvelle équipe à Miami, j'avais dit que je rêvais d'amener les plus grands joueurs du monde dans cette ville extraordinaire, des joueurs partageant la même ambition que la mienne lorsque j'ai rejoint LA Galaxy pour contribuer au développement du football aux Etats-Unis et construire un héritage pour la prochaine génération de ce sport que nous aimons tant", a souligné pour sa part David Beckham.