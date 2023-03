Alcaraz récupère sa couronne ++ Le Barça gagne le Clasico

GP d'Arabie saoudite: Alonso finalement sur le podium Fernando Alonso: deux podiums en deux courses Image: KEYSTONE/EPA/STR Les heures qui ont suivi l'arrivée du GP d'Arabie saoudite ont été confuses. Pénalisé et rétrogradé au quatrième rang de la course, Fernando Alonso a finalement récupéré sa place sur le podium. La FIA a fait machine arrière plus de trois heures après la fin du Grand Prix marqué par le doublé des Red Bull, Sergio Pérez l'emportant devant Max Verstappen. Alonso (Aston Martin-Mercedes) avait rapidement été pénalisé de cinq secondes pour un mauvais positionnement sur la grille de départ. Le vétéran espagnol (41 ans) avait ensuite profité de l'intervention de la voiture de sécurité pour rentrer aux stands et effectuer cette pénalité. Un cric avait alors touché sa voiture, provoquant une nouvelle sanction de dix secondes officialisée après la cérémonie protocolaire. Appel couronné de succès Aston Martin a fait appel de cette sanction et a finalement eu gain de cause en prouvant que plusieurs écuries n'avaient pas été pénalisées dans des cas similaires par le passé. Cela a obligé la FIA à revoir sa décision. Ce retournement de situation a donc permis à Alonso de décrocher le 100e podium de sa carrière en F1, le deuxième en deux courses cette saison après sa troisième place à Bahreïn il y a deux semaines. Il totalise 30 points au classement des pilotes, à respectivement 13 et 14 longueurs de Pérez et Verstappen. Bonne nouvelle "Finalement je suis content du résultat ce soir et de notre deuxième podium. On a montré qu'on pouvait être la deuxième équipe la plus rapide et on a maintenu un bon rythme durant toute la course. J'ai commis une erreur sur la grille, mais on a tout donné pour rattraper le temps perdu. On ne savait pas trop où on se situerait avant le week-end donc c'est une bonne nouvelle en vue des prochaines courses", a-t-il dit.

30 buts pour Nico Hischier Nico Hischier (� gauche) c�l�bre son 30e but de la saison avec Jonas Siegenthaler. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Après trois défaites de rang, New Jersey a relevé la tête. Les Devils se sont imposés 5-2 à Tampa après avoir pourtant été menés 2-0 à la 27e minute. Cette 45e victoire de New Jersey porte la griffe des joueurs suisses. Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont été chacun crédités d'un assist alors que Nico Hischier a inscrit son 30e but de la saison pour le 3-2 après avoir délivré une 36e passe décisive à Jesper Bratt, lequel devait signer un triplé, pour le premier but de Devils. C'est la première fois que Jonas Hischier atteint le seuil des 30 buts en saison régulière. Le capitaine des Devils n'accuse plus que deux points de retard sur Kevin Fiala pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la Ligue. Le dimanche fut plus sombre pour Nino Niederreiter et Winnipeg, battus 3-0 à St. Louis. Quant à Nashville, il a été fessé par les Rangers à New York dans une rencontre que Roman Josi n'a pas jouée. Blessé samedi contre Winnipeg, le Bernois est sur le flanc. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée.

Un drôle de dimanche pour Clint Capela et Atlanta Dr�le de dimanche pour Clint Capela (au centre) qui d�fend sur Blake Wesley . Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Atlanta et Clint Capela ont vécu un drôle de dimanche à San Antonio. Les Hawks se sont inclinés 126-118 devant les Spurs après avoir pourtant compté un avantage de 24 points dans le troisième quarter. Un panier de Clint Capela après 31'' de jeu dans cette troisième période a, effet, permis à Atlanta de mener 85-61. Mais les Hawks ont été incapables de conserver ce confortable matelas face à une équipe qui a pourtant concédé 52 défaites cette saison, dont la dernière vendredi face à Memphis après avoir galvaudé une avance de...29 points. Cette remontada face à des Hawks qui accusent ces dernières semaines une étonnante fragilité est la deuxième la plus belle réussie par les Spurs sous la mandature de Gregg Popovich qui dirige l'équipe pour une 27e saison. Clint Capela a signé un double double avec ses 15 points et ses 12 rebonds. Le Genevois a accusé un différentiel de -6 dans une équipe promise comme l'an dernier aux play-in.

Carlos Alcaraz récupère sa couronne Carlos Alcaraz peut savourer sa victoire: il est � nouveau le no 1 mondial. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Carlos Alcaraz a récupéré sa couronne. A la faveur de son titre à Indian Wells, l'Espagnol a ravi la place de no 1 mondial à Novak Djokovic. Dans le désert californien, le Champion de l'US Open s'est imposé 6-3 6-2 devant Daniil Medvedev (ATP 6) qui restait pourtant sur une magnifique série de dix-neuf victoires de rang. Excellant dans tous les domaines, au service (76% de réussite en première balle), dans les échanges (19 coups gagnants à 4) ou à la volée (10/13 gagnantes), il a réussi une démonstration de force. Et ce n'est pas le vent, soufflant assez fort pourtant, qui allait freiner la tornade espagnole... Rarement a-t-on vu Medvedev, qui le précéda au palmarès de l'US Open en 2021, mais aussi sur le trône mondial l'an passé, aussi impuissant sur un court. Carlos Alcaraz a délivré au Russe une véritable leçon de tennis. On pensait toutefois Daniil Medvedev intouchable après sa passe de trois à Rotterdam, Doha et Dubai. La revanche de Rybakina La finale du simple dames est revenue à Elena Rybakina (WTA 10) qui avait éliminé la no 1 mondiale Iga Swiatek vendredi. Championne de Wimbledon, la Kazakhe a pris une belle revanche sur la Bélarusse qui l'avait battue lors de la finale de l'Open d'Australie. Elle a gagné 7-6 (13/11) 6-4 pour enlever le premier tournoi WTA 1000 de sa carrière. Tout s'est joué dans le jeu décisif de la première manche. Aryna Sabalenka a galvaudé deux balles de set. A nouveau trahie par son service avec ses dix doubles fautes, dont trois dans ce tie-break crucial, la no 2 mondiale a concédé sa deuxième défaite de l'année. Lors de cette finale, elle a été rattrapée par ses vieux démons.

12 points d'avance désormais pour le FC Barcelone La joie des Catalans apr�s le but de Franck Kessie. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a pris une option sans doute décisive sur la conquête de la Liga. Au Camp Nou, les Catalans ont battu le Real Madrid grâce à une réussite de Frank Kessie à la... 91e minute. Le transfuge du Milan AC a marqué sur un service en or d'Alejandro Baldé pour donner à ses couleurs 12 points d'avance en tête du classement. Cette défaite amère ôte, ainsi, toute chance au Real Madrid de conserver son titre. Il ne s''en est fallu d'un rien pour que le Real se relance pleinement. A la 81e minute, un but d'Asensio a été, en effet, annulé par la VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres.

Les Rapperswil-Jona Lakers reprennent espoir Le Zurichoi Sven Andrighetto f�te son but du 2-1 contre Davos. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Les Rapperswil-Jona Lakers ont repris espoir après leur succès 4-1 contre Zoug lors du 3e match des quarts de finale des play-off de National League. Les Zurich Lions mènent, eux, 2-1 contre Davos. Les Saint-Gallois ne sont plus menés que 2-1 dans une série où les mauvais coups commencent à pleuvoir. La partie n'était vieille que de 18 secondes que trois joueurs se sont retrouvés sur le banc des pénalités. Les Zougois ont ouvert le score à 5 contre 4 dans la continuité de ces sanctions par Dario Simion (2e). Les Lakers ont su réagir cette fois-ci et ont surtout su comment battre Leonardo Genoni. Jeremy Wick a d'abord brûlé la politesse à Gregory Hofmann et Jan Kovar pour égaliser (18e). Puis le futur défenseur lausannois Christian Djoos s'est un peu oublié en infligeant un coup de canne entre les jambes à Dominic Lammer (27e). C'était direction les vestiaires pour le Suédois, pilier de la défense zougoise. Les Saint-Gallois ont pu prendre l'avantage suite à cette séquence. Yannick-Lenart Albrecht a réussi à dévier le palet on ne sait trop comment après un poteau de Maxim Noreau (28e). En troisième période, Sandro Forrer et Pontus Aberg ont validé le succès de Rapperswil-Jona. Un deuxième tiers de feu Les Zurich Lions ont repris la main contre Davos après leur succès étriqué 3-2. Les joueurs de Marc Crawford ont d'abord été surpris par un but de Marc Wieser juste avant la première sirène. Mais la réponse zurichoise au cours de la période intermédiaire fut cinglante avec une réussite d'Alexandre Texier (30e). Le Français a réussi à tromper le portier Sandro Aeschlimann de derrière sa cage. Puis Sven Andrighetto (35e) et Dean Kukan en supériorité numérique 48 secondes plus tard ont donné un avantage suffisant aux Zurichois. Les quatrièmes matches de ces deux séries auront lieu mercredi.

Yann Sommer battus sur deux penalties Yann Sommer n'a pas r�ussi de miracles � Leverkusen. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich n'est plus le leader de la Bundesliga. Yann Sommer et ses coéquipiers se sont inclinés 2-1 à Leverkuen pour accuser désormais un point de retard sur le Borussia Dortmund. Le Bayern a cédé sur deux penalties transformés par l'Argentin Exequiel Palacios et qui avaient été provoqués par le Français Amine Adli. A noter que l'arbitre a, les deux fois, averti Adli pour simulation avant de changer d'avis après le recours de la VAR. Le 1er avril, le Bayern aura l'occasion de reprendre la main avec la venue du Borussia Dortmund à Munich...

Victoire de Pérez, Verstappen reste en tête du classement Le Mexicain Sergio Perez m�ne la course devant Fernando Alonso. Ce dernier finira troisi�me. Image: KEYSTONE/EPA/STR Deux semaines après son doublé lors du Grand Prix inaugural à Bahreïn, Red Bull a récidivé avec la victoire de Sergio Pérez devant Max Verstappen, au Grand Prix d'Arabie saoudite à Jeddah. Le Néerlandais garde la tête du classement du Championnat du monde grâce au point récompensant l'auteur du tour le plus rapide. Parti en pole position, Pérez, doublé au premier virage par l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), finalement troisième, a rapidement repris les commandes pour ne plus les lâcher, tandis que son coéquipier, qui s'était élancé en 15e position, a effectué une superbe remontée, notamment grâce à l'intervention de la voiture de sécurité en début de course. Le Team Alfa Romeo n'a pas connu le succès sur le tracé saoudien. Zhou Guanyu a terminé au 13e rang, Valtteri Bottas dix-huitième et dernier.

Giorgio Contini quittera les Grasshoppers à la fin de la saison Giorgio Contini n'encha�nera pas une troisi�me saison � la t�te des Grasshoppers. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Giorgio Contini ne sera plus l'entraîneur des Grasshoppers l'été prochain. Le club a confirmé officiellement que leur entraîneur lui avait signifié son désir de mettre un terme à sa collaboration. Ancien entraîneur du Lausanne-Sport, Giorgio Contini (49 ans) dirige les Grasshoppers depuis l'été 2021. Il estime ne pas pouvoir s'engager davantage en raison de l'avenir incertain du club. Cette annonce survient alors que son équipe vient d'aligner deux victoires contre Winterthour et le FC Sion pour se donner de l'air au classement.

Paris piégé au Parc des Princes Un dimanche bien triste pour Kylian Mbapp� � gauche et Lionel Messi. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA La fin de saison risque d'être bien longue pour le Paris St. Germain. Onze jours après son élimination en Ligue des Champions, le PSG a bu la tasse contre Rennes. Dans son fief du Parc des Princes, le leader de la Ligue 1 s'est incliné 2-0 devant les Bretons sur des réussites de Karl Toko Ekambi et d'Arnaud Kalimuendo, l'un de ses anciens pensionnaires du centre de formation. Il s'agit de sa quatrième défaite en championnat, la quatrième de l'année et la deuxième contre Rennes. Une fois de plus, les éclairs de Kylian Mbappé et de Lionel Messi n'ont pas pu masquer l'absence d'un véritable jeu collectif.

Un 125e anniversaire dignement fêté Cedric Itten: l'homme du match. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Young Boys ont célébré de la plus belle des manières leur 125e anniversaire: une victoire 3-0 devant le FC Bâle dans un Wankdorf à guichets fermés (31'500 spectateurs). Maîtres du jeu face à un adversaire qui avait dû lutter 120 minutes moins de trois jours plus tôt à Bratislava pour se qualifier pour les quarts de finale de la Conference League et privé très vite d'Andi Zekiri touché la cheville, les Bernois ont dû se montrer patients. Ils ont, ainsi dû attendre la 76e minute pour ouvrir le score sur la première erreur d'un Marwin Hitz jusque-là parfait dans sa cage. L'ancien portier de Dortmund ne pouvait bloquer une frappe de Filip Ugrinic pour faire le bonheur de Cedric Itten sur le renvoi. Quatre minutes plus tard, Cedric Itten enfonçait le clou avec un penalty imparable dicté pour une faute sur Meschak Elia. Il s'agissait du deuxième pour les Bernois dans ce match après l'échec de Jean-Pierre Nsamé en première période face à Hitz. Cédric Itten scellait le score à la 89e de la tête cette fois pour un hat-trick parfait. Servette s'accroche Si les Young Boys ont parfaitement tenu leur rang de futur champion avec un Fabian Rieder à nouveau remarquable à la baguette, le Servette FC s'accroche toujours à sa place de dauphin. Les Genevois ont cueilli à Lugano le point qu'ils étaient venus chercher (1-1). Même si Lugano n'a répondu qu'à la 90e à l'ouverture du score de Thévo Valls à la 74e, les Servettiens ne peuvent pas s'estimer lésés. Alain Geiger tire le maximum de son équipe. On ne s'attardera jamais assez sur les mérites de l'ancien défenseur de l'équipe de Suisse. Maintenir le Servette FC à cette deuxième place avec les moyens dont il dispose est une performance vraiment remarquable. Le refus - pour l'instant - de ses dirigeants de lui proposer un nouveau contrat sonne comme une aberration.

Granit Xhaka marque encore Granit Xhaka (� droite) c�l�bre son but. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Deux buts en l'espace de trois jours: à la veille de retrouver l'équipe de Suisse, Granit Xhaka témoigne d'une efficience réjouissante. Buteur jeudi lors de l'élimination d'Arsenal aux tirs au but face au Sporting en Europa League, le capitaine de la sélection a participé au festival offensif des Gunners face à Crystal Palace dans une rencontre remportée 4-1. Le Bâlois a inscrit le 3-0 sur un service du Belge Leandro Trossard pour sa quatrième réussite de la saison en Premier League. A la faveur de ce succès face à une équipe qui devrait être à nouveau dirigée par l'éternel Roy Hodgson, Arsenal possède 8 points d'avance sur Manchester City. Les Mancuniens comptent toutefois une rencontre en retard.

Winterthour abandonne la dernière place au FC Sion La joie des Zurichois apr�s le but de Noe Hollenstein. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marquée par l'expulsion la plus rapide de l'histoire de la Super League, la rencontre Winterthour - St. Gall a fait deux perdants: St. Gall bien sûr qui a été battu 1-0 et le... FC Sion. Les Sédunois occupent, en effet, maintenant seuls la dernière place du classement, à trois points désormais du FC Winterthour. A onze contre dix dès la 2e minute, les Zurichois ont forcé la décision grâce à un magnifique extérieur de Noe Hollenstein, un junior de 18 ans qui a choisi le bon moment pour inscrire son premier but en Super League. Sa réussite de la 53e minute pourrait bien constituer l'un des tournants de la saison. Incapable de gagner un seul de ses quatorze derniers matches, le FC Sion sera-t-il en mesure de revenir à la hauteur du FCW pour échapper à ce barrage de tous les dangers contre le troisième de Challenge League ? La tâche du FC Winterthour a, bien sûr, été facilitée par la décision de l'arbitre Stefan Horisberger. Après consultation de la VAR, il a brandi le carton rouge à l'encontre de Julian von Moos. L'attaquant du FC St. Gall avait levé bien trop haut son pied dans un contact avec Tobias Schättin après... 8'' de jeu. Avant ce dimanche, l'expulsion la plus rapide en Super League avait été celle de Lubo Milicevic. Le défenseur australien des Young Boys avait été coupable d'une faute de dernier recours contre Aarau après 52'' de jeu le 20 août 2006.

Zenhäusern s'offre un sixième succès, Braathen un premier Globe Ramon Zenh�usern (au centre) a cueilli dimanche son 6e succ�s en Coupe du monde Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ramon Zenhäusern a cueilli dimanche son sixième succès en Coupe du monde, le deuxième de l'hiver. Le Valaisan a remporté le slalom de Soldeu, qui a vu le Norvégien Lucas Braathen (2e à 0''06) s'adjuger le classement de la discipline. Le Vaudois Marc Rochat a pour sa part pris une superbe 4e place dans cette dernière course de l'hiver. Leader avec 0''26 d'avance sur Lucas Braathen à l'issue de la première manche, Ramon Zenhäusern a tenu le choc sur le second tracé. Comme le matin, le géant haut-valaisan a forcé la décision dans le dernier mur pour s'imposer pour la quatrième fois dans la discipline en Coupe du monde. Déjà victorieux à Chamonix cet hiver, Ramon Zenhäusern a ainsi offert au ski alpin helvétique son 24e succès de la saison, le quatrième dans un slalom masculin. Les 18 victoires obtenues chez les messieurs - dont 13 pour l'extra-terrestre Marco Odermatt - constituent d'ailleurs un record pour Swiss-Ski. Yule échoue Le Globe de la discipline se refuse néanmoins toujours aux slalomeurs suisses. Troisième du classement de la spécialité avant cette course, Daniel Yule a perdu toute chance de succéder à Dumeng Giovanoli, seul Helvète à avoir remporté ce Globe chez les messieurs (en 1968), dès la première manche. Daniel Yule, 15e après le premier parcours, a même connu l'élimination sur le second tracé. Le skieur du Val Ferret recule au 4e rang de la Coupe du monde de slalom. Il a été dépassé sur le fil par Ramon Zenhäusern, qui avait déjà terminé 3e du classement de la discipline en 2021. Rochat à 0''39 du podium La victoire de Ramon Zenhäusern ne saurait éclipser l'exploit de Marc Rochat, qui a obtenu le meilleur résultat d'une carrière qui décolle enfin. Le Vaudois de 30 ans, 12e de la manche initiale, a effectué une superbe remontée pour échouer à 0''39 de Henrik Kristoffersen (3e). Loïc Meillard, qui pointait au 7e rang après la première manche, n'a en revanche pas su domper le second tracé. Le vice-champion du monde de géant conclut sur une 13e place un exercice 2022/23 dans lequel il a décroché cinq podiums en Coupe du monde, dont une victoire en géant à Schladming.