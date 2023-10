Alvarez conserve son titre ++ Shaqiri décisif

Les commissaires ont rapidement décidé d'attribuer 100% des points, plus de 50% de la course (24 tours initialement prévus) ayant été accomplis. Ils ont sagement décidé de ne pas donner de deuxième départ, la pluie continuant de jouer les trouble-fête sur le circuit détrempé de Motegi.

Parti en pole, leader avec plus d'une seconde d'avance au moment de l'interruption à 12 tours de la fin en raison des conditions météorologiques, Jorge Martin (Ducati) a savouré sa victoire en revenant aux stands alors que le drapeau rouge avait à nouveau été brandi lors du deuxième "warm up".

Ce succès permet à Chicago d'entretenir l'espoir dans la lutte pour les play-off. Avec 37 points en 31 matches, le Fire est 11e de la Conférence Est à égalité avec Montréal, qui détient pour l'heure le 9e et dernier ticket disponible à l'Est, et D.C. United (10e). Il lui reste trois parties dans la saison régulière, la prochaine mercredi face à l'Inter Miami de Lionel Messi.

Deux minutes plus tard, Xherdan Shaqiri bottait un coup-franc rentrant qui laissait la défense adverse sans réaction, Koutsias étant seul à sept mètres du but adverse au moment de reprendre le cuir. Le Bâlois aurait pu doubler la mise à la 87e, mais il a manqué le cadre sur une reprise du gauche à bout portant.

Chicago s'est imposé 1-0 sur la pelouse des New York Red Bulls grâce à un coup-franc parfait de son capitaine qui a trouvé la tête de Georgios Koutsias pour le but de la victoire à la 64e minute.

Bienne a un peu mieux joué au troisième tiers et fait douter Berne en inscrivant deux goals, mais les Ours ont eu le dernier mot grâce à Vermin et Knight dans la cage vide.

Et le moins qu'on puisse dire c'est que les joueurs de Petri Matikainen ont connu un retard à l'allumage. Après 129 secondes de jeu, c'est Marco Lehmann qui a pu ouvrir le score en terminant superbement une action initiée par Baumgartner et Scherwey. Pour voir un regain de forme des Biennois, il a fallu attendre la 16e, mais Adam Reideborn a dit non.

Si l'on a mis l'emphase sur le départ chaotique de Genève, on ne peut pas dire que Bienne brille en ce moment avec cinq défaites en six matches. Incapables de dominer Langnau vendredi soir sur leur glace (défaite 1-2 tab), les Seelandais se retrouvaient face à un défi intéressant en se déplaçant à Berne pour un autre derby cantonal.

Et le match s'est poursuivi sans qu'aucun autre goal ne soit inscrit jusqu'à la 60e. La partie est donc logiquement allée en prolongation et à ce jeu, Fribourg possède quelques artistes et un entraîneur joueur capables de faire pencher la balance. Pour le coup, c'est Chris DiDomenico, ancienne idole de l'Emmental, qui a mis fin aux débats à la 62e en inscrivant le 2-1.

A Genève, les contreperformances de Rares Ilie et de Kaly Sene, deux des grandes promesses du mercato, traduisent une vérité: comme celle du Servette FC, la cellule de recrutement du Lausanne-Sport est loin d'être irréprochable. Le constat vaut également pour Ludovic Magnin avec des choix qui pourraient être un brin plus audacieux...

Sans Jérémy Frick blessé au dos mais avec pour la première fois au coup d'envoi le Camerounais Jérôme Onguene en défense centrale, les Grenat ont connu bien des tourments en première période. Une domination stérile face un adversaire qui avait fait le choix de laisser l'initiative à l'adversaire, l'extrême discrétion de la recrue phare Jérémy Guillemenot et les blessures de Steve Rouiller et d'Onguene laissaient présager le pire. Mais c'était sans compter sur ce supplément d'âme revenu presque par magie qui leur a permis de renverser le match. Et de regagner la ferveur de leur public.

Les Fidjiens n'ont pas obtenu le succès bonifié qui leur aurait permis de valider leur ticket pour les quarts de finale et d'éliminer l'Australie. Mais ils ont assuré l'essentiel en renversant une situation des plus compromises samedi: imprécis et nerveux, ils étaient en effet menés 9-0 à la mi-temps.

L'Europe mène de cinq points après la 2e journée

L'Europe du capitaine Luke Donald (� gauche) est id�alement plac�e pour gagner la Ryder Cup Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini

L'Europe n'a plus besoin que de quatre points pour remporter la 44e édition de la Ryder Cup. Les Européens ont dominé la 2e journée samedi malgré un sursaut américain dans l'après-midi.

Avant la dernière journée dimanche où figurent au programme douze duels en simple, soit un total de douze points en jeu, les Européens mènent 10,5 points à 5,5. Ils peuvent donc rapidement atteindre le score de 14,5 points, synonyme de victoire pour l'Europe, deux ans après sa déroute de Whistling Straits dans le Wisconsin (19-9).

A l'inverse, si les Américains veulent conserver le trophée et signer leur première victoire sur le sol européen depuis 1993, ils doivent réaliser un exploit retentissant et faire un quasi sans-faute dans les simples. Mais sur ce qu'ils ont montré vendredi et samedi, ils n'arrivent toujours pas, à quelques exceptions près, à se faire au parcours du Marco Simone Golf, ses fairways tarabiscotés et ses greens piégeux.

Les Américains ont certes repris des couleurs samedi avec quatre victoires sur les huit parties de la journée et une première session remportée, celle de l'après-midi (3 à 1), mais ils ont aussi connu des déroutes. Scottie Scheffler et Brooks Koepka, respectivement no 1 mondial et vainqueur de cinq tournois du Grand Chelem, ont été humiliés dans la matinée par le Norvégien Viktor Hovland et le Suédois Ludvig Aberg qui ont signé la plus large victoire de l'histoire de la Ryder Cup (9 & 7).

La victoire dans la dernière partie de Patrick Cantlay et Wyndham Clark face à Matthew Fitzpatrick et Rory McIlroy (1 up) leur permet toutefois de garder espoir.