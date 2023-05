Ambühl assure la première place à la Suisse ++ Le Real piégé à Valence

La Suisse s'assure la première place, Ambühl éternel Le portier suisse Robert Mayer a livr� une performance XXL contre la Tch�quie, son pays d'origine. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse est assurée de terminer première de son groupe au Championnat du monde à Riga. Les hommes de Patrick Fischer ont battu la Tchéquie 4-2 avec un doublé d'Ambühl. Les Grisons ont donné deux personnages emblématiques à la Suisse: Heidi et Bühli. Bühli, c'est Andres Ambühl pour les intimes. Le public de la Riga Arena n'a pas manqué de saluer par deux fois ce fils d'un paysan des hauts de Davos qui semble avoir plongé dans la fontaine de jouvence. A bientôt 40 ans (en septembre), Ambühl enquille toujours les points sous le maillot à croix blanche. Son doublé (24e et 29e) lors de la période médiane, et alors que le score était de 1-1, a non seulement permis à la Suisse de se détacher, mais à "Bühli" de battre le record de points en sélection. A égalité avec Jörg Eberle avant cette rencontre face aux Tchèques, Ambühl compte désormais 144 points. D'ailleurs pour ce sixième match de poule, Patrick Fischer avait décidé de procéder à une rocade au sein de ses deux premières triplettes. Ainsi Hischier s'est retrouvé à piloter une ligne avec Niederreiter et...Corvi, alors que Malgin a eu comme ailiers Fiala et Ambühl. Le sélectionneur a aussi mis au repos les deux Fribourgeois Glauser et Bertschy. Inspiration géniale Avant les deux réussites d'Ambühl, la Suisse avait pu égaliser sur sa première opportunité à 5 contre 4. Loeffel a catapulté le puck de la bleue jusque dans les buts de Langhamer (13e). Le Neuchâtelois a ainsi pu gommer une erreur de Simion qui avait offert l'ouverture du score à Cervenka sur un plateau (7e). Si le but de Kubalik à la 53e a donné quelques sueurs froides à Fischer, le 4-2 de Richard à la suite d'une géniale inspiration de Moser a redonné de l'air aux Suisses qui ont pu clore avec le sourire leur rencontre. Ce sixième succès de rang assure à la Suisse la première place du groupe, comme l'an dernier à Helsinki. La troupe de Patrick Fischer s'offre en prime quelques jours supplémentaires à Riga, puisqu'elle disputera son quart de finale jeudi en Lettonie. Elle ne connaît pas encore son adversaire. Aujourd'hui, ce serait l'Allemagne pour un remake du quart de finale en 2021 à...Riga. La Suisse s'était inclinée 3-2 tab pour l'une des plus mortifiantes éliminations sous l'ère Fischer. La Suisse a encore un match à jouer dans sa poule mardi soir (19h20) face à la Lettonie. Mais il n'y aura pas franchement d'enjeu.

L'Atlético double le Real Madrid, piégé à Valence Atletico Madrid et Antoine Griezmann marchent fort en cette fin de saison. Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Sur la deuxième marche, l'Atlético Madrid ! Les Colchoneros ont surclassé Osasuna 3-0 pour la 35e journée de Liga et ont ainsi doublé le Real Madrid pour se hisser à la deuxième place du classement. Ils se trouvent à treize points derrière le FC Barcelone, déjà champion. C'est Antoine Griezmann qui a permis aux Colchoneros d'ouvrir la marque juste avant la pause (45e), en offrant sur un plateau le ballon du 1-0 à Yannick Carrasco. Puis Saul Niguez a doublé la mise à l'heure de jeu (61e) avec un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-frappe du droit, avant qu'Angel Correa ne scelle la victoire du droit (83e). Un succès qui permet aux Rojiblancos de s'assurer mathématiquement leur ticket pour la prochaine Ligue des champions, pour la onzième saison de rang. "En novembre, on était à l'hôpital, un médecin était venu nous dire qu'on était presque morts. (...) Mais il est repassé aujourd'hui (dimanche, NDLR) nous dire qu'on est toujours en vie", a savouré l'entraîneur Diego Simeone après le match. Et face aux hommes de Jagoba Arrasate, qui était son entraîneur à la Real Sociedad, Griezmann a encore crevé l'écran. Avec cette nouvelle passe décisive, la 13e de la saison en Liga, le "Petit Prince" aux cheveux désormais décolorés conforte sa place de meilleur passeur du championnat. En début de soirée, le Real Madrid, éliminé de la Ligue des champions mercredi en demi-finale retour par Manchester City, a été surpris 1-0 sur le terrain du Valence CF, qui a fait un grand pas vers le maintien. Les hommes de Carlo Ancelotti ont cédé à la demi-heure de jeu (33e), sur un tir raté de Justin Kluivert qui s'est transformé en passe décisive pour le jeune Diego Lopez (21 ans), qui a ouvert là son compteur de buts avec l'équipe première valencienne.

Medvedev remporte son premier tournoi sur terre battue Daniil Medvedev a remport� son premier tournoi sur terre battue. Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Le Russe Daniil Medvedev, tête de série no 3, a remporté dimanche son premier tournoi sur terre battue en s'imposant en finale du Masters 1000 de Rome contre le Danois Holger Rune (7) 7-5 7-5. Medvedev, que personne n'attendait à pareille fête dans un tournoi où il n'avait jamais gagné un match lors de ses trois précédentes participations, décroche le 20e titre de sa carrière, dont 18 ont été obtenus sur dur et un sur gazon. Avec ce triomphe, le Russe deviendra no 2 mondial lundi devant Novak Djokovic, repoussé à la troisième place dans un classement qui sera dominé par l'Espagnol Carlos Alcaraz, ce qui aura son importance pour les tableaux de Roland-Garros qui débute dans une semaine. Pour la deuxième finale de sa carrière sur l'ocre, après celle perdue à Barcelone en 2019, Medvedev, 27 ans, a donné la leçon à son jeune adversaire de 20 ans, tombeur du tenant Djokovic en quart de finale, lors d'un match où il a su se montrer particulièrement opportuniste dans les fins de set. "Je détestais la terre battue, maintenant c'est certain qu'elle me plaît un peu plus", s'est amusé le Russe, qui avait toujours perdu son premier match lors de ses trois participations précédentes en 2018, 2019 et 2021.

Bundesliga: Dortmund en tête avant la dernière journée Haller f�licit� par ses co�quipiers apr�s le 1-0 Image: KEYSTONE/EPA/Anna Szilagyi Borussia Dortmund n'a pas raté l'occasion: il s'est imposé 3-0 à Augsburg et a pris la tête de la Bundesliga avant l'ultime journée. Les buts ont été marqués par Haller (58e/84e) et Brandt (93e). Les visiteurs ont dû patienter avant de faire la différence en seconde période. Après un tir de Can sur le poteau (54e), c'est l'Ivoirien Haller qui a débloqué la situation. Sur le flanc en début de saison en raison d'un cancer des testicules, l'attaquant revient très fort en cette fin de saison, avec désormais cinq buts lors des trois dernières journées. Le BVB, pour qui Gregor Kobel a signé un blanchissage, compte ainsi 2 points d'avance sur le Bayern Munich, battu 3-1 chez lui samedi par le RB Leipzig. Samedi prochain, Dortmund sera sacré en cas de succès à domicile contre Mayence. Le Bayern jouera pour sa part à Cologne. Borussia Dortmund se trouve donc en pole position pour décrocher le 9e titre de champion de son histoire, le premier depuis 2012. Et surtout aussi pour briser l'hégémonie du Bayern, qui reste sur 10 titres consécutifs.

Premier League: Manchester City étrenne son titre Gallagher et Foden aux prises Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manchester City a étrenné son titre de champion d'Angleterre en battant Chelsea 1-0. Les Citizens étaient sacrés depuis samedi et la défaite d'Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest. Pep Guardiola a ainsi pu largement remanier son équipe dimanche contre les Londoniens. Alvarez a inscrit le seul but dès la 12e. Manchester City est devenu le cinquième club anglais à aligner trois titres consécutifs. Par le passé, Huddersfield Town, Arsenal, Liverpool et Manchester United avaient déjà accompli une telle prouesse. City peut viser un fantastique triplé. Le club disputera la finale de la Coupe d'Angleterre le 3 juin à Wembley contre Manchester United, puis celle de la Ligue des champions le 10 juin à Istanbul.

Super League: nul entre Bâle et Lugano L'�galisation de Steffen sur un long coup franc Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle n'a pas totalement chassé sa gueule de bois européenne. Les Rhénans ont concédé le nul 1-1 contre Lugano lors de la 34e journée de Super League. Le FCB avait pris l'avantage grâce à une réussite de Zeqiri (34e). Les Tessinois ont mieux fini, peut-être en raison d'une compréhensible fatigue chez leurs adversaires. Steffen a égalisé de manière méritée à la 84e. Amoura a raté une énorme occasion pour les bianconeri dans les arrêts de jeu. Ce nul constitue une bonne nouvelle pour Servette. Le club genevois, 2e du classement, compte ainsi 3 longueurs d'avance sur Lugano. Dzemaili décisif Le FC Zurich a pour sa part remporté un derby de la Limmat très animé contre Grasshopper (2-1). GC avait frappé en premier grâce à Pusic (8e), mais le FCZ, qui était assuré d'être sauvé avant même le coup d'envoi en raison de la défaite de Sion contre YB, a égalisé par Kamberi (24e). Le but de la victoire a été inscrit par le vétéran Dzemaili (54e). Pour son ultime derby, l'ancien international a ainsi connu une grande joie.

Brandon McNulty, nouveau roi de la "fuga" Le Fran�ais Bruno Armirail a appr�ci� sa journ�e pass�e en rose. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Dans un Tour d'Italie décidément très porté sur la "fuga", l'Américain Brandon McNulty a remporté la 15e étape en petit comité à Bergame où le Français Bruno Armirail a conservé le maillot rose. C'est déjà la huitième fois qu'une échappée arrive au bout dans ce Giro en seulement quinze étapes, dont deux contre-la-montre. Un ratio très inhabituel sur un grand Tour où les arrivées au sprint et les explications entre favoris condamnent régulièrement les tentatives d'isolement les plus hardies. Mais cette année, les premiers du classement général se contentent jusque-là d'un marquage à la culotte et attendent visiblement la troisième semaine très montagneuse, à partir de mardi, pour lancer la grande bagarre. Ce gel des hostilités profite aussi à Bruno Armirail, premier Français en rose depuis Laurent Jalabert en 1999, qui a défendu sans souci sa tunique qu'il pourra admirer tout au long de la journée de repos lundi. Sur le papier, la 15e étape était pourtant compliquée, un vrai mini-Tour de Lombardie, avec une succession de montées et de descentes bien aiguisées. Mais les favoris ont patienté jusqu'à la toute dernière bosse, dans les rues de Bergame enfin baignées de soleil, pour enfin lancer quelques escarmouches après une accélération de Joao Almeida que seuls les meilleurs ont réussi à suivre. Mais le rythme s'est relâché à l'approche de la ligne et Thibaut Pinot, pris dans une cassure, a pu recoller, alors que Bruno Armirail a coupé la ligne sur son vélo peint en rose avec seulement 33 secondes de retard sur ses poursuivants au général. Des "frissons" pour Armirail Avant une étape de montagne qui s'annonce trop dure pour lui mardi, le Français compte toujours 1'08'' d'avance sur le Britannique Geraint Thomas et 1'10'' sur le Slovène Primoz Roglic. "Les gars ont fait un travail formidable, je me devais de me donner à fond jusqu'à la ligne pour essayer de le garder. Je vais passer la journée avec, c'est super", a déclaré le coureur de Groupama-FDJ. Il insisté qu'il fallait "être réaliste: ça va être compliqué de garder le maillot mardi". Mais il a eu "des frissons" de vivre sa première journée en rose. "J'ai eu énormément d'encouragements au bord de la route. J'ai vraiment ressenti ce que c'était d'avoir le maillot. Je ne vais pas vivre ça souvent dans ma carrière", a déclaré cet équipier modèle. Devant, McNulty, vainqueur l'an dernier d'une étape de Paris-Nice, a signé la plus belle victoire de sa carrière. "Ma joie est indescriptible. C'était mon objectif en venant ici, mais je suis tombé malade après le contre-la-montre. J'ai retrouvé la forme aujourd'hui", a commenté celui qui fut l'un des lieutenants de Tadej Pogacar en montagne sur le dernier Tour de France. L'Américain a devancé au sprint l'Irlandais Ben Healy, grand animateur de ce Giro et vainqueur en solitaire de la 8e étape, ainsi que l'Italien Marco Frigo qui a tenté un retour désespéré dans le final.

La Slovénie premier relégué, l'Allemagne remonte Jonas Muller et l'Allemagne ont align� les victoires apr�s trois d�faites. Ils ont d�pass� le Danemark pour la quatri�me place. Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Néo-promue, la Slovénie n'aura fait qu'une courte apparition dans le groupe mondial. Les Slovènes sont relégués en Division 1A. Les Slovènes n'ont pas été capables de marquer un point également lors de leur sixième et avant dernier match du Championnat du monde à Riga. Ils se sont inclinés 1-0 contre la Slovaquie. Ainsi, même s'ils battaient le Kazakhstan ce lundi, ils ne pourraient atteindre la barre des quatre points. Avec ce succès minimal, qui reflète mal leur domination, les Slovaques conservent une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Ils doivent d'abord battre la Norvège mardi dans leur dernier match de poule et espérer qu'en soirée, la Suisse domine la Lettonie devant son public. L'Allemagne remonte Dans le groupe A à Tampere, l'Allemagne a également fait un pas vers les quarts de finale. L'équipe dirigée par Harold Kreis, champion avec les Zurich Lions et Lugano, avait connu un programme totalement opposé à la Suisse avec les trois adversaires les plus forts en début de tournoi. Battus à trois reprises, les Allemands se sont repris contre les nations moins bien classées. Après le succès dimanche 7-2 contre la Hongrie, ils se retrouvent quatrièmes avec un point d'avance sur le Danemark, qui compte toutefois une partie de moins. Mais les Scandinaves doivent encore affronter les poids lourds la Suède et la Finlande. Le deuxième néo-promu, la Hongrie, joue ce lundi un véritable barrage contre la relégation face à l'Autriche des entraîneurs suisses Roger Bader et Arno del Curto. Le perdant rejoindra la Division 1A.

Super League: Sion toujours lanterne rouge Nsame transforme un penalty et ouvre le score Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Sion reste lanterne rouge de Super League au terme de la 34e journée. Les Valaisans ont été battus chez eux 2-0 par les Young Boys, déjà assurés du titre de champion. L'inévitable Nsame s'est fait l'auteur d'un doublé qui lui a permis de reprendre la tête du classement des buteurs avec 20 réussites, soit une de plus que son coéquipier Cedric Itten. L'attaquant camerounais a ouvert le score à la 27e sur un penalty accordé par la VAR qui a fait beaucoup discuter - main de Lavanchy au visage d'Imeri - avant d'ajouter le numéro deux à la 50e sur une passe de Benito au milieu d'une défense sédunoise peu attentive. Le réalisme était bernois Le quatrième passage de Paolo Tramezzani sur le banc valaisan a ainsi débuté par une défaite aussi logique qu'attendue. Même si son équipe - affaiblie par de nombreux absents sur blessure - a montré de la volonté et une organisation cohérente, le technicien italien a dû se résoudre à l'évidence: les Bernois étaient plus réalistes et plus précis dans leurs passes. Sion reste sur une série noire incroyable à Tourbillon: onze matches sans victoire, avec seulement deux points pris! Le dernier succès à domicile remonte au 15 octobre 2022, un 2-0 contre Lucerne, club qui viendra en Valais jeudi pour la 35e journée...

Double break pour les Panthers Matthew Tkachuk (au centre) a une nouvelle fois jou� les h�ros pour les Panthers Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Carolina est au bord du K.O. en finale de la Conférence Est de NHL. Les Hurricanes se retrouvent menés 2-0 par les Panthers après s'être inclinés une deuxième fois à domicile en prolongation. Les Hurricanes ont été battus 2-1 par Florida samedi soir devant leur public de Raleigh. Héros d'un acte I qui s'était achevé au bout de la nuit après 140 minutes de jeu, l'attaquant américain Matthew Tkachuk a une nouvelle fois donné la victoire aux Panthers en "overtime". Le no 6 de la draft 2016, qui a rejoint Florida en juillet dernier dans le cadre d'un "blockbuster trade" avec Calgary, a signé sa septième réussite de ces play-off après 1'51'' de jeu "seulement" en prolongation. Il a conclu une superbe triangulation en supériorité numérique, sur des passes de Sam Bennett et Sam Reinhart. Bobrovsky décisif Les Panthers sont donc à mi-chemin de la deuxième finale de Coupe Stanley de leur histoire, 27 ans après celle perdue 4-0 face à l'Avalanche du Colorado. Samedi, ils ont encore pu compter sur un Sergei Bobrovsky remarquable devant son filet: le Russe, auteur de 63 parades dans le match no 1, a été crédité de 37 arrêts. Tête de série no 2 à l'Est derrière les Boston Bruins - que les Panthers ont sortis en sept matches au 1er tour -, Carolina avait pourtant pris un départ de rêve en ouvrant la marque après 1'43'' de jeu. Les Hurricanes ont concédé l'égalisation à la 28e, avant de craquer à nouveau en prolongation.

Denver encore trop fort pour les Lakers, au bord du précipice Jamal Murray (� droite) et les Nuggets m�nent 3-0 face aux Lakers Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER Ces Nuggets semblent trop forts pour les Lakers! Encore portés par Jamal Murray et par Nikola Jokic, les Nuggets se sont imposés 118-109 samedi à Los Angeles pour mener 3-0 en finale de la Conférence Ouest. Denver est donc à une victoire d'une première finale NBA. Après 55 ans d'existence et quatre échecs en finale de Conférence, Denver n'a jamais été aussi près du but. Et c'est une douce revanche qui se dessine pour la franchise du Colorado, puisque les trois précédents revers à ce stade furent infligés par les Lakers, Le dernier remonte à 2020, dans la bulle anti-Covid d'Orlando et à l'époque, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis étaient sur le chemin d'un 17e titre, record toujours partagé avec Boston. Mais le rapport de force a bel et bien changé en trois ans. L'équipe californienne est désormais contrainte de remporter les quatre rencontres suivantes, un exploit qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de la ligue. Mais les Lakers, déjà heureux d'être en finale de Conférence, semblent atteindre leur plafond de verre face au collectif de Nuggets portés par une confiance presque désarmante. Un duo de choc Symbole de cette attitude, Jamal Murray a engagé ce troisième match comme il avait fini le précédent: en trombe. Deux jours après ses 23 points décisifs dans le quatrième quart-temps pour faire gagner les Nuggets, l'arrière en a mis 17 dans le premier pour les mettre sur la bonne voie, fort d'une adresse insolente (8/10). Murray a terminé cette partie avec 37 points à son actif, ainsi que 7 rebonds et 6 passes décisives. Le double MVP Nikola Jokic a quant à lui passé une soirée difficile mais s'est réveillé dans le "money time": muselé par la défense de L.A. durant 36 minutes, le Serbe a réussi 15 de ses 24 points dans le dernier quart.

Sourd aux huées, Brooks Koepka pointe en tête Brooks Koepka a pris les commandes du Championnat PGA samedi Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Ni la pluie, ni les huées de spectateurs lui reprochant d'être devenu un membre du LIV Golf n'ont empêché Brooks Koepka de prendre les commandes du Championnat PGA, samedi à Rochester. "J'adore New York. C'est toujours amusant ici. Comme je l'ai dit, si vous faites quelque chose de très bien, ils vont vous le faire savoir; et si vous faites quelque chose de très mauvais, ils vont vous le faire savoir aussi", a-t-il commenté après coup sans se risquer à évoquer le conflit entre la PGA et le circuit dissident qui fracture depuis l'an passé le monde feutré du golf. L'Américain de 33 ans, en quête d'un cinquième titre du Grand Chelem et qui a déjà remporté cette épreuve en 2018 et 2019, a transformé ces huées en rugissements, avec de superbes coups au gré du parcours. "J'aime quand les fans sont avec vous, qu'ils vous encouragent ou qu'ils vous donnent du fil à retordre si vous vous trompez. C'est la beauté de la chose. Je veux cette atmosphère", a-t-il dit. Le mois passé, Brooks Koepka avait déjà pointé en tête du Masters d'Augusta après 54 coups, avant de s'effondrer lors du dernier tour au profit du no 1 mondial Jon Rahm finalement vainqueur. L'Espagnol ne lui jouera pas un mauvais tour cette fois, car il végète au 42e rang à douze longueurs (+6). Scheffler manque le coche Koepka a rendu une carte de 66, la meilleure du jour, grâce à cinq birdies à peine ombragés par un bogey. C'est sur un putt de plus de 13 mètres au no 17 qu'il a pris les commandes, totalisant -6. Le suivent à un coup, deux golfeurs à la recherche de leur premier Majeur: le Norvégien Victor Hovland et le Canadien Corey Conners. En 4e position se trouve Bryson DeChambeau, à trois unités du leader. L'Américain, qui se trouve être le "meilleur ennemi" de Koepka, a aussi hérité des huées puisqu'il fait également partie des 18 joueurs membres du LIV engagés dans l'épreuve. La mauvaise opération du jour a été faite par le no 2 mondial Scottie Scheffler, co-leader la veille et désormais 5e à quatre coups de Koepka.

Rybakina sacrée après l'abandon de Kalinina Anhelina Kalinina a �t� contrainte � l'abandon en finale � Rome Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Elena Rybakina (WTA 6) s'est imposée avant la limite en finale du WTA 1000 de Rome. La championne de Wimbledon a bénéficié de l'abandon de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 47), qui a fini en larmes son joli parcours. La Kazakhe avait gagné le premier set 6-4 et menait 1-0 15/0 dans le second quand l'Ukrainienne, surprenante finaliste sur la terre battue romaine après avoir dépensé beaucoup d'énergie lors de matches marathon, s'est assise sur sa chaise et a appelé un médecin. Blessée à la cuisse gauche selon la WTA, Anhelina Kalinina a finalement dû renoncer, en larmes. "Je suis vraiment désolée pour Anhelina qui est une amie, je lui souhaite un bon rétablissement" en vue de Roland-Garros, a déclaré la lauréate en recevant son trophée dans la nuit déjà bien avancée. Finaliste de l'Open d'Australie en janvier, Elena Rybakina (23 ans) remporte le cinquième titre de sa carrière, son deuxième de l'année après son sacre à Indian Wells contre Aryna Sabalenka. De quoi la placer parmi les potentielles favorites à Roland-Garros, qui débute dans une semaine. Ce sacre lui permettra de se hisser à la 4e place mondiale, son meilleur classement. Pour s'imposer à Rome après une finale tronquée qui avait démarré à 23h, elle aura toutefois profité de trois abandons de ses adversaires, dont un en quarts de finale contre la grande favorite et tenant du titre Iga Swiatek (WTA 1).

Battu par Leipzig, le Bayern se met en grand danger pour le titre Le Fran�ais Christopher Nkunku c�l�bre � sa mani�re son penalty r�ussi contre le Bayern Munich. Image: KEYSTONE/EPA/Leonhard Simon Le Bayern Munich, décuple champion d'Allemagne en titre, s'est incliné 3 à 1 contre Leipzig samedi en début de soirée sur sa pelouse de l'Allianz Arena. Les Bavarois se retrouvent en grand danger pour décrocher un onzième titre consécutif. Les Munichois comptent un point d'avance sur le Borussia Dortmund (68 contre 67), qui se déplace à Augsbourg dimanche en fin d'après-midi (17h30) et qui a une occasion en or de s'installer en tête de la Bundesliga à une journée de la fin de la saison, en cas de succès. Ce résultat fut à l'image de la saison des Munichois inconstants: pendant une heure, le Bayern a dominé devant son public. Serge Gnabry avait ouvert la marque de manière méritée à la 25e minute. Mais ensuite, le jeu des Bavarois s'est délité comme si souvent. Leipzig en a profité pour assurer sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Yann Sommer n'a pas pu grand-chose sur les buts de Leipzig. Le Bâlois s'est mis en évidence en deuxième mi-temps avec une parade spectaculaire face à Christopher Nkunku. Hertha Berlin est relégué après avoir concédé le match nul (1-1) contre Bochum. Il s'agit de la troisième relégation des Berlinois au cours des 13 dernières années. Mais tant en 2011 qu'en 2013, le Hertha avait retrouvé tout de suite sa place en 1re Bundesliga.