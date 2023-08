Amoura quitte Lugano ++ Procès McSorley - GE Servette cet automne

Mohamed Amoura quitte Lugano pour la Belgique L'Alg�rien Mohamed Amoura quitte le FC Lugano pour la Belgique. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Mohamed Amoura quitte le FC Lugano. L'attaquant algérien rejoint l'Union Saint-Gilloise en Belgique, le futur adversaire des Tessinois en Conference League. Toutefois, le transfert ne sera validé que jeudi prochain. Ainsi, Amoura ne pourra pas jouer le barrage aller-retour avec sa nouvelle équipe. Amoura (23 ans) a fait partie des piliers de Lugano au cours des deux dernières saisons. En 66 matches officiels, l'Algérien a réussi 17 buts. En 2022, il avait fêté une victoire en Coupe de Suisse. Les clubs n'ont pas dévoilé les finalités financières de ce transfert. Mais selon plusieurs médias, Lugano devrait encaisser une somme de 4 millions d'euros, un record pour le club tessinois. Amoura possédait un contrat valable jusqu'en été 2025. Il s'est engagé pour quatre saisons en Belgique.

Procès Genève-Servette - McSorley en automne Chris McSorley demande 7,7 millions � son ancien club, qui l'assigne en justice pour lui r�clamer 2,8 millions. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Genève-Servette et son ancien entraîneur-président Chris McSorley se retrouveront devant le tribunal des Prud'hommes cet automne, affirme la Tribune de Genève sur son site. Le Canadien, qui a passé une vingtaine d'années à la tête de l'équipe, promue en 2002 en National League et du club dont il fut co-propriétaire à une certaine période, réclame 7,7 millions de francs au récent champion de Suisse. Il s'appuye sur un contrat valable de 2023 à 2028. De leur côté, les dirigeants du club genevois demandent 2,8 millions au bouillant Canadien en s'appuyant sur une durée de contrat contestée. Le quotidien genevois fait également part de nombreuses pressions que le club aurait exercées sur son ancien technicien pour le pousser à démissionner. Une information démentie par le président de l'époque Laurent Strawson.

Le Mondial a généré plus de 570 millions de dollars Le Mondial dames - ici une sc�ne d'Australie - Angleterre - ne sera pas d�ficitaire. Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS La Coupe du monde 2023 dames, "la plus grande et la meilleure de tous les temps", a généré plus de 570 millions de dollars (520 M de francs), s'est félicité le président de la FIFA Gianni Infantino. Le dirigeant suisse a par ailleurs appelé les femmes, fortes de ce succès, à "choisir les bons combats (...) pour nous convaincre, nous les hommes, de ce que nous devons faire". "Je dis à toutes les femmes - et vous savez que j'ai quatre filles, donc j'en ai quelques unes à la maison - que vous avez le pouvoir de changer", a-t-il déclaré à la Convention de football féminin de la FIFA, sous des applaudissements tièdes. La déclaration d'intention assez vague du président de l'instance - "Avec les hommes, avec la FIFA, vous trouverez des portes ouvertes. Poussez-les, elles sont ouvertes", a-t-il ajouté - a provoqué une réaction ironique de l'attaquante norvégienne Ada Hegerberg qui a écrit sur X (ex-Twitter): "Travailler sur une petite présentation pour convaincre les hommes. Qui est partant ?". La compétition co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande "a dépassé 570 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui nous a permis d'atteindre le seuil de rentabilité", a expliqué Infantino depuis Sydney. "Nous n'avons pas perdu d'argent et il s'agit du deuxième événement sportif qui a généré le plus d'argent, à l'exception bien sûr de la Coupe du monde masculine, sur la scène mondiale", a-t-il insisté. "Cela montre que notre stratégie n'était pas trop mauvaise, mais nous devons bien sûr encore faire beaucoup mieux. Mais nous sommes sur la bonne voie", a appuyé l'Italo-Suisse, réélu en mars pour un nouveau mandat courant jusqu'en 2027. Hausse de 18% La FIFA a annoncé en février dernier des revenus records pour le cycle 2019-2022, de quelque 7,6 milliards de dollars, en hausse de 18% par rapport à la période précédente. Le président Infantino a défendu le choix d'élargir à 32 sélections participantes le Mondial féminin, qui jusque-là n'en comptait que 24. "Ils disaient: +ça ne va pas marcher, le niveau est trop différent, vous aurez des scores de 15-0, ce sera mauvais pour le football féminin et son image+", a-t-il lancé. "Mais je suis désolé, la Fifa a eu raison. Nous avions de nombreux pays dans le monde qui pensaient avoir une chance de participer. Tout le monde croit maintenant qu'il y a une chance de briller sur la scène mondiale", a assuré le patron du football mondial. La neuvième édition du Mondial, "la plus grande et la meilleure de tous les temps" selon Infantino, a été marquée par l'émergence de nouvelles nations, comme la Jamaïque, le Maroc et l'Afrique du Sud qui ont atteint pour la première fois la phase à élimination directe. La FIFA a aussi triplé les dotations par rapport à l'édition 2019 en France, portant le "prize money" à un total historique de 152 millions de dollars (133,8 M de frs), soit dix fois plus que pour le Mondial-2015 au Canada. La finale opposera dimanche l'Espagne à l'Angleterre, à Sydney, deux sélections qui rêvent d'ajouter leur nom au palmarès.

Remco Evenepoel restera chez Soudal-Quick Step jusqu'en 2026 Remco Evenepoel lors de son succ�s dans le chrono des Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/Tim Goode Remco Evenepoel a mis fin aux rumeurs l'envoyant avec insistance chez Ineos-Grenadiers. Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il respectera son contrat valable jusqu'en 2026 avec Soudal-Quick Step. "J'ai un contrat jusqu'à fin 2026 et je vais le respecter. Un contrat est un contrat. Tu ne peux pas simplement t'en aller en disant: je vous souhaite le meilleur et au revoir. Cela ne se fait pas. Le monde du cyclisme n'est pas le monde du football", a déclaré la pépite belge interrogée par le podcast Lanterne Rouge. Ces dernières semaines, les rumeurs d'un départ vers la formation britannique Ineos, disposant de davantage de moyens que l'équipe belge, étaient de plus en plus insistantes. Le père du coureur, Patrick Evenepoel, avait lui-même indiqué "ne pas être sûr" que son fils serait "toujours chez Quick Step l'an prochain". Evenepoel (23 ans), champion du monde en ligne en 2022 et du contre-la-montre cette année, devrait disputer l'an prochain son premier Tour de France. Son objectif sera de concurrencer les doubles vainqueurs de la Grande Boucle Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Améliorer l'alimentation Or, si ces derniers évoluent au sein de deux équipes (UAE et Jumbo) spécialistes des grands tours, Soudal-Quick Step est davantage tournée vers les classiques et ne dispose pas de l'expertise des courses de trois semaines. "Si nous pouvons améliorer des choses autour de notre équipe de tours, comme l'alimentation par exemple, alors nous serons rapidement au niveau d'UAE et Jumbo. Il n'y a plus de secrets dans le peloton, tout le monde sait comment les autres travaillent", assure toutefois Evenepoel. Le transfert annoncé cette semaine de l'Espagnol Mikel Landa, deux fois troisième du Giro et deux fois quatrième du Tour, a déjà "rassuré" Evenepoel. Le Belge participera au Tour d'Espagne (26 août-27 septembre) qu'il avait remporté l'an passé et où il sera notamment opposé au Danois Vingegaard, vainqueur des deux derniers Tours de France.

L'Angleterre rejettera toute approche pour sa sélectionneuse Sarina Wiegman, la s�lectionneuse � succ�s des Anglaises Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS Toute approche de Sarina Wiegman, la sélectionneuse de l'Angleterre, sera rejetée "à 100%". La Fédération (FA) du pays l'a assuré avant la finale du Mondial féminin, dimanche contre l'Espagne. "100%: ce n'est pas une question d'argent. Nous sommes très, très heureux avec elle et nous sentons qu'elle est heureuse", a déclaré Mark Bullingham, le patron de l'instance, interrogé par des journalistes sur le fait que toute approche de la technicienne néerlandaise serait rejetée. Rumeurs "Nous avons vu beaucoup de rumeurs et nous savons qu'elle a un talent particulier. Nous le savons. De notre côté, elle est évidemment sous contrat jusqu'en 2025", a poursuivi le dirigeant de la FA. Il s'est empressé de mettre fin aux rumeurs sur la possibilité que Wiegman prenne la tête de la sélection américaine. Les États-Unis sont à la recherche d'un nouveau sélectionneur depuis la démission jeudi de Vlatko Andonovski. La Team USA a vécu la pire Coupe du monde de son histoire, avec une élimination dès les 8es de finale. Deux finales de suite Sarina Wiegman a conduit l'Angleterre à sa première finale de Coupe du monde, après un titre européen l'été dernier à domicile. Elle est devenue la première entraîneure à jouer deux finales consécutives avec deux sélections différentes. La technicienne de 53 ans avait également mené les Pays-Bas, son pays d'origine, au titre européen en 2017 et à la finale de la Coupe du monde il y a quatre ans, perdue contre les Etats-Unis (2-0).

Italie: Luciano Spalletti va être le nouveau sélectionneur Luciano Spalletti devrait �tre le nouveau s�lectionneur de l'Italie Image: KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI La Fédération italienne (FIGC) et Luciano Spalletti ont trouvé un accord. L'ancien entraîneur de Naples va succéder à Roberto Mancini au poste de sélectionneur, selon la presse italienne. Selon la Gazzetta dello sport, Spalletti, choix no 1 de la FIGC, va signer un contrat de trois ans, jusqu'en septembre 2026. Au terme de plusieurs entretiens téléphoniques, il a donné son accord au président de la FIGC Gabriele Gravina qu'il va rencontrer pour finaliser son contrat. Après sa nomination qui pourrait être officialisée samedi, Spalletti devrait tenir lundi sa première conférence de presse en tant que sélectionneur, rapporte le quotidien sportif. Sacré champion d'Italie avec Naples en mai, Spalletti (64 ans) avait ensuite quitté son poste d'entraîneur. Il aura la charge de relancer une sélection qui, malgré son titre européen en 2021, n'est pas parvenue à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. Il n'aura que quelques jours pour préparer deux matches déjà cruciaux pour la Nazionale si elle veut se qualifier pour l'Euro 2024, le 9 septembre en Macédoine du nord et face à l'Ukraine à Milan trois jours plus tard.

Les outsiders veulent faire tomber un Bayern chancelant Le Bayern Munich semble vulnérable à l'aube de la 60e saison de Bundesliga. La concurrence s'est renforcée et dix Suisses vont prendre part au championnat qui commence vendredi. Ces dernières années, aucun club des cinq meilleurs championnats d'Europe n'a autant dominé son sujet sur le plan national que le Bayern. Le Rekordmeister a remporté le titre onze fois de suite. Les Munichois ont cassé leur tirelire en recrutant Harry Kane (100 millions d'euros), le buteur qui leur avait cruellement fait défaut la saison dernière. En dépit de cette arrivée, les Munichois semblent pourtant vulnérables. C'est Dortmund avec son portier suisse Gregor Kobel qui est le plus susceptible de faire tomber le Bayern. Mais la Ruhr va-t-elle se relever après l'immense tristesse d'avoir manqué le titre d'un rien? Et comment compenser les départs de Raphael Guerreiro et de la superstar Jude Bellingham? Après une saison difficile, au cours de laquelle Gerardo Seoane a été remplacé par Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen devrait lui aussi se retrouver vers le haut du classement. Le plus ronflant au chapitre des arrivées est bien celui du capitaine de l'équipe nationale, Granit Xhaka. Il est l'élément qui a jusqu'ici manqué à Alonso et qui peut faire la différence. Du point de vue suisse, il sera intéressant de suivre les performances de Gladbach. L'entraîneur Gerardo Seoane et ses deux compatriotes Jonas Omlin - capitaine - et Nico Elvedi, qui souhaite partir, traversent une période difficile. Parvenir à faire mieux que la 10e place dans ces conditions serait déjà un succès. Wolfsburg, avec la nouvelle recrue Cédric Zesige, ainsi que le Mayence du capitaine Silvan Widmer et d'Edimilson Fernandes pourraient, dans le meilleur des cas, avoir leur mot à dire dans la lutte pour les places européennes. Quant à Ruben Vargas (Augsbourg), Noah Loosli (Bochum) et Filip Stojilkovic (chez le promu Darmstadt), il s'agira en premier lieu de réussir le maintien.

Quelques jolis derbies romands au premier tour Ce week-end et dès vendredi, la Coupe de Suisse reprend ses droits. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que plusieurs derbies romands très intéressants figurent au menu. Parmi les quatre clubs romands de Super League, Servette n'aura pas le plus long déplacement à effectuer: les Grenat se rendront à Meyrin pour y affronter le club de première ligue. Toujours dans le canton de Genève et vendredi soir cette fois-ci, c'est le FC Sion qui rend visite à Etoile Carouge. Le LS doit enchaîner à Vevey En ce qui concerne les trois clubs vaudois, Lausanne se rend à Vevey dans un stade de Copet qui se réjouit d'accueillir à nouveau le grand frère du canton. Yverdon se déplace pour sa part dans le canton de Fribourg et plus précisément en Gruyère pour y affronter le club de 2e ligue de Haute-Gruyère pour une rencontre au stade de Bouleyres à Bulle. Lanterne rouge de Super League après quatre journées avec un seul point au compteur, le SLO doit pour sa part profiter de sa visite au Grand-Saconnex, club de première ligue, pour engranger des ondes positives.

Stan Wawrinka n'a pas su enchaîner Stan Wawrinka: un encha�nement bien trop ardu � Cincinnati. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 51) ne deviendra pas ce vendredi à Cincinnati le joueur le plus âgé de l’histoire à disputer un quart de finale d’un Masters 1000. Le Vaudois n’a pas été en mesure d’enchaîner. Moins de 24 heures après son superbe succès 6-3 6-4 sur le no 10 mondial Frances Tiafoe, Stan Wawrinka s’est incliné 6-4 6-2 dans l'Ohio devant Max Purcell (ATP 70). "Bourreau" la veille du no 5 mondial Casper Ruud, l’Australien, issu des qualifications, est l’adepte d’un jeu d’attaque qui paie merveilleusement à Cincinnati où les conditions de jeu ont toujours été très rapides. Stan Wawrinka a tenu le choc jusqu’à 3-3 avant de subir la domination d’un adversaire qui connait à 25 ans la plus belle année de sa carrière. Victorieux de trois Challengers en trois semaines cet hiver en Inde, il est entré dans le top 100 en mars avant de vivre cette semaine de rêve à Cincinnati. Stan Wawrinka a, ainsi, dû attendre le dernier jeu avant de se procurer ses premières balles de break. Il en laissait filer deux pour s’incliner après 1h.13’ de match. Cette défaite expéditive en huitième de finale ne doit pas occulter la performance XXL réussite contre Frances Tiafoe. Stan Wawrinka possède le tennis qui peut lui permettre de briller dans dix jours à l’US Open. Et à Flushing Meadows, le Vaudois bénéficiera normalement d’un jour off entre deux matches. Et cela peut tout changer...

Lucerne ne parvient pas à battre Hibernian et est éliminé Le jeune Lucernois Lars villiger, � droite, s'interpose devant deux Ecossais. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le parcours européen du FC Lucerne s'est arrêté au troisième tour de qualification de la Conference League. Les Lucernois ne sont pas parvenus à remonter les deux buts de retard contre Hibernian. En Suisse centrale, les Lucernois ont concédé le match nul (2-2) contre des Ecossais qu'ils ont généralement dominés. Mais il leur a manqué des qualités à la finition pour prétendre effacer le 1-3 du match aller. D'autant qu'ils ont encaissé un premier but dès la 10e minute par l'ancien Saint-Gallois Elie Youan d'un lob habile. Les Lucernois ont rapidement réagi. Le jeune espoir Lars Villiger s'est arraché pour récupérer un ballon près de la ligne de fond et a adressé un centre parfait repris par le Slovaque Jakub Kadak (16e). Mais les joueurs de Mario Frick ne sont plus parvenus à tromper le portier écossais jusqu'à la 67e minute. Le moment qu'a choisi Kemal Ademi pour profiter d'un marquage large pour inscrire le 2-1 de la tête sur corner. L'espoir de décrocher le droit aux prolongations fut de courte durée pour les Lucernois. Martin Boyle profitait d'un excellent service de Youan, qui avait su habilement profiter d'une erreur d'un défenseur pour égaliser à la 73e. Lucerne s'est encore créé deux belles occasions de la tête, mais un défenseur puis le portier ont sauvé sur la ligne.

Victoire et maillot de leader pour Colin Stüssi Colin St�ssi s'est montr� le meilleur du groupe de t�te. Image: KEYSTONE/APA/APA/EXPA Colin Stüssi a remporté la 7e étape du Tour du Portugal entre Torre de Moncorvo et Montalegre sur 162 km. Le Glaronnais a battu au sprint ses trois compagnons d'échappée. L'Alémanique a du même coup revêtu le maillot de leader. Stüssi (30 ans) est membre de l'équipe Pro Team autrichienne Voralberg. Au classement général, le Suisse mène avec 28'' d'avance sur le Russe Artem Nych. Le plus beau succès de la carrière de Stüssi était jusqu'ici une victoire d'étape et au classement général du Tour de Rhodes en 2017. Il avait déjà pris la 2e place de la 5e étape sur cette édition du Tour du Portugal. L'épreuve se terminera dimanche par un contre-la-montre de 18 km.

Le sélectionneur des Etats-Unis Vlatko Andonovski a démissionné Le coach des Etats-Unis Vlatko Andonovski passe la main apr�s la Coupe du monde. Image: KEYSTONE/AP/Scott Barbour Le sélectionneur de l'équipe féminine des Etats-Unis, Vlatko Andonovski, a démissionné à la suite de l'élimination dès les huitièmes de finale du Mondial face à la Suède. "L'U.S. Soccer et Andonovski se séparent d'un commun accord", peut-on lire dans un communiqué publié jeudi, confirmant une information obtenue plus tôt de source proche par l'AFP. Andonovski, 46 ans, était à la tête de la Team USA depuis octobre 2019. L'intérim sera assuré par Twila Kilgore, qui a oeuvré comme adjointe au cours des 18 derniers mois, a indiqué la Fédération américaine. "Ça a été l'honneur de ma vie d'entraîner les joueuses talentueuses et travailleuses de l'équipe américaine au cours des quatre dernières années", a déclaré Vlatko Andonovski dans le même communiqué, "fier des progrès" réalisés malgré "le résultat de la Coupe du monde", et l'élimination en huitièmes. Sous la conduite de l'ancien entraîneur de clubs dans le championnat féminin, les Américaines ont remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, après avoir été battues par le Canada en demi-finale. Doubles tenantes du titre, les Américaines ont surtout été éliminées dès les 8e de finale du Mondial féminin qui se tient actuellement en Océanie, s'inclinant aux tirs au but le 6 août face à la Suède (0-0 ap). Le successeur d'Andonovski aura la tâche de faire rapidement basculer la Team USA dans une nouvelle ère, avec la fin de la carrière annoncée de la star Megan Rapinoe (38 ans), avec les Jeux de Paris 2024 dans le viseur.

De Bruyne, Haaland et Messi nommés pour le Joueur UEFA Kevin De Bruyne (� droite) et Erling Haaland de Manchester City sont nomm�s pour le Joueur UEFA de la saison derni�re. Image: KEYSTONE/AP/Nigel French Les deux joueurs de Manchester City Kevin De Bruyne et Erling Haaland ainsi que l'Argentin Lionel Messi sont les trois finalistes pour le prix du joueur UEFA de la saison 2022-2023. Les trois joueurs ont été désignés à la suite d'un vote effectué par les entraîneurs des clubs en lice la saison dernière dans les phases de groupes des trois coupes d'Europe (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conference), par les sélectionneurs des 55 pays affiliés à l'UEFA ainsi que par un panel de journalistes européens. Chaque votant devait choisir trois joueurs parmi une liste de 10. Le vainqueur sera révélé le 31 août à Monaco en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le Norvégien Haaland et le Belge De Bruyne ont brillé cette année en C1 en permettant à Manchester City de soulever pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Quant à Messi, parti cet été du PSG à l'Inter Miami, il a décroché le titre mondial avec l'Argentine, le seul grand trophée qui manquait à son immense palmarès. Chez les entraîneurs, ce sont l'Espagnol Pep Guardiola, qui dirige Manchester City, l'Italien Simone Inzaghi, finaliste de la Ligue des champions avec l'Inter Milan, et son compatriote Luciano Spalletti, champion d'Italie avec Naples et quart de finaliste de la C1, qui ont été nommés.

Sebastian Coe réélu président de World athletics pour quatre ans Sebastian Coe r��lu pour 4 ans � la t�te de World Athletics Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Sebastian Coe, président de World athletics depuis 2015, a été réélu à son poste pour un troisième et dernier mandat de quatre ans. Ceci lors du 54e Congrès de l'instance à Budapest. Le Britannique de 66 ans, se présentait sans opposant à sa réélection, qui intervient à deux jours du début des Championnats du monde dans la capitale hongroise. Selon les statuts de l'instance, il ne pourra pas briguer de quatrième mandat. Le double champion olympique du 1500 m (1980, 1984), ex-député conservateur et patron des JO de Londres 2012, avait récupéré en 2015 une fédération internationale d'athlétisme gangrénée par la corruption notamment de l'ex-président Lamine Diack. Ses deux premiers mandats ont été marqués par la création en 2017 de l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), chargée notamment de la lutte antidopage, et par son intransigeance envers la Russie, d'abord suspendue pour un scandale de dopage, puis depuis 2022 pour l'invasion de l'Ukraine.