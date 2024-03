Carlo Ancelotti risque gros ++ Voici les affluences de National League

Le parquet de Madrid va réclamer de la prison pour Ancelotti Carlo Ancelotti: le parquet de Madrid veut l'envoyer en prison Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le parquet de la région de Madrid réclamera quatre ans et neuf mois de prison contre Carlo Ancelotti lors de son procès. L'entraîneur italien du Real Madrid est accusé de fraude fiscale. Ancelotti (64 ans) aurait fraudé le Trésor public espagnol de plus d'un million d'euros sur les années 2014 et 2015. Il aurait omis de déclarer les revenus provenant de ses droits à l'image. Le technicien italien avait ensuite quitté le club merengue pour aller successivement diriger le Bayern Munich (2016/17), Naples (2018/19) et Everton (2019/21) avant de revenir au Real à l'été 2021.

National League: une moyenne de 7130 spectateurs par match Reto Berra: le gardien de Fribourg-Gottéron remercie son fidèle public Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Un peu moins de 2,6 millions de fans ont suivi les matches de National League lors de la qualification. La moyenne de spectateurs par rencontre s'établit à 7130, soit la plus haute en Europe. La marque "magique" de 7000 personnes par match a donc été dépassée lors de la deuxième saison avec 14 clubs et un total de 364 parties. Par rapport à l'exercice précédent, la moyenne a augmenté de 125 spectateurs. Le CP Berne dispose toujours des affluences les plus nombreuses avec une moyenne de 15'490 fans, soit 740 de plus que la saison dernière. Les Ours vont néanmoins perdre leur statut de club européen le plus suivi, au profit des Kölner Haie, dont la moyenne frôle les 17'000 spectateurs. Tous les matches à guichets fermés à Fribourg Les autres clubs bernois ont aussi enregistré des hausses: les Langnau Tigers ont attiré 614 fans de plus et Bienne 378. Genève-Servette (+249), Ajoie (+220), Lausanne (+191), Fribourg-Gottéron (+125), Davos (+91), Zoug (+48) et Lugano (+45) ont aussi annoncé une tendance positive. A Fribourg, les 26 matches se sont disputés à guichets fermés devant 9047 spectateurs. Le taux de remplissage moyen s'élève à 88,04%. Kloten a subi la perte la plus importante, avec 600 fans de moins. Les Zuric Lions déplorent aussi un recul, mais il est léger (-215). Le vainqueur de la qualification a attiré une moyenne de 11'244 spectateurs qui lui offre la deuxième place de ce classement. Les Rapperswil-Jona Lakers (-61) ont perdu quelques fans, alors que la moyenne d'Ambri-Piotta est restée quasiment inchangée (-17).

Les Devils battus pour les débuts de leur nouveau coach La joie fut de courte durée pour Meier et les Devils Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Le changement de coach n'a pas eu l'effet escompté du côté de New Jersey en NHL. Les Devils ont été battus 5-3 par les Florida Panthers mardi pour les débuts de leur entraîneur intérimaire Travis Green, malgré un but de Timo Meier. Les Panthers, qui ont cueilli leur sixième succès consécutif, ont dominé les débats face à des Devils accrocheurs. Mené 2-0 après 6'30'' de jeu, New Jersey a ainsi trouvé les ressources pour recoller à 2-2 grâce à une réussite de Timo Meier, sa 14e dans cet exercice 2023/24. Mais les Devils ont fini par plier pour concéder leur troisième défaite d'affilée, Florida scellant le score dans une cage qu'Akira Schmid (26 arrêts au total) avait désertée. Capitaine de New Jersey, Nico Hischier a terminé cette partie avec un différentiel de -2, le défenseur Jonas Siegenthaler affichant quant à lui un -1. Fin de série pour Nashville Deux autres Suisses ont trouvé le chemin des filets mardi. La soirée fut d'ailleurs belle pour Philipp Kurashev, auteur de son 11e but de la saison: les Blackhawks ont gagné 5-2 sur la glace des Coyotes de Janis Moser pour mettre fin à une série de 22 défaites loin de leurs bases. Leur dernier succès à l'extérieur remontait au 9 novembre. Auteur pour sa part de son 18e but - le quatrième en trois matches - dans cet exercice 2023/24, Nino Niederreiter a en revanche connu la défaite avec les Jets. Winnipeg, qui restait sur deux succès d'affilée, s'est incliné 4-3 face à Seattle. Roman Josi et les Predators ont quant à eux vu de belles séries prendre fin. Le défenseur bernois, qui avait inscrit au moins 1 point dans ses cinq dernières parties, est resté "muet" mardi dans un match perdu 4-3 après prolongation par Nashville face à Montréal. Les Predators avaient gagné leurs huit derniers matches.

Les Hawks gagnent au Madison Square Garden Capela (à droite) et les Hawks se sont imposés 116-100 face aux Knicks Image: KEYSTONE/AP Battus deux fois par les Nets à Brooklyn le week-end dernier, Clint Capela et les Hawks ont mieux négocié leur troisième match programmé à New York. Atlanta est allé s'imposer 116-100 mardi au Madison Square Garden face aux Knicks. Les Hawks, qui ont compté jusqu'à 22 points d'avance au deuxième quart, ont finalement fait la différence dans le "money time". Ils ont conclu cette partie sur un partiel de 21-9 après avoir vu les Knicks recoller à quatre points (95-91) à 6'27'' de la fin du match. Clint Capela a d'ailleurs brillé dans les six dernières minutes, réussissant alors 7 points et 4 rebonds. L'intérieur genevois des Hawks a terminé cette partie avec 13 points, 9 rebonds et 3 assists pour un différentiel de +13, en 25 minutes passées sur le parquet. L'homme du match fut l'ailier d'Atlanta Jalen Johnson, qui a cumulé 26 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Toujours 10es à l'Est, les Hawks ont d'ailleurs dominé les débats sous les panneaux (51 rebonds contre 40 pour les Knicks) pour cueillir leur 27e succès en 51 matches.

Ligue des champions: Manchester City et Real Madrid favoris Les deux matches des 8es de finale retour de Ligue des champions au programme ce soir ne devraient pas réserver trop de suspense. Manchester City et Real Madrid ont déjà un pied en quarts de finale. Les deux clubs, qui font partie des grands favoris à la victoire finale à Wembley le 1er juin, se sont en effet imposés à l'extérieur lors des matches aller. Manchester City part avec l'avantage du 3-1 obtenu au Danemark contre le FC Copenhague, alors que le Real avait gagné 1-0 en Allemagne face au RB Leipzig.

Le Bayern Munich revit Harry Kane marque le 3-0 pour le Bayern Munich. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Il reste un souffle de vie au Bayern Munich. Déclassés par le Bayer Leverkusen en Bundesliga, les Bavarois sont toujours en course en Ligue des Champions. Porté par un public qui lui pardonne apparemment tous ses errements, le Bayern s’est imposé 3-0 devant la Lazio pour effacer la défaite 1-0 concédée au match aller à Rome et pour se qualifier avec un réel panache pour les quarts de finale. Face à des Romains qui ont réussi une belle entame et qui auraient même pu ouvrir le score sur une tête de Ciro Immobile, les Bavarois ont réussi le K.O. parfait juste avant la pause. A la 39e, Harry Kane, à l’affût, marquait de la tête pour son premier but dans une rencontre à élimination directe en Ligue des Champions. Et dans le temps additionnel de cette première période, Thomas Müller, lui aussi de la tête, surgissait sur une frappe de Matthijs de Ligt pour le 2-0. Les Romains perdaient leurs ultimes illusions à la 66e avec le 3-0 de ce diable de Harry Kane. Même si tout ne fut pas parfait, le Bayern a retrouvé un certain lustre lors de ce huitième de finale retour. La formation dirigée par Thomas Tuchel demeure, malgré tout, une équipe de première force. Croire qu’elle n’est plus bonne à rien serait une funeste erreur. Kylian Mbappé est grand A San Sebastian, Kylian Mbappé a rappelé qu’il était bien un joueur exceptionnel. Auteur d’un doublé, le capitaine de l’équipe de France a été le grand artisan de la qualification du PSG. Victorieux 2-0 à l’aller, les Parisiens n’ont pas fait le détail au Pays basque. Ils se sont imposés 2-1 avec les réussites de Mbappé aux 15e et 56e minutes. Le premier but fut un véritable bijou avec un numéro grandiose sur le côté gauche. Avec un tel joueur, Paris peut vraiment rêver en couleur même si son collectif souffre bien sûr de la comparaison avec Manchester City ou le Real Madrid. Mais pour sa dernière campagne sous le maillot parisien, Kylian Mbappé veut gagner cette Ligue des Champions et il peut vraiment la gagner presque à lui tout seul...

Le TAS "blanchit" partiellement Simona Halep Simona Halep de retour aux affaires. Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit la suspension infligée à Simona Halep pour deux infractions à la réglementation antidopage. Il l'a ramenée de quatre ans à neuf mois, qu'elle a purgés. Après trois jours d'audience début février, la juridiction sportive a estimé que le contrôle positif de la Roumaine venait d'un "supplément contaminé", et que les anomalies de son passeport biologique pouvaient être liées à une "opération chirurgicale", selon un communiqué. L'ancienne no 1 mondiale peut donc revenir sur les courts dès à présent. Agée de 32 ans, Simona Halep compte deux titres du Grand Chelem à son palmarès, Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019.

Wendy Holdener ne reviendra pas cette saison Wendy Holdener: on ne la reverra plus sur ses skis cet hiver. Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT Wendy Holdener ne reviendra pas cette saison sur le Cirque blanc. Blessée à la cheville depuis le mois de décembre, la Schwytzoise fera son retour à la compétition seulement l'hiver prochain. Frappée par ailleurs par le deuil de son frère, Wendy Holdener estime, selon l'entraîneur en chef de l'équipe dames Beat Tschuor, que le temps n'est pas venu de revenir sur les pistes. Son retour était espéré ce week-end à Are. "Elle s'accorde une plage de repos. Elle ne veut prendre aucun risque, explique Beat Tschuor au micro de la SRF. Mais elle sera d'attaque l'automne prochain pour la nouvelle saison." Agée de 30 ans, Wendy Holdener a été victime d'une chute à l'entraînement à Pozza du Fassa, dans le Trentin. La nature de sa blessure, une fracture de la cheville gauche, a nécessité une opération.

Super League: Yverdon sans Tasar jusqu'au terme de la saison Une bien mauvaise nouvelle pour Varol Tasar Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Coup dur pour Yverdon: son ailier allemand Varol Tasar (27 ans) sera indisponible jusqu'au terme de la saison. Il souffre d'une rupture du ligament croisé d'un geno Tasar s'est blessé le 24 février lors de la rencontre perdue 2-0 à domicile par Yverdon contre Bâle. Il était sorti sur une civière. L'IRM effectuée vendredi a montré l'étendue des dégâts. Cette saison, Tasar avait été l'un des atouts majeurs du promu. Il a inscrit 6 buts et donné 4 passes décisives.

ATP: sanction réduite pour Rublev Andrey Rublev ne garde pas toujours son calme Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Andrey Rublev a salué la décision de l'ATP de ne pas lui retirer ses points de classement ni son "prize money". Il avait été disqualifié en demi-finales du tournoi ATP 500 à Dubaï. Le Russe souhaite que cet épisode pousse l'instance à revoir son règlement. "Je veux remercier le comité d'appel de l'ATP d'avoir reçu mon appel et d'avoir modifié la décision initiale", a écrit le joueur âgé de 26 ans sur son compte X (anciennement Twitter). "J'espère que l'ATP va regarder de près cette règle et la modifiera afin qu'un arbitre ne puisse plus décider du résultat d'un match sans avoir de preuve claire". Lundi, l'ATP a annoncé que son comité d'appel avait estimé qu'"au-delà de la perte du match, les sanctions habituelles associées à une disqualification - à savoir la perte de points au classement et d'argent pour l'ensemble du tournoi- seraient disproportionnées dans ce cas". Colère Rublev, connu pour ses explosions colériques habituellement dirigées contre lui et son matériel, a été disqualifié en demi-finale à Dubaï vendredi après avoir crié sa colère à quelques centimètres du visage d'un juge de ligne alors qu'il était dans une fin de partie au couteau contre le Kazakh Alexander Bublik. L'actuel 5e joueur mondial a été disqualifié dans la foulée sur la foi du témoignage d'un autre juge de ligne qui a assuré avoir entendu Rublev insulter son collègue en russe, ce que le joueur nie.

Stan Wawrinka pour une revanche Stan Wawrinka à Indian Wells pour lancer vraiment son année. Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO LACERDA Stan Wawrinka (ATP 70) sera l’unique joueur suisse en lice dans les deux tableaux du tournoi d’Indian Wells. Son adversaire au premier tour sera le Tchèque Tomas Machac (ATP 63). Stan Wawrinka, qui sort d’une mini-tournée décevante sur terre battue en Amérique du Sud, reste sur une défaite contre Tomas Machac. Il avait été battu 6-4 6-1 l’automne dernier au deuxième tour de l’ATP 250 de Stockholm. S’il s’impose, le Vaudois retrouvera Adrian Mannarino (no 21) au deuxième tour. Le Français l’avait battu en cinq sets en janvier dernier au premier tour de l’Open d’Australie. Ce premier tour dans le désert californien offrira une affiche "vintage" entre Rafael Nadal (ATP 652) et Milos Raonic (ATP 224), deux hommes qui n’en finissent pas de se battre contre les blessures. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Holger Rune (no 7) pour un deuxième tour "volcanique" si l’heureux élu est Rafael Nadal...

La porte pour Lindy Ruff La messe est dite pour Lindy Ruff. Image: KEYSTONE/AP/Ben McKeown Révolution de palais à New Jersey ! Après cinq défaites lors de leurs sept derniers matches, les Devils ont limogé leur entraîneur Lindy Ruff. La direction de l'équipe a été confiée jusqu'à la fin de la saison à Travis Green, un ancien joueur de Zoug qui était l'un des assistants de Lindy Ruff. La formation de Nico Hischier, de Timo Meier, de Jonas Siegenthaler et d'Akira Schmid est à huit points d'une place en play-off avec ses 30 victoires contre 31 défaites. Pour la direction du club, il était temps d'agir pour se donner une dernière chance de jouer les séries finales. Lindy Ruff était à la tête des Devils depuis juillet 2020. L'an dernier, il avait mené l'équipe au deuxième tour des play-off. Après avoir éliminé les Rangers, les Devils étaient tombés face à Carolina. C'était la première fois depuis 2012 qu'ils avaient remporté une série. Ce retour au premier plan avait suscité les plus grands espoirs pour cette saison 2023/2024. Ils n'ont pas été tenus en raison d'une défense bien trop perméable qui ne peut pas, pour l'instant, s'appuyer sur un gardien capable vraiment de livrer la marchandise.

En plein psychodrame Mbappé, le PSG veut retrouver les quarts Le PSG va devoir faire fi des tensions du moment entre Kylian Mbappé et Luis Enrique pour retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions après deux ans d'absence. Vainqueurs 2-0 de la Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février, le PSG dispose d'un matelas en théorie confortable avant de se frotter à une formation basque qui a concédé une cinquième défaite en six matches, samedi à Séville (3-2). Mais le PSG a depuis quelques jours plongé dans une ambiance de crise larvée et le contexte est devenu beaucoup plus tendu et brûlant depuis que Kylian Mbappé a annoncé son intention de quitter le club à l'issue de la saison. Son remplacement à la mi-temps vendredi à Monaco (0-0), après deux autres matches volontairement tronqués par Luis Enrique contre Nantes et Rennes, a ainsi suscité un choc aux conséquences inconnues. Le Bayern cherche à se relancer Face à la Lazio mardi soir, l'objectif du Bayern Munich sera de renverser un score, pour l'heure déficitaire (0-1). Pour les Bavarois, distancés en championnat de 10 points à dix journées de la fin par le Bayer Leverkusen et éliminés de la Coupe d'Allemagne, la Ligue des champions apparait paradoxalement comme l'un des derniers espoirs pour éviter de vivre en 2024, pour la première fois depuis 2011, une année sans trophée à ajouter dans sa vitrine (il pourrait rester l'anecdotique Supercoupe d'Allemagne en cas de doublé pour Leverkusen). Sextuple champion d'Europe, le Bayern Munich a participé 40 fois à la compétition reine du football européen et ne s'est arrêté qu'à six reprises avant le stade des quarts de finale. La dernière fois, c'était en 2019 contre Liverpool (futur lauréat de la compétition). Contrat déjà réduit Pour l'entraîneur Thomas Tuchel, la fin de saison s'apparente à une curieuse tournée d'adieux, puisque son contrat initial à la tête du Bayern jusqu'au 30 juin 2025 a été réduit par la direction du club d'un an, en raison d'une série négative de résultats. Contrairement aux chanteurs en fin de carrière, Tuchel ne sait toutefois pas encore à combien de représentations il aura droit.

Martin Steinegger: "Il ne faut pas regarder le passé" Martin Steinegger a pour l'instant réussi sa mission Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER En battant Genève-Servette 2-1 aux Vernets, Bienne a gagné le droit de participer au play-in dès jeudi...à Genève. Martin Steinegger a réussi son pari. Coach intérimaire de Bienne depuis une semaine, le directeur sportif seelandais a pu ramener le calme dans la maison. "Ce n'est pas la grande fête, mais c'était un match important pour nous, pour tenir la pression, raconte "Stoney". Les joueurs ont réalisé un super match aujourd'hui. J'ai senti le matin qu'il y avait la bonne énergie, qu'il y avait le bon "jump" à l'entraînement. Au premier tiers, on a tenu nos cannes un peu trop fort. Mais après je trouve qu'on a bien joué." A la question de savoir ce qu'il a amené aux joueurs, le Bernois ne s'attribue pas trop de mérite. "Le plus important, c'est qu'ils retrouvent le courage de faire les jeux et quelque chose avec le puck", analyse le coach. Mais pas question de penser plus loin que le match suivant pour le Seelandais: "C'est quand même un long chemin avant de penser aux play-off. Cela fait quatre matches. Ca va être très difficile, mais on va prendre ces matches comme des challenges de la même manière que les trois dernières parties de la saison régulière." Concernant le fait d'affronter le même adversaire dès jeudi, Steinegger ne se pose pas mille questions: "Il ne faut pas trop regarder le passé, mais je crois que l'on prend quelque chose de bien ce soir. Ceci dit, la pression va être des deux côtés jeudi." Ce qui est sûr, c'est que les deux clubs ajoutent des matches à une saison déjà bien remplie. Est-ce à dire que l'accumulation des rencontres se paient cette année? "Difficile à dire, conclut Steinegger. C'est vrai qu'on n'a eu peu d'entraînement d'été. Et on voit aussi Rapperswil qui est 12e. Donc les trois équipes qualifiées pour la Champions League ont fini 9e, 10e et 12e cette année en championnat. Selon moi, cela montre surtout que la National League est ultra compétitive et que tu n'as pas le droit d'avoir une baisse de régime. C'est aussi un aspect que l'on doit garder en tête dans le futur."