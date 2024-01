Andy Schmid à la retraite ++ Un Suisse champion du monde junior

Un 42e succès pour Lara Gut-Behrami qui triomphe en géant Lara Gut-Behrami sans rivale à Plan de Corones Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Lara Gut-Behrami a décroché mardi son 42e succès en Coupe du monde, le cinquième de la saison. La Tessinoise a remporté le géant de Plan de Corones en devançant Alice Robinson et Sara Hector d'1''09. Elle a mis tout le monde d'accord. Lara Gut-Behrami a poursuivi sur sa lancée et sa victoire lors du Super-G de Cortina dimanche. Sur la piste Erta et sa pente pouvant atteindre les 61%, la skieuse de Comano a fait tout juste tant en matinée que l'après-midi. Jamais sur la plus haute marche du podium à Plan de Corones, LGB a réparé cette anomalie et fait mieux que ses deux deuxièmes places en 2021 et 2023. Elle signe son huitième succès dans la discipline. Sur des rails, la Tessinoise a même pu placer quelques petits dérapages opportuns dans les parties les plus pentues. Elle aurait même pu s'imposer avec une avance plus substantielle sans une faute sur le bas. Mais avec sa vitesse, cela n'a pas porté à conséquence. Ce 42e succès lui permet d'égaler Anja Paerson pour être sixième sur la liste du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde. Prochaine athlète à rattraper? Renate Götschel et ses 46 couronnes. La championne du monde 2021 de la discipline conforte son dossard rouge de leader avec 585 points et 85 de plus que Federica Brignone, 6e de ce géant. Et au général de la Coupe du monde, LGB n'est plus qu'à 95 points de Mikaela Shiffrin. L'annulation des courses de vitesse à Garmisch ce week-end péjore ses chances de passer devant l'Américaine, toujours sur le flanc après sa chute à Cortina. Il restera trois géants au programme après cette course italienne: à Soldeu, à Äre et à Saalbach lors des finales de Coupe du monde. En l'absence de Michelle Gisin et Wendy Holdener, seules deux autres Suissesses ont eu droit à un deuxième passage. Mais sur la piste qui l'avait révélée aux yeux du monde en 2017 avec un magnifique 9e rang, Camille Rast a brillé. Bien dans sa tête et sur ses skis, la Valaisanne a pris la 8e place à 1''96. Simone Wild a de son côté été trop timide à l'occasion du second tracé. La Zurichoise a tout de même pris la 20e place. Mélanie Meillard (41e) n'a elle pas trouvé la clef sur cette piste et n'a pas vu la deuxième manche.

Andy Schmid prend sa retraite à 40 ans Andy Schmid prend sa retraite à 40 ans Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Andy Schmid met un terme à sa carrière. Le meilleur handballeur suisse dit adieu au monde professionnel à 40 ans. A l'origine, Schmid était encore sous contrat avec Kriens-Lucerne jusqu'à la fin de la saison, mais son départ a été anticipé en accord avec le club. "Après l'Euro en Allemagne, le moment est venu pour moi de mettre fin à ma carrière avec effet immédiat", explique-t-il dans un communiqué. La Suisse est rentrée à la maison après le premier tour. Elle s'est inclinée contre l'Allemagne et la Macédoine du Nord, mais a réussi un magnifique nul (26-26) contre la France, future championne d'Europe. Schmid a remporté de nombreux succès en 20 ans de carrière. Outre des succès en Suisse, il s'est surtout illustré en Bundesliga. Dans ce qui est probablement la meilleure ligue du monde, il a été nommé cinq fois MVP et a remporté la Coupe d'Europe. En équipe nationale, il a disputé 218 matches et marqué 1094 buts. Schmid va rester dans le handball puisqu'il succédera cet été à l'entraîneur national Michael Suter à la tête de l'équipe de Suisse.

Livio Hiltbrand sacré en descente Livio Hiltbrand, ici aux finales, 2023 à Soldeu, a remporté l'or en descente aux Mondiaux juniors à Châtel Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Première course et premier titre pour la Suisse aux Mondiaux juniors à Châtel. Livio Hiltbrand a décroché le titre en descente chez les messieurs. Le Bernois de 20 ans, qui a terminé sa formation de maçon l'été dernier, a triomphé sur la piste des Portes du Soleil en devançant les Italiens Gregorio Bernard (0''35) et Max Perathoner (0''47). Lenz Hächler a manqué le podium pour cinq centièmes et Philipp Kälin a pris une excellente 6e place. Hiltbrand avait déjà fait sensation il y a un an lors des Mondiaux juniors à St-Anton. Après le bronze en descente, le Bernois avait remporté l'or en Super-G devant Lenz Hächler. Il faut remonter à 2020 pour trouver trace du dernier champion du monde suisse juniors en descente. Le Fribourgeois Alexis Monney avait alors triomphé à Narvik en Norvège.

Valieva suspendue, les médailles du par équipe enfin données Kamila Valieva et l'équipe de Russie privée de leur médaille d'or olympique après la suspension pour dopage de la patineuse Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL La décision du TAS de suspendre pour 4 ans la patineuse russe Kamila Valieva éclaircit la situation pour le CIO. Les médailles de la compétition par équipe aux JO de Pékin vont pouvoir être données. "Le CIO peut désormais attribuer les médailles selon le classement établi par l'International Skating Union, a fait savoir l'instance. Nous avons beaucoup de respect pour les athlètes qui ont dû attendre deux ans les résultats définitifs de leur compétition." Le contrôle antidopage positif de l'ex-championne d'Europe Valieva n'avait été révélé qu'après la compétition par équipe des JO. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 17 ans, avait été contrôlée positive à la trimétazidine, un produit interdit, en décembre 2021 lors des championnats de Russie. Après la disqualification de la Russie, les Etats-Unis récupèrent l'or, devant le Japon et le Canada. Les comités nationaux olympiques concernés vont maintenant être contactés afin d'organiser "une cérémonie de remise des médailles olympiques digne de ce nom", a déclaré le porte-parole du CIO.

Un faux Xabi Alonso demande de l'argent sur les réseaux sociaux Le coach du Bayer Leverkusen Xabi Alonso victime d'escrocs thaïlandais Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER La police thaïlandaise a mis en garde les fans de Liverpool contre les escrocs en ligne. Ceux-ci se font passer pour l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Ce dernier est fortement pressenti pour remplacer Jürgen Klopp à la tête du club anglais cet été. Le Bureau central d'enquête a demandé aux supporters de se méfier d'un message devenu viral posté sur un compte Instagram par une personne se faisant passer pour l'Espagnol et demandant des dons de 300 bahts (environ 8 euros) pour l'aider à payer son billet d'avion. "Je suis Xabi Alonso, je serai à la tête de Liverpool la saison prochaine, mais je suis à court d'argent pour mes vols vers Liverpool", dit le message, écrit en thaï. L'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid fait partie des favoris pour succéder à Klopp, qui a annoncé vendredi à la surprise générale qu'il quitterait le club à la fin de la saison. "Les fans de Liverpool doivent se calmer. Xabi n'est pas encore le manager, mais il y a déjà un escroc en ligne", peut-on lire dans le communiqué de la police publié dimanche sur Facebook. La police a déclaré que l'auteur du message - trafiqué pour sembler provenir du compte Instagram officiel d'Alonso - était "un escroc prétendant être Xabi". La Premier League anglaise est extrêmement populaire en Thaïlande et Liverpool est l'une des équipes favorites des Thaïlandais. On trouve des maillots rouges et les écussons du club un peu partout, sur les vêtements, dans les taxis ou les magasins.

Les Ivoiriens sortent les tenants du titre sénégalais La joie des Ivoiriens, tombeurs du Sénégal en 8es de finale de la CAN Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe La Côte d'Ivoire est toujours en vie dans la Coupe d'Afrique des nations 2024. Les Eléphants se sont qualifiés lundi soir pour les quarts de finale de la compétition en éliminant le Sénégal, tenant du titre et grand favori, 5-4 aux tirs au but. A l'ouverture du score sénégalaise signée Habib Diallo (4e) a répondu l'égalisation sur pénalty de Franck Kessié à l'autre extrémité du match (86e). C'est encore Kessié qui a inscrit l'ultime tir au but ivoirien au terme d'une séance marquée par l'échec du troisième tireur sénégalais, le défenseur central Moussa Niakhaté. La présence en quarts de finale des Ivoiriens tient du miracle, les Eléphants s'étant qualifiés in extremis à l'issue d'une phase de poules désastreuse conclue par une raclée contre la Guinée équatoriale (4-0) et un changement de staff, l'ex-adjoint Emerse Faé ayant été promu no 1 après la mise à l'écart de Jean-Louis Gasset. La nation hôte abordait les matches ces huitièmes de finale avec un triste bilan de deux défaites pour une seule victoire et 5 buts encaissés contre deux marqués quand le Sénégal était la seule équipe à avoir fait carton plein en poules. Mais l'histoire continue pour les Eléphants, qui joueront samedi prochain pour une place en demi-finale face au vainqueur du match Mali - Burkina Faso.

Les Predators battus après avoir mené 3-0 Josi (59, de dos) et Nahshvile ont été battus après avoir mené 3-0 lundi à Ottawa Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Les Predators ont subi une défaite rageante lundi pour leur avant-dernier match avant le All Star break de NHL. Roman Josi et ses équipiers se sont inclinés 4-3 après prolongation à Ottawa, après avoir mené 3-0. Nashville a pris trois longueurs d'avance après 19'00'' de jeu sur une réussite de Yakov Trenin. Roman Josi a été crédité d'une mention d'assistance sur ce but pour son 44e point dans cet exercice 2023/24, après avoir réalisé la passe décisive sur l'ouverture du score signée Michael McMarron. Les Senators ont pu revenir à 3-0 avant même la fin du deuxième tiers, grâce notamment au 21e but de la saison de leur capitaine Brady Tkachuk. Mais ils ont dû patienter jusqu'à la prolongation pour forcer la décision, Claude Giroux trouvant la faille après 3'36'' en "overtime" pour infliger aux Predators une quatrième défaite dans leurs cinq dernières sorties.

Yverdon en quête d'un nouvel exploit Agendée en ce milieu de semaine, la 21e journée de la Super League proposera deux rencontres ce mardi. Au Wankdorf, Yverdon Sport rêve d'un exploit face au leader. Bien trop timoré samedi à Genève lors de la défaite 1-0 contre le Servette FC, le néo-promu sera-t-il porté par le même souffle que le 30 juillet dans le huis clos de la Maladière où il avait tenu en échec les Young Boys (2-2) après avoir été mené pourtant à deux reprises au score ? Battus 1-0 samedi à Bâle, les Young Boys conservent une marge confortable avec un avantage de 5 points sur le FC St. Gall et de 6 sur le Servette FC. Toutefois, Raphaël Wicky et ses joueurs seront sous pression après leurs deux premiers matches de l'année qui n'étaient pas vraiment aboutis. Toujours privé de Meschak Elia en lice en Coupe d'Afrique, Raphaël Wicky trouvera-t-il la bonne formule en attaque après avoir gentiment poussé Jean-Pierre Nsame vers un départ forcé ? Dans l'autre rencontre de la soirée, le FC Bâle se déplace à Winterthour. Les Rhénans se doivent de l'emporter s'ils entendent conserver une chance de figurer dans les six premiers à l'issue du troisième tour. La barre est à 6 points pour la formation de Fabio Celestini qui renaît logiquement à l'ambition après un automne 2023 catastrophique.

Le Bayern Munich fustige les spéculations sur l'avenir de Tuchel Pas touche à Tuchel dit le Bayern Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern a fustigé les "déclarations non étayées par des faits" sur l'avenir de son coach Thomas Tuchel. Ceci au lendemain des propos de ce dernier évoquant une possible expérience à l'étranger. Et les spéculations vont bon train sur la succession de Xavi au FC Barcelone. "Nous n'accepterons plus de telles déclarations non étayées par des faits qui sont directement dirigées contre notre entraîneur et qui viennent toujours de la même source", affirme le club munichois dans un communiqué. Selon la chaîne Sky Sport Allemagne, lors d'une rencontre dimanche avec un groupe de supporters du Bayern, Thomas Tuchel a parlé de la possibilité d'entraîner à nouveau un club étranger un jour. "Je serai sans doute tenté de nouveau par l'étranger", a dit l'ancien entraîneur du PSG et de Chelsea, selon les propos rapportés par Sky, lors d'une visite d'un club de fans bavarois, les Red Stars, à Heidenheim. "L'Espagne dispose d'une ligue exceptionnelle", a ajouté l'entraîneur âgé de 50 ans, toujours cité par la chaîne. Des propos qui ont vite ouvert la porte à des spéculations sur l'avenir du technicien allemand, alors que son homologue espagnol Xavi a annoncé samedi son départ à la fin de saison du FC Barcelone. "Il n'a jamais parlé de Xavi et de son successeur, contrairement à ce qui a été affirmé par la suite", écrit le Bayern, qui rappelle que Tuchel a aussi répondu à des "questions générales de fans sur l'Espagne en tant que pays du football". Le club bavarois souligne que son entraîneur a répondu de façon plus globale à des questions sur ses expériences à l'étranger à la tête du PSG dans le championnat de France (2018-2020) puis de Chelsea dans le championnat d'Angleterre (2021-2022). Tuchel entraîne le Bayern depuis mars 2023.

Fin de parcours en huitièmes pour la Palestine, battue par le Qatar La Palestine célèbre son but contre le Qatar Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Le parcours inédit de la Palestine à la Coupe d'Asie des nations a pris fin en huitième de finale. Elle a été battue 2-1 par le Qatar au stade Al-Bayt. La sélection palestinienne a atteint les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire dans la compétition, mais a cédé contre le Qatar, nation-hôte et tenant du titre de cette Coupe d'Asie. Le parcours de la Palestine était particulièrement suivi alors que le conflit entre Israël et le Hamas continue de faire rage dans la bande de Gaza, et que de nombreux drapeaux palestiniens et supporters arborant des keffiehs étaient visibles en tribunes. Une minute de silence a été observée avant la rencontre. Les Palestiniens ont pourtant été les premiers à se procurer de belles occasions et ont ouvert le score grâce à l'attaquant de Charleroi Oday Dabbagh (37e), auteur d'un beau numéro dans la défense qatarie avant de conclure d'une frappe croisée parfaitement placée. Mais le Qatar, vainqueur de la compétition en 2019, a rapidement inversé la tendance, par Hassan Al Haydos sur corner puis par Akram Afif sur penalty (49e). Le Qatar affrontera en quart de finale le vainqueur de la rencontre opposant l'Ouzbékistan à la Thaïlande, prévue mardi à 12h30. Plus tôt, la Jordanie s'était également qualifiée pour les quarts en battant l'Irak 3-2.

Déchirure des ligaments croisés pour Noah Delémont Noah Delémont blessé pour longtemps Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Coup dur pour Bienne et son défenseur Noah Delémont. L'Orvinois de 21 ans s'est déchiré les ligaments croisés lors du match de dimanche soir face à Langnau. Selon "Le Journal du Jura", Delémont sera absent pendant neuf mois. Cet exercice 2023/24 est vraiment à oublier pour le jeune arrière seelandais. De plus en plus utilisé par son ancien coach Antti Törmänen, Delémont a vu son temps de jeu décroître sous Petri Matikainen. Dimanche, Delémont est entré en attaque pour remplacer Damien Brunner qui s'était également blessé. Il compte 32 matches cette saison et a inscrit 4 points dont un but. Il possède un contrat valable jusqu'en 2025 avec Bienne.

Une entame en douceur pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic: un premier tour sans probl Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Sur la lancée de son seizième de finale à Melbourne, Viktorija Golubic (WTA 71) n’a pas failli à Hua Hin. Elle a aisément passé le cap du premier tour du WTA 250 thaïlandais. La Zurichoise s’est imposée 6-1 6-2 devant la Brésilienne Laura Pigossi (WTA 114) qu’elle affrontait pour la première fois. Elle a ravi à six reprises l’engagement de son adversaire pour boucler cette rencontre en moins de 75 minutes. Comme si ses succès à Melbourne devant Vera Kudermetova et Katerina Siniakova lui avaient insufflé une confiance nouvelle. En huitième de finale, Viktorija Golubic sera opposée à la gagnante de la rencontre entre la Kazakhe Yulia Puntintseva (WTA 70) et la Thaïlandaise Thasaporn Naklo (WTA 406).