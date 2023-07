Arrêt des poursuites contre Giggs ++ Belle victoire de Stricker

Lors de la saison 2021-22, Malgin avait réussi un exercice impressionnant, inscrivant 52 points en 48 rencontres, puis ajoutant 18 points en 17 parties dans des play-off magnifiques et une défaite mortifiante face à Zoug en finale.

Après une saison en NHL avec les Toronto Maple Leafs et l'Avalanche du Colorado (21 points en 65 matches), le Soleurois aux racines russes est donc de retour dans son club formateur.

Elle espère pouvoir être de la partie l'an prochain et reprendre la compétition à Washington dans quelques semaines.

Elle s'est dit heureuse de son tournoi de Wimbledon malgré une épaule solidement bandée. Mais pour pouvoir se rendre aux Etats-Unis et disputer la tournée américaine dans les meilleures conditions, elle a préféré s'octroyer un peu de repos.

Belinda Bencic ne verra pas Vidy cette année. La St-Galloise a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle allait observer une petite pause et zapper la Hopman Cup en plus du Ladies Open à Lausanne.

Mercredi le Tour proposera une superbe étape de montagne entre St-Gervais et Courchevel avec quatre ascensions dont le col de la Loze et son sommet à 2300 m à environ 6 km de l'arrivée.

Côté suisse, Stefan Küng avait entouré cette étape dans son agenda. Le Thurgovien a bien négocié la première partie, mais il a calé par la suite et notamment dans la côte de Domancy. Il termine 18e à 3'58.

Car Tadej Pogacar a réussi un parcours magnifique, mettant 1'13 à van Aert. Seulement l'extraterrestre Vingegaard est passé par là. Au bénéfice d'1'48 d'avance au général, le Danois va désormais pouvoir gérer. Il reste deux grandes étapes pour Pogacar s'il entend faire vaciller son meilleur ennemi, celle de demain mercredi et celle du Markstein dans les Vosges samedi.

Et cela sans opérer de changement de vélo comme son grand rival slovène. Parti avec un vélo de contre-la-montre, Pogacar a en effet changé de monture pour attaquer les 2,5 kilomètres de la côte de Domancy et ses 9% de moyenne. Mais cette option ne fut pas suffisante pour revenir sur un Vingegaard aussi inspiré.

Personne ne pouvait rivaliser avec Jonas Vingegaard ce mardi en Haute-Savoie. Parti comme une fusée, le Danois a démontré qu'il était bien le patron. Dans cet effort solitaire, le coureur de la Jumbo-Visma n'a jamais cessé de tourner les jambes plus vite que ses adversaires. Il est le seul à avoir dépassé les 40 km/h de moyenne. Mieux, il a même franchi les 41 km/h.

Jonas Vingegaard a réalisé un effort exceptionnel lors de la 16e étape, un contre-la-montre de 22,4 km entre Passy et Combloux. Le Danois a dominé Tadej Pogacar d'1'38.

Selon l'accusation, Ryan Giggs s'en était pris violemment à sa compagne d'alors Kate Greville et à sa soeur Emma, blessant la première au coude et aux lèvres. L'accusé avait assuré ne jamais avoir commis de violences contre des femmes, évoquant un choc involontaire avec son ex-compagne alors qu'ils luttaient pour le contrôle d'un téléphone portable.

Giggs avait plaidé non coupable des faits reprochés, qui remontent à une violente dispute le 1er novembre 2020, quand la police avait été appelée à son domicile. Celui qui a remporté deux Ligues des champions sous le maillot de Manchester United avait alors été arrêté, puis remis en liberté.

"M. Giggs est profondément soulagé que les poursuites aient enfin pris fin après presque trois ans de lutte pour laver son nom", a réagi l'avocat du footballeur, Chris Daw. "Il a toujours été innocent de ces accusations et de très nombreux mensonges ont été proférés à son sujet au tribunal. Il a été déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation et souhaite désormais reconstruire sa vie et sa carrière en tant qu'homme innocent."

Un premier procès en 2022 n'avait pas permis d'aboutir à un verdict, le jury n'arrivant pas à se mettre d'accord sur la culpabilité de l'ancien joueur et sélectionneur du Pays de Galles. Ryan Giggs (49 ans) était accusé de violences sur son ex-compagne Kate Greville et la soeur de cette dernière.

Le Bernois se mesurera jeudi en 8e de finale à la tête de série no 2 du tableau, Miomir Kecmanovic (ATP 44), avec la perspective de rentrer dans le top 100 du classement ATP en cas de succès. Il aura un coup à joueur face au Serbe, qui n'a gagné que trois matches sur ses huit derniers tournois disputés.

Dominic Stricker (20 ans) a su forcer son destin dans le premier tie-break, signant deux "mini breaks" consécutifs pour mener 6/3 en passant à l'offensive. Et il a renversé une situation compromise dans la deuxième manche, dominant là aussi le jeu décisif après que son adversaire avait servi pour le gain du set à 5-4.

Le champion junior de Roland-Garros 2020 s'est imposé 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) en 1h45' devant l'espoir français de 19 ans, surprenant vainqueur de l'ATP 250 de Lyon juste avant Roland-Garros à la fin mai. Il s'est montré particulièrement inspiré et efficace dans le "money time".

Pogacar/Vingegaard, pour mettre les pendules à l'heure à Domancy

Un endroit de légende pour un duel épique: Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, les deux inséparables du Tour de France, s'affrontent à distance mardi lors d'un contre-la-montre alpin.

Ce chrono emprunte la mythique côte de Domancy, où Bernard Hinault a forgé l'un de ses plus grands exploits.

Honneur réservé au maillot jaune, Vingegaard s'élancera en dernier, à 17h00 pile, juste après son rival slovène, pour environ 36 minutes d'effort sur un parcours aussi court (22,4 km) qu'exigeant entre Passy et Combloux.

Le profil de cette 16e étape, avec la terrible côte de Domancy (2,5 km à 9,4%) au menu, convient parfaitement aux deux champions qui se tiennent en dix secondes au classement général et vont vouloir mettre les pendules à l'heure mardi en Haute-Savoie.

Un duel au sommet

Si le Tour pourrait basculer mardi, difficile de désigner un favori entre les deux ogres, irrésistibles en montagne et excellents rouleurs, qui disent de concert "aimer beaucoup" le parcours. "Les changements de rythme me conviennent parfaitement", souligne Vingegaard. "C'est le genre de chrono que j'adore", répond Pogacar.

"C'est un chrono pour montagnards", affirme l'architecte du tracé, Thierry Gouvenou. "Il y a Domancy bien sûr, mais aussi la côte de la Cascade de Coeur dès le départ. Et après Domancy, il reste encore trois, quatre kilomètres de montée jusqu'à la l'arrivée. C'est dur. Et en plus c'est au lendemain de la journée de repos", ajoute-t-il.

"Il faudra vraiment être au sommet de son art. C'est fait pour les deux protagonistes là. Je ne vois pas qui pourrait jouer avec eux sur une telle longueur d'ascension", ajoute Bernard Hinault, le maître des lieux.

Dans la tanière du "Blaireau"

Domancy est si intimement lié à Bernard Hinault que la route porte aujourd'hui son nom. C'est ici que le "Blaireau" est devenu champion du monde en 1980 sur un parcours monstrueusement dur, empruntant la côte de Domancy à... vingt reprises. Hinault s'était imposé avec une minute d'avance sur l'Italien Gianbattista Baronchelli après avoir broyé le peloton. Seuls quinze coureurs avaient réussi à finir.

"Il y avait beaucoup de supporters italiens qui criaient, la frontière est juste à côté. Mais quand je me suis échappé, on ne les entendait plus", se souvient Hinault dans un sourire carnassier. Il avait annoncé sa victoire dès le soir des Mondiaux 1976 où il s'était plaint du manque de soutien de ses équipiers. "J'étais allé voir l'entraîneur national, Richard Marillier, un colonel de la Légion. Je lui ai dit: ben on sera champion du monde en 1980. On ne savait même pas encore où ça allait être. Quand j'ai vu le parcours, j'ai su que je n'aurais pas trop de soucis."

Changer de vélo ou pas ?

Le parcours, alternant montées et parties plates ou en légère descente, pose une équation complexe aux équipes: changer de vélo ou non ? "Je suis curieux de voir ce qu'elles vont faire en termes de gestion du matériel. On sait bien que dans des grosses pentes, un vélo de chrono n'est pas efficace", souligne Gouvenou.

En 2020, dans le chrono à la Planche des Belles Filles où Pogacar avait renversé Primoz Roglic, tous les favoris avaient pris un vélo de grimpeur au pied de la dernière montée. Mais le profil de l'étape était différent, plus long (36 km) et avec une partie plus plate au début.

"Ici c'est compliqué, un chrono très spécial, technique", souligne Joxean Matxin, directeur sportif de Pogacar chez UAE, qui refuse de donner ses plans pour mardi. Le leader de Groupama-FDJ David Gaudu non plus. Mais son équipier Thibaut Pinot dit qu'il va changer de vélo. A l'inverse, l'Espagnol Carlos Rodriguez (Ineos), troisième au général, estime que "ça ne vaut pas le coup par rapport au risque que ça constitue et le temps qu'on perd" dans l'opération.

Et après ?

L'écart entre Vingegaard et Pogacar est si infime que le moindre petit éclat pourrait faire la différence. Difficile d'imaginer pour autant que le Tour soit joué dès mardi soir. Parce que le chrono est trop court pour creuser des écarts irrémédiables. Et qu'il reste encore deux étapes très difficiles, mercredi dans les Alpes et samedi dans les Vosges.

L'odyssée mercredi entre Saint-Gervais et Courchevel est, sur le papier, la plus difficile de toutes, avec notamment l'ascension du col de la Loze, "un monstre tellement raide que par moments tu ne vois que le ciel", explique Hinault. Avec 5100 mètres de dénivelé, le col des Saisies et le Cormet de Roselend en apéritif, avant l'arrivée sur la piste de l'altiport de Courchevel cabrée à 18%, il y aura de quoi faire vaciller les certitudes de la veille.