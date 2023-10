Arsenal domine City ++ Le LS bat Lucerne, Bâle encore défait

Qualification de l'Euro 2024: pas de match en Israël pour la Suisse Murat Yakin et ses hommes n'iront pas en Isra�l Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'UEFA a anticipé sa décision quant à la tenue du match qualificatif de l'Euro 2024 Israël - Suisse. Celui-ci n'aura pas lieu jeudi comme prévu à Tel Aviv. L'équipe dirigée par Murat Yakin se réunira néanmoins comme prévu à Zurich dans la matinée. Un nouveau programme pour ce regroupement sera communiqué. La guerre qui a éclaté samedi entre Israël et le Hamas rendait impossible l'organisation de cette rencontre.

GP du Qatar: Max Verstappen toujours sans rival Max Verstappen �crase la concurrence en F1 Image: KEYSTONE/AP/Ariel Schalit Aucune surprise sur le circuit de Losail: Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné le Grand Prix du Qatar, fêtant son 14e succès de la saison en 17 courses. Le Néerlandais s'était assuré samedi lors du sprint un troisième titre consécutif de champion du monde. Il n'a pas été inquiété dimanche dans la nuit qatarie où, en raison de l'importante dégradation des pneus, la FIA avait imposé un minimum de trois arrêts au stand. Verstappen - qui totalise désormais 49 victoires en formule 1 - s'est imposé devant l'Australien Oscar Piastri, vainqueur du sprint la veille, et l'Anglais Lando Norris, tous deux sur des McLaren-Mercedes très en vue depuis quelques courses. Les Mercedes, qui auraient sans doute pu prétendre au podium, ont perdu leurs espoirs dès le premier virage. Lewis Hamilton, qui avait pris un excellent départ et tentait de prendre la tête, a été touché par son coéquipier George Russell et a dû abandonner. Russell a pu poursuivre la course et a terminé à un 4e rang qui lui laissera de gros regrets

Premier League: Arsenal bat Manchester City 1-0 Gabriel Jesus entour� par trois joueurs de Manchester City Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Arsenal a remporté le choc de la 8e journée de Premier League en battant Manchester City 1-0. Les Gunners rejoignent ainsi Tottenham en tête du classement. Ce match au sommet n'a pas vraiment répondu aux attentes, avec un jeu souvent fermé et peu d'occasions nettes. La décision est tombée à la 86e sur une frappe de Martinelli déviée par Aké hors de portée d'Ederson. Manuel Akanji n'a pas quitté le banc chez les Citizens. Les trois autres rencontres dominicales au programme se sont conclues sur des nuls. Brighton et Liverpool ont fait 2-2, tout comme West Ham et Newcastle alors qu'il y a eu 1-1 entre Wolverhampton et Aston Villa. Au classement, Tottenham et Arsenal partagent la tête avec 20 points. Manchester City suit avec 18 points, devant Liverpool (17).

Super League: le LS reprend des couleurs Dussenne exulte apr�s son penalty victorieux Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Lausanne-Sport a obtenu son deuxième succès de la saison en Super League. Lors de la 10e journée, les Vaudois ont battu Lucerne 3-1. Bâle, qui a perdu 3-0 à Berne contre YB, se retrouve dernier. Le LS, mené à la pause après une réussite de Jashari, a renversé la situation après la pause. Kablan a égalisé à la 68e, puis l'équipe de Ludovic Magnin a marqué deux fois sur penalty, par Dussenne (74e) et Sène (77e). Cette victoire est méritée, car les Lausannois ont souvent dominé dans le jeu. Ils ont par contre encore manqué d'efficacité, ratant plusieurs occasions nettes. Au Wankdorf, les Young Boys, sans particulièrement briller, ont encore enfoncé le FC Bâle. Les tenants du titre ont affiché un réalisme froid, trouvant la faille par Nsame (3e), Garcia (39e) et Itten (79e). L'interim d'Heiko Vogel sur le banc rhénan a donc mal commencé, avec deux défaites en autant de matches et aucun but inscrit.

Le Kényan Kelvin Kiptum bat le record du monde La N�erlandaise Sifan Hassan et le K�nyan Kelvin Kiptum ont gagn� � Chicago avec un record du monde en prime pour le second (archive). Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Le Kényan Kelvin Kiptum a réalisé un exploit dimanche à Chicago en battant le record du monde du marathon de son compatriote Eliud Kipchoge, en 2h00'35'' contre 2h01'09'' (à Berlin 2022). Déjà près de battre le record à Londres en avril, Kiptum, âgé de 23 ans, ne disputait dans l'Illinois que son troisième marathon, mais sans Kipchoge, vainqueur lui à Berlin en septembre. Passé en 1 heure et 48 secondes à mi-course, Kiptum a réussi comme à son habitude à accélérer encore sur la seconde moitié pour lâcher au 33e kilomètre son compatriote Daniel Mateiko, avant de s'envoler vers la ligne d'arrivée, dans des conditions météo parfaites (entre 7 et 10 degrés, temps couvert, vent faible). "Je n'étais pas forcément prêt pour ça, mais un record du monde, je suis tellement heureux! Je savais que je battrais ce record un jour", a déclaré le vainqueur au micro de l'organisateur. Moins d'un an après son premier marathon à Valence (2h01'53'' en décembre 2022), Kiptum devient l'athlète le plus rapide de l'histoire sur la distance reine, là où Eliud Kipchoge, âgé de 38 ans, avait triomphé après une carrière construite par étape, d'abord sur la piste jusqu'à ses 27 ans. Kiptum a donc remporté ses trois seuls marathons disputés, en onze mois. Il s'était déjà approché du record du monde en avril à Londres (2h01'25''). Le jeune Kényan n'a encore jamais couru contre Kipchoge: un affrontement est espéré l'an prochain aux Jeux olympiques de Paris, où son aîné visera un troisième titre consécutif sur marathon. Chez les dames, la Néerlandaise Sifan Hassan s'est imposée en 2h13'44'' soit le deuxième marathon le plus rapide de l'histoire.

Swiatek remporte son cinquième titre de la saison La Polonaise Iga Swiatek a f�t� le seizi�me titre de sa carri�re. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Iga Swiatek a remporté son cinquième titre de la saison samedi au tournoi WTA 1000 de Pékin en dominant facilement en finale Liudmila Samsonova (6-2 6-2). Avec ce trophée, le seizième depuis le début de sa carrière, la Polonaise, numéro 2 au classement mondial, s'est relancée après avoir perdu sa place de numéro un au bénéfice de la Bélarusse Aryna Sabalenka il y a un mois. Dans le premier set, Swiatek a su prendre le service de Samsonova au bon moment (4-2), puis a profité des fautes de Samsonova (22e joueuse mondiale). La deuxième manche a vite tourné en faveur de Swiatek et Samsonova a paru dépassée. La Russe restait pourtant sur un beau parcours en Chine, ayant battu plusieurs joueuses mieux classées dont sa compatriote Elena Rybakina et la Lettone Jelena Ostapenko. Swiatek, qui s'était déjà imposée cette année à Doha, Stuttgart, Varsovie et surtout à Roland-Garros pour la troisième fois en juin, a conclu une belle semaine pékinoise. En demi-finale, elle avait mis fin à une série de 17 victoires de l'Américaine Coco Gauff, récente championne de l'US Open.

Super League: Servette s'impose à Lugano Les joueurs du Servette se congratulent apr�s le but Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Servette a bien réagi après la claque subie jeudi à Rome. Les Genevois ont gagné 1-0 à Lugano lors de la 10e journée de Super League. Crivelli a inscrit le but décisif à la 38e. Entre les deux clubs qui avaient connu des fortunes bien diverses sur la scène européenne, les débats n'ont pas atteint des sommets sous le chaud soleil du Tessin. Servette, avec ce deuxième succès consécutif en championnat, s'est peut-être enfin lancé dans sa saison. Les Grenat reviennent à deux points de la 6e place détenue par Yverdon. Quant aux bianconeri, ils continuent de souffler le chaud et le froid avec désormais cinq victoires et quatre défaites.

22e titre mondial pour Simone Biles, en or à la poutre Simone Biles, une fois de plus � l'aise sur la poutre. Image: KEYSTONE/AP L'Américaine Simone Biles, de retour à la compétition après deux ans d'arrêt, a décroché son 22e titre mondial en étant sacrée à la poutre, dimanche aux Championnats du monde d'Anvers. Un nouveau sacre à moins de dix mois des Jeux olympiques de Paris. Biles, déjà titrée par équipes et au concours général au cours de la semaine, a obtenu une note exceptionnelle de 14,800, talonnée par la jeune Chinoise de 17 ans Zhou Yaqin (14,700). La Brésilienne Rebeca Andrade, qui avait battu Biles la veille en finale du saut, complète le podium (14,300). Au cours d'une finale de haut niveau, l'Américaine a enchaîné les acrobaties sans bouger d'un millimètre sur l'agrès. Mais son titre s'est joué à très peu de choses, tant la Chinoise Zhou a été impressionnante de légèreté. L'or a seulement échappé à cette dernière en raison d'un pas en arrière effectué à la sortie de la poutre, pénalisé d'un dixième de point. Biles comptabilise désormais 22 titres mondiaux pour 29 médailles. Elle signe un retour époustouflant au niveau international, deux ans après des JO de Tokyo exténuants marqués par l'épisode des "twisties", ces pertes brutales et imprévisibles de tout repère dans l'espace. Elle avait ensuite coupé complètement avec la gym et n'a repris la compétition qu'en août dernier aux Etats-Unis.

MotoGP: Bezzecchi se casse la clavicule à l'entraînement Marco Bezzecchi: coup d'arr�t apr�s une blessure Image: KEYSTONE/EPA/RAJAT GUPTA Gros coup dur pour Marco Bezzecchi ! Le pilote italien, 3e du championnat MotoGP, s'est fracturé la clavicule droite samedi lors d'un entraînement. Il a été opéré dimanche. Son équipe Ducati-VR46 n'a pas précisé la durée de l'indisponibilité du pilote. Bezzecchi (24 ans), qui pointe à respectivement 54 et 51 longueurs de son compatriote Francesco Bagnaia (Ducati) et de l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), pourrait manquer plusieurs courses et ainsi dire adieu à ses espoirs de titre. Les pilotes vont en effet enchaîner trois Grands Prix en trois semaines à partir de la semaine prochaine en Indonésie, Australie et Thaïlande. "Marco Bezzecchi a été opéré avec succès ce matin pour réduire la fracture de sa clavicule droite (...) Marco commencera immédiatement le processus de rééducation: son retour en piste sera évalué dans les prochaines 48 heures", a précisé l'équipe VR46, qui appartient à la légende du MotoGP Valentino Rossi. L'Italien, qui dispute sa deuxième saison dans la catégorie reine du motocyclisme, a remporté trois victoires cette année. Il était encore en position de lutter pour le titre mondial, même s'il était un peu distancé par Bagnaia et Martin, l'homme en forme du moment.

Medvedev battu dès le 3e tour par Korda Sebastian Korda s'est montr Image: KEYSTONE/EPA Le Russe Daniil Medvedev, 3e joueur mondial et récent finaliste à Pékin, s'est incliné dès le 3e tour du Masters 1000 de Shanghai, face à l'Américain Sebastian Korda (26e) 7-6 (10/8) 6-2. Medvedev, dont la place sur le podium de l'ATP n'est pas en danger, a longtemps fait jeu égal dans le premier set avec son jeune adversaire (23 ans), et a même pris le meilleur départ dans le jeu décisif, s'offrant deux balles de set dont une sur son service. Mais le fils du Tchèque Petr Korda, ancien no 2 mondial, les a toutes deux sauvées avant de réaliser un mini-break à 8-8. Puis de conclure la première manche sur son service. "J'aurais dû gagner le tie-break, mais je n'y suis pas parvenu", a déclaré Medvedev, dépité à l'issue de la rencontre. "J'étais évidemment au plus bas mentalement après un tel premier set... Dans le tie-break, il n'a même pas vraiment bien joué (par rapport au reste du match). Mais je n'ai pas saisi cette opportunité et je rentre à la maison", a-t-il poursuivi. Sebastian Korda a par la suite pris le large dans le deuxième set, en menant 3-0. A 5-2, il a plié la rencontre en prenant à nouveau le service de Medvedev, visiblement très agacé, après 1h28 de match. "Je me sens super bien, j'ai joué un match incroyable", a réagi Korda, qui avait déjà battu le Russe lors de leur dernière confrontation à l'Open d'Australie en janvier. En 8e de finale, l'Américain, tête de série no 26, affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo (no 20) ou le Hongrois Martin Fucsovics, 57e mondial.

Sombre soirée pour Shaqiri, Messi et Rooney Xherdan Shaqiri: il devra attendre le 21 octobre pour conna�tre son destin avec Chicago. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Coup d’arrêt pour le Chicago de Xherdan Shaqiri ! Après deux succès de rang, le Fire s’est incliné 2-0 à domicile devant Charlotte pour rater une occasion en or de se qualifier pour les play-off. Auteurs d’une performance trop terne, Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers joueront leur destin le 21 octobre lors de la dernière journée avec une rencontre à l’extérieur contre New York City. Onzième de la Conférence Est désormais, le Fire n’a plus son destin entre les mains. La messe est, en revanche, dite pour l’Inter Miami. Malgré le retour au jeu de Lionel Messi, les Floridiens ont été battus 1-0 sur leur pelouse par Cincinnati. Lionel Messi a été introduit à la 55e minute sans pouvoir toutefois insuffler l’élan espéré. Enfin, Wayne Rooney a été démis de ses fonctions après la victoire inutile 2-0 de DC United devant New York City. La franchise de la capitale, qui livrait son dernier match, ne disputera pas les play-off. Cette élimination a été fatale à l'ancien buteur de Manchester United.

Super League: Lugano reçoit Servette au Cornaredo Le Cornaredo sera le théâtre dès 14h15 d'un duel entre deux clubs européens. Pour le compte de la 10e journée de Super League, Lugano (3e/15 points) accueillera en effet Servette (8e/10 pts). Les deux formations ont vécu un jeudi très contrasté sur la scène européenne. Lugano, vainqueur 3-2 à Istanbul contre Besiktas en Conference League après avoir été mené 2-0, entamera le match cet après-midi avec une confiance décuplée par cet exploit. A l'opposé, Servette, largement dominé 4-0 par l'AS Rome en Europa League, devra se reprendre. Mais les Grenat ne sont pas au mieux depuis le début du championnat. Lanterne rouge, Lausanne-Sport (12e/5 pts) devra absolument éviter la défaite face à Lucerne (5e/15 pts), qui reste sur un revers 4-1 à domicile contre le FC Zurich. Enfin, les Young Boys (2e/17 pts) espèrent enfoncer un peu plus le FC Bâle (10e/5 pts) dans la crise. Ces deux rencontres se joueront dès 16h30.

Djibril Sow a sonné la révolte Djibril Sow: un premier but avec le FC S�ville. Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal Djibril Sow a ouvert son compteur en Liga. Le Zurichois a sonné la révolte lors du 2-2 de Séville à domicile devant le Rayo Vallecano. Le transfuge de l’Eintracht Francfort a inscrit à la 50e minute le but de l’espoir pour les Andalous qui étaient menés 2-0 à la pause. Djibril Sow a armé une frappe imparable à l’orée de la surface. Séville a toutefois dû attendre la...97e minute pour égaliser grâce à une tête du Marocain Youssef En-Neysry sur l’ultime action de la rencontre.

Le FC St. Gall corrige le SLO La joie de Mihailo Stevanovic apr�s son but qui a scell� le score. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Cinquième match à domicile et cinquième victoire pour le FC St. Gall. Poussée par son public, la formation de Peter Zeidler demeure irrésistible sur ses terres. Les Saint-Gallois se sont imposés 4-0 devant le Stade Lausanne-Ouchy grâce à des réussites du Suédois Nikolas Möller (8e), de l’Autrichien Albert Valcci (40e), du Français Willem Geubbels (91e) et du transfuge de Lucerne M21 Mihailo Stevanovic (94e). A la faveur de ce succès, ils se hissent à la deuxième place provisoire du classement. Six jours après son succès 3-0 à Bâle, le SLO a démontré une fois encore qu’il sait vraiment jouer au football. Seulement, il paie au prix fort à la fois une prise de risques souvent démesurée dans ses relances et des largesses dans le marquage qui sont à gommer au plus vite. Parfois brillant dans le jeu, les Vaudois ont eu la malchance de tomber sur un grand Lawrence Zigi. Le portier saint-gallois a également été accompagné par la chance avec cette transversale qui l’a sauvé à la 5e sur une frappe d’Alban Ajdini. Le SLO a deux semaines pour rebondir avant la venue du Lausanne-Sport pour un derby historique à la Pontaise.