Arsenal en démonstration ++ Jour J pour le Mondial dames

Roman Bürki et le All-Star fessés par Arsenal Une soir�e difficile pour Roman B�rki. Image: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT Roman Bürki n'a pas réussi des miracles lors du MLS All-Star Game face à Arsenal. Titularisé à Washington au sein de la sélection de la MLS, il n'a pas pu empêcher une lourde défaite 5-0. Le portier bernois a concédé deux buts avant d'être remplacé à la 34e minute. Il a été battu une première fois à la 5e minute sur une frappe insidieuse de Gabriel Jesus qui a trouvé le poteau rentrant. Le 2-0 est tombé à la 23e avec un tir imparable de Leandro Trossard. Jorginho, sur penalty, Gabriel Martinelli et la nouvelle recrue Kai Harvetz ont inscrit les trois autres buts des Gunners. Roman Bürki, qui dispute sa première saison en MLS, devait sa présence dans ce All-Star Game à ses performances brillantes depuis le début de la saison. Il est, en effet, l'un des grands artisans de la réussite de St. Louis qui est le leader de la Conférence Ouest.

Des Suissesses impatientes de commencer L'impatience et la pression augmentent chez les Suissesses avant leur premier match dans la Coupe du monde vendredi. Elles sont conscientes de leur statut de favorites face aux Philippines. Mais personne ne s'attend à une promenade de santé. "L'équipe est prête", a lâché la capitaine Lia Wälti. Ces derniers jours en Nouvelle-Zélande, l'entraînement a été intensif. On a peaufiné la tactique. C'était très important, notamment en raison de nos dernières prestations." En outre, le système de jeu a été clarifié. "Il est important que nous puissions varier le jeu", a-t-elle souligné. Viola Calligaris n'est elle pas encore en pleine possession de ses moyens. La défenseure, qui souffre de douleurs musculaires depuis le match contre la Zambie fin juin, s'est entraînée à l'écart du groupe ces derniers temps. Sa participation à ce premier match restait incertaine. "Nous verrons au jour le jour", a-t-elle souligné, se voulant néanmoins positive. Les adversaires de vendredi sont difficiles à évaluer. Déjà avant la Coupe du monde, l'entraîneure Inka Grings avait souligné que les Philippines pourraient constituer un adversaire-piège. Il s'agira vendredi du tout premier match de leur histoire en phase finale de la Coupe du monde. Lia Wälti s'attend notamment à un début de match difficile. "C'est une équipe qui est très compacte en défense", a-t-elle analysé, rappelant que la Suisse a un rôle de favorite à assumer. L'objectif des Suissesses est clair: une place en huitièmes de finale. Conquérir trois points vendredi est une condition sine qua non pour atteindre ce but, et pour aborder plus sereinement les matches contre la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Les Philippines se situent à la 46e place du classement mondial, les Suissesses à la 20e. Les attentes envers l'équipe helvétique sont donc claires. Le rôle des joueuses expérimentées est alors primordial. Pour la capitaine Lia Wälti, il est important de bien dormir, de s'entraîner de manière judicieuse et de bien manger avant le match. La pression est de toute manière là. "Mais c'est aussi agréable et c'est ce pour quoi nous travaillons: réaliser nos rêves sur la grande scène."

La Suisse battue de 27 points au Kosovo La Suisse d'Ilias Papatheodorou a sombr� au Kosovo Image: KEYSTONE/EPA PAP/WOJTEK JARGILO L'équipe de Suisse a entamé de la pire des manières le 3e tour des pré-qualifications de l'Euro 2025. Les hommes du coach Ilias Papatheodorou se sont lourdement inclinés 76-49 face au Kosovo mercredi à Prizren. La sélection helvétique n'a donc déjà plus le droit à l'erreur dans une poule à trois qui comprend également le Danemark, qu'elle accueillera samedi à St-Léonard lors de la 2e journée (17h30). Seul le vainqueur de ce groupe H décrochera son ticket pour les qualifications. Privée de nombreux cadres, l'équipe de Suisse a subi une déroute à l'ampleur inattendue face au modeste Kosovo. En panne totale d'adresse (2/26 à 3 points au final!), elle a sombré dans le deuxième quart-temps, encaissant un sec 21-4 en l'espace de huit minutes pour se retrouver menée 41-24 à la mi-temps. Les deux temps-morts pris coup sur coup par Ilias Papatheodorou dans ce deuxième quart n'ont même pas permis de stopper l'hémorragie. Et la mi-temps n'a pas non plus eu l'effet escompté: le Kosovo a même enfoncé le clou pour prendre 31 longueurs d'avance dès la 27e minute (59-28) après un partiel de 14-0. Cette défaite humiliante, subie face à une équipe emmenée par le meneur d'origine américaine Dominic Artis (19 points, 6 assists) et par l'arrière Dardan Berisha (20 points, à 4/7 à 3 points), a de quoi interpeller. Attendue en vain en deuxième mi-temps mercredi, la réaction sera impérative samedi à Fribourg face au Danemark.

Dominic Stricker: le top 100 devra encore attendre Une performance d Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 106) devra encore patienter avant de faire son entrée dans le top 100 de l'ATP. Le Bernois a perdu à Gstaad le match qui aurait pu lui permettre de passer ce cap. Il s'est incliné 7-6 (7/4) 6-1 devant le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 44) au terme d'une partie décevante. A deux points d'enlever le premier set lorsqu'il a mené 6-5 0-30, le gaucher a accusé trop de déchet dans son jeu. Alors que dans le même temps son camarade de promotion Leandro Riedi battait le no 6 mondial Holger Rune dans le cadre de la Hopman Cup à Nice, Dominic Stricker s'est raté dans les grandes lignes. Et même si Mimior Kecmanovic n'a plus rien fait de bon depuis sa finale début avril à Estoril face à Casper Ruud, ce manque de régularité à ce niveau ne pardonne pas. Titré il y a trois ans à Kitzbühel, le Serbe sait, par ailleurs, comment bien jouer en altitude pour mener sa barque à bon port en moins d'une heure et demie. Au lendemain d'un succès probant contre le grand espoir français Arthur Fils, Dominic Stricker n'est pas parvenu à enchaîner. Avec seulement 44 % de réussite en première balle, il n'a pas pu, contrairement à mardi, s'appuyer sur son service pour gagner ces points "gratuits" qui peuvent faire le plus grand bien. Le fait de jouer très tard dans la journée n'a pas servi sa cause. L'ambiance fut beaucoup moins "électrique" dans un stade qui sonnait un peu creux. A Stan Wawrinka (ATP 74) désormais de jouer ! Le Vaudois affronte ce jeudi l'Espagnol Jaume Munar (ATP 111) pour une place en quart de finale. Et pour mettre fin à une longue traversée du désert du tennis suisse dans l'Oberland. Stan Wawrinka justement fut en 2013 le dernier joueur suisse quart de finaliste à Gstaad. Le temps est venu de corriger cette anomalie.

Tour de France: Pogacar craque, Vingegaard peut savourer Tadej Pogacar a craqu� dans le col de la Loze Image: KEYSTONE/EPA Le Tour de France 2023 est sans doute joué au terme de la 17e étape. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est idéalement placé pour fêter un deuxième succès consécutif. Tadej Pogacar a en effet craqué. Membre de l'échappée du jour, l'Autrichien Felix Gall (AG2R) a gagné en solitaire cette étape reine de 165,7 km entre Saint-Gervais Mont-Blanc et l'altiport de Courchevel, l'ultime dans les Alpes. Il a précédé l'Anglais Simon Yates de 34 secondes. Vingegaard a fini 4e à 1'52. Pogacar, qui avait chuté en début d'étape, a subi une défaillance dans le terrible col de la Loze, perdant le contact avec le maillot jaune à un peu moins de 8 km du sommet, avant même les rampes les plus dures. Au final, il a franchi la ligne à 5'45 de Vingegaard, enterrant ainsi ses minces derniers espoirs de renverser la situation. A moins d'une chute, Jonas Vingegaard va remporter dimanche à Paris une deuxième Grande Boucle après 2022. Pogacar a résisté durant deux semaines, mais il a fini par devoir s'avouer vaincu.

Super League: le tenant du titre se renforce Darian Males: du FC B�le aux Young Boys Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Darian Males (22 ans) reste en Super League, mais plus au FC Bâle. L'attaquant a été transféré de manière définitive par l'Inter Milan aux Young Boys, où il a signé jusqu'en 2027. Males avait quitté Lucerne en été 2020 et tenté sa chance à l'Inter. Il avait ensuite été prêté durant deux ans et demi à Bâle. La saison dernière, il a inscrit 11 buts et donné 17 assists pour les Rhénans. Le montant payé par YB à l'Inter n'est pas connu.

La Nigériane Tobi Amusan suspendue provisoirement Tobi Amusan suspendue provisoirement Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La championne du monde du 100 m haies Tobi Amusan a été suspendue. Ceci pour trois manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation dans le cadre de la lutte antidopage. "Aujourd'hui, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) m'a accusée d'une violation présumée des règles pour avoir manqué trois contrôles en 12 mois", a d'abord informé l'athlète elle-même, avant que la confirmation de sa suspension par l'AIU. L'AIU a précisé que le "tribunal disciplinaire" se réunira pour cette affaire "avant les Championnats du monde d'athlétisme", prévus du 19 au 28 août à Budapest. "J'ai l'intention de me battre contre ces accusations et mon cas sera tranché par un tribunal de trois arbitres avant le début des championnats du monde le mois prochain", a déclaré la sportive de 26 ans. "Je suis une ATHLETE PROPRE et je suis régulièrement contrôlée par l'AIU (peut-être plus que ce qui est pratiqué d'ordinaire) - j'ai été contrôlée dans les jours qui ont suivi mon troisième contrôle manqué", a poursuivi la Nigériane. "J'ai CONFIANCE dans le fait que cette affaire sera résolue en ma faveur et que je participerai aux Championnats du monde", a-t-elle encore assuré. L'athlète avait battu le record du monde du 100 m haies en 12''12, l'an passé aux Mondiaux de Eugene. Elle a participé dimanche à la Silesia Diamond League en Pologne, où elle a établi un nouveau record du meeting en 12''34.

Zeki Amdouni signe à Burnley Zeki Amdouni a sign� pour cinq ans � Burnley Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Zeki Amdouni va découvrir le football anglais. L'attaquant international genevois de 22 ans a signé à Burnley, néo-promu en Premier League. On n'attendait plus que la confirmation officielle d'un secret de polichinelle. C'est désormais officiel, Zeki Amdouni a paraphé une entente de cinq ans avec Burnley, une ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Manchester. Si le montant de la transaction n'a pas été révélé, on parle d'une somme de transfert d'environ 18 millions de francs pour le FC Bâle. A Burnley, Amdouni sera sous les ordres du Belge Vincent Kompany. Après une saison magnifique avec Bâle, notamment en Conference League, Amdouni est devenu presque incontournable en équipe de Suisse. Il compte cinq buts en cinq sélections, dont un doublé face à la Roumanie à Lucerne en juin lors des qualifications pour l'Euro 2024.

Tobi Amusan dit être accusée de violation des règles antidopage Tobi Amusan est accus�e d'avoir manqu� 3 contr�les antidopage en 12 mois Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Championne du monde et recordwoman du monde du 100 m haies, Tobi Amusan a rapporté sur Instagram être accusée de violation des règles antidopage. La Nigériane aurait manqué trois contrôles en 12 mois. "Aujourd'hui, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) m'a accusée d'une violation présumée des règles pour avoir manqué trois contrôles en 12 mois", a écrit Tobi Amusan (26 ans), qui a promis de répondre aux accusations portées contre elle avant les Mondiaux qui se tiendront du 19 au 28 août à Budapest. "J'ai l'intention de me battre contre ces accusations et mon cas sera tranché par un tribunal de trois arbitres avant le début des championnats du monde le mois prochain", a-t-elle déclaré. "Je suis une ATHLETE PROPRE et je suis régulièrement contrôlée par l'AIU (peut-être plus que ce qui est pratiqué d'ordinaire) - j'ai été contrôlée dans les jours qui ont suivi mon troisième +contrôle manqué+". "J'ai CONFIANCE dans le fait que cette affaire sera résolue en ma faveur et que je participerai aux Championnats du monde en août", a assuré Tobi Amusa, dont les représentants n'ont pas immédiatement répondu à une sollicitation de l'AFP.

Le carré d'as des Young Boys Titrés le printemps dernier pour la cinquième fois en six ans avec 16 points d'avance, les Young Boys écrasent la concurrence. Après une longue traversée du désert de 31 ans sans le moindre titre, les Bernois doivent leurs succès à un carré d'as. Il est composé de Christoph Spycher, le patron du club, de Stéphane Chapuisat, le responsable du scouting, de Steve von Bergen, le directeur sportif, et, enfin, de Gérard Castella, à la tête de la formation. Inutile de rappeler que les trois premiers ont mené une carrière brillante à l'étranger et en équipe de Suisse. Quant à Gérard Castella, il fut l'un des demis les plus appréciés de la LNA lors des années septante avant d'embrasser une carrière d'entraîneur couronnée par la conquête du titre avec le Servette FC en 1999. "Communiquer d'une seule voix" "Nous partageons les mêmes valeurs", souligne Christoph Spycher. Même si l'organigramme du club fait de lui le no 1, Christoph Spycher tient à préciser que la hiérarchie est "horizontale". "Il est crucial d'entendre parfois des voix discordantes lors du processus de discussion, explique-t-il. Ensuite, nous arrivons à valider un choix qui nous permet de communiquer d'une seule voix." Les quatre hommes préparent, ainsi, très tôt dans l'année le mercato estival. Les besoins sont ciblés en février. Le joueur visé est ensuite observé à plusieurs reprises avant de conduire un entretien individuel jugé "capital" par Stéphane Chapuisat. "Evaluer la personnalité du joueur est le point crucial", souligne l'ancien joueur de Dortmund. "Nous engageons un joueur que si nous sommes à 100 % convaincus par ses qualités humaines", poursuit Christoph Spycher. Cet été, la plus belle "trouvaille" de Stéphane Chapuisat, qui va bénéficier dès le mois de septembre du concours de Raphaël Nuzzolo, s'appelle Lukasz Lakomy. Buteur face au Hertha Berlin et au Dynamo Kiev lors de la phase de préparation, cet international polonais M21 possède un pied gauche qui peut faire des ravages. Demi axial, il vient renforcer un secteur où la concurrence jouera à plein. Avec Lukasz Lakomy et aussi vraisemblablement Darian Males, les Young Boys ont parfaitement anticipé l'éventuel départ de Fabian Rieder mais aussi celui de Christian Fassnacht qui rêve toujours d'une expérience à l'étranger. Un devoir d'exigence qui explique tout Sur le papier, le contingent mis à disposition de l'entraîneur Raphaël Wicky par Christoph Spycher, Stéphane Chapuisat, Steve von Bergen et Gérard Castella n'a pas d'égal dans le pays. "En football, la roue peut tourner très vite", rappelle toutefois Christoph Spycher, qui n'a pas oublié que les Bernois avaient conclu leur saison 2021/2022 à une bien décevante troisième place. "Nous devrons être encore plus forts que la saison dernière si nous voulons conserver notre titre." "Aucun relâchement ne nous sera permis, ajoute Stéphane Chapuisat. Pour gagner, nous devons toujours être à la limite." Ce devoir d'exigence que les joueurs, confrontés par ailleurs à une concurrence sans merci, ressentent tous les jours à l'entraînement explique bien pourquoi les Young Boys ont toujours une longueur d'avance à l'aube de ce championnat 2022/23.

La 17e étape du Tour: à l'assaut du "monstre" Les hommes forts du TdF en d�coudront sur un contre-la-montre tr�s exigeant mardi Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE GARNIER Le Tour de France se lance mercredi à l'assaut d'un "monstre" lors de la 17e étape entre St-Gervais et Courchevel, avec le terrible col de la Loze. Pogacar, 2e à 1'48, essaiera de piéger Vingegaard. C'est la deuxième fois seulement que la Grande Boucle va emprunter ce "Galibier du XXIe siècle", rendu possible depuis que les sept derniers kilomètres à partir de l'altiport de Méribel ont été goudronnés quelques mois avant le premier passage du Tour en 2020. Et c'est un véritable "monstre" dont la montagne a accouché avec une montée de 28,1 km à 6% qui devient proprement effrayante dans les cinq derniers kilomètres à plus de 10% de moyenne sur une pente irrégulière. Un enchaînement infernal de bosses et de petits replats, un toboggan vers la souffrance. A l'approche du sommet, on atteint même des pourcentages de 24%, de quoi pratiquement tomber à la renverse, à une altitude (2304 m, point culminant et souvenir Henri-Desgrange de cette 110e édition) où l'oxygène rare peut faire vriller le cerveau. "C'est l'une des ascensions les plus difficiles du monde", résume Tadej Pogacar, arrivé troisième au sommet il y a trois ans, derrière le vainqueur colombien Miguel Angel Lopez et son compatriote slovène Primoz Roglic. Cette fois, l'arrivée ne sera pas jugée au sommet mais 6,5 km plus bas, à Courchevel, après une descente hyper technique qui a conduit les organisateurs à installer des matelas utilisés lors des Mondiaux de ski pour ne pas revivre un drame comme celui qui a emporté Gino Mäder sur le Tour de Suisse il y a un mois. En bas de la descente, le calvaire ne sera pas terminé. Il restera encore environ 500 mètres à 18% pour finir sur l'altiport de Courchevel, ultime difficulté d'une étape de 165,7 km incroyablement difficile. Avant d'aborder la Loze, où 8, 5 et 2 secondes de bonifications seront attribuées au sommet, les coureurs devront se coltiner trois autres cols, les Saisies (13,4 km à 5,1%), Cormet de Roselend (19,9 km à 6%) et la côte de Longefoy (6,6 km à 7,5%). "C'est clairement l'étape reine de ce Tour. Déjà parce que c'est celle qui a le plus de dénivelé, 5100 mètres. Et avec l'enchaînement des cols, je vois beaucoup de défaillances dans les derniers kilomètres de la Loze. Là, chacun va être à sa place", souligne Thierry Gouvenou, le traceur du Tour.

Un tournoi d'un ampleur sans prédécent La neuvième Coupe du monde dames débute jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les deux pays organisent un tournoi d'une ampleur sans précédent, avec 64 matches prévus dans dix stades. En lice en Nouvelle-Zélande, la Suisse vise au moins les 8es de finale. La FIFA est connue pour sa volonté de croissance dans tous les domaines. Il n'est donc pas surprenant que ce Mondial soit le plus grand tournoi féminin jamais organisé. En effet, quelques semaines après que les Etats-Unis avaient fêté leur deuxième titre consécutif lors en 2019 à Lyon contre les Pays-Bas, Gianni Infantino avait annoncé que le tournoi passerait de 24 à 32 équipes. Selon le président suisse de la FIFA, davantage de nations auraient ainsi la possibilité de participer à une phase finale. Et la perspective de pouvoir participer à un tel tournoi serait le meilleur catalyseur du développement du football pour les fédérations concernées. Qui sont les favorites? La réponse évidente à cette question tient en trois lettres: USA. Les Américaines ont remporté les deux dernières éditions. Elles ont gagné la moitié des huit tournois organisés jusqu'à présent, et n'ont jamais terminé moins bien que troisièmes. Un "hat trick" de l'équipe de Vlatko Andonovski serait le premier de l'histoire, hommes et femmes confondus. Cette possible entrée dans les livres d'histoire devrait particulièrement stimuler la superstar Meghan Rapinoe pour son dernier Mondial. Mais la pression est grande: à part les victoires, rien n'est accepté aux Etats-Unis. Les vents contraires s'étaient ainsi renforcés pour le sélectionneur Andonovski après l'échec - relatif - des JO de Tokyo 2021 (3e place). Les bénéficiaires potentiels d'un éventuel dérapage américain viennent en premier lieu d'Europe: les doubles championnes du monde allemandes, les actuelles championnes d'Europe anglaises, mais aussi la France, l'Espagne, la Suède et les Pays-Bas ont de sérieux atouts à faire valoir. Et il y a bien sûr le Brésil, qui n'a toujours pas remporté de titre mondial chez les femmes. Peut-être y parviendra-t-il à l'occasion des adieux de l'icône Marta? Des surprises à attendre ? Les pays-hôtes sont toujours susceptibles de créer la surprise, forts du soutien de leur public. Les Australiennes pourraient bien faire parler d'elles. Mais leurs espoirs reposent avant tout sur une joueuse, certes d'exception: Sam Kerr. A 29 ans, l'attaquant est au sommet de son art. Depuis 2019, elle chasse les buts pour Chelsea et en a marqué 53 en 65 matches. Avec une telle star, l'Australie a de bonnes chances de se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2015. Mais Kerr et ses équipières en veulent bien sûr plus. Elles rêvent d'une finale le 20 août à Sydney devant 83'500 fans euphoriques. Les ambitions sont plus mesurées chez les Néo-Zélandaises, qui pour leur sixième participation veulent passer la phase de groupes pour la première fois. Les Néo-Zélandaises font figure d'outsiders dans le groupe A, où la première place devrait se jouer entre la Norvège et une équipe de Suisse qui espère faire mieux que pour son unique apparition dans une phase finale (8e de finale en 2015). L'euphorie est-elle de mise? Environ 1,25 million de billets ont été vendus jusqu'à présent pour les 64 matches. Le record de spectateurs de la Coupe du monde au Canada en 2015, qui était de 1'353'506, pourrait donc bien tomber. Pourtant, l'euphorie n'est pas la même dans les deux pays hôtes. Seuls 320'000 billets ont ainsi été vendus en Nouvelle-Zélande, où la Suisse jouera ses trois matches de poule. Sur les 29 matches qui y sont prévus, seuls six sont à guichets fermés. Afin de lutter contre les stades vides, des billets d'entrée ont même déjà été offerts dans le cadre de diverses actions. Qu'y a-t-il à gagner? Le succès sportif sera plus que jamais récompensé. Environ 100 millions de francs seront distribués aux 32 fédérations participantes, soit près de quatre fois plus que lors de la dernière Coupe du monde en France en 2019. Pour sa participation à la phase de groupes, une fédération reçoit environ 1,4 million de francs. Si la Suisse parvient à se qualifier pour les 8es de finale, l'ASF recevra environ 1,7 million de francs. Chaque joueuse reçoit en outre environ 27'000 francs pour sa participation à la phase de groupes, et près du double en cas de qualification pour les huitièmes de finale. Les championnes du monde recevront 3,9 millions de francs pour la fédération, respectivement 245'000 francs par joueuse sacrée. La question de savoir si l'ASF versera des fonds supplémentaires en plus de ces primes prévues par la FIFA fait toujours l'objet de négociations.

Stan Wawrinka commence bien Stan Wawrinka a bien commenc� sa semaine � Gstaad Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Il y aura deux Suisses en huitièmes de finale du Swiss Open de Gstaad. Stan Wawrinka a battu la tête de série no 6 Roberto Carballes Baeña 6-1 3-1 vu que l'Espagnol a abandonné sur blessure. Pour son retour dans l'Oberland après dix ans, Stan Wawrinka a proposé une démonstration de force. Son adversaire, matricule 60 au classement ATP, n'a pas eu l'ombre d'une chance. Ce n'est qu'au bout de dix minutes que Carballes Baeña a remporté un premier échange grâce à un service gagnant. Wawrinka avait ainsi remporté les 13 (!) premiers points du match. Wawrinka a logiquement empoché le premier set en seulement 21 minutes. Le deuxième set fut un peu moins rapide, mais le Vaudois de 38 ans, a immédiatement breaké son adversaire. A Wimbledon, "Stan the Man" s'était déjà montré en grande forme - même lors de sa défaite contre Novak Djokovic. Mais quelle est la force réelle de Wawrinka à Gstaad? Il faudra attendre la suite du tournoi pour avoir une réponse concrète à cette question, car Carballes Baeña n'a pas servi de baromètre. La semaine dernière, il a perdu sur terre battue à Salzbourg contre le 474e joueur mondial (Blaz Rola). A Gstaad, il souffrait déjà de douleurs à la nuque avant son match contre Wawrinka. Des douleurs pour lesquelles il s'est d'abord fait soigner et a finalement abandonné après 41 minutes. Jeudi, Wawrinka affrontera l'Espagnol Jaume Munar (ATP 110), vainqueur d'Alexander Ritschard.

Denis Malgin de retour à Zurich jusqu'en 2028 Denis Malgin de retour � Zurich Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Denis Malgin est de retour en Suisse. Le centre de 26 ans a signé une entente jusqu'en 2028 avec les Zurich Lions. Après une saison en NHL avec les Toronto Maple Leafs et l'Avalanche du Colorado (21 points en 65 matches), le Soleurois aux racines russes est donc de retour dans son club formateur. Déjà au bénéfice d'un contrat à Zurich au cas où il décidait de ne pas poursuivre son aventure outre-Atlantique, Malgin a donc signé un bail de cinq ans avec le "Z". Lors de la saison 2021-22, Malgin avait réussi un exercice impressionnant, inscrivant 52 points en 48 rencontres, puis ajoutant 18 points en 17 parties dans des play-off magnifiques et une défaite mortifiante face à Zoug en finale.