Aryna Sabalenka s'impose à Melbourne ++ Chloé Kim marque l'histoire

Aryna Sabalenka, qui a déjà occupé la 1re place mondiale pendant huit semaines à la suite du dernier US Open, reviendra à 865 points de l'actuel no 1 Iga Swiatek lundi prochain grâce à ce 14e titre. Zheng Qinwen fera quant à elle son entrée dans le top 10, progressant de huit places pour se retrouver au 7e rang.

Sacrée en ayant lâché une manche au passage l'an dernier - en finale face à Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a fait encore mieux douze mois plus tard. Elle n'a pas perdu le moindre set en sept matches durant cette quinzaine, passant seulement 8h11 sur le court. Et elle n'a concédé que 31 jeux au total, soit 2,2 par set en moyenne.

Chloé Kim (23 ans) a écrasé ce concours en devançant la Japonaise Mitsuki Ono (87,00) et la Chinoise Xuetong Cai (83,66). Lors de son 3e passage, la victoire déjà acquise avec 92,00 points, elle a réussi un "1260", trois tours et demi sur elle-même, figure inédite en compétition dans la discipline.

Colorado, qui menait 3-0 après 18'30'', a pu reprendre trois longueurs d'avance dès la 32e. L'Avalanche a une nouvelle fois pu compter sur Nathan MacKinnon pour faire la différence: auteur d'un but et d'un assist, le centre canadien a inscrit au moins 1 point au cours des 25 matches joués par l'Avalanche à domicile cette saison.

C'est au cours de cette quinzaine australienne que Zheng Qinwen et Li Na se sont parlé pour la première fois, après que l'aînée (41 ans) a surgi en pleine interview de la plus jeune.

Dans les années 2010, Li Na a été la première joueuse asiatique (femmes et hommes confondus) à s'imposer en Grand Chelem - à Roland-Garros en 2011 trois ans avant l'Open d'Australie - et à intégrer le top 10.

Sabalenka deviendra-t-elle la première depuis sa compatriote Victoria Azarenka il y a plus de dix ans, en 2012 et 2013, à signer un doublé à Melbourne ?

Avant sa demi-finale relativement équilibrée contre Coco Gauff (no 4), battue 7-6 (7/2) 6-4 en 1h42 min dans une revanche de la finale de l'US Open 2023, elle n'avait perdu que seize jeux en cinq tours et son match le plus long n'avait duré que 71 minutes.

D'autant plus quand on se penche sur son parcours jusqu'à la finale: la Bélarusse à la puissance de feu n'a pas laissé échapper le moindre set.

No 2 mondiale, tenante du trophée, en finale en Grand Chelem pour la troisième fois en un an (une gagnée à Melbourne, une perdue à New York avant samedi): Sabalenka (25 ans) fait indubitablement figure de grandissime favorite.

Avec une quinzaine australienne traversée tambour battant jusque-là, la no 2 mondiale Aryna Sabalenka n'est plus qu'à un pas d'un doublé à Melbourne.

Fribourg et Lausanne rigolent, Genève et Bienne moins

Jason Fuchs, à gauche, est en feu en ce moment pour Lausanne Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Les cinq premiers de National League ont gagné. Fribourg a battu Rapperswil 3-2 et Lausanne a dominé Ajoie 4-2.

Un mot pour décrire Fribourg? Confiance. Impressionnant de voir la confiance qui se dégage de ce Gottéron version 23/24. A domicile, on sait que les hommes de Christian Dubé sont les plus efficients de la ligue. Et Fribourg a cette capacité à frapper à n'importe quel moment et ce même si l'équipe ne produit pas un jeu flamboyant.

Face à Rapperswil, il n'a fallu que 29 secondes aux Dragons pour faire passer le score de 0-0 à 2-0. Et qui d'autre que Christoph Bertschy pour ouvrir le score? Quant à la seconde réussite, elle fut l'oeuvre de Lucas Wallmark.

Autre exemple de cette confiance fribourgeoise, les Dragons n'ont eu besoin que de douze secondes pour reprendre deux longueurs d'avance après la réduction du score saint-galloise à la 49e. C'est Benoît Jecker qui a répondu au premier but de Zac Leslie. Le deuxième est tombé à la 52e, mais il n'a pas suffi aux Lakers pour pousser les Fribourgeois dans une prolongation. Le dauphin des Zurich Lions a ainsi remporté son septième match en huit rencontres en 2024.

Lausanne se fait peur

Lausanne a lui aussi triomphé, mais les Lions n'ont pas de quoi pavoiser. Peut-être un peu trop sûrs d'eux, les Vaudois ont joué à se faire peur.

Après un tiers initial vierge de buts, tout s'est accéléré en cinq minutes de la 22e à la 27e. Et durant ce laps de temps, Lausanne a inscrit trois buts. Presque sans trop forcer serait-on tenté d'écrire. Jason Fuchs, intenable depuis quelques semaines, Ken Jäger et Jiri Sekac ont trompé Wolf. Les Jurassiens ont eu énormément de peine à se procurer de réelles chances de but, mais ils ont tout de même pu réduire la marque sur un relâchement des Vaudois. C'est Timashov qui a battu Hughes à la 35e.

Et puis avec un deuxième but de Timashov, les Ajoulots ont commencé à y croire et Lausanne à douter. Un doute que les Vaudois n'ont pu effacer qu'à la 58e lorsque Henrik Haapala a inscrit le 4-2. Toujours solidement accroché à sa quatrième place, le LHC compte dix points d'avance sur le 7e, Genève.

Genève se loupe

Genève justement. Que celui qui comprend quelque chose à cette équipe se lève. Alors que les Genevois sont en finale de la Champions League et qu'ils ont battu consécutivement Fribourg et Lugano, on les imaginait pouvoir ennuyer un Langnau qui n'est pas à proprement parler un foudre de guerre. Mais non, les Aigles ont réussi à rejoindre la première pause avec un déficit de trois buts! Les joueurs de Jan Cadieux ont encaissé deux buts à 4 contre 5 et le troisième alors qu'ils étaient en power-play... Julian Schmutz s'est amusé pour aller déjouer Mayer et inscrire son 17e but de l'exercice.

Malgré l'entrée d'Olkinuora et une poussée dans le dernier tiers, les Grenat sont repartis de l'Ilfis avec une défaite 4-2. Cela ne remet en aucune façon un passage dans le top 6, mais l'occasion était belle de récolter un maximum de points. Heureusement pour le champion, Davos a perdu à Berne 4-2. Ce qui fait que les Grisons restent à trois longueurs des Genevois.

Bienne s'incline

A Zurich, privé de Malgin légèrement blessé, Bienne n'est pas parvenu à enchaîner un quatrième succès de rang. Non, ce sont bien les hommes de Marc Crawford qui ont eu le dernier mot pour une victoire 4-1. Rudolfs Balcers s'est distingué en inscrivant un doublé et en délivrant un assist.

Le derby tessinois s'est joué sur des détails. Et c'est finalement Ambri qui l'a emporté 2-1 ap. Le but de la victoire est tombé de la crosse de Spacek à la 65e.

ET dans le dernier match de la soirée, Kloten a pris le meilleur sur Zoug 5-4 ap. Jonathan Ang a trouvé la faille en prolongation (61e) pour l'avant-dernier match de Larry Mitchell à la bande, puisque l'Italien Stefan Mair reprendra l'équipe lundi.