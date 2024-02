Atlanta enchaîne ++ Un beau défi pour le LS

Atlanta enchaîne Clint Capela et les Hawks ont battu les Phoenix Suns Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta a enchaîné une troisième victoire de rang en NBA. Les Hawks ont dominé les Phoenix Suns 129-120 avec un Clint Capela en double-double. Même s'il n'a joué que 21 minutes, le Genevois a fait sentir sa présence en inscrivant 11 points et en captant 10 rebonds pour son 22e double-double de la saison. Ce qui est un peu ennuyeux pour le Meyrinois, c'est ce -14 qui fait tache, surtout par rapport à ses coéquipiers et notamment Onyeka Okongwu et son +23. Trae Young a mené son équipe avec 32 points et un brillant 7/11 derrière l'arc. Il a aussi distillé 15 assists. Les Hawks continuent de recevoir des franchises de l'Ouest avec la réception des Golden State Warriors puis des Los Angeles Clippers. Avec 21 succès pour 27 revers, Atlanta est actuellement 10e à l'Est et qualifié pour le play-in.

Un beau défi pour Simone Pafundi et le Lausanne-Sport Dernier acte du deuxième tour, la 22e journée de la Super League offre un défi intéressant pour le Lausanne-Sport. Les Vaudois recevront les Young Boys à la Tuilière avec un coup d’envoi à 18.00. Battue 2-1 par les Bernois le 23 juillet lors de l’entame de ce championnat, la formation de Ludovic Magnin reste sur un résultat positif, un nul 2-2 à Zurich qui aurait pu se transformer en une victoire sans un moment d’égarement au début de la seconde période. Cette rencontre du Letzigrund a vu les premiers pas de Simone Pafundi sous ses nouvelles couleurs. Introduit à la 66e minute, le prodige italien a eu le temps de démontrer qu’il pouvait insuffler vraiment un nouvel élan au Lausanne-Sport. Sa performance face à la meilleure équipe du pays sera scrutée. Le derby zurichois entre les Grasshoppers et Winterthour aura également lieu à 18.00. A 20.30, le FC Bâle recevra Lugano. Avec ses 7 points en 3 rencontres, le FCB a réussi son début d’année. Le onze de Fabio Celestini n’est, ainsi, plus qu’à 5 points de la sixième place occupée justement par les Tessinois.

Fribourg et Bienne s'imposent aux tirs au but Fribourg a eu besoin des tirs au but pour dominer Zurich Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le match au sommet de National League a souri à Fribourg. Mais les Dragons ont eu besoin des tirs au but pour disposer de Zurich 2-1, tandis que Bienne a battu Zoug 3-2 tab. Ceux qui imaginaient un festival offensif entre les deux premières équipes du pays ont vite déchanté. La meilleure attaque (Fribourg) opposée à la meilleure défense (Zurich) a donc vu l'attaque fribourgeoise prendre les devants par Wallmark, mais les spectateurs ont dû attendre la 47e. Les supporters fribourgeois se préparaient à fêter la victoire et le fait que leur club revenait à deux points des Lions. C'était sans compter sur la classe de Denis Malgin. Le top scorer a refroidi tout le monde à 12 secondes de la fin du troisième tiers. Une égalisation super tardive qui prouve qu'il a fallu de vrais efforts pour parvenir à battre les deux portiers Hrubec et Berra. Petit clin d'oeil, ce sont déjà Wallmark et Malgin qui avaient trouvé les montants plus tôt dans la partie. Mais lors de la séance de tirs au but, c'est Marcus Sörensen qui a justifié son statut de meilleur buteur du championnat en scorant à deux reprises contre le seul Andrighetto pour les Lions. Ces deux points permettent à Fribourg de grignoter un point et d'être actuellement à quatre longueurs de Zurich. Bienne y a cru Bienne n'avait pas la partie facile avec son déplacement à Zoug. Mais les Seelandais ont malgré tout ramené deux points de leur voyage en Suisse centrale. Et ce n'était pas gagné! Car Zoug a rapidement pris les devants dans cette partie pour mener 2-0. Lino Martschini (6e) et Reto Suri (12e) ont pu battre Säteri. Le premier but de l'exercice pour l'ancien Servettien est venu d'une erreur de Viktor Lööv qui a littéralement offert le puck à celui qui raccrochera ses patins au terme de cette saison. Bienne n'a rien lâché. Dans le tiers médian, les joueurs de Matikainen ont canardé avec 19 tirs sur la cage adverse contre quatre pour les Zougois. Les Bernois n'ont pourtant trouvé le chemin des filets qu'à la 24e grâce à Rathgeb. Mais à force de volonté, les Biennois ont égalisé à la 54e. C'est le futur Zougois Mike Künzle qui a trompé Genoni. Künzle s'est encore signalé lors des penalties en en réussissant deux pour donner la victoire à ses couleurs. Berne passe devant le LHC A la faveur de son succès 3-0 sur Kloten, Berne a subtilisé la 4e place au LHC. Les Ours comptent 73 points contre 72 pour les hommes de Geoff Ward. Mais ces derniers comptent un match de moins. Pendant que les joueurs de la capitale se rendront à Langnau samedi soir, les Vaudois se déplaceront à Bienne. Le dernier match de la soirée a permis à Ambri de battre Langnau 5-1. Les Léventins n'ont pas tremblé au cours de cette partie.

Poids lourds: report du combat d'unification entre Fury et Usyk Tyson Fury et Oleksandr Usyk doivent encore patienter avant de s'affronter Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Le combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk pour l'unification des titres chez les poids lourds n'aura pas lieu le 17 février à Ryad. Le Britannique s'est en effet blessé à un oeil à l'entraînement. Fury détient le titre mondial WBC tandis qu'Usyk porte lui les ceintures WBA, IBF et WBO. Le dernier poids lourd à avoir unifié les titres mondiaux des fédérations concurrentes qui régissent la boxe est le Britannique Lennox Lewis, en 1999-2000. C'est la deuxième fois que le rendez-vous entre les deux poids lourds est repoussé: prévu initialement le 23 décembre, le choc avait été reporté après le succès aux points et peu convaincant du Britannique face à la star du MMA Francis Ngannou le 29 octobre. "Totalement abattu" Le "Gipsy King" avait terminé ce combat mal en point, avec un oeil au beurre noir et une coupure au front. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, les promoteurs de ce combat d'unification des poids lourds ont cette fois expliqué que Fury avait été coupé à l'oeil droit lors d'un entraînement dans la capitale saoudienne. "Je suis totalement abattu", a commenté Tyson Fury, cité dans le communiqué des organisateurs. Il a souligné qu'il était pourtant dans une forme étincelante à l'approche de son rendez-vous avec à Usyk. "Je me sens mal pour toutes les personnes qui sont associées à cet événement exceptionnel et je travaillerai d'arrache-pied pour la nouvelle date lorsque mon oeil sera guéri", poursuit-il. Points de suture Fury a dû se faire poser plusieurs points de suture et son état de santé ne permet pas de tenir le programme initial, précisent les organisateurs de Queensberry Promotions. "Une fois que les médecins auront examiné l'oeil de Tyson, nous aurons une idée plus précise de la durée de sa convalescence et nous travaillerons avec toutes les parties impliquées ainsi qu'avec le royaume d'Arabie saoudite pour reprogrammer aussi vite que possible ce combat", poursuivent-ils. A 35 ans, Tyson Fury compte 34 victoires et un nul depuis ses débuts professionnels en 2008; Usyk (36 ans) compte quant à lui 21 victoires en 21 combats professionnels.

Les stars de la NHL présentes aux JO Sidney Crosby avait inscrit en 2010 à Vancouver l'un des goals les plus mythiques du hockey pour permettre au Canada de battre les Etats-Unis en finale des JO Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Après une absence de douze ans, les joueurs de la NHL vont retrouver les glaces olympiques. La NHL et l'IIHF ont confirmé la présence de la NHL à Milan/Cortina en 2026. Présents des JO de Nagano en 1998 jusqu'aux JO de Sotchi en 2014, les joueurs de NHL furent les grands absents des deux grands rassemblements olympiques à Pyeongchang en 2018 et à Pékin en 2022. Il a fallu que la NHL, la NHLPA (association des joueurs) et l'IIHF parviennent à un accord. Mais les deux prochaines éditions auront le droit de voir les meilleurs hockeyeurs de la planète, à Milan/Cortina et quatre ans plus tard en 2030. Certains joueurs comme Connor McDavid avec le Canada ou Auston Matthews avec les Etats-Unis auront l'occasion de mettre la main sur l'un des titres les plus convoités du hockey.

Leandro Riedi remet la Suisse dans le match Leandro Riedi: il joue le tennis de sa vie en ce début d'année. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN La Suisse peut toujours y croire à Groningue. Leandro Riedi (ATP 175) a égalisé à 1-1 face aux Pays-Bas dans le cadre des Qualifiers de la Coupe Davis. Le Zurichois a battu 6-4 7-6 (7/3) Botic Van De Zandschulp (ATP 63) pour remporter déjà un... treizième match en 2024. Victorieux de deux Challengers en janvier, le no 1 de l’équipe de Suisse à Groningue a confirmé de manière éclatante toute l’étendue de ses progrès. Face à Van De Zandschulp, Leandro Riedi a eu le mérite de recoller au score au second set après avoir été mené 4-2. Dans le jeu décisif, deux doubles fautes consécutives de son adversaire lui ont ouvert une voie royale dans laquelle il a su s’engouffrer. Tout demeure possible pour la Suisse dans cette rencontre même si les Pays-Bas sont toujours les grands favoris. Mais avec ce diable de Leandro Riedi, le capitaine Severin Lüthi bénéficie d’un atout maître qui peut encore lui réserver de belles surprises samedi !

Marc-Andrea Hüsler ne réalise pas l'exploit Pas d'exploit pour Marc-Andrea Hüsler à Groningue. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse est menée 1-0 à Groningue face aux Pays-Bas pour le compte des Qualifiers de la Coupe Davis. Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) s’est incliné 7-6 (7/3) 7-6 devant Tallon Griekspoor (ATP 29). Ce résultat répond à une implacable logique. Les 170 places qui séparent les deux hommes au classement ATP ne sont pas le fruit du hasard. Même sans être dans un jour de grâce, le Néerlandais a su assurer l’essentiel. Il a témoigné d’une très grande efficience dans les deux jeux décisifs pour fermer la porte à son adversaire. Marc-Andrea Hüsler n’a cédé qu’à une seule reprise son engagement, sur son premier jeu de service. Le gaucher devait toutefois recoller tout de suite au score. Mais il lui a manqué un petit quelque chose pour prendre la main dans ce simple. A Leandro Riedi (ATP 175) de remettre la Suisse à la hauteur des Pays-Bas. Le Zurichois affrontera le no 2 néerlandais Botic Van der Zandschulp (ATP 63).

Alex Fiva: une belle deuxième place mais des regrets tout de même Un nouveau podium pour Alex Fiva. Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Même en l'absence de Fanny Smith blessée, les Suisses ont brillé lors de la première épreuve Coupe du monde d'Alleghe. Ils ont signé trois podiums. Alex Fiva s’est classé à la deuxième place, Saskja Lack et Talina Gantenbein aux respectivement deuxième et troisième rangs. Pour Alex Fiva, il s’agit du 32e podium de sa carrière, le troisième de cet hiver. Mais le vice-Champion olympique de 2022 aurait sans doute pu faire mieux sur une piste où il était difficile de dépasser. Alex Fiva a, en effet, longtemps mené la finale avant de s’incliner devant le Suédois Erik Mobärg. Même si sa dernière victoire en Coupe du monde remonte à décembre 2021 à Val Thorens, Alex Fiva n’a aucune raison de trouver le temps long. On rappellera que le Grison s’était déchiré les ligaments croisés du genou en décembre 2022. Le revoir revenir aussi vite au plus haut niveau n’était pas acquis. Saskja Lack a, pour sa part, goûté pour la première fois aux joies d’un podium sur le front de la Coupe du monde. Quatrième dimanche à St Moritz, la Zurichoise de 23 ans monte doucement en puissance. Quant à Talina Gantenbein, elle a obtenu son meilleur résultat de la saison dans une course remportée par la Canadienne India Sherret.

Riedi en chef de file Tombeuse de l'Allemagne un an plus tôt, l'équipe de Suisse a un nouveau défi de taille à relever dans les qualifications de la Coupe Davis. Mais c'est sans Stan Wawrinka ni Dominic Stricker qu'elle affrontera les Pays-Bas vendredi et samedi à Groningue, avec Leandro Riedi (ATP 175) en chef de file. Stan Wawrinka (ATP 56), vainqueur du match no 5 à Trèves en février 2023, a fait l'impasse sur cette rencontre, alors que Dominic Stricker (ATP 95) se remet d'une blessure au dos qui l'a contraint à renoncer à l'Open d'Australie. Autre héros du match gagné en Allemagne, Marc-Andrea Hüsler est en revanche bien présent. Le Zurichois n'aborde cependant pas ces qualifications dans les mêmes dispositions qu'un an plus tôt. Alors 53e mondial, il était le no 1 helvétique, et même le seul Helvète classé dans le Top 100. Et il avait sorti le grand jeu à Trèves, gagnant ses deux simples dont un face à Alexander Zverev alors que l'Allemagne menait 2-1. Mais le gaucher a enchaîné les désillusions après ce week-end de rêve pour chuter au classement et se retrouver au 199e rang mondial. Désormais cinquième Suisse dans la hiérarchie, il est le troisième joueur le mieux classé dans la sélection du capitaine Severin Lüthi derrière Leandro Riedi et Alexander Ritschard (ATP 183). Riedi en pleine forme Marc-Andrea Hüsler a cependant logiquement été titularisé en simple à Groningue. Son éclatante victoire obtenue face à Alexander Ritschard (6-2 6-1) la semaine dernière dans le Challenger de Louvain-la-Neuve a sans doute compté, tout comme sa capacité à sortir le grand jeu en Coupe Davis. Leandro Riedi est quant à lui l'indiscutable no 1 de l'équipe. Après un exercice 2023 plombé par les blessures, le Zurichois de 22 ans a entamé 2024 de la meilleure des manières en conquérant deux titres sur le front des Challengers. Le deuxième à Louvain-la-Neuve où il avait sorti Hüsler en quarts (7-6 7-6). En parfaits outsiders Battu avec les honneurs par Andy Murray après 3h10 pour son baptême du feu en Coupe Davis en septembre lors de la phase de groupes des finales, Leandro Riedi enfilera à nouveau le costume de l'outsider aux Pays-Bas. Il se frottera vendredi au quart de finaliste de l'US Open 2021 Botic van de Zandschulp (ATP 63). Il s'agira de son premier duel avec le no 2 néerlandais, qui s'était hissé jusqu'à la 22e place mondiale en 2022. Le premier simple de cette première journée (dès 14h) sera d'ailleurs également un premier affrontement entre Marc-Andrea Hüsler et Tallon Griekspoor (ATP 29), récent 16e de finaliste à Melbourne. Cette rencontre se poursuivra samedi dès 13h, avec un double suivi de deux simples. Les Pays-Bas espèrent certainement pouvoir boucler l'affaire dès le double, dans lequel ils peuvent aligner deux des 20 meilleurs spécialistes du monde (Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer), mais la troupe de Severin Lüthi entend bien déjouer une nouvelle fois les pronostics.

Super League: Lucerne sans problème contre le SLO à la Pontaise Ardon Jashari: un but et un assist jeudi soir Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lucerne s'est imposé 3-0 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy en conclusion de la 21e journée de Super League. Cela permet aux hommes de Mario Frick de se hisser au cinquième rang. A l'opposé, le SLO reste englué à la douzième et dernière place du classement, à sept points du Lausanne-Sport. Les carences défensives des promus vaudois, ainsi que leur manque de tranchant et les approximations techniques, ont une fois encore précipité leur perte. Lucerne a marqué par Klidje (30e), Jashari (34e) et Dorn (63e). Jamais les visiteurs - pour qui Jashari a brillé à mi-terrain avec notamment un superbe assist sur le but de Dorn - n'ont paru en danger face à un adversaire d'un niveau très inférieur. Grâce à ce succès, le club de Suisse centrale compte désormais une réserve de cinq points sur Winterthour (7e) et dépasse Lugano (6e) d'une unité.

Sensation en F1: Lewis Hamilton quittera Mercedes en fin de saison Un nouveau chapitre va s'ouvrir pour Lewis Hamilton Image: KEYSTONE/EPA/Zoltan Balogh Lewis Hamilton (39 ans) quittera Mercedes au terme de la saison, a annoncé l'écurie. Le septuple champion du monde anglais de formule 1 rejoindra ensuite Ferrari dès 2025. Hamilton pilotait pour Mercedes depuis 2013, après avoir débuté en F1 avec McLaren, où il a conduit de 2007 à 2012. Le Britannique a connu ses plus grands succès avec Mercedes, remportant six titres (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Il avait ouvert son palmarès en 2008. Lewis Hamilton avait signé un nouveau contrat de deux ans avec Mercedes pour 2024 et 2025. Mais il avait inclus une clause de départ après une saison qu'il a choisi d'actionner. Il va poursuivre sa carrière avec Ferrari. La scuderia a officialisé la nouvelle quelques minutes après celle du départ de chez Mercedes. Avec 103 victoires en F1, Hamilton figure en tête du palmarès. Il détient de nombreux autres records, dont celui des pole positions (104). Mais les deux derniers exercices - sans le moindre succès - ont été frustrants pour lui, la faute à une voiture moins efficace que par le passé.

Super League: Albian Ajeti de retour au FC Bâle Albian Ajeti va retrouver le maillot bleu et rouge du FCB Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Albian Ajeti (26 ans) est de retour au FC Bâle. L'attaquant international suisse (11 sélections/1 but) a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025, avec option pour une prolongation. Formé sur les bords du Rhin, Ajeti a marqué 43 buts pour le FCB en 96 matches toutes compétitions confondues. En août 2019, il a été transféré à West Ham pour 7 millions d'euros, mais son passage en Premier League n'a pas été concluant. L'attaquant a ensuite évolué successivement au Celtic Glasgow, à Sturm Graz et enfin à Gaziantep FK, en Turquie. Il n'a jamais vraiment pu s'établir et accumuler les matches. Revenir aux sources doit lui permettre de retrouver du temps de jeu et par conséquent la forme.

Hamilton en discussions pour rejoindre Ferrari en 2025 Lewis Hamilton pourrait bien rejoindre Ferrari en 2025 Image: KEYSTONE/AP/DARRON CUMMINGS Des discussions sont en cours entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Ferrari. L'écurie italienne souhaiterait recruter le septuple champion du monde à partir de 2025, selon plusieurs médias. Lewis Hamilton (39 ans) avait prolongé en août son contrat jusqu'à la fin 2025 avec Mercedes, où il évolue depuis 2013, après plusieurs mois de rumeurs faisant état de contacts entre Ferrari et lui. Mais il disposerait d'une clause libératoire pour quitter l'équipe dirigée par l'Autrichien Toto Wolff dès la fin de la saison 2024. L'annonce d'un possible départ du Britannique vers la Scuderia dès 2025 a été faite par le site internet italien Formu1a.uno. D'autres médias comme L'Equipe, la BBC ou la Gazzetta dello Sport ont confirmé que les deux parties étaient en discussions et pourraient trouver un accord rapidement. La chaîne britannique Sky Sports, est affirmative et indique qu'Hamilton va bien rejoindre Ferrari en 2025 pour remplacer l'Espagnol Carlos Sainz Jr et que les employés de l'usine Mercedes de Brackley vont être informés du départ du septuple champion du monde ce jeudi, avant qu'une annonce officielle ne soit faite. Contactées, ni la Scuderia Ferrari ni l'écurie Mercedes n'ont souhaité faire de commentaire. Le Monégasque Charles Leclerc vient de prolonger avec Ferrari pour "plusieurs saisons", mais Sainz n'est pour l'instant engagé que jusqu'à la fin 2024 avec l'écurie italienne. Hamilton détient le record du nombre de victoires en Formule 1 avec 103 succès. Il a décroché sept titres mondiaux, comme la légende allemande Michael Schumacher, un avec McLaren (2008) et six avec Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Mais le Britannique n'a plus remporté de Grand Prix depuis fin 2021 et reste sur deux saisons difficiles avec Mercedes.

Hüsler ouvrira les feux à Groningue Marc-Andrea Hüsler ouvrira les feux à Groningue Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) ouvrira les feux en qualifications de la Coupe Davis face aux Pays-Bas à Groningue. Le Zurichois de 27 ans affrontera vendredi à 14h, Tallon Griekspoor (ATP 29). Préféré sans trop de surprise à Alexander Ritschard (ATP 183), Hüsler va devoir invoquer l'esprit de Trèves qui lui avait permis de battre Alexander Zverev il y a un an en Allemagne. Le gaucher zurichois n'a encore jamais affronté le Néerlandais. Le deuxième simple verra Leandro Riedi (ATP 175), numéro un de cette équipe en l'absence de Wawrinka et Stricker, en découdre avec Botic van de Zandschulp (ATP 63). Il s'agira là aussi du premier duel entre les deux hommes. Samedi se tiendra le double avec les excellents Bataves, Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer. La paire suisse sera composée de Ritschard et Jérôme Kym (ATP 431).