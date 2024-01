Atlanta et Capela victorieux ++ Ulisses Garcia vers l'OM

Plus tôt dans la journée, Pius Suter et Nico Hischier avaient également connu les affres de la défaite. Le Zurichois s’est incliné 4-3 aux tirs au but avec Vancouver à Columbus. Il a eu l’infortune de rater le dernier penalty de ce shootout face à l’ex-portier de Lugano Elvis Merzlikins. Quant au Valaisan, il a été battu 3-0 à Boston avec New Jersey qui évolue toujours sans Timo Meier et Jonas Siegenthaler.

Issue des qualifications, la gauchère s’est inclinée 6-1 7-5 devant Elisabetta Cocciaretto (WTA 66), la gagnante l’été dernier du Ladies Open de Lausanne. A deux points du gain du second set à 5-4 30-30 sur le service de l’Italienne, Lulu Sun peut regretter son 0 sur 4 sur les balles de break. Avec une plus grande efficience sur les points importants, elle aurait pu renverser les pronostics.

Champions League: Le GSHC pas au mieux avant sa demi-finale retour

Genève-Servette peut devenir mardi la première équipe suisse à se hisser en finale de la Champions League. Mais les Aigles n'abordent pas leur demi-finale retour dans les meilleures dispositions.

Les hommes de Jan Cadieux, contraints au nul par Lukko Rauma à l'aller mardi dernier aux Vernets (2-2), se déplacent en Finlande avec une valise de doutes. Le coach a constaté que les matches se ressemblaient après les défaites contre Zoug (3-0 à domicile) et Bienne (4-0 dans le Seeland) en National League.

"C'était comme du copier-coller", a souligné Jan Cadieux, dont les joueurs devront forcément retrouver leur efficacité offensive mardi dès 17h30. A Rauma, à 250 km d'Helsinki, le GSHC devra gagner - et donc marquer - pour offrir au hockey helvétique sa première finale dans la "nouvelle" Ligue des champions (depuis 2014).

Si le match retour se termine par un match nul, quel que soit le score, une prolongation de dix minutes à trois contre trois sera nécessaire. Si aucune équipe ne devait marquer en "overtime", la décision se fera au cours d'une séance de tirs au but.

Hartikainen doit montrer la voie

Cela faisait plus de six ans que Genève-Servette n'avait pas enchaîné deux matches sans parvenir à marquer le moindre but: les 6 et 7 octobre 2017, il s'était incliné 4-0 contre Lugano et 2-0 à Zoug. Deux autres défaites avaient alors suivi, face à Lausanne et à Ambri-Piotta.

On n'ose imaginer qu'une telle série se répète en ce mois de janvier 2024. Le champion de Suisse 2023 est confiant dans le fait que sa force de frappe offensive sera de retour dès mardi en Finlande. On espère ainsi que Teemu Hartikainen, "muet" dans ses neuf derniers matches, retrouve enfin le chemin des filets. Côté défensif, Julius Honka (malade) devrait manquer à l'appel, alors que Sami Vatanen et Roger Karrer devraient faire leur retour.

Les joueurs du GSHC se sont envolés dimanche soir pour Helsinki, passant la nuit dans la capitale avant de rejoindre Rauma pour s'y entraîner dès lundi. Les Genevois connaissent cette patinoire, où ils avaient été battus 3-2 l'automne dernier dans un match sans grande signification durant la phase préliminaire.