Aucune médaille suisse en gym ++ Shaqiri de retour sur le terrain

Super League: Winterthour gagne à Saint-Gall Di Giusto �galise � 2-2 sur un superbe coup franc Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Winterthour a fait une bonne affaire lors de la 28e journée de Super League. Le promu s'est imposé 3-2 à Saint-Gall et a ainsi provisoirement abandonné la lanterne rouge au FC Sion. Ce succès, le troisième de "Winti" cette saison face aux Brodeurs en quatre confrontations, doit beaucoup au pied droit de Matteo Di Giusto. Celui-ci a signé un doublé (37e/43e) décisif pour donner la victoire aux visiteurs. Winterthour avait ouvert le score dès la 7e par Burkart. Saint-Gall avait rapidement réagi grâce à Schmidt (18e) puis Guillemenot (29e) avant d'être pénalisé par un manque de concentration en défense, puis de perdre le fil de son jeu. Buess a manqué un penalty (84e) qui aurait calmé les nerfs des supporters zurichois en fin de match, mais cela n'a pas porté à conséquence.

CE à Antalya: pas de médaille pour les Suisses D�ception pour Noe Seifert Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN La Suisse n'a pas décroché de médaille dans les Européens d'Antalya. Le 6e rang de Luca Giubellini au saut constitue le meilleur résultat helvétique lors de la deuxième journée des finales aux engins. Huitième de la qualification, Luca Giubellini a été crédité de 14,200 points dimanche en finale (14,500 pour son premier saut, 13,900 pour le second). Le "rookie" argovien (20 ans) a connu un sursaut à la réception de ses deux sauts. Pas de regret pour le fils du champion d'Europe 1990 des barres parallèles Daniel Giubellini, qui a manqué le podium pour 0,550 point. Il ne visait pas aussi haut pour sa première participation à un grand rendez-vous international. Nouvelle déception pour Seifert Huitième au sol samedi, le 5e du concours général Noe Seifert n'est quant à lui pas parvenu à effacer cette déception lors de sa deuxième finale du week-end aux barres parallèles. Nerveux, l'Argovien a accumulé les imprécisions pour terminer 8e. Noe Seifert (13,366 points) a même été devancé par son compatriote Eddy Yusof (7e). Ce dernier a livré un exercice très propre, jusqu'à sa chute à la réception de sa sortie. La frustration se lisait sur le visage du Zurichois, crédité de 13,466 points.

Shaqiri a joué son premier match depuis le 11 mars Shaqiri (10) a fait son retour samedi en MLS Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Xherdan Shaqiri a fait son retour en MLS samedi, après plus d'un mois d'absence en raison de douleurs aux ischio-jambiers. Le Bâlois du Fire est entré en jeu à la 66e minute d'un match dans lequel Chicago a été contraint au nul 2-2 par Philadelphia Union. Privé notamment des deux premiers matches de la Suisse dans les éliminatoires de l'Euro, Xherdan Shaqiri n'avait plus joué depuis le 11 mars dernier. "XS" a manqué au total quatre matches de Chicago, 8e de la Conférence Est avec 10 points en 7 matches. Samedi, l'attaquant international suisse a été introduit juste après que le Fire a concédé le 2-2. Chicago - dont la seule défaite de la saison a été concédée à Philadelphie le 11 mars - venait d'encaisser deux buts en l'espace de trois minutes après avoir mené 2-0.

Les Hawks perdent l'acte I à Boston Capela (15) et Atlanta ont �t� battus 112-99 � Boston samedi Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer Atlanta n'a rien pu faire pour son premier match dans les play-off de NBA. Les Hawks ont été dominés 112-99 par les Celtics samedi à Boston dans l'acte I de ce quart de finale de la Conférence Est. La messe était dite à la mi-temps, les Celtics de Jaylen Brown (29 points et 12 rebonds samedi) comptant déjà 30 longueurs d'avance après 24' de jeu (74-44). La suite ne fut que du remplissage, même si les Hawks sont revenus à 12 points à 9'33'' de la fin du match (96-84) pour entretenir la flamme de l'espoir. Les Hawks ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Notamment sous les panneaux: ils n'ont capté que 45 rebonds contre 58 pour Boston. Clint Capela a terminé cette partie avec 8 prises à son actif ainsi que 12 points, pour un différentiel de -8, en 27 minutes passées sur le parquet. Le pivot genevois fut néanmoins le troisième meilleur marqueur de son équipe derrière les arrières Dejounte Murray (24 points, à 10/25 au tir) et Trae Young (16 points, à 5/18 au tir). Les Hawks n'ont en outre rentré que 5 tirs à 3 points en 29 tentatives, les Celtics réussissant quant à eux 13 paniers primés.

La Suisse jouera pour le bronze dans le Mondial dames Andrea Br�ndli (20) a effectu� 54 arr�ts face au Canada en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn L'équipe de Suisse dames devra vaincre la Tchéquie dimanche pour se parer de bronze dans le Mondial de Brampton. Les Suissesses se sont inclinées 5-1 devant le Canada en demi-finales. Les joueuses du coach Colin Muller ont offert une superbe résistance aux Canadiennes, encaissant le premier but après 31'06''. Andrea Brändli s'est fait l'auteure de 54 arrêts au total devant le filet helvétique, concédant deux buts dans les cinq dernières minutes. Alina Müller a sauvé l'honneur à la 58e pour le 4-1, à 5 contre 3. Reste à espérer pour les Suissesses qu'elles n'auront pas lâché trop d'énergie dans une partie qui semblait perdue d'avance. Inoffensives face aux Canadiennes (9 tirs cadrés au total pour elles), elles devront montrer un tout autre visage face à une équipe tchèque qui les avait dominées 5-2 dans la phase de groupes de ce Mondial.

MotoGP: Bagnaia remporte le sprint à Austin Francesco Bagnaia sans rival dans le sprint � Austin Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), auteur de la pole position, a aussi gagné le sprint du GP des Amériques à Austin. Le champion du monde en titre a devancé l'Espagnol Alex Rins (Honda L Un autre Espagnol, Jorge Martin (Ducati-Pramac), a complété le podium au terme des 10 tours du spectaculaire circuit texan. L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR 46) a pris la 6e place et a conservé sa place de leader du championnat avec un point d'avance sur Bagnaia. Le "vrai" Grand Prix aura lieu dimanche dès 21h00

Philadelphie domine Brooklyn dans l'acte I Embiid (� gauche) et Harden ont brill� samedi face aux Nets Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Les ambitieux Philadephia 76ers ont entamé de manière idéale les play-off de NBA. Les Sixers ont dominé Brooklyn 121-101 samedi après-midi dans l'acte I de ce quart de finale de la Conférence Est. Tête de série no 3 à l'Est, Philadelphia a toujours fait la course en tête dans cette partie. Mais les Sixers ont dû patienter jusqu'au quatrième quart-temps pour creuser véritablement l'écart en prenant 20 points d'avance (103-83 à 8'01'' de la fin). Star de Philadelphie et candidat au trophée de MVP, Joël Embiid fut le meilleur marqueur de son équipe avec ses 26 points. James Harden a également brillé dans le camp des Sixers, cumulant 23 points - à 7/13 à 3 points - et 13 passes décisives.

Rune défiera Rublev en finale sur le Rocher Rublev (� droite) et Rune s'affronteront en finale � Monte-Carlo Image: KEYSTONE/AP La finale du tournoi de Monte Carlo opposera dimanche Andrey Rublev (ATP 6) et Holger Rune (ATP 9). Le Russe vise un premier titre dans la catégorie Masters 1000, le Danois un second après celui conquis à Paris-Bercy l'automne dernier. Andrey Rublev s'est imposé 5-7 6-1 6-3 dans la première demi-finale face à l'Américaine Taylor Fritz (ATP 10), tombeur de Stan Wawrinka au 2e tour sur la terre battue monégasque. Le Russe de 25 ans avait déjà atteint la finale sur le Rocher en 2021, s'inclinant alors face à Stefanos Tsitsipas. Holger Rune (19 ans) a pour sa part battu Jannik Sinner (ATP 8) 1-6 7-5 7-5 dans une partie qui s'est conclue à 21h47 en raison des averses ayant perturbé cette journée. Le Danois grimpera à la 7e place mondiale lundi - son meilleur classement -, et il dépassera même Andrey Rublev s'il triomphe dimanche dans la principauté.

Premier League: record de buts pour Haaland Erling Haaland: il n'arr�te pas de marquer Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Manchester City a mis la pression sur Arsenal en battant Leicester 3-1 lors de la 31e journée de Premier League. Le tenant du titre revient à 3 points des Gunners, qui joueront à West Ham dimanche. Avec son doublé en première période, le Norvégien Erling Haaland a égalé le record de 32 buts inscrits sur une saison à 38 journées Face à l'avant-dernier du championnat, Stones - remplacé par Manuel Akanji à la 46e - a d'abord ouvert le score d'une belle reprise à l'entrée de la surface (5e), avant que Haaland double la mise (12e/pen). Il s'est offert son 5e doublé de la saison (25e), d'une balle piquée, auquel on peut ajouter quatre triplés lors des 28 rencontres qu'il a disputées. Le jeune attaquant de 22 ans a été remplacé à la pause par Julian Alvarez. Huit journées pour faire mieux L'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah avait été le seul attaquant à inscrire 32 buts sur une saison depuis le passage de la Premier League à 20 clubs en 1995/1996, en disputant 36 matches en 2017/2018. Haaland a encore huit journées pour faire mieux, City comptant un match en retard. Le record absolu de 34 buts sur une saison de Premier League appartient conjointement à Andy Cole avec Newcastle en 1993/1994 et Alan Shearer, l'année suivante avec Blackburn. L'élite anglaise comptait alors 22 équipes et 42 journées.

Olympic s'impose difficilement à Monthey Natan Jurkovitz et Olympic sont all�s s'imposer � Monthey samedi Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg Olympic a souffert samedi au Reposieux lors de la 30e journée de SBL. Le récent vainqueur de la Coupe de Suisse s'est imposé 91-86 sur le parquet de Monthey-Chablais pour rester à deux longueurs du leader Massagno, qui avait battu Lugano vendredi. Les hommes du coach Petar Aleksic, qui n'ont jamais été menés au score samedi, pensaient peut-être avoir fait le plus dur lorsqu'ils ont pris 13 longueurs d'avance à 1'23'' de la fin du troisième quart-temps (66-53, écart maximal enregistré). Mais Monthey est revenu peu à peu pour se mettre à y croire. L'avance d'Olympic n'était ainsi plus que de deux unités (79-77) à 2'30'' de la fin du match. Un panier à 3 points signé Natan Jurkovitz à 44 secondes du "buzzer" a toutefois permis aux Fribourgeois de se redonner de l'air (83-77). Ils ont ensuite maîtrisé leur sujet sur la ligne des lancers-francs. Vainqueurs 86-73 de Boncourt, les Lions de Genève sont par ailleurs assurés de terminer dans le top 4 et d'avoir l'avantage du terrain en quarts de finale des play-off. Ils restent à deux longueurs de Vevey Riviera (3e), qui a pour sa part écrasé Union Neuchâtel 83-62 grâce notamment aux 30 points et 9 assists de Malik Johnson.

Super League: pas de but au Stade de Genève Cognat et Doumbia � la lutte Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette et Lugano en sont restés à 0-0 en ouverture de la 28e journée de Super League. Les Genevois ont bénéficié des meilleures occasions, mais ils n'ont pas su concrétiser. Les bianconeri ne sont pas des visiteurs que les Servettiens accueillent volontiers. Après avoir sorti récemment les Grenat en demi-finale de la Coupe de Suisse, les Tessinois ont une fois encore frustré les protégés d'Alain Geiger. A commencer par le gardien Saipi, qui s'est montré impeccable et a permis aux siens de repartir avec un point précieux. Servette a ainsi enregistré un 14e nul en 28 rencontres de championnat. L'équipe perd peu (5 défaites), mais manque trop souvent l'occasion de prendre les trois points. Elle reste cependant au 2e rang, mais a raté la possibilité de creuser l'écart sur ses poursuivants.

Deuxième défaite en deux jours pour la Suisse La Suisse s'est inclin�e 3-2 apr�s prolongation face � la Slovaquie samedi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse a subi sa deuxième défaite en deux jours face à la Slovaquie dans le cadre de sa préparation au Mondial 2023. Battue 2-0 à Viège vendredi, la sélection de Patrick Fischer s'est inclinée 3-2 après prolongation samedi à Porrentruy. Tout n'est certes pas à jeter au terme de cette partie. La Suisse s'est ainsi montrée plus efficace que la veille dans le dernier geste sur le plan offensif. Patrick Fischer peut notamment se réjouir du rendement du trio Bertschy-Heim-Thürkauf. Cette triplette offensive fut la plus dangereuse côté helvétique. André Heim a d'ailleurs ouvert la marque à la 8e minute sur un assist de Calvin Thürkauf, ce dernier inscrivant lui-même le 2-1 d'un joli geste technique à la 25e en supériorité numérique. Titularisé devant le filet à la place de Gilles Senn, Connor Hughes n'a en revanche pas offert toutes les garanties. Battu une première fois sur une très belle action conclue par l'ex-Zougois Peter Cehlarik (15e, 1-1), le futur portier du LHC n'est pas exempt de tout reproche sur le 2-2 inscrit par Andrej Kudrna à la 43e. Une charge inutile Cette deuxième réussite slovaque a d'ailleurs coupé les ailes de l'équipe de Suisse, dont l'emprise se faisait de plus en plus nette et qui semblait alors proche d'inscrire le 3-1. Pas suffisamment réalistes en "power play" (1/4 dans cet exercice samedi), les Helvètes ont desserré leur étreinte au plus mauvais moment. C'est finalement une pénalité de 5' écopée par Calvin Thürkauf à 3'40'' de la fin du temps réglementaire pour une vilaine charge qui a causé la perte de la formation helvétique. Les Slovaques ont forcé la décision après 53'' de jeu en "overtime" grâce à un missile de Simon Petras, sur lequel Connor Hughes n'a rien pu faire.

Grand National à Aintree: course retardée par des militants Les policiers �vacuent un militant qui avait p�n�tr� sur le parcours Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Le favori Corach Rambler, qui était à 8 contre 1, a remporté la 175e édition du Grand National à Aintree, près de Liverpool. Il était monté par Derek Fox. Cet évènement, qui est l'un des plus suivis au Royaume-Uni, a été retardé par des militants de défense des animaux, qui ont tenté de pénétrer sur le parcours et, pour certains, de s'enchaîner sur l'un des obstacles. Le départ de la course a été retardé de 14 minutes et la police a procédé à une dizaine d'arrestations. Derek Fox avait déjà gagné le Grand National en 2017 sur One For Arthur, qui était entraîné comme Corach Rambler par l'Ecossaise Lucinda Russell.

Bayern Munich et Borussia Dortmund contraints au nul Kramaric �galise sur coup franc pour Hoffenheim Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les deux leaders ont été accrochés lors de la 29e journée de Bundesliga. Le Bayern Munich a concédé le nul 1-1 chez lui contre Hoffenheim alors que Borussia Dortmund a fait 3-3 à Stuttgart. Les Bavarois n'ont guère rassuré leurs fans à quelques jours de recevoir Manchester City en quart de finale retour de la Ligue des champions. Ils ont certes ouvert le score par Pavard (17e), mais ont été incapables d'enchaîner. Les visiteurs ont égalisé grâce à Kramaric (71e), qui ne laissait aucune chance à Sommer. Le Bayern a ensuite galvaudé plusieurs chances de reprendre l'avantage. Borussia Dortmund n'a pas su profiter du faux pas du leader. Le BVB a mené 2-0 à la pause à Stuttgart grâce à Haller (26e) et Malen (33e), mais le VfB, pourtant réduit à dix dès la 39e, est revenu par Coulibaly (78e) et Vagnoman (84e). Les visiteurs, qui ont touché deux fois la transversale, ont bien cru l'emporter après la réussite de Reyna (92e), mais Stuttgart a arraché un point à la 97e par Silas. Le Bayern conserve ainsi deux points d'avance sur son premier poursuivant.