Bagnaia gagne aux Pays-Bas ++ Gündogan et Mendy quittent Manchester City

Bagnaia gagne aux Pays-Bas et conforte sa position de leader L'Italien Francesco Bagnaia sur Ducati a remport Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong L'Italien Francesco Bagnaia a conforté sa place de leader du championnat de motoGP, avant la longue pause estivale, en remportant le Grand Prix des Pays-Bas. Il s'impose devant son compatriote Marco Bezzecchi et l'Espagnol Alex Espargaro, dimanche à Assen. Le Sud-Africain Brad Binder, 3e à l'arrivée, a lui été sanctionné pour avoir dépassé les limites de la piste en fin de course et termine finalement 4e derrière Espargaro. Il avait connu pareille mésaventure samedi lors de la course sprint au terme de laquelle il avait perdu sa place sur le podium pour une autre faute de trajectoire. Champion du monde en titre, Bagnaia (Ducati) a signé dans la "cathédrale" de la vitesse son quatrième succès cette saison tandis que les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati-Pramac) ont été contraints à l'abandon après s'être accrochés dès le 3e tour. Auteur de la pole position et vainqueur de la course sprint samedi, Bezzechi (Ducati-VR46) a loupé son départ, doublé par Binder et Bagnaia. Ce dernier a rapidement pris une seconde d'avance en tête, forçant Bezzecchi, 3e au championnat au départ, à une vaine course-poursuite. Deuxième du championnat, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a fini en 5e position.

Gündogan va quitter Manchester CIty, Mendy aussi Ilkay G�ndogan va quitter Manchester City. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le milieu de terrain allemand et capitaine de Manchester City, Ilkay Gündogan, va bien quitter le champion d'Angleterre en fin de contrat. Il figure sur la liste des joueurs libérés au 30 juin publiée dimanche sur le site de la Premier League. Sur cette liste des joueurs, dont le contrat n'est pas renouvelé, figure aussi le défenseur latéral français Benjamin Mendy, suspendu depuis août 2021 par le club en raison d'accusation de viols portés contre lui et pour lesquels il doit encore finir d'être jugé. En janvier 2023, il avait été déclaré non-coupable de six des sept viols, dont il était accusé, ainsi que d'une agression sexuelle, mais il devra être rejugé pour un viol et une tentative de viol. Mendy doit d'ailleurs comparaître lundi devant la cour de Chester (nord de l'Angleterre) pour lancer ce deuxième procès. Mais si le destin sportif du Français ne faisait guère de doute, la confirmation du départ de Gündogan clarifie sa situation après des semaines de doutes sur son avenir. Toute première recrue Le joueur allemand, qui avait été la toute première recrue voulue et obtenue par Pep Guardiola à son arrivée à City en 2016, a été un maillon central en remportant notamment cinq fois le titre de champions sur ces six années. Utilisé parfois en récupérateur, le plus souvent en milieu relayeur ou meneur de jeu, et même parfois en faux-neuf, Gündogan a été un joueur capital dans le jeu mis en place par le Catalan, grâce à sa technique et un sens du placement et du déplacement hors pair. Il peut quitter le club avec le sentiment du devoir accompli, puisque les Sky Blues ont réalisé cette saison un triplé historique: championnat, Coupe d'Angleterre et surtout la première Ligue des champions de l'histoire du club. Selon la presse, Barcelone tiendrait la corde pour s'attacher les services de l'international allemand de 32 ans (67 sélections). Comme souvent, Manchester City semble avoir anticipé cette annonce et pourrait prochainement enregistrer l'arrivée du Croate Mateo Kovacic, en provenance de Chelsea avec qui un accord a déjà été trouvé, toujours selon les médias anglais.

Nouveau forfait pour Marc Marquez, blessé Marc Marquez accumule les malheurs. Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA L'Espagnol Marc Marquez, qui se ressent toujours de blessures contractées il y a une semaine au Sachsenring, ne prendra pas le départ dimanche du GP des Pays-Bas de MotoGP sur le circuit d'Assen. Samedi soir, "après la course sprint, mes douleurs (au thorax) sont devenues de plus en plus intenses. Ce matin, je me suis rendu au centre médical pour notifier que je serais incapable de rouler", a dit le pilote en conférence de presse. "Mardi, lors d'un contrôle à Madrid, les nouvelles étaient rassurantes malgré la découverte d'une fracture à une côte. Mais un examen ce dimanche a montré un léger déplacement de la côte fracturée", a-t-il ajouté, en misant sur "la prudence (...) pour éviter que cela empire". Actuel 19e du classement général du championnat du monde, aux prises cette saison avec une monture particulièrement récalcitrante, le sextuple champion du monde de MotoGP est tombé cinq fois le week-end dernier en Allemagne. Le jeune trentenaire a surtout connu une lourde chute lors du "warm up", la séance d'échauffement précédant le Grand Prix, occasionnant une fracture à une côte et une autre au niveau d'un doigt de la main gauche, qui l'ont contraint à finalement déclarer forfait au Sachsenring, pourtant son terrain de jeu favori avec 11 succès toutes catégories confondues. Et l'Espagnol s'est retrouvé au sol à deux reprises vendredi et samedi à Assen, où il a terminé à la 17e place de la course sprint.

Troisième titre en ligne pour Marlen Reusser Marlen Reusser, la passe de trois (archive). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser est sacrée pour la troisième fois, après 2019 et 2021. championne de Suisse sur route. Cinq jours après son triomphe au Tour de Suisse, la Bernoise a réussi un nouveau numéro pour s'imposer en solitaire à Wetzikon. La championne d'Europe du contre-la-montre reprend ainsi un maillot qu'elle n'avait pu défendre l'an dernier en raison d'une infection au coronavirus. Reusser s'est imposée avec deux minutes d'avance sur Elena Hartmann au bout des cinq tours pour un total de 108,5 km. La Genevoise Elise Chabbey a pris le bronze dans un sprint à trois remporté par Hartmann. Petra Stiasny, qui a longtemps mené la course, a finalement terminé quatrième.

Chicago enchaîne et attend Ousmane Doumbia Ousmane Doumbia va mettre le cap sur Chicago. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Soirée faste pour les Suisses en MLS ! Le Chicago de Xherdan Shaqiri a cueilli un nouveau succès à l'extérieur alors que les gardiens Roman Bürki et Stefan Frei brillent toujours à l'Ouest. Victorieux 2-1 mercredi à Portland, Chicago s'est imposé 1-0 à Kansas City grâce à une réussite de l'Allemand Fabian Herbert pour le 300e succès de son histoire en MLS. Absent bien sûr à Portland en raison de sa titularisation lundi à Lucerne avec l'équipe de Suisse, Xherdan Shaqiri est entré à l'heure de jeu alors que le score était déjà acquis. Avec cette victoire, Chicago se replace dans la course aux play-off. Le Fire espère les atteindre avec le concours d'Ousmane Doumbia. Champion de Suisse l'an dernier avec le FC Zurich avant de s'imposer comme l'un des maîtres à jouer du FC Lugano, le demi ivoirien de 31 ans est sur le point de finaliser un prêt avec option d'achat en faveur du Fire. Dans la Conférence Ouest, le St. Louis de Roman Bürki s'est porté à la première place du classement à la faveur de son succès 2-1 à San Jose. Quant à Stefan Frei, il a été crédité de son dixième blanchissage de la saison lors du 0-0 de Seattle à domicile devant Orlando.

Sébastien Buemi cinquième à Portland S�bastien Buemi ne perd pas le sourire malgr� une saison de Formule E sans podium. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Sébastien Buemi a pris la cinquième place du Grand Prix E de Portland. Dans l'Oregon, la victoire est revenue au Néo-Zélandais Nick Cassidy. Seulement dixième des essais, Nick Cassidy a devancé Jake Dennis qui est le nouveau leader du Championnat du monde. Le Britannique possède 1 point d'avance sur Cassidy et 16 sur l'Allemand Pascal Wehrlein alors que quatre courses restent au programme, deux à Rome et deux à Londres. Sébastien Buemi, dont les meilleurs résultats cette saison sont deux quatrième places, occupe le huitième rang du championnat. Les deux autres pilotes suisses engagés à Portland, Edouardo Mortara et Nico Müller, n'ont pas terminé la course.

Jonathan Suckow prend la 8e place Jonathan Suckow a manqu� de r�gularit� pour se rapprocher du podium. Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Jonathan Suckow s'est qualifié pour la finale au plongeoir de 3 m aux Championnats d'Europe de plongeon en Pologne, qui se sont tenus à l'occasion des Jeux européens. Le Genevois s'est classé 8e. Suckow s'est hissé parmi les quatre premiers lors de trois des six sauts, mais n'a pas réussi les trois autres de manière aussi optimale. Il ne lui a manqué que six points pour atteindre la quatrième place.

Les Suisses toujours bien en course Audrey Werro a brill� sur le double tour de piste. Image: KEYSTONE/EPA/Adam Warzawa Les athlètes suisses continuent de bien se comporter aux Jeux européens de Chorzow (POL), dans l'épreuve par équipes. Après la deuxième journée de compétition, ils occupent une très bonne 11e place. Ce résultat provisoire les place favorablement en vue de dimanche, avec la course à la première division réunissant les 16 meilleures nations européennes. La Suisse possède une marge de 30 points sur la relégation. En l'espace de 20 minutes, les sprinters suisses de haies ont vécu toute une panoplie d'émotions. Tout d'abord, Jason Joseph (LC Therwil) a réalisé une course souveraine sur 110 m haies et a remporté le maximum de 16 points pour la Suisse en 13,12 secondes, soit le deuxième meilleur temps de sa carrière. Il a manqué son record de Suisse pour deux centièmes seulement. Peu après, l'ambiance a été tout autre avec Ditaji Kambundji (STB). La troisième des CE a été disqualifiée pour un faux départ. Ce rare faux-pas a permis à la lanceuse de poids Jolien Boumkwo de remporter deux points pour la Belgique sur ce 110 m haies, en perdant 20 secondes sur la gagnante et en freinant avant chaque obstacle. Audrey Werro (CA Belfaux) a assuré le deuxième succès suisse de la journée. Un jour après que Ramon Wipfli (STB) a remporté de manière sensationnelle 16 points sur 800 m, Werro s'est également révélée la plus forte du peloton sur les deux tours de piste. Pour la quatrième fois de sa carrière, la deuxième des Championnats du monde des moins de 20 ans est passée sous la barre des deux minutes et a pu savourer une victoire bien méritée sur la grande scène internationale. La perchiste Angelica Moser (LC Zurich) et le sauteur en longueur Simon Ehammer (TV Teufen) ont tous deux décroché de magnifiques 2e et 3e place respectives.

Alcaraz jouera la place de no 1 en finale Carlos Alcaraz est �galement tr�s � l'aise sur gazon. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Il ne manque qu'un succès à Carlos Alcaraz pour reprendre la place de no 1 mondial à Novak Djokovic et garantir par la même occasion la tête de série no 1 du tournoi de Wimbledon (dès le 3 juillet). Le jeune Espagnol s'est imposé en demi-finale sur le gazon du Queen's Club, à Londres, sur le score de 6-3 6-4 face à l'Américain Sebastian Korda. En finale, il affrontera dimanche l'Australien Alex De Minaur (ATP 18). Ce dernier avait lancé la semaine du Queen's avec une victoire face à Andy Murray et battu le Danois no 6 mondial, Holger Rune, sur le score de 6-3 7-6 (7-2).

Sorgic s'engage au FC Sion Dejan Sorgic, � gauche, compte faire trembler les filets avec Sion. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Dejan Sorgic évoluera la saison prochaine au FC Sion, en Challenge League. L'attaquant de 33 ans n'a pas obtenu de renouvellement de son contrat après trois ans passés au FC Lucerne. La saison dernière, Sorgic était le meilleur buteur de la formation de Suisse centrale de Super League avec 8 réussites.

De l'or pour l'équipe de tir à la carabine Nina Christen a entra�n� les tireuses suisses dans son sillage. Image: KEYSTONE/AP/ALEX BRANDON L'exploit de vendredi de Nina Christen stimule les tireuses suisses aux Jeux européens en Pologne: Chiara Leona, Audrey Gogniat et Nina Christen ont aussi remporté le concours de tir à 10m par équipe. Dans une finale sous haute tension, les Suissesses ont battu leurs adversaires norvégiennes 16 à 14. Après la première partie des qualifications, les Suissesses, chez qui Audrey Gogniat faisait ses débuts en élite, s'étaient classées 5es. Dans la seconde moitié, où les places en finale étaient en jeu, les Suissesses ont véritablement pris le dessus. Gogniat (209,4) et Leona (209,6) ont tiré aussi bien que Christen (209,5), la gagnante de vendredi. Les Suissesses se sont ainsi hissées à la deuxième place et se sont qualifiées pour la finale contre la Norvège, où elles ont signé leur victoire décisive. Les compétitions de carabine à air comprimé aux Jeux européens ne sont pas considérées comme des Championnats d'Europe.

Bezzecchi gagne le sprint aux Pays-Bas Marco Bezzecchi a enlev� le sprint d'Assen en MotoGP Image: KEYSTONE/AP/JEREMIAS GONZALEZ L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté le sprint du Grand Prix des Pays-Bas en MotoGP, huitième manche de la saison courue samedi sur le circuit d'Assen. Il a devancé son compatriote Francesco Bagnaia qui conserve la tête du championnat. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) complète le podium, tandis que son compatriote Johann Zarco (Ducati-Pramac) a échoué à la 13e position. Au championnat, Bagnaia possède 20 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), 6e samedi dans la "cathédrale" de la vitesse.

Du bronze pour les Suisses Les Suisses ont obtenu le bronze en recurve aux Jeux europ�ens Image: KEYSTONE/AP/CHARLIE RIEDEL Aux Jeux européens de Cracovie, l'équipe masculine de tir à l'arc a remporté une médaille. Ils ont décroché le bronze dans la discipline olympique du recurve. Le Vaudois Keziah Chabin (22 ans), le vétéran bernois Thomas Rufer (42 ans) et le Bâlois Florian Faber (25 ans) ont remporté leur quart de finale contre la France 5-4 et le tir pour la troisième place contre les Pays-Bas sur le score de 6-2. Ils se sont en revanche inclinés en demi-finale contre l'Espagne 5-1. L'or est revenu à l'Italie. La médaille de bronze des archers porte à cinq le total de la délégation suisse aux Jeux européens. La tireuse Nina Christen et le coureur de 800 m Romon Wipfli ont jusqu'à présent remporté deux médailles d'or.

L'Inter Miami annonce l'arrivée de Busquets pour rejoindre Messi Sergio Busquets va rejoindre Messi Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta L'Inter Miami a annoncé l'arrivée prochaine du milieu de terrain espagnol Sergio Busquets. Il va donc retrouver Lionel Messi. Depuis qu'il a annoncé le 10 mai son départ du FC Barcelone, son club de toujours, le joueur de 34 ans était ciblé par l'Inter. Une piste qui n'a cessé de se creuser, à partir du moment où Messi a décidé le 7 juin d'y poursuivre son immense carrière. Leur complicité et leur amitié se sont forgées à force de triomphes sur les scènes nationale, européenne et mondiale, Busquets ayant remporté, en quinze saisons sous le maillot blaugrana, neuf titres de champion d'Espagne, trois Ligues des champions (2009, 2011 et 2015), sept coupes du Roi et trois coupes du monde des clubs. "Sur le terrain, tu es toujours un 5, mais en réalité, en tant que joueur et en tant que personne, tu es un 10", peut-on notamment lire dans la vidéo, des mots prononcés par Messi, vainqueur de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Les autres personnalités faisant son éloge sont les entraîneurs Vicente del Bosque et Pep Guardiola, qui l'ont dirigé en sélection nationale et au Barça, le milieu croate Luka Modric, un de ses rivaux du Real Madrid, ou encore l'ancien meneur argentin Juan Roman Riquelme. Busquets, qui fut également champion du monde (2010) et d'Europe (2012) avec l'Espagne, a été l'un des piliers de la génération dorée du Barça, qui domina l'Europe au début des années 2000, avec Messi, Andres Iniesta et Xavi.