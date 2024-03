Bagnaia gagne en MotoGP, Dettwiler 17e en Moto3 ++ Une erreur fatale pour City

Sur sa pelouse, le Bayer a battu Wolfsburg pour conserver ses 10 points d'avance sur le Bayern Munich, victorieux 8-1 de Mayence la veille. Il a marqué par Nathan Tella (36e) et par Florian Wirtz (86e). L'expulsion de l'ancien Lausannois Mortiz Jenz à la 28e a grandement facilité la tâche du leader.

Une victoire de plus pour un 36e match sans défaite: rien ne semble ébranler la sérénité du Bayer Leverkusen de Granit Xhaka.

Parti de la 25e et dernière place sur la grille, Dettwiler a tenu bon et laissé deux pilotes derrière lui. La victoire est revenue au Colombien David Alonso.

Sur un circuit de Losail qu'il ne connaissait pas, Dettwiler n'a pas pu se mêler à la lutte pour les points lors de son troisième Grand Prix, après deux apparitions en tant qu'invité l'année dernière (20e et 26e). Pour le Bâlois de 18 ans, il s'agit avant tout d'acquérir de l'expérience et de découvrir les circuits hors d'Europe.

Bagnaia a distancé le reste du peloton de plus d'1''3. L'octuple champion du monde Marc Marquez a également fêté une première réussie sur une Ducati. L'Espagnol a manqué de peu le podium en se classant 4e lors de sa première course depuis qu'il a quitté Honda.

Francesco Bagnaia n'a pas manqué le début de saison MotoGP au Qatar. Le double champion du monde italien a devancé Brad Binder et son collègue Ducati Jorge Martin, qui avait remporté le sprint samedi.

Ce résultat fait l’affaire d’Arsenal, victorieux samedi 2-1 de Brentford. Les Gunners occupent à nouveau la première place du classement. Ils devancent Liverpool à la différence de buts et Manchester City d’un point.

A domicile, les Reds ont été menés sur un but de John Stones (23e, 0-1) mais ils ont recollé sur un pénalty d'Alexis Mac Allister (50e, 1-1), reproduisant le scénario et le score du match aller. L'égalisation de Liverpool a été provoquée par une mésentente entre Nathan Aké et son gardien Ederson, lequel a commis l’irréparable devant Darwin Nunez.

Pas de vainqueur dans le choc au sommet de la 28e journée de la Premier League: à Anfield Road, Liverpool et Manchester City, avec Manuel Akanji à nouveau titulaire, se sont neutralisés (1-1).

Victorieux 2-1 de Lucerne à la Pontaise, Stade Lausanne-Ouchy a cueilli sa quatrième victoire de la saison pour revenir à 10 points de la barre. Portés par le talent d’Ismaël Gharbi, auteur de l’ouverture du score et passeur sur le 2-0 d’Ibrahim Diakité, les Stadistes n’ont pas fini de regretter les deux défaites malheureuses concédées à la fin février à Berne et à St. Gall. Même si rien n’est acquis mathématiquement, on a le sentiment que le SLO part de trop loin pour réussir une folle remontada. Même avec le génie d’Ismaël Gharbi.

Après l’élimination en Coupe de Suisse contre le FC Lugano et la défaite à domicile face au Lausanne-Sport, le FCB a coulé au Wankdorf le jour où il espérait sans doute repartir du bon pied. Ce naufrage risque bien de nourrir le débat sur l’avenir de Fabio Celestini, dont le contrat s’arrête au 30 juin. Il rappelle aussi que l’objectif premier demeure le maintien avec seulement un petit matelas de 2 points sur la place de barragiste.

L’effet Joël Magnin a, ainsi, joué à fond. Le successeur de Raphaël Wicky n’aurait jamais osé imaginer, même dans ses rêves les plus fous, un tel baptême du feu. Joël Monteiro a ouvert le score à la 2e avant que Cédric Itten ne double la mise à la 11e. Après ces deux premières réussites concédées sur des balles arrêtées, Meschack Elia enfonçait le clou avec le 3-0 à la 16e. La messe était dite. La suite fut aussi triste qu’un hiver sans fin pour le FC Bâle.

"Une équipe qui marche sur l'eau"

Ludocvic Magnin a reconnu la supériorité du Servette FC. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

"Nous avons perdu contre une équipe qui marche sur l’eau actuellement !"Beau joueur, Ludovic Magnin reconnaissait la supériorité du Servette FC.

"Nous avons été les meilleurs lors des trente premières minutes. Mais Servette le fut lors des soixante dernières, poursuit l’entraîneur du Lausanne-Sport. Au final, on perd et on perd justement."

René Weiler a sans doute apprécié les compliments adressés par son homologue. Mais le Zurichois demeure toujours aussi crispé lorsque les mots "titre" et "leader" viennent sur la table. "Je ne regarde pas le classement, affirme celui pour qui cette place de leader provisoire n’est qu’un détail. Je me concentre sur nos performances. On verra où tout cela nous amène à la fin."

L’entraîneur du Servette FC n’a pas apprécié la séquence de l’ouverture du score. "Nous partons en contre-attaque et on se fait contrer à notre tour, soupire-t-il. J’avais averti l’équipe sur le danger que pouvait provoquer de telles transitions. Le match fut très serré. J’ai procédé à un large turnover par rapport à jeudi. Il fallait amener de la fraîcheur. Je dois aussi dire que la victoire nous donne un surplus d’énergie. »

"Nous avons été les meilleurs lors des trente premières minutes. Mais Servette le fut lors des soixante dernières, poursuit l’entraîneur du Lausanne-Sport. Au final, on perd et on perd justement."

René Weiler a sans doute apprécié les compliments adressés par son homologue. Mais le Zurichois demeure toujours aussi crispé lorsque les mots "titre" et "leader" viennent sur la table. "Je ne regarde pas le classement, affirme celui pour qui cette place de leader provisoire n’est qu’un détail. Je me concentre sur nos performances. On verra où tout cela nous amène à la fin."

L’entraîneur du Servette FC n’a pas apprécié la séquence de l’ouverture du score. "Nous partons en contre-attaque et on se fait contrer à notre tour, soupire-t-il. J’avais averti l’équipe sur le danger que pouvait provoquer de telles transitions. Le match fut très serré. J’ai procédé à un large turnover par rapport à jeudi. Il fallait amener de la fraîcheur. Je dois aussi dire que la victoire nous donne un surplus d’énergie. »