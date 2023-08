Balanche en argent ++ Gvardiol à City pour 90 millions

Mais cette médaille d'argent lui permet de compléter sa série de médailles aux championnats du monde. En 2021, Balanche avait remporté le bronze. L'année dernière aux Gets, elle avait dû se contenter de la 4e place.

Des Japonaise, titrées en 2011, qui rencontreront une autre nation-phare en quarts de finale. Dimanche, un ténor passera à la trappe entre les Etats-Unis, en quête de triplé mais dans le doute après une phase des poules peu convaincante, et la Suède, vice-championne olympique et troisième du dernier Mondial.

Grâce à un but contre son camp de la Norvégienne Ingrid Syrstad Engen (15e), de Risa Shimizyu (50e) et de la meilleure buteuse du tournoi avec cinq buts Hinata Miyazawa (81e), les Japonaises ont éliminé les Scandinaves, qui étaient revenues au score grâce à une tête de Guro Reiten (1-1, 20e).

Le Japon a éliminé la Norvège d'Ada Hegerberg à Wellington et s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial. Les Asiatiques l'ont emporté 3-1.

Dans la deuxième demi-finale, Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder affronteront les Espagnoles Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno. Si elles remportent ce match, il s'agirait de la première finale féminine 100% suisse de l'histoire.

C'est la quatrième fois consécutive qu'une équipe féminine suisse atteint la finale des championnats d'Europe. Tanja Hüberli et Nina Brunner vont chercher à décrocher leur deuxième titre de championnes d'Europe après celui de 2021.

Nina Brunner et Tanja H�berli en finale des Europ�ens de Vienne Image: KEYSTONE/AP/FLORIAN SCHROETTER

Selon la presse, les Citizens vont verser 90 millions d'euros au club de Bundesliga, un montant record pour un défenseur. Jusqu'à présent, Harry Maguire était le défenseur le plus cher du monde. En 2019, Manchester United avait versé 87 millions d'euros à Leicester pour ses services.

Arrivé en 2020 en provenance de Genève, Jeremy Wick a lui aussi su s'intégrer à merveille dans le contingent de Rapperswil. Après une saison 21/22 très réussie avec 29 points et 16 buts en 52 matches, le Canado-Suisse de 34 ans s'est contenté de 20 points (12 buts) en 44 parties.

Deux cadres importants prolongent à Rapperswil. Roman Cervenka et Jeremy Wick ont ajouté une année à leur bail avec le club saint-gallois et les voici liés jusqu'en 2025.

Le dernier mot revient, presque naturellement, à Gaëlle Thalmann. "Je suis désolée devant notre incapacité aujourd’hui à livrer une bien meilleure performance. J’aurais, bien sûr, souhaité une autre fin, lâche la gardienne. Nous n’avons pas témoigné de l’esprit de corps qu’il fallait. Cela m’énerve de perdre sur un tel score, d’autant plus que je pensais que nous avions une réelle chance de nous qualifier. Ce soir, ma carrière est terminée. J’ai le sentiment de partir en paix. Je suis fière d’avoir su m’imposer auprès de tous les entraîneurs qui se sont succédés à la tête de l’équipe de Suisse."

"Nous avons vu que l’Espagne avait une classe de plus, avoue la joueuse du PSG. Nous n’avons pas pu appliquer sur le terrain le plan de jeu que nous voulions suivre. Il est difficile à chaud de trouver les raisons d’une telle impuissance. Il est clair que nous aurions dû peser davantage sur le plan offensif."

Inka Grings a deux ans devant elle pour doter son équipe d’une véritable attaque. Lors de l’Euro à domicile en 2025, la Suisse ne pourra pas uniquement miser sur sa rigueur défensive pour traverser le tournoi. Une rigueur défensive qui a volé en éclat à Auckland le jour où les Suissesses avaient rendez-vous avec la gloire. Murat Yakin et ses joueurs avaient vécu le même traumatisme le 6 décembre dernier face au Portugal.

Avec cette élimination sans appel, le bilan de la Suisse lors de la deuxième Coupe du monde de son histoire ne peut être que globalement positif pour reprendre une expression célèbre. L’objectif a été atteint avec cette qualification pour les huitièmes de finale. Seulement, on ne peut pas passer sous silence le manque chronique de tranchant dans les trente derniers mètres.

Invaincue lors du tour préliminaire, Gaëlle Thalmann a, ainsi, concédé cinq buts pour sa 109e et dernière sélection. Malgré l’ampleur du score, la Fribourgeoise fut la meilleure Suissesse sur le terrain. Elle a multiplié les arrêts pour éviter que l’addition ne soit encore pas plus salée. Ses coéquipières furent malheureusement incapables de s’opposer à l’admirable jeu court des Espagnoles pour que Gaëlle Thalmann puisse espérer prolonger sa carrière internationale.

Avec le double Ballon d’or Alexaia Putellas sur le banc, la Roja a déroulé un football séduisant pour offrir un véritable récital. Toujours aussi timorée sur le plan offensif, la Suisse a toutefois eu le bonheur d’égaliser à la 11e minute sur un autogoal gag de Laia Codina. Mais comme lors de leurs deux derniers matches contre la Nouvelle-Zélande et la Norvège, sa production offensive fut proche du néant, si ce n’est une reprise de Meriame Terchoun à la 56e. C’est pourquoi elle ne mérite en aucune manière de figurer parmi les huit meilleures équipes au monde.

Une défaite bien malheureuse pour le Fire

Xherdan Shaqiri �chappe Julian Quinones dans une rencontre que le Fire ne m�ritait pas de perdre... Image: KEYSTONE/AP/Paul Beaty

Le parcours de Chicago en Leagues Cup s’est conclu d’une manière malheureuse. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers se sont inclinés à domicile en seizième de finale devant le CF América.

Battu 1-0 sur un autogoal de Gaston Gimenez à la 64e, le Fire a eu des possibilités à la fois pour ouvrir le score et pour égaliser. On songe à ce raté impardonnable de Kacper Przbylko seul à 1 mètre de la cage juste trois minutes seulement avant le 1-0 et à la tête de l’ex-Niçois Arnaud Souquet qui devait frôler le poteau au bout du temps additionnel.

Une fois encore, Xherdan Shaqiri a signé des gestes magnifiques, notamment une frappe enroulée du gauche qui aurait pu faire mouche en première période. Le no 10 et ses coéquipiers ont deux semaines devant eux pour effacer cette déception avant la venue d’Orlando pour le compte cette fois du championnat. On rappellera que Chicago reste sur une série de trois victoires de rang en MLS .