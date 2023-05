Bâle s'attend à souffrir ++ Tensions entre le Giro et Evenepoel

Clap de fin pour Blerim Dzemaili Blerim Dzemaili: il restera comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du FC Zurich. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Un grand joueur de l'histoire du football suisse tirera sa révérence en juin. A 37 ans, le capitaine du FC Zurich Blerim Dzemaili a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. International à 69 reprises, Blerim Dzemaili restera comme l'un des joueurs emblématiques du FC Zurich. "Le FCZ est mon club de coeur. C'est lui qui m'a permis de réussir une très belle carrière à l'étranger", explique-t-il dans un communiqué du club. Après avoir remporté deux titres (2006 et 2007) et une Coupe de Suisse (2005) avec le FCZ, le demi est parti tout d'abord à Bolton, en Angleterre, avant de porter le maillot de huit autres clubs dont le Napoli avec lequel il a remporté deux Coupes d'Italie. Il est revenu à Zurich en 2021 pour cueillir l'an dernier un troisième titre de Champion de Suisse. En équipe de Suisse, Blerim Dzemaili restera comme le héros malheureux de deux huitièmes de finale de la Coupe du monde. Personne n'a oublié sa tête sur le poteau contre l'Argentine en 2014 à Sao Paulo qui aurait permis à la Suisse d'aller aux tirs au but. Le destin n'avait pas voulu sourire à un joueur qui n'avait jamais gagné totalemnnt la confiance d'Ottmar Hitzfeld. Quatre ans plus tard, il était cette fois l'un des leaders de Vladimir Petkovic. A St. Petérsbourg face à la Suède, il s'était ménagé la première véritable occasion de la rencontre avant qu'un malheureux autogoal de Manuel Akanji ne scelle l'élimination de la Suisse.

Succès de Paul Ackermann, Geoghegan Hart à terre Pascal Ackermann: un sprint royal pour enlever l'�tape la plus longue du Giro. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone L'Allemand Pascal Ackermann (UAE) a remporté au sprint à Tortone la 11e étape du Tour d'Italie. Cette étape a été marquée par l'abandon sur chute de Tao Geoghegan Hart, 3e du classement général. Le Britannique Geraint Thomas, équipier de Geoghegan Hart chez Ineos, conserve le maillot rose de leader qu'il avait récupéré après le retrait du grand favori, le Belge Remco Evenepoel, en raison d'un contrôle positif au Covid-19. Ackermann a devancé à la photo finish l'Italien Jonathan Milan (Bahrain) et le Britannique Mark Cavendish (Astana) lors d'un sprint disputé par un peloton réduit, après 219 km, dans l'étape la plus longue de cette 106e édition.

Novak Djokovic a trouvé sa "bête noire" Novak Djokovic: une d�faite qui interpelle avant Roland-Garros. Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Holger Rune est en passe de devenir la "bête noire" de Novak Djokovic. Après la finale du dernier Masters 1000 de Paris-Bercy, le Danois a cueilli un nouveau succès de prestige devant le no 1 mondial. No 7 mondial, Holger Rune s'est imposé 6-2 4-6 6-2 face au Serbe en quart de finale du Masters 1000 de Rome. Tenant du titre, Novak Djokovic n'a jamais été en mesure de s'opposer à la verve de son adversaire dans une rencontre interrompue par la pluie sur le score de 6-2 4-5. Le gain de la deuxième manche n'a pas vraiment remis Novak Djokovic dans le bon sens de la marche. Eliminé également très tôt à Monte-Carlo et à Banja Luka et forfait à Madrid, le Serbe présente pour l'instant un bilan bien terne cette année sur terre battue avec cinq victoires contre trois défaites. Il a une bonne dizaine de jours devant lui pour monter en puissance avant l'échéance suprême de Roland-Garros.

La seule promesse de Heiko Vogel Heiko Vogel et le FC B�le ont rendez-vous jeudi avec l'histoire. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Une chose est sûre: nous allons souffrir !" Comme Winston Churchill en son temps, Heiko Vogel ne peut promettre que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur pour "son" FC Bâle. Ce jeudi, l'entraîneur allemand et ses joueurs peuvent mener le FC Bâle en finale de la Conference League s'ils ne perdent pas contre la Fiorentina. "Les Italiens vont tenter de nous prendre à la gorge. Je ne pense pas qu'il y aura un round d'observation dans ce match retour, souligne Heiko Vogel. Je veux toutefois que mon équipe prenne le jeu à son compte à chaque fois qu'elle le pourra. Nous savons ce dont nous sommes capables !" Michael Lang estime pour sa part que le FC Bâle devra "livrer comme jeudi dernier un match parfait pour passer". Le défenseur international mesure pleinement l'enjeu de cette rencontre. "Nous pouvons écrire l'histoire du club, l'histoire de la ville aussi, dit-il. Si nous nous qualifions, nous les joueurs qui aurons eu la chance de disputer ce match resterons à jamais comme ceux qui ont offert au football suisse sa première finale européenne."

Le torchon brûle entre le camp Evenepoel et le Giro Le d�part de Remco Evenepoel n'est pas dig�r� par les organisateurs du Giro. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Idyllique au début, la relation entre Remco Evenepoel et les organiseurs du Giro tourne au règlement de compte depuis l'abandon subit du Belge après un test positif au Covid-19. Qu'elle paraît loin la romance naissante du début du Tour d'Italie, lorsque les deux parties se sont promis un "amore infinite" - le slogan de la course - à grand renfort de déclarations enflammées et de "likes" sur les réseaux sociaux. Depuis que Evenepoel a quitté l'Italie lundi matin, quelques heures après avoir annoncé qu'il avait contracté le Covid, le torchon brûle entre les responsables de son équipe Soudal-Quick Step et la société organisatrice du Giro, RCS. Dans un édito au vitriol mardi, la Gazetta dello Sport, qui appartient au groupe RCS, a vivement critiqué le Flamand d'avoir annoncé publiquement son abandon sans prendre soin de prévenir les organisateurs au préalable, alors qu'il avait par exemple envoyé un sms à l'un de ses concurrents, le Gallois Geraint Thomas, avant son communiqué. "Si le champion et ses problèmes physiques méritent du respect, on pense que le Giro et le maillot rose auraient mérité plus de respect. Remco est le champion du monde et était le coureur phare de notre course. A sa place, nous aurions au moins prévenu les organisateurs dimanche soir", a écrit le journal sportif. "Tout sauf correct" Surtout, la Gazetta a laissé entendre que Evenepoel, mécontent de sa maigre avance au classement général, ait pu utiliser le Covid comme excuse. "Disons qu'il aurait eu du mal à accepter une défaite et a préféré quitter la course avec le maillot rose et deux victoires dans les deux chronos", a estimé le journal. A la lecture de ces propos, le sang de Patrick Lefevere n'a fait qu'un tour. "Comment pouvez-vous accuser quelqu'un qui est malade, qui a le Covid, de fuir? Qui sont-ils pour remettre en question la décision du médecin? C'est tout sauf correct", a fulminé le patron de Soudal-Quick Step, qui est allé confronter les journalistes de la Gazetta dello Sport dans la salle de presse de la 10e étape mardi après-midi à Viareggio. "Une ligne rouge a été franchie. Je devrais poursuivre le journal pour diffamation", a-t-il insisté, rapportant que "le père de Remco est très en colère". Lefevere a admis avoir commis une erreur en ne prévenant pas les organisateurs en premier. Lui-même était en Belgique dimanche soir et, "bouleversé" par le forfait de son coureur, était occupé à "prendre un bon whisky pour le digérer". Mais un des directeurs sportifs présents en Italie aurait dû appeler le directeur du Giro, Mauro Vegni, qui a "mal pris" l'absence d'information, a-t-il reconnu. Malade comme un chien Pour le reste, il ne digérait pas les insinuations sur le caractère supposément bénin de l'infection d'Evenepoel: "il était malade comme un chien. Je ne vais pas jouer avec la vie d'un garçon de 23 ans." Toon Cruyt, le médecin de l'équipe Soudal-Quick Step, qui a enregistré quatre nouveaux cas de Covid mercredi, a assuré qu'il ne lui "serait jamais venu à l'esprit de laisser Remco continuer" la course. "Je ne vais prendre aucun risque avec la santé de quiconque, ce ne serait pas digne d'un médecin, a-t-il ajouté. On a connu ça avec Tim Declercq qui a contracté une inflammation du péricarde peu après une infection au Covid l'année dernière. On a entendu suffisamment d'histoires de personnes qui ont eu des problèmes cardiaques ou de fibrose pulmonaire."

Pas de Grand Prix d'Emilie-Romagne en raison des intempéries L'an dernier, la course avait �t� arros�e � Imola. Cette fois-ci, la pluie a eu raison de la course. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/DAVIDE GENNARI Le Grand Prix d'Emilie-Romagne, 6e manche du championnat de Formule 1 qui devait se tenir de vendredi à dimanche sur le circuit d'Imola, n'aura pas lieu ce week-end. Les organisateurs ont annoncé son annulation à cause des inondations qui ont fait au moins cinq morts dans cette région d'Italie. "A la suite de discussions entre Formula One, le président de la Fédération internationale de l'automobile, les autorités compétentes, dont les ministres concernés, le président de l'Automobile club italien, le président de la région Emilie-Romagne, le maire de la ville et le promoteur, la décision a été prise que le Grand Prix n'aura pas lieu à Imola", a annoncé le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué, sans préciser si la course allait être reprogrammée d'ici la fin de saison.

Evenepoel "ne sera pas au Tour de France" cette année Remco Evenepoel devrait axer sa saison sur les Championnats du monde � Glasgow. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Remco Evenepoel "ne sera pas au Tour de France" cette année, a déclaré mercredi Patrick Lefevere, le patron de son équipe Soudal-Quick Step, à la RTBF. Il a mis fin aux spéculations nées après l'abandon du Flamand sur le Giro. "Non, il ne sera pas au Tour de France. On ne va pas changer son programme, ce ne serait pas très intelligent", a déclaré Lefevere à la Radio-télévision belge. "C'est un jeune marié et il a vu sa femme seulement une dizaine de jours. Le mieux pour lui est de récupérer, se décontracter. On va ensuite faire les examens de santé post-Covid et refaire un programme", a-t-il ajouté. Le prodige belge, 23 ans, a annoncé dimanche soir qu'il quittait le Tour d'Italie, dont il était le leader et le grand favori, à cause d'un test positif au Covid-19. Ce retrait précoce avait alimenté les spéculations quant à la possibilité d'avancer à 2023 sa découverte du Tour de France, alors que le plan de son équipe prévoit une première participation en 2024 seulement. Patrick Lefevere ferme donc la porte à un changement de programme, alors qu'un autre grand objectif, les Mondiaux à Glasgow en août, attend son coureur, champion du monde en titre. "Il y aura les Mondiaux début août, mais concernant une éventuelle participation à la Vuelta, c'est trop tôt pour en parler", a souligné le patron de Soudal-Quick Step. Evenepoel est aussi le vainqueur sortant du Tour d'Espagne qui commencera fin août.

Le Kényan Rhonex Kipruto suspendu provisoirement pour dopage Le K�nyan Rhonex Kipruto lors de sa m�daille de bronze lors des Mondiaux de Doha en 2019. Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Le Kényan Rhonex Kipruto, médaillé de bronze mondial du 10'000 m en 2019 et recordman du monde du 10 km route, a été suspendu provisoirement pour dopage, a annoncé l'Unité d'intégrité de l'athlétisme. Kipruto est suspendu pour "usage d'une substance ou méthode interdite" sur la foi de son passeport biologique, indique l'AIU sans plus de précisions. Agé de 23 ans, Rhonex Kipruto est une valeur sûre de l'athlétisme kényan: il avait décroché le bronze du 10'000 m aux Championnats du monde de Doha en 2019, avant de devenir recordman du monde du 10 km route (26'24'') en 2020 à Valence. Il avait ensuite terminé 9e du 10'000 m des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Le Kenya et ses spécialistes des courses d'endurance sont à l'origine de très nombreux cas de dopage ces dernières années. L'AIU, organisme indépendant chargé notamment des tests et enquêtes depuis 2017, a dénoncé en avril un dopage à grande échelle dans le pays, "de mieux en mieux organisé" avec "l'implication de personnes possédant une expérience médicale".

Christophe Laporte prolonge de trois ans avec Jumbo-Visma Le Fran�ais Christophe Laporte lors de son succ�s dans A Travers la Flandre. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Auteur d'un excellent début de saison, le Français Christophe Laporte a prolongé son contrat de trois ans avec l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, a annoncé celle-ci mercredi. Très convoité après ses excellents résultats des derniers mois, le Varois de 30 ans a signé jusqu'à la fin de la saison 2026 avec l'équipe du vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, pour sa part sous contrat jusqu'en 2027. Laporte, qui avait rejoint la formation néerlandaise en provenance de Cofidis début 2022, a réalisé un début de saison canon avec des victoires à Gand-Wevelgem et A travers la Flandre. L'année dernière, il avait aussi signé la seule victoire française dans le Tour de France et avait remporté le Tour du Danemark et la classique belge Binche-Chimay-Binche. "Son arrivée chez nous a été un succès et en un an et demi il a gagné un statut de leader. En plus, Laporte occupe un rôle crucial en soutien à Wout van Aert dans les classiques et aux coureurs de classement général sur les grands Tours. On est convaincus qu'il peut progresser encore", a commenté Merijn Zeeman, directeur sportif de Jumbo-Visma.

Cinq abandons de plus, dont quatre dans l'équipe d'Evenepoel Le Tch�que Josef Cerny, qui fut maillot jaune sur le Tour de Romandie cette ann�e, figure parmi les coureurs touch�s par le Covid. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Cinq coureurs supplémentaires, dont quatre dans la formation Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel, ont été testés positifs au Covid-19 et ne prendront pas le départ de la 11e étape du Tour d'Italie. Leader du Giro, le jeune prodige belge a quitté la course après un test positif effectué dimanche soir par son équipe, à la veille de la journée de repos. A la suite de ce coup de tonnerre, "une série de tests a été effectuée parmi le staff encore présent en Italie, et Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke et Matteo Cattaneo sont malheureusement dans l'incapacité de continuer", a indiqué Soudal Quick-Step dans un communiqué. Cité dans le texte, le médecin de l'équipe Toon Cruyt précise que deux d'entre eux présentaient des symptômes lundi matin. Et si les tests antigéniques effectués ont été négatifs, des tests PCR pratiqués sur l'ensemble des sept coureurs de la formation se sont eux avérés positifs. "Nous continuerons de surveiller et mettre en oeuvre notre protocole de tests sur les trois coureurs et l'encadrement restants", est-il encore précisé. Parmi ces trois coureurs encore en course, le meilleur classé est le Belge Ilan Van Wilder, 19e à 12 minutes et 7 secondes du maillot rose, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Quatorze coureurs au total Un autre cas positif a par ailleurs été rapporté mercredi par l'équipe AG2R-Citroën, celui de l'Italien Andrea Vendrame, également non partant en matinée, au départ de Camaiore, sur la côte méditerranéenne. Au total, 14 coureurs positifs au Covid ont abandonné depuis le début du Giro le 6 mai. Quelques autres coureurs ont également dû renoncer ces derniers jours car souffrants, sans que l'on sache la nature de leur maladie. Avec l'abandon du protocole sanitaire en vigueur ces dernières années, rien dans le règlement n'oblige les équipes à arrêter leurs coureurs affectés par le virus. Mais la plupart préfèrent faire jouer le principe de précaution arguant des incertitudes quant aux conséquences sur la santé des efforts extrêmes produits durant une infection au Covid. Après le choc de l'abandon de Remco Evenepoel, les organisateurs du Giro ont annoncé un renforcement des mesures sanitaires, avec l'obligation du port du masque dans l'ensemble des zones de contact avec les coureurs.

Nikola Jokic terrasse les Lakers Nikola Jokic: l'arme absolue de Denver lors de ces play-off. Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Auteur de son 6e triple double lors de ces play-off, Nikola Jokic a mené Denver à la victoire face aux Lakers lors de l'acte I de la finale de la Conférence Ouest. Les Nuggets se sont imposés 132-126. Avec ses 34 points, ses 21 rebonds et ses 14 passes décisives, le pivot serbe a survolé les débats. Malgré les 40 points d'Anthony Davis, les Lakers ne sont pas parvenus à concrétiser leur baroud d'honneur dans un ultime quarter qu'ils avaient entamé avec un handicap de 14 points (106-92). La franchise de L.A. est, ainsi, revenue à 3 points (124-121) des Nuggets à 1'12'' du buzzer sans toutefois pouvoir revenir à la hauteur de leurs adversaires. L'acte II aura lieu jeudi soir toujours à Denver où les Nuggets sont invaincus depuis le début de ces séries finales avec leurs sept victoires en sept matches. Victorieux du premier match à Memphis et à San Francisco face à Golden State lors de leurs deux séries précédentes, les Lakers ont sans doute l'impression de se retrouver devant une véritable montagne après cet acte I. La montagne Jokic...

Victor Wembanyama dans les pas de Tony Parker Victor Wembanyama jouera � San Antonio la saison prochaine. Image: KEYSTONE/EPA Victor Wembanyama dans les pas de Tony Parker: le prodige français de 19 ans fera certainement ses grands débuts en NBA à San Antonio, le club qui a fait la gloire de Tony Parker. Les Spurs ont, en effet, hérité du premier choix lors de la loterie de la draft et ils ne devraient pas manquer de le sélectionner le 22 juin prochain à Brooklyn,. Quatorze équipes - celles ayant été éliminées de la course aux play-offs - étaient concernées par cette loterie, résultant d'un processus mêlant probabilités et hasard, avec pour chacune un pourcentage de chances d'être tirée en premier, déterminé par son bilan à l'issue de la saison régulière écoulée. Les Spurs faisaient partie du trio possédant au départ 14% de chances, soit le maximum possible. Entouré des siens et d'amis, dont la star du Paris SG Kylian Mbappé, lors d'une soirée organisée pour cette occasion, dont certaines images étaient parallèlement diffusées en direct sur ESPN, "Wemby" a assisté, forcément, avec un grand intérêt à cet évènement très suivi outre-Atlantique, qui semble déjà tracer sa voie en NBA, où il fera ses grands débuts en octobre, la saison prochaine. "Je ne peux pas vraiment décrire ce que je ressens, mon coeur bat très fort. J'ai tous ceux que j'aime autour de moi, c'est un moment vraiment spécial dont je me souviendrai toute ma vie. Je suis un joueur d'équipe, je vais tout faire pour gagner autant de matches que possible. Je veux essayer de décrocher une bague (de champion) le plus vite possible, alors soyez prêts", a-t-il réagi à chaud, au micro du géant des médias américains.

Ligue des champions: le match de l'année ce soir à Manchester La demi-finale retour de Ligue des champions ce soir (21h00) entre Manchester City et le Real Madrid constitue le match de l'année. Il devrait sy avoir du spectacle et des étincelles à l'Etihad. Tout reste à faire dans cet affrontement après le 1-1 sur lequel les deux équipes se sont séparées au terme du match aller. Le suspense reste total entre Anglais et Espagnols, tout comme d'ailleurs l'an passé au même stade de la compétition. Le Real l'avait finalement emporté 6-5 au cumul des deux rencontres et avait gagné la finale dans la foulée (1-0 contre Liverpool). Mais cette fois, City aura l'avantage de recevoir au retour. Dans son antre, le champion d'Angleterre reste sur 14 victoires consécutives avec 49 buts inscrits contre 7 encaissés. Le Real est prévenu: il devra défendre avec une concentration extrême pour d'un côté museler le phénomène Haaland, tout en surveillent de l'autre les De Bruyne, Gündogan ou Grealish, tous capables aussi de marquer. Pour un fantastique triplé Avec Manuel Akanji, devenu un titulaire indiscutable chez les Citizens, Pep Guardiola n'est pas loin de mener son équipe à un fantastique triplé. Manchester City est ainsi tout proche d'un cinquième titre national en six ans. Le club jouera aussi la finale de la Coupe d'Angleterre contre son rival local Manchester United le 3 juin à Wembley, soit une semaine avant la finale de la Ligue des champions à Istanbul. C'est ce trophée que City et son manager veulent avant tout. Il faudra donc pour ce faire commencer par déboulonner le tenant du titre: possible, mais jamais facile... Pas au même niveau Le Real Madrid est peut-être moins impressionnant que voici un an. Karim Benzema, intenable au printemps 2022, n'a pas totalement retrouvé le niveau qui lui avait assuré le premier Ballon d'Or de sa carrière. Mais les Madrilènes n'en restent pas moins redoutables, avec les Brésiliens Vinicius et Rodygo et les vieux grognards du milieu que sont Modric et Kroos. Et derrière, Courtois reste capable de tous les exploits dans son but. L'une des clés du match sera la capacité de la défense madrilène à contenir Haaland, l'homme qui a marqué 52 buts depuis le début de la saison avec City.

La maîtrise absolue des Nerazzurri Lautaro Martinez, le buteur du match retour pour l'Inter Milan. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Treize ans après la nuit magique de Madrid, l'Inter Milan disputera à nouveau une finale de la Ligue des Champions. Elle l'opposera à Istanbul le 10 juin à Manchester City ou au Real Madrid. La formation de Simone Inzaghi s'est logiquement qualifiée face au Milan AC dans un derby de la Madonnina qui a, bien sûr, illustré le grand retour des clubs italiens au premier plan. Six jours après une victoire 2-0 acquise sur des réussites d'Edin Dzeko à la 8e et de Henrikh Mkhitaryan à la 11e, les Nerazzurri se sont imposés 1-0 dans l'acte II grâce à une réussite de Lautaro Martinez à la 74e. Le Champion du monde a bénéficié d'un service de Romelu Lukaku qui venait d'entrer en jeu pour surprendre Mike Maignan au premier poteau. La responsabilité du gardien français est engagée sur cette réussite qui a anéanti les derniers espoirs des Rossoneri. L'accession de l'Inter en finale ne souffre aucune discussion. S'ils n'obtiendront jamais la meilleure note artistique, les Nerazzurri ont témoigné d'un réalisme extrême cette année pour éliminer successivement le FC Porto, Benfica et enfin leur meilleur ennemi. Cette équipe peut s'appuyer la classe individuelle d'un Martinez, d'un Dzeko ou d'un Nicolo Barella. Mais sa grande force est ailleurs. Comme l'équipe de Jose Mourinho qui avait triomphé en 2010, c'est sa capacité à bien défendre qui est sans aucun doute le plus impressionnant. Le Milan AC a tenté de marquer très tôt dans le match pour changer la donne de cette demi-finale. Seulement, la réussite a fui Brahim Diaz et le "revenant" Rafael Leao. Le Marocain et le Portugais ont eu le 1-0 au bout de leurs crampons avant le repos. Seulement, ils ont failli dans le dernier geste. L'improbable remontada dont rêvaient depuis six jours leurs tifosi ne devait rester qu'un mirage.