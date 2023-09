Beat Feuz devient consultant ++ Miami battu en finale

Coupe du monde: Beat Feuz engagé comme consultant à la SRF Un nouveau job pour Beat Feuz Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Beat Feuz revient dans le cirque blanc. Le Bernois, qui a mis fin à sa carrière en janvier, couvrira la prochaine saison de Coupe du monde en tant que consultant pour la télévision alémanique SRF. Feuz (36 ans) rejoint ainsi Marc Berthod, Didier Plaschy, Stefan Abplanalp et Tina Weirather dans l'équipe des consultants. Le champion olympique de Pékin effectuera ses débuts au micro lors des descentes de Zermatt prévues les 11 et 12 novembre.

Sans Messi, Miami s'incline en finale de la Coupe des Etats-Unis Messi a assist� des tribunes � la d�faite de Miami en finale de la Coupe des Etats-Unis Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Privé de Lionel Messi (blessé), l'Inter Miami s'est incliné en finale de la Coupe des Etats-Unis face au Houston Dynamo mercredi (2-1) dans son stade de Fort Lauderdale. Après sa victoire en Leagues Cup en août, l'Inter Miami n'a pu conquérir un deuxième trophée, handicapé par l'absence sur le terrain des ex-étoiles du Barça Lionel Messi et Jordi Alba. Un certain flou entoure l'état physique de Messi, présent en tribunes mercredi, depuis qu'il est revenu de sélection début septembre avec une "fatigue musculaire", selon son entraîneur Gerardo "Tata" Martino. Le champion du monde argentin n'a depuis disputé que 37 minutes contre Toronto le 20 septembre pour trois matches manqués. En championnat, l'Inter Miami est 14e et avant-dernier de la Conférence Est, à cinq points de la première place qualificative pour les play-off, avec encore cinq rencontres à disputer.

Yverdon en favori contre Stade Lausanne-Ouchy La 8e journée de Super League se conclut jeudi avec au programme un derby vaudois entre Stade Lausanne-Ouchy et Yverdon. L’autre affiche verra s’affronter le FC Bâle et Lucerne au Parc Saint-Jacques. C’est la première fois que les deux écuries du canton de Vaud s’affrontent au plus haut niveau du football suisse. Yverdon-Sport part favori dans ce derby, après un début de saison réussi (trois victoires lors des cinq derniers matches), qui lui vaut une sixième place. Lanterne rouge, les Lions n’ont toujours pas véritablement lancé leur saison. Ils peuvent toutefois espérer un ascendant psychologique sur les Yverdonnois, leurs deux derniers matchs à domicile face au YS s’étant soldés par deux victoires et neuf buts marqués l’année dernière, en Challenge League. Le FC Bâle aura pour sa part fort à faire au second du classement Lucerne. Les "Rotblau" n’ont gagné qu’une fois cette saison, lors de la deuxième journée face à Winterthour (5-2), et pointent à l’avant-dernière place du classement. Le FCL part donc favori, avec une seule défaite au compteur en sept matches et six petits buts encaissés, dont seulement deux à l’extérieur. L’équipe reste aussi sur une série de six matches sans défaite toutes compétitions confondues. C’est sa meilleure série de l’année.

Lillard rejoint Antetokounmpo à Milwaukee Damian Lillard (0) quitte Portland pour rejoindre Milwaukee Image: KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS Le joueur vedette de Portland Damian Lillard quitte sa franchise de toujours. L'arrière rejoint contre toute attente les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, a-t-il indiqué mercredi. "Hâte d'ouvrir un nouveau chapitre! @Bucks", a écrit Lillard sur X (ex-Twitter), confirmant une information donnée par plusieurs médias dont ESPN. "Les fans des Trail Blazers et la ville de Portland, que j'aime profondément, seront honorés avec sincérité. Restez connectés", ajoute le joueur, sept fois sélectionné au All-Star Game. Lillard (33 ans) avait indiqué en juillet sa volonté de quitter Portland, affichant une préférence pour le Miami Heat. Mais il atterrit finalement aux Bucks, à moins d'un mois du début de la saison 2023/24. Il va y former un duo d'étoiles avec Giannis Antetokounmpo, deux fois élu meilleur joueur (MVP) de la saison régulière (2019 et 2020) et sacré champion en 2021. Antetokounmpo avait mis la pression à sa franchise en juillet, expliquant qu'il ne signerait pas de prolongation de contrat s'il n'était pas convaincu que son équipe resterait compétitive pour viser le titre NBA. Le Grec a été entendu par ses dirigeants. Dans un coup de billard à trois bandes habituel en NBA, le départ de Lillard implique des échanges de joueurs entre Portland, Milwaukee mais aussi les Phoenix Suns. Les Trail Blazers accueillent notamment Jrue Holiday et Deandre Ayton. Shooteur très adroit et scoreur compulsif, réputé pour son sang-froid lors des dernières secondes de rencontres très serrées, Lillard cumulait l'an dernier 32,2 points de moyenne et 7,3 passes en 58 matches, mais avait manqué la qualification en play-off pour la deuxième saison consécutive.

Un nul bête pour Servette, Lausanne battu Yoan Severin a inscrit un autogoal co�teux pour Servette contre Winterthour Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a laissé passer une belle occasion d'engranger trois points. A la Praille, les Genevois ont concédé le nul 2-2 face à Winterthour alors que le LS s'est incliné 2-1 à Lugano. René Weiler et ses hommes peuvent maugréer. Les Grenat menaient en effet 2-1 à la 82e lorsque Stevanovic a donné un but d'avance à ses couleurs en reprenant victorieusement un centre de la tête. Seulement à la 89e, un centre relativement anodin des Zurichois a fini au fond après avoir rencontré le pied droit de Yoan Severin. Un autogoal malheureux qui empêche les Servettiens de repartir sur une note positive. Alors après trois revers consécutifs, un point est toujours bon à prendre, mais les Genevois devaient clairement attendre plus de la réception de Winterthour. Mais en n'arrivant pas à inscrire le 3-1, les hommes de René Weiler se sont exposés à ce possible retour des Zurichois. Ce nul n'arrange pas les Grenat, toujours 8es à quatre longueurs d'Yverdon. Lausanne s'incline Le mieux aperçu contre Zurich n'aura été qu'une petite éclaircie dans le ciel bleu et blanc. Au Cornaredo, le LS a subi sa cinquième défaite en huit matches. A la 34e, c'est Zan Celar qui a surpris la défense centrale vaudoise et le gardien Letica, mal sorti en la circonstance. Le LS est pourtant parvenu à égaliser. Mais de manière très bizarre. Un but gag qui doit beaucoup au pressing lausannois. A la 48e, les Vaudois ont poussé les Bianconeri dans leurs derniers retranchements et le gardien Saipi a fini par dégager le ballon sur Alvyn Sanches. Le milieu de terrain a ainsi sans le vouloir envoyé le ballon au fond des filets. Malheureusement, les joueurs de Ludovic Magnin ne sont pas parvenus à capitaliser sur cette réussite. Le LS a petit à petit laissé les Luganais trouvé leurs marques et ces derniers ont logiquement repris l'avantage à la 74e lorsque Yanis Cimignani a pu délicatement brosser la balle de son pied gauche pour l'expédier hors de portée du gardien Letica. Et derrière, les Lausannois ont été plus proches d'encaisser le 3-1 que de parvenir à égaliser. Dans le troisième match (au sommet) de la soirée, St-Gall a réussi à se défaire d'YB 2-1. Dans leur stade, les joueurs de Peter Zeidler ont renversé la vapeur alors qu'ils étaient menés 1-0 à la 69e sur une magnifique réussite d'Elia. Mais Schubert à la 72e et Stevanovic trois minutes plus tard ont pu offrir la victoire à des Brodeurs qui grimpent à la deuxième place du classement.

Okafor marque enfin, Milan gagne Noah Okafor c�l�bre son premier but avec Milan en championnat Image: KEYSTONE/AP/Gianluca Zuddas Noah Okafor a enfin débloqué son compteur avec Milan. L'attaquant de 23 ans a inscrit le 1-1 à la 40e minute lors de la victoire 3-1 contre Cagliari. Il ne s'agit pas seulement du premier but de l'international helvétique avec les Rossoneri, mais aussi de son premier but en match officiel depuis début novembre. Il était titulaire pour la première fois de la saison. Grâce à cette cinquième victoire en six matches, Milan dépasse la Juventus au classement et se retrouve à la deuxième place derrière l'Inter de Yann Sommer.

Gennaro Gattuso nouvel entraîneur de l'OM Gennaro Gattuso nouveau coach de l'OM Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK L'OM a annoncé dans un communiqué l'arrivée de l'Italien Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur. Ceci en remplacement de l'Espagnol Marcelino, qui a démissionné il y a une semaine. "Je suis très heureux et fier de rejoindre l'Olympique de Marseille. Un club et un stade, l'Orange Vélodrome, dans lequel j'ai eu l'occasion d'évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l'Europe pour la passion et la ferveur qui s'en dégagent", a déclaré l'Italien de 45 ans, cité dans le communiqué. L'arrivée de Gattuso marque la fin d'un cycle de dix jours très agités à l'OM, débuté par une réunion extrêmement tendue le 18 septembre entre la direction du club et des représentants des groupes de supporters. Après cette réunion, le président marseillais Pablo Longoria et ses trois plus proches collaborateurs avaient décidé de prendre du recul. Le dirigeant espagnol n'a confirmé que vendredi qu'il restait à la tête du club. Mercredi dernier, l'entraîneur Marcelino a de son côté décidé de quitter l'OM. Il a été remplacé pour un intérim de deux matches par Jacques Abardonado. Après un match nul encourageant jeudi sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-3), Marseille a été balayé dimanche par le PSG (4-0) au Parc des Princes. Gattuso était libre depuis le mois de janvier et la fin d'un passage raté à Valence, en Espagne. Pour rappel, Gattuso avait commencé sa carrière d'entraîneur au FC Sion en 2013. Il avait coaché 12 matches avant de se faire limoger. Il avait ensuite dirigé Palerme, l'OFI Crète, Pise et surtout l'AC Milan et Naples, avec qui il a gagné une Coupe d'Italie en 2020. Comme joueur, "Rino" Gattuso a été champion du monde avec l'Italie en 2006. Il a aussi gagné deux Ligues de Champions et deux titres de champion d'Italie avec l'AC Milan, club dont il a porté le maillot pendant 13 ans, de 1999 à 2012. Son premier match avec l'OM sera un déplacement à Monaco samedi soir, pour la 7e journée de Ligue 1. Il sera présenté jeudi lors d'une conférence de presse programmée à 17h.

Lehmann: "On a souvent tendance à s'auto-flageller" Swiss Basketball a donn� une conf�rence de presse mercredi avant le d�but de la saison des championnats Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Après un été mouvementé, Swiss Basketball aborde sereinement le début des championnats de SBL ce week-end. L'élite évoluera sur une formule à dix équipes chez les hommes et à huit pour les dames. "On se réjouit de la dynamique du basket masculin et féminin, a déclaré le secrétaire général de Swiss Basketball, Erik Lehmann, lors de la conférence de presse d'avant-saison, mercredi à Fribourg. On a souvent tendance à s'auto-flageller, mais je pense que le niveau est tout à fait convenable et homogène." Erik Lehmann s'attend à des championnats plus serrés, même si Fribourg Olympic chez les messieurs et Elfic Fribourg chez les dames devraient à nouveau tenir les premiers rôles. "Je pense qu'il n'y aura pas de Grand Chelem chez les messieurs, où les titres seront mieux répartis", a-t-il assuré. L'ancien coach à succès d'Hélios Basket est ravi qu'un nombre pair d'équipes soit engagé tant chez les messieurs que chez les dames. Tout comme Gilles Delessert: "Un calendrier à neuf équipes est beaucoup plus complexe à gérer qu'à dix ou à huit. Il faut éviter les longues périodes sans match à la maison", a glissé le responsable de la planification au sein du département Compétition. Vevey accompagné tout l'été Il s'en est pourtant fallu de peu pour que cette structure à dix équipes en LNA masculine ne soit pas possible cette année. Vevey Riviera a en effet obtenu in extremis sa licence de jeu pour continuer à évoluer parmi l'élite. "Le Comité National de Conseil et de Contrôle de Gestion (Concecg) a accompagné le club durant tout l'été pour l'aider", a-t-il souligné. Après les retraits de Boncourt et de Swiss Central, Swiss Basketball a tout fait pour que Vevey Riviera, finaliste de dernière Coupe de la Ligue, puisse continuer à évoluer dans l'élite. "Je concède qu'il y a une forme d'injustice vis-à-vis des autres clubs qui sont quant à eux restés dans les clous. Mais on a voulu mettre tous les agneaux dans la bergerie", a lâché Erik Lehmann. "Est-ce qu'il est mieux de tout faire pour sauver un club de tradition ou de le saquer dès le mois de mai?", lorsque la commission des licences rend son premier verdict. "Je pense qu'il est souhaitable d'accompagner le club afin de l'aider à professionnaliser ses structures", a précisé Erik Lehmann, se réjouissant que "Vevey (soit) mieux armé pour l'avenir." Des décisions majeures à prendre L'avenir à moyen terme, ce sont aussi les prochaines échéances des équipes nationales. Les dames seront en lice dans les qualifications de l'Euro 2025 avec une seule fenêtre prévue cette saison, en novembre (deux matches). "On a des ambitions et de l'espoir avec une nouvelle génération qui arrive et un nouveau coach expérimenté, Hervé Coudray", a expliqué Erik Lehmann. Les hommes disputeront eux la première partie des pré-qualifications de la Coupe du monde 2027, avec là aussi une seule fenêtre (deux matches en février). "Pour cette Coupe du monde, le chemin est long et escarpé, mais on a beaucoup d'espoir aussi. Ce n'est pas une vue de l'esprit de voir la Suisse se qualifier, pour autant que tous les clubs s'engagent dans la même direction", a-t-il assuré. Rappelant que "l'équipe nationale est LE produit phare de la fédération", Erik Lehmann est pourtant bien conscient que le basket suisse est à la croisée des chemins: "La ligue reste très amateure. On aura des décisions stratégiques majeures à prendre dans les cinq prochaines années. Voudra-t-on devenir plus ou moins professionnel?" La question est lancée.

Formule E: Edoardo Mortara roulera chez Mahindra Mortara avec sa Maserati lors du e-Prix de Mexico en janvier 2023 Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ Edoardo Mortara (36 ans) continue sa carrière en formule E. L'Italo-Suisse né à Genève a signé un contrat de plusieurs années avec le team indien Mahindra. Mortara évoluait en formule E depuis 2017 avec l'équipe Venturi, ensuite rebaptisée Maserati. Il compte six victoires dans la discipline et avait été vice-champion en 2021. Son coéquipier sera le Néerlandais Nyck de Vries (28 ans), de retour après un passage peu concluant en formule 1. De Vries compte quatre succès en formule E. Il avait été champion du monde en 2021 lors de la saison 7 sous les couleurs de Mercedes.

La bataille avec Djokovic est "magnifique", selon Alcaraz Carlos Alcaraz devant la presse Image: KEYSTONE/EPA Carlos Alcaraz (ATP 2) s'est montré enthousiaste avant l'Open de Chine. Ce sera pour l'Espagnol un nouvel épisode de la "magnifique bataille" qu'il livre à Novak Djokovic pour la place de numéro 1. Alcaraz a battu Djokovic lors d'une finale mémorable à Wimbledon en juillet. Il pourrait, en cas de bons résultats à Pékin, réduire l'écart sur le Serbe, absent en Chine, et qui avait repris la tête du classement ATP après sa victoire à l'US Open en septembre. "Nous menons une magnifique bataille pour la première place, après les superbes performances de Djokovic lors de la saison américaine", a déclaré l'Espagnol lors d'un point de presse. Interrogé pour savoir si son bras de fer avec Djokovic lui donnait un élan supplémentaire, Alcaraz a répondu : "Oui, bien sûr". "La première place est l'un de mes principaux objectifs", a-t-il déclaré. Alcaraz est la tête de série numéro 1 à Pékin où il affrontera un qualifié au premier tour.

Liga: Barcelone doit se contenter d'un point Fermin Lopez c�l�bre son but �galisateur Image: KEYSTONE/EPA/MIQUEL A BORRAS Barcelone a failli concéder sa première défaite de la saison à Majorque lors de la 7e journée de Liga. Les Catalans ont fini par arracher le nul 2-2 grâce aux jeunes talents de la Masia. Rapidement menés après un but de Muriqi sur une relance ratée de Ter Stegen (8e), les Catalans sont revenus dans la partie grâce à une frappe du gauche de Raphinha (41e). Mais ils ont craqué de nouveau avant la mi-temps, Prats devançant la sortie tardive de Ter Stegen sur un dégagement de son propre gardien dévié de la tête par Muriqi (45e). C'est le jeune talent de la Masia Fermin Lopez (20 ans) qui a égalisé dans le dernier quart d'heure (75e), sur une action initiée par son compère Lamine Yamal (16 ans). Le Barça laisse ainsi la chance à son voisin catalan de Gérone de prendre seul la tête du classement mercredi à Villarreal, et offre l'occasion au Real Madrid de lui repasser devant.

Super League: Le leader se déplace à St-Gall Le 8e acte de Super League se poursuit mercredi, avec le leader Young Boys qui se déplace à Saint-Gall. Côté romand, Servette reçoit Winterthour, alors que Lausanne Sport défie Lugano au Cornaredo. Young Boys est encore privé de l’international helvétique Kastriot Emeri. Le Genevois souffre encore de sa blessure au ligament externe du genou droit. Le champion en titre reste toutefois sur deux victoires de rang, dont un convaincant 4-1 face au septième Lugano dimanche. Le FC Saint-Gall doit lui se passer de son capitaine, le milieu de terrain allemand Lukas Görtler, pour tenter d’améliorer sa 4e place face à des Bernois invaincus. Servette doit se relancer après un début de saison catastrophique sur la scène helvétique. Le club grenat reste sur une grosse désillusion face au Slavia Prague en Europa League jeudi, et une troisième défaite de suite en championnat dimanche face à Lucerne. Les Genevois affrontent Winterthour, contre qui ils n’ont pas perdu lors des 12 derniers duels (9 victoires, 3 nuls). Le Lausanne-Sport tente pour sa part d’aller chercher sa deuxième victoire de la saison, à Lugano. L’affaire s’annonce peu aisée contre des Bianconeri face à qui les Lausannois n’ont gagné qu’une fois en Super League, en 2017. Le LS reste également sur trois défaites de rang contre les Tessinois.

La FIFA transfère une centaine d'emplois de Zurich à Miami "Le si�ge de la FIFA reste � Zurich", a indiqu� un porte-parole de l'instance dirigeante du football (image pr�texte). Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La FIFA s'apprête à déplacer plus d'une centaine de postes de collaborateurs, dont son département juridique, de son siège historique à Zurich vers Miami en Floride. C'est ce qu'a indiqué mardi à l'AFP une source qui a eu connaissance du dossier. L'instance dirigeante du football avait déjà transféré une partie des postes de son siège parisien et avait récemment ouvert des bureaux à Miami pour aider à l'organisation de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. "La FIFA est une instance dirigeante mondiale et certains départements ont été informés d'un projet de déménagement vers un nouveau siège permanent à Miami", a déclaré un porte-parole de la FIFA contacté par l'AFP, confirmant partiellement ces informations. "Cela correspond à la vision globale d'une organisation qui compte 211 associations membres. Nos nouveaux bureaux de Miami et de Singapour s'ajoutent à nos bureaux de Paris et à nos bureaux de développement régionaux dans le monde entier. Le siège de la FIFA reste à Zurich", a précisé le porte-parole de l'instance. Le département juridique notamment déménagerait aussi à Miami selon la source. La ville de Floride apparaîtrait stratégique en raison de sa proximité avec les 41 associations membres de la CONCACAF, qui couvrent l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, et de ses connexions faciles avec l'Amérique du Sud. Outre la Coupe du monde de 2026, les États-Unis accueilleront la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2025. La FIFA a été créée à Paris en 1904, avant de déménager à Zurich en 1932 qui est devenu son siège principal en 2007.

La Suisse coule encore face à l'Espagne Aitana Bonmati (� g.) a sign� un doubl� pour l'Espagne dans une victoire fleuve. Image: KEYSTONE/EPA/Salas L'équipe de Suisse dames s'est lourdement inclinée 5-0 contre l'Espagne, mardi en Ligue des nations à Cordoue. Le maintien en 1re division se complique. Elles n'ont pas eu voix au chapitre. Comme lors du 8e de finale de la dernière Coupe du monde (5-1), les Suissesses ont pris l'eau face à l'Espagne, championne du monde en titre. A l'occasion de leur deuxième match dans la nouvelle Ligue des nations, les protégées d'Inka Grings se sont encore inclinées. Elles ont cette fois plié à cinq reprises, sans même parvenir à trouver la solution devant les filets ibériques. C'est Garcia qui a frappé la première, profitant d'une relance complètement manquée de la gardienne Herzog (15e). Puis la Roja a doublé la mise juste avant la mi-temps, au terme d'un splendide effort collectif ponctué par une volée de Bonmati (45e +1). Cette dernière a inscrit un doublé dès la reprise, après que les Espagnoles se sont baladées dans la défense suisse (49e). Puis Herzog a une nouvelle fois relâché un tir lointain dans les pieds de Gabarro (57e). L'oeuvre espagnole a été parachevée par Oroz, qui a expédié une frappe, imparable cette fois, depuis l'extérieur de la surface (87e). L'objectif de se maintenir en première division de la compétition s'est ainsi encore compliqué, après la défaite initiale face à l'Italie. La prochaine rencontre des Suissesses aura lieu le 27 octobre prochain, à Göteborg face à la Suède.