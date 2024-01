Beda Klee 6e à Davos ++ Rafael Nadal gagne encore

Beda Klee égale son meilleur résultat avec sa 6e place Triplé norvégien chez les messieurs. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le fondeur suisse Beda Klee a égalé son meilleur résultat en Coupe du monde avec sa sixième place lors de la poursuite classique de 22 km à Davos dans le cadre du Tour de Ski. Pourtant, Beda Klee était énervé dans l'aire d'arrivée. Il avait vu la possibilité dans un groupe de quatre concurrents de glaner sa première place sur un podium, mais il a mal manoeuvré dans le finish. Mais la forme est là comme lors de sa sixième place lors de la 2e étape à Dobbiaco. Il est également sur la voie pour s'assurer un top 6 au classement général du Tour de Ski. Il faut remonter au temps de Dario Cologna pour retrouver un Suisse si bien classé. Cyril Fähndrich s'est également mis en évidence avec la 20e place. De son côté, Candide Pralong a renoncé à prendre le départ parce qu'il ne se sentait pas bien. Les Norvégiens ont fêté un triplé dans cette poursuite. Le leader du Tour Harald Amundsen s'est imposé au sprint devant le nouveau-venu Henrik Dönnestad. Il a sans doute fait un pas important vers la victoire au classement général. Martin Nyenget complète le podium.

La Finlandaise Kerttu Niskanen gagne la poursuite à Davos La Finlandaise Kerttu Niskanen s'est imposée au terme de la poursuite. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Finlandaise Kerttu Niskanen a remporté la poursuite sur 22 km en style classique du Tour de Ski à Davos. La meilleure Suissesse est Nadine Fähndrich, quinzième. Sous la neige, Niskanen, qui a déjà remporté la deuxième étape à Dobbiaco, s'est montrée meilleure au sprint que l'Américaine Rosie Brennan, qui a ainsi manqué de peu une troisième victoire Coupe du monde dans la station grisonne. Sa compatriote Jessie Diggins, tombée pendant la course, a pris la troisième place et occupe toujours la tête du classement général du Tour de Ski avec 44 secondes d'avance sur Niskanen. En raison des fortes chutes de neige, la course s'est plutôt déroulée en peloton dans les vallées de la Flüela et de la Dischma. Personne ne voulait jouer le rôle de chasse-neige et courir devant. Ainsi, les Suissesses Nadine Fähndrich et Nadja Kälin sont longtemps restées positionnées à l'avant de la course. Mais dans la dernière redoutable montée, elles ont perdu le contact avec la tête. Finalement, elles ont terminé aux 15e et 21e rangs. Anja Weber (27e) et Giuliana Werro (29e) ont également marqué des points.

Nadal remporte son deuxième match depuis son retour Rafael Nadal a enchaîné un deuxième succès à Brisbane. Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Rafael Nadal, qui n'avait plus joué depuis près d'un an, a franchi facilement le deuxième tour du tournoi de Brisbane mercredi en balayant l'Australien Jason Kubler, 102e mondial (6-1 6-2). A quelques jours de l'Open d'Australie, l'ancien numéro un mondial a étouffé son adversaire, aux ambitions certes modestes, mais en montrant de nouveau les qualités qui ont fait de lui une légende du tennis. L'Espagnol poursuit son retour gagnant et affrontera l'Australien Jordan Thompson en quart de finale. "Je me sens compétitif", a assuré le champion de 37 ans, rayonnant lors de son interview d'après-match sur le court: "C'est un match très positif pour moi, j'ai cette chance de pouvoir continuer à jouer encore demain, c'est bien après cette pause beaucoup trop longue à mon goût". Nadal n'avait plus joué en simple depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier 2023, face à l'Américain Mackenzie McDonald. Il a repris mardi contre l'Autrichien Dominic Thiem, battu 7-5, 6-1 au premier tour à Brisbane. Ce retour avait déjà démontré que le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem était de nouveau en forme: avec 90% de premières balles gagnées, il n'avait commis que quatre fautes directes et jamais concédé une seule balle de break. Nadal refait du Nadal Contre Kubler, les statistiques sont un peu moins impressionnantes sur l'ensemble du match, mais Nadal a mis l'Australien k.-o. lors d'une première demi-heure impressionnante. Le Majorquin a remporté les cinq premiers jeux, en signant deux jeux blancs consécutifs aux deuxième et troisième. L'Australien est ensuite revenu dans le match, et s'est procuré trois balles de break dans le sixième jeu, toutes sauvées par Nadal. Mais, au grand plaisir du public de la Pat Rafter Arena archi-comble, Nadal a bel et bien refait du Nadal: retour le long des lignes, coup droit décroisé, amortie, un minimum de fautes directes, 80% de points gagnants sur ses premières balles, et presque autant (77%) sur ses deuxièmes... Reste à savoir combien de temps il lui faudra pour élever son niveau et défier des adversaires du haut du classement mondial. S'il y parvient.

Hüsler échoue au deuxième tour Marc-Andrea Huesler n'a pu enchaîner un deuxième succès de suite. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler a échoué au deuxième tour du tournoi ATP de Hong Kong. Le Zurichois s'est incliné 5-7 5-7 face au grand espoir français Arthur Fils. Deux jours auparavant, Hüsler avait remporté pour la première fois un match d'un tournoi ATP depuis le mois d'août. Il avait battu l'Ukrainien Vitali Satchko. Contre Fils, le Zurichois s'est offert la chance de pouvoir fêter pour la première fois depuis 15 mois un deuxième succès de suite sur la scène ATP. Las, Hüsler (ATP 194) aurait pu prétendre remporter le premier set contre Fils et peut-être connaître une issue différente. Sur son service, il lui a manqué seulement deux points. Dans la deuxième manche, Fils a fait le break dans l'avant-dernier jeu. Maigre consolation, l'Alémanique est tombé contre un joueur déjà affirmé. Fils a remporté le tournoi de Lyon l'an dernier et le Masters des jeunes il y a quelques semaines.

Timo Schultz, ex-Bâle, rebondit à Cologne Timo Schultz lors de son séjour sur le banc bâlois. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Trois mois après son limogeage de Bâle, Timo Schultz a retrouvé de l'embauche. L'Allemand a été nommé entraîneur du FC Cologne en Bundesliga. A Bâle, Schultz n'avait tenu que trois mois avec des résultats catastrophiques (7 matches, 5 points). Il avait été remplacé par le directeur sportif Heiko Vogel, lui-même limogé pour laisser la place à Fabio Celestini. A Cologne, Schultz remplace Steffen Baumgart, licencié trois jours avant Noël après deux saisons et demie de collaboration. Cologne est actuellement à égalité de points avec la lanterne rouge Darmstadt.

Atlanta enchaîne Clint Capela (15) au contre sur Josh Giddey (3). Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta a su saisir l’aubaine. Sur leur parquet, Clint Capela et ses coéquipiers ont battu un Oklahoma City émoussé 141-38 pour signer une deuxième victoire de rang. Les Hawks ont inscrit les 11 premiers points de la rencontre face à un adversaire qui avait battu la veille Boston avant de prendre l’avion dans la nuit pour rejoindre Atlanta. Deuxième de la Conférence Ouest, le Thunder ne devait ainsi jamais mener au score dans cette rencontre qui a vu quatre joueurs des Hawks inscrire 20 points ou plus. Clint Capela ne figure pas ce quatuor emmené par Jalen Johnson (28 points). Le Genevois a signé son 16e double double de la saison avec ses 12 points et ses 14 rebonds. Il a toutefois été crédité d’un différentiel de -9. Clint Capela et les Hawks tenteront de réussir une passe de trois pour la deuxième fois de la saison vendredi à Indiana.

Un match à 3 points pour Nico Hischier Nico Hischier: un match magnfiique la veille de ses 25 ans. Image: KEYSTONE/AP/Susan Walsh Nico Hischier a entamé l’année de la plus belle des manières. Le Valaisan a livré sa performance la plus aboutie de la saison lors du succès 6-3 de New Jersey à Washington. Nico Hischier a signé, la veille de son 25e anniversaire, un doublé et a délivré un assist pour son premier match à 3 points de la saison. Il a, bien sûr, obtenu la première étoile à l’issue de cette rencontre qui permet aux Devils de basculer enfin du bon côté de la barre. Le Valaisan a signé le 1-0 sur un rebond accordé par le gardien Hunter Shepard avant d’inscrire le 2-0 sur une déviation. Impliqué dans le 3-1, il a atteint le seuil des 20 points avec 10 buts et 10 assists. "Il a livré un grand match, souligne Dawson Mercer qui a également réussi un doublé. Il joue tous les soirs ainsi. Il est un grand capitaine. Il l’a juste démontré ce soir." Victorieux de quatre de leurs cinq derniers matches, les Devils doivent désormais enchaîner vendredi lors de la réception de Chicago. Le feront-ils avec Timo Meier ? Contraint d’observer un long repos forcé en novembre dernier, l’Appenzellois a dû renoncer à s'aligner à Washington en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été précisée.

La marche était trop haute pour Lulu Sun Lulu Sun: cap désormais sur Melbourne. Image: KEYSTONE/AP/David Rowland Lulu Sun (WTA 214) ne verra pas les quarts de finale du WTA 250 d’Auckland. Issue des qualifications, la Genevoise est tombée devant Varvara Gracheva (WTA 42). La Française d’origine russe s’est imposée 6-3 6-4 sans avoir concédé le moindre break. Malgré une réelle bravoure qui lui a permis d’écarter sept balles de break sur les neuf qu’elle a dû défendre, Lulu Sun n’a pas pu déjouer les pronostics. Ce parcours dans son pays natal lui permet toutefois d’aborder les qualifications de l’Open d’Australie la semaine prochaine avec un réel optimisme. Elle s’alignera pour la deuxième fois seulement dans les qualifications d’un tournoi du Grand Chelem. Elle avait disputé celles de Wimbledon en 2022 où elle avait été éliminée au troisième et dernier tour.

Le Real garde la tête et met la pression sur Gérone Luka Modric (Real) tente d'échapper au tacle de Samu Costa (Majorque). Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Le Real Madrid s'est imposé dans la douleur 1-0 à domicile contre Majorque, mercredi lors de la 19e journée de Liga et conserve sa première place en tête du classement. Les Madrilènes l'ont emporté grâce à une tête puissante de leur défenseur central Antonio Rüdiger (79e) sur un corner superbement tiré par Luka Modric. Avec 48 points, les Merengues sont certains de conserver leur fauteuil de leader à l'issue de cette journée, la dernière de la phase aller, avant la rencontre qui oppose leur dauphin, Gérone, au troisième, l'Atlético Madrid mercredi soir (21h30). Les champions d'Espagne ont offert une victoire, la 15e cette saison, à leur entraîneur Carlo Ancelotti, pour leur premier match depuis sa prolongation jusqu'en 2026 à la tête de la Maison Blanche. Mais leur succès a été bien long à se dessiner contre une formation 14e du championnat. Les Madrilènes ont longtemps buté sur la défense bien regroupée des joueurs des Baléares qui ont bien failli piquer en contre, lorsque la tête d'Antonio Sanchez est venue heurter la transversale (41e). Le Real met ainsi la pression sur Gérone, qui compte trois points de retard avant de recevoir les Colchoneros.

Nadine Fähndrich, frustrée, manque la finale du sprint Nadine Faehndrich a manqué de forces dans les derniers mètres. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a vécu une petite déception à l'occasion du sprint skating à Davos dans le cadre du Tour de Ski. La Lucernoise, qui avait gagné l'an dernier dans les Grisons, a échoué en demi-finales La leader de l'équipe de Suisse, qui n'a pas encore totalement recouvré sa condition physique après différents problèmes de santé en décembre, a manqué de chance. Sa première demi-finale avec les favorites a traînassé. Si bien qu'elle a été éliminée au temps en tant que troisième. Dans l'autre demi-finale, quatre fondeuses se sont montrées plus rapides et ont décroché leur qualification pour la finale. La victoire chez les dames, dans cette course disputée pour la première fois en nocturne, est l'apanage de Linn Svahn déjà lauréate à Dobbiaco en ouverture. La Suédoise s'est imposée devant la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad et l'Américaine Jessie Diggins. La championne olympique et du monde Jonna Sundling avait connu, à la surprise générale, l'élimination dès les quarts de finale. Au classement général du Tour de Ski, Diggins est en tête après quatre des sept étapes. Nadine Fähndrich n'est pas encore certaine de poursuivre l'épreuve par étapes. Valerio Grond sans exploit Chez les messieurs, Valerio Grond est resté sans exploit. Le Davosien de 23 ans est, lui aussi, resté bloqué au niveau des demi-finales. Gond visait chez lui son premier podium de la Coupe du monde après sa 5e place en début de Tour à Dobbiaco pour le meilleur résultat de sa carrière. Mais les ambitions du Grison ont échoué à la troisième place de sa demi-finale. Comme Fähndrich, Gond a été éliminé au temps pour un dixième de seconde. Janik Riebli, lui aussi qualifié pour les demi-finales, aurait pu représenter Swiss-Ski en finale. Las, l'Obwaldien est tombé dans un virage par sa faute alors qu'il occupait une prometteuse deuxième place. En finale, le puissant Français Luca Chanavat s'est imposé comme il l'avait fait il y a quelques jours dans Tyrol du Sud. Il a franchi la ligne devant le Suédois Edvin Anger et l'Italien Federico Pellegrino. Au classement général, le Norvégien Harald Amundsen mène. Il avait réussi le troisième temps dans la qualification du sprint. Mais il a connu la chute en quarts de finale. Son avance sur son compatriote Erik Valnes est de 11 secondes.

Kobayashi désormais en pole position Le Japonais Ryoyu Kobayashi a pris la tête du classement de la Tournée des quatre tremplins. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Ryoyu Kobayashi arrivera comme leader de la Tournée de quatre tremplins à Bischofshofen. Le Japonais a désormais 2,5 points d'avance sur l'Allemand Andreas Wellinger grâce à son 2e rang à Innbruck. Sur le tremplin du Bergisel, la victoire du jour est revenue à l'Autrichien Jan Hörl avec des sauts de 134 m et 127,5 m. Pour le champion olympique par équipes, il s'agit du plus grand succès en solo. Kobayashi a pris la deuxième place mais avec un grand écart de points. Wellinger, leader de la Tournée à son arrivée à Innsbruck, a terminé au 5e rang. Classé 16e après la manche initiale et un bond à 129 m, Gregor Deschwanden n'a pas confirmé en finale. Le Lucernois de 32 ans a dû se contenter d'une décevante marque à 113,5 m. Il a ainsi reculé au 24e rang. Un résultat qui ne correspond pas à la valeur du sauteur de Suisse centrale, 8e du classement général de la Coupe du monde à son arrivée au départ de la Tournée. L'autre Suisse engagé sur le tremplin du Bergisel, le vétéran Simon Ammann (42 ans), n'a pas réussi à se hisser dans la finale des 30 meilleurs. Le modeste saut à 113 m du quadruple champion olympique ne lui a pas permis de faire mieux que 39e. Le vent n'est pas coupable de ce mauvais résultat, mais plutôt une erreur à l'impulsion. Remo Imhof, le meilleur Suisse à Garmisch-Partenkirchen, et Killian Peier, médaillé de bronze aux Mondiaux 2019 à Innsbruck, avaient déjà été éliminés mercredi en qualification.

Oscar Pistorius sort de prison vendredi Oscar Pistorius,à droite, va sortir ce vendredi de prison. Image: KEYSTONE/AP/THEMBA HADEBE L'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, en liberté conditionnelle à partir de vendredi, sortira de prison près de onze ans après le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp. Il a l'interdiction de s'exprimer dans les médias, a confirmé mercredi l'administration pénitentiaire. "Tout comme les autres personnes en liberté conditionnelle, Pistorius n'a pas le droit de donner des interviews aux médias", a souligné l'administration dans un communiqué. "Le fait que Pistorius soit connu du grand public ne le rend pas différent des autres détenus et ne justifie pas un traitement particulier". Oscar Pistorius, 37 ans, a obtenu fin novembre une mise en liberté anticipée. La justice sud-africaine prévoit qu'un condamné puisse bénéficier d'une conditionnelle une fois la moitié de sa peine écoulée. L'ancien athlète doit sortir vendredi d'une prison de la banlieue de la capitale Pretoria. Ni l'heure, ni les détails logistiques n'ont été dévoilés par les autorités, pour des raisons de "sécurité". Aucune possibilité ne sera donnée aux journalistes présents devant la prison "de prendre des photos ou des images de Pistorius", a prévenu l'administration pénitentiaire. Le sextuple champion paralympique amputé des deux jambes, entré dans la légende sportive aux Jeux olympiques de 2012 à Londres en s'alignant avec les valides au 400 mètres, avait été condamné lors de son procès en appel en 2017 à 13 ans et cinq mois de réclusion. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, il avait abattu la mannequin Reeva Steenkamp, 29 ans, en tirant quatre fois à travers une porte de sa maison ultra-sécurisée de Pretoria. "Blade Runner", comme il est surnommé en référence à ses prothèses de carbone, a toujours affirmé avoir cru à la présence d'un intrus. L'affaire a passionné la planète. A l'annonce de sa libération anticipée, la mère de la victime, June Steenkamp, a affirmé ne toujours pas croire "à la version d'Oscar" et s'est dite convaincue que ce dernier "ne s'est pas réhabilité" en détention. Dans le cadre de son placement en conditionnelle jusqu'à la fin de sa peine en 2029, Oscar Pistorius doit notamment suivre une thérapie sur la gestion de la colère et les violences faites aux femmes.

Super League: Saint-Gall change de directeur sportif Roger Stilz est le nouveau directeur sportif de Saint-Gall Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Saint-Gall se sépare de son directeur sportif Alain Sutter (55 ans), qui était en poste depuis six ans. Il est remplacé par Roger Stilz (46 ans), a annoncé le président Matthias Hüppi. Le club et Sutter, ancien international suisse aux 63 sélections, n'ont pas trouvé d'accord pour la réorganisation du domaine sportif, a expliqué Matthias Hüppi lors d'une conférence de presse. Une séparation à l'amiable était dès lors inévitable. Stilz, qui s'est fait un nom en Allemagne, reprend avec effet immédiat le cahier des charges de Sutter. Mais l'une de ses principales missions sera de passer au crible les structures sportives des Brodeurs.

Brisbane: Naomi Osaka "super déçue" de son élimination Naomi Osaka: une défaite qui a suscité de la déception Image: KEYSTONE/EPA/ZAIN MOHAMMED La Japonaise Naomi Osaka a dit être "super déçue" de son élimination au 2e tour du tournoi de Brisbane. Elle a été battue par la Tchèque Karolina Pliskova 3-6 7-6 (7/4) 6-4. Pliskova avait remporté le tournoi de Brisbane lors de sa dernière édition, en 2020 avant la pandémie. "Même si c'est super décevant aujourd'hui, je sais que si je continue à m'entraîner et à travailler, je finirai par arriver là où je veux aller", a dit Osaka. La Japonaise n'avait plus joué depuis septembre 2022, en raison notamment de soucis de santé mentale. Elle a par ailleurs eu un enfant en juillet 2023. "Revenir sur le court est une victoire personnelle, a-t-elle affirmé, "parce qu'il y a quelques semaines, je doutais même de pouvoir rejouer un match". Au 1er tour, Osaka s'était imposée de haute lutte contre l'Allemande Tamara Korpatsch 6-3 7-6 (11/9).