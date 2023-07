Belinda Bencic: enfin une victoire ++ Djokovic: une entame en douceur

Une victoire probante de Stan Wawrinka Un tr�s bon Stan Wawrinka lundi � Wimnbledon. Image: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT Deux victoires contre deux défaites: le bilan suisse lors de la première journée de Wimbledon se défend parfaitement. Comme Belinda Bencic, Stan Wawrinka (ATP 88) a retrouvé les joies de la victoire sur le gazon londonien. Le Vaudois s'est imposé 7-5 7-5 6-4 devant le Finlandais Emil Ruusuovuori (ATP 47) dans une rencontre dont il n'était pas vraiment le favori. Mais grâce à son slice en revers et une première balle qui a claqué dans les bons moments, Stan Wawrinka a cueilli un succès qui ne souffre aucune discussion, son premier également depuis 2019 dans le seul tournoi du Grand Chelem qu'il n'a pas gagné. Après ce succès contre un joueur qui a tout de même disputé il y trois semaines les demi-finales du tournoi de Bois-le-Duc, Stan Wawrinka peut aborder son deuxième tour avec un réel optimisme. Il l'opposera à un spécialiste de terre battue, l'Argentin Tomas Etcheverry (no 29) ou l'Espagnol Bernarbe Zapata Miralles (ATP 53). Quant à Simona Waltert (WTA 116), elle rejoint malheureusement Jil Teichmann parmi les battues du jour. Issue des qualifications, la Grisonne s'est inclinée 6-1 6-4 devant la Tchèque Marie Bouzkova (no 32). Menée 5-1 au second set, elle a sauvé trois balles de match dans un premier temps avant de se procurer deux balles d'égalisation à 5-5. Elle n'est pas passée loin d'une bien belle remontada...

Belinda Bencic enfin Une victoire enfin pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Belinda Bencic (no 14) sait toujours gagner un match à Wimbledon. Pour la première fois depuis... 2019, la Saint-Galloise a, à nouveau, passé un tour à Church Road. Elle s'est imposée 7-5 6-2 devant la Britannique Katie Swan (WTA 147). Avec cette première victoire depuis trois mois, la Championne olympique veut croire qu'elle est à nouveau sur les bons rails. Son deuxième tour l'opposera à la gagnante de la rencontre entre l'Américaine Danielle Collins (WTA 52) et l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 58). Blessée à la cuisse et à l'épaule, Belinda Bencic n'avait fait qu'une courte apparition à Roland-Garros depuis le mois d'avril avant de retrouver la surface sur laquelle elle avait remporté le premier titre de sa carrière, à Eastbourne en 2015. Après une entame laborieuse - elle a été la première à concéder son engagement -, Belinda Bencic a su trouver doucement ses marques pour cueillir un succès indiscutable à défaut d'être vraiment probant.

Novak Djokovic: une entame en douceur Une entame parfaite pour Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Novak Djokovic a cueilli un 29e succès de rang à Wimbledon. Le quadruple tenant du titre est passé en trois sets devant Pedro Cachin (ATP 68). Il s'est imposé 6-3 6-3 7-6 (7/4) devant l'Argentin sur le Centre Court où il est désormais invaincu depuis... dix ans. Son adversaire au deuxième tour sera l'Australien Jordan Thompson (ATP 70). Au repos mardi, Novak Djokovic suivra peut-être l'hommage qui sera rendu à Roger Federer juste avant la première rencontre sur le Centre Court. Les organisateurs ont tenu à honorer le Bâlois vingt ans après sa première victoire dans le tournoi. Roger Federer détient, faut-il le rappeler, le record des titres à Wimbledon avec ses huit succès. Novak Djokovic nourrit l'ambition cette année de l'égaler.

Une troisième victoire sur le Tour pour Jasper Philipsen Jasper Philipsen: un sprint parfaitement maitris� � Bayonne. Image: KEYSTONE/EPA Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunink) a remporté la 3e du Tour de France, longue de 193,5 km entre Amorebieta-Extano et Bayonne. Le Belge s'est imposé pour la troisième fois dans la grande boucle. Parfaitement lancé par Mathieu Van der Poel, Jasper Philipsen a devancé sur la ligne Phil Bahaus (Bahrain-Victorious) et Caleb Ewan (Lotto). Adam Yates (UAE) reste en jaune. Pomise bien évidemment aux sprinters, cette étape aurait pu s'achever par un raid en solitaire. Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) en a rêvé, mais le Breton a été rattrapé par le peloton à 37,6 km de l'arrivée après une échappée de 154 km. Longtemps accompagné de Neilson Powless (EF Education), premier attaquant du jour dès le km 0 et qui s'est surtout attaché à consolider son maillot à pois de meilleur grimpeur et s'est relevé à 80 km du but, Laurent Pichon a ensuite été seul en tête d'une étape qui amenait les coureurs sur les routes françaises, après trois jours dans le Pays Basque espagnol, depuis le départ samedi dernier de Bilbao.

Jil Teichmann toujours "maudite" à Wimbledon Jil Teichmann n'a toujours pas gagn� un match � Wimbledon. Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Jil Teichmann (WTA 121) a vraiment perdu le fluide. A Wimbledon, la gauchère a concédé une défaite de plus lors d'une année 2023 bien funeste pour elle. Jil Teichmann s'est inclinée 6-3 6-2 au premier tour devant Magda Linette (no 23) après seulement 86 minutes de jeu. Face à la Polonaise, demi-finaliste cette année à l'Open d'Australie mais sans grandes références sur gazon, Jil Teichmann a tenu le choc jusqu'à 3-3 avant de lâcher prise. Une interruption due à la pluie et une erreur d'arbitrage sur le premier point joué à la reprise à 4-3 30-30 sur son service ont sans doute déstabilisé une joueuse en panne de confiance depuis des mois. Battue pour la quatrième fois d'entrée de jeu à Wimbledon en quatre participation, Jil Teichmann reviendra avec un certain soulagement très vite sur la terre battue, la surface qui doit lui permettre de retrouver un classement bien plus décent.

Crystal Palace: Roy Hodgson rempile pour une saison Roy Hodgson: une saison de plus en Premier League avec Crystal Palace Image: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT Roy Hodgson (75 ans) n'est toujours pas fatigué. L'ancien sélectionneur de la Suisse et de l'Angleterre va encore diriger Crystal Palace lors de la saison à venir, a confirmé le club londonien. Hodgson, qui avait déjà entraîné les Eagles de 2017 à l'été 2021, était revenu aux affaires en mars 2023, après le limogeage de Patrick Vieira. Il a réussi à maintenir Crystal Palace en Premier League en amassant 18 points en 10 matches pour finir au 11e rang. "Je suis immensément ravi et fier" de continuer avec Palace, a déclaré l'expérimenté technicien. Son immense carrière l'a mené aux quatre coins du monde, et notamment en Suisse où il a dirigé l'équipe nationale, Neuchâtel Xamax et Grasshopper. Il a aussi entraîné entre autres l'Inter Milan, Blackburn Rovers, West Bromwich Albion, Liverpool ainsi que les sélections anglaise et finlandaise.

Décès de l'ancien international allemand Horst-Dieter Höttges H�ttges (au milieu) contre la RDA lors de la Coupe du monde 1974 Image: KEYSTONE/AP NY L'ancien international allemand Horst-Dieter Höttges est décédé le 22 juin à l'âge de 79 ans. La nouvelle a été donnée par Werder Brême, pour qui le défenseur avait joué 420 matches de Bundesliga. International à 66 reprises, Höttges faisait partie de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest championne du monde à domicile en 1974, ainsi que de celle qui avait gagné l'Euro en 1972. Avec le Werder, où il avait fait la quasi totalité de sa carrière, il avait été champion d'Allemagne en 1965. Höttges souffrait de démence et vivait dans une résidence spécialisée près de Brême.

Champions League: Fribourg Olympic pourra jouer les qualifications Natan Jurkovitz (� gauche) et Fribourg Olympic pourront tenter leur chance en Ligue des champions Image: KEYSTONE/KEYSTONE-TI-PRESS Une solution a été trouvée dans l'imbroglio entourant la participation de Fribourg Olympic aux qualifications de la Ligue des champions. Tout finit donc bien pour le club champion de Suisse. Swiss Basketball a indiqué que le travail mené conjoitement par l'instance et les dirigeants de la FIBA Basket Champions League (BCL) avait permis de débloquer la situation. Fribourg Olympic pourra participer aux tours de qualification de la principale compétition européenne. Le club fribourgeois ne figurait pas dans la liste des 24 équipes admises en qualifications et publiée le 27 juin. Une erreur administrative au sein de la BCL est à l'origine du problème, a précisé Swiss Basketball lundi. L'instance a assuré avoir envoyé l'inscription de Fribourg Olympic dans les délais impartis le 23 juin.

Coupe du monde dames: la sélection suisse dévoilée Inka Grings tout sourire au moment de pr�senter sa liste Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Inka Grings a fait son choix. La sélectionneuse de l'équipe de Suisse a dévoilé une liste sans grosse surprise de 23 joueuses qui disputeront la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Quatre filles n'ont pas passé le dernier cut. Il s'agit de Riola Xhemaili, Ella Touon, Amira Arfaoui et Elvira Herzog. Absente de la préparation la semaine dernière en raison d'engagements professionnels, Fabienne Humm est de retour et fera partie de l'équipe. Elle est l'une des sept joueuses retenues à avoir plus de 70 matches internationaux à son compteur. Ana-Maria Crnogorcevic (146 sélections), Ramona Bachmann (132), Lia Wälti (108), Gaëlle Thalmann (104) et Noelle Maritz (103) ont même toutes déjà disputé plus d'une centaine de matches avec la Suisse. La plus jeune sélectionnée est Iman Beney, qui a réussi ses débuts la semaine dernière contre la Zambie en match de préparation. Elle fêtera son 17e anniversaire deux jours après la première rencontre des Suissesses à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. La Suisse entamera son tournoi le 21 juillet face aux Philippines. Elle affrontera ensuite la Norvège (25 juillet) et la Nouvelle-Zélande (30 juillet). Le dernier match de préparation aura lieu mercredi à Winterthour contre le Mexique.

Nick Kyrgios ne sera pas de la partie Nick Kyrgios: un forfait regrettable. Image: KEYSTONE/AP/John Walton Blessé à un poignet, Nick Kyrgios est forfait pour Winbledon. L'Australien avait été finaliste sur le gazon londonien l'an dernier face à Novak Djokovic. "Je suis vraiment triste de devoir renoncer à Wimbledon cette année", écrit le 33e joueur mondial dans une story publiée sur Instagram. Agé de 28 ans, Nick Kyrgios précise qu'il a ressenti une douleur au poignet la semaine passée à Majorque, où il se préparait à son retour sur le gazon. Un scanner a révélé une déchirure d'un ligament. Opéré du genou gauche en janvier, Kyrgios n'a joué qu'un seul match cette saison, le mois dernier à Stuttgart, où il a été battu dès le premier tour par le Chinois Wu Yibing. Inscrit la semaine passée au tournoi sur gazon de Majorque, une des épreuves de préparation au rendez-vous de Wimbledon, il avait opté pour la prudence en se retirant du tableau à la veille du début de l'épreuve. "Pendant mon comeback, j'ai ressenti une douleur au poignet lors de la semaine de Majorque. Par mesure de précaution, j'ai passé un scanner qui a révélé une déchirure ligamentaire, détaille-t-il sur son compte Instagram. Je reviendrai."

NOvak Djokovic veut égaler Roger Federer Novak Djokovic a rendez-vous avec l'histoire. Dès lundi, le Serbe tentera d'ajouter un nouveau chapitre à sa légende avec un huitième titre à Wimbledon, qui serait par ailleurs son cinquième de rang. S'il s'impose à nouveau à Church Road, il sera le troisième joueur à signer un quintuplé après Björn Borg en 1980 et Roger Federer en 2007. Avec huit titres, il égalerait le record de Roger Federer à Wimbledon. Plus fort que jamais à 36 ans, il reste, comme en 2021, dans la course vers le Grand Chelem après ses succès à Melbourne et à Paris. Il y a deux ans, il n'avait buté que sur la dernière marche, cette finale de l'US Open devant Daniil Medvedev au cours de laquelle il avait été écrasé par le poids de l'enjeu. On rappellera que Rod Laver est le dernier joueur à avoir réalisé le Grand Chelem, il y a... 54 ans. Un chiffre édifiant Un seul chiffre témoigne de l'emprise que peut exercer l'homme aux 23 titres du Grand Chelem. Avec ses 86 victoires, il compte à Wimbledon un succès de plus que le total cumulé des 19 autres joueurs du top 20. No 1 mondial, Carlos Alcaraz apparaît, malgré son récent succès au Queen's, encore un peu trop "junior" pour s'opposer vraiment à Novak Djokovic. La demi-finale de Roland-Garros avait souligné combien le prodige de Murcie peut encore accuser une certaine fragilité. Il avait été terrassé par les crampes devant un adversaire qui parvient dans pratiquement toutes les situations à vous faire jouer le coup de trop. Finalistes malheureux des deux dernières éditions, Matteo Berrettini et Nick Kyrgios aurait dû être à nouveau les deux grands adversaires de Novak Djokovic. Seulement, l'Italien et l'Australien abordent ce Wimbledon avec une confiance en berne. Minés à la fois par les blessures et aussi par une approche un brin trop dilettante de leur métier, ils ne peuvent nourrir aucune véritable ambitions sur ce tournoi alors que leur tennis pourrait leur permettre de bousculer le maître des lieux. Aryna Sabalenka favorite Le retour en grâce des Russes et des Bélarusses, bannis l'an dernier en raison de la guerre en Ukraine, aura sans doute une plus grande incidence pour le simple dames que pour le simple messieurs même si Daniil Medvedev est capable de brouiller les cartes. Libérée par la conquête en Australie en janvier de son premier titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka est la favorite no 1 du tournoi. Demi-finaliste il y a deux ans, la Bélarusse semble taillée pour s'imposer sur ce gazon londonien qui demeure une énigme pour la no 1 mondiale Iga Swiatek. Eliminée l'an dernier par Alizé Cornet, la Polonaise n'a encore jamais dépassé le stade des huitièmes de finale à Londres. Le seul bémol pour Aryna Sabalenka réside dans la présence dans sa moitié de tableau de la tenante du titre Elena Rybakina. La Kazakhe peut, dans un bon jour, être tout simplement "injouable" sur gazon. Ons Jabeur, son adversaire en finale l'an dernier, peut en témoigner. La Tunisienne n'a, apparemment, pas toujours digéré cette défaite qu'elle traîne comme un boulet. Si la logique est respectée, les deux joueuses se retrouveront opposées en quart de finale cette année. L'occasion pour Ons Jabeur de vaincre ses démons ?

Ligue 1: Patrick Vieira nouvel entraîneur de Strasbourg Un nouveau challenge pour Vieira au RC Strasbourg Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Patrick Vieira (47 ans) a signé un contrat de trois ans comme entraîneur du RC Strasbourg. Il succède à Frédéric Antonetti, récemment remercié après avoir maintenu le club en Ligue 1. Vieira avait déjà entraîné l'OGC Nice en France, de l'été 2018 à décembre 2020. L'ancien milieu international des Bleus et d'Arsenal avait ensuite dirigé Crystal Palace en Premier League de juillet 2021 à mars 2023.

2e étape: victoire du Français Victor Lafay Victor Lafay a sign� sa premi�re victoire sur le Tour de France. Image: KEYSTONE/EPA La 2e étape du Tour de France a vu la victoire du Français Victor Lafay (Cofidis) à Saint-Sébastien, en Espagne. Le maillot jaune reste sur les épaules de l'Anglais Adam Yates (UAE Emirates). Déjà en évidence samedi, Lafay est sorti au kilomètre, parvenant à devancer Wout Van Aert de justesse sur la ligne. Troisième de l'étape, Tadej Pogacar a obtenu 12 secondes de bonification sur l'ensemble de la journée. Il s'agit de la première victoire de Cofidis depuis 15 ans sur la Grande Boucle. Vainqueur samedi de la 1re étape à Bilbao, Adam Yates conserve son maillot jaune de leader. Il compte six secondes d'avance sur son coéquipier chez UAE, Tadej Pogacar, et sur son frère Simon. Dans son duel à distance avec Jonas Vingegaard, Pogacar compte une petite marge de onze secondes. Maillot à pois depuis samedi soir, Neilson Powless a profité de cette étape pour grappiller onze points au classement du meilleur grimpeur. Toute la journée, l'Américain a joué les ouvreurs en compagnie du Français Rémy Cavagna et du Norvégien Edval Boasson Hagen, avant de se retrouver seul jusqu'à 19 km de l'arrivée, soit dans le Jaizkibel. Dans cette côte de 8,1 km à 5,3% de dénivelé moyen, Tadej Pogacar a attaqué. Jonas Vingegaard et Simon Yates ont été les seuls à lui répondre, avant que tout le monde ne se relève.

La passe de 35 en Coupe du monde pour Nino Schurter Nino Schurter a obtenu un 35e succ�s en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nino Schurter a ajouté une 35e victoire en Coupe du monde à son fabuleux palmarès. Le Grison l'a emporté à l'occasion de l'épreuve cross-country de Val di Sole. Il s'agit de son deuxième succès de la saison après celui remporté, il y a trois semaines, à Lenzerheide (GR). Schurter prend du même coup la tête de la Coupe du monde, à la mi-saison. Revenu de l'arrière après un départ prudent - il concédait près de 30'' de retard après 10 minutes de course, Mathias Flückiger a réalisé trois derniers quarts de course, canon. Deuxième, le Bernois signe son premier podium de la saison et permet à la Suisse de réaliser un doublé. De très bon augure avant les Mondiaux de Glasgow, en août prochain. Le Roumain Vlad Dascalu s'est classé 3e,