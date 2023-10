Belle perf' des beachvolleyeuses ++ Tim Berni signe à GE Servette

Suter gagne, Niederreiter et Fiala perdent Une première victoire avec Vancouver pour Pius Suter. Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK On connait le premier vainqueur suisse de la saison de NHL : Pius Suter. Même s’il est resté "muet*, le Zurichois gardera un souvenir lumineux de sa première avec Vancouver. Sur leur glace, les Canucks se sont, en effet, imposés 8-1 devant Edmonton grâce à un quadruplé de l’ailier Brock Boeser. Aligné durant 17’31’’, Pius Suter a, quant à lui, rendu un bilan neutre. Le transfuge de Detroit a gagné toutefois dix des treize engagements qu’il a disputés. La soirée fut moins radieuse pour Nino Niederreiter et pour Kevin Fiala. El Nino et Winnipeg se sont inclinés 5-2 à Calgary. Quant à Kevin Fiala, il a accusé un bilan de -2 lors de la défaite 5-2 à domicile de Los Angeles devant Colorado. Avec Brock Boeser, l'autre grand homme de la soirée fut Auston Matthews. L’ancien joueur des Zurich Lions a signé un triplé lors du succès 6-5 au shootout de Toronto devant Montréal.

Hüberli/Brunner et Böbner/Vergé-Dépré en huitième de finale Zoé Vergé-Dépré: un huitième de finale qui s'annonce "compliqué" au Mexique. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tanja Hüberli/Nina Brunner et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré disputeront les huitièmes de finale du Championnat du monde de Tlaxcala. Avec l'ambition d'aller plus loin encore. Sur le sable mexicain, Tanja Hüberli et Nina Brunner se sont qualifiées à la faveur d'un succès probant 21-16 21-14 devant les Polonaises Jagoda Gruszczynska/Aleksandra Wachowicz. Pour leur part, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont dû écarter trois balles de premier set face aux Françaises Lezana Placette/Alexia Richard avant de s'imposer 26-24, 21-16. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré devront élever le curseur ce jeudi face aux Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson, têtes de série no 4 du tableau. Tanja Hüberli et Nina Brunner seront, quant à elles opposées aux Américaines Julia Scoles/Betsi Flint (no 15).

Berne: jouer malin pour pouvoir jouer dur Le Zurichois Jonas Siegenthaler espère n'être pas disponible pour l'équipe de Suisse au printemps, cela signifiera que les Devils iront loin en play-off. Image: KEYSTONE/AP THE CANADIAN PRESS Le CP Berne est désormais dirigé par Jussi Tapola l'un des entraîneurs européens les plus courtisés. Le Finlandais doit remettre d'aplomb le navire chancelant du géant helvétique. Il fut un temps pas si lointain où Jussi Tapola aurait déjà pu trembler pour son poste de coach du CP Berne. L'entraîneur à succès n'apporte pas de spectacle à proprement parlé. Mais après quatre années de vaches maigres, les exigences chez les Bernois sont devenues plus modestes. Les matches peuvent offrir moins de frissons, du moment qu'ils rapportent des points. De ce point de vue, Tapola a largement rempli ses devoirs avec 21 points en onze matches et un 3e rang avant un déplacement à Lugano et la venue de Genève-Servette. Ce n'est pas une surprise non plus. Le carnet de notes de l'ancien maître d'école est excellent: onze finales de play-off en treize ans ! Il a ainsi fêté deux titres de champion ces deux dernières années avec Tappara Tampere et a gagné la Ligue des champions. "Mais naturellement, j'ai aussi connu des phases difficiles comme chaque coach", avait assuré Tapola dans un entretien avec Keystone-ATS peu avant le début de la saison. Toute une saison ? "Non pas ça". Accueilli à bras ouverts Dans la capitale, il a été accueilli les bras ouverts. "Quand le supposé meilleur entraîneur d'Europe de ces dernières années est prêt à venir chez nous, tu serais bête de ne pas l'engager", s'amuse le directeur du club, Marc Lüthi. "C'est un coach avec grande expérience, qui sait comment on apprivoise le succès", s'enthousiasme Samuel Kreis, qui après un titre à Zoug a retrouvé son club formateur. "L'an dernier, nous avions appris d'une manière amère comment c'était de jouer contre lui." Zoug avait échoué en demi-finale de la Ligue des champions sur un score total de 2-5 face à Tappara. "Il est comme Dan Tangnes (coach de Zoug) une grande personnalité, qui associent les joueurs, mais qui a malgré tout sa ligne." Ils essaient d'apporter l'intensité d'un match lors des entraînements. "Ca paye pendant les matches." A Berne, la continuité a fait défaut depuis le départ de son compatriote Kari Jalonen en janvier 2020 après le dernier titre. Tapola est déjà le sixième entraîneur à se présenter à la bande du club de la capitale. Après diverses expériences manquées avec de "vieux destriers" ou ensuite avec des novices, on retrouve de nouveau un spécialiste à la barre du club de tradition. Quatrième meilleure défense La patte de Tapola est visible après à peine un quart du Championnat. L'offensive ne tourne pas encore à plein régime, mais derrière l'équipe est enfin à nouveau solide. Le CP Berne avance avec la quatrième meilleure défense de la Ligue et sans la fessée encaissée face aux Zurich Lions (1-6), le bilan serait encore meilleur. La réputation d'entraîneur défensif avait précédé le Finlandais. A ce jour, il n'a pas déçu. La nostalgie des "Big Bad Bears" serait-elle d'actualité sur la glace bernoise ? "Pour pouvoir jouer dur, tu dois pouvoir te reposer sur un bon système de jeu offensif, explique le Nordique. Sinon tu cours derrière et tu ne parviens pas à arriver le premier dans les duels." C'est pourquoi il tient à son credo: "Tu dois jouer intelligemment pour pouvoir jouer dur. Sinon tu joues dur et bête et tu perds." La Suisse et la Finlande sont assez proches, également en ce qui concerne le hockey. Tapola comprend le Hochdeutsch ("Le Berndeutsch est au contraire assez difficile"), son fils de 15 ans et sa fille de 13 ans fréquentent une école en allemand. Une différence importante est toutefois apparue. "Ici, il est vraiment important de ne pas avoir beaucoup de blessés." En Finlande, il n'y a aucune limitation des joueurs étrangers et l'on peut facilement engager un remplaçant pour pallier une absence. Ici, il est important de pouvoir compter sur un bon mouvement juniors.

Granit Xhaka: "Personne à part moi-même ne m'arrêtera !" Jonas Siegenthaler prend de l'envergure en NHL. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Trente-deux ans après Heinz Hermann, un international suisse franchira ce dimanche à St-Gall face au Bélarus la barre magique des 118 sélections. A 31 ans "seulement", Granit Xhaka entrera ainsi dans l’histoire. Dans un entretien accordé à Keystone-ATS, le capitaine de l’équipe de Suisse est bien sûr revenu sur les grands moments d’une carrière internationale entamée le 4 juin 2011 à Wembley. Il ne se fixe, par ailleurs, aucune limite. "150 sélections ? C’est dans le domaine du possible", dit-il. Quels souvenirs gardez-vous votre première sélection, à 18 ans à Wembley ? "J’en conserve de très nombreux. Je peux ainsi me rappeler de l’instant où Ottmar Hitzfeld est venu me demander si j’étais prêt à jouer ce match contre l’Angleterre. Je n’ai pas hésité très longtemps avant de lui répondre oui. Avec les hymnes et les 95'000 spectateurs présents, je suis devenu très vite nerveux. C’était un rêve qui se réalisait. J’ai ressenti une immense fierté. Ce jour-là a compté énormément dans ma carrière." Ottmar Hitzfeld vous a donné cette première chance. Reste-t-il comme l’un des plus grands entraîneurs que vous avez côtoyé ? "Il m’a accordé sa confiance. C’était un gentleman. L’un des plus grands entraîneurs de l’histoire au même titre qu’Arsène Wenger. Je n’oublierai jamais le respect avec lequel il traitait ses joueurs. Il a toujours tenu parole. Travailler sous ses ordres fut vraiment un privilège." "Le Mondial au Brésil le plus marquant" Vous avez déjà disputé cinq phases finales avec l’équipe de Suisse. Laquelle fut pour vous la plus marquante ? "La Coupe du monde au Brésil en 2014. C’était ma première. Le huitième de finale contre l’Argentine fut, à mes yeux, un match incroyable. Nous avions vraiment livré une très grande performance. Malheureusement, il y a eu ce but d’Angel Di Maria juste avant la fin des prolongations. Et après, l’occasion de Blerim Dzemaili... Avec le recul, je me dis que d’avoir disputé cinq phases finales à la suite avec l’équipe de Suisse a presque quelque chose d’irréel." Quels furent les moments les plus durs ? Les deux matches contre la Serbie ? "Qu'entendez-vous pas "durs" ? Les deux matches contre la Serbie n’étaient pas des matches comme les autres en raison de mon histoire personnelle. Mais je ne crois pas avoir traversé des moments "durs" comme vous dites lors de ma carrière internationale. Si l’on doit dresser un bilan à ce jour, je dirai que le positif l’emporte très largement sur le négatif." "Suisse-Albanie? Un des sommets de ma carrière" S’il y avait un match à ressortir sur les 117 premiers ne serait-il pas celui contre votre frère Taulant lors du Suisse – Albanie de l’Euro 2016 ? "Cette rencontre restera comme l’un des sommets de ma carrière. Pour moi, pour mon frère, pour mes parents, pour ma famille. Notre histoire de deux frères qui disputent un Championnat d’Europe pour deux sélections différentes est unique. Encore aujourd’hui, j’ai de la peine à mettre des mots sur ce que j’ai pu vivre ce jour-là." La plus belle victoire ? Celle contre la France, alors Championne du monde en titre, à l’Euro 2021 ? "Oui sans aucun doute. Personne ne nous accordait la moindre chance. Mais nous, nous voulions y croire. Et il y a le scénario improbable de ce huitième de finale. Nous avons dominé la première mi-temps avant de rater le penalty du 2-0 après la pause. Nous concédons ensuite trois buts en l’espace d’un quart d’heure et les Français ont commencé ensuite à danser, à s’amuser sur le terrain. Nous étions k.-o. Mais avec leur arrogance, ils nous ont remis en quelque sorte dans le match." La défaite la plus amère ? L’élimination contre la Pologne à l’Euro 2016 après votre penalty raté ? "Cette élimination me reste encore en travers de la gorge, c’est vrai. Pas à cause de mon penalty. Mais en raison du déroulement de la rencontre. Après l’égalisation de Xherdan Shaqiri, le match avait tourné. Nous avons alors bénéficié de bien des occasions pour forcer la décision avant les tirs au but. Ce match, on doit le gagner, 3-1, 4-1 ou même 5-1." "Un chiffre qui ne doit rien au hasard" Dimanche, vous égalerez le record des 118 sélections de Heinz Hermann. Que signifie pour vous ce record ? "Je n’arrive pas à réaliser encore pleinement la signification de ce record. Surtout si l'on sait d’où je viens avec la problématique de l’identification. N'a-t-on pas dit que je ne serai pas un "vrai" joueur suisse parce que je ne chante pas l’hymne ? Mais dimanche avec cette 118e sélection, le débat est clos. Plus personne ne pourra affirmer que je ne porte pas fièrement les couleurs de l’équipe de Suisse. On doit comprendre que ce chiffre de 118 sélections ne doit rien au hasard : je le dois à la passion que je nourris pour mon sport, à la fierté de représenter mon pays et, enfin, à un immense travail accompli au cours de toutes ces années. » Jusqu’où irez-vous ? Jusqu’à la Coupe du monde 2026 ? Jusqu’à la barre des 150 sélections ? "Je ne me fixe aucune date, aucune échéance. Si je suis toujours d’attaque, pourquoi ne pas aller au-delà de 2026 ? Si j’ai toujours faim, alors c’est loin d’être fini. Je ferai tout pour honorer une 150e sélection. Personne à part moi-même ne m’arrêtera.»

Genève-Servette: Tim Berni signe pour quatre ans Tim Berni: de la NHL à Genève-Servette Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD En échec en NHL, le défenseur suisse Tim Berni (23 ans) revient au pays. Il a signé un contrat de quatre ans avec Genève-Servette, soit jusqu'au terme de la saison 2026/27. Berni a passé le dernier exercice en NHL avec Columbus Blue Jackets. Mais la franchise ne lui a pas proposé de nouveau contrat au terme du camp d'entraînement. Le Zurichois a joué 59 rencontres de NHL, avec 1 but et 2 assists à son actif.

Rafael Nadal: retour en Grand Chelem en janvier 2024 Rafael Nadal: retour prévu pour l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/EPA EFE/CATI CLADERA Rafael Nadal, absent depuis plus de huit mois, effectuera son retour en Grand Chelem lors de l'Open d'Australie en janvier. C'est ce qu'a affirmé Craig Tiley, le directeur du tournoi. "J'apprécie cette marque de confiance de la part de l'Open d'Australie... Je m'entraîne tous les jours et je travaille dur pour revenir au plus vite", a réagi Nadal sur X (ex-Txitter), sans explicitement confirmer sa présence à Melbourne. Le lauréat de 22 titres en Grand Chelem n'a plus joué justement depuis le dernier Open d'Australie en janvier 2023. Il avait alors perdu au deuxième tour contre l'Américain Mackenzie McDonald, en raison d'une blessure à une hanche. Le joueur de 37 ans a été opéré à deux reprises entre temps et a déclaré le mois dernier que la saison 2024 allait être sa dernière. "Notre champion de 2022 Rafael Nadal a travaillé dur pour son retour pendant la majeure partie de l'année", a déclaré Tiley. Impatient de jouer Nadal n'a pour l'heure jamais communiqué sur la date d'un retour officiel en compétition. "J'ai dit qu'il était possible que 2024 soit ma dernière année, je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100% parce que je ne le sais pas", avait déclaré le vainqueur de quatorze Roland-Garros en septembre, dans une interview à la chaîne Movistar+, affirmant être "impatient de jouer à nouveau et d'être à nouveau compétitif". "Mais l'idée n'est pas de revenir pour gagner Roland-Garros ou l'Open d'Australie. Que les gens ne soient pas surpris, tout cela est bien loin, je suis conscient des difficultés que je rencontre", a poursuivi l'Espagnol, évoquant son "âge" et ses "problèmes physiques".

Bezzecchi espère recourir ce week-end en Indonésie L'Italien Marco Bezzecchi espère pouvoir défendre sa chance au Championnat du monde dès ce week-end en Indonésie. Image: KEYSTONE/EPA/RAJAT GUPTA Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), opéré dimanche d'une fracture de la clavicule droite, espère remonter sur sa moto dès ce week-end lors du Grand Prix d'Indonésie de MotoGP, a-t-il indiqué mercredi. "Ce sera une course contre la montre pour essayer d'être en piste vendredi à Mandalika. Ce n'était pas une blessure nécessaire, surtout à ce moment crucial de la saison", a déclaré l'Italien. Troisième au classement du championnat MotoGP, à 54 points du leader, son compatriote Francesco Bagnaia (Ducati), et à 51 longueurs de l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), le pilote italien est encore en course pour le titre mondial. Bezzechi s'est blessé samedi lors d'un entraînement au ranch de Valentino Rossi, le propriétaire de l'équipe VR46. "Immédiatement après l'opération, j'ai vu la possibilité d'essayer de prendre part au Grand Prix. Nous avons attendu 48 heures et après les dernières consultations médicales et un programme de kinésithérapie très intensif jusqu'au dernier moment avant le départ, nous avons décidé avec l'équipe d'essayer d'aller en Indonésie pour être apte à rouler", a expliqué Bezzecchi, qui devrait obtenir le feu vert des médecins jeudi au circuit de Mandalika, situé sur l'île de Lombok. Des retours Plusieurs pilotes effectueront par ailleurs leur retour de blessure au Grand Prix d'Indonésie, 15e manche sur 20 de la saison de MotoGP. L'Italien Enea Bastiannini (Ducati), victime de deux fractures à la main et la cheville gauches lors du GP de Catalogne début septembre, devrait obtenir l'accord du corps médical pour remonter sur sa moto, tout comme l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46), qui s'était fracturé la clavicule droite lors du GP d'Inde il y a trois semaines, et l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui s'était brisé trois côtes également en Inde. Enfin, l'Espagnol Alex Rins (Honda-LCR), convalescent depuis ses fractures au tibia et au péroné de la jambe droite au Mugello début juin, espère pouvoir disputer tout le week-end à Mandalika. Il avait tenté de revenir au Japon il y a deux semaines mais avait renoncé après la première journée d'essais car "la douleur était trop forte."

Alcaraz éliminé des les 8es de finale par Dimitrov Une deuxième contre-performance de suite pour Carlos Alcaraz après Pékin. Image: KEYSTONE/EPA/MARK R. CRISTINO Tête de série no 1 et 2e joueur mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz a été éliminé dès les 8es de finale du Masters 1000 de Shanghai par le Bulgare Grigor Dimitrov, vainqueur en 3 manches 5-7 6-2 6-4. En quart de finale, le Bulgare, qui n'avait jusqu'ici jamais vaincu l'Espagnol en trois rencontres, sera opposé vendredi au Chilien Nicolas Jarry, tombeur de l'Argentin Diego Schwartzman 6-3, 5-7, 6-3. Avec cette défaite, Alcaraz enregistre une deuxième contre-performance d'affilée, après avoir déjà été éliminé assez sèchement la semaine dernière en demi-finale du tournoi ATP 500 de Pékin par l'Italien Jannik Sinner (7-6 (7/4) 6-1).

Enquête ouverte contre Fagioli (Juventus) pour des paris sportifs Nicolo Fagioli, ici derrière Lionel Messi, pourrait être suspendu. Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI La Fédération italienne de football (FIGC) a ouvert en août une enquête pour déterminer si le joueur de la Juventus Turin Nicolo Fagioli a fait des paris sportifs, a-t-elle indiqué à l'AFP. Elle confirme ainsi des informations de la presse italienne mercredi. Grand espoir de la Juve, Fagioli, 21 ans et sélectionné à une reprise en équipe d'Italie, est soupçonné d'avoir utilisé plusieurs profils différents pour faire des paris sur des plateformes clandestines. Si l'infraction à l'article 24 du code de la justice sportive de la FIGC qui proscrit à un joueur professionnel de parier sur le football, est avérée, il est passible d'une suspension de trois années et d'une amende de 25'000 euros. Contacté par l'AFP, la Juventus n'a pas souhaité faire de commentaire. Fagioli a disputé six matches cette saison sous le maillot de la Juve. Le club le plus titré du football italien a vécu une saison 2022-23 polluée par des affaires extra-sportives, notamment un scandale de fraudes comptables qui lui a valu une déduction de sept points au classement du championnat d'Italie. Le club piémontais, actuellement 3e du championnat, est privé de l'international français Paul Pogba, suspendu depuis le 11 septembre après avoir un contrôle antidopage positif à la testostérone, confirmé par la contre-expertise demandée par le joueur. Pogba, 30 ans, est passible d'une suspension de quatre années, qui pourra être ramenée à deux ans si la non-intentionnalité est démontrée.

La ville japonaise de Sapporo renonce aux JO 2030 La ville de Sapporo peut se targuer d'installations sportives de premier plan comme les tremplins de saut à skis. Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA La ville japonaise de Sapporo a officiellement enterré mercredi son intention d'organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2030. Un adversaire de moins pour la Suisse ? Cette décision a été prise notamment en raison des scandales de corruption en lien avec les JO de Tokyo 2020 qui ont choqué l'opinion publique nippone. A la place, Sapporo envisage une candidature pour les JO d'hiver de 2034 ou au-delà: la ville va continuer d'explorer "la possibilité" d'organiser ses deuxièmes JO d'hiver (après ceux de 1972) et ses premiers Jeux paralympiques d'hiver, a déclaré son maire Katsuhiro Akimoto lors d'une conférence de presse. La capitale de la grande île de Hokkaido est "riche en neige naturelle", elle a "l'expérience" de l'organisation de grandes compétitions, dispose d'installations sportives de qualité et d'"un amour profondément ancré de ses habitants pour les sports d'hiver", a vanté le maire. Mais pour les JO 2030, le coeur n'y était plus, à Sapporo comme dans tout le pays. Le Comité olympique japonais "a décidé que procéder à une candidature hâtive et maladroite aurait pu causer un mal irréparable à l'olympisme, au paralympisme et aux valeurs sportives" a expliqué son président Yasuhiro Yamashita, qui a suggéré au maire de Sapporo de reporter la candidature à 2034 ou au-delà. "Surtout depuis qu'une série de problèmes autour des Jeux de Tokyo 2020 ont été révélés l'an dernier, la méfiance envers les Jeux a augmenté", a observé le maire de Sapporo. Beaucoup de gens inquiets Plusieurs scandales de corruption en lien avec les préparatifs des JO de Tokyo 2020 (qui se sont tenus en 2021 à cause de la pandémie) ont éclaté l'an dernier au Japon, donnant lieu à une série de procès et à une dizaine de condamnations à ce jour, y compris d'anciens dirigeants d'entreprises nippones. En dépit des efforts de transparence de la ville pour son dossier de candidature, "il y a encore beaucoup de gens inquiets, et nous ne pouvons pas dire que nous avons assez de soutien" de la population, a ajouté l'élu. La crainte d'une flambée des coûts d'organisation des JO et des interrogations sur leur sens même pèsent aussi, a estimé M. Yamashita. Avec Salt Lake City, déjà hôte des JO d'hiver en 2002, les Etats-Unis pourraient se porter candidats pour les JO d'hiver 2030 mais leur préférence semble désormais se porter pour ceux de 2034. La Suède, la Suisse et les Alpes françaises restent en lice pour les JO d'hiver 2030.

Alessio Bertaggia suspendu trois matches Alessio Bertaggia s'était montré nerveux face à ses anciennes couleurs le 6 octobre. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay L'attaquant de Genève-Servette, Alessio Bertaggia a été suspendu pour trois matches et devra s'acquitter d'une amende de 5300 francs. Le Tessinois des Vernets s'est rendu coupable d'une charge à la tête contre l'attaquant de Lugano Giovanni Morini lors du match du 6 octobre, qui avait vu Lugano, l'ancien club de Bertaggia, s'imposer 7-4. Il avait été sanctionné par une pénalité de match. Bertaggia a déjà purgé un match. Il ne pourra donc pas jouer samedi contre Berne et dimanche face à Ambri-Piotta.

Caleb Ewan quitte Lotto pour l'équipe Jayco-AlUla L'Australien Caleb Ewan a connu deux dernières saisons difficiles chez Lotto. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK L'équipe Jayco-AlUla a annoncé le recrutement du sprinter australien Caleb Ewan, dont l'aventure avec la formation belge Lotto s'est mal terminée après son abandon sur le dernier Tour de France. A 29 ans, Ewan, qui compte 60 victoires à son palmarès dont cinq étapes du Tour de France, retourne dans l'équipe australienne où il avait signé son premier contrat professionnel en 2014, alors qu'elle s'appelait GreenEdge Cycling, avant de rejoindre Lotto en 2019. Il était encore sous contrat avec la structure belge mais les deux parties ont trouvé un accord pour y mettre fin. Ces deux dernières saisons ont été décevantes pour le sprinter de poche (1,67 m) et les tensions avec Lotto ont culminé en juillet lorsqu'il a quitté les routes du Tour de France lors de la 13e étape. Il avait alors déclenché la colère du manager général de l'équipe, Stéphane Heulot, qui y voyait un "manque de respect" envers ses équipiers et dénonçait des "caprices de diva". "Caleb a beaucoup gagné pour l'équipe et nous lui en sommes reconnaissants. Tout le monde connaît son grand talent mais il ne le montre pas en ce moment et c'est mieux que nos chemins se séparent", a commenté Heulot mercredi dans un communiqué. Caleb Ewan s'est dit lui ravi de "retrouver une culture australienne et un environnement anglophone", dans le communiqué de Jayco-AlUla annonçant sa venue.

La Salernitana licencie Paulo Sousa et recrute Filippo Inzaghi Le Portugais Paulo Sousa, ex-FC Bâle, n'as pas résisté au mauvais début de saison de son équipe. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/MASSIMO PICA La Salernitana, 19e du Championnat d'Italie avec 3 points, a mis un terme au contrat de son entraîneur Paulo Sousa et l'a remplacé dans la foulée par l'ancien international italien Filippo Inzaghi. "La Salernitana annonce avoir relevé de ses fonctions d'entraîneur de son équipe première Paulo Sousa. Elle le remercie pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a annoncé sur X (ex-Twitter) le club mardi soir. "Le club annonce avoir trouvé un accord avec Filippo Inzaghi pour lui confier rapidement les commandes de son équipe première", a-t-il ajouté sans donner plus de détails. Paulo Sousa, passé notamment par Bâle (2014-2015), la Fiorentina (2015-17) et Bordeaux (2018-19), avait rejoint la Salernitana en février 2023. Le technicien portugais avait assuré le maintien (15e) la saison dernière, mais cette saison, son équipe n'a gagné aucun de ses huit premiers matches et reste sur deux lourdes défaites (4-0 à domicile contre l'Inter et 3-0 à Monza). Il est le deuxième entraîneur de Serie A limogé cette saison, après Paolo Zanetti, licencié par Empoli après la 4e journée. Inzaghi, membre de l'équipe d'Italie sacrée championne du monde en 2006 (57 sélections, 25 buts), connaît une carrière d'entraîneur beaucoup moins dans la lumière que celle de son frère cadet, Simone, finaliste de la Ligue des champions 2023 avec l'Inter Milan. Il était sans poste depuis son départ de la Reggina qui évoluait en 2022-23 en Serie B (2e div.) et qui a été rétrogradée en fin de saison pour des problèmes financiers. "Superpippo", son surnom lorsqu'il était joueur, a entraîné l'AC Milan (2014-15), Venise (2016-18) ou encore Brescia (2021-22), sans remporter de trophée. Selon la presse spécialisée, il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec la Salernitana et son contrat sera prolongé automatiquement d'un an en cas de maintien dans l'élite.

Deux changements dans la sélection suisse Andi Zeqiri retrouve l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le coach national Murat Yakin a dû procéder à deux changements dans sa sélection en vue du match de dimanche contre le Bélarus à St-Gall. Ainsi, les attaquants Ruben Vargas (problèmes aux adducteurs) et Noah Okafor (légère blessure à la tête) ne rejoindront pas l'équipe de Suisse. A leur place, Yakin a convoqué Andi Zeqiri du club belge de KRC Genk et Uran Bislimi du FC Lugano. La sélection helvétique compte ainsi toujours vingt-trois joueurs.