Belle performance de Stalder ++ Kooij remporte la 5e étape au sprint

Belle performance de Sebastian Stalder Sebastian Stalder: une belle course Image: KEYSTONE/AP/Anders Wiklund Sebastian Stalder a brillé de lors l'individuel (20 km) d'Östersund. Le Zurichois âgé de 25 ans a pris la 7e place et a ainsi égalé son meilleur résultat au plus haut niveau. Il y a un peu moins de trois semaines, le Suisse avait fini 7e de la mass start des Mondiaux à Oberhof. En Coupe du monde, ses meilleurs classements étaient deux places de 8e. Stalder a réussi 19 de ses 20 tirs, tout comme Niklas Hartweg. Mais il n'a perdu que 2'23 sur le vainqueur, l'Allemand Benedikt Doll, alors qu'Hartweg a concédé plus de 4 minutes et a dû se contenter du 26e rang. Assuré de la victoire finale, Johannes Thingnes Boe avait renoncé à s'aligner, après avoir contracté le Covid-19. L'Italiene Tommaso Giacomel et le Norvégien Vetle Christiansen ont complété le podium. Chez les dames, Amy Baserga a terminé meilleure Suissesse à la 19e place. La Schwytzoise de 22 ans a manqué un meilleur classement, tout comme Lena Häcki-Gross (22e), à cause de deux fautes de tir. Cette course de 15 km a été remportée par l'Italienne Dorothea Wierer. Elle s'est imposée devant sa compatriote Lisa Vittozzi et l'Allemande Denise Herrmann-Wick.

Le Néerlandais Olav Kooij remporte la 5e étape au sprint Le Slov�ne Tadej Pogacar est toujours leader de Paris - Nice. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) a enlevé la cinquième étape de Paris - Nice, la plus longue de l'épreuve, à l'issue d'un sprint massif à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. Il a devancé le Danois Mads Pedersen et le Belge Tim Merlier. Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune de leader au bout des 212,4 km parcourus sous le soleil et sur un tempo langoureux. Mais il ne possède plus que six secondes d'avance sur le Français David Gaudu, qui lui en a repris quatre en remportant le sprint intermédiaire, et 46 secondes sur son grand rival danois Jonas Vingegaard, avant les trois dernières étapes. Vendredi, la course arrive à La Colle-sur-Loup, avant un week-end final dans la région de Nice qui s'annonce autrement plus animé que la lente procession vers Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Anthony Baron prolonge jusqu'en 2025 à Servette Anthony Baron lors d'un match contre Winterthour. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le Servette FC, deuxième de Super League, a prolongé de deux saisons le contrat d'Anthony Baron (29 ans). Le défenseur français est donc sous contrat avec le club genevois jusqu'à l'été 2025. Après un passage à Yverdon, il est arrivé à Genève à l’été 2022 dans un projet initial d'accompagner la relève servettienne en M21. Ses performances ont su convaincre le staff de la première équipe. Il a effectué ses débuts en Super League le 20 octobre contre Grasshopper.

Roglic remporte la 4e étape devant Alaphilippe Le Slov�ne Primoz Roglic s'est montr� le plus rapide � Tortoreto devant Julian Alaphilippe. Image: KEYSTONE/AP Primoz Roglic a remporté la quatrième étape de Tirreno-Adriatico, la plus longue (218 km) des sept étapes de l'épreuve qui s'étire jusqu'à dimanche, en devançant Julian Alaphilippe à Tortoreto. Le Slovène de 33 ans (Jumbo-Visma) signe ainsi d'une victoire, la 66e de sa carrière, son retour en compétition après sa lourde chute sur la Vuelta en septembre. Au terme de l'ascension de 3 km menant à Tortoreto, que le peloton a parcouru à trois reprises, Roglic a été le plus costaud pour s'imposer devant Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) et le Britannique Adam Yates (UAE). Filippo Ganna, qui portait le maillot de leader depuis la première étape en contre-la-montre, lundi, n'a pu lutter dans l'ascension et laisse le maillot azzurro de leader à l'Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Roglic, vainqueur de la "Course des deux mers" en 2019, est deuxième à six secondes.

FC Sion: David Bettoni en "mission" David Bettoni est le nouvel entra�neur du FC Sion Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Une année après l'expérience malheureuse d'Alain Casanova à Lausanne, le FC Sion tente à son tour un pari hasardeux: engager un coach français qui ignore presque tout des réalités du football suisse. Adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid, David Bettoni se lance à 51 ans dans cette terre inconnue que n'avait su apprivoiser son compatriote à la Tuilière. "Je pense que je trouve à Sion un contexte idéal pour moi", avance toutefois le technicien français qui est, faut-il le rappeler, le troisième entraîneur à diriger cette saison l'équipe sédunoise après Paolo Tramezzani et Fabio Celestini. "Le nerf de la guerre pour un entraîneur est de gagner des matches. Pas seulement à Sion", poursuit David Bettoni comme pour justifier ce carrousel infernal. "Je veux apporter mon abnégation, mon expérience. Je veux accompagner les joueurs pour qu'ils performent, explique-t-il. Je ne suis pas venu ici pour donner des leçons ou pour apprendre aux joueurs à jouer au football. Je suis très humble. Mais je sais que je suis en mission. La situation du club ne permet pas encore de s'inscrire à long terme." Mais si la greffe prend, David Bettoni espère rester encore de longs mois à la tête du club le plus atypique du pays. L'objectif de cette mission est, bien sûr, le maintien en Super League. Avant-derniers du classement à égalité de points toutefois avec la "lanterne rouge" Winterthour, le FC Sion risque, dans le pire des cas, de disputer un barrage contre le troisième de Challenge League pour éviter la culbute. "L'équipe manque de confiance en raison d'une panne de résultats. Je sais que la regagner est très dur. Mais j'ai découvert un groupe homogène, à l'écoute. J'ai été aussi favorablement impressionné par la compétence du staff médical. La peur et le doute ne m'habitent pas. Sinon je serais resté à Madrid dans une capitale magnifique où de beaux projets m'attendaient."

L'arrivée du Tour de Suisse à St-Gall Le Tour de Suisse 2023 arrivera � St-Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les dernières étapes du Tour de Suisse de cette année (du 11 au 18 juin) sont connues. La 86e boucle nationale s'achèvera en Suisse orientale. La 7e étape du samedi 17 juin mènera de Tübach à Weinfelden. Dans le chef-lieu thurgovien, la 4e édition du Tour féminin sera en outre lancée le soir avec une course en circuit. Le Tour masculin s'achèvera le lendemain avec la 8e étape, un contre-la-montre à travers la ville de St-Gall. Avec un parcours d'environ 25 kilomètres et un profil vallonné, les coureurs devront encore une fois tout donner à la fin. "Il est possible de gagner beaucoup de temps au classement général, mais aussi d'en perdre, déclare le directeur sportif David Loosli. Outre la lutte pour le podium, nous nous attendons à un duel passionnant pour la victoire qui pourrait bien être dans le viseur des spécialistes suisses de l'exercice." Les femmes disputeront également un contre-la-montre sur le même parcours dimanche. Lundi suivra l'étape menant à Ebnat-Kappel, où sera donné mardi le départ de la 4e et dernière étape de ce Tour féminin.

Kilde renonce à Kranjska Gora, un 2e grand globe pour Odermatt Marco Odermatt va pouvoir ajouter un 2e grand globe de cristal � sa collection Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Marco Odermatt pourra skier sans pression à Kranjska Gora ce week-end. Aleksander Aamodt Kilde renonce à participer aux deux géants en Slovénie et offre donc le grand globe au Nidwaldien. Il n'y avait pas beaucoup de suspense avant les deux épreuves en Slovénie, mais c'est désormais certain, Marco Odermatt pourra brandir son deuxième grand globe de cristal à Soldeu dans une dizaine de jours. Au bénéfice de 386 points d'avance sur le Norvégien (1626 contre 1240), "Odi" ne peut plus être rejoint par le Scandinave en Andorre puisqu'il ne restera que quatre courses dont un slalom où le Norvégien, spécialiste de vitesse, ne participera pas. Avec ce deuxième grand globe, Odermatt est le deuxième Suisse après Pirmin Zurbriggen (1984, 87, 88 et 90) à remporter plus qu'un globe du général de la Coupe du monde. Pour Odermatt, l'objectif pourrait être désormais de battre le record de points sur une saison détenu depuis la saison 99/00 par Hermann Maier et ses 2000 unités. L'alien d'Hergiswil possède aujourd'hui 1626 points et cinq courses pour porter cette marque à des sommets encore jamais atteints avec trois géants, un Super-G et une descente. Ceci tout en se souvenant de sa blessure au genou sur la première des deux descentes de Kitzbühel qui l'a privé des points de deux Streif et du géant de Schladming. Autre marque atteignable par le Nidwaldien en cette fin de saison, le nombre de succès sur une seule saison. Odermatt en est à 9 alors que le record d'Ingemar Stenmark est de 14 et date de la saison 1978/79.

Les Hawks renouent avec la victoire Capela a souffert face � Porzingis mercredi Image: KEYSTONE/AP/Alex Brandon Battu à deux reprises par Miami dans ses deux dernières sorties, Atlanta a renoué avec la victoire mercredi en NBA. Les Hawks ont battu les Wizards 122-120 à Washington pour afficher à nouveau un bilan équilibré (33 succès, 33 défaites). L'homme du match dans le camp des Hawks fut une nouvelle fois le meneur Trae Young (28 points, 10 assists). Mais c'est bien De'Andre Hunter qui a tenu la vedette dans le "money time", réussissant une action à 4 points cruciale à 1'07'' du "buzzer" avant de donner quatre longueurs d'avance à son équipe (119-115) en rentrant ses deux lancers-francs avec 18''1 à jouer. Clint Capela ne fut en revanche pas à la fête mercredi, même s'il a pu inscrire 13 points. Le pivot genevois n'est pas parvenu à contenir l'intérieur des Wizards Kristaps Porzingis, auteur de 43 points (son record en carrière). Le Meyrinois n'a en outre capté que 3 rebonds, son plus faible total sur un match depuis mars 2018.

Teichmann défiera Bencic dans le désert californien Jil Teichmann d�fiera Belinda Bencic � Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le tournoi WTA 1000 d'Indian Wells sera le théâtre d'un derby suisse. Jil Teichmann (WTA 39) défiera en effet Belinda Bencic (WTA 9) en 32e de finale dans le désert californien. La gauchère seelandaise a gagné le droit d'affronter la St-Galloise en battant la qualifiée Ashlyn Krueger (WTA 154) 6-1 6-4 en 1h20' au 1er tour. Elle a nettement dominé les débats face à l'Américaine, même si elle s'est retrouvée menée 0-3 dans le deuxième set avant d'empocher cinq jeux d'affilée pour inverser la tendance. Tête de série no 9 du tableau et exemptée de 1er tour, Belinda Bencic fera figure de favorite pour son premier duel avec Jil Teichmann. La championne olympique de simple a déjà conquis deux titres cette année (Adelaide 2 et Abou Dhabi), alors que la Seelandaise n'a remporté que cinq matches en 2023 (qualifications exclues) et n'a plus dépassé le 2e tour depuis août dernier.

Un 400e point pour Niederreiter Niederreiter a atteint la barre des 400 points en saison r�guli�re mercredi Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Nino Niederreiter a atteint la barre des 400 points en saison régulière de NHL mercredi. L'attaquant grison des Jets a réussi son 201e but dans un match perdu 4-2 par Winnipeg face à Minnesota. El Nino a permis aux Jets de revenir à 3-2 dans cette partie à la 38e minute. Mais le gardien de Minnesota Marc-André Fleury s'est dans l'ensemble montré intraitable mercredi soir, avec 46 arrêts sur les 48 tirs cadrés par des Jets qui n'ont gagné qu'un seul de leurs huit derniers matches. Cette réussite est en outre la 20e de la saison pour Nino Niederreiter, la deuxième en cinq matches depuis son départ de Nashville. C'est la septième fois en onze saisons régulières complètes qu'il atteint la barre des 20 buts, son record (25) ayant été en 2016/2017 sous le maillot de... Minnnesota.

Le Milan tient le choc à Londres Mike Maignan imp�rial dans sa surface: le gardien fran�ais est de retour aux affaires. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Mission accomplie pour le Milan AC ! Pour la première fois depuis onze ans, les Milanais joueront les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sans toucher au génie, les Champions d'Italie ont obtenu le nul 0-0 à Londres face à Tottenham. Victorieux 1-0 au match aller, ils obtiennent une qualification qui ne souffre aucune discussion. A la peine ces dernières semaines, Tottenham n'a jamais été en mesure d'emballer la rencontre. L'expulsion de Cristian Romero à la 77e minute a encore bien compliqué la tâche des Spurs. Seul Harry Kane a représenté un véritable danger pour la défense milanaise. Le retour aux affaires de Mike Maignan change bien des choses pour le Milan AC. Trop longtemps blessé au mollet, le gardien français a su rassurer très vite ses partenaires. Son arrêt dans le temps additionnel sur une tête de Hary Kane renforce encore l'impression que rien de fâcheux ne peut arriver au Milan aussi longtemps que Mike Maignan tiendra sa place.

Pas de remontada pour Paris Une soir�e bien difficile pour Kylian Mbapp� � Munich. Image: KEYSTONE/AP/Andreas Schaad Malgré une équipe en mode "combat" pour une fois, le Paris St. Germain n'a pas renversé la table à Munich. Comme l'an dernier, le PSG ne verra pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Battus 1-0 à l'aller dans leur fief du Parc des Princes, les Parisiens se sont inclinés 2-0 en Bavière. Ils ont pu toutefois croire en leur étoile pendant une heure avant une erreur fatale de Marco Verratti et une baisse de régime sur le plan physique presque étonnante à ce niveau de la compétition. L'Italien perdait le ballon à l'orée de sa surface face à Leon Goretzka et Thomas Müller pour l'ouverture du score d'Eric Choupo-Moting à la 61e. Comme à Paris où les Bavarois avaient gagné grâce à un but de Kingley Coman, c'est à nouveau un ex de la maison qui terrasse le PSG. Comme si rien ne sera épargné à ce club si atypique. Le 2-0 tombé à la 89e minute sur une rupture conclue par Serge Gnabry après une nouvelle perte de balle de Verratti relevait plus de l'anecdote. Il y a longtemps que la messe était dite. Yann Sommer: un arrêt magnifique et une bourde incroyable Toujours invaincu devant Kylian Mbappé, Yann Sommer a tenu un rôle bien contrasté dans cette rencontre. Le Bâlois a, ainsi, réussi un arrêt déterminant sur une tête de Sergio Ramos qui aurait pu permettre au PSG d'égaliser à la 64e. Il fut irréprochable sur ses prises de balle. Il le fut moins dans le jeu au pied avec une bourde incroyable à la 38e minute qui a offert à Vitinha une occasion immanquable. Seulement, la frappe du Portugais dans la cage désertée par Yann Sommer fut à la fois trop centrée et trop molle. Matthijs De Ligt pouvait ainsi sauver la mise de son gardien avec un sauvetage presque miraculeux. Kylian Mbappé n'a donc pas réussi à qualifier à lui tout seul le PSG comme il l'avait suggéré depuis quelques jours. A la peine devant le marquage de Dayot Upamencano, le no 7 du PSG n'a jamais été en mesure de faire basculer ce huitième de finale retour comme il l'espérait. L'absence de Neymar a pesé tout comme le relatif effacement de Lionel Messi qui a peut-être livré à Munich son dernier match en Ligue des Champions si son avenir devait s'écrire aux Etats-Unis.

Amir Saipi blessé au poignet Une blessure qui tombe mal poiur Amir Saipi. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Coup dur pour le FC Lugano ! Son gardien Amir Saipi s'est fracturé la tête de l'ulna de son poignet. Le portier international M21 devra porter une attelle pendant trois semaines pour immobiliser son poignet. Il passera ensuite une IRM pour affiner le diagnostic. Tout indique que le gardien de 22 ans devra très certainement faire l'impasse sur la demi-finale de la Coupe de Suisse que le FC Lugano disputera le 5 avril à Genève face au Servette FC. Déjà titularisé à quatre reprises cette année, le Nigérian Sebastian Osigwe (28 ans) sera appelé à défendre la cage tessinoise ces prochaines semaines.

Tadej Pogacar s'envole Une premi�re option sur la victoire finale de Paris - Nice pour Tadej Pogacar. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Coup double pour Tadej Pogacar (UAE) ! Le Slovène a enlevé la quatrième étape de Paris - Nice avec en prime la prise du maillot jaune de leader. Tadej Pogacar s'est imposé devant le Français David Gaudu au sommet de la Loge des Gardes, petite station de ski de l'Allier. Les deux hommes, qui se sont disputés le sprint final, figurent désormais en tête du classement général, loin devant le Danois Jonas Vingegaard, qui a perdu 43 secondes sur son grand rival slovène. Accélérant à 2,5 km du sommet, Tadej Pogacar a d'abord rejoint David Gaudu, parti en tête, quelques centaines de mètres plus loin. Il devait rester le plus fort sur la ligne après cette ascension finale de 6,7 km à 7,1% de moyenne.