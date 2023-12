Belle soirée pour les Romands, sauf pour Genève ++ Gisin 6e à Courchevel

Fribourg et Lausanne s'impose, Genève battu Ronalds Kenins et Lausanne ont ramené trois bons points de Langnau Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Soirée plaisante pour Fribourg (succès 3-0), Lausanne (3-1) et Ajoie (3-2 ap) en National League. Moins pour Genève battu 2-0 à Ambri. Fribourg recevait un Lugano décimé et Fribourg n'a pas manqué son affaire. Les Tessinois avaient réussi à battre Kloten mardi soir, mais avec Michael Joly en moins - suspendu provisoirement pour avoir heurté un arbitre - la tâche était compliquée. Mais la partie a mis du temps à se décanter. Les Fribourgeois n'ont allumé la lampe qu'à la 40e par Wallmark d'un superbe tir placé et sur une très belle passe de Sörensen. Ensuite à la 44e, c'est la belle histoire de la soirée avec le but d'Andreï Bykov. Le numéro 89 a ainsi répondu de la plus belle des manières à l'annonce de la non-prolongation de son contrat chez les Dragons. De la Rose a ensuite mis Gottéron à l'abri en power-play à la 50e. Julien Sprunger aurait pu s'offrir lui aussi un but, mais un coach's challenge pour un hors-jeu l'a privé de ce 4-0. Lausanne se reprend Lausanne devait se reprendre après la défaite de mardi face à Zurich. Et le LHC a très largement dominé les débats. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les Vaudois menaient 2-0 après les vingt premières minutes grâce à Riat et Salomäki à quelques secondes de la fin du premier tiers. Les Vaudois pensaient bien avoir fait le plus dur à la 29e lorsque Kenins a cru inscrire le 3-0, mais un hors-jeu du Letton, confirmé par le coach's challenge, l'a privé de ce but. Le numéro 81 s'est consolé à la 60e en marquant le 3-1 dans la cage vide. Les joueurs de Geoff Ward ont eu une petite goutte de sueur lorsque Schmutz a réduit la marque à 23 secondes de la fin du troisième tiers. Mais les Lions ne méritaient pas de perdre un match qu'ils ont dominé avec notamment 42 lancers sur la cage emmentaloise. Lausanne peut en outre remercier Ajoie. Car les Jurassiens ont bien arrangé les Vaudois en allant s'imposer à Berne 3-2 ap. Les Ours sont désormais à cinq points des Vaudois. Et les Ajoulots n'ont pas volé ce succès. Adam Rundqvist a ouvert le score à la 4e, avant que Lehmann n'égalise à la 14e. Kyen Sopa a redonné de l'avance à la 39e, mais Luoto a égalisé (54e). Ajoie a tenu malgré deux pénalités en fin de rencontre et c'est Asselin qui a pu donner le deuxième point à ses couleurs à la 63e. Genève perd le match et Winnik On savait que le déplacement d'Ambri ne serait pas une sinécure pour Genève. Eh bien cela s'est confirmé au pied du Gothard. Les Genevois ont non seulement perdu le match, mais ils risquent fort d'avoir perdu Daniel Winnik pour un bon moment. Sur une action avec Virtanen, l'attaquant canadien est tombé et s'est immédiatement tenu le genou gauche. Il a quitté la glace en pleurs. Trop pénalisés, les Aigles ont cédé lors de la troisième période sur une réussite de Dauphin (46e) et une autre de Heim (54e). Cette défaite met logiquement un coup d'arrêt aux hommes de Jan Cadieux et offre surtout trois points aux Léventins, ce qui leur permet de passer à la 7e place avec deux longueurs d'avance sur les Grenat. Rajala marque encore, mais Bienne perd Bienne peut s'en vouloir. Parce que Bienne menait 3-1 à Davos lorsque Toni Rajala a inscrit son 13e but de l'exercice à quatre secondes de la deuxième sirène. Mais un doublé du défenseur finlandais Näkyvä a envoyé tout le konde en prolongation. La partie s'est finalement décidée aux tirs au but et Davos l'a emporté en marquant deux fois contre un seul but, de Rajala, pour Bienne. A noter la nouvelle réussite d'Aleksi Heponiemi. Le match au sommet entre Zurich et Zoug a tourné à l'avantage des hommes de Dan Tangnes. Un succès 3-2 ap grâce à un but de Michaelis en power-play à la suite d'une pénalité de Malgin. Le centre du Z a marqué le 2-2 mais pris deux pénalités par la suite, dont la dernière en prolongation. Mais les Zurichois ont quand même quatre points d'avance au classement sur leur dauphin. Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil a battu Kloten 5-3. Roman Cervenka a retrouvé des couleurs avec un but et deux assists.

Slalom de Courchevel: Suissesses hors du top 10, Shiffrin mène Michelle Gisin très satisfaite de sa course à Courchevel Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Michelle Gisin a pris la 6e place du slalom de Courchevel. Petra Vlhova a battu Mikaela Shiffrin de 0''24 pour signe sa 30e victoire en Coupe du monde. Brouillard et neige mouillée n'ont pas contrarié les plans de Petra Vlhova. La Slovaque a sorti une deuxième manche magnifique en se jouant des conditions. Ce n'est pas franchement une surprise, mais deux femmes ont outrageusement dominé les débats sur la piste française. Vlhova et Shiffrin ont laissé la 3e Katharina Truppe à 2''06. Sans Wendy Holdener, opérée récemment d'une cheville, il a fallu compter sur d'autres athlètes pour Swiss-Ski. Privées de leur cheffe de file, les Suissesses ont tenté de limiter la casse. Et seule Michelle Gisin a pu vraiment se mettre en évidence. 5e du dernier Super-G de Val d'Isère et 6e du slalom de Killington, l'Obwaldienne a réalisé une bonne deuxième partie de deuxième manche. 11e après le tracé initial, la double championne olympique du combiné a accroché un nouveau top 6 et ce qu'elle a montré sur la deuxième manche est de bon augure pour la suite. Trois autres Helvètes ont marqué des points. Elena Stoffel a effectué une jolie remontée. Tout juste qualifiée pour la deuxième manche, Stoffel a terminé au 16e rang. Bonne 12e de la première manche, Mélanie Meillard n'a malheureusement pas confirmé. La Valaisanne d'origine neuchâteloise s'est classée 19e. Nicole Good a fini à la 23e place, alors que Camille Rast a connu l'élimination en première manche.

Vingegaard et Kuss restent dans leur équipe actuelle Jonas Vingegaard visera un troisième Tour de France consécutif en 2024 Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE Jonas Vingegaard (27 ans) et Sepp Kuss (29 ans) restent fidèles à leur équipe. Le Danois et l'Américain ont prolongé leur contrat avec la formation Visma-Lease a Bike (ex-Jumbo). Vingegaard, double vainqueur sortant du Tour de France, a signé jusqu'en 2028. Kuss, qui a remporté la Vuelta cette année, a lui prolongé jusqu'en 2027. "C'est une excellente nouvelle pour nous, s'est réjoui le directeur sportif néerlandais Merijn Zeeman, cité par son équipe. Nous aimons nouer des partenariats à long terme, et nous sommes heureux que (...) Sepp et Jonas ressentent la même chose. Nous continuerons d'écrire l'histoire du sport dans les années à venir". Jonas Vingegaard, pour sa part, a déclaré se sentir "très à l'aise dans cette équipe". "Nous avons beaucoup de succès. (...) Mon avenir est ici et j'en suis fier", a confié le vainqueur des deux dernières éditions de la Grande Boucle qui a également confirmé sa présence au prochain Grand départ fin juin à Florence. De son côté, Sepp Kuss a jugé que son équipe était "comme une famille". "Je me sens chez moi ici (...) Ensemble, nous aurons encore plus de succès !" Par ailleurs, l'équipe néerlandaise a dévoilé le programme du Belge Wout Van Aert, qui fera l'impasse cette année sur le Tour de France mais doublera Giro et Tour d'Espagne avant les Mondiaux à Zurich. Van Aert cite toutefois le Tour des Flandres et Paris - Roubaix comme ses principaux objectifs du début de saison. "Gagner un de ces monuments reste un rêve, et nous ferons tout pour que ce rêve se réalise", déclare-t-il, lui aussi cité.

Slalom de Courchevel: Suissesses hors du top 10, Shiffrin mène Mikaela Shiffrin mène après la première manche à Courchevel Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Les Suissesses sont hors du top 10 à l'issue de la première manche du slalom de Courchevel. Michelle Gisin pointe au 11e rang à 2''09 de Mikaela Shiffrin. Sans Wendy Holdener, opérée récemment d'une cheville, il n'y a pas franchement eu de suspense dans le camp suisse. Michelle Gisin a fait ce qu'elle fait depuis le début de la saison dans la discipline. L'Obwaldienne a été plutôt bonne dans le milieu du tracé. Privées de leur cheffe de file, les Suissesses ont tenté de limiter la casse. Mélanie Meillard a très mal skié sur le haut avant de se reprendre pour ne concéder que 0''42 à Shiffrin sur les 21 dernières secondes de course. La Valaisanne d'origine neuchâteloise est 12e à 2''22, juste derrière Gisin. Provisoirement 25e à 3''40, pas sûr qu'Elena Stofferl puisse s'élancer sur le deuxième tracé à 20h45. Camille Rast a pour sa part connu l'élimination. Ce n'est pas franchement une surprise, mais deux femmes dominent outrageusement les débats sur la piste française. Mikaela Shiffrin devance Petra Vlhova de 0''17. Troisième, Katharina Liensberger se retrouve déjà à 1''06. Cela signifie que Gisin et Meillard peuvent viser la 4e place de Paula Moltzan à 1''63 de la femme aux 91 victoires de Coupe du monde.

Seule Sandra Näslund devance Fanny Smith Fanny Smith s'est classée deuxième à San Candido. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith a conquis sa deuxième place sur un podium cet hiver en Coupe du monde. La Vaudoise n'a été battue que par la grande dominatrice suédoise Sandra Näslund à San Candido. Smith avait ouvert sa saison avec un 3e rang à Val Thorens. Le lendemain, elle avait dû se contenter de la 9e place en Savoie; rien n'avait marché comme quatre jours plus tard à Arosa. Dans les Grisons, la Vaudoise avait pris le 13e rang. A San Candido, Talina Gantenbein s'est aussi glissée dans le top 10. La Grisonne, dernièrement deux fois sixième, s'est classée septième. Sandra Näslund a effacé ses mauvais résultats du début de la saison. La Suédoise, qui n'avait terminé que 4e et 5e dernièrement, a décroché sa deuxième victoire de l'hiver. Elle est montée pour la 39e fois sur la plus haute marche du podium. Chez les messieurs, Tobias Baur s'est montré le meilleur athlète de Swiss-Ski. Le Munichois d'origine a réussi son deuxième meilleur résultat de l'hiver avec sa septième place. Lors de la deuxième épreuve à Val Thorens, il s'était classé cinquième. Alex Fiva a été éliminé en quarts de finale après une collision sans mal avec le Canadien Kevin Drury, tout comme Gil Martin. Le Canadien Jared Schmidt a remporté sa troisième victoire de rang.

Nouveau projet de tournoi européen "à 64 clubs" Une Super Ligue dames est aussi prévue dans les plans de l'organisation A22. Image: KEYSTONE/EPA/Juanjo Martin L'organisation A22 a proposé "une nouvelle compétition européenne ouverte", avec "64 clubs répartis en trois ligues" pour le tournoi masculin et "32 clubs répartis en deux ligues" pour les femmes. Elle s'appuie sur la décision de la justice européenne sur la Super Ligue. Cette structure créée en octobre 2022, après l'échec d'un premier projet de tournoi privé en avril 2021, ne dit rien du calendrier ni du niveau d'approbation parmi les clubs européens, mais promet une diffusion gratuite de sa compétition "sur une plateforme de streaming", avance A22 dans un communiqué. A22 estime que la Cour de justice européenne a mis "fin au monopole de l'UEFA" en invalidant ses règles de 2021 interdisant la Super Ligue et menaçant de sanction ses clubs promoteurs et leurs joueurs, même si l'organisation européenne a entièrement réécrit ce texte en juin 2022. L'organisation détaille donc un nouveau projet privé, très différent de la première version de la Super Ligue, puisqu'il ne comportera "aucun membre permanent" et fonctionnera avec un système de promotion-relégation, prévoyant par ailleurs des "paiements de solidarité" d'au moins 400 millions d'euros au football européen. Mérite sportif En creux, il s'agit donc de gommer les principaux reproches faits au premier projet - être un club d'ultra-riches calqué sur le modèle des ligues privées nord-américaines - en reprenant les caractéristiques du "modèle sportif européen" protégé par les traités, soit des compétitions ouvertes selon le mérite sportif et prévoyant une redistribution financière. "Pour la première année de la compétition, les clubs seront sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères transparents et fondés sur les performances", ajoute A22, précisant que les matches se tiendraient en milieu de semaine, concurrençant donc frontalement les trois compétitions européennes de clubs de l'UEFA. Financièrement, A22 promet que sa plateforme "générera des revenus grâce à la publicité, aux abonnements premium, aux partenariats de distribution, aux services interactifs et aux sponsors", sans dévoiler de partenaires soutenant le lancement du projet.

L'UEFA "a confiance" dans la légalité de ses nouvelles règles L'UEFA estime avoir corrigé son règlement. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'UEFA "a confiance" dans la conformité au droit européen de ses nouvelles règles sur les compétitions concurrentes comme la Super Ligue, a-t-elle expliqué jeudi. Elle a minimisé la portée du revers sur la forme que lui a infligé la justice européenne. "Cet arrêt ne signifie pas une approbation ou une validation de la soi-disant +Super Ligue+. Il souligne plutôt une lacune préexistante" dans la réglementation de l'UEFA, "un aspect technique qui a déjà été reconnu" et corrigé en juin 2022 avec de nouveaux textes, affirme l'instance dans un communiqué. Lorsque douze grands clubs européens, Real Madrid et FC Barcelone en tête, avaient annoncé en avril 2021 leur intention de monter un tournoi d'élite privé concurrençant frontalement la Ligue des Champions, UEFA et FIFA avaient menacé de les exclure de leurs compétitions et de sanctionner leurs joueurs, sur la base de quelques lignes dans leurs statuts. Si le projet a capoté en moins de 48 heures, sous la pression notamment des supporters anglais hostiles à ce club d'ultra-riches, les promoteurs de la Super Ligue ont contesté devant un juge de Madrid les menaces alors proférées par les deux instances, estimant qu'elles relevaient de "l'abus de position dominante". La Cour de justice européenne, saisie par le juge madrilène, a elle aussi estimé jeudi que les règles de l'époque de l'UEFA étaient contraires au droit européen de la concurrence, puisqu'elles n'étaient encadrées "par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné". Nouveau règlement en été 2022 Or l'UEFA estime avoir comblé cette lacune dans l'intervalle, puisqu'elle a adopté à l'été 2022 une réglementation de 24 pages prévoyant un système d'autorisation pour les "compétitions interclubs internationales". L'instance basée à Nyon "reste déterminée à défendre la pyramide du football européen", conjointement avec "les fédérations nationales, les ligues, les clubs, les supporters, les joueurs, les entraîneurs, les institutions de l'UE, les gouvernements et les partenaires", a-t-elle ajouté. L'organisation Football Supporters Europe a de son côté estimé qu'il n'y avait "pas de place" pour une relance du projet Super Ligue, promettant de "continuer à se battre" pour l'empêcher.

Jaromir Jagr continue de jouer à 51 ans Jaromir Jagr (au premier plan) lors d'un match de NHL avec Roman Josi et Radim Simek. Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Même à 51 ans, Jaromir Jagr ne veut pas entendre parler de retraite. La légende tchèque a effectué son début de saison mercredi dans son club formateur de Kladno et a ainsi entamé une 36e saison professionnelle. Pour le club dont Jagr est actionnaire majoritaire, la partie s'est soldée par une défaite 3-4 contre Pardubice. Jagr a compté un assist. Jagr avait commencé sa carrière professionnelle en 1988 à Kladno. En 1990, il avait été repêché en no 5 par les Pittburgh Penguins lors de la draft NHL et a remporté deux Coupes Stanley en 1991 et 1992. Le Tchèque est avec 1921 points (766 buts, 1155 assists) le deuxième meilleur compteur de l'Histoire de la NHL. Il est revenu à Kladno en 2018.

L'opposition de l'UEFA à la Super Ligue contraire au droit de l'UE Le Real Madrid est un des clubs dissidents. Image: KEYSTONE/AP/Pablo Garcia La Cour de justice de l'Union européenne a estimé jeudi que les règles de l'UEFA relatives à l’autorisation de compétitions de football étaient contraires au droit de la concurrence. La Super Ligue, dissidente de la Ligue des champions, est concernée. "Les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super Ligue, violent le droit de l’Union", a indiqué dans un communiqué la juridiction établie à Luxembourg. La Cour, qui se prononce sur les règles de la FIFA et de l'UEFA en vigueur en 2021, au moment du lancement de cette procédure, estime que les pouvoirs de ces deux organisations "ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent (...) et non discriminatoire". Elle précise cependant que le projet de Super Ligue, mené par plusieurs clubs parmi les plus riches, "ne doit pas pour autant être nécessairement autorisé". La CJUE souligne qu'elle se prononce de façon générale et pas sur ce projet spécifique. "Le monopole de l'UEFA est terminé. Le football est libre", a réagi sur le réseau X Bernd Reichart, patron d'A22, la société promotrice de la Super Ligue. La menace d'une sécession partielle des clubs les plus puissants, qui rêvent du modèle très lucratif des ligues fermées nord-américaines tout en voulant rester dans les championnats nationaux, plane sur le football européen depuis plus de vingt ans. En avril 2021, douze grands clubs avaient annoncé leur propre compétition privée, à l'énorme potentiel commercial, par une offensive lancée à minuit juste avant une vaste réforme de la Ligue des champions, frontalement concurrencée. Attaquées par surprise, UEFA et FIFA avaient menacé de sanctions. La communication désastreuse des mutins puis la forte opposition des supporters, en particulier en Angleterre, avaient incité plusieurs pays à envisager des mesures législatives, poussant neuf des clubs rebelles à jeter l'éponge. L'aventure dissidente avait capoté en moins de 48 heures. Deux ans plus tard, seuls les clubs espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone n'ont pas désarmé.

Le parc Saint-Jacques trop cher pour le FC Bâle, dit son président La location du stade coûte trop cher au FC Bâle selon son président. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle ne peut plus se payer le parc Saint-Jacques dans sa structure actuelle, affirme son président David Degen. Les recettes du club sont insuffisantes cette année malgré la vente lucrative de joueurs, dit-il. Si cela ne tenait qu'à lui, le président du FC Bâle déménagerait du stade "immédiatement". Dans le système actuel de coopérative, le stade engloutit toutes les recettes de billetterie et de restauration du club, dit-il jeudi dans les titres du groupe alémanique CH Media. Un stade indépendant de 25'000 places serait la meilleure option. Sinon, la seule solution pour que le club reste au stade Saint-Jacques serait que ce dernier passe en mains publiques, selon David Degen. Le FCB payerait un "montant modéré" de maximum un million de francs par an pour participer aux frais. "Il faut que ça marche pour nous" Mais pour qu'une telle solution voie le jour, la politique doit aller de l'avant, affirme M. Degen. Bâle-Ville et Bâle-Campagne doivent rapidement se mettre d'accord pour assurer l'avenir du club, appuie-t-il. Un financement par des investisseurs étrangers n'est pour l'heure pas une option, selon le président du club. Celui-ci est également critique vis-à-vis de la vente du nom du stade. Une partie des recettes irait à la coopérative, qui actuellement ne fonctionne pas pour le club, dit-il. David Degen s'attend en outre à des coûts supplémentaires dans le cadre du championnat d'Europe féminin de 2025. L'UEFA, la Ville et le club doivent en discuter, selon lui. "Il faut que ça marche pour nous, dit-il. Sinon, je veillerai personnellement à ce que la porte du stade reste fermée", assure-t-il.

Nouveau succès pour les Winnipeg Jets Axel Jonsson-Fjallby des Winnipeg Jets insceit un but au portier des Red Wings James Reimer. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Les Winnipeg Jets poursuivent leur série de succès en NHL. L'équipe de Nino Niederreiter a battu 5-2 les Detroit Red Wings. A domicile, les Jets ont fait la différence au deuxième tiers-temps lorsqu'ils ont fait passer le score de 1-1 à 4-1. La franchise du Manitoba a ainsi cueilli son septième succès au cours des neuf dernières parties. Niederreiter n'a pas inscrit de point à cette occasion. Winnipeg point à la première place de la Central Division et à la troisième de l'Association de l'Ouest. De leur côté, les Los Angeles Kings se sont inclinés à domicile avec Kevin Fiala. Les Californiens ont concédé la défaite 1-2 contre le Seattle Kraken après avoir remporté deux matches.

Les Hawks enchaînent un deuxième succès Clint Capela (15) au reond contre Houston. Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Les Atlanta Hawks avec Clint Capela ont fêté un deuxième succès consécutif en NBA. La franchise de Géorgies s'est imposée 134-127 sur le parquet des Houston Rockets. Les Hawks avaient bouclé le deuxième quart avec une avance de 20 points, mais ils se sont retrouvés menés pendant le troisième quart. Ils sont tout de même parvenus à retourner encore une fois le score dans les dernières douze minutes. Capela a inscrit 15 points et a saisi neuf rebonds. Malgré ce succès, les Hawks possèdent toujours un bilan négatif de douze victoires mais 15 défaites. Pour Capela, les matches contre les Rockets ont toujours un goût particulier. Il avait commencé sa carrière en NBA il y a neuf ans avec la franchise texane avant de rejoindre Atlanta où il dispute sa sixième saison.

Ajla Del Ponte: "Il y a eu des moments de doute" Brillante 5e du 100 m aux JO 2021 à Tokyo, Ajla Del Ponte sort de deux saisons frustrantes marquées par les pépins physiques. "Il y a eu des moments de doute, surtout en 2023. Mais je reste extrêmement motivée", confie-t-elle dans un entretien téléphonique accordé mardi à Keystone-ATS. "Ca a surtout été difficile de perdre un mois cet été: c'est le temps qu'il a fallu pour qu'on me fasse le bon diagnostic, alors qu'on n'avait pas voulu que je passe une IRM dans un premier temps", précise la Tessinoise, dont un muscle de la cuisse droite s'est complètement détaché du tendon à hauteur de la hanche. "Ca prend plus de temps que prévu après cette blessure", soupire Ajla Del Ponte, qui revenait alors tout juste aux affaires après son opération subie à un tibia à l'automne 2022. "J'espérais que 2023 constitue un retour à la normale pour moi", poursuit la deuxième Suissesse la plus rapide de l'histoire sur 100 m (10''90). "Je savais qu'il serait plus difficile de disputer des grands championnats individuels en 2023, et j'étais déjà heureuse d'avoir l'opportunité de courir cette année", rappelle Ajla Del Ponte, qui n'a pu disputer que deux 100 m en 2023, à la fin mai, avant d'être stoppée net dans son élan. "Ce n'était pas optimal d'apprendre au bout d'un mois que cette blessure à la cuisse était grave", ajoute la protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly, laquelle n'est pas encore à 100% de ses possibilités musculaires: "Mon quadriceps droit était 20% plus petit lorsque j'ai repris l'entraînement" à la mi-octobre. Un muscle à reformer Pas question donc de brûler les étapes. "J'ai fait de très nombreux exercices, en alternatif surtout. Je ne suis pas encore à plein régime, et on ne va pas prendre de risques. Je n'ai jamais été aussi forte en endurance, et je suis très contente de ma condition générale", se réjouit-elle au sortir d'un camp en Afrique du Sud. "Mais il faut laisser du temps au muscle pour se reformer", poursuit Ajla Del Ponte, qui a pu compter sur le soutien d'un médecin pas comme les autres durant sa rééducation: "Ma maman a suivi des cours spécifiques de médecine du sport pour m'aider au maximum", raconte-t-elle. "J'espère pouvoir être à 100% au mois de janvier", lâche la Tessinoise, pour qui la saison indoor surviendra trop tôt pour y afficher une quelconque ambition. "Nous avons entamé une longue préparation pour la saison estivale", pour laquelle il est aussi trop tôt pour fixer des objectifs précis. "Un seul objectif" "On a déjà évoqué des objectifs minimaux avec les coaches, et c'est en cours de chemin qu'on affinera ces objectifs. A partir de janvier, on devrait voir chaque semaine une progression. Mais il est clair que, comme pour chaque sportive et chaque sportif, il n'y a qu'un seul objectif en 2024: les JO de Paris", rappelle-t-elle. Rééditer l'exploit de Tokyo 2021 sur 100 m constitue-t-il un objectif réaliste, ou est-ce une utopie? "Difficile à dire. Le niveau moyen du sprint a encore augmenté ces dernières années. Et moi, je n'ai pas bougé", constate Ajla Del Ponte, qui n'a pas fait mieux que 11''26 sur 100 m au cours des deux dernières années. "Le temps s'est raccourci pour moi depuis le mois de mai. Mais il me reste 220 jours pour être prête", calcule la Tessinoise de 27 ans, qui en saura plus sur l'état de sa cuisse vendredi après une IRM de contrôle. Et qui repartira de plus belle après les fêtes de fin d'année, pour lesquelles sa famille lui rend visite aux Pays-Bas. L'esprit du dragon Que peut-on d'ailleurs lui souhaiter en cette période de Noël? Un cadeau plutôt matériel, ou un voeu à exaucer? "2024, c'est l'année du Dragon de bois (réd: selon le calendrier chinois). J'aimerais donc pouvoir compter sur l'esprit du dragon pour m'aider cette année", conclut-elle.

Mvogo en prend quatre Soirée compliquée pour Yvon Mvogo Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yvon Mvogo a concédé avec Lorient sa troisième défaite consécutive et est avant-dernier de Ligue 1. Le gardien de l'équipe de Suisse a perdu le duel breton face à Brest 4-0. Mvogo a dû se résoudre à être spectateur de la tornade Kamory Doumbia. Le Malien de 20 ans a inscrit les quatre buts de son équipe en première mi-temps. Au classement, Brest pointe à la 4e place derrière le PSG, qui s'est imposé 3-1 contre Metz grâce à deux buts de Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1, Nice (victorieux 2-0 avec Jordan Lotomba contre Lens) et Monaco (2-1 à Toulouse avec Philipp Köhn dans les buts mais sans Embolo, toujours blessé, ni Zakaria, suspendu).