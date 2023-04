Bencic en demi ++ Koepka plus fort que la tempête

Huitième de la Conférence Est, Atlanta se déplacera mardi à Miami dans le cadre des play-in. S'ils s'imposent en Floride, Clint Capela et ses coéquipiers seront qualifiés pour le premier tour des play-off qui les opposera à Boston. En cas de défaite à Miami, ils bénéficieront d'une dernière chance avec une rencontre contre le vainqueur du play-in entre Toronto et Chicago pour défier cette fois Milwaukee en play-off.

Ce samedi, Belinda Bencic visera une vingtième victoire en 2023. Elle peut aborder sa demi-finale avec un réel optimisme. Elle reste, en effet, sur deux succès expéditifs face à Jessica Pegula en 2021, aux Jeux de Tokyo et à l'US Open. Seulement, l'Américaine a bien grandi depuis une année et demie....

En troisième position, surprise, se trouve un amateur, Sam Bennett, certes champion des Etats-Unis dans cette catégorie, qui se trouve à quatre unités de Koepka. Et le golfeur de 23 ans sent qu'il peut aller au bout: "je sais que mon jeu est assez bon pour ça".

Passé entre les gouttes, Brooks Koepka en a profité pour prendre les commandes de ce 87e Masters, avec un score de 67 soit cinq coups sous le par. Très propre, avec un eagle et trois birdies, sans bogey, le quadruple vainqueur de Majeurs (US Open 2017 et 2018, Championnat PGA 2018 et 2019) totalise -12.

Une tempête avec rafales de vent, fortes pluies et éclairs a frappé le parcours en Géorgie, causant notamment la chute de trois arbres près du trou no 17, sans aucun blessé déploré toutefois. Des conditions suffisamment dangereuses pour reporter les débats à 8h00 samedi matin. Ce qui concerne 39 concurrents n'ayant pas eu le temps de finir leur journée.

La suite du programme pour le CC Trois Chêne Genève de Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz est encore incertaine. Ils ont bouclé en tête le Round Robin avec onze victoires en douze parties et auront de toute façon l'avantage de la dernière pierre pour commencer leur prochain match. Ils ne connaîtront leur adversaire des demi-finales que samedi soir après les quarts de finale qui débuteront à 20h00.

Les Suissesses ont marqué un but aux Américaines

L'Am�ricaine Abbey Murphy (37) est poursuivie par la Suissesse Lena Marie Lutz (71). Murphy a inscrit le but le plus rapide de l'Histoire des Championnats du monde. Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette

L'équipe de Suisse a perdu son 2e match au Championnat du monde dames à Brampton au Canada. Les Suissesses se sont inclinées 9-1 contre les Etats-Unis. Deux faits particuliers ont marqué cette partie.

D'abord, la Suisse figure désormais sur le livre des records des Championnats du monde. Elle est en effet l'équipe qui a reçu le plus rapidement un but dans l'Histoire des Mondiaux. Du moment où le palet est tombé pour le premier engagement et le but d'Abbey "Rocket" Murphy, il ne s'est passé que 7 (!) secondes pour l'ouverture du score. L'attaquante américaine a pris le puck après le face-off et a passé en revue toute la défense helvétique pour battre la gardienne Saskia Maurer. Un nouveau record. L'ancien était de 13'' et datait de 1994.

Après sa défaite initiale contre le Canada (0-4), les Suissesses de l'entraîneur Colin Muller se frottaient à la deuxième grande nation du hockey féminin. La défaite, certes un peu ample, est tout à fait normale. Le seul point positif est que les joueuses suisses ont enfin inscrit un but aux Américaines. A la 51e minute, Rahel Enzler a repris un renvoi de la portière américaine pour inscrire le 7-1. Un événement puisque les Suissesses n'avaient plus inscrit un but contre les Américaines dans un match officiel depuis 2008 ou quatorze matches !

La Suisse disputera encore deux matches dans le tour préliminaire contre le Japon et la Tchéquie, deux adversaires plus abordables. Rappel: les équipes du groupe A sont déjà qualifiées pour les quarts de finale.