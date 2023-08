Bencic loin du compte ++ SLO reçoit Servette

Une défaite bien malheureuse pour le Fire Xherdan Shaqiri �chappe Julian Quinones dans une rencontre que le Fire ne m�ritait pas de perdre... Image: KEYSTONE/AP/Paul Beaty Le parcours de Chicago en Leagues Cup s’est conclu d’une manière malheureuse. Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers se sont inclinés à domicile en seizième de finale devant le CF América. Battu 1-0 sur un autogoal de Gaston Gimenez à la 64e, le Fire a eu des possibilités à la fois pour ouvrir le score et pour égaliser. On songe à ce raté impardonnable de Kacper Przbylko seul à 1 mètre de la cage juste trois minutes seulement avant le 1-0 et à la tête de l’ex-Niçois Arnaud Souquet qui devait frôler le poteau au bout du temps additionnel. Une fois encore, Xherdan Shaqiri a signé des gestes magnifiques, notamment une frappe enroulée du gauche qui aurait pu faire mouche en première période. Le no 10 et ses coéquipiers ont deux semaines devant eux pour effacer cette déception avant la venue d’Orlando pour le compte cette fois du championnat. On rappellera que Chicago reste sur une série de trois victoires de rang en MLS .

Belinda Bencic loin du compte Un quart de finale Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Belinda Bencic (WTA 15) est restée très loin du compte lors de son quart de finale au WTA 500 de Washington. La Championne olympique s’est, en effet, inclinée 6-1 6-2 devant Coco Gauff (WTA 7). L’Américaine a forcé la décision en seulement 1h26’ face à une adversaire dépassée. Elle a pu s’appuyer sur son service pour fermer la porte à Belinda Bencic. Elle devait, ainsi, armer deux aces pour sauver deux balles de 3-3 dans un sixième jeu crucial du premier set. Pour sa part, Belinda Bencic a concédé son engagement à six reprises et a commis 26 erreurs directes dans une rencontre à oublier. Belinda Bencic tentera de rebondir la semaine prochaine au WTA 1000 de Montréal. Seule Suissesse présente dans le tableau, elle sera opposée au premier tour à l’Italienne Lucia Bronzetti (WTA 72) qu’elle rencontrera pour la première fois.

Super League: le premier derby romand de la saison Le premier derby romand de la saison de Super League figure au programme ce soir lors de la 3e journée. Le promu Stade Lausanne-Ouchy recevra Servette à la Pontaise dès 18h00. Sur le papier, cette rencontre s'annonce déséquilibrée. Le SLO a perdu ses deux premiers matches et occupe la dernière place. Les Genevois sont eux au 2e rang avec 4 points et peuvent surfer sur leur succès européen de mercredi à Genk. Tenants du titre, les Young Boys feront figure de favoris chez eux contre Winterthour (18h00). Les Bernois voudront faire oublier leur 2-2 contre Yverdon de dimanche dernier. Le choc de cette journée se déroulera dès 20h30 au Letzigrund, où le FC Zurich, 3e avec 4 points, accueillera Lugano. Les Tessinois sont leaders après avoir gagné leurs deux premiers matches. Un troisième succès renforcerait encore leur statut de candidats au podium.

Mondial dames: la Suisse à l'assaut de l'Espagne L'équipe de Suisse dames va tenter ce matin dès 07h00 de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Elle devra pour ce faire battre l'Espagne à l'Eden Park d'Auckland. Sur le papier, ce 8e de finale était annoncé. Toutefois, il aurait dû se dérouler à Wellington si, comme on pouvait le penser, l’Espagne avait terminé à la première place de son groupe et la Suisse derrière la Norvège. Mais une vérité demeure: l’Espagne sera bien la grande favorite de cette rencontre. Inga Grings et ses joueuses admettent cet état de fait. Joueuse du FC Barcelone, Ana Maria Crnogorcevic, l’internationale la plus capée avec ses 150 sélections, souhaitait ainsi rencontrer avant tout le Japon à ce stade de la compétition. Mais c’était sans compter la déroute 4-0 concédée par la Roja face aux joueuses nippones dans une rencontre qu’elle n'a peut-être pas voulu remporter à tout prix. Les idées claires Les Suissesses connaissent la marche à suivre pour créer la surprise. Bien défendre devant une Gaëlle Thalmann toujours invaincue dans cette Coupe du monde en trois rencontres. Avoir, ensuite, les idées claires en phase offensive. Après les deux buts - dont un penalty - lors du premier match contre la Jamaïque, les Suissesses sont restées "muettes" tant devant la Norvège que devant la Nouvelle-Zélande. Elles ont manqué singulièrement de discernement dans les trente derniers mètres alors que le décalage avait été provoqué et le surnombre établi. Illusoire Miser sur un 0-0 pendant 120 minutes dans l'attente de la séance des tirs au but semble bien illusoire. Mais le fait d’avoir assuré la qualification pour les 8es de finale, un objectif avoué que n’ont pas atteint l’Allemagne, l’Italie et le Brésil, peut, peut-être, libérer les joueuses, aider à faire disparaître cette retenue qui était bien perceptible à l’approche du but adverse. Les Suissesses mesurent parfaitement l’enjeu. Une qualification ferait oublier la défaite 1-0 concédée à Vancouver devant le Canada lors de la Coupe du monde 2015. Elle leur offrirait, par ailleurs, un quart de finale "jouable" contre le vainqueur de la rencontre de dimanche entre les Pays-Bas et l’Afrique du Sud.

Robert Mayer meilleur joueur des play-off Robert Mayer: le facteur X du Gen�ve-Servette lors des play-off. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le premier titre de Genève-Servette a trouvé son prolongement lors de la proclamation des Swiss Hockey Awards. Robert Mayer a, ainsi, été désigné MVP des play-off et meilleur gardien de la saison. Robert Mayer est le premier gardien à être désigné comme le meilleur joueur des séries finales. Il est vrai qu’il fut l’un des grands artisans du succès des Genevois lors des séries face à Lugano, Zoug et enfin Bienne. Comme l’an dernier, Roman Cervenka, le topscorer tchèque de Rapperswil, est le MVP de la saison régulière. Cette cérémonie, qui s’est déroulée à Soleure, a enfin salué la carrière exemplaire du défenseur du CP Berne Beat Gerber qui a rangé ses patins à l’issue de sa... vingtième saison.

Le FC Sion: un début de saison sans tache La joie de Nias Hefti apr�s sa frappe victorieuse. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le FC Sion poursuit son sans faute en Challenge League. Victorieuse 1-0 de Bellinzone à Tourbillon, la formation de Didier Tholot a cueilli une troisième victoire en trois rencontres. Elle a été acquise sur une frappe de Nias Hefti à la 11e minute. Transfuge de Thoune, le latéral gauche a armé des 25 m une frappe qui a trompé au premier poteau le gardien Alexanser Muci, loin d’être irréprochable sur cette action. Son vis-à-vis Timothy Fayulu a, en revanche, livré la marchandise pour réussir un troisième clean sheet. Le portier genevois a fait les arrêts qu’il fallait pour préserver l’avantage des siens. Le FC Sion partage la tête du classement avec Wil qui s’est imposé 3-1 à Schaffhouse. Les deux équipes s’affronteront vendredi prochain en terre saint-galloise.

Djibril Sow signe pour cinq ans au FC Séville Une belle aventure en Liga attend Djibril Sow. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Djibril Sow va découvrir la Liga. L'international suisse de 26 ans s'est engagé pour cinq ans avec le FC Séville, le vainqueur de la Ligue Europa. Le transfert entre l'Eintracht Francfort et le FC Séville se chiffre à 10 millions d'euros, plus 4 millions d'euros de bonus. Djibril Sow était sous contrat avec le club allemand jusqu'au 30 juin 2024. Formé au FC Zurich avant d'évoluer au Borussia Mönchengladbach et aux Young Boys, Djibril Sow, qui compte 38 sélections en équipe de Suisse, avait rejoint l'Eintracht Francfort en 2019. Il a gagné la Ligue Europa justement avec l'Eintracht en 2022.

Ditaji Kambundji impressionne en 12''51 Ditaji Kambundji a sign� un impressionnant record de Suisse vendredi Image: KEYSTONE/TI-PRESS Ditaji Kambundji a frappé fort dès les séries du 100 m haies lors du meeting Citius de Berne. La Bernoise a signé un nouveau record de Suisse en 12''51, améliorant de 0''11 l'ancienne meilleure marque détenue par Lisa Urech depuis juillet 2011. Sacrée championne d'Europe M23 en 12''68 il y a quelques jours, Ditaji Kambundji a donc "explosé" son meilleur chrono dans des conditions pourtant pas idéales mais avec 1,2 m/s de vent favorable au Wankdorf. Ces 12''51 constituent tout simplement le meilleur temps européen de la saison. Depuis 2010, une seule Européenne a d'ailleurs couru plus vite sur la distance que la Bernoise de 21 ans, à savoir la Britannique Cindy Sember (12''50 l'an dernier). Ce temps permet aussi à la soeur cadette de Mujinga d'intégrer le top 12 mondial pour la saison 2023. Jason Joseph n'a pas connu le même bonheur quelques minutes plus tard. Le recordman de Suisse du 110 m haies (13''10) est parti à la faute sur le dernier obstacle alors qu'un excellent temps semblait envisageable. Il a coupé la ligne en 16''93.

Descente des Mondiaux: qualification pas idéale pour Balanche Camille Balanche en action Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Camille Balanche n'a fait que le 14e temps lors de la qualification de la descente des Mondiaux à Fort William. La Neuchâteloise a chuté et a fini à quasi 18 secondes de l'Autrichienne Valentina Höll. "Je suis tombée tout en haut. J'ai perdu l'avant dans un virage, heureusement je ne me suis pas blessée", a déclaré la Suissesse âgée de 33 ans. Elle a ensuite tenté d'attaquer à fond, mais en vain. "Je n'ai pas réussi à me concentrer comme il fallait, alors j'ai décidé de finir tranquillement." Camille Balanche est consciente qu'elle devra faire mieux samedi en course. "Je vais rouler avec une meilleure concentration. Je sais que j'ai la vitesse pour finir dans les trois premières", a dit la Neuchâteloise, actuelle leader de la Coupe du monde.

CE Vienne: Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder en demi-finales Une place en demi-finales pour Anouk Verg�-D�pr� et Joana M�der Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder se sont qualifiées pour les demi-finales des Européens de Vienne. Elles ont battu les Lituaniennes Monika Paulikiene/Aine Raupelyte 21-15 28-26. Les championnes d'Europe 2020 ont dû lutter longtemps dans la deuxième manche. Elles ont galvaudé un avantage de 12-6 avant d'assurer leur victoire en convertissant leur... neuvième balle de match! En demi-finale samedi, la paire suisse affrontera les Italiennes Valentina Gottardi/Marta Menegatti ou les Espagnoles Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno Matveeva. La délégation suisse est déjà assurée au minimum d'une médaille de bronze. Deux autres paires helvétiques seront en effet directement aux prises en quarts de finale vendredi après-midi, soit Tanja Hüberli/Nina Brunner et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré. Et avec deux duos dans le dernier carré, une place sur le podium est assurée.

Mondial dames: déjà plus de spectateurs qu'en France en 2019 Les supportrices de la Colombie ne cachent pas leur enthousiasme Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Après deux semaines de compétition en Océanie, le Mondial dames cartonne. Il a déjà réuni plus de spectateurs que lors de la totalité de l'édition 2019 en France, a annoncé la FIFA. Après 48 matches en Australie et Nouvelle-Zélande, 1,222 million de spectateurs se sont rendus en tribunes, avec une affluence moyenne supérieure à 25'000 personnes par stade. Cela représente une augmentation de 29% par rapport au Mondial en France à ce stade de la compétition. La Coupe du monde 2019 avait accueilli environ 1,1 million de spectateurs dans les stades lors de l'intégralité du tournoi, qui comptait toutefois moins d'équipes (24 contre 32) et donc moins de matches (52 contre 64). Attentes dépassées "J'ai confiance dans le fait que nous aurons d'ici à la finale plus de 1,9 million de fans qui seront passés par les portiques", a expliqué la responsable du football féminin de la FIFA, Sarai Bareman. "Le tournoi a été incroyable jusque-là, nous avons dépassé nos attentes à de multiples points de vue". Plusieurs rencontres se sont jouées à guichets fermés, comme le premier match de l'Australie à Sydney contre l'Irlande devant plus de 75'000 personnes. D'autres rencontres, en Nouvelle-Zélande surtout, ont en revanche attiré moins de monde. "Mais il faut regarder cela avec du recul. La Nouvelle-Zélande est un pays de rugby. Il fallait convertir le plus de gens possible du rugby au football et nous avons vu cela", a balayé Sarai Bareman. Chiffres d'audience au top A l'heure actuelle, plus de 1,715 million de tickets ont été vendus pour la compétition. C'est beaucoup plus que l'objectif initial de la FIFA, fixé à 1,3 million. La Fédération internationale s'est également satisfaite de certains chiffres d'audience, soulignant par exemple que la rencontre entre les Américaines et les Néerlandaies avait été le match de groupes le plus suivi de l'histoire aux Etats-Unis. "On a battu des records quasiment quotidiennement. En Colombie par exemple, les scores ont dépassé ceux du Mondial masculin", a affirmé Sarai Bareman.

Conference League: Bâle déjà éliminé Un Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS La saison européenne du FC Bâle est terminée. Les Rhénans ont été sortis au 2e tour qualificatif de Conference League, malgré un succès 2-1 à Kostanai. Le revers 3-1 concédé à l'aller a été fatal. Les Bâlois ont pourtant cru pouvoir remonter ce handicap de deux buts. Ils ont en effet mené 2-0 après des réussites de Kade (26e) et Augustin (32e/penalty). Mais le Tobol a sorti la tête hors de l'eau avant la pause sur un penalty de Déblé (43e). Aucun but n'a ensuite été marqué en seconde période. Les Kazakhs ont été plus près du 2-2 que Bâle d'un troisième but. Déblé a notamment tiré sur la transversale (57e). Le FCB a finalement payé très cher son indiscipline du match aller, qu'il avait fini à neuf après avoir mené 1-0 à la mi-temps. Cet échec cuisant, pour un club demi-finaliste de l'édition précédente, ne va pas contribuer à ramener le calme chez les Rotblau, qui sont aussi aux prises avec des soucis financiers.

CP Berne: Sven Bärtschi prend sa retraite Sven B�rtschi a d�cid� de ranger ses patins Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Sven Bärtschi (30 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière. L'ailier était pourtant encore sous contrat avec le CP Berne. Des problèmes de santé sont à l'origine de son choix. "J'annonce avec des sentiments mitigés ma retraite en tant que joueur professionnel de hockey. C'est une décision douloureuse, mais le hockey est un sport qui demande tout au corps humain. Comme la plupart des joueurs, j'ai subi toute une série de blessures et j'en paie le prix. Après des mois d'entraînement, j'ai constaté que mon corps ne peut plus apporter les performances dont j'ai besoin", a expliqué Bärtschi. Ancien junior de Langenthal, l'attaquant bernois avait rejoint le CP Berne au début de la saison dernière, avec un contrat de trois ans. Il était parti jeune tenter sa chance en Amérique du Nord et a disputé 292 matches de NHL avec Calgary Flames, Vancouver Canucks et Vegas Golden Knights. Le Suisse a inscrit 66 buts et donné 72 assists.

L'Allemagne prend la porte Martina Voss-Tecklenburg et l'Allemagne �limin�es en phase de poules... Image: KEYSTONE/EPA/MARK EVANS Après le Brésil, l’Allemagne ! Comme la Seleçao, la Mannschaft quitte la Coupe du monde par la petite porte. Elle a été incapable de sortir d’un groupe H pourtant largement à sa portée. Battue 2-1 par la Colombie lors de son deuxième match, la formation dirigée par l’ancienne sélectionneuse de la Suisse Martina Voss-Tecklenburg a été tenue en échec 1-1 par la Corée du Sud à Brisbane. Et comme dans le même temps le Maroc s’imposait 1-0 devant la Colombie à Perth, l’élimination impensable des doubles championnes du monde est consommée. Jamais l’Allemagne n’avait été sortie aussi tôt dans une Coupe du monde. Martina Voss-Tecklenburg aura bien de la peine à "survivre" à un tel échec. Victorieux de la Colombie grâce à une réussite d’Anissa Lahmari dans le temps additionnel de la première mi-temps, le Maroc affrontera ainsi la France en huitième de finale alors que la Colombie sera opposée à la Jamaïque. Avec l’Allemagne, le bas du tableau perd une équipe qui était l’une des quatre finalistes en puissance avec la France, l’Australie et l’Angleterre.