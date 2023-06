Benitez au Celta Vigo ++ Grand lifting pour le Mondial des clubs

Rafael Benitez nouvel entraîneur du Celta Vigo Rafa Benitez nouveau coach du Celta Vigo Image: KEYSTONE/EPA/NIGEL RODDIS Rafa Benitez va signer un contrat de trois ans comme entraîneur du Celta Vigo. Le club de première division espagnole l'a annoncé. L'ancien technicien de Liverpool, Chelsea et du Real Madrid remplacera Carlos Carvalhal qui a quitté le Celta par consentement mutuel après avoir sauvé l'équipe de la relégation la saison passée (le Celta a fini 13e). Le Celta Vigo, qui célèbrera son centenaire la saison prochaine, a précisé qu'un accord de principe avait été trouvé avec Benitez, âgé de 63 ans, et qu'il signera son contrat en juillet. Rafael Benitez a remporté la Ligue des champions 2005 avec Liverpool, et deux championnats d'Espagne avec Valence en 2002 et 2004. Sa dernière équipe entraînée était Everton, dont il a été limogé en janvier 2022. Durant sa carrière il a également dirigé l'Inter Milan, Naples et Newcastle, notamment.

La 1re édition à 32 équipes aura lieu aux Etats-Unis en 2025 Le pr�sident de la FIFA Gianni Infantinose r�jouit du Mondial des clubs en 2025 aux Etats-Unis avec 32 �quipes Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT La première édition de la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes prévue en 2025 a été attribuée aux Etats-Unis. La FIFA l'a annoncé. "Le processus de sélection du pays hôte a pris en considération les exigences en matière d'infrastructure et de service, ainsi que les objectifs stratégiques plus larges du tournoi", a détaillé la FIFA dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son Conseil tenue par visioconférence. La Coupe du monde des clubs, qui sera désormais organisée tous les quatre ans, se tenait jusqu'ici chaque année avec seulement sept équipes participantes. La prochaine édition sous cette formule aura lieu en décembre 2023 en Arabie saoudite. Les Etats-Unis organiseront ensuite en 2026, avec le Canada et le Mexique, le premier Mondial à 48 pays - au lieu de 32. "La décision a été prise sur la base de la position des États-Unis en tant que leader reconnu dans l'organisation d'événements mondiaux et parce qu'elle permettrait à la FIFA de maximiser les synergies avec la livraison de la Coupe du Monde 2026", a d'ailleurs ajouté la FIFA. Les dates, les villes-hôtes et le calendrier des matches de ce nouveau tournoi seront établis ultérieurement. La FIFA avait déjà défini en février 2022 la répartition des places qualificatives par continent pour cette compétition avec quatre clubs qualifiés pour l'Asie, quatre pour l'Afrique, quatre pour l'Amérique centrale et du Nord, six pour l'Amérique du Sud, un pour l'Océanie, douze pour l'Europe et un pour le pays hôte. "La Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 sera l'apogée du football de clubs masculin professionnel d'élite, et avec l'infrastructure requise en place ainsi qu'un intérêt local massif, les États-Unis sont l'hôte idéal pour lancer ce nouveau tournoi mondial", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le Conseil de la FIFA a par ailleurs repoussé le lancement du processus de candidatures pour l'organisation du Mondial 2030, qui débutera après sa prochaine réunion prévue en septembre ou octobre 2023. Le nom du ou des pays-hôtes sera dévoilé fin 2024.

Ajoie sera entraîné par Christian Wohlwend Christian Wohlwend, un temp�rament parfois br�lant. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le HC Ajoie a choisi son entraîneur. Il s'agit de Christian Wohlwend (46 ans), qui vient de passer près de quatre saisons à la tête du HC Davos. Le Canado-Suisse - il est né à Montréal - s'est engagé pour une saison avec une option pour une année supplémentaire. Entraîneur du HC Davos ces quatre dernières années, il a mené son équipe à la troisième place de National League dès sa première saison dans les Grisons, puis en pré-play-off, demi-finale et quarts de finale lors des trois derniers exercices. Il avait été limogé par Davos en janvier. Wohlwend a longtemps occupé le poste d'entraîneur principal des équipes nationales M19 et M20 entre 2012 et 2019, ainsi que celui d'entraîneur assistant de l’équipe nationale élite de 2014 à 2022. Ancien assistant à Lugano, il avait dirigé Julien Vauclair quand il avait repris l'équipe à titre intérimaire. "Nous sommes convaincus que son bagage professionnel et sa personnalité font de lui la personne qu’il nous faut aujourd’hui", avance Julien Vauclair dans un communiqué du club. Le Jurassien pourra ainsi se consacrer totalement à sa tâche de directeur sportif et ne plus cumuler les deux casquettes coach - directeur sportif comme ce fut le cas après le départ de l'entraîneur tchèque Filipp Pesan en décembre.

Grgic et Sio quittent le FC Sion Anto Grgic (� droite) quitte le FC Sion, annonce le club. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le capitaine Anto Grgic et Giovanni Sio quittent le FC Sion, relégué en Challenge League. Le milieu de terrain suisse aux racines croates était arrivé en Valais en janvier 2018 en provenance de Stuttgart. Promu capitaine la saison dernière, l'ancien junior du FC Zurich a disputé 180 matches sous les couleurs sédunoises. Il a inscrit 30 buts et réalisé 32 passes décisives. Sur son compte Instagram, Giovanni Sio indique qu'il va aussi quitter le club valaisan contre son gré. L'attaquant franco-Ivoirien avait rejoint Tourbillon en novembre 2021 après une expérience mitigée en Turquie. Sio (34 ans) avait déjà passé deux saisons de 2010-2012 sous les couleurs sédunoises.

Marco Schällibaum: "Le football a gagné à Yverdon" C'est la reprise � Yverdon. William Le Pogam fait transpirer son co�quipier Nicolas Getaz. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Le football a finalement gagné !" Marco Schällibaum l'avoue sans détour. Il a redouté que la Commission des licences ne ferme en seconde instance la porte de la Super League à Yverdon-Sport. "J'ai passé de bonnes vacances, mais il y avait toujours dans un coin de ma tête la crainte que la justice sportive ne soit pas respectée, dit-il. Vous savez, il y a eu des méchants dans cette histoire. Pas tout le monde a tenu à nous aider." Sans les nommer ouvertement, il est évident que le courroux de l'entraîneur d'Yverdon s'adresse au FC Sion, en premier lieu, et au Stade Lausanne-Ouchy également. A quatre semaines de la reprise, Marco Schällibaum se retrouve devant un immense chantier. Dans l'attente de la vente du club qui devrait être officialisée ces prochains jours, Yverdon-Sport n'a encore enregistré aucun renfort pour compenser les neuf départs annonces, notamment ceux du défenseur Sead Hajrovic et du demi Ali Kabacalman, deux pièces essentielles dans l'échiquier de Marco Schällibaum. "Il y a quinze ans, j'aurais paniqué face à une telle situation, souffle Marco Schällibaum. Mais aujourd'hui, il faut être patient. Nous avons encore du temps. Avec mon directeur sportif Marco Degennaro, nous avons des idées quant au recrutement. Elles devraient se concrétiser très vite." Garder Beyer Annoncé à 5'7 millions de francs, le budget ne permettra toutefois aucune folie à moins que le nouveau propriétaire ne libère très vite des fonds. La priorité pour les deux Marco est sans doute de "blinder" le contrat de Brian Beyer dont les 8 buts inscrits en 2023 ont grandement contribué à la promotion. Le voir partir sous d'autres cieux ces prochaines semaines serait un très mauvais signal. L'Alsacien et ses coéquipiers découvriront dès le 23 juillet au Letzigrund face au FC Zurich un nouveau monde. Hostile sans doute pour une équipe qui devra livrer ses six premiers matches hors de ses bases en raison des travaux d'aménagement opérés dans son stade. "Cela ne sert à rien de pleurer sur notre sort, lâche Marco Schällibaum. Notre calendrier ne doit pas être une excuse. De toute manière, toutes les rencontres sont difficiles pour une équipe qui vient de la Challenge League. Notre but est tracé: prendre le plus de points possible avant la première dans notre stade, le 24 septembre contre le FC Bâle."

Le quadruple vainqueur Chris Froome non retenu par son équipe Chris Froome, cette ann�e au Tour de Romandie. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, n'a pas été retenu pour l'édition 2023 parmi les huit coureurs de son équipe Israel Premier Tech. Ce sera la première fois depuis 2011 que Froome ne participera pas à la Grande Boucle qui s'élancera samedi 1er juillet de Bilbao, au Pays basque espagnol. Si le coureur de 38 ans n'est plus le champion qu'il fut, à la suite notamment d'un très grave accident lors du Dauphiné en 2019, son absence constitue néanmoins une surprise. Vainqueur en 2013, 2015, 2016 et 2017, il espérait toujours gagner une étape, à défaut de pouvoir viser le classement général. L'année dernière, il avait pris la troisième place au sommet de l'Alpe d'Huez après une échappée, avant d'abandonner quelques jours plus tard, positif au Covid-19. "Le choix de l'équipe a été difficile cette année mais on pense avoir choisi les huit coureurs les plus à même de remplir nos objectifs", a commenté Kjell Carlström, le patron de l'équipe. Israel PT partira avec le Canadien Michael Woods comme leader, ainsi que Guillaume Boivin, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands, Nick Schultz, Corbin Strong et Dylan Teuns.

Eren Derdiyok atterrit à Schaffhouse Eren Derdiyok du temps de son passage sous le maillot national. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Schaffhouse a engagé pour deux saisons l'ancien attaquant international Eren Derdiyok. L'ex-buteur de Galatasaray était sans contrat depuis six mois. Le dernier club de Derdiyok était Ankaragücü en Süper Lig turque pendant deux ans et demi. Le Bâlois de 35 ans a également transité par Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasimpasa, Galatasaray Istanbul, Göztepe et Pashtakor Tashkent en Ouzbékistan. Avec l'équipe de Suisse, Derdiyok a pris part au Championnat du monde 2010 ainsi qu'aux Euros 2008 et 2016. Entre 2008 et 2017, l'ancien attaquant du FC Bâle a cumulé 60 sélections en équipe nationale pour onze buts et dix passes décisives. Derdiyok est la deuxième arrivée de renom à Schaffouse, septième la saison dernière en Challenge League, après l'Espagnol Pedro Martin, qui a joué pour l'Atlético Madrid. Il succède à l'Argentin Raul Bobadilla, qui a quitté le club après une saison et demie comme quatorze autres joueurs.

Lausanne-Sport s'offre les services de Kaly Sène Kaly S�ne (� droite) lors de l'une de ses rares apparitions sous maillot b�lois la saison derni�re en Coupe contre Aarau. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le néo-promu Lausanne-Sport s'est offert les services de Kaly Sène. L'attaquant sénégalais s'est engagé pour une durée de trois saisons avec le club de la Tuilière. En 2020, Sène (22 ans) a rejoint le FC Bâle et le championnat de Suisse en provenance de l'académie de la Juventus de Turin. Après une expérience à Nicosie, le jeune Sénégalais a été prêté à Grasshopper. C'est à Zurich lors de la saison 2021-22 qu'il a connu son meilleur exercice avec dix buts et quatre passes décisives. Son retour à Bâle s'est moins bien passé la saison dernière. Il n'est apparu que lors de cinq matches de Super League des Rhénans. Après la Coupe du monde, il n'a joué qu'une minute contre le FC Sion. Cela n'a pas effrayé, Ludovic Magnin, l'entraîneur du Lausanne-Sport. "Kaly est un attaquant capable d'évoluer tant sur un côté que dans l'axe. Sa vitesse avec et sans ballon sera un atout dans l’effectif. Après une saison dernière qui ne s’est pas passée comme il l’a souhaité, il a soif de montrer toutes ses qualités au plus haut niveau helvétique", explique le Vaudois dans un communiqué du club lausannois.

Neymar menacé d'une amende d'un milion d'euros Le Br�slien Neymar n'a peut-�tre pas suivi la loi pour l'am�nagement de sa maison. Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Des travaux de "construction majeure" dans le manoir de la star brésilienne Neymar dans l'État de Rio de Janeiro a été interrompu jeudi pour "infractions environnementales". Ses projets pourraient lui valoir une amende d'environ un million d'euros, ont déclaré les autorités. Les travaux étaient en cours "sans autorisation environnementale" sur la luxueuse propriété du joueur du Paris Saint-Germain et de l'équipe nationale du Brésil à Mangaratiba, à quelque 120 kilomètres à l'ouest de Rio de Janeiro, a indiqué la mairie dans un communiqué. Les autorités, alertées par des plaintes publiées sur les médias sociaux, ont découvert "diverses infractions environnementales", notamment le détournement d'un cours d'eau et l'extraction non autorisée de l'eau d'une rivière. Elles ont également découvert des excavations et des déplacements non autorisés de terre, de pierres et de rochers, ainsi que l'utilisation de sable de plage sans permis. "La prochaine étape consistera à évaluer les irrégularités constatées et à infliger une amende qui, selon les estimations et compte tenu des dommages causés à l'environnement, ne sera pas inférieure à cinq millions de réais (environ 960'000 francs)", a déclaré la mairie. Les représentants de Neymar au Brésil n'ont pas répondu à la demande de commentaire de l'AFP. Un terrain de 10'000 mètres carrés Le père du footballeur, Neymar da Silva Santos, était sur place lors de l'inspection et on peut l'entendre se disputer avec des fonctionnaires dans une vidéo publiée par les autorités et reprise par les médias locaux. Neymar a acheté la propriété en 2016. Selon les médias locaux, elle s'étend sur un terrain de 10'000 mètres carrés et comprend un héliport, un spa et une salle de sport. L'attaquant de 31 ans se remet actuellement d'une opération de la cheville droite qu'il a subie en mars à Doha, au Qatar. Il n'a pas joué depuis février et des doutes sont apparus quant à son avenir au PSG avec lequel il est lié jusqu'à 2027.

La saison de Swiss League débutera le 14 septembre Le HC La Chaux-de-Fonds de l'entra�neur Louis Matte d�butera le Championnat avec la r�ception du n�o-promu HCV Martigny. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Championnat de Swiss League débutera le jeudi 14 septembre avec le match Bellinzone Rockets - Bâle. La qualification se terminera le 2 février 2024. Le premier tour complet avec les huit équipes restantes se diputera le vendredi 15 septembre avec à l'affiche La Chaux-de-Fonds - HCV Martigny, le derby Viège - Sierre, GCK Lions - Thurgovie et Winterthour - Olten. La saison régulière se déroule sur 45 tours et dure jusqu'au 2 février 2024. Les play-off débuteront le mardi 13 février 2024.

L'aventure commence pour Victor Wembanyama Victor Wembanyama (� droite) aux c�t�s du commissioner de la NBA Adam Silver. Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE A New York, Victor Wembanyama a été choisi, comme prévu, en première position par les San Antonio Spurs lors de la draft NBA. Il s'agit d'une première historique pour un joueur français. Le géant du Chesnay succède aux légendes David Robinson et Tim Duncan, tous deux également choisis au premier rang par la franchise texane en 1987 et 1997 respectivement. C'est une nouvelle page de l'histoire du basket français, et peut-être de la NBA, qui s'est écrite lorsque "Wemby", son surnom, est monté sur le podium pour serrer la main du commissioner de la NBA, Adam Silver. L'international de 19 ans est considéré comme le plus gros potentiel du basket mondial depuis LeBron James, drafté il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Après la traditionnelle poignée de main, le prodige français a coiffé une casquette à l'effigie de l'éperon argenté qui sert de logo à la franchise texane. Un geste qu'avait déjà effectué, 22 ans plus tôt, un certain Tony Parker, qui a laissé une immense trace dans l'histoire des Spurs avec quatre bagues de champions (2003, 2005, 2007, 2014) à la clé. Victor Wembanyama rejoint la grande famille des Spurs, une franchise qui a bâti, autour de l'entraîneur Gregg Popovich, une culture de la gagne et du jeu intelligent, devenue une référence en NBA et dans le monde. San Antonio aura néanmoins bien besoin de son nouveau numéro un pour redresser sa trajectoire sportive récente, marquée par quatre saisons sans play-off.

Une victoire sans prix pour la Suisse La joie des Suisses apr Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Avec une certaine réussite, la Suisse a réussi son entame à l'Euro M21 à Cluj. La formation de Patrick Rahmen s'est imposée 2-1 devant la Norvège dans une rencontre qu'elle n'a jamais maitrisée. Menée au score après la réussite d'Emil Ceide (Sassuolo) à la 19e minute, la Suisse a renversé la table sur deux frappes de Dan Ndoye (36e) et de Kastriot Imeri (55e). Le Vaudois et le Genevois ont été, il est vrai, aidés par un gardien peu inspiré pour offrir à leurs couleurs une victoire sans prix. Elle permet à la Suisse d'aborder dans les meilleures conditions les deux chocs contre l'Italie dimanche et la France mercredi. La Suisse devra toutefois élever son niveau de jeu pour passer le cap de cette phase de poules. Face à la Norvège, elle a, en effet, dévoilé bien des manques. Avec un gardien plus sûr et une plus grande efficience dans le dernier geste, la Norvège aurait gagné tranquillement cette rencontre. A l'image d'Ardon Jashari bien trop hésitant, les joueurs de Patrick Rahmen ont souffert énormément dans la touffeur de Transylvanie. Dan Ndoye irrésistible Heureusement, la Suisse a été sauvée par ses individualités. Avec sa pointe de vitesse, Ndoye a survolé cette rencontre. Passeur sur le 1-1, Imeri a, quant à lui, trouvé la mire avec son pied droit si souvent chirurgical. Quant à Fabien Rieder, il a été décisif sur les deux buts, à la récupération pour la réussite de Ndoye et passeur pour celle d'Imeri. Ce trio mérite bien des éloges au même titre qu'Amir Saipi. Malheureux lors de la finale de la Coupe de Suisse, le portier de Lugano a, par sa présence, su soulager une défense qui ne fut pas toujours vraiment à son affaire. Auteur d'un doublé lundi soir avec l'équipe A contre la Roumanie, Zeki Amdouni a sagement débuté la rencontre sur le banc avant d'entrer à l'heure de jeu. S'il n'a pas marqué son troisième but de la semaine, le Genevois a pu reprendre ses marques dans cette sélection des M21. Son dernier match remontait tout de même au 22 septembre dernier. C'est dimanche que Zeki Amdouni est attendu. On a le sentiment que le salut de la Suisse face à la Squadra Azzurra passera en premier lieu par un grand match de sa part.

Lucerne: Marius Müller part en 2e Bundesliga Marius M�ller jouera d�sormais � Schalke 04 Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Marius Müller (29 ans) quitte le FC Lucerne après quatre saisons. Le gardien allemand jouera désormais en 2e Bundesliga avec le relégué Schalke 04. Müller a disputé 139 matches avec Lucerne, dont il était l'un des leaders. Il avait notamment été décisif lors de la victoire du club en Coupe de Suisse en 2021. Le nouveau gardien titulaire de l'équipe sera Pascal Loretz (20 ans), international M21. Il a déjà joué 8 matches de Super League avec Lucerne et a récemment prolongé son contrat jusqu'à fin juin 2027.

Le nouvel entraîneur de Servette s'est présenté Ren� Weiler face � la presse Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI René Weiler n'a pas baissé sa garde pour sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Servette. Le Zurichois a témoigné d'une retenue qui tranche avec le parler-vrai de son prédécesseur. Joueur du club entre 1994 et 1996 - "une époque où le Servette FC était le club le plus puissant du pays avec les Grasshoppers", dit-il -, René Weiler se fixe un objectif premier: accompagner les joueurs dans leur progression individuelle. "Je sais quel est l'ADN du Servette. J'ai toujours suivi le club depuis mon départ, explique-t-il. Le club a connu bien des bouleversements, mais depuis cinq ans il a réalisé un parcours extraordinaire." L'hommage ira doit au coeur d'Alain Geiger dont le contrat n'a pas été prolongé malgré son désir ardent de poursuivre l'aventure. Trois barrages Arrivé à Genève avec son assistant Manuel Klökler, l'ancien mentor d'Aarau, de Nuremberg, d'Anderlecht et de Lucerne aura comme première mission de hisser l'équipe en phase de poules d'une compétition européenne. Elle aura trois barrages pour y parvenir, dont le premier contre Genk, le vice-champion de Belgique. "Je connais bien le championnat de Belgique. Genk n'a perdu le titre qu'à la 94e minute du dernier match, précise-t-il comme pour souligner la difficulté de la tâche qui attend les Servettiens. La saison dernière, Young Boys a tout gagné en Suisse. Mais il a été éliminé en barrage de la Conference League par Anderlecht qui a terminé au 11e rang de ce même championnat de Belgique..." Rumeurs René Weiler n'a pas souhaité commenter les rumeurs du mercato, dont celle qui annonce le retour au bercail de Jérémy Guillemenot. "Je ne veux pas évoquer cette période des transferts. Il faut encore patienter", dit-il. A ce jour, Servette a officialisé les arrivées du gardien Joël Mall, du défenseur Bradley Mazikou et du demi Alexander Lyng. Homme fort du club, Didier Fischer avait confié au début du mois que ce mercato "allait réserver de très belles surprises". La plus belle serait sans doute le retour d'un autre attaquant, on veut parler de Jean-Pierre Nsame...