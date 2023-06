Benzema quitte le Real ++ Vegas prend l'avantage

Clap de fin pour Karim Benzema au Real Madrid Karim Benzema: son aventure au Real Madrid se termine ce dimanche. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Karim Benzema va quitter le Real Madrid à la fin du mois. Le Ballon d'Or aura passé passées dans le club espagnol. "Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont trouvé un accord pour mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club", a écrit le Real dans un communiqué publié à quelques heures du dernier match de la saison en Championnat d'Espagne face à l'Athletic Bilbao (18h30). Arrivé en 2009 à Madrid en provenance de Lyon, Benzema laisse à 35 ans une trace indélébile au sein du club madrilène, avec 25 titres dont cinq Ligue des champions. Son dernier sacre européen, en 2022, lui a ouvert les portes du Ballon d'Or, le premier pour un joueur français depuis Zinédine Zidane en 1998. Il a échoué cette saison en demi-finale de C1 contre Manchester City.

Les Golden Knights prennent la main Shea Theodore f�licite son gardien Adin Hill apr�s une victoire qui lance parfaitement la finale pour Vegas. Image: KEYSTONE/AP/John Locher Vegas a pris la main lors de la finale de la Coupe Stanley. Sur leur glace, les Golden Knights ont battu Florida 5-2 dans l'acte I après avoir concédé l'ouverture du score en infériorité numérique. La franchise du Nevada a forcé la décision dans l'ultime période grâce aux réussites de Zack Whitecloud à la 47e pour le 3-2 et du capitaine Mark Stone à la 54e pour le 4-2. Dans cette rencontre très heurtée, il convient également de relever les mérites d'Adin Hill, auteur de 33 arrêts dans la cage des Golden Knights, dont un phénoménal avec la canne devant Nick Cousins lors du deuxième tiers sur une action qui aurait pu permette aux Panthers de reprendre l'avantage. Avec cette victoire, Vegas peut croire que cette année sera la bonne. Depuis l'instauration de la finale au meilleur des sept rencontres, 63 des 83 équipes qui ont remporté l'acte I ont, en effet, été couronnées. Les Golden Knigts tenteront d'enfoncer le clou lundi soir lors du deuxième match qui se jouera à nouveau devant leur public.

Xherdan Shaqiri et Chicago tombent à Cincinnati Une soir�e � oublier pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Après trois nuls de rang, le Chicago de Xherdan Shaqiri est tombé à Cincinnati. Le Fire s'est incliné 1-0 face au leader de la Conférence Est qui présente un bilan remarquable à domicile. Dans un stade à guichets fermés - 25'513 spectateurs -, la formation de l'Ohio a cueilli un neuvième succès en neuf matches sur sa pelouse. Il a été acquis sur une réussite de l'Argentin Luciano Acosta à la 83e. Introduit seulement à l'heure de jeu, Xherdan Shaqiri n'a pas pu apporter le souffle espéré à une équipe qui occupe désormais l'avant-dernière place de cette conférence après cette cinquième défaite. A l'Ouest en revanche, Roman Bürki et Stefan Frei tiennent toujours les premiers rôles. Le St. Louis de Roman Bürki, pour sa première saison, a ravi la tête du classement au Seattle de Stefan Frei à la faveur de son succès 3-0 devant Houston. Stefan Frei a lui aussi été crédité d'un clean sheet lors du 0-0 de Seattle devant Portland.

Les Young Boys sur leurs gardes Le nouveau champion contre le détenteur du trophée: l'affiche de la finale de la Coupe de Suisse qui déroulera ce dimanche au Wankdorf avec un coup d'envoi à 14h00 est riche de promesses. Les Young Boys viseront leur troisième doublé, alors que le FC Lugano entend devenir la première équipe à conserver sa Coupe de Suisse depuis le FC Bâle en 2008. Rassurées quant à leur avenir européen avec une participation certaine à une phase de poules - la Ligue Europa pour YB et la Conference League pour Lugano - les deux équipes pourront se livrer sans aucune arrière-pensée. Sur leur pelouse artificielle fétiche du Wankdorf, les Young Boys s'efforceront d'emballer très vite le match pour ne laisser aucune ouverture à des Luganais qui excellent dans l'art de faire déjouer l'adversaire. "On s'est très vite remis dedans" Cinq semaines après avoir remporté un championnat qu'ils ont survolé, les Young Boys n'ont pas commis l'erreur de 2018 dans l'approche de cette finale. Il y a cinq ans, l'équipe était apparue un brin démobilisée après la conquête du titre. "Le doublé a toujours été le grand objectif de notre saison", rappelle Kastriot Imeri, auteur d'un but magnifique lundi contre Winterthour. "Il y a eu bien sûr un relâchement après l'officialisation de notre titre. Mais on s'est très vite remis dedans." Les Bernois seront toutefois privés de deux des grands artisans du succès en demi-finale face au FC Bâle (4-2) avec les blessures du gardien Anthony Racioppi et du buteur Cedric Itten. L'incroyable profondeur de son banc offre toutefois à Raphaël Wicky la possibilité de faire face à ce double forfait. Mais l'entraîneur valaisan prévient que rien ne sera acquis contre une équipe qui n'a perdu qu'un seul de ses dix-neuf derniers matches. "J'ai un immense respect pour Lugano", confesse-t-il. Raphaël Wicky sait qu'une finale de Coupe impose ses propres règles. Le côté émotionnel de la rencontre sera encore plus prononcé dans la mesure où elle sera la dernière sous les couleurs bernoises de Cédric Zesiger et de Fabian Rieder. Le défenseur a signé à Wolfsburg alors que le demi s'apprête lui aussi à partir en Bundesliga. Nul doute que les deux hommes, sans doute le duo maître des Young Boys cette saison, ne voudront pas manquer leurs adieux. Un Lugano qui a du coffre Porté par ses 10'000 tifosi, le FC Lugano ne partira toutefois pas battu d'avance. L'an dernier, la formation de Mattia Croci-Torti avait réussi une démonstration tactique en finale pour terrasser 4-1 le Saint-Gall de Peter Zeidler. Le 15 avril en demi-finale, l'ouverture du score des Servettiens n'avait pas altéré la sérénité d'une équipe parfaitement équilibrée et qui n'accuse pas vraiment un point faible. Cette équipe a vraiment du coffre. Ce printemps, elle tire aussi sa force de la verve de Renato Steffen. L'ancien joueur des... Young Boys n'arrête pas de marquer et de délivrer des passes décisives, notamment lundi au Letzigrund face au FC Zurich avec son but de la victoire à la 90e minute. Comme si son triplé historique à Novi Sad contre le Bélarus avec l'équipe de Suisse le 25 mars dernier lui avait donné des ailes.

Le RB Leipzig bat Eintracht Francfort en finale de la Coupe Un but et un assist pour Nkunku Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le RB Leipzig a remporté la Coupe d'Allemagne pour la deuxième année consécutive. En finale à Berlin, il a battu Eintracht Francfort 2-0 grâce à des buts de Nkunku (71e) et Szoboszlai (85e). L'international suisse Djibril Sow n'a donc pas réussi à inscrire son nom au palmarès de la DFB Pokal. L'Eintracht a pourtant fait bonne figure et aurait pu marquer en premier, mais il n'a pas su saisir sa chance. L'ouverture du score de Nkunku a d'ailleurs été plutôt chanceuse, le tir du Français étant dévié deux fois. Celui-ci - en partance pour Chelsea - a ensuite donné la passe décisive sur la seconde réussite. L'an passé, Leipzig avait décroché sa première Coupe aux tirs au but face au SC Fribourg.

Barrage: Sion a un pied en Challenge League La joie des joueurs du SLO apr�s leur succ�s � Sion Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Sion a un pied en Challenge League. Les Valaisans ont en effet été battus 2-0 chez eux à Tourbillon par le Stade Lausanne-Ouchy en barrage aller de promotion-relégation. Le SLO a montré bien plus de cohérence dans le jeu que des Sédunois inoffensifs et vraiment dans le dur, comme depuis de longs mois. Mulaj (26e) et Bamba (58e) ont traduit au score la supériorité des visiteurs vaudois, qui peuvent attendre le retour à la Pontaise le mardi 6 juin avec pas mal d'optimisme. Ils ont toutes les chances de débarquer eux aussi dans l'élite, tout comme Yverdon et le Lausanne-Sport. Score flatteur Plus inquiétant encore pour les protégés de Paolo Tramezzani, le score final peut être considéré comme flatteur pour eux. Les Stadistes auraient pu saler l'addition de manière encore plus nette, leurs attaques rapides mettant la défense sédunoise au supplice en de nombreuses circonstances. Pour sa part, Sion a terriblement peiné à créer le danger. Les meilleures occasions sont tombées à la 37e sur des essais de Chouarf puis Sio, mais Hajrulahu est chaque fois parvenu à sauver sur sa ligne pour son gardien! L'exemple de Xamax Avec un déficit de 2-0, Sion aura une montagne à gravir. Les Valaisans devront s'inspirer de l'exemple de Neuchâtel Xamax en 2019: les rouge et noir avaient perdu 4-0 chez eux contre Aarau avant d'aller l'emporter sur le même score au Brügglifeld et de gagner aux tirs au but...

Un TdF sans Roglic en 2023 Vainqueur du r�cent Giro, Roglic ne courra pas le TdF Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Primoz Roglic fera l'impasse sur le Tour de France cet été, a indiqué le directeur sportif de son équipe Jumbo-Visma. Celui-ci a dévoilé samedi l'effectif qui entourera le tenant du titre Jonas Vingegaard sur la Grande Boucle. "Je vais laisser Primoz tranquille", a déclaré Merijn Zeeman au quotidien néerlandais Algemeen Dagblad au sujet du Slovène, récent vainqueur du Tour d'Italie et deuxième du Tour de France en 2020. Le directeur sportif de la formation néerlandaise a ajouté qu'une participation de Roglic fin août au Tour d'Espagne, qu'il a déjà remporté à trois reprises, était en revanche une "option viable", tout comme le Tour de Lombardie en octobre. L'absence de Roglic, remplacé numériquement sur le Tour de France (1-23 juillet) par le Néerlandais Dylan van Baarle, sera la seule différence dans l'effectif de huit coureurs de Jumbo-Visma par rapport à 2022. Pour entourer Jonas Vingegaard, la formation néerlandaise comptera, outre Van Baarle, à nouveau sur les Belges Wout Van Aert, Tiesj Benoot et Nathan van Hooydonck ainsi que sur l'Américain Sepp Kuss et le Français Christophe Laporte, a souligné le directeur sportif.

Olympic assomme Massagno d'entrée Dusan Madjan et Massagno ont �t� �cras�s par Olympic dans l'acte I de la finale Image: KEYSTONE/KEYSTONE-TI-PRESS Olympic est allé s'imposer en patron samedi à Massagno dans l'acte I de la finale des play-off de SBL messieurs. Les Fribourgeois l'ont aisément emporté 108-80 pour prendre d'emblée l'avantage du terrain dans une série prévue au meilleur des cinq matches. Quadruples tenants du titre, les hommes de Petar Aleksic ont très vite pris les commandes grâce notamment à une défense de fer dont les frères Dusan et Marko Mladjan ont été les principales victimes. De 5-3 pour Massagno après 57'' de jeu, le score est ainsi passé à 21-5 en faveur d'Olympic après seulement 5'13''. Massagno a certes pu desserrer l'étreinte pour revenir à sept longueurs dès la 12e minute (31-24). Mais la troupe de Robbi Gubitosa a subi alors une deuxième vague fribourgeoise, ponctuée par un panier primé de Roberto Kovac qui a offert 22 points d'avance à Olympic dès la 17e (52-30). Les frères Mladjan éteints Roberto Kovac, qui a quitté Massagno pour rejoindre Fribourg à la fin février, fut d'ailleurs l'un des acteurs majeurs d'une rencontre dans laquelle son équipe a compté jusqu'à 30 points d'avance (98-69 à la 37e). L'arrière tessinois a terminé ce match avec 20 points en 22' de jeu, Davonta Jordan ajoutant 25 points. Dans le camp adverse, les leaders Dusan (7 points, aucun en première mi-temps) et Dusan Mladjan (9 points) sont passés à côté de leur match, privés de ballons exploitables. Seul Shannon Bogues (18 points, 5 rebonds) a livré la marchandise face à des Fribourgeois qui ont mis une intensité folle pendant près de 40' de jeu. Un match 2 déjà crucial Vainqueur de la phase préliminaire, Massagno se retrouve donc déjà dos au mur avant un match no 2 également programmé à Nosedo (mardi à 19h30). On imaginerait en effet mal les Tessinois aller s'imposer deux fois sur le parquet de Fribourg, qui a cueilli samedi son 24e succès consécutif toutes compétitions confondues.

Barcelone renverse Wolfsburg et s'offre un 2e sacre Fridolina Rolf� a inscrit le but du sacre pour le Bar�a Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La section féminine du FC Barcelone a décroché la deuxième Ligue des champions de son histoire. Ana Maria Crnogorcevic et ses partenaires ont renversé Wolfsburg 3-2 en finale samedi à Eindhoven. Sacrées en 2021 mais battues au stade ultime en 2019 et en 2022, les Barcelonaises sont revenues de très loin. Elles étaient en effet menées 2-0 à la mi-temps, les stars de Wolfsburg Ewa Pajor (3e) et Alexandra Popp (37e) ayant toutes deux trouvé le chemin des filets. Mais le Barça a relancé très rapidement ses actions en deuxième mi-temps, grâce à un doublé de Patri Guijarro (48e et 50e). Les joueuses du coach Jonatan Giraldez ont forcé la décision à la 70e sur une réussite de la Suédoise Fridolina Rolfö. L'internationale suisse Ana Maria Crnogorcevic est entrée en jeu à la 79e, alors que son équipe cherchait à préserver cet avantage. Elle s'adjuge à 32 ans sa troisième Ligue des champions, après celles conquises en 2015 avec Francfort et en 2021 avec Barcelone.

Coupe d'Angleterre: le derby mancunien pour City Ilkay G�ndogan, le h�ros de la finale pour Manchester City Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City a remporté la 142e finale de la Coupe d'Angleterre. A Wembley, les hommes de Pep Guardiola ont battu Manchester United 2-1 pour signer le doublé après avoir déjà gagné le championnat. Le capitaine de City Ilkay Gündogan a été le grand homme de cette finale. Celui qui devrait partir à Barcelone cet été a inscrit les deux buts de son équipe (1re/51e). L'ouverture du score, sur une volée après... 12 secondes de jeu, a été la réussite la plus précoce de l'histoire de la FA Cup Final. Man U avait égalisé sur un penalty de Bruno Fernandes (33e) accordé par la VAR pour une main de Grealish. Mais les Red Devils ont été assez nettement dominés dans la jouerie par leurs rivaux locaux, qui ont gagné le trophée pour la septième fois de leur histoire. Akanji dans un cercle fermé Titulaire avec City, Manuel Akanji a donc connu un nouveau grand bonheur avec ce succès dans le temple de Wembley. Avant lui, trois autres Suisses avaient gagné la FA Cup, à savoir Stéphane Henchoz (Liverpool), Philippe Senderos (Arsenal) et Granit Xhaka (Arsenal). Le doublé domestique désormais sous toit, les Citizens espèrent réaliser un fantastique triplé samedi 10 juin à Istanbul en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan.

F1: Verstappen écrase la concurrence Max Verstappen est sans rival en F1 cette saison Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Max Verstappen (Red Bull) partira en pole position dimanche lors du GP d'Espagne à Barcelone. Il a déclassé la concurrence lors des qualifications sur le circuit catalan. Verstappen a tourné en 1'12''272 et a devancé Carlos Sainz (Ferrari) de presque une demi-seconde (0''462). La deuxième ligne sera composée par Lando Norris (McLaren-Mercedes) et Pierre Gasly (Alpine-Renault), mais le Français pourrait subir une pénalité. Le double champion du monde néerlandais, qui avait été le plus rapide lors des trois séances d'essais libres, fera figure d'immense favori pour la course, une fois encore. Sauf incident, on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher de signer un 40e succès en F1 sur la piste où il avait débloqué son compteur en 2016. Plusieurs surprises se sont produites dans ces qualifications. Sergio Pérez (Red Bull) et George Russell (Mercedes) ont été sortis en Q2, alors que Charles Leclerc (Ferrari) n'a même pas pu s'extraire de Q1 avec le 19e chrono.

Swiatek réussit un 6-0 6-0 face à Wang Xinyu Iga Swiatek n'a pas perdu le moindre jeu samedi au 3e tour Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Iga Swiatek (no 1) ne s'est pas attardée sur le Court Philippe-Chatrier samedi. La Polonaise s'est hissée en 8e de finale à Roland-Garros en écrasant Wang Xinyu (WTA 80) 6-0 6-0. La double lauréate du Grand Chelem parisien (2020, 2022) n'a mis que 51 minutes pour prendre la mesure de la Chinoise. Elle a ainsi infligé au total quatre "roues de vélo" à ses adversaires depuis le début de la quinzaine, après avoir battu Cristina Bucsa puis Claire Liu sur le même score de 6-4 6-0. Iga Swiatek en est désormais à 24 victoires pour 2 défaites sur la terre battue de Roland-Garros. Son premier véritable test devrait intervenir au stade des quarts de finale: elle devrait alors retrouver l'Américaine Coco Gauff (no 6) pour un "remake" de la finale de l'édition 2022.

Nadal entame une "convalescence de cinq mois" La p�riode de convalescence de Nadal est estim�e � 5 mois Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler L'arthroscopie subie vendredi par Rafael Nadal à la hanche gauche "s'est bien passée". "La période de convalescence normale est estimée à cinq mois", a-t-on appris auprès de l'entourage de l'Espagnol. "L'intervention chirurgicale (...) a consisté à nettoyer les parties fibreuses et abîmées du tendon (du psoas), ainsi qu'à le renforcer", a expliqué la même source à l'AFP. "Dans un second temps, une ancienne lésion au labrum de sa hanche gauche (une partie de l'articulation) a également été traitée, ce qui va certainement contribuer à la guérison du tendon", a-t-elle ajouté. "Rafa va commencer le processus de récupération fonctionnelle dans quelques heures et la période de convalescence normale est estimée à cinq mois", a conclu cette source. Rafael Nadal, qui fête ses 37 ans ce samedi, s'est blessé au tendon du psoas-iliaque gauche (muscle fléchisseur de la hanche) lors de son match du 2e tour de l'Open d'Australie en janvier. Malgré la douleur, il avait tenu à terminer la rencontre, perdue face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets. L'ex-no 1 mondial n'a pas rejoué depuis, repoussant de tournoi en tournoi son retour, jusqu'à annoncer le 18 mai dernier son forfait pour Roland-Garros, son tournoi fétiche remporté quatorze fois. Il n'avait cette fois-ci pas donné de date de retour, disant viser la saison 2024, probablement sa dernière.

Elena Rybakina déclare forfait avant son 3e tour Elena Rybakina a d�clar� forfait avant son 3e tour Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Malade, la championne de Wimbledon Elena Rybakina a déclaré forfait avant son match du 3e tour à Roland-Garros. La Kazakhe, qui faisait partie des outsiders, a "de la fièvre et des maux de tête". "Je n'ai pas bien dormi ces deux dernières nuits, j'avais de la fièvre et des maux de tête", a précisé Elena Rybakina (WTA 4) dans la foulée de l'annonce de son forfait, en conférence de presse. "C'est difficile d'être performante, de courir et même de respirer, donc c'était la seule décision que je pouvais prendre." Victorieuse du WTA 1000 de Rome le mois dernier et finaliste de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année, Elena Rybakina avait pourtant remporté aisément ses deux premiers matches Porte d'Auteuil. "Aujourd'hui, j'ai essayé de m'échauffer, mais je pense que la bonne décision est de me retirer parce que c'est très dur de jouer dans ces conditions", a-t-elle ajouté. La Kazakhe de 23 ans, dont le forfait qualifie l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 132) pour les huitièmes de finale, a précisé avoir commencé à ressentir des symptômes "après (s)on deuxième match".