Bienne est en finale de National League! +++ Vingegaard gagne la 3e étape

Coupe d'Espagne: le Real Madrid en finale Une belle soir�e pour Benzema avec trois buts Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Espagne en allant s'imposer 4-0 au Camp Nou contre Barcelone. Les Merengue ont ainsi renversé la situation après avoir perdu 1-0 à l'aller. Les Catalans, qui pensaient peut-être avoir fait le plus dur, ont dû déchanter, et comment! Pénalisés par leur manque d'efficacité et de tranchant, ils ont été surpris par Vinicius (45e) juste avant la pause. Benzema a ensuite signé un triplé (50e/58e pen/81e) qui a propulsé les hommes de Carlo Ancelotti en finale et plongé les socios du Barça dans la stupeur. Le 6 mai, dans un stade encore à désigner, le Real partira avec l'étiquette de grand favori contre Osasuna.

Bienne est en finale Les Biennois jubilent, ils sont en finale de National League Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Bienne est en finale de National League! Le quatrième acte de la demi-finale des play-off a encore souri aux Seelandais qui ont dominé Zurich 5-3 à l'extérieur. 4-0. Un coup de balai! Même les plus optimistes des supporters n'auraient osé parier sur un tel scénario. Et pourtant. En quatre matches, Bienne a prouvé qu'il méritait sa place en finale. Et ce quatrième acte ne déroge pas à la règle. Menés rapidement 2-0 puis 3-1, les joueurs d'Antti Törmänen ont su renverser la vapeur avec brio. Et même si Fabio Hofer compte comme un joueur à croix blanche, les cinq réussites biennoises portent le sceau de joueurs nés hors de Suisse. Hormis l'Autrichien à licence suisse, les buts bernois ont été inscrits par Olofsson, Sallinen, Lööv et Rajala. Sur sa glace et au bord de l'élimination, les Lions n'avaient pourtant pas le droit à l'erreur. Et c'est avec cette urgence que les hommes de Marc Crawford ont attaqué cette quatrième partie. Un état d'esprit qui a fait merveille au premier tiers avec deux buts signés Lammikko (6e) et Andrighetto (10e). Ce quatrième acte fut aussi longtemps une histoire de situations spéciales. Les deux équipes ont été particulièrement performantes en power-play. Zurich a inscrit deux de ses trois buts avec un homme de plus sur la glace, mais Bienne a fait encore mieux en trouvant la faille sur ses trois premières tentatives. Le but décisif de l'EHCB est tombé à la 52e lorsque Lööv a pu s'enfoncer dans la défense zurichoise sans être challengé. Le tir du Suédois a peut-être été dévié, mais Hrubec a dû aller chercher le puck au fond de ses filets. Et ensuite c'est Rajala qui a composté le ticket des Biennois en finale en marquant dans la cage vide. Les Seelandais ont maintenant quelques jours de pause avant d'affronter leur adversaire en finale qui sera soit Genève, soit Zoug. Ce qui est sûr, c'est que les Biennois auront l'esprit et le corps reposés, peu importe le nom de leur contradicteur. Et les Seelandais de rêver à un nouveau titre quarante ans après le dernier.

Tour du Pays basque: Vingegaard gagne la 3e étape Jonas Vingegaard a �t� le plus fort dans le terrible mur final Image: KEYSTONE/EPA/Juan Herrero Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 3e étape du Tour du Pays basque entre Errenteria et Amasa-Villabona (162,8 km). Le Danois a été le plus fort dans le mur final et a pris le maillot jaune. Le vainqueur du dernier Tour de France a été emmené par le champion de Hongrie, son équipier Attila Valter, dans le dernier kilomètre. Il a franchi la ligne avec deux secondes d'avance sur le Basque Mikel Landa et sur l'Espagnol Enric Mas. Au général, Vingegaard mène la danse avec cinq secondes d'avance sur Landa et seize sur le Français David Gaudu. Jeudi, la 4e étape emmènera le peloton sur une boucle de 175,7 km autour de Santurtzi, avec quatre difficultés répertoriées, dont trois cols de 3e catégorie en première partie de course, puis le redoutable col de La Asturiana (2e catégorie, 7,4 km à 6,3 %) dans le final.

Alexander Ceferin réélu à la présidence de l'UEFA jusqu'en 2027 Le Slov�ne Aleksander Ceferin a �t� r��lu pr�sident de l'UEFA jusqu'en 2027. Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS Alexander Ceferin, qui était seul candidat, a été réélu par acclamation à la présidence de l'UEFA pour un troisième mandat de quatre ans, lors du Congrès de l'instance mercredi à Lisbonne. Le Slovène (55 ans) a pris la tête de la Confédération européenne en 2016 après la suspension de Michel Platini. Il avait été reconduit dans ses fonctions en 2019.

Untersander arrête, Kneubühler seul néophyte Ramon Untersander, � droite, renonce d�finitivement � l'�quipe nationale. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le coach national Patrick Fischer a retenu vingt-quatre joueurs pour le camp de préparation pour le Championnat du monde. Le défenseur du CP Berne Ramon Untersander n'en fait plus partie. Alors que les play-off de National League battent leur plein, la sélection suisse entame sa préparation en vue du Mondial (12-28 mai à Riga) la semaine prochaine à Viège. Vingt-quatre joueurs, sans les demi-finalistes des play-off, sont de la première sélection. Un absent de marque manquera à Viège. Ramon Untersander, médaille d'argent en 2018, a annoncé son retrait de l'équipe nationale pour des raisons de santé. L'attaquant du CP Berne Tristan Scherwey et le défenseur de Lugano Mirco Müller ont également déclaré forfait pour le Championnat du monde pour des raisons familiales. Le portier de Fribourg-Gottéron Reto Berra a également décliné la convocation. Il ne se sent pas encore en pleine forme après son opération du dos. Ambühl toujours là L'attaquant d'Ambri-Piotta Johnny Kneubühler (27 ans) est le seul nouveau dans la liste de Fischer. Le plus capé est bien sûr l'indestructible Davosien Andres Ambühl avec ses 300 sélections, recordman des participations au Championnat du monde (17). Au cours de la phase de préparation, Patrick Fischer sera assisté par l'entraîneur d'Ambri-Piotta Luca Cereda. Ensuite, il sera remplacé par Marcel Jenni après le Mondial M18 à Bâle et Porrentruy. La première semaine d'entraînement en Valais sera conclue par deux matches amicaux contre la Slovaquie à Viège le 14 avril et le 15 avril à Porrentruy, la deuxième semaine à Lausanne par des rencontres face à la France le 21 avril à Viège et le 22 avril à Lausanne. Ensuite, l'équipe de Suisse prendra la direction de la Lettonie pour deux matches amicaux puis disputera un tournoi entre Stockholm et Brno

Lukaku cible de cris racistes à Turin, selon son entourage Le Belge Romelu Lukaku a fait un signe en direction des supporters de la Juventus apr�s avoir marqu� son penalty. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari L'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku a été la cible d'"insultes racistes" de la part de supporters de la Juventus mardi soir lors de la demi-finale aller de Coupe d'Italie (1-1). L'international belge a égalisé pendant le temps additionnel sur penalty mais a été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve, le doigt sur la bouche. "Les propos racistes envers Romelu Lukaku de la part des supporters de la Juventus sont plus que méprisables et ne peuvent être acceptés", a estimé dans un communiqué Michael Yormark, président de Roc Nation Sports International, agence de management sportif gérant les intérêts de "Big Rom". "Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d'insultes racistes hostiles et écoeurantes. Il a célébré de la même façon dont il avait déjà célébré des buts", a-t-il ajouté dans ce texte publié sur les réseaux sociaux. "Romelu mérite des excuses de la Juventus (...). Les autorités italiennes doivent se servir de cette opportunité pour lutter contre le racisme, plutôt que de sanctionner la victime", a-t-il conclu. Déjà Mike Maignan L'entraîneur milanais, Simone Inzaghi, n'avait pas évoqué après le match les injures visant Lukaku. Mais selon la Gazzetta dello sport, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux confirment des insultes racistes envers l'attaquant belge. En septembre 2021, le gardien de l'AC Milan et de l'équipe de France Mike Maignan avait été la cible d'injures racistes à l'occasion d'un match à Turin contre la Juventus. Les incidents racistes ou antisémites sont légion dans les stades italiens. Mardi, la Lazio Rome et l'AS Rome ont été sanctionnées pour des comportements récents de leurs supporters, lors du derby en mars pour les Laziali et contre la Sampdoria dimanche pour les Giallorossi.

New Jersey renoue avec la victoire Nico Hischier arme son tir face � Kris Letang. Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Deux jours après avoir concédé à Winnipeg sa plus lourde défaite de la saison, New Jersey a relevé la tête. Sur leur glace, les Devils ont battu Pittsburgh 5-1. Auteur du premier triplé de sa carrière, Dawson Mercer a été l'homme du match. Nico Hischier et Timo Meier ont également tiré leur épingle du jeu. Le Valaisan a réussi deux assists pour ses 74e et 75e points de la saison. Quant à l'Appenzellois, il a inscrit le 3-0 à la 23e sur une séquence de power play pour son 38e but de l'exercice. Denis Malgin a également soigné ses statistiques mardi soir. Le Soleurois a délivré une passe décisive pour son 18e point lors du succès 4-3 en prolongation de Colorado à San Jose. A la faveur de ce succès, le Champion en titre a assuré sa place en play-off. Denis Malgin est, pour l'instant, le cinquième joueur suisse qui verra les séries finales avec Kevin Fiala (Los Angeles), Jonas Siegenthaler, Timo Meier et Nico Hischier (New Jersey). Nino Niederreiter (Winnipeg) et Roman Josi (Nashville), à condition toutefois qu'il puisse rejouer, espèrent toujours les rejoindre.

Une sixième victoire pour la Suisse Yannick Schwaller tout en ma�trise. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Yannick Schwaller et le CC Genève peuvent savourer leur revanche. A Ottawa, ils ont battu 7-4 l'Ecosse, l'équipe qui les avait dominés en finale du dernier Championnat d'Europe. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz se sont imposés 7.4 dans le cadre du round robin du Championnat du monde. Ils ont forcé la décision grâce à un coup de trois dans le neuvième end. Avec six victoires en sept rencontres, la Suisse maîtrise pleinement son sujet sur la glace d'Ottawa. Avec un succès ce mercredi contre la Turquie, qui n'a pas encore gagné un seul match, elle ferait un pas de plus vers les demi-finales.

Atlanta déroule à Chicago Clint Capela (no 15) au duel avec Alex Caruso. Image: KEYSTONE/AP/David Banks Malgré l'absence de son atout maître Trae Young, Atlanta a parfaitement négocié son sujet à Chicago. Les Hawks ont battu les Bulls 123-105 pour conserver leur huitième place de la Conférence Est. Trae Young malade, Bogdan Bogdanovic a pris ses responsabilités. Auteur de 26 points avec notamment un 5 sur 10 à 3 points, le guard serbe fut le grand homme de la soirée. Les Hawks ont pris d'entrée la main pour mener 13-2, Bogdanovic inscrivant 11 des 13 premiers points de son équipe. Clint Capela a, une fois de plus, été à la hauteur. Avec ses 13 points et ses 14 rebonds pour un différentiel de +15, le Genevois a signé un nouveau double double, son septième lors de ses neuf derniers matches.

Ajoie se relance Jordane Hauert d�livre tout un canton en marquant le 3-2 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Ajoie s'est relancé dans le barrage de promotion-relégation contre La Chaux-de-Fonds lors de l'acte III. A Porretruy, les Jurassiens se sont imposés 3-2 à la 93e minute en 2e prolongation. C'était un peu la dernière qui sonnait pour les Jurassiens. L'occasion de montrer que c'était eux les pensionnaires de National League. Enfermés dans leur bulle avec le choix de ne pas parler à la presse, les Ajoulots n'avaient pas le droit à l'erreur. Les hommes de Julien Vauclair ont attaqué le match de la bonne manière, mais ils ont encaissé l'ouverture du score à la 5e sur une superbe triangulation conclue par Oliver Achermann. Pire, à la 31e, les Neuchâtelois ont inscrit le 0-2 à la suite d'une bévue de Guillaume Asselin. Le Québécois s'est repris en réussissant le 2-2 à la 40e, après que Birbaum a réduit la marque à la 37e. Dans une partie asphyxiante pour les pensionnaires de National League, il a fallu attendre la deuxième prolongation et un but de Jordane Hauert pour libérer la patinoire. Le symbole est d'autant plus fort que Hauert est le fils du président et qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison. Il dispute donc ses derniers matches avec son club de toujours. En cas de défaite, cela aurait pu être son dernier match devant son public. Mais en marquant ce but si important, il aura en tous les cas droit à une cinquième match dans son jardin.

Genève reprend la main Marco Miranda a inscrit le but d�cisif � la 39e Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève a repris la main dans sa demi-finale des play-off de National League face à Zoug. Les Aigles se sont imposés 2-1 aux Vernets pour mener 2-1 dans la série. Scénario presque identique au premier match entre les Grenat et les joueurs de Suisse centrale. Zoug a frappé le premier, mais Genève a su se relever pour finalement passer l'épaule. Il y a quelques jours, ce fut au troisième tiers, cette fois les joueurs de Jan Cadieux ont comblé leur retard à l'occasion de la période médiane. Mais encore une fois, les Genevois avaient toutes les raisons d'être frustrés au terme d'un tiers initial qu'ils ont dominé dans les grandes largeurs. Dan Tangnes a même pris un temps-mort pour couper le rythme infernal imposé par les Aigles. Mais les Zougois ont rejoint les vestiaires avec une avance d'un but inscrit à la 2e par O'Neill. Deux tirs, un but, on pouvait alors parler d'une réussite maximale pour le double champion en titre. Les Grenat ont pris les choses en mains dès les premiers instants du tiers médian et ont été récompensés à la 22e sur un missile de Sami Vatanen, bien servi par son coéquipier Valtteri Filppula. Début de période et fin de période, ces moments-clés qui ont été négociés à la perfection. A une minute de la deuxième pause, c'est Marco Miranda qui a permis aux Aigles de prendre l'avantage en étant plus prompts que les Zougois pour récupérer un puck qui a tapé la bande derrière Leonardo Genoni. Les vingt dernières minutes n'ont rien changé et on peut dire que les Aigles ont parfaitement su gérer les quelques velléités zougoises. Les hommes de Tangnes ne se sont pas vraiment montrés très dangereux. La série repart maintenant à Zoug pour l'acte IV jeudi à Zoug. Le GSHC a prouvé qu'il était mûr pour aller en gagner une à l'extérieur. Pourquoi pas jeudi?

Les Young Boys toujours en route pour le doublé La joie des Bernois apr�s l'ouverture du score de Cedric Itten. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys seront bien au rendez-vous du 4 juin, le jour de la finale de la Coupe de Suisse. Les Bernois n'ont pas failli au Parc St. Jacques. Grâce notamment à un doublé de Cedric Itten, un ancien de la maison rhénane, les Young Boys ont battu 4-2 le FC Bâle devant 26'310 spectateurs. Leur adversaire en finale au Wankdorf sera le vainqueur de la rencontre qui opposera mercredi à Genève le Servette FC au FC Lugano, détenteur du trophée. Le malin plaisir de Cedric Itten Trois jours après avoir concédé à Genève sa deuxième défaite de la saison en championnat, le leader de la Super League a remis l'église au milieu du village. Cedric Itten et Meschak Elia, qui n'avaient pas été titularisés samedi, n'ont cessé de tourmenter la défense adverse. Auteur d'un triplé en championnat contre ce même FC Bâle le 19 mars, Cédric Itten semble prendre un malin plaisir à tourmenter son club formateur qui ne lui a jamais vraiment donné sa chance. Itten a ouvert les feux à la 3e minute déjà. L'international transformait un penalty qui avait été accordé pour une faute de Marwin Hitz sur Elia, lequel avait, une première fois, été trop rapide pour les défenseurs bâlois. Le 2-0 tombait au quart d'heure avec un enchaînement parfait de Fabian Rieder. Même dans ses rêves les plus fous, Raphaël Wicky n'avait sans doute pas imaginé une telle entame. Plus clinique que jamais Dépassé en première période, le FC Bâle a eu l'immense mérite de relever la tête après le repos pour que cette demi-finale tienne ses promesses. Darian Males pouvait, ainsi, réduire le score é la 57e avec un tir contré par le malheureux Aurèle Amenda. Mais en l'espace de cinq minutes, le onze bernois, plus clinique que jamais, pliait l'affaire avec le 3-1 d'Itten (63e) et le 4-1 d'Elia (68e). Les deux attaquants de Raphäel Wicky font vraiment la paire Ce duo n'a pas vraiment d'égal dans le pays. Le succès des Young Boys ne souffre aucune discussion même si les Rhénans ont souffert à la fois de la discrétion de Zeki Amdouni et de certaines décisions arbitrales qui ne furent pas vraiment en leur faveur. Mais les Young Boys ont livré une performance de choix. Les trois buteurs méritent bien des louanges. Ils ne furent pas les seuls à briller. Dans sa cage, Anthony Racioppi, avec un sauvetage extraordinaire à la 49e minute, démontre de plus en plus que ce rôle de no 1 est à sa mesure. Devant lui, Cédric Zesiger et toujours aussi impressionnant alors qu'Aurèle Amenda, qui n'a que 19 ans, s'affirme déjà comme le grand défenseur de demain.

La fierté de Dominique Blanc Dominique Blanc (au centre) a port� cette candidature avec un souffle in�puisable. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA A l'heure du triomphe, Dominique Blanc tenait à souligner, en premier lieu, le soutien unanime autour de cette candidature. Pour, ensuite, exprimer sa fierté devant ce résultat. "Il s'agit bien d'un jour historique pour le football suisse et pour le football féminin, souligne depuis Lisbonne le président de l'ASF. Accueillir une telle manifestation est un grand honneur. Je tiens à remercier les autorités fédérales, cantonales et communales pour leur soutien. Dès les premiers jours, elles ont accompagné ce projet." Victorieuse au troisième tour avec un total de 9 voix sur 13, la candidature suisse a forcé la différence grâce à un dossier très complet. "Il était le meilleur, affirme Dominique Blanc. Et au final, nous ultime prestation de cinq minutes a épaté le Comité exécutif." Gardienne de l'équipe de Suisse, Gaëlle Thalmann était également aux anges. "Jouer une phase finale à la maison est exceptionnel, souligne la Fribourgeoise. On a bien vu ce qui s'est produit l'été dernier en Angleterre. Sur un plan personnel, j'espère bien sûr être de la partie. L'Euro 2025, c'est dans deux ans. Dans longtemps. Mais si je suis toujours en bonne santé, je souhaite vivre cette aventure."

Toni Söderholm et Berne se séparent Toni S�derholm ne sera pas rest� bien longtemps sur le banc bernois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Berne et l'entraîneur Toni Söderholm ne construiront pas l'avenir ensemble. Le Finlandais de 44 ans quitte l'organisation au terme de cette saison. Söderholm avait succédé dans la capitale à Johan Lundskog à la mi-novembre et avait signé un contrat jusqu'au printemps 2024. Dans le contrat, les deux parties avaient toutefois prévu une option de départ pour fin avril de cette année. Les deux parties sont arrivées à la conclusion qu'une séparation était la meilleure décision à prendre. Sous la houlette de Söderholm, Berne a réussi à se qualifier pour les pré-play-off en dominant Kloten. Les Ours ont ensuite été battus 4-2 en quarts de finale par Bienne.