Biles vise les JO de 2024 ++ Molano s'impose avant le Tourmalet

Sven Andrighetto out jusqu'en novembre Sven Andrighetto doit s'armer de patience avant de revenir au jeu. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Zurich Lions devront se passer de leur attaquant vedette Sven Andrighetto jusqu'au mois de novembre. L'international helvétique est en délicatesse avec un poignet depuis décembre dernier lors d'un match avec l'équipe de Suisse. Il avait toutefois rejoué quelques matches dont les play-off. Actuellement, le Zurichois doit s'armer de patience pour rejouer. Le club estime qu'il pourrait revenir au jeu après la première pause des équipes nationales début novembre. Les Lions doivent encore composer avec la blessure de leur deuxième gardien Jeffrey Meier, touché au genou. Il sera absent près de six mois. Meier sera remplacé par Robin Zumbühl, habituel portier des GCK Lions.

L'Américaine Simone Biles vise les JO de 2024 L'Am Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO L'Américaine Simone Biles, qui revient à la compétition après un hiatus de deux ans, a indiqué jeudi que les Jeux olympiques de Paris en 2024 constituaient son principal objectif. Elle a ajouté qu'elle "adorerait" y gagner d'autres médailles d'or. "C'est le chemin que j'aimerais suivre", a déclaré Biles, 26 ans, dans un entretien à la chaîne de télévision NBC, confirmant pour la première fois depuis son retour son objectif de participer aux Jeux. Biles, qui a déjà gagné quatre médailles d'or aux JO, a montré qu'elle était revenue au plus haut niveau lors de deux compétitions en août, réussissant deux fois un Yurchenko double carpé dont elle est la spécialiste. Elle a également décroché un 8e titre record en concours général fin août et pourrait étoffer sa moisson de 19 titres lors des Mondiaux qui vont commencer à Anvers en Belgique le 30 septembre. Elle avait toutefois indiqué, jusqu'à jeudi, qu'elle entendait rester discrète sur ses objectifs afin de maintenir l'équilibre entre le sport et sa vie privée. Elle s'était retirée de la plupart des épreuves des JO-2021 au Japon pour des raisons de santé mentale et de sécurité. La gymnaste avait expliqué avoir connu une attaque de "twisties", des dangereuses pertes de repères dans l'espace exposant les athlètes à un risque de blessure lorsqu'ils atterrissent. "Je pense que je dois prendre un peu plus soin de moi et écouter mon corps", a-t-elle souligné. "M'assurer que je prends le temps pour les choses importantes dans ma vie plutôt que de faire comme avant et de toujours pousser et de prendre le temps après". "Maintenant, j'ai décidé de suivre une thérapie, de m'assurer que tout fonctionne pour que je fasse le mieux possible au gymnase et aussi être une bonne épouse, une bonne fille une bonne amie et toutes les bonnes choses", a affirmé Simone Biles qui a épousé en avril un joueur de football américain.

Le Colombien Molano s'impose avant la tempête du Tourmalet Le Colombien Juan Sebastian Molano lors du r�cent Tour de Burgos. Image: KEYSTONE/EPA/Santi Otero Le calme avant la tempête: le Colombien Juan Sebastian Molano a remporté au sprint la 12e étape du Tour d'Espagne à Saragosse au bout d'une journée soporifique avant l'arrivée au Tourmalet vendredi. Dominé jusque-là par Kaden Groves dans les sprints massifs sur cette Vuelta, le coureur d'UAE a pris sa revanche en devançant l'Australien de l'équipe Intermarché et le Néerlandais Boy van Poppel (Intermarché) dans les rues de Saragosse où le peloton est arrivé groupé après avoir repris les deux échappés du jours à 40 km du but. C'est la 23e victoire, la deuxième dans la Vuelta, pour le Colombien qui s'était imposé lors de la dernière étape l'année dernière à Madrid. Il n'y a pas de changement au classement général: l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) reste en tête devant l'Espagnol Marc Soler et le Belge Remco Evenepoel, vainqueur l'an passé. Le Slovène Primoz Roglic, qui a grappillé quatre secondes sur un sprint intermédiaire, est quatrième devant le Français Lenny Martinez, cinquième. 18,9 km de torture Comme prévu, cette 12e étape, dans des paysages désertiques, a constitué un temps calme pour le peloton à la veille de deux étapes qui s'annoncent particulièrement difficiles. Dès mercredi, le Belge Remco Evenepoel avait rapporté que "tout le monde est un peu effrayé par l'étape du Tourmalet et celle du lendemain". Vendredi, les coureurs vont franchir la frontière française pour se mesurer à un enchaînement redoutable de trois cols hors catégorie, l'Aubisque (16,5 km à 7,1%), Spandelles (10,3 km à 8,3%) et le vénérable Tourmalet, géant du Tour de France abordé côté Barèges pour 18,9 km de torture à 7,4% de moyenne, avant l'arrivée au sommet, à 2115 mètres. Cette étape courte (135 km) mais terriblement ardue s'annonce comme un moment de vérité pour dégager une vraie hiérarchie dans cette Vuelta alors que les principaux favoris se sont surtout neutralisés jusque-là. Ce sera sans doute l'occasion aussi de clarifier la situation chez Jumbo-Visma. Sepp Kuss, habitué à un rôle de sherpa de luxe dans l'équipe néerlandaise, se mettra-t-il au service de Primoz Roglic, a priori le plus en forme, voire de Jonas Vingegaard ? Ou défendra-t-il son maillot rouge de leader avec l'idée de l'amener peut-être jusqu'à Madrid ? Le comportement de Remco Evenepoel, tenant du titre pris en tenaille par les trois Jumbo, sera également à suivre. Et si jamais le Tourmalet ne livre pas un verdict suffisamment clair, l'étape de samedi, au départ de Sauveterre-de-Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques, proposera un autre triptyque gratiné (Hourcére, Larrau, Belagua) susceptible de créer des différences avant la troisième semaine encore très montagneuse.

Les finales WTA auront lieu au Mexique cette année Belinda Bencic conserve encore un espoir de participer aux finales de la WTA. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Les finales WTA, le masters des huit meilleures joueuses de l'année, aura lieu dans la station balnéaire mexicaine de Cancun. Elles se disputeront du 29 octobre au 5 novembre sur la côte caribéenne. Numéro 11 du classement mondial, Belinda Bencic, demi-finaliste en 2019, caresse encore l'espoir d'y participer. Les négociations ont duré pour désigner le lieu de ce tournoi final. La possibilité de l'organiser en Arabie saoudite avait suscité les critiques en raison des droits de la femme en vigueur dans ce pays. La candidature de la Tchéquie prêtait aussi à discussion puisque les joueuses bélarusses et russes ne sont pas admises à entrer en République tchèque. Les finales WTA avaient déjà eu lieu au Mexique (Guadalajara) en 2021. L'an dernier, les joueuses s'étaient retrouvées à Fort Worth au Texas. Primitivement, la WTA espérait disputer son tournoi final dès 2019 pour dix ans dans la cité chinoise de Shenzen, voisine de Hong Kong. En raison de la pandémie et de l'"affaire" de l'ancienne joueuse Peng Shuai, le projet était tombé à l'eau.

Deux nouveaux attaquants au Lausanne-Sport Fousseni Diabat� a jou� la Conference League cet automne avec le Partizan Belgrade. Image: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC Lausanne-Sport a engagé deux attaquants dans la même journée. Après le Malien Fousseni Diabaté, le club vaudois annonce l'arrivée du Nigérian Samuel Kalu. Diabaté arrive en provenance du Partizan Belgrade. L’attaquant malien de 27 ans a signé un contrat de deux ans avec le LS.Formé au Stade Rennais puis à Reims, Fousseni Diabaté a joué en Ligue 1, en Premier League avec Leicester et en Turquie avant de rejoindre la première division serbe en 2022. La saison dernière au Partizan, il a joué 45 matches pour un total de 7 buts et 11 passes décisives. Kalu (26 ns) portait les couleurs du club anglais de Watford la saison dernière en deuxième division (9 matches). Il a également évolué trois saisons et demie aux Girondins de Bordeaux ainsi qu'à La Gantoise en Belgique. International, Samuel compte également 17 sélections avec le Nigeria entre 2018 et 2022. Il ne rejoindra Lausanne une fois que toutes les formalités liées à l'obtention de son visa seront terminées

Quatre places olympiques pour la Suisse Roman R��sli et Andrin Gulich se sont qualifi�s pour la finale Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Cinq bateaux suisses se sont hissés en finale des championnats du monde de Belgrade. Ceci permet à la Suisse d'avoir un quota de quatre places aux JO de Paris. Raphaël Ahumada et Jan Schäuble en deux de couple poids légers, de même qu'Andrin Gulich et Roman Röösli en deux sans barreur, ont été solides et se sont qualifiés pour la finale, respectivement en tant que vainqueurs et deuxièmes de leur série. En quatre de couple, les hommes et les femmes ont également réussi à se qualifier pour la finale. Celia Dupré, Pascale Walker, Lisa Lötscher et Fabienne Schweizer se sont assurées la deuxième place en demi-finale, tandis que Maurin Lange, Jan Jonah Plock, Scott Bärlocher et Dominic Condrau ont pris la troisième place. Andri Struzina, en skiff poids léger non olympique, a remporté sa demi-finale. Eline Rol, cinquième en skiff poids légers, a manqué la finale, tout comme le deux de couple poids légers femmes (6e) et le quatre sans barreur hommes (5e).

Aleksi Heponiemi absent plusieurs mois Aleksi Heponiemi out plusieurs mois Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La poisse colle aux lames de Bienne en cette fin d'été. Le club seelandais va devoir composer trois mois minimum sans son nouvel attaquant finlandais Aleksi Hepomieni. L'attaquant de 24 ans s'est déchiré le ligament interne d'un genou lors du match de Champions League face à Innsbruck. Le Finlandais va se faire opérer et il devrait être absent pour une durée de trois mois et donc revenir au jeu au mieux au mois de décembre. Bienne doit déjà composer sans Mike Künzle et Vikor Lööv. Et Jesper Olofsson n'a pas fait le déplacement pour les deux matches de Champions League à venir.

Une démonstration de plus pour Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz plus fort que jamais � New York. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Impitoyable Carlos Alcaraz ! Le joueur de Murcie a corrigé Alexander Zverev dans un quart de finale de l’US Open qui a tourné à la démonstration. Carlos Alcaraz s’est imposé 6-3 6-2 6-4 après seulement 2h30’ de jeu devant un Allemand qui avait encore dans les jambes les séquelles de son fabuleux combat de 4h41’ face à Jannik Sinner deux jours plus tôt. Maître de son sujet du premier au dernier point, Carlos Alcaraz a témoigné d’un réalisme extrême : 4 balles de break gagnées sur les 4 qu’il a jouées à la relance et 5 balles de break sauvées sur cinq sur son engagement. Plus vif, plus créatif, Carlos Alcaraz a survolé cette rencontre pour marquer encore davantage les esprits. Vendredi, le tenant du titre rencontrera Daniil Medvedev en demi-finale. Celle du bas du tableau opposera, faut-il le rappeler, Novak Djokovic à Ben Shelton. Tout laisse penser que Flushing Meadows aura bien, comme Wimbledon, sa finale de rêve entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. L’Espagnol reste, en effet, sur deux succès éclatants cette année devant Daniil Medvedev, 6-3 6-2 en finale d’Indian Wells et 6-3 6-3 6.3 en demi-finale à Wimbledon... Dans le simple dames, Madison Keys s’est qualifiée une troisième fois pour les demi-finales de cet US Open. Finaliste malheureuse en 2017 face à Sloane Stephens, l’Américaine a battu 6-1 6-4 la Championne de Wimbledon Marketa Vondrousova. Ce jeudi, elle tentera de créer une nouvelle surprise face à la future no 1 mondiale Aryna Sabalenka. Sa faculté de gagner très vite le point, qui a fait merveille tant devant Jessica Pegula lundi et devant Marketa Vondrousova mercredi, sera précieuse pour museler la puissance de la Bélarus. Mais sera-t-elle suffisante ?

Medvedev passe en trois sets Medvedev a souffert de la chaleur mercredi, mais il s'est hiss� en demi-finales de l'US Open Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Daniil Medvedev (no 3) disputera vendredi sa septième demi-finale de Grand Chelem, la quatrième à Flushing Meadows. Le Russe a dominé son ami et compatriote Andrey Rublev (no 8) 6-4 6-3 6-4 mercredi en quart de finale de l’US Open. Battu pour la... neuvième fois en neuf quarts de finale joués dans un Majeur, Andrey Rublev a pourtant remporté 12 des 13 premiers points du match pour mener 3-0. Il a aussi mené 3-1 service à suivre dans la deuxième manche, et 4-2 dans la troisième. Mais le vainqueur du dernier Masters 1000 de Monte-Carlo souffre d'un blocage pour l'heure fatal à ce stade de la compétition en Grand Chelem. Daniil Medvedev, qui avait totalement manqué son entame de match, a fait la différence grâce à une meilleure gestion des moments décisifs. L'ex-no 1 mondial n'a pas livré un grand match face à celui qui est aussi le parrain de sa fille, perdant à cinq reprises son service. Mais il a assuré l'essentiel, malgré des problèmes respiratoires dus à la chaleur écrasante. Vainqueur de son unique trophée majeur en 2021 à New York où il avait privé Novak Djokovic du Grand Chelem calendaire, Daniil Medvedev pourrait retrouver le Serbe dimanche en finale. Mais sa demi-finale s'annonce forcément compliquée: il affrontera vendredi soir le tenant du titre Carlos Alcaraz (no 1) ou le finaliste de l'édition 2020 Alexander Zverev (no 12).

Messi, Haaland et Mbappé parmi les nommés, pas Ronaldo Dan Ndoye conna�t une bonne p�riode. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé ou encore le lauréat 2022 Karim Benzema figurent dans la liste des nommés au Ballon d'Or 2023. Pas de Cristiano Ronaldo en revanche. Messi, champion du monde et héros de la finale contre la France au Mondial 2022 au Qatar, est favori pour décrocher un huitième Ballon d'Or, malgré son départ à l'été du PSG vers l'Inter Miami et la MLS américaine, nettement moins relevée que les championnats européens. "Leo" Messi a néanmoins empilé les buts et les passes décisives depuis son arrivée en Floride. Mais il est désormais concurrencé par la nouvelle génération que symbolisent les stars norvégienne Erling Haaland (23 ans) et française Kylian Mbappé (24 ans). Des petits nouveaux Le premier a remporté le trophée UEFA du meilleur joueur de la saison 2022-23, inscrivant la bagatelle de 52 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison avec Manchester City, dont 39 en Premier League - un record. Le second a été l'autre protagoniste de la finale de la Coupe du monde 2022, réalisant le coup du chapeau pour répondre au doublé de Messi. Il a inscrit 36 buts en 42 matches pour le PSG la saison dernière et a démarré le nouvel exercice sur les chapeaux de roue avec déjà cinq buts en trois matches de Ligue 1. En revanche, Cristiano Ronaldo, quintuple détenteur de la récompense individuelle suprême, exilé au club saoudien al-Nassr, n'est pas nommé. Parmi les nouveaux venus sur la liste, le prodige anglais Jude Bellingham, recruté par le Real Madrid cet été, son comparse des "Three Lions" Bukayo Saka (Arsenal), le jeune Allemand du Bayern Munich Jamal Musiala ou encore le nouvel attaquant du PSG Randal Kolo Muani. Cinq Espagnoles Côté féminin, la sélection espagnole, qui a remporté le Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été, place cinq joueuses, dont quatre du FC Barcelone - Aitana Bonmati (lauréate du prix UEFA), Patricia Guijarro, Mapi Leon, Salma Paralluelo. La cinquième, Olga Carmona, seule buteuse de la finale face à l'Angleterre, émarge au Real Madrid. Patricia Guijarro et Mapi Leon ont été nommées malgré leur absence assumée à ce Mondial: elles faisaient partie des "frondeuses" refusant de jouer sous les ordre de l'ex-sélectionneur Jorge Vilda, limogé depuis la finale dans les remous de l'affaire Luis Rubiales. En revanche, leur compatriote Alexia Putellas, Ballon d'or en 2021 et 2022, ne figure pas dans la liste. Gravement blessée à un genou, elle a été longtemps éloignée des terrains pendant la quasi-totalité de la saison. La cérémonie de remise du Ballon d'or 2023 se déroulera le 30 octobre prochain à Paris.

Une cinquième défaite pour les Suisses Lars Migge, 19 ans, a tir� son �pingle du jeu Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BARTOMEOLI Cinq matches, cinq défaites. Les Suisses ont terminé leur championnat d'Europe en Italie par une défaite 3-0 (25-20 25-19 25-22) contre la Belgique. Malheureusement, l'équipe du futur ex-coach Mario Motta n'a pu réitérer ses dernières performances dans ce match sans importance pour les deux nations. Les Suisses ont commis trop d'erreurs pour espérer un meilleur sort. Même la performance du jeune Lars Migge n'a pas suffi à les compenser. Le bilan des Suisses est logiquement décevant de prime abord avec ces cinq revers et un seul point glané grâce aux deux sets pris aux Estoniens. Mais avec les Baltes comme uniques adversaires jouables, difficile de s'attendre à beaucoup mieux. Le groupe de la Suisse était composé de trois équipes du top 6 européen. Pour leur deuxième participation à un tour final de championnat d'Europe après 1971, les Suisses ont d'abord eu du mal à se mettre dans le bain en se montrant trop respectueux. Il a fallu attendre qu'ils soient dos au mur contre l'Estonie lors du troisième match pour les voir redresser la tête. Il va s'agir maintenant de bien choisir le successeur de Mario Motta qui a aidé la Suisse à monter en puissance ces dernières années. Certains vétérans vont probablement se retirer et il faudra que les jeunes, emmenés en Italie par l'insouciant Lars Migge d'Amriswil, âgé de 19 ans seulement, profitent de cette expérience acquise. Pour améliorer cette situation, il faudrait que comme chez les femmes les meilleurs joueurs s'expatrient pour se perfectionner au plus haut niveau.

Sabalenka dans le dernier carré Aryna Sabalenka n'a perdu que 21 jeux en cinq matches Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Aryna Sabalenka (no 2) poursuit tranquillement sa route à l'US Open. La Bélarusse s'est hissée dans le dernier carré en dominant la chinoise Qinwen Zheng (no 23) 6-1 6-4 en 73'. La lauréate du dernier Open d'Australie disputera ainsi sa cinquième demi-finale consécutive en Grand Chelem, la septième au total. Elle abordera en totale confiance son prochain match, elle qui n'a lâché que 21 jeux en cinq parties disputées depuis le début de cette quinzaine new-yorkaise. Aryna Sabalenka (25 ans) a survolé les débats face à Qinwen Zheng, qui disputait à 20 ans sa première demi-finale majeure. Elle menait ainsi 5-0 après moins de 20' de jeu. Plus relâchée dans la deuxième manche, Qinwen Zheng a offert une plus nette résistance, concédant une seule fois son service. Mais la Chinoise ne s'est pas offert la moindre balle de break dans cette partie. Stoppée par Karolina Muchova à Roland-Garros et par Ons Jabeur à Wimbledon en demi-finales, la Bélarusse affrontera Marketa Vondrousova (no 10) ou Madison Keys (no 17) jeudi soir pour une place en finale. A noter qu'elle est la première joueuse depuis Serena Williams en 2016 à atteindre le dernier carré des quatre Majeurs de l'année.

L'Espagnol Jesus Herrada s'offre la 11e étape, Kuss toujours leader Jesus Herrada vainqueur � La Laguna Negra Image: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) s'est offert mercredi la 11e étape du Tour d'Espagne cycliste entre Lerma et la Laguna Negra. L'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a conservé son maillot rouge. Herrada s'est imposé au sprint dans la dernière ascension du jour devant Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et Andreas Kron (Lotto-DSTNY). Il offre une nouvelle victoire à l'équipe Cofidis sur la Vuelta, qui continue de sourire à la formation française. L'Espagnol faisait partie d'une échappée de 26 coureurs partie à plus de 100 kilomètres de l'arrivée. Pas de changement au classement général: l'Américain Sepp Kuss reste en tête devant l'Espagnol Marc Soler (UAE Emirates) et le Belge Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), vainqueur l'an passé. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), triple lauréat de l'épreuve, est quatrième devant le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ), cinquième.

Le Canada élimine la Serbie de Doncic, exclu Luka Doncic exclu contre le Canada Image: KEYSTONE/EPA/MARK R. CRISTINO Le Canada a éliminé la Slovénie de Luka Doncic, frustré, agacé puis exclu, à Manille (100-89) pour se qualifier pour la première demi-finale d'un Mondial de son histoire. Il affrontera la Serbie. Doncic, la vedette des Dallas Mavericks, a été exclu à six minutes de la fin pour une deuxième faute technique après avoir réclamé, une énième fois, une faute contre lui. Il a alors applaudi ironiquement la corbeille présidentielle, où sont assis les officiels de la FIBA, avant que le public de la Mall of Asia Arena, huant la décision des arbitres, ne scande "Referees sucks, referees sucks" ("Arbitres, vous êtes nuls"). Le score était alors de 92-77 pour le Canada, qui venait aussi de perdre le chien de garde de Doncic pendant toute la rencontre, Dillon Brooks, exclu lui aussi pour une deuxième faute technique. L'exclusion de Doncic (26 pts, 5 assists) a galvanisé les Slovènes, revenus à neuf longueurs (94-85) à quatre minutes de la fin, mais au final trop courts contre le Canada de Shai Gilgeous-Alexander (31 pts/10 rebonds).