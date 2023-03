Binias à Gottéron +++ Les Russes de retour à Wimbledon

Dominik Binias à Fribourg-Gottéron, Dominik Binias, au premier plan, rejoint Fribourg-Gott�ron pour deux saisons. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fribourg-Gottéron a engagé l'attaquant Dominik Binias (20 ans) en provenance de Thurgovie. Il s'est engagé pour deux saisons. Ce joueur d'origine tchèque avait commencé son parcours en Suisse aux Pikes d'Oberthurgau avant de rejoindre le mouvement juniors de Gottéron puis de passer deux saisons en Swiss League à Thurgovie. Pour poursuivre son excellente entente avec Thurgovie, Fribourg-Gottéron prêtera trois joueurs au club de Suisse orientale: les attaquants Kevin Etter (19 ans) et Kevin Nicolet (20) ainsi que le gardien Loic Galley (20).

L'Allemand Jonas Folger remplacera Pol Espargaro, blessé L'Allemand Jonas Folger sera � l'ouvrage d�s le Grand Prix des Am�riques � Austin. Image: KEYSTONE/DPA-Zentralbild/Z1036 L'Allemand Jonas Folger va remplacer l'Espagnol Pol Espargaro, blessé, à partir du Grand Prix des Amériques, 3e manche de la saison de MotoGP disputée mi-avril. L'Allemand Jonas Folger va remplacer l'Espagnol Pol Espargaro, blessé, à partir du Grand Prix des Amériques, 3e manche de la saison de MotoGP disputée mi-avril. L'annonce a été faite vendredi par l'équipe GasGas-Tech3 en marge du GP d'Argentine qui a lieu ce week-end. Espargaro, 31 ans, a lourdement chuté vendredi dernier durant les essais du Grand Prix de Portimao, au Portugal, manche inaugurale de la saison. Le Catalan souffre d'une contusion pulmonaire et de fractures de la mâchoire et d'une vertèbre. La durée de son absence n'est pas encore connue. Mais Folger le remplacera à partir du Grand Prix des Amériques, à Austin (Texas), du 14 au 16 avril. Sa seule saison en MotoGP remonte à 2017, avec Yamaha. L'Allemand avait disputé 13 courses cette année-là et était monté une fois sur le podium grâce à sa deuxième place au GP d'Allemagne. Il avait terminé 10e du championnat.

Première à Lenzerheide une semaine avant Noël Une image des installations de Lenzerheide, th��tre des Championnats du monde en 2025. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Biathlon Arena de Lenzerheide accueillera pour la première fois une étape de la Coupe du monde la saison prochaine. Selon le calendrier, l'événement aura lieu juste avant Noël du 14 au 17 décembre. La saison débutera le 25 novembre à Östersund (SWE) pour se terminer le 17 mars 2024 au Canada. Les Championnats du monde auront lieu en février à Nove Mesto en Tchéquie, un an plus tard à Lenzerheide.

Wimbledon "a l'intention" d'accepter Russes et Bélarusses Russes et B�larusses devraient pouvoir disputer Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/ALBERTO PEZZALI Le All England Lawn Tennis Club (AELTC) a annoncé vendredi qu'il avait "l'intention" d'accepter Russes et Bélarusses sous "conditions" cette année à Wimbledon. L'organisateur du tournoi londonien avait refusé leur participation en 2022 en raison de la guerre en Ukraine. "Notre intention actuelle est d'accepter la participation des joueurs russes et bélarusses à condition qu'ils concourent comme des athlètes +neutres+ et qu'ils remplissent les conditions voulues", annonce l'AELTC. L'entité souligne notamment qu'il "leur sera interdit d'exprimer leur soutien à l'invasion russe de l'Ukraine" et que ne seront pas autorisés à participer les joueurs "recevant des aides financières" de la Russie ou du Bélarus pour participer au tournoi. "Nous condamnons toujours totalement l'invasion illégale par la Russie et nous maintenons notre profond soutien au peuple d'Ukraine", souligne le président de l'AELTC Ian Hewitt en assurant que la décision annoncée vendredi avait été "incroyablement difficile" à prendre. L'an dernier, poussé par le gouvernement britannique, le Majeur sur gazon avait refusé les joueurs russes et bélarusses, provoquant la colère des instances dirigeantes des circuits professionnels masculin ATP et féminin WTA. Ceux-ci avaient décidé de priver le tournoi londonien de points de classement ATP et WTA. L'ATP et la WTA "contents" Aussi, les circuits ont-ils salué la décision de Wimbledon pour cette année. "Nous sommes contents que tous les joueurs puissent participer à Wimbledon et aux autres tournois de la LTA (Fédération britannique de tennis) cet été", commentent l'ATP et la WTA dans un communiqué commun qui salue le travail accompli par toutes les parties concernées pour arriver à une solution "qui protège l'équité" du tennis. Les deux instances du tennis professionnel réitèrent également leur "condamnation sans équivoque de la guerre russe en Ukraine". Wimbledon avait été le seul des quatre tournois du Grand Chelem à refuser les joueurs russes et bélarusses en 2022. Ceux-ci avaient pu participer sous bannière neutre à l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open.

Stefano Maccoppi viré par Bellinzone Stefano Maccoppi n'entra�ne d�j� plus Bellinzone Image: KEYSTONE/TI-PRESS Stefano Maccoppi n'est déjà plus l'entraîneur de Bellinzone, selon le portail "Eco dello Sport". Le technicien était en place depuis le mois de janvier. Il avait succédé à Baldo Raineri. La situation du club tessinois, néo-promu en Challenge League, ne s'est pas vraiment améliorée depuis l'arrivée de l'Italien de 60 ans. Il n'a remporté que deux points en huit matches, la marge sur la lanterne rouge Neuchâtel Xamax n'étant plus que de sept unités. L'AC Bellinzone n'a plus gagné depuis le 30 octobre 2022. Stefano Maccoppi était déjà le troisième entraîneur utilisé au cours d'une saison entamée sous la férule de David Sesa. Le coach assistant Fernando Cocimano assure l'intérim.

Précieux succès des Devils, les Suisses décisifs Timo Meier (� droite) est f�licit� par Jack Hughes apr�s avoir inscrit le 2-0 pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II New Jersey a cueilli un succès précieux jeudi en NHL. Les Devils se sont imposés 2-1 face aux New York Rangers, qu'ils pourraient retrouver au 1er tour des play-off, grâce notamment à une réussite de Timo Meier. Crédité de la première étoile, Timo Meier a inscrit le but de la victoire, le 2-0, à la 18e minute en supériorité numérique. Idéalement placé dans l'enclave, l'attaquant appenzellois a repris directement une passe de Jack Hughes sur un une-deux pour signer son 36e but de la saison - un record pour lui - et son 5e avec les Devils. Il a en outre réalisé 5 charges dans cette partie. Son capitaine Nico Hischier s'est aussi illustré sur le 2-0 avec un assist. Le centre valaisan en est à 71 points dans ce championnat 2022/23, là aussi un record personnel. Troisième Suisse présent dans l'alignement des Devils, le défenseur Jonas Siegenthaler a quant à lui atteint pour la première fois la barre des 20 points en signant un assist sur le 1-0 d'Erik Haula. A 1 point des Canes Vitek Vanecek, qui s'est fait l'auteur de 24 arrêts, est pour sa part devenu le premier gardien des Devils à comptabiliser 30 succès sur une saison depuis Martin Brodeur en 2011/12. Le légendaire québécois avait alors atteint ce plateau pour la 14e fois de sa carrière, avant de permettre à son équipe d'atteindre sa dernière finale de Coupe Stanley. Cette victoire, leur 47e en 75 matches, pourrait s'avérer cruciale. Elle permet aux Devils de prendre quatre longueurs d'avance au classement sur les Rangers, leurs rivaux historiques, qu'ils ont battus trois fois sur quatre cette saison. New Jersey revient par ailleurs à un point des Carolina Hurricanes, leaders de la Metropolitan Division, qui ont toutefois un match en plus à jouer.

Play-off de National League: Bienne prend l'avantage Les Biennois peuvent jubiler Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bienne a remporté l'Acte I de sa demi-finale des play-off contre les Zurich Lions. Les Seelandais se sont imposés 1-0. Dans une rencontre où les gardiens auront été à la hauteur de leur réputation, Bienne a dû attendre un but de Yakovenko tombé à la 59e pour entamer victorieusement sa demi-finale face aux Zurich Lions. Mais que la série s'annonce indécise... Sur leur glace, les Seelandais ont d'emblée pris le jeu à leur compte, dominant la première période, avant que la partie ne s'équilibre davantage, à cause des pénalités. A contrario, les moments de possession du "Z" en zone adverse, à 5 contre 5, auront été rares. Gardiens excellents Dans ce match très ouvert, Harri Säteri (Bienne) et Simon Hrubec (Zurich Lions) ont rendu deux copies quasi parfaites. Les deux gardiens ont fait parler toute leur expérience pour retarder l'ouverture du score. Le dernier rempart biennois a notamment été excellent en infériorité numérique, dans le deuxième tiers. Il s'est même surpassé sur un envoi de Riedi à la 33e et sur une tentative d'Andrighetto à la 51e. Son homologue slovaque s'est fendu de parades décisives sur des tirs d'Olofsson (5e) ou Kessler (26e). Les regrets zurichois Le match aurait pu tourner à la 53e, en faveur des visiteurs. A 5 contre 4 durant 5 minutes (coup de coude de Gaëtan Haas sur Garett Roe), les Zurichois ont alors balbutié leur power-play. Pire, dans la minute suivante, ils encaissaient le seul but du match signé Alexander Yakovenko. Le deuxième match de la série se jouera samedi à Zurich.

Promotion/relégation: le premier point pour La Chaux-de-Fonds Hazen marque le premier but ajoulot, mais en vain Image: KEYSTONE/PostFinance La Chaux-de-Fonds a pris l'avantage sur Ajoie au terme de l'Acte I du play-off promotion/relégation. Le champion de Swiss League a gagné 3-2 à Porrentruy sur la glace du dernier de National League. Devant 5028 spectateurs, les visiteurs neuchâtelois n'ont pas nourri le moindre complexe. Ce sont eux qui ont pris l'initiative dès le début de la rencontre. Ils ont rapidement été récompensés avec l'ouverture du score de Schweri dès la 4e. Andersons a ajouté un deuxième but à la 12e, avant qu'Hazen ne permette aux Ajoulots de sortir la tête de l'eau (13e). Les débats se sont équilibrés au fil des minutes, même si le HCC aurait pu prendre le large puisque le gardien jurassien Ciaccio a été sauvé à trois reprises par ses montants. Ajoie a aussi eu plusieurs occasions, mais le portier Östlund a mis son veto. Dans une fin de match tendue, Olden a signé le 3-1 à la 58e en infériorité numérique. Ajoie a répliqué à 19 secondes de la fin par Derungs alors que Ciaccio avait déserté sa cage, mais ce sont les hommes de Louis Matte qui ont arraché de haute lutte le premier point dans cette série qui s'annonce aussi serrée que passionnante.

Van Aert a failli avoir un accident avec une bétonneuse Wout Van Aert a �vit� de peu un grave accident Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI "Toujours vivant!": Wout Van Aert s'est montré rassurant jeudi après avoir failli être renversé par une bétonneuse. Les faits se sont produits mardi lors d'une sortie d'entraînement du champion belge. "Ce genre d'incident arrive malheureusement presque tous les jours sur la route", a réagi le coureur flamand lors d'une conférence de presse de son équipe Jumbo-Visma, à deux jours du Tour des Flandres. Il visera la victoire dans le "Ronde" malgré le forfait de son équipier Dylan van Baarle. "J'ai reçu de nombreux messages de gens qui s'inquiétaient, même de ma femme qui pensait que j'avais été renversé. Mais ça va. Toujours vivant!", a souligné le vice-champion olympique en dédramatisant l'incident. Coupé la route Mardi, une bétonneuse lui a coupé la route lors d'un entraînement aux Pays-Bas en compagnie de Jan Bakelants, jeune retraité et ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France. "Wout avait des exercices de fractionné à faire, mais la piste cyclable n'était pas adaptée à cet endroit pour atteindre des vitesses de 40 à 45 km/h", a raconté Bakelants mercredi sur la chaîne flamande Sporza. "Alors il a rejoint la route. Cinq minutes plus tard, j'ai entendu un coup de klaxon, et une bétonneuse s'est portée à notre hauteur. Le conducteur a ensuite fait une queue de poisson, tout en continuant à klaxonner. Wout s'est quasiment retrouvé en-dessous du camion, c'était très impressionnant."

Durrer triomphe aussi en Super-G Delia Durrer a remport� le titre national en Super-G apr�s celui de la descente Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après la descente, Delia Durrer s'est également imposée en Super-G aux Championnats de Suisse à Verbier. La Nidwaldienne a battu de 0''08 Stephanie Jenal et de 0''76 Juliana Suter. Le podium est donc le même que celui de la descente. Pour Durrer (20 ans), dont le meilleur résultat en Coupe du monde en Super-G jusqu'à présent est une 24e place au début du mois à Kvitfjell, c'est déjà le septième titre de championne de Suisse et le deuxième dans cette discipline après 2021. Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Michelle Gisin et Jasmine Flury n'étaient pas au départ. Joana Hählen, la quatrième Suissesse en Coupe du monde derrière Gut-Behrami, Suter et Gisin, a dû se contenter de la 12e place. Corthay bat Rogentin Chez les hommes, en l'absence de Marco Odermatt, Justin Murisier, Gino Caviezel, Loïc Meillard et Niels Hintermann, le favori Stefan Rogentin a dû s'incliner pour deux centièmes Bagnard de 19 ans Denis Corthay. Le bronze est revenu à Franjo von Allmen. Ces Championnats de Suisse se terminent dimanche avec le combiné.

Mbappé de loin le mieux payé, à 6 millions de francs brut par mois Kylian Mbappe le plus riche de Ligue 1 Image: KEYSTONE/EPA/Lorraine O'Sullivan Kylian Mbappé est largement le plus gros salaire de la Ligue 1, et un des sportifs les mieux payés du monde, à 5,96 millions de francs brut mensuels. Ceci selon le classement du quotidien "L'Équipe". Le champion du monde 2018 est accompagné sur le podium par ses coéquipiers du PSG Neymar (3,655 millions de francs) et Lionel Messi (3,357 millions). D'ailleurs le club champion de France truste les dix premières places du classement établi chaque printemps par les journalistes de L'Équipe. Le salaire moyen brut mensuel du PSG dépasse le million de francs (1,011 million), selon leurs estimations. Les deux seuls joueurs hors PSG des 16 premiers salaires du Championnat de France sont le Monégasque Wissam Ben Yedder (646'000 francs) et le Marseillais Jordan Veretout (547'000 francs). L'OM place sept autres joueurs parmi les trente premières paies de L1, d'Alexis Sanchez à Mattéo Guendouzi.

Les places sur la grille élargies de 20 cm Les places sur la grille du GP d'Australie ont gagn� 20 cm Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Les places sur la grille de départ du GP d'Australie ont été élargies de 20 cm. Ceci après la polémique née des pénalités infligées à Ocon et Alonso lors des deux premières courses de la saison. Les places sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie ont été élargies de 20 centimètres. Ceci après la polémique née des pénalités infligées à Esteban Ocon et Fernando Alonso lors des deux premières courses de la saison. Le Français et l'Espagnol avaient en effet écopé d'une pénalité de cinq secondes après s'être mal positionnés sur leur place juste avant le départ même s'ils n'avaient pas tiré ensuite profit de ce mauvais positionnement. A Jeddah, Alonso a même été privé temporairement du 100e podium de sa carrière en raison de cette sanction. La FIA avait en effet considéré que la pénalité, pendant laquelle les mécaniciens ne peuvent pas toucher la voiture dans les stands, avait été mal effectuée car le cric de l'un d'entre eux avait touché la monoplace durant ces cinq secondes. Cela avait donc engendré une nouvelle pénalité de dix secondes, qui avait été officialisée après la course et avait fait reculer le "Taureau des Asturies" au quatrième rang au profit du Britannique George Russell (Mercedes). Mais Aston Martin avait fait appel de cette sanction et avait finalement obtenu gain de cause en prouvant que d'autres écuries n'avaient pas été sanctionnées par le passé dans la même situation. Trois heures après la course, Alonso avait donc récupéré sa troisième place à la surprise générale. "Je pense que certaines pénalités ont été trop sévères. Je comprends pourquoi ces règles existent, mais il faudrait faire preuve d'un peu de bon sens. Il y a un problème de visibilité dans la voiture, on ne voit pas les lignes", avait déclaré Russell en conférence de presse. La FIA a donc fait un pas vers les pilotes en élargissant de 20 centimètres les places sur la grille qui mesurent désormais 2,70 m de large. Par ailleurs, l'instance a ajouté qu'une ligne verticale allait être peinte au milieu de chaque emplacement pour voir si cela aiderait les pilotes à mieux se positionner sur leur place. Si le test s'avère concluant, cette ligne sera maintenue lors des prochaines courses.

Verstappen pas complètement remis de ses douleurs à l'estomac Max Verstappen a encore des douleurs � l'estomac Image: KEYSTONE/AP Max Verstappen avait souffert de maux d'estomac il y a deux semaines lors du GP d'Arabie saoudite. Il a affirmé jeudi ne pas être encore totalement remis avant le GP d'Australie. Le Néerlandais de 25 ans a déclaré jeudi en conférence de presse qu'il se sentait si mal avant son départ pour Jeddah qu'il pouvait "à peine marcher". "Chez moi, j'étais vraiment très malade et je pouvais à peine marcher. Quand je suis arrivé (à Jeddah), je pensais que c'était derrière moi... mais dès que je suis monté dans la voiture pour la première séance d'essais libres, après un seul tour j'ai ressenti que j'avais besoin de deux tours juste pour être capable de respirer normalement", a détaillé Verstappen. "Donc oui, cela m'a gêné durant tout le week-end. C'est l'une des premières courses où j'ai senti que j'étais limité physiquement et c'était très frustrant", a-t-il ajouté. Même s'il se sent mieux, le pilote Red Bull voit désormais d'un bon oeil la coupure de quatre semaines qui interviendra après le GP d'Australie: "Il y a deux semaines, je ne l'attendais pas avec impatience, mais ensuite j'ai été très malade et ces semaines devraient me permettre de me remettre et retrouver 100% de mes capacités." Verstappen est le favori du troisième Grand Prix de la saison qui sera disputé dimanche à Melbourne sur le circuit de l'Albert Park. Le double champion du monde a en effet survolé la première course à Bahreïn et effectué une superbe remontée de la 15e à la 2e place il y a deux semaines à Jeddah, où son coéquipier mexicain Sergio Pérez l'avait emporté.

Coup d'arrêt pour Denis Malgin et l'Avalanche Denis Malgin (� droite) � la poursuite Jared Spurgeon. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Coup d'arrêt pour Denis Malgin et Colorado ! Après trois victoires de rang, l'Avalanche a été battu 4-2 par Minnesota sur sa glace de Denver. A la faveur de ce succès, son sixième de rang, le Wild a consolidé sa place de leader dans la Central Division avec un avantage de 3 points sur Dallas et Colorado. Passeur mardi lors du succès 5-1 devant Anaheim, Denis Malgin n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 6'34''. Le Soleurois a été crédité d'un bilan neutre.