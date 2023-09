Bissegger en argent ++ Marlen Reusser championne d'Europe

La rouleuse suisse a largement dominé la course sur un parcours plat de 29,5 km à Emmen, aux Pays-Bas. Elle s'est imposée avec 43 secondes d'avance sur l'Anglaise Anna Henderson et 44 sur l'Autrichienne Christina Schweinberger. Marlen Reusser - qui a roulé à 49,82 km/h de moyenne, a ainsi pris une belle revanche après son étonnant abandon lors du chrono des Mondiaux en Ecosse en août, quand elle avait craqué psychologiquement.

Selon cette source, Marcelino, arrivé cet été pour remplacer le Croate Igor Tudor et très critiqué par les supporters, devrait être remplacé pour un intérim d'une durée indéterminée par un duo associant Pancho Abardonado, ancien joueur de l'OM, actuellement membre du staff du coach espagnol, et David Friio, le directeur sportif du club. Mais seul Abardonado devrait prendre place sur le banc jeudi à Amsterdam.

En tout état de cause, le départ du jeune dirigeant (37 ans) serait un séisme. Celui de Marcelino serait sans doute moins durement ressenti. Depuis trois ans et l'arrivée de Longoria au club, il est en effet déjà le cinquième entraîneur en poste.

Dans la journée, une pétition en faveur de Longoria a été lancée sur les réseaux sociaux et avait déjà recueilli plus de 20'000 signatures en fin de soirée, signe de la popularité intacte du président du club auprès d'une large partie des supporters.

Mais le ton a été plus que vif et de nombreux reproches ont été adressés à Longoria et à ses collaborateurs, autour des résultats obtenus, du jeu proposé, du mercato et, plus généralement, de la politique sportive du club. Et leur démission a bien été réclamée.

Impensable il y a encore une semaine, cette crise ex nihilo a pris corps dimanche, au bout d'un sinistre match nul 0-0 concédé face à Toulouse. Mais le feu a réellement pris lundi soir lors d'une réunion prévue de longue date et organisée dans la petite salle de conférence de presse de la Commanderie, le centre d'entraînement du club.

L'OM est entré en pleine crise et en plein flou mardi, sur fond de conflit entre la direction et certains supporters.

La nouvelle sélectionneuse de l'Espagne, Montse Tomé, avait créé la surprise lundi en convoquant pour les matches contre la Suède et la Suisse une quinzaine de championnes du monde et d'autres joueuses qui avaient demandé à ne pas être sélectionnées jusqu'à ce qu'il y ait des changements profonds au sein de la fédération de football.

"Nous sommes parvenus à une série d'accords qui seront rédigés et signés demain par la Fédération et le Conseil supérieur des Sports", a déclaré mercredi à la presse le secrétaire d'État aux Sports, Victor Francos, après des négociations qui se sont prolongées jusqu'aux petites heures du matin.

Dans le groupe H, Barcelone n'a pas fait dans la demi-mesure face au Royal Anvers (5-0). Les Catalans menaient déjà 3-0 après 22 minutes de jeu sur des réussites de Joao Felix, de Robert Lewandowski et un autogoal de Bataille. Gavi et Felix ont salé l'addition en seconde mi-temps.

Avec Manuel Akanji, ménagé et entré à la 58e minute, les joueurs de Pepe Guardiola ont effacé une anomalie en deuxième période. Largement dominateurs, les Mancuniens étaient pourtant menés 1-0 à la pause malgré vingt et un tirs à un en leur faveur. Les Serbes ont utilisé leur unique tir au but de la première période pour ouvrir le score par Bukari parti à la limite du hors-jeu. Mais Juan Alvarez, dans un bon soir, a renversé la partie en moins de 15 minutes. Son deuxième but sur coup franc doit beaucoup à une bourde du portier Glazer, excellent jusque-là. Rodri a corsé l'addition avec un but tout en finesse.

Lausanne gifle le champion, Fribourg rebondit

Lausanne a gifl� Gen�ve � Malley Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Lausanne a corrigé Genève-Servette lors du premier derby lémanique. A Malley, les Vaudois se sont imposés 6-1, alors que Fribourg a obtenu un joli succès 3-2 à Ambri.

On imaginait plusieurs scénarios pour ce premier derby lémanique, mais certainement pas celui-ci. 6-1 pour Lausanne après 40 minutes face au champion en titre, les spectateurs ont dû se pincer pour y croire.

Et pourtant. Le LHC a fait tout juste dans cette rencontre. En ouvrant le score tout d'abord à la 8e grâce à Suomela. Puis en profitant d'une double supériorité numérique pour faire passer la marque à 3-0 à la faveur d'un power-play efficace. C'était l'un des chantiers du club vaudois et les apports de Djoos et Pilut en défense, ainsi que de Suomela et Rochette en attaque, amènent un peu de corps à ce jeu de puissance.

Les deux défenseurs suédois, notamment, exécutent parfaitement à la ligne bleue. Mais le LHC a su aussi frapper au meilleur moment durant la période médiane. Genève se montrait plus dangereux, mais Bozon a profité des errances des Aigles pour tromper Mayer. Le gardien a encore pris deux goals avant de céder sa place à Descloux.

Toujours sans Theodor Lennström et cette fois sans Tanner Richard et sa solidité aux engagements, les Genevois ont coulé. Et de l'autre côté, Geoff Ward et son staff avaient bien préparé leur coup en allant mettre de la pression sur la relance genevoise. Ce 6-1 est la plus nette victoire lausannoise sur Genève depuis le 7 décembre 2018 et une victoire 7-1.

Fribourg rebondit

Battu par Lugano samedi, Fribourg a su se remettre sur les bons rails. Les Dragons l'ont emporté 3-2 à Ambri et ils ont à nouveau pu compter sur un grand Reto Berra. Car les Léventins ont tout fait pour égaliser. Ils ont d'ailleurs enlevé le dernier tiers 9-3 au niveau des tirs, mais cela n'a pas suffi. Et malgré six minutes de supériorité numérique, les Biancoblu n'ont pas su déjouer le système fribourgeois.

Et au sein de la troupe de Christian Dubé, on peut compter sur une ligne Bertschy-De la Rose-DiDomenico qui fonctionne très bien.

Bienne et Ajoie s'inclinent

Bienne a pour sa part connu sa première défaite de la saison. A Zurich, les Seelandais se sont inclinés 4-1. Le défenseur finlandais des Lions Mikko Lehtonen y est allé de son doublé. Les joueurs de Matikainen ont cédé au cours de la troisième période et cela n'a rien d'exceptionnel.

Ajoie n'a pas pu ramener un résultat positif de son déplacement outre-Gothard. Malgré l'ouverture du score de Gilian Kohler, qui continue sur sa lancée avec son troisième but de la saison, les Jurassiens se sont inclinés 4-2 au Tessin. Mais les statistiques montrent que les joueurs de Christian Wohlwend ont tiré à 27 reprises sur la cage adverse, contre seulement 18 lancers côté bianconero.

Dans les autres matches, Berne a pris le meilleur sur Kloten 2-1. Zoug a débloqué son compteur en venant à bout de Rapperswil 4-1. Et enfin, Davos n'a pas eu de soucis pour se sortir du piège de Langnau. Les Grisons l'ont emporté 6-1.