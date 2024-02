Bo Henriksen quitte le FC Zurich ++ Malorie Blanc gravement blessée

Contrat prolongé pour Patrick Fischer jusqu'en 2026 Patrick Fischer peut avoir le sourire. Il restera à la tête de l'équipe de Suisse jusqu'en 2026. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER La Fédération suisse de hockey sur glace a prolongé le contrat de son coach Patrick Fischer et de son adjoint le Suédois Tommy Albelin jusqu'en 2026. Une échéance qui fera de Fischer le coach pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina et le Championnat du monde qui aura lieu en Suisse à Zurich et Fribourg. Deux jours après un tournoi en Suède, qui s'est soldé par trois défaites, la FSHG a décidé de rendre publique la prolongation du contrat du coach national et de son assistant. Fischer en est à sa neuvième saison à la tête de l'équipe de Suisse. Il avait pris la succession du Canadien Glen Hanlon, après un court intérim de John Fust, en décembre 2015. Il avait dirigé son premier match le 18 décembre dans la glacière d'Arosa avec un succès 2-1 contre la Norvège. Fischer a connu son apogée avec la médaille d'argent au Championnat du monde 2018 à Copenhague après une finale perdue aux tirs au but contre la Suède. Sa mission est désormais de préparer au mieux l'équipe nationale pour les Jeux olympiques de Cortina et Milan et pour le Mondial à domicile. Les hommes de la situation Pour mener à bien sa tâche, Fischer sera toujours accompagné du Suédois Tommy Arbelin (59 ans). Double vainqueur de la Coupe Stanley, il se trouve au côté de Fischer depuis juillet 2016. Il s'occupe en particulier du jeu défensif. Lars Weibel, directeur du sport à la Fédération suisse, est convaincu que les deux techniciens sont les hommes de la situation. "Avec le reste du staff, ils permettront à l'équipe de poursuivre son développement en vue des Jeux olympiques 2026 et du Mondial à domicile", laisse-t-il entendre dans un communiqué de la Fédération suisse. Patrick Fischer est, lui aussi, satisfait de la prolongation de contrat: "Encadrer cette talentueuse équipe suisse dans son processus de développement en tant que head coach est un immense privilège et m'emplit de fierté. Nous nourrissons de grandes ambitions et souhaitons proposer un hockey sur glace efficace et attractif et atteindre nos objectifs sportifs", a-t-il déclaré.

Bo Henriksen quitte le FC Zurich pour Mayence L'entraîneur danois Bo Henriksen rejoint la Bundesliga. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Bo Henriksen n'est plus l'entraîneur du FC Zurich. Le Danois, qui venait d'annoncer qu'il ne prolongerait pas son contrat à la fin de la saison, rejoint immédiatement Mayence 05 en Bundesliga. Murat Ural et Umberto Romano, ses assistants, conduiront l'entraînement du 3e de Super League jusqu'au terme de la saison, annonce le club zurichois dans un communiqué. Malgré son bon classement, le FC Zurich ne respirait pas la sérénité. Ainsi, le technicien danois avait annoncé la semaine dernière qu'il ne poursuivrait pas l'aventure au Letzigrund au-delà de la fin du championnat. Il a finalement profité de l'opportunité de Mayence, qui vient de se séparer de son entraîneur, pour rejoindre une équipe où évoluent les deux Suisses Edimilson Fernandes et Silvan Widmer.

Malorie Blanc gravement blessée au genou Malorie Blanc est gravement bless Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Grand espoir du ski alpin suisse, Malorie Blanc est obligée de mettre un terme à sa saison prématurément après une chute lors de la descente de Coupe d'Europe samedi à Crans-Montana. La Valaisanne de 20 ans s'est déchiré le ligament croisé antérieur ainsi que le ménisque extérieur. La gravité de la blessure a été révélée par une IRM passée dans une clinique de Zurich. Athlète du cadre B de Swiss-Ski, elle devait effectuer ses débuts en Coupe du monde cette semaine, également à Crans-Montana. Elle sera opérée prochainement en Valais. Blanc a récemment brillé aux Championnats du monde juniors en France avec l'or en Super-G et dans le combiné par équipes. Elle a également décroché l'argent en descente.

Casper Ruud et Ben Shelton de la partie Ben Shelton: il avait électrisé les foules l'an passé à New York. Image: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA Les deux premières têtes d’affiche de la 9e édition du Geneva Open (18 au 25 mai) sont connues. Casper Ruud (ATP 12) et Ben Shelton (ATP 16) seront présents au Parc des Eaux-Vives. Avec le Norvégien, de retour à Genève pour la quatrième fois déjà, et l’Américain, présent lui aussi l’an dernier, le Geneva Open présentera au public genevois deux joueurs qui ont brillé ces derniers mois. Casper Ruud est, en effet, un triple finaliste en Grand Chelem avec ses parcours à Roland-Garros en 2022 et en 2023 et à Flushing Meadows en 2022. Quant à Ben Shelton, il a électrisé les foules l’an dernier à New York avec sa qualification pour les demi-finales de l’US Open. Il devait ensuite ouvrir son palmarès à l’automne avec son titre au tournoi ATP 500 de Tokyo. Comme ces dernières années, le Geneva Open s’enrichira encore avec la présence d’autres joueurs de premier plan. Unique tournoi ATP organisé en Suisse romande, il a pu, depuis 2015, compter notamment sur la venue de cinq vainqueurs en Grand Chelem, Roger Federer, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev, Dominic Thiem et Marin Cilic.

Des assists pour Hischier, Meier et Moser Un 20e point pour Timo Meier qui échappe à Ryker Evans. Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Après deux défaites de rang, New Jersey a retrouvé la voie du succès. Sur leur glace, les Devils ont battu Seattle 3-1. Auteur chacun d’un assist pour respectivement leurs 33e et 20e points de l’exercice, Nico Hischier et Timo Meier ont apporté leur contribution à ce succès précieux dans l’optique de la lutte pour les play-off. Les Devils n’accusent plus que 4 points de retard sur la barre. Auteur de 27 arrêts, le portier Nico Daws a, quant à lui, tenu un rôle déterminant. Il a su faire oublier l’absence du titulaire Vitek Vanecek. Malade et touché au bas du corps, le Tchèque a provisoirement cédé sa place dans l’alignement à Akira Schmid. On rappellera que le Bernois avait été envoyé en AHL en décembre dernier en raison de ses performances insuffisantes. La soirée a également permis à Janis Moser de se mettre en évidence. Le Seelandais a délivré deux passes décisives pour atteindre à son tour le seuil de 20 points lors de la défaite 5-3 d’Arizona à Philadelphie. Sa "malchance" est de patiner dans une équipe en crise. Les Coyotes ont, en effet, concédé lundi leur sixième défaite de rang pour se retrouver à 8 points de la barre.

27 points, 14 rebond et 10 contres pour Wemby Victor Wembanyama (1) au dunk devant Immanuel Quickley (5). Image: KEYSTONE/AP/Chris Young Victor Wembanyama a marché sur les traces de Clint Capela lors du succès 122-99 des Spurs à Toronto. Il est le premier joueur à signer un triple double avec au moins 10 contres depuis le Genevois. Clint Capela avait inscrit 13 points, capté 19 rebonds et réussi 10 contres le 22 janvier 2021 avec Atlanta face à Minnesota. Lundi, le prodige français de San Antonio a fait plus fort avec 27 points, 14 rebonds et 10 contres. "J’étais dans un grand soir", avoue le pivot des Spurs. Blessé à la hanche, Clint Capela était, pour sa part, dans les tribunes lors de la défaite à domicile 136-126 d’Atlanta devant Chicago. Le Genevois ne fera son retour au jeu que le 24 février contre Toronto après le All-Star break. Dixième de la Conférence Est avec son bilan de 24 victoires contre 30 défaites, Atlanta aura bien besoin d’un Clint Capela en pleine forme pour assurer sa place en play-in.

Une première victoire en 2024 pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka a ouvert son compteur en 2024. Image: KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM Stan Wawrinka (ATP 60) a cueilli sur la terre battue de Buenos-Aires son premier succès de l’année. Le Vaudois a battu 6-7 (4/7) 6-1 6-2 le champion de Gstaad Pedro Cachin (ATP 74). Stan Wawrinka a rendu une belle copie face à l’Argentin qui a concédé une cinquième défaite en cinq rencontres en 2024.... Il n’a pas perdu une seule fois son engagement dans une partie qu’il a parfaitement maîtrisée après la perte du premier set. "J’ai pu retrouver mon jeu après le premier set. J’étais plus agressif, plus mobile aussi", s'est félicité Stan Wawrinka au micro de l'ATP. Le Vaudois affrontera le vainqueur du Geneva Open Nicolas Jarry (ATP 21) en huitième de finale avec l’espoir de gagner deux rencontres de suite pour la première fois depuis l’US Open en septembre dernier. Il a remporté le seul match qui l’a opposé à ce jour au Chilien, en janvier 2019 à Doha. Eliminé comme Stan Wawrinka au premier tour à Melbourne, Nicolas Jarry n’a pas encore véritablement lancé son année. Il espère le faire cette semaine à Buenos-Aires où il a été exempté du premier tour en raison de son statut de tête de série no 3.

Lutte passionnante pour les places 6 à 8 en National League Entre six (Lugano, Langnau) et dix matches (Ajoie) sont encore au programme des quatorze équipes jusqu'à la fin de la qualification de la National League. Le sprint final est lancé ce mardi pour la course aux play-off, play-in et au play-out. Pour mémoire: les six premières équipes sont directement qualifiées pour les quarts de finale des play-off, les équipes classées entre les 7e et 10e rangs se battent pour les deux dernières places en play-off, le onzième et le douzième peuvent partir en vacances, et le treizième et le quatorzième veulent se sauver à la faveur d'une victoire dans le play-out. Ce qui attend les quatorze clubs de National League dans les trois prochaines semaines: 1. Zurich Lions (45 matches/96 points) Calendrier: Berne (d), Rapperswil-Jona (e), Ajoie (e), Lausanne (d), Zoug (e), Davos (e), Langnau Tigers (d). Les Zurich Lions ont assuré depuis longtemps leur place en play-off. Seul la 1re place au terme de la qualification les intéresse. Avec quatre points d'avance sur Fribourg-Gottéron et un cadre de luxe, cela devrait suffire. 2. Fribourg-Gottéron (45/92) Calendrier: Zoug (e), Langnau Tigers (d), Bienne (e), Ajoie (d), Lugano (e), Ambri-Piotta (e), Berne (d). Après la grande déception de la saison dernière avec une élimination en pré-play-off, les Fribourgeois ont livré une grande saison et sont toujours en lutte pour remporter la qualification. Avec huit points d'avance - mais un match de plus - la deuxième place leur semble toutefois assurée. 3. Zoug (44/84) Calendrier: Davos (e), Fribourg (d), Lugano (d), Berne (d), Langnau Tigers (e), Zurich Lions (d), Genève-Servette (d), Lausanne (e). Pour le CP Zoug, il s'agit simplement de trouver la forme pour les play-off. Certes, la qualification directe pour les play-off n'est pas encore assurée mathématiquement. Mais les Zougois possèdent une belle marge sur leurs poursuivants. 4. Lausanne (44/73) Calendrier: Bienne (d), Kloten (e), Davos (e), Ambri-Piotta (d), Zurich Lions (e), Genève-Servette (d), Berne (e), Zoug (d). Avec huit points d'avance sur le septième Davos, qui compte un match de moins, le pécule semble très favorable aux Lausannois. Mais les Vaudois restent sur trois revers avant la pause de l'équipe nationale. A corriger dès mardi contre Bienne. 5. Berne (45/73) Calendrier: Zurich Lions (e), Ambri-Piotta (d), Zoug (e), Genève-Servette (d), Ajoie (e), Lausanne (d), Fribourg (e). Le CP Berne dispute avec son nouvel entraîneur Jussi Tapola sa meilleure qualification depuis longtemps. Sa réserve de points sur Davos est également conséquente (8 points avec 2 matches en plus), mais la fin du programme s'annonce ardue. A éviter de se retrouver obligé de chercher sa qualification lors de la dernière journée dans un derby des Zähringen de tous les dangers. 6. Lugano (46/71) Calendrier: Zoug (e), Langnau Tigers (d), Kloten (e), Fribourg (d), Bienne (e), Rapperswil-Jona (d). Lugano occupe la 6e place et se trouve sur le siège éjectable. Certes, les Tessinois comptent six points d'avance sur les Davosiens, mais avec trois matches de plus ! Avec Langnau, Kloten et Rapperswil-Jona, Lugano possède un calendrier assez favorable. 7. Davos (43/65) Calendrier: Zoug (d), Genève-Servette (e), Lausanne (d), Kloten (d), Ambri-Piotta (e), Ajoie (d), Bienne (e), Zurich Lions (d), Ajoie (e). Le vainqueur de la Coupe Spengler demeure un aspirant pour les play-off avec ses neuf matches à disputer jusqu'au 4 mars. Les Grisons retrouveront deux fois Ajoie dans leur programme, mais ils n'ont encore pris aucun point contre leur ancien coach Christian Wohlwend. 8. Genève-Servette (44/65) Calendrier: Ajoie (e), Davos (d), Berne (e), Rapperswil-Jona (d), Lausanne (e), Ambri-Piotta (d), Zoug (e), Bienne (d). La situation de Genève-Servette est perfide. D'un oeil, on peut regarder vers le haut et la 6e place, mais on doit aussi être attentif à ne pas manquer le 8e rang significatif d'un avantage à domicile dans le play-in. A cela s'ajoute, le focus sur la finale de la Ligue des champions le 20 février contre Skelleftea. 9. Bienne (44/64) Calendrier: Lausanne (e), Kloten (d), Ajoie (e), Fribourg (d), Rapperswil-Jona (e), Davos (d), Lugano (d), Genève-Servette (e). Après un début de saison misérable, les Seelandais atteindront au minimum le play-in. Si toutes les planètes s'alignent pour Rathgeb et ses coéquipiers, ils peuvent encore rêver aux play-off. A noter le Genève-Servette - Bienne de la dernière journée... 10. Ambri-Piotta (44/62) Calendrier: Rapperswil-Jona (d), Berne (e), Ajoie (d), Lausanne (e), Davos (d), Genève-Servette (e), Fribourg (d), Kloten (e). Ambri-Piotta devrait sceller sa participation au play-in. Deux victoires contre les derniers de classe Kloten et Ajoie devraient suffire. 11. Langnau Tigers (46/60) Calendrier: Ajoie (d), Fribourg (e), Lugano (e), Zoug (d), Kloten (d), Zurich Lions (e). Deux points de moins mais deux matches de plus au programme qu'Ambri-Piotta, la tâche des Emmentalois s'annonce très difficile pour accrocher le play-in. La saison de Langnau devrait se terminer le 4 mars. 12. Rapperswil-Jona Lakers (45/50) Calendrier: Ambri-Piotta (e), Zurich Lions (d), Bienne (d), Genève-Servette (e), Kloten (e), Ajoie (d), Lugano (e). Pour les Lakers, après une saison décevante, il n'y a plus qu'un objectif: éviter le play-out et goûter aux vacances dans la peau d'une équipe de National League. Les Saint-Gallois ne possèdent que trois points d'avance sur l'avant-dernier Kloten. Le duel direct du 29 février devrait apporter une réponse. 13. Kloten (45/47) Calendrier: Bienne (e), Lausanne (d), Davos (e), Lugano (d), Rapperswil-Jona (d), Langnau Tigers (e), Ambri-Piotta (d). Avec Stefan Mair comme troisième coach de la saison, Kloten va tenter d'échapper au play-out. 14. Ajoie (42/31) Calendrier: Genève-Servette (d), Langnau Tigers (e), Bienne (d), Ambri-Piotta (e), Zurich Lions (d), Fribourg (e), Davos (e), Berne (d), Rapperswil-Jona (e), Davos (d). Pour sa troisième saison après la promotion, Ajoie va terminer pour la troisième fois dernier. L'avantage: les Jurassiens ont pu pleinement se concentrer sur le play-out. Ils peuvent toujours espérer qu'il soit purement et simplement annulé si ni Olten ni Viège ne remporte le titre de Swiss League.

Super League: Winterthour perd un joueur Ramizi contre GC le 3 février dernier Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Samir Ramizi (32 ans) ne jouera plus pour Winterthour. Le milieu de terrain serbe, qui avait fait 15 apparitions cette saison en Super League, a demandé à rompre son contrat avec le club zurichois. Depuis son arrivée à la Schützenwiese en 2020 en provenance de Neuchâtel Xamax, Ramizi avait participé à 119 matches avec Winterthour, inscrivant 18 buts.

Mondiaux de Doha: Roman Mityukov en verve sur 100 m dos Roman Mityukov: une finale qui constitue un bonus Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov disputera la finale du 100 m dos lors des Mondiaux de Doha. Le Genevois a pris la deuxième place de sa demi-finale en 53''64, à 0''32 de son record de Suisse. "C'est un temps pas trop mal pour un mois de février, je suis content. Il y a une finale à la clé, cela fait plaisir", a-t-il déclaré selon Swiss Aquatics. Il avait nagé en 54''10 en matinée lors des séries. Mityukov (23 ans) a signé le cinquième chrono des huit finalistes sur une course qui ne représente a priori pas son objectif principal. "Je prépare davantage le 200 m dos. C'est donc du bonus par rapport à jeudi", a-t-il expliqué avant d'aller prendre du repos en vue de la finale de mardi. Le Genevois avait déjà assuré sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris sur ses disciplines de prédilection, le 100 m et le 200 m dos, lors des Mondiaux de l'an dernier. Mamié éliminée Lisa Mamié n'a pour sa part pas passé le cap des demi-finales du 100 m brasse. La Zurichoise âgée de 25 ans a terminé septième de sa course en 1'07''48 (14e temps), soit un peu mieux que le matin en séries (1'07''75), mais à 0''88 de son record national. Elle n'a pas obtenu la limite pour les JO, fixée à 1'06''79. Elle tentera d'effacer cette déception sur 200 m brasse et d'obtenir un ticket pour Paris.

Italie: pas de réduction du nombre de clubs dans l'élite Inter Milan et Juventus continueront dans une Serie A à 20 clubs Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni La Serie A, la première division italienne, continuera de se jouer à 20 clubs. Une tentative de réforme pour passer à 18 clubs comme en Allemagne et en France a échoué. "Le format actuel de la ligue à 20 équipes a été confirmé", a indiqué lundi la Serie A dans un communiqué. L'assemblée de la Ligue, réunie à Milan, a très majoritairement rejeté le projet. Selon les médias italiens, seuls l'Inter Milan, la Juventus, l'AC Milan et l'AS Rome, qui jouent quasiment tous les ans les compétitions européennes, ont voté pour la réduction à 18 clubs. Les 16 autres ont voté contre. L'objectif des grands clubs est de réduire le nombre de matches pour donner plus de temps de récupération à leurs meilleurs joueurs. A partir de la saison prochaine notamment, les équipes qualifiées en Ligue des champions (4 pour l'Italie) devront jouer huit matches de phase de groupes au lieu de six dans le format actuel.

Pia Sundhage retient vingt-huit joueuses pour l'Espagne Pia Sundhage emmènera vingt-huit joueuses pour son premier rassemblement. Image: KEYSTONE/AP NY/ARMANDO FRANCA La nouvelle coach de l'équipe de Suisse dames Pia Sundhage a annoncé sa première sélection. Elle emmènera vingt-huit joueuses dont une néophyte en camp d'entraînement mi-février à Marbella. Dans le cadre de ce rassemblement, Sundhage dirigera ses deux premiers matches les 23 et 27 février contre la Pologne. La milieu de terrain de 18 ans Lia Kamber du FC Lucerne a reçu sa première convocation. Comme Kamber, Leela Egli (Zurich), Noemi Ivelj et Sydney Schertenleib (Grasshopper les deux), ce seront trois autres joueuses qui effectuent le saut des M19 à l'équipe A. "J'apprécie d'avoir pu sélectionner vingt-huit joueuses au lieu de vingt-trois et pouvoir ainsi faire connaissance avec plus de monde. Nous pourrons ainsi tabler sur un important mélange de joueuses expérimentées ou de plus jeunes éléments", a précisé Sundhage lors d'une conférence de presse à Muri. Les dix jours à Marbella se dérouleront sous le slogan "embrace the change", littéralement "adopter le changement". "Nous aimerions construire quelque chose dans l'optique de l'Euro 2025 à domicile. Pour cela, nous avons besoin de courage et de patience", a poursuivi Sundhage. Elle espère que les changements seront bien acceptés. "Je ne suis pas Inka Grings ni Nils Nielsen, ainsi les choses seront différentes." Une semaine avant le début du camp d'entraînement, le staff des entraîneurs est complet. Comme l'ASF l'a communiqué, le Suédois Anders Johansson sera le deuxième entraîneur assistant aux côtés de Lilie Persson.

Quatre matches de suspension pour Enzo Crivelli Enzo Crivelli,a vu rouge dimanche contre Yverdon. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'attaquant du Servette FC, Enzo Crivelli a écopé d'une suspension de quatre matches suite à son expulsion dimanche contre Yverdon-Sport. Le Français est l'un des neuf joueurs qui seront suspendus pour la prochaine journée. Expulsé ce week-end, le miileu offensif du Grasshopper Asumah Abubakar est puni de trois matches de suspension pour une légère voie de fait. Également renvoyés prématurément aux vestiaires, le défenseur du FC Zurich Nikola Katic et le demi défensif du FC Bâle Renato Veiga devront faire l’impasse sur 2 rencontres pour une faute grossière. Severin Ottiger (Lucerne) et Yoan Severin (Servette), manqueront la prochaine journée après une expulsion suite à 2 cartons jaunes. Ayant écopé de leur 4e ou 8e avertissement de la saison, dix autres joueurs seront suspendus pour la prochaine journée de championnat, de Super League: Boris Céspedes (Yverdon), Souleymane Diaby (Winterthour) et Mohamed Abdallah (Stade-Lausanne-Ouchy.

Mityukov et Mamié en demi-finales à Doha Roman Mityukov avec son coach Clément Bailly. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov sur 100 m dos et Lisa Mamié sur 100 m brasse se sont qualifiés pour les demi-finales des Championnats du monde à Doha. Le Genevois de 23 ans a réalisé le 12e meilleur temps des séries en 54''10 tandis que la Zurichoise de 25 ans a décroché la dernière place qualificative avec le 16e temps en 1'07''75. Mityukov avait déjà assuré sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris sur ses disciplines de prédilection le 100 m et le 200 m dos lors des Mondiaux de l'an dernier. En revanche, Mamié court encore après sa sélection olympique. Elle doit réaliser une limite de 1'06''79, ce qui lui demandera de nager sensiblement plus vite en soirée au Qatar. En revanche, Antonio Djakovic a déçu. Comme sur 400 m libre, le Thurgovien a connu l'élimination au cours des séries sur le 200 m libre. En 1'47''67, il est resté éloigné de 2''35 de son record de Suisse. Il doit se contenter de la 25e place. Djakovic voulait nager sur 200 m libre sous la limite olympique (1'46''26), après avoir décroché l'an dernier son ticket sur le 400 m libre à Fukuoka. Mais en raison d'un refroidissement, il ne se trouve pas actuellement dans sa meilleure condition.