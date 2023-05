Cadieux prolongé de 2 ans ++ Messi annoncé en Arabie saoudite

Cadieux et son staff prolongent pour deux ans Cadieux a sign� pour 2 ans de plus au GSHC Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le coach principal Jan Cadieux et son staff sont reconduits jusqu'au terme de la saison 2024/25 à la bande du Genève-Servette HC, a précisé le champion de Suisse mardi dans un communiqué. Le renouvellement de leur contrat avait été annoncé sur le plateau de Sport Dimanche à la RTS fin avril. Jan Cadieux et ses assistants Rikard Franzén et Yorick Treille ont prolongé leur contrat de deux ans. Les options de Sébastien Beaulieu (entraîneur des gardiens) et de Gaëtan Brouillard (entraîneur physique) ont par ailleurs été activées, souligne le GSHC. "Nous sommes très heureux de pouvoir continuer avec Jan et son staff", explique dans ce communiqué le directeur technique Marc Gautschi. "Il est important pour nous de souligner que la prolongation de contrat a été signée avant les Playoffs afin de montrer que nous avons une grande confiance en notre staff."

Le transfert de Messi est "une affaire conclue" Messi devrait rejoindre l'Arabie saoudite la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Lewis Joly La star du PSG Lionel Messi jouera en Arabie saoudite la saison prochaine. Une source saoudienne proche des négociations l'a affirmé mardi à l'AFP, en qualifiant le contrat d'"énorme". Le départ du champion du monde argentin pour le riche royaume du Golfe est "une affaire conclue. Il jouera en Arabie saoudite", a affirmé cette source sous couvert d'anonymat. Sollicité par l'AFP, le club parisien s'est borné à rappeler que le contrat de Messi courait jusqu'au 30 juin.

La Suisse sans Josi, mais avec Malgin Roman Josi ne disputera pas le Mondial 2023 Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Le capitaine de Nashville Roman Josi ne disputera pas le championnat du monde 2023 avec l'équipe de Suisse. Le défenseur bernois renonce pour des raisons de santé, après avoir été victime d'une commotion cérébrale en fin de saison régulière, précise Swiss Ice Hockey. Denis Malgin figure en revanche dans la sélection dévoilée mardi par Patrick Fischer. L'attaquant soleurois a reçu le feu vert de sa franchise de NHL, l'Avalanche du Colorado, avec qui il a été éliminé au 1er tour des play-off. Cinq joueurs qui étaient du voyage la semaine dernière à Brno quittent par ailleurs l'équipe. Il s'agit des défenseurs Lian Bichsel et Roger Karrer, tous deux blessés, ainsi que des attaquants Tyler Moy, André Heim et Johnny Kneubühler. 25 noms, mais des places à prendre La sélection comprend ainsi 25 noms, parmi lesquels quatre joueurs estampillés NHL: Malgin, les défenseurs Janis Moser (Arizona) et Tim Berni (Columbus) et l'attaquant Nino Niederreiter, qui doit rejoindre l'équipe mercredi. Le cas Kevin Fiala (L.A. Kings) n'est pas encore réglé. Patrick Fischer ne devrait toutefois pas inscrire 25 noms sur la liste officielle des joueurs qui entameront la phase préliminaire samedi face à la Slovénie. Il gardera sans doute une place pour trois joueurs des New Jersey Devils: le gardien Akira Schmid, le défenseur Jonas Siegenthaler et le centre Nico Hischier. La sélection pour le Mondial 2023: Gardiens (3): Genoni, Mayer, Van Pottelberghe. Défenseurs (8): Berni, Fora, Geisser, Glauser, Kukan, Loeffel, Marti, Moser. Attaquants (14): Ambühl, Bertschy, Corvi, Haas, Herzog, Künzle, Malgin, Miranda, Niederreiter, Riat, Richard, Senteler, Simion, Thürkauf.

Ditaji Kambundji, Audrey Werro et Lore Hoffmann de la partie Ditaji Kambundji sera en lice � la Pontaise le 30 juin Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les organisateurs d'Athletissima ont confirmé mardi la présence de trois Suissesses supplémentaires lors de l'édition 2023, le 30 juin prochain. Ditaji Kambundji (100 m haies), Audrey Werro et Lore Hoffmann (800 m) auront l'occasion de se mesurer à l'élite mondiale de leur discipline. La Bernoise sera ainsi opposée à la championne olympique de la discipline Jasmine Camacho-Quinn et à la recordwoman du monde Tobi Amusan sur 100 m haies. La Fribourgeoise et la Valaisanne se frotteront quant à elles notamment à la Britannique Keely Hodgkinson et à la Kényane Mary Moraa sur le double tour de piste. Le plateau sera également royal lors du City Event, le concours de la hauteur féminine qui sera organisé le 29 juin à la Place Centrale. Il réunira ainsi Yaroslava Mahuchick, Nicola Olyslagers (née McDermott) et la reine de l'heptathlon Nafissatou Thiam.

Connor Bedard en route vers Chicago Connor Bedard devrait faire ses d�buts en NHL � Chicago Image: KEYSTONE/AP/Darryl Dyck Connor Bedard devrait porter le maillot de Chicago pour ses tant attendus débuts en NHL. Les Blackhawks ont en effet remporté la draft lottery, ce qui leur permettra d'opérer le premier choix dans le prochain repêchage. Alors qu'il n'a pas encore fêté ses 18 ans, Connor Bedard est déjà considéré comme un talent générationnel et sera à n'en pas douter choisi en première position lors de la draft du 28 juin. Auteur de 81 buts et 82 assists en 64 matches dans la ligue junior WHL, il a mené le Canada au titre dans le dernier championnat du monde M20 en récoltant 23 points en sept parties.

Le champion encore battu à Los Angeles LeBron James (� gauche) f�licite Lonnie Walker, l'homme du match. Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Malgré un triple double de Stephen Curry, Golden State est au bord du gouffre. Le tenant du titre est mené 3-1 par les Lakers en demi-finale de la Conférence Ouest. LeBron James (27 points), Anthony Davis (23 points) et leurs coéquipiers ont cueilli un huitième succès de rang à domicile à la faveur de leur succès 104-101 dans l'acte IV de la série. Auteur de 15 points dans l'ultime quarter, Lonnie Walker fut l'homme du match. Avec ses 31 points, ses 10 rebonds et ses 14 assists, Stephen Curry a longtemps porté les Warriors avant de rater deux tirs à 3 points dans l'ultime minute. Golden State n'est parvenu qu'une seule fois à remporter une série après avoir été mené 3-1, en 2016 face à Oklahoma City. L'acte V aura lieu mercredi à San Francisco. A l'Est, Miami, qui a été la dernière équipe qualifiée, n'est plus qu'à une victoire de la finale de la Conférence. Devant son public, le Heat a battu New York 109-101 dans l'acte IV de la série. Avec ses 27 points et ses 10 assists, Jimmy Butler a été à la hauteur de son rang.

Les Golden Knight reprennent la main Un doub� pour Jonathan Marchessault � Edmonton. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Vegas a repris la main dans la demi-finale de la Conférence Ouest qui l'oppose à Edmonton. Victorieux 5-1 au Canada, les Golden Knight mènent désormais 2-1 dans la série. Vegas a forcé la décision grâce à un doublé de Joanathan Marchessault qui a trouvé le chemin des filets pour la première fois dans ces séries finales. La blessure du gardien titulaire Laurent Brossoit à la 12e minute n'a pas pesé. Son remplaçant Adin Hill a détourné les 25 tirs qui lui ont été adressés. Auteur de 13 buts et de 4 assists depuis le début des play-off, Leon Draisaitl est, cette fois, resté "muet" au même titre que son capitaine Connor McDavid. Les deux atouts maîtres des Oilers tenteront de rebondir mercredi lors de l'acte IV qui se déroulera toujours à Edmonton.

Ligue des champions: choc au sommet à Madrid Pour la première demi-finale de la Ligue des champions ce mardi, le tenant du titre Real Madrid reçoit Manchester City, à l'allure de favori. L'ambition du club anglais est sans limite dans le sillage de ses riches propriétaires émiratis qui attendent ce trophée de longue date, comme Pep Guardiola, entraîneur à succès depuis son arrivée à Manchester en 2016, mais qui a toujours calé en Europe malgré la finale perdue contre Chelsea en 2021. Mais ce sommet contre le Real, mardi (21h00) à Madrid, se résume surtout, en ce moment, à un duel de buteurs. Le Ballon d'Or Karim Benzema, 35 ans, contre l'un de ses héritiers au poste de no 9, l'insatiable Erling Haaland, 22 ans. Le Norvégien, arrivé l'été dernier, a déjà marqué 51 buts en 46 matches toutes compétitions confondues, des statistiques phénoménales en Premier League comme en Ligue des champions, dont il domine le classement des buteurs avec 12 unités. Quant au Français, à la saison perturbée par des blessures, il revient en pleine forme, avec dix buts depuis début avril et un trophée tout frais en plus dans l'armoire, la Coupe du roi remportée samedi. Il vise sa sixième "Coupe aux grandes oreilles" et se souvient d'avoir délivré les siens l'an passé au même stade de la compétition, avec un penalty marqué en prolongation face aux Cityzens...

André Heim signe à St. Louis Andr� Heim tente � son tour l'exp�rience en NHL. Image: KEYSTONE/TI-PRESS André Heim file en NHL ! L'attaquant d'Ambri-Piotta, âgé de 25 ans, a signé un contrat "entry level" avec St. Louis. Arrivé au Tessin en 2021 en provenance de Berne, Andre Heim présente un bilan de 61 points (26 buts/35 assists) en 97 rencontres lors des deux dernières saisons. International à 18 reprises, il rejoint une équipe qui sort d'une saison bien laborieuse avec 37 victoires contre 45 défaites pour une 12e place dans la Conférence Ouest,

Un premier tour "jouable" pour les Suisses Une belle carte � jouer pour Stan Wawrinka � Rome. Image: KEYSTONE/EPA/CHEMA MOYA Marc-Andrea Hüsler (ATP 82) et Stan Wawrinka (ATP 84) sont fixés sur le sort qui les attend à Rome. Le Zurichois et le Vaudois feront face mercredi ou jeudi à un premier tour dans leurs cordes. Marc-Andrea Hüsler sera opposé à l'Australien Jason Kubler (ATP 66), Stan Wawrinka au Bélarus Ilya Ivashka (ATP 73). S'ils s'imposent face à ces adversaires qui ne sont pas vraiment des spécialistes de la terre battue, les deux Suisses rencontreront respectivement Bernarbe Zapata Miralles (ATP 38) et Grigor Dimitrov (ATP 33). Dans le tableau du simple dames, Jil Teichmann (WTA 58) est la seule Suissesse admise pour l'instant avant peut-être de recevoir le renfort de Simona Waltert (WTA 122) qui disputera mardi le deuxième et dernier tour des qualifications contre l'Allemande Anna-Lena Friedsam (WTA 88). Exemptée du premier tour, la gauchère rencontrera la gagnante de la partie entre l'Italienne Nuria Brancaccio (WTA 178) et l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 89).

Succès australien à Melfi La troisi�me �tape du Tour d'Italie pour Michael Matthews. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Michael Matthews (Jayco AlUla) s'est imposé au sprint sur la 3e étape du Giro à Melfi. Remco Evenepoel (Soudal) conserve le maillot rose de leader. Sur la ligne, l'Australien a devancé Mads Pedersen et Kaden Groves. Dans les deux seules difficultés du jour (6.3 km à 6.4 % et (3.1 km à 6.1 %), placées à une trentaine de kilomètres de la ligne, l'équipe Jayco AlUl de Matthews a imposé un fort rythme pour éliminer ses adversaires au sprint, Jonathan Milan, vainqueur dimanche, Mark Cavendish et Magnus Cort Nielsen notamment. Deux difficultés franchies en tête par Thibaut Pinot, nouveau leader du classement de meilleur grimpeur avec 12 points. Sur une chaussée glissante, les favoris au classement général n'ont pris aucun risque dans le final. À 9 kilomètres de la ligne, dans un sprint pour la bonification, Remco Evenepoel a battu son adversaire directe Primoz Roglic et grappillé 3 secondes de bonifications, une de plus que le Slovène. Seul Filippo Ganna a été éliminé dans les montées finales. Les deux échappés du jour, Alexander Konychev et Veljko Stojnic du Team Corratec - Selle Italia n'ont, eux, jamais pu peser sur la course.

Taulant Xhaka suspendu pour huit matches Taulant Xhaka manquera les quatre derniers matches de la saison et les quatre premiers de la saison prochaine. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA La saison de Super League a pris prématurément fin pour Taulant Xhaka. Le milieu de terrain du FC Bâle a écopé de huit matches de suspension pour son "pétage de plomb" dimanche contre Zurich (0-2). Xhaka a été puni par la Commission disciplinaire de la Swiss Football League pour une légère voie de fait, une deuxième agression plus lourde et un huitième avertissement de la saison. C'est cette succession d'incidents qui ont conduit à une sanction de huit matches. Quatre seront encore purgés cette saison. Taulant Xhaka pourra malgré tout jouer en Conference League la demi-finale aller jeudi contre la Fiorentina. Le verdict n'a aucune influence sur les compétitions européennes. Ainsi, Xhaka, qui a présenté lundi sur Instagram ses excuses pour son comportement, est sélectionnable. Les autres joueurs exclus dimanche à St-Jacques lors d'un dimanche après-midi bouillant sont moins sanctionnés que Xhaka. Kasim Adams devra purger trois matches de suspension, tandis que Wouter Burger, le troisième Bâlois expulsé et le Zurichois Mirlind Kryezu seront écartés deux matches.

Messi de retour à l'entraînement au PSG Lionel Messi est d�j� de retour � l'entra�nement avec le PSG. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA La sanction de Lionel Messi pour son escapade saoudienne a pris fin avec le retour à l'entraînement lundi de la star du Paris Saint-Germain, a annoncé le club parisien. "Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin", a indiqué le club sur son compte Twitter, avec une photo de l'Argentin en action. Sa mise à l'écart a finalement duré six jours. Il avait été suspendu mardi par le PSG après un voyage promotionnel non autorisé en Arabie Saoudite, pour lequel la "Pulga" s'est excusée dans une courte vidéo postée sur Instagram. "Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends la décision du club. Je demande pardon à mes partenaires et au club", avait-il expliqué en espagnol. Messi a manqué la victoire à Troyes (3-1), dimanche, et pourrait donc revenir pour le match de la 35e journée de Championnat contre Ajaccio, samedi (21h00) au Parc des Princes. Il est aux portes d'un second titre de champion de France, Paris comptant six points d'avance sur Lens (2e) à quatre journées de la fin de la saison. Interrogé après Troyes-PSG, l'entraîneur Christophe Galtier n'avait pas commenté l'affaire Messi. "Je vous fais la même réponse qu'avant le match: c'est un sujet interne, je n'ai aucun commentaire à faire sur Leo", avait-il dit. En fin de contrat avec Paris, Messi (35 ans) est plus proche d'un départ que d'une prolongation, selon des sources concordantes.

Le FC Sion demande à rejouer son match contre Winterthour Les attaquants du FC Sion Mario Balotelli et Giovanni Sio en discussions avec l'arbitre Luca Cibelli lors du match contre Winterthour samedi. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La défaite concédée contre Winterthour (0-1) est contestée par le FC Sion. Lanterne rouge, le club valaisan demande à rejouer le match dans une lettre adressée à la Commission arbitrale de la SFL. Le FC Sion demande que le résultat du match de samedi contre Winterthur soit annulé et le match rejoué. Le club de Tourbillon estime qu'il y a eu une manipulation extérieure envers l'arbitre, M. Cibelli alors que celui-ci avait indiqué un penalty en faveur du FC Sion en fin de match. Le 10e de Super League demande aussi que l'arbitrage suisse soit mis sous la tutelle de la FIFA pour suspicion de manipulation de la compétition. Le club valaisan monte d'un ton en exigeant la présence d'experts neutres dans les bureaux de la VAR pour représenter les clubs le jour de compétition. Dans sa missive, le FC Sion revient sur l'action du penalty non sifflé finalement. Il estime que deux penalties auraient pu être donnés en raison d'une faute de main. Tout d'abord sur le tacle du défenseur, puis dans la continuité lors du dégagement de son coéquipier. Le club accuse la VAR de ne pas avoir montré la totalité de la séquence pour influencer l'arbitre dans sa décision dans le but de fausser le résultat (sic). Selon les dirigeants valaisans lors de l'intervention de Monsieur Cibelli au micro de la RTS, celui-ci a confirmé ne pas avoir reçu la totalité des images demandées pour son analyse.