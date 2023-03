Capela et Atlanta victorieux ++ Duel 100% suisse à Indian Wells

Les Hawks renouent avec la victoire Capela a souffert face � Porzingis mercredi Image: KEYSTONE/AP/Alex Brandon Battu à deux reprises par Miami dans ses deux dernières sorties, Atlanta a renoué avec la victoire mercredi en NBA. Les Hawks ont battu les Wizards 122-120 à Washington pour afficher à nouveau un bilan équilibré (33 succès, 33 défaites). L'homme du match dans le camp des Hawks fut une nouvelle fois le meneur Trae Young (28 points, 10 assists). Mais c'est bien De'Andre Hunter qui a tenu la vedette dans le "money time", réussissant une action à 4 points cruciale à 1'07'' du "buzzer" avant de donner quatre longueurs d'avance à son équipe (119-115) en rentrant ses deux lancers-francs avec 18''1 à jouer. Clint Capela ne fut en revanche pas à la fête mercredi, même s'il a pu inscrire 13 points. Le pivot genevois n'est pas parvenu à contenir l'intérieur des Wizards Kristaps Porzingis, auteur de 43 points (son record en carrière). Le Meyrinois n'a en outre capté que 3 rebonds, son plus faible total sur un match depuis mars 2018.

Teichmann défiera Bencic dans le désert californien Jil Teichmann d�fiera Belinda Bencic � Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le tournoi WTA 1000 d'Indian Wells sera le théâtre d'un derby suisse. Jil Teichmann (WTA 39) défiera en effet Belinda Bencic (WTA 9) en 32e de finale dans le désert californien. La gauchère seelandaise a gagné le droit d'affronter la St-Galloise en battant la qualifiée Ashlyn Krueger (WTA 154) 6-1 6-4 en 1h20' au 1er tour. Elle a nettement dominé les débats face à l'Américaine, même si elle s'est retrouvée menée 0-3 dans le deuxième set avant d'empocher cinq jeux d'affilée pour inverser la tendance. Tête de série no 9 du tableau et exemptée de 1er tour, Belinda Bencic fera figure de favorite pour son premier duel avec Jil Teichmann. La championne olympique de simple a déjà conquis deux titres cette année (Adelaide 2 et Abou Dhabi), alors que la Seelandaise n'a remporté que cinq matches en 2023 (qualifications exclues) et n'a plus dépassé le 2e tour depuis août dernier.

Un 400e point pour Niederreiter Niederreiter a atteint la barre des 400 points en saison r�guli�re mercredi Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Nino Niederreiter a atteint la barre des 400 points en saison régulière de NHL mercredi. L'attaquant grison des Jets a réussi son 201e but dans un match perdu 4-2 par Winnipeg face à Minnesota. El Nino a permis aux Jets de revenir à 3-2 dans cette partie à la 38e minute. Mais le gardien de Minnesota Marc-André Fleury s'est dans l'ensemble montré intraitable mercredi soir, avec 46 arrêts sur les 48 tirs cadrés par des Jets qui n'ont gagné qu'un seul de leurs huit derniers matches. Cette réussite est en outre la 20e de la saison pour Nino Niederreiter, la deuxième en cinq matches depuis son départ de Nashville. C'est la septième fois en onze saisons régulières complètes qu'il atteint la barre des 20 buts, son record (25) ayant été en 2016/2017 sous le maillot de... Minnnesota.

Le Milan tient le choc à Londres Mike Maignan imp�rial dans sa surface: le gardien fran�ais est de retour aux affaires. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Mission accomplie pour le Milan AC ! Pour la première fois depuis onze ans, les Milanais joueront les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sans toucher au génie, les Champions d'Italie ont obtenu le nul 0-0 à Londres face à Tottenham. Victorieux 1-0 au match aller, ils obtiennent une qualification qui ne souffre aucune discussion. A la peine ces dernières semaines, Tottenham n'a jamais été en mesure d'emballer la rencontre. L'expulsion de Cristian Romero à la 77e minute a encore bien compliqué la tâche des Spurs. Seul Harry Kane a représenté un véritable danger pour la défense milanaise. Le retour aux affaires de Mike Maignan change bien des choses pour le Milan AC. Trop longtemps blessé au mollet, le gardien français a su rassurer très vite ses partenaires. Son arrêt dans le temps additionnel sur une tête de Hary Kane renforce encore l'impression que rien de fâcheux ne peut arriver au Milan aussi longtemps que Mike Maignan tiendra sa place.

Pas de remontada pour Paris Une soir�e bien difficile pour Kylian Mbapp� � Munich. Image: KEYSTONE/AP/Andreas Schaad Malgré une équipe en mode "combat" pour une fois, le Paris St. Germain n'a pas renversé la table à Munich. Comme l'an dernier, le PSG ne verra pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Battus 1-0 à l'aller dans leur fief du Parc des Princes, les Parisiens se sont inclinés 2-0 en Bavière. Ils ont pu toutefois croire en leur étoile pendant une heure avant une erreur fatale de Marco Verratti et une baisse de régime sur le plan physique presque étonnante à ce niveau de la compétition. L'Italien perdait le ballon à l'orée de sa surface face à Leon Goretzka et Thomas Müller pour l'ouverture du score d'Eric Choupo-Moting à la 61e. Comme à Paris où les Bavarois avaient gagné grâce à un but de Kingley Coman, c'est à nouveau un ex de la maison qui terrasse le PSG. Comme si rien ne sera épargné à ce club si atypique. Le 2-0 tombé à la 89e minute sur une rupture conclue par Serge Gnabry après une nouvelle perte de balle de Verratti relevait plus de l'anecdote. Il y a longtemps que la messe était dite. Yann Sommer: un arrêt magnifique et une bourde incroyable Toujours invaincu devant Kylian Mbappé, Yann Sommer a tenu un rôle bien contrasté dans cette rencontre. Le Bâlois a, ainsi, réussi un arrêt déterminant sur une tête de Sergio Ramos qui aurait pu permettre au PSG d'égaliser à la 64e. Il fut irréprochable sur ses prises de balle. Il le fut moins dans le jeu au pied avec une bourde incroyable à la 38e minute qui a offert à Vitinha une occasion immanquable. Seulement, la frappe du Portugais dans la cage désertée par Yann Sommer fut à la fois trop centrée et trop molle. Matthijs De Ligt pouvait ainsi sauver la mise de son gardien avec un sauvetage presque miraculeux. Kylian Mbappé n'a donc pas réussi à qualifier à lui tout seul le PSG comme il l'avait suggéré depuis quelques jours. A la peine devant le marquage de Dayot Upamencano, le no 7 du PSG n'a jamais été en mesure de faire basculer ce huitième de finale retour comme il l'espérait. L'absence de Neymar a pesé tout comme le relatif effacement de Lionel Messi qui a peut-être livré à Munich son dernier match en Ligue des Champions si son avenir devait s'écrire aux Etats-Unis.

Amir Saipi blessé au poignet Une blessure qui tombe mal poiur Amir Saipi. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Coup dur pour le FC Lugano ! Son gardien Amir Saipi s'est fracturé la tête de l'ulna de son poignet. Le portier international M21 devra porter une attelle pendant trois semaines pour immobiliser son poignet. Il passera ensuite une IRM pour affiner le diagnostic. Tout indique que le gardien de 22 ans devra très certainement faire l'impasse sur la demi-finale de la Coupe de Suisse que le FC Lugano disputera le 5 avril à Genève face au Servette FC. Déjà titularisé à quatre reprises cette année, le Nigérian Sebastian Osigwe (28 ans) sera appelé à défendre la cage tessinoise ces prochaines semaines.

Tadej Pogacar s'envole Une premi�re option sur la victoire finale de Paris - Nice pour Tadej Pogacar. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Coup double pour Tadej Pogacar (UAE) ! Le Slovène a enlevé la quatrième étape de Paris - Nice avec en prime la prise du maillot jaune de leader. Tadej Pogacar s'est imposé devant le Français David Gaudu au sommet de la Loge des Gardes, petite station de ski de l'Allier. Les deux hommes, qui se sont disputés le sprint final, figurent désormais en tête du classement général, loin devant le Danois Jonas Vingegaard, qui a perdu 43 secondes sur son grand rival slovène. Accélérant à 2,5 km du sommet, Tadej Pogacar a d'abord rejoint David Gaudu, parti en tête, quelques centaines de mètres plus loin. Il devait rester le plus fort sur la ligne après cette ascension finale de 6,7 km à 7,1% de moyenne.

Cavendish: battre le record de Merckx "ne changera pas ma vie" Mark Cavendish a toujours faim de victoires Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Mark Cavendish pourrait battre cet été le record de 34 victoires sur le Tour de France partagé avec Eddy Merckx. Mais il affirme n'y accorder que peu d'importance. Le Britannique refuse de comparer profils de coureurs et les générations. "Ça ne va certainement pas changer ma vie", a dit Cavendish dans une interview au quotidien italien Gazzetta Dello Sport publié mercredi. "Je ne vais pas (sur le Tour) pour juste remporter une victoire de plus, mais pour en gagner autant que possible", a poursuivi le sprinter, qui fêtera ses 38 ans en mai. Penser à la suivante "Une victoire de plus satisferait n'importe qui d'autre, mais moi, quand je gagne une étape, je commence immédiatement à penser à la suivante", a-t-il développé. Cet été, un seul succès lui permettrait de s'emparer du record de nombre des victoires sur la Grande Boucle. Les siennes ont quasiment toutes été remportées au sprint, alors que Merckx avait gagné sur tous les terrains, plat, montagne et contre-la-montre. Le légendaire belge avait gagné cinq fois le classement général (1969, 1970, 1971, 1972, 1974). Gagner aussi longtemps que possible "Ce que je veux, explique Cavendish, c'est être coureur professionnel et gagner aussi longtemps que possible. Et quand on est comme ça, on a besoin d'objectifs pour se motiver (...) Au début de ma carrière, on m'a demandé ce que je voulais. J'ai répondu que s'il existait un livre avec tous les plus grands cyclistes, je voulais y être, peu importe à quelle place". Cavendish, qui court pour l'équipe Astana, est engagé cette semaine sur Tirreno - Adriatico, mais ne s'est pas encore trouvé en position de remporter une étape. Champion du monde 2011, il a remporté au total 161 victoires dans sa carrière, et le classement par points sur le Tour, le Giro et la Vuelta.

Fond: retraite en fin de saison pour Roman Furger Roman Furger lors du dernier Tour de Ski Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Roman Furger (33 ans) mettra fin à sa carrière au terme de la saison. L'Uranais a gagné à quatre reprises le Marathon de l'Engadine et signé deux podiums en Coupe du monde en sprint par équipes. "Cette décision a mûri tout au long de l’hiver. J’ai attendu quelque peu pour la communiquer afin de me concentrer sur mes performances sportives", a expliqué Furger, dont les débuts en Coupe du monde remontent à la saison 2009/10. L'Uranais a dit ne plus avoir la motivation indispensable pour donner son maximum. "Malgré tous les moments incroyablement beaux qu’offre le sport, il est aussi lié à beaucoup de renoncements. J’ai remarqué que la motivation totale, nécessaire pour réaliser les meilleures performances au plus haut niveau, a diminué avec le temps. L’entraînement quotidien avec l’équipe me manquera. Mais je me réjouis désormais de commencer une nouvelle étape de ma vie", a-t-il ajouté. Roman Furger participera dimanche au Marathon de l’Engadine. Il tentera d’égaler Albert Giger, le détenteur actuel du record de victoires (5). Il devrait ensuite faire ses adieux à la compétition à l’occasion des championnats suisses à Silvaplana, prévus du 31 mars au 2 avril.

Un nouveau but pour Denis Malgin Denis Malgin affole la d�fense de San Jose. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Denis Malgin est en passe de donner sa pleine mesure avec Colorado. Le transfuge de Toronto a encore trouvé le chemin des filets avec l'Avalanche. Buteur dimanche lors de la défaite en prolongation face à Seattle, Denis Malgin a inscrit sa septième réussite de la saison, sa cinquième sous ses nouvelles couleurs, lors du succès 6-0 de Colorado face à San Jose. Il a marqué le 5-0 d'un tir imparable du poignet. Denis Malgin et ses coéquipiers ont su relever la tête après trois défaites de rang. Champion en titre, l'Avalanche avait besoin de cette victoire pour conserver une marge de cinq points sur la barre. Un deuxième joueur suisse a soigné ses statistiques mardi soir. Janis Moser a comptabilisé un 24e point avec une passe décisive lors du succès 6-2 d'Arizona devant St. Louis. La soirée fut, en revanche, moins souriante pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Le trio a connu l'amertume de la défaite avec New Jersey, battu 4-3 sur sa glace par Toronto. L'ancien joueur des Zurich Lions Auston Matthews a exploité une pénalité de Timo Meier pour inscrire à 5 contre 4 le but de la victoire à 2'53'' de la sirène.

Leandro Riedi qualifié Leandro Riedi qualifi� pour la premi�re fois dans le tableau principal d'un Masters 1000. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Cela passe pour Leandro Riedi (ATP 135) ! Le Zurichois s'est qualifié pour le tableau principal du Masters 1000 d'Indian Wells. Après une première victoire lundi contre l'Américain Alex Michelsen (ATP 306), Leandro Riedi a assuré son sésame dans le désert californien à la faveur d'un succès sans appel 6-4 6-1 devant le Français Alexandre Muller (ATP 129). Son adversaire au premier tour ce jeudi sera le gaucher britannique Jack Draper (ATP 56). Stan Wawrinka (ATP 100) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 51) seront également en lice ce jeudi. Le Vaudois affrontera l'Australien Aleksandar Vukic (ATP 186), qui est issu des qualifications. Quant au Zurichois, il rencontrera l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 120). Jil Teichmann (WTA 39) sera, en revanche, sur le court ce mercredi. La gauchère sera opposée à une qualifiée en la personne de l'Américaine Ashlyn Krueger (WTA 154). En cas de succès, elle affrontera... Belinda Bencic (WTA 9) vendredi.

Ligue des champions: Chelsea retrouve des couleurs Havertz marque le penalty du 2-0 Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Chelsea s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Blues ont battu Borussia Dortmund 2-0 à Londres, après avoir perdu 1-0 à l'aller. Les hommes de Graham Potter ont sans doute livré leur meilleure performance depuis longtemps. Ils ont marqué par Sterling (44e) et Havertz (53e/pen), lequel avait tiré sur le poteau en première mi-temps. Chelsea a ainsi - enfin - marqué plus d'un but dans un match en 2023. Le timing s'est avéré idéal, mais aussi nécessaire. Car si les Londoniens veulent aussi disputer la Ligue des champions la saison prochaine, ils ne disposent que d'un moyen, soit aller au bout lors de l'exercice en cours. Fin de série Blessé à l'entraînement en fin de semaine dernière, Gregor Kobel n'était pas assez remis pour tenir sa place à Stamford Bridge. Le gardien suisse, héros du match aller, a été remplacé par Alexander Meyer. Ce dernier n'a pas démérité, ne pouvant rien sur les deux buts encaissés. Le BVB, qui avait gagné ses dix matches depuis le début de l'année, a vu cette belle série prendre fin au plus mauvais moment. Pourtant, les Allemands ont bénéficié de quelques occasions dans cette partie dont le coup d'envoi avait été retardé d'une dizaine de minutes, le bus du Borussia étant pris dans les bouchons. Mais Arrizabalaga a mis son veto devant Reus (17e) et Wolf (65e/95e), alors que Bellingham a manqué un but tout fait (58e). Denis Zakaria est entré en fin de match (87e) pour Chelsea. Benfica cartonne Benfica Lisbonne a comme prévu composté son billet pour les quarts de finale. Les Portugais, qui s'étaient déjà imposés 2-0 en Belgique lors du match aller, ont à nouveau dominé le Cercle Bruges, cette fois sur le score de 5-0. Largement supérieur, le Benfica a fait la différence en fin de première période. Rafa Silva (38e) et Ramos (45e) ont fait craquer la défense belge, tous deux après de belles actions individuelles dans la surface. Ramos (57e), Joao Mario (71e/pen) et Neres (77e) ont ensuite encore salé l'addition pour des visiteurs qui ont sauvé l'honneur par Meijer (87e).

Fribourg dans la nasse, Berne prend une option Le Fribourgeois Christoph Bertschy se d�barrasse du palet avant l'arriv�e du Luganais Elia Riva. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron se retrouve dos au mur après sa défaite à domicile 2-1 face à Lugano dans les pré-play-off. Le CP Berne a pris une option sur la qualification avec un succès net 5-1 contre Kloten. Comme l'an dernier à Genève, Lugano est venu remporter en Suisse romande le premier match des pré-play-off qui se disputent au meilleur des trois matches seulement. Les joueurs de Christian Dubé sont condamnés à s'imposer jeudi à la Resega sous peine de mettre un terme à leur saison. Comment les Fribourgeois se sont retrouvés dans une situation précaire ? En premier lieu par leur manque d'efficacité en supériorité numérique. Ils ont bénéficié de cinq opportunités et n'ont finalement marqué qu'une fois Jacob De la Rose à la 33e. Les coéquipiers de Reto Berra étaient déjà depuis longtemps privés des services de David Desharnais, exclu pour le match à la suite d'un piqué de la canne entre les jambes du Canadien Troy Josephs (22e). Si les Fribourgeois ont réussi à passer les 5 minutes sans encaisser, ils ont quand même cédé face à Michael Granlund à la 29e. Le but décisif est tombé juste avant la sirène du deuxième tiers-temps. Kris Bennett a trompé Berra non sans qu'une suspicion de faute demeure pour une charge de Marco Müller dans le dos de Dave Sutter (39e). La domination de Gottéron fut vaine lors de l'ultime période. Les Fribourgeois, qui avaient battu à quatre reprises les Tessinois en qualification, sont au bord de l'élimination. Des coups bas à Berne L'engagement de ce premier match entre Berne et Kloten n'avait plus rien à voir avec la qualification. Les coups bas ont plu. Premier accusé: Tristan Scherwey coupable d'un coup de crosse inapproprié sur Keanu Derungs en regagnant son banc. Le Fribourgeois a évité de peu la pénalité de match, mais a tout même pris un 2 x 2'. Le club de la capitale s'est retrouvé à 3 contre 5. Arttu Ruotsalainen n'a pas manqué l'occasion pour ouvrir la marque (12e). L'indiscipline de son leader a failli placer Berne dans la difficulté. Tyler Ennis a égalisé à la 17e avant que l'Allemand Dominik Kahun ne mystifie le portier Metsola en tournant derrière la cage avant de le battre. Une pénalité sévère infligée à Dario Meyer a permis à Simon Moser de porter le score à 3-1 avant que Marc Marchon ne mette son coude dans la tête de Chris Domenico pour obtenir un aller simple direction le vestiaire (31e). Les Zurichois ont courageusement passé leur infériorité numérique avec l'aide de Metsola. Mais face à ce Berne physique, les coéquipiers de Ang ont fini par céder. Ils ont encaissé trois buts en infériorité numérique et un sur une pénalité différée.

Alexis Monney ne skiera plus cet hiver Alexis Monney lors de la descente de Kitzb�hel Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Alexis Monney (23 ans) ne skiera plus cette saison. Le Fribourgeois, qui a chuté lors de la descente d'Aspen samedi, souffre d'une rupture partielle du ligament interne du genou droit. Monney a passé des examens à la clinique Hirslanden à Zurich, après son retour d'Amérique du Nord. Il va cependant pouvoir éviter une opération, sa blessure étant traitée de manière conservative. Le Fribourgeois a été une des révélations de l'hiver. Il a notamment pris le 10e rang de la descente du Lauberhorn à Wengen avant de se classer 11e sur la mythique Streif de Kitzbühel.