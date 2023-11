Carlos Alcaraz a les crocs ++ Les Hawks lourdement battus

Alcaraz assure qu'il va "empêcher" Djokovic de dominer en 2024 Carlos Alcaraz a les crocs pour 2024. Image: KEYSTONE/EPA/Jose Mendez L'Espagnol Carlos Alcaraz, no 2 mondial derrière l'indétrônable Novak Djokovic, a assuré mardi qu'il allait "empêcher" le Serbe de dominer la saison 2024, promettant une année "très intense". "Djokovic a dit qu'il était prêt pour remporter les quatres Grands Chelems et l'or olympique, mais nous, on est là pour l'en empêcher", a déclaré le joueur à Mexico, où il doit disputer un match exhibition mercredi. Vainqueur de six tournois en 2023, dont Wimbledon, où il a justement vaincu Djokovic en finale, en 2023, Alcaraz a connu une deuxième partie de saison plus décevante, ne parvenant pas à remporter un autre tournoi après sa victoire sur le gazon londonien. "La première partie de ma saison a été spectaculaire, mais après Wimbledon, j'ai connu une période un peu négative", a reconnu Alcaraz. "Mais je crois que c'est normal et qu'il faut que j'apprenne de ces situations". "Préparez votre téléviseur" Et l'Espagnol a suggéré à ceux qui le critiquent "de préparer leur téléviseur, et de (le) suivre en 2024, parce que ça va être une année pleine d'énergie et de bons moments, on va s'entraîner et lutter pour que l'année soit au même niveau ou même meilleure encore que cette année". Souvent promis à la domination du tennis mondial depuis son arrivée sur le circuit mondial, Alcaraz, 20 ans et déjà 12 titres ATP remportés, a assuré ne pas avoir changé. "Je suis toujours le même garçon, être connu ne va pas changer ma personnalité ou l'homme que je suis, même avec toutes les attentes des gens qui me comparent à Federer ou Rafa (Nadal, ndrl). J'essaie de mettre de côté ces commentaires et de me concentrer sur mon propre cheminement", a-t-il déclaré. Alcaraz doit affronter mercredi lors d'une rencontre exhibition l'Américain Tommy Paul, 26 ans et no 13 mondial, dans une enceinte de 42'000 places. Avant leur rencontre, l'ex-no 1 mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki, aujourd'hui 238e, sera opposée à la Grecque Maria Sakkari (no 9).

Une 2e défaite d'affilée pour les Hawks Clint Capela (15) et les Hawks ont été lourdement battus à Cleveland Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Atlanta a subi mardi sa deuxième défaite d'affilée, la 9e en 17 matches joués cette saison en NBA. Les Hawks de Clint Capela se sont inclinés 128-105 sur le parquet de Cleveland. Clint Capela, dont le temps de jeu fut limité à 22 minutes, s'est fait l'auteur de 14 points, 9 rebonds, 2 contres et 2 interceptions face aux Cavaliers. Mais le Genevois affiche un bien pâle différentiel de -24 au terme de cette partie. Pivot no 2 dans la hiérarchie des Hawks, Onyeka Okongwu présente des statistiques similaires, avec 13 points, 9 rebonds et 2 assists en 22' de jeu également. Mais avec un bilan personnel de +1, le "meilleur" de son équipe. Atlanta a il est vrai souffert face à une équipe qui devait s'imposer le plus largement possible pour espérer se qualifier en phase finale du nouveau "In-Season Tournament". Cleveland est toutefois également éliminé de cette Coupe NBA, créée pour dynamiser une interminable saison régulière. Les Cavaliers (3 victoires-1 défaite dans ce tournoi) sont devancés à la différence de points par les Knicks au terme de la phase de poules, dans laquelle Atlanta n'a gagné qu'un match. New York accompagne les Lakers, Indiana, Boston, Milwaukee, Phoenix, la Nouvelle-Orléans et Sacramento en quarts de finale (4/5 décembre).

Les Predators enchaînent un 6e succès d'affilée Forsberg (à gauche) a donné la victoire à Nashville en profitant d'un assist de Josi (à droite) Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Les Predators de Roman Josi ont trouvé leur rythme. Nashville a signé mardi sa sixième victoire consécutive en NHL, la 11e en 21 matches, en battant Pittsburgh 3-2 après prolongation. Les Predators, qui menaient 2-0 à l'entame du troisième tiers, ont forcé la décision après 14 secondes en "overtime" sur une réussite de Filip Forsberg. Roman Josi a été crédité de la passe décisive sur ce but du Suédois, auteur d'un solo époustouflant. Le Bernois en est à 16 points cette saison, dont 12 assists. New Jersey a pour sa part marqué le but décisif à 23 secondes de la fin du temps réglementaire face aux Islanders, battus 5-4 à Newark. Le capitaine Nico Hischier a signé le 4-4 en supériorité numérique à la 52e pour les Devils, qui étaient menés 4-2 après 33'05. Hischier en est ainsi à trois points en deux matches disputés depuis son retour aux affaires, ces deux matches ayant d'ailleurs été remportés par les Devils. Akira Schmid s'est également illustré mardi: le Bernois, qui a remplacé Vitek Vanecek à 2-4 à la 34e minute, a repoussé les huit tirs cadrés par les Islanders.

Dortmund qualifié, le Milan AC en grand danger Pour les joueurs du Milan AC, la pilule est amère. Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Dal Zennaro Le Borussia Dortmund s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à son succès 3-1 sur la pelouse de l'AC Milan, en grand danger d'élimination. L'AC Milan ne verra peut-être pas l'Europe ce printemps. Les Lombards ont concédé un revers sans discussion contre Borussia Dortmund. Tout avait mal commencé pour eux quand Olivier Giroud a manqué la transformation d'un penalty à la 6e minute. Quatre minutes plus tard, Reus se montrait plus habile dans le même exercice pour ouvrir le score. Après la jolie égalisation de Chukwueze au terme d'un solo qui n'a laissé aucune chance au portier suisse Gregor Kobel, les joueurs de la Ruhr ont fait la différence par Bynoe-Gittens (59e) et Adeyemi (69e). Les Milanais sont désormais derniers et doivent absolument gagner à Newcastle en espérant que le PSG ne s'impose pas à Dortmund. Les Français ont eu très chauds. Ils n'ont obtenu le match nul 1-1 contre Newcastle qu'à la 98e minute sur un penalty de Mbappé. Ils restent donc deuxièmes, mais devront obtenir un bon résultat à Dortmund. Malgré tout leur armada offensif, ils ont été incapables de battre Newcastle. Pis, ils se sont même retrouvés menés sur un but d'Isak après un mauvais renvoi de Donnarumma (24e). Barcelone s'est qualifié pour les huitièmes de finale à la faveur de son succès 2-1 face à un Porto, difficile à manoeuvrer. Cancelo et Joao Felix ont marqué pour les Catalans. Dans la poule E, l'Atletico Madrid a assuré sa qualification grâce à son succès 3-1 sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Des autogoals de Geertruida et de Gimenez et une réussite de Hermoso ont permis aux hommes d'assurer un précieux succès. La Lazio Rome, dominatrice 2-0 du Celtic Glasgow, accompagnera les Espagnols en huitièmes de finale.

L'hiver au chaud Lewin Blum tout à sa joie après le 2-0. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Young Boys passeront l’hiver au chaud ! Victorieux 2-0 de l’Etoile Rouge Belgrade au Wankdorf, ils poursuivront leur parcours européen l’an prochain. Ce succès leur assure, en effet, un repêchage en seizième de finale de l’Europa League. Les Bernois termineront à la troisième place de leur poule derrière les intouchables Manchester City et Leipzig. Ce rang colle pleinement aux ambitions d’un club qui a, pour l’instant, gagné plus de... 24 millions de francs dans cette campagne européenne. Une équipe qui n'aura rien lâché Acquis avant la demi-heure, ce succès récompense une équipe qui n’aura rien lâché durant 90 minutes et qui aura su exploiter pleinement ses temps forts. Portée par son formidable public, elle a, comme lors du barrage face au Maccabi Haifa, su être à la hauteur de l’événement. A l’heure où l’équipe nationale traverse bien des turbulences, la bravoure des Bernois redonne la foi à ceux qui veulent croire que le football suisse peut encore briller sur la scène internationale. Deux buts sur leurs deux premières occasions et un gardien qui a réussi l’arrêt qu’il fallait réussir : le scénario de la première période ne fut pas loin d’être idéal pour les Young Boys. La formation de Raphaël Wicky a, ainsi, su pleinement exploiter les errances presque étonnantes à ce niveau de la compétition de la défense adverse sur les corners pour prendre le large. A la 8e, Loris Benito, au second poteau, provoquait la déviation malheureuse dans ses propres filets de Kosta Nedeljkovic. A la 29e, Mohamed Camara récupérait un ballon dans la surface pour servir en retrait Lewin Blum dont la frappe abusait Omri Glaser. La responsabilité du gardien israélien est engagée sur ce 2-0 qui ouvrait une voie royale aux Young Boys. La réponse de Racioppi Après une frayeur sur son premier dégagement compensée heureusement par un arrêt de grande classe, Anthony Racioppi devait livrer parfaitement la marchandise. A la 23e, il gagnait son duel avec Osman Bukari qui s’était présenté seul devant lui. Cet arrêt entre les deux réussites bernoises s’apparentait bien au tournant de ce match. A la reprise, Etoile Rouge n’avait pas d’autre alternative que de tenter le tout pour le tout. Au fil des minutes, l’emprise des Serbe était de plus en plus pesante avec ce tir sur le poteau d’Inbeom Hwang (57e). A la 63e, Racioppi devait une fois de plus opposer son veto, cette fois sur une tentative de Jean-Philippe Krasso. Cible de la presse de boulevard depuis trois jours après sa double erreur sur l’ouverture du score du FC Zurich, celui qui est désormais préféré à David von Ballmoos a su répondre présent lorsque les circonstances l’ont exigé. La troisième parade décisive de la soirée du portier bernois a sonné le glas pour l'Etoile Rouge. On fut, ensuite, bien plus proche du 3-0 que du 2-1 avec les deux chances en or de Jean-Pierre Nsame (72e) et d'Ulisses Garcia (77e). Deux ultimes actions qui rappellent combien les Young Boys peuvent être également redoutables dans le jeu de rupture.

Lausanne encore vainqueur, Genève piégé Genève-Servette a trébuché en déplacement à Kloten. Image: KEYSTONE/PostFinance Le LHC a signé mardi soir son cinquième succès consécutif en National League. Les Lions ont dominé Langnau 6-2. Genève-Servette a pour sa part souffert, battu 4-3 à Kloten. Trois buts inscrits en deuxième moitié de première période ont permis à Lausanne de voir venir, face à des Langnau Tigers qui n'ont dans un premier temps pu que constater les dégâts. Damien Riat a même enfoncé le clou peu après l'entame de l'ultime période, avec une réussite inscrite en infériorité numérique pour porter le score à 4-0. Les Vaudois se sont toutefois mis en danger quelques minutes plus tard, en encaissant deux buts signés Vili Saarijärvi en l'espace de cinq minutes. Mais l'alerte n'a été que passagère, Théo Rochette marquant le but de la sécurité dans une cage désertée par Stéphane Charlin au profit d'un patineur supplémentaire. Lausanne a même salé l'addition finale par Michael Hügli à 5 secondes du terme. Ce succès permet aux hommes de Geoff Ward de conserver leur 4e place au classement, dans le sillage des Zurich Lions, également vainqueurs 4-2 sur la glace du leader Zoug. Les Aigles battus malgré une belle remontée Les choses ont été beaucoup plus compliquées pour Genève-Servette, battu 4-3 en déplacement à Kloten. Les Aigles peuvent s'en vouloir d'avoir concédé la défaite face aux Aviateurs, pénultièmes du classement, après avoir refait un retard initial de trois buts. La soirée avait mal démarré pour les visiteurs, cueillis à froid par des Zurichois opportunistes dès la 2e minute. Jonathan Ang a même doublé la mise à la 16e, juste avant qu'une réussite de Marc-Antoine Pouliot ne soit annulée à la suite d'un coache's challenge pour une obstruction sur le gardien Metsola. Pire encore pour les Genevois, Ang a donné des ailes aux joueurs de l'Unterland en marquant encore dès le début du tiers médian. Pas du genre à baisser les bras, les champions en titre ont fini par trouver la faille à la 28e grâce à Vincent Praplan. L'attaquant valaisan a même fait coup double pour relancer le match moins de quatre minutes plus tard. L'égalisation attendue est tombée comme un fruit mûr après seulement 57 secondes de jeu dans la dernière période, sur une action conclue par Tim Berni. Sur leur lancée, les Genevois ont ensuite laissé filer de deux occasions de s'offrir le match lorsque les Zurichois ont écopé de pénalités successives. Un manque de réalisme dont n'a pas fait preuve Miro Aaltonen, venu crucifier Gauthier Descloux à moins de deux minutes de la sirène finale et offrir la victoire 4-3 à Kloten, ravi de pouvoir se relancer après son récent changement d'entraîneur. Dans les autres rencontres de la soirée, Bienne a réussi une jolie opération en allant s'imposer 5-2 à Ambri, alors que Lugano a fait voler en éclats Rapperswil, battu 6-1 par les Tessinois.

Les exclusions temporaires vont être mises à l'essai chez les pros Le carton blanc se situerait entre l'arvertissement et l'exclusion définitive. Image: KEYSTONE/EPA/Elvis Gonz�lez L'Ifab, gardien des lois du jeu, a recommandé la mise à l'essai des exclusions temporaires dans le football professionnel, mardi lors de sa réunion annuelle à Londres. Il s'agit d'une initiative visant à réprimer les divers écarts de conduite des joueurs. En 2017, l'International Football Association Board (IFAB) a validé la mise en pratique d'exclusions temporaires, dans le but d'apaiser d'éventuelles tensions sur le terrain et d'améliorer le fair-play, dans les catégories amateurs, de jeunes, de vétérans ou encore pour personnes handicapées, sous réserve d'approbation de chaque fédération nationale et confédération. En France, l'expulsion temporaire, à savoir un carton blanc infligé au contrevenant, sommé d'aller se calmer pendant dix minutes, est en vigueur depuis 2018 dans les compétitions amateurs. Le foot professionnel n'est pour l'heure pas concerné par cette mesure et c'est ce qui pourrait donc changer à l'avenir. Les membres du conseil d'administration de l'IFAB ont également soutenu une proposition, qui sera mise à l'essai, selon laquelle seul le capitaine de l'équipe pourrait approcher l'arbitre dans certaines situations de jeu. L'ensemble de ces propositions seront examinées lors de l'assemblée générale annuelle de l'instance à Glasgow en mars 2024. "Lorsque nous nous sommes penchés sur la question des exclusions temporaires - et il est clair que le protocole doit être développé - nous nous sommes intéressés aux écarts de conduite (...) Mais nous avons également évoqué d'autres motifs, notamment les fautes tactiques", a expliqué Mark Bullingham, membre du conseil d'administration de l'IFAB et directeur général de la Fédération anglaise de football. Eradiquer les fautes tactiques "La frustration des supporters est immense, lorsqu'ils voient une contre-attaque prometteuse avortée par une faute tactique. Et la question de savoir si un carton jaune est suffisant pour la sanctionner nous a amené à nous demander si le carton blanc ne devrait pas également être une option", a-t-il développé. Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, qui siège à la sous-commission technique de l'IFAB, a dit que la mise à l'essai de l'exclusion temporaire dans le foot professionnel pourrait intervenir dès la saison prochaine, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale de l'instance en mars. "L'essai a été concluant chez les amateurs. Nous parlons maintenant d'un niveau bien plus élevé, hautement professionnel. Nous devons élaborer quelque chose qui fonctionne ou qui soit digne du football de haut niveau", a-t-il exposé.

Dominic Stricker perd d'entrée au Masters des jeunes Dominic Stricker a perdu son premier match au Masters des jeunes (archive). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker (ATP 94) a manqué son entrée aux finales NextGen. Dans ce Masters ATP des jeunes en Arabie Saoudite, il s'est incliné en quatre sets face à l'Italien Flavio Cobolli (ATP 100). Stricker ne fut pas aussi loin de son adversaire que pourrait le laisser croire le score net de 2-4 4-3 (9/7) 1-4 2-4. Au contraire: le Bernois a remporté un point de plus que son adversaire sur toute la partie, mais n'a su concrétiser qu'une seule de ses douze possibilités de break. En revanche, Cobolli s'est montré plus efficace dans cette phase de jeu puisqu'il a pris à quatre reprises le service de Stricker sur cinq opportunités. C'est là qu'il a fait la différence. Après ce revers initial, Stricker sera déjà sous pression ce mercredi. Pour le compte de la deuxième journée du groupe Vert, il affrontera Arthur Fils (ATP 36). Tête de série no 1, le Français s'est imposé en cinq sets face à l'Italien Luca Nardi (ATP 115) pour son entrée en lice. Le tournoi, qui se déroule pour la première fois en Arabie Saoudite, est non seulement doté d'un tableau des prix de 2 millions de dollars, mais est également disputé sur un mode spécial. Les matches sont joués aux trois sets gagnants, mais les sets ne peuvent aller que jusqu'à 4 jeux. A 3-3, place au tie-break.

Equipe de Suisse: Murat Yakin confirmé pour l'Euro 2024 Pas de révolution à l'ASF, Murat Yakin reste en poste pour l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Andreea Alexandru La Suisse disputera l'Euro 2024 avec Murat Yakin (49 ans) comme sélectionneur. L'ASF a confirmé le Bâlois à son poste, malgré une fin de campagne de qualification peu convaincante. Yakin a atteint les objectifs fixés dans son contrat, avec récemment la qualification pour la phase finale de l'Euro en Allemagne l'été prochain. "Même si nous avons fait quatre matches nuls et perdu une fois lors des derniers matches de qualification, Murat Yakin a toute notre confiance", a expliqué Dominique Blanc, président de l'Association suisse de football. L'ASF était sous pression, car elle ne pouvait décemment pas se rendre samedi à Hambourg au tirage au sort de l'Euro sans avoir clarifié la situation quant au poste de sélectionneur. C'est désormais chose faite. Mais cette confirmation n'est valable que jusqu'après l'Euro. Une nouvelle évaluation sera faite après le tournoi pour définir les prochaines étapes, a expliqué l'ASF dans son communiqué.

Barcelone: opération du genou droit pour Gavi Gavi s'est blessé contre la Géorgie Image: KEYSTONE/EPA/R. GARCIA Le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone Gavi (19 ans) a été opéré avec succès. Il s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou droit en sélection. Sa saison serait déjà terminée. Le Barça n'a toujours pas précisé la durée d'indisponibilité de son joueur, qui a également subi "une suture méniscale" mardi, mais la presse espagnole l'évalue désormais à huit mois. L'international espagnol ratera donc le reste de la saison avec le FC Barcelone, actuel quatrième de Liga, et est très incertain pour l'Euro 2024 et les Jeux olympiques de Paris. Déjà indispensable en club et en sélection, le milieu barcelonais s'était blessé au cours d'un match sans enjeu de la Roja contre la Géorgie (3-1) le 19 novembre dernier, alors que l'Espagne était déjà qualifiée pour l'Euro.

Cristiano Ronaldo refuse un penalty injustifié Cristiano Ronaldo s'est illustré de belle manière Image: KEYSTONE/EPA/STR Cristiano Ronaldo s'est illustré par son fair-play lundi en Ligue des champions asiatique. Il a signifié à l'arbitre qui venait de lui accorder un penalty qu'aucune faute n'avait été commise sur lui. Après consultation de la VAR, le Chinois Ma Ning, qui venait de siffler après un contact litigieux dans la surface entre le Portugais d'Al Nassr et le défenseur de Persepolis Soroush Rafiei, est revenu sur sa décision. A peine tombé à terre après le tacle du joueur iranien en tout début de rencontre, Ronaldo a bondi sur ses pieds, agitant le doigt en direction de l'arbitre pour lui indiquer qu'il n'y avait pas lieu de donner un penalty. La rencontre disputée à Ryad, comptant pour l'avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions asiatique, s'est achevée sur le score de 0-0. Largement en tête de son groupe, Al Nassr était déjà assuré de disputer les 8es de finale.

Une deuxième "finale" pour les Young Boys Une seconde "finale" en l’espace de trois mois: comme celle de Maccabi Haifa le 29 août dernier, la venue de l’Etoile Rouge ce mardi au Wankdorf revêt un immense enjeu pour les Young Boys. En cas de succès, la formation de Raphaël Wicky sera assurée de disputer en février prochain les seizièmes de finale de l’Europa League avec l’espoir de vivre un printemps enchanteur sur la scène européenne. Il convient d’espérer que les Bernois témoigneront face aux Serbes du même brio que devant les Israéliens lors du barrage de la Ligue des Champions qu’ils avaient remporté 3-0. Même si tout reste ouvert en cas de match nul, les Young Boys ont vraiment intérêt à s’imposer mardi pour terminer à la troisième place de ce groupe G derrière Manchester City et Leipzig. Ils accusent en effet une différence de buts plus négative que celle de l’Etoile Rouge (-7 contre -5). Par ailleurs, qui peut affirmer que se déplacer à Leipzig lors de la dernière journée comme le feront les Young Boys le 13 décembre sera plus "aisé" que de recevoir Manchester City pour l’Etoile Rouge? Oui, la victoire sera impérative pour les Young Boys, surtout trois jours après s’être incliné au Letzigrund face au FC Zurich et cinq jours avant d’accueillir le Servette FC dans un nouveau choc au sommet de la Super League. Pour l’obtenir, les Young Boys ne manqueront pas d’atouts. Avec le soutien d’un public qui joue pleinement dans cette phase de poules son rôle de douzième homme, avec les particularités du jeu sur une pelouse artificielle qu’ils maîtrisent à la perfection, avec la classe d’un Meschack Elia et du néo-international Filip Ugrinic et avec l’instinct du buteur de Jean-Pierre Nsame, Raphaël Wicky veut croire que son équipe est suffisamment armée pour battre les Champions d’Europe de 1991. Privés de Kastriot Imeri et de Cédric Itten, lequel ne reviendra pas avant janvier, les Young Boys abordent bien cette rencontre avec une énorme pression sur les épaules même si Raphaël Wicky s’efforce de l’évacuer. "Je ne dis pas que l’on doit gagner mardi, je dis seulement que cette rencontre nous offre une chance extraordinaire", lâche le technicien valaisan.

Un naufrage et un record pour LeBron James LeBron James: la pire défaite de sa carrière face au Philadelphia de Joel Embiid. Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Le naufrage des Lakers à Philadelphie – une défaite 138-94 – a coïncidé avec un nouveau record pour LeBron James : celui du plus grand nombre de minutes passé sur les parquets de la NBA. Le temps de jeu de LeBron James s’élève désormais à 66'319 minutes, soit 24 de plus que celui de Kareeem Abdul-Jabbar. L'ironie veut qu'il batte ce record le soir où il a concédé sa plus large défaite en 21 ans de carrière avec cet écart de 44 points. Auteur du sixième triple double de sa carrière avec 30 points, 11 rebonds et 11 assists, Joel Embiid a parfaitement tenu son rang. Le MVP de la saison dernière a survolé les débats dans cette rencontre qui a vu les 76ers réussir... 22 tirs primés. Par ailleurs dans le choc des cancres, Washington s’est imposé 126-107 à Detroit pour mettre un terme à une série de neuf défaites de rang. Pour les Pistons, en revanche, la descente aux enfers se poursuit avec ce quatorzième revers consécutif.

Equipe de Suisse: une décision sur Murat Yakin très bientôt Stop ou encore pour Murat Yakin avec l'équipe de Suisse? Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'avenir de Murat Yakin à la tête de l'équipe de Suisse devrait être clarifié ces prochains jours. Selon "CH Media" et "Nau.ch", l'ASF renoncerait à attendre le tirage au sort de l'Euro 2024. Après la défaite en Roumanie, Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, avait indiqué qu'une analyse serait effectuée après le tirage des groupes prévu samedi à Hambourg. Une décision était ensuite attendue pour mi-décembre. Une telle manière de faire aurait conduit Yakin à se rendre au tirage au sort, même sans garantie d'être encore en poste l'été prochain. Mais selon plusieurs médias, le sélectionneur n'ira dans la ville du nord de l'Allemagne que s'il est confirmé pour la phase finale de l'Euro. La décision sur une éventuelle rupture du contrat de Yakin revient au comité central de l'ASF présidé par Dominique Blanc. Celui-ci a réitéré plusieurs fois sa confiance en Yakin et l'a même confirmé pour l'Euro. A contrario, Tami s'est montré récemment plus critique. Après la conclusion de la qualification, avec une série d'une victoire en sept matches, le Tessinois avait certes dit que le bilan parlait pour le sélectionneur, qui a obtenu la qualification de son équipe. "Mais on ne doit pas sous-estimer le développement négatif de l'équipe", avait-il ajouté, laissant ainsi place à toutes les spéculations.