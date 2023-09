Carlos Sainz partira en pole position du GP de Singapour

Rapperswil-Jona sort Yverdon en Coupe Le Luganais Mattia Bottani se bat pour la balle entre les Lanc�ens Annouar Aiachi et Ibrahim Bamba. Image: KEYSTONE/Pierre Albouy Rapperswil-Jona a fêté le plus grand succès de sa jeune histoire en Coupe de Suisse. Les St-Gallois ont sorti Yverdon et se retrouvent pour la première fois en huitièmes de finale. Membre de la Promotion League (D3), Rapperswil-Jona n'occupe que la 16e place. Meilleur romand de Super League (7e) avec une victoire contre Servette et un nul contre Young Boys, Yverdon s'est laissé surprendre. A la 65e minute, le Portugais de Genève André Ribeiro a inscrit le but en or. L'attaquant, qui a joué 30 matches de Super League pour St-Gall et Grasshopper, a marqué sur une action de contre. Lugano a, lui, évité le piège. Les Tessinois se sont imposés 3-0 sur la pelouse du FC Lancy, club genevois de 2e ligue interrégional. L'international slovène Zan Celar a inscrit un doublé dont le premier but dans le temps additionnel de la première mi-temps. Mattia Bottani a complété la marque pour le vainqueur de la Coupe 2022 et finaliste l'an dernier.

Sepp Kuss promis à la victoire, Jumbo vers un triplé historique Sepp Kuss, le fid�le co�quipier r�compens�. Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Sauf accident, l'Américain Sepp Kuss va remporter dimanche son premier Tour d'Espagne et offrir à son équipe Jumbo-Visma un triplé historique dans les grands Tours cette année. La 20e étape, remportée samedi par le Néerlandais Wout Poels à Guadarrama, n'a pas apporté de changement au classement général où Kuss précède toujours ses coéquipiers et habituels leaders Jonas Vingegaard et Primoz Roglic avec respectivement 17 secondes et 1 min 8 sec d'avance. La dernière étape, aux allures de défilé dimanche soir sur un circuit urbain à Madrid, devrait définitivement geler ces positions. Les trois hommes ont franchi la ligne bras dessus bras dessous pour célébrer déjà leur triomphe. "C'était un moment très spécial de vivre ça avec mes deux coéquipiers. J'y suis presque", a-t-il savouré, après être tombé dans les bras de son épouse. En plaçant trois coureurs aux trois premières places, l'armada Jumbo-Visma opère une razzia inédite sur la Vuelta depuis l'équipe Kas-Kaskol en 1966 dans un contexte nettement moins compétitif. Gagner les trois grands Tours la même année, après la victoire de Roglic dans le Giro et celle de Vingegaard sur le Tour de France, est un exploit encore plus grand. Même des super puissances comme Banesto, Sky ou, dans un passé plus lointain, Peugeot, Renault Gitane, Molteni ou Bianchi s'y étaient cassé les dents. Le patron a tranché Que la victoire revienne à Sepp Kuss, deuxième Américain à gagner un grand Tour depuis Chris Horner en 2013 déjà à la Vuelta, est inattendu dans la mesure où le "kid de Durango" est cantonné d'habitude à un rôle d'équipier. Cette année, il a aidé Vingegaard à remporter un deuxième Tour de France consécutif et Roglic à gagner le Giro. Dévoué et endurant, il est l'unique coureur de tout le peloton avec l'Espagnol Luis leon Sanchez à avoir participé aux trois grands Tours cette année. A la Vuelta aussi, Kuss, 29 ans, était parti pour remplir comme d'habitude son rôle de lieutenant en montagne. Mais après avoir pris le maillot rouge de leader lors de la 8e étape, il s'est soudainement retrouvé dans la peau d'un leader, jetant la confusion au sein de son équipe qui, confrontée à une situation très inhabituelle, ne savait pas comment concilier les ambitions de ses cadors avec l'émergence de leur meilleur assistant. S'en sont suivis quelques jours de flottement jusqu'à ce que le patron de l'équipe, Richard Plugge, tranche lors d'une réunion au sommet mercredi soir: ce sera Sepp Kuss.

Sainz en pole position à Marina Bay, Verstappen éliminé en Q2 Carlos Sainz partira en pole position � Singapour Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE CHIA Carlos Sainz (Ferrari) partira en pole position du GP de Singapour. Solide leader du championnat du monde de F1, Max Verstappen (Red Bull) a été éliminé dès la deuxième partie des qualifications. Cinquième du classement des pilotes avant ce Grand Prix, Carlos Sainz a décroché sa cinquième pole dans la catégorie-reine du sport automobile, la deuxième d'affilée. L'Espagnol de 29 ans, qui compte un seul succès en Formule 1 (Grande-Bretagne 2022), a devancé de 0''072 George Russell (Mercedes) et de 0''079 son coéquipier Charles Leclerc sur le tracé urbain de Marina Bay. Max Verstappen n'a arraché que le 11e temps en Q2, devant son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez seulement 13e, alors que seuls les dix premiers se qualifiaient en Q3. Le Néerlandais est en outre sous la menace de plusieurs pénalités pour avoir gêné des pilotes en piste et dans la voie des stands. Les décisions des commissaires sont attendues dans la soirée.

Olympic sans Kazadi et Ducommun à Antalya Jonathan Kazadi doit prendre son mal en patience Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg Olympic n'abordera pas les qualifications pour la Ligue des champions, prévus dès le 24 septembre, avec un effectif au complet. Le meneur Jonathan Kazadi n'est pas encore en mesure de tenir sa place alors que l'arrière Dylan Ducommun s'est blessé à une épaule, annonce le champion de Suisse dans un communiqué. Jonathan Kazadi, qui avait dû mettre un terme à sa saison 2022/23 dès le mois de février en raison d'une blessure à la hanche, ressent encore des gênes et doit prendre son mal en patience. Dylan Ducommun est pour sa part au repos forcé pour plusieurs mois en raison d'une blessure contractée jeudi à l'entraînement. Plusieurs joueurs sont à l'essai du côté de Fribourg pour compenser ces deux indisponibilités, précise Olympic dans son communiqué. Un renfort étranger doit par ailleurs encore être engagé, son arrivée étant prévue pour lundi. Fribourg Olympic entamera son exercice 2023/24 le dimanche 24 septembre à l'occasion d'un match pré-qualificatif face à la formation écossaise des Caledonia Gladiators, à Antalya. En cas de succès, les hommes du coach Thibaut Petit affronteront le Legia Varsovie le mardi 26 en quart de finale de l'un des trois tournois de qualification organisés en Turquie.

Stricker battu par Kokkinakis dans le match d'ouverture Stricker a �t� battu en deux sets par Kokkinakis Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'équipe de Suisse de Coupe Davis est menée 1-0 par l'Australie samedi à Manchester dans un match sans enjeu pour elle. Dominic Stricker (ATP 90) s'est incliné 6-3 7-5 devant Thanasi Kokkinakis. D'ores et déjà éliminée de la course au Final 8 de Malaga (21-26 novembre), la Suisse abordait sans pression sa troisième rencontre dans ce groupe B. Dominic Stricker n'a pourtant pas témoigné du relâchement qu'un tel contexte laissait espérer. Il a singulièrement manqué de rigueur, contrairement à son adversaire. Le gaucher bernois, 8e de finaliste du récent US Open, a certes pu recoller à 4-4 au deuxième set après avoir signé son seul break de la journée sur sa sixième opportunité. Mais Thanasi Kokkinakis, qui semblait à l'abri de toute mauvaise surprise à 6-3 4-2, a su serrer sa garde pour conclure en deux manches. Le deuxième simple de cette rencontre verra le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 101) défier le no 1 australien Alex De Minaur (ATP 12), le capitaine helvétique Severin Lüthi ayant décidé de laisser Stan Wawrinka (ATP 40) au repos samedi. L'Australie doit s'imposer samedi pour conserver ses chances d'atteindre les quarts de finale.

Vollering prend le pouvoir, Reusser 3e à Torgon Demi Vollering a fait coup double � Torgon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Demi Vollering a fait coup double samedi à Torgon, théâtre de l'arrivée de la deuxième des trois étapes du Tour de Romandie féminin. La Néerlandaise, coéquipière de Marlen Reusser chez SD Worx, a devancé sa grande rivale Katarzyna Niewiadoma. Marlen Reusser s'est quant à elle classée 3e. Lauréate du dernier Tour de France, Demi Vollering s'est imposée en patronne à Torgon. Elle a placé une première accélération à 3,8 km de l'arrivée, et seule Katarzyna Niewiadoma a pu la suivre. La Néeerlandaise a déposé la Polonaise à moins de 200 mètres de la ligne pour s'imposer avec 2'' d'avance. Reusser à 12'' au général La Team SD Worx a une nouvelle fois fait étalage de sa supériorité samedi. Marlen Reusser et Demi Vollering ont imposé leur cadence dans un groupe de tête qui comprenait encore dix coureuses à 5 km de l'arrivée. Marlen Reusser n'est pas parvenue à rester dans la roue de sa leader lorsque cette dernière est passée à l'attaque. Victorieuse du Tour de Suisse cette année, Marlen Reusser a cependant joué le coup à fond jusqu'au bout. La rouleuse bernoise est partie en contre à 1,5 km de l'arrivée pour décrocher la 3e place de l'étape, à 6'' de la gagnante. Elle occupe le même rang au général, à 12'' de Demi Vollering. Elise Chabbey a en revanche lâché prise à environ 5 km de l'arrivée, après avoir surtout oeuvré pour sa leader Katarzyna Niewiadoma. La Genevoise n'a pas tenu le rythme imposé par la toute puissante Team SD Worx, terminant 11e de l'étape à 1'42'. Elle pointe au même rang au général, à 1'52''. A noter par ailleurs que la championne olympique de VTT Jolanda Neff a endossé le maillot de leader du classement de la montagne samedi. La St-Galloise a pris le pouvoir en passant en tête au sommet du Col des Mosses, première difficulté d'une étape qui partait de Romont. Elle a terminé 27e à Torgon, à 4'56''. Niewiadoma à 6'' de Vollering Vallonnée, la dernière étape entre Vernier et Nyon (131,9 km) devrait donner lieu à une belle empoignade dimanche, la 2e du général Katarzyna Niewiadoma accusant 6'' de retard sur Demi Vollering alors que la victoire d'étape rapporte 10'' de bonifications. Mais la SD Worx devrait pouvoir gérer.

Fabio Grosso nouvel entraîneur de Lyon Ancien coach de Sion, Fabio Grosso s'est engag� pour deux ans � Lyon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fabio Grosso a été officiellement nommé entraîneur de Lyon, lanterne rouge de L1, où il a signé un contrat de deux ans. L'Italien a notamment coaché le FC Sion entre août 2020 et mars 2021. Agé de 45 ans, Grosso, champion du monde en 2006 avec l'Italie et ancien joueur de l'OL (2007-2009), s'est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec une option pour une saison supplémentaire. Il prendra ses fonctions lundi, a écrit l'OL dans un communiqué. Fabio Grosso remplace ainsi Laurent Blanc dont le départ "d'un commun accord", après la défaite enregistrée à domicile contre le Paris Saint-Germain (4-1) en championnat, a été annoncé le 11 septembre. Il débarque dans un club en pleine crise sportive et institutionnelle depuis le début de saison.

Plus de grands clubs et peut-être plus de suspense chez les dames Lara Stalder va renforcer Zoug en deuxi�me division. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press En parallèle de la National League, le Championnat de la Women's League débute ce week-end avec de nouveaux grands clubs et un favori bien connu. L'équipe féminine des Zurich Lions impacte le paysage du hockey en Suisse depuis plus de 40 ans. Au printemps dernier, les Zurichoises ont fêté leur onzième titre de championnes, le huitième de ses douze dernières années. Au cours des 15 dernières saisons, les Zurich Lions, qui seront une nouvelle fois les favorites, et les dames de Lugano se sont partagé les titres entre elles. Pourtant, la plus haute ligue dames de Suisse a subi quelques mouvements. Des grands clubs masculins ont décidé de soutenir de plus près le hockey féminin. Ainsi, deux équipes provenant des organisations du CP Berne et du HC Davos ont été intégrées à la Women's League. Le CP Berne a repris le finaliste des play-off Bomo Thoune, Davos les Thurgau Indien Ladies. Avec Ambri-Piotta et le néo-promu Fribourg-Gottéron, deux autres clubs de la National League sont désormais représentés dans la plus haute ligue féminine. S'ajoutent à ces équipes, Langenthal, Neuchâtel Hockey Academy et les Ladies Lugano, dans la mesure où l'équipe n'est pas retirée au dernier moment. Incertitude au sud du Tessin Les soucis financiers accablent Lugano, octuple champion de Suisse. Le club tessinois, qui a fait sécession avec le HC Lugano il y a 5 ans, semblait proche de la fin ce printemps après le départ de son chef d'équipe et propriétaire de longue date Sydney Piaget. L'équipe s'est dissoute et de nombreuses joueuses ont rejoint Ambri-Piotta. Quelques semaines plus tard, une solution semblait avoir été trouvée avec de nouveaux sponsors et une équipe nouvellement formée. Mais le danger de fin d'activité rôde à nouveau après que les investisseurs n'aient pas honoré leurs promesses et que le nouveau président a même été arrêté à la fin du mois d'août. Ainsi à la veille du début de la saison, il n'est pas certain si le Championnat se jouera à huit équipes au lieu de sept comme jusqu'à présent. Vingt-huit journées sont agendées dès samedi, réparties jusqu'à fin février. Les quatre premières équipes du classement sont qualifiées pour les play-off, les quatre autres disputent un tour de classement avec matches aller-retour. Le dernier classé devra défendre sa place dans l'élite face au champion de Ligue B, qui devrait être sans trop de problèmes la nouvelle équipe formée par le CP Zoug. Dirigée par l'ancienne coach nationale Daniela Diaz, la formation de Suisse centrale ne compte pas moins de cinq internationales suisses dans son cadre pour aborder le Championnat de 2e division, parmi elles Lara Stalder, une des meilleures attaquantes du monde. Topscoreuse avec le maillot à flammes Avec l'engagement de divers clubs de tradition, le hockey féminin se trouve peut-être au début d'une phase de développement, les possibilités financières pourraient conduire à la professionnalisation de la Ligue. Un supplément d'argent débarque à court terme avec PostFinance, le partenaire principal de longue date du hockey suisse et depuis décembre dernier possesseur du naming "PostFinance Women’s League". Comme chez les messieurs, le principe du "PostFinance Topscorer" est appliqué chez les dames. La meilleure compteuse portera un maillot à flammes et le casque jaune. Contrairement à la National League, où chaque point rapporte 300 francs dans les caisses de la relève du club, une somme totale de 150'000 francs sera à partager entre les huit clubs.

Le PSG battu à domicile par Nice Un doubl� de Mbapp� n'a pas suffi au PSG, battu 2-3 par Nice Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le PSG, malgré un doublé de Kylian Mbappé, a subi sa première défaite de la saison vendredi soir. Les Parisiens se sont inclinés 3-2 contre l'OGC Nice de Jordan Lotomba au Parc des Princes, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Nice, en revanche, reste invaincu et grimpe provisoirement à la 2e place à un point du leader Monaco qui joue à Lorient dimanche, et avec un point d'avance sur le PSG (3e) et Marseille (4e), qui reçoit Toulouse dimanche également. Les Niçois ont marqué par Terem Moffi, auteur d'un doublé (21e, 68e) et Gaëtan Laborde (53e).

Match nul spectaculaire entre le Bayern et Leverkusen Palacios (� droite) inscrit le penalty du 2-2 pour Leverkusen Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern et Leverkusen, en tête de la Bundesliga, se sont séparés sur un match nul (2-2) vendredi soir à Munich pour le choc de la 4e journée. Leverkusen a égalisé dans le temps additionnel. En partageant les points, les deux équipes restent en tête avec 10 points chacun. La première place anecdotique en ce début de saison revient au Bayer Leverkusen de Granit Xhaka, à la différence de buts (+8 contre +7). Le Bayern a ouvert le score par Harry Kane dès la 7e minute, Leverkusen égalisant à la 24e sur un coup franc d'Alejandro Grimaldo. Leon Goretzka pensait avoir fait le plus dur en redonnant l'avantage à son équipe à la 86e, mais Ekzequiel Palacios a égalisé sur un penalty accordé après visionnage de la vidéo.

GE-Servette tombe à Langnau, FR-Goattéron revient de loin à Davos Reto Berra a �t� d�cisif dans les ultimes secondes pour Fribourg Gott�ron � Davos (� gauche Simon Knak). Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Tous en déplacement à l'occasion de la première soirée complète de la saison, les clubs romands de National League ont connu des fortunes diverses. Gottéron et Bienne ont gagné, pas Genève-Servette. Le champion de Suisse en titre n'a pas eu la vie facile à Langnau et a fini par se faire piéger après 65'' en prolongation (2-1 signé Julian Schmutz). Contre une défense emmentaloise dans un premier temps très regroupée, les hommes de Jan Cadieux ont trouvé la faille par Guillaume Maillard (13e). Dès la mi-match, les locaux se sont rebiffés, devenant de plus en plus tranchants en contre-attaque et ajustant à deux reprises le poteau (Pesonen à la 28e et Riikola à la 32e). Logiquement Langnau a arraché la prolongation à la 56e sur un tir de Saarela avant de faire la différence en "overtime". Petit miracle fribourgeois Fribourg-Gottéron a viré en tête en début de deuxième période à Davos lorsque Samuel Walser a su profiter d'un puck mal maitrisé par Michael Fora (24e). Déjà en difficulté durant la période intermédiaire mercredi contre Lausanne, les hommes de Christian Dubé ont ensuite encaissé trois buts entre les 33e et 39e minutes. Mal dans leurs patins, les Dragons se sont alors rebiffés, parvenant à renverser le score via deux buts à la 55e minute (DiDomenico et Sörensen) et un arrêt de classe de Reto Berra à 9 secondes de la sirène finale. Score final: 4-3 pour les Fribourgeois. Bienne a su se montrer patient Les gardiens finlandais Mikko Koskinen et Harri Säteri ont été les meilleurs acteurs d'un Lugano - Bienne qui a finalement primé les visiteurs, plus réalistes. Vainqueurs 3-0, les Seelandais ont fait tardivement la différence via des réussites de Yakovenko, Brunner et Olofsson dans les sept dernières minutes de la partie. Inefficace en supériorité numérique durant plus de 12 minutes, le Lausanne HC est pour sa part rentré bredouille de Berne (4-1). Les Vaudois se sont cassé les dents durant 56'01' sur le portier suédois Adam Reideborn, tout droit venu de KHL. Le Fribourgeois Tristan Scherwey a signé un triplé dans cette rencontre, parfois électrique. Ajoie trop tendre Sur leur glace, les ZSC Lions ont obtenu un premier succès qui ne souffre aucune discussion contre Ajoie (7-3). La verve offensive de Reto Schaeppi (1 but et 1 assist durant la période initiale) a rapidement tué tout suspense et mis sur orbite le "Z". Après le 5-1 (29e), Damiano Ciaccio a remplacé Tim Wolf dans la cage ajoulote. Dans les autres rencontres, Ambrì-Piotta a pris le dessus sur Rapperswil. Passeur sur le 3-2 du Suédois Jakob Lilja, Michael Spacek a signé le 4-2 décisif à la 56e. Enfin, la surprise de la soirée a été signée par Kloten à Zoug (6-3). Les Aviateurs se sont montrés brillants en supériorité numérique en marquant sur leurs trois power-play.

Xamax éliminé par Young Boys malgré une belle prestation La joie des joueurs d'YB, qui s'en sortis de justesse � Neuch�tel Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Neuchâtel Xamax a manqué de peu l'exploit en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les hommes d'Uli Forte se sont inclinés 1-0 à la Maladière face au tenant du trophée Young Boys, qui a forcé la décision à la 90e minute. Quatrième de Challenge League, Xamax a pourtant fait bien mieux que se défendre face à une équipe qui entamera mardi sa campagne de Ligue des champions. Poussés par quelque 9000 supporters, les Neuchâtelois auraient parfaitement pu mener au score à la mi-temps. Mais les Rouge et Noir ne sont pas parvenus à tromper la vigilance du "revenant" David von Ballmoos, qui a finalement fêté un blanchissage pour son retour à la compétition. Et, comme ils pouvaient le craindre, ils ont cédé dans le "money time". YB, qui avait vu son but de la 84e minute justement annulé pour un hors-jeu, a forcé la décision au bout du temps réglementaire contre le cours du jeu. Parfaitement décalé par Itten sur le flanc droit, Blum a adressé un centre parfait qui a permis à Ganvoula d'offrir la victoire à des Bernois chanceux de s'en sortir sans dommage.

La Suisse battue par la Grande-Bretagne et éliminée Wawrinka et la Suisse ne disputeront pas le Final 8 Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'équipe de Suisse de Coupe Davis n'ira pas à Malaga pour y disputer les quarts de finale en novembre dans le cadre du Final 8 (21-26 novembre). La formation du capitaine Severin Lüthi s'est inclinée 2-1 à Manchester devant la Grande-Bretagne et ne peut donc plus terminer parmi les deux premiers du groupe B. Décisif, le double a vu les Britanniques Daniel Evans et Neal Skupski s'imposer 6-3 6-3 devant Stan Wawrinka et Dominic Stricker. La Suisse, qui avait été battue 3-0 par la France mardi, a ainsi perdu toute chance de se qualifier pour le Final 8 avant son dernier match prévu samedi face à l'Australie. Titrés sur la terre battue de Gstaad en juillet, Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont été nettement dominés dans ce double. Le duo helvétique a concédé trois jeux de service au total, et ne s'est procuré qu'une seule balle de break, à 2-2 au deuxième set. Bien plus solides, Evans/Skupski ont écarté le danger avant de signer le break décisif dans le jeu suivant. Pas suffisamment percutant dans ce double, Stan Wawrinka (ATP 40) avait permis à son équipe d'entretenir la flamme de l'espoir en matant Cameron Norrie (ATP 17) 7-5 6-4 dans le deuxième simple. Le "rookie" Leandro Riedi (21 ans/ATP 152) s'était incliné 6-7 (7/9) 6-4 6-4 devant l'ex-no1 mondial Andy Murray (ATP 41) dans le premier match, malgré une superbe prestation.

Djokovic envoie la Serbie en phase finale et éjecte l'Espagne Djokovic a apport� le point de la qualification � la Serbie Image: KEYSTONE/EPA/Kai Foesterling Cinq jours seulement après son sacre historique à l'US Open, Novak Djokovic a entériné la qualification de la Serbie pour le "Final 8" de la Coupe Davis. Le no 1 mondial a du même coup éjecté l'Espagne, privée de Carlos Alcaraz, vendredi à Valence. Encore à New York dimanche, auréolé d'un 24e titre en Grand Chelem, déjà de retour à la compétition à Valence vendredi: Novak Djokovic a apporté aux siens le point de la victoire (2-0) aux dépens des Espagnols, et celui de la qualification pour la phase finale à Malaga (21-26 novembre) en maîtrisant Alejandro Davidovich 6-3 6-4. Pour l'Espagne, c'est en revanche la soupe à la grimace: sans Alcaraz, sa nouvelle pépite qui a renoncé à participer après sa défaite en demi-finale de l'US Open, elle ne se qualifiera pas pour la phase finale à domicile. L'Espagne avait déjà été battue mercredi par la République tchèque, qui est assurée d'être l'autre équipe qualifiée du groupe C.