Cavendish ne fait pas une fixette sur le record ++ Furger bientôt retraité

Cavendish: battre le record de Merckx "ne changera pas ma vie" Mark Cavendish a toujours faim de victoires Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Mark Cavendish pourrait battre cet été le record de 34 victoires sur le Tour de France partagé avec Eddy Merckx. Mais il affirme n'y accorder que peu d'importance. Le Britannique refuse de comparer profils de coureurs et les générations. "Ça ne va certainement pas changer ma vie", a dit Cavendish dans une interview au quotidien italien Gazzetta Dello Sport publié mercredi. "Je ne vais pas (sur le Tour) pour juste remporter une victoire de plus, mais pour en gagner autant que possible", a poursuivi le sprinter, qui fêtera ses 38 ans en mai. Penser à la suivante "Une victoire de plus satisferait n'importe qui d'autre, mais moi, quand je gagne une étape, je commence immédiatement à penser à la suivante", a-t-il développé. Cet été, un seul succès lui permettrait de s'emparer du record de nombre des victoires sur la Grande Boucle. Les siennes ont quasiment toutes été remportées au sprint, alors que Merckx avait gagné sur tous les terrains, plat, montagne et contre-la-montre. Le légendaire belge avait gagné cinq fois le classement général (1969, 1970, 1971, 1972, 1974). Gagner aussi longtemps que possible "Ce que je veux, explique Cavendish, c'est être coureur professionnel et gagner aussi longtemps que possible. Et quand on est comme ça, on a besoin d'objectifs pour se motiver (...) Au début de ma carrière, on m'a demandé ce que je voulais. J'ai répondu que s'il existait un livre avec tous les plus grands cyclistes, je voulais y être, peu importe à quelle place". Cavendish, qui court pour l'équipe Astana, est engagé cette semaine sur Tirreno - Adriatico, mais ne s'est pas encore trouvé en position de remporter une étape. Champion du monde 2011, il a remporté au total 161 victoires dans sa carrière, et le classement par points sur le Tour, le Giro et la Vuelta.

Fond: retraite en fin de saison pour Roman Furger Roman Furger lors du dernier Tour de Ski Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Roman Furger (33 ans) mettra fin à sa carrière au terme de la saison. L'Uranais a gagné à quatre reprises le Marathon de l'Engadine et signé deux podiums en Coupe du monde en sprint par équipes. "Cette décision a mûri tout au long de l’hiver. J’ai attendu quelque peu pour la communiquer afin de me concentrer sur mes performances sportives", a expliqué Furger, dont les débuts en Coupe du monde remontent à la saison 2009/10. L'Uranais a dit ne plus avoir la motivation indispensable pour donner son maximum. "Malgré tous les moments incroyablement beaux qu’offre le sport, il est aussi lié à beaucoup de renoncements. J’ai remarqué que la motivation totale, nécessaire pour réaliser les meilleures performances au plus haut niveau, a diminué avec le temps. L’entraînement quotidien avec l’équipe me manquera. Mais je me réjouis désormais de commencer une nouvelle étape de ma vie", a-t-il ajouté. Roman Furger participera dimanche au Marathon de l’Engadine. Il tentera d’égaler Albert Giger, le détenteur actuel du record de victoires (5). Il devrait ensuite faire ses adieux à la compétition à l’occasion des championnats suisses à Silvaplana, prévus du 31 mars au 2 avril.

Un nouveau but pour Denis Malgin Denis Malgin affole la d�fense de San Jose. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Denis Malgin est en passe de donner sa pleine mesure avec Colorado. Le transfuge de Toronto a encore trouvé le chemin des filets avec l'Avalanche. Buteur dimanche lors de la défaite en prolongation face à Seattle, Denis Malgin a inscrit sa septième réussite de la saison, sa cinquième sous ses nouvelles couleurs, lors du succès 6-0 de Colorado face à San Jose. Il a marqué le 5-0 d'un tir imparable du poignet. Denis Malgin et ses coéquipiers ont su relever la tête après trois défaites de rang. Champion en titre, l'Avalanche avait besoin de cette victoire pour conserver une marge de cinq points sur la barre. Un deuxième joueur suisse a soigné ses statistiques mardi soir. Janis Moser a comptabilisé un 24e point avec une passe décisive lors du succès 6-2 d'Arizona devant St. Louis. La soirée fut, en revanche, moins souriante pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Le trio a connu l'amertume de la défaite avec New Jersey, battu 4-3 sur sa glace par Toronto. L'ancien joueur des Zurich Lions Auston Matthews a exploité une pénalité de Timo Meier pour inscrire à 5 contre 4 le but de la victoire à 2'53'' de la sirène.

Leandro Riedi qualifié Leandro Riedi qualifi� pour la premi�re fois dans le tableau principal d'un Masters 1000. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Cela passe pour Leandro Riedi (ATP 135) ! Le Zurichois s'est qualifié pour le tableau principal du Masters 1000 d'Indian Wells. Après une première victoire lundi contre l'Américain Alex Michelsen (ATP 306), Leandro Riedi a assuré son sésame dans le désert californien à la faveur d'un succès sans appel 6-4 6-1 devant le Français Alexandre Muller (ATP 129). Son adversaire au premier tour ce jeudi sera le gaucher britannique Jack Draper (ATP 56). Stan Wawrinka (ATP 100) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 51) seront également en lice ce jeudi. Le Vaudois affrontera l'Australien Aleksandar Vukic (ATP 186), qui est issu des qualifications. Quant au Zurichois, il rencontrera l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 120). Jil Teichmann (WTA 39) sera, en revanche, sur le court ce mercredi. La gauchère sera opposée à une qualifiée en la personne de l'Américaine Ashlyn Krueger (WTA 154). En cas de succès, elle affrontera... Belinda Bencic (WTA 9) vendredi.

Ligue des champions: Chelsea retrouve des couleurs Havertz marque le penalty du 2-0 Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Chelsea s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Blues ont battu Borussia Dortmund 2-0 à Londres, après avoir perdu 1-0 à l'aller. Les hommes de Graham Potter ont sans doute livré leur meilleure performance depuis longtemps. Ils ont marqué par Sterling (44e) et Havertz (53e/pen), lequel avait tiré sur le poteau en première mi-temps. Chelsea a ainsi - enfin - marqué plus d'un but dans un match en 2023. Le timing s'est avéré idéal, mais aussi nécessaire. Car si les Londoniens veulent aussi disputer la Ligue des champions la saison prochaine, ils ne disposent que d'un moyen, soit aller au bout lors de l'exercice en cours. Fin de série Blessé à l'entraînement en fin de semaine dernière, Gregor Kobel n'était pas assez remis pour tenir sa place à Stamford Bridge. Le gardien suisse, héros du match aller, a été remplacé par Alexander Meyer. Ce dernier n'a pas démérité, ne pouvant rien sur les deux buts encaissés. Le BVB, qui avait gagné ses dix matches depuis le début de l'année, a vu cette belle série prendre fin au plus mauvais moment. Pourtant, les Allemands ont bénéficié de quelques occasions dans cette partie dont le coup d'envoi avait été retardé d'une dizaine de minutes, le bus du Borussia étant pris dans les bouchons. Mais Arrizabalaga a mis son veto devant Reus (17e) et Wolf (65e/95e), alors que Bellingham a manqué un but tout fait (58e). Denis Zakaria est entré en fin de match (87e) pour Chelsea. Benfica cartonne Benfica Lisbonne a comme prévu composté son billet pour les quarts de finale. Les Portugais, qui s'étaient déjà imposés 2-0 en Belgique lors du match aller, ont à nouveau dominé le Cercle Bruges, cette fois sur le score de 5-0. Largement supérieur, le Benfica a fait la différence en fin de première période. Rafa Silva (38e) et Ramos (45e) ont fait craquer la défense belge, tous deux après de belles actions individuelles dans la surface. Ramos (57e), Joao Mario (71e/pen) et Neres (77e) ont ensuite encore salé l'addition pour des visiteurs qui ont sauvé l'honneur par Meijer (87e).

Fribourg dans la nasse, Berne prend une option Le Fribourgeois Christoph Bertschy se d�barrasse du palet avant l'arriv�e du Luganais Elia Riva. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron se retrouve dos au mur après sa défaite à domicile 2-1 face à Lugano dans les pré-play-off. Le CP Berne a pris une option sur la qualification avec un succès net 5-1 contre Kloten. Comme l'an dernier à Genève, Lugano est venu remporter en Suisse romande le premier match des pré-play-off qui se disputent au meilleur des trois matches seulement. Les joueurs de Christian Dubé sont condamnés à s'imposer jeudi à la Resega sous peine de mettre un terme à leur saison. Comment les Fribourgeois se sont retrouvés dans une situation précaire ? En premier lieu par leur manque d'efficacité en supériorité numérique. Ils ont bénéficié de cinq opportunités et n'ont finalement marqué qu'une fois Jacob De la Rose à la 33e. Les coéquipiers de Reto Berra étaient déjà depuis longtemps privés des services de David Desharnais, exclu pour le match à la suite d'un piqué de la canne entre les jambes du Canadien Troy Josephs (22e). Si les Fribourgeois ont réussi à passer les 5 minutes sans encaisser, ils ont quand même cédé face à Michael Granlund à la 29e. Le but décisif est tombé juste avant la sirène du deuxième tiers-temps. Kris Bennett a trompé Berra non sans qu'une suspicion de faute demeure pour une charge de Marco Müller dans le dos de Dave Sutter (39e). La domination de Gottéron fut vaine lors de l'ultime période. Les Fribourgeois, qui avaient battu à quatre reprises les Tessinois en qualification, sont au bord de l'élimination. Des coups bas à Berne L'engagement de ce premier match entre Berne et Kloten n'avait plus rien à voir avec la qualification. Les coups bas ont plu. Premier accusé: Tristan Scherwey coupable d'un coup de crosse inapproprié sur Keanu Derungs en regagnant son banc. Le Fribourgeois a évité de peu la pénalité de match, mais a tout même pris un 2 x 2'. Le club de la capitale s'est retrouvé à 3 contre 5. Arttu Ruotsalainen n'a pas manqué l'occasion pour ouvrir la marque (12e). L'indiscipline de son leader a failli placer Berne dans la difficulté. Tyler Ennis a égalisé à la 17e avant que l'Allemand Dominik Kahun ne mystifie le portier Metsola en tournant derrière la cage avant de le battre. Une pénalité sévère infligée à Dario Meyer a permis à Simon Moser de porter le score à 3-1 avant que Marc Marchon ne mette son coude dans la tête de Chris Domenico pour obtenir un aller simple direction le vestiaire (31e). Les Zurichois ont courageusement passé leur infériorité numérique avec l'aide de Metsola. Mais face à ce Berne physique, les coéquipiers de Ang ont fini par céder. Ils ont encaissé trois buts en infériorité numérique et un sur une pénalité différée.

Alexis Monney ne skiera plus cet hiver Alexis Monney lors de la descente de Kitzb�hel Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Alexis Monney (23 ans) ne skiera plus cette saison. Le Fribourgeois, qui a chuté lors de la descente d'Aspen samedi, souffre d'une rupture partielle du ligament interne du genou droit. Monney a passé des examens à la clinique Hirslanden à Zurich, après son retour d'Amérique du Nord. Il va cependant pouvoir éviter une opération, sa blessure étant traitée de manière conservative. Le Fribourgeois a été une des révélations de l'hiver. Il a notamment pris le 10e rang de la descente du Lauberhorn à Wengen avant de se classer 11e sur la mythique Streif de Kitzbühel.

Jumbo-Visma remporte le contre-la-montre par équipes Le Danois Magnus Cort Nielsen est le nouveau leader de Paris - Nice (archive). Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe néerlandaise Jumbo-Visma a remporté de justesse le contre-la-montre par équipes de Paris-Nice mardi à Dampierre-en-Burly. Le Danois Cort Nielsen (EF Education) devient pour une seconde le nouveau maillot jaune à l'issue de ce chrono de 32,2 km. La formation de Jonas Vingegaard s'est imposée avec une petite seconde d'avance sur EF Education du Suisse Stefan Bissegger, désormais 13e du général, et quatre secondes sur l'écurie australienne Jayco-AlUla de Simon Yates. La Team UAE de Tadej Pogacar a terminé cinquième avec 23 secondes de retard, un moindre mal pour cette équipe moins bien outillée que Jumbo-Visma dans cette exercice. Au classement général, Vingegaard grimpe à la troisième place. Le Danois, qui comptait douze secondes de retard sur Pogacar avant le départ de cette 3e étape, en compte désormais onze d'avance sur le Slovène après le chrono par équipes. Simon Yates mais aussi David Gaudu et Stefan Küng, excellents quatrièmes à 14 secondes avec Groupama-FDJ, ont également fait une bonne affaire. Le Thurgovien est désormais 12 du général. À l'inverse, l'équipe Ineos de Daniel Martinez a déçu en perdant 48 secondes.

Jakobsen remporte la 2e étape, Ganna toujours leader Le N�erlandais Fabio Jakobsen s'est montr� le plus rapide au sprint (archive). Image: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal) a remporté au sprint à Follonica (Toscane) la 2e étape de Tirreno-Adriatico, course qui se dispute jusqu'à dimanche, toujours menée par l'Italien Filippo Ganna. Comme attendu, la première étape en ligne de la "Course des deux mers" (210 km), après le contre-la-montre inaugural lundi, s'est jouée lors d'un sprint massif après que les trois derniers échappés du jour dont le Suisse Roland Thalmann (Tudro Pro Cycling) ont été repris à 20 km de la ligne. Jakobsen, champion d'Europe en titre, s'est montré le plus costaud pour passer juste avant la ligne le Belge Jasper Philipsen et le Colombien Fernando Gaviria. Au général, Ganna conserve 28 secondes d'avance sur l'Allemand Lennard Kämna.

L'UEFA va rembourser les supporters de Liverpool Les fans de Liverpool devant le Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions vont �tre rembours�s Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA L'UEFA va rembourser les billets des fans de Liverpool pour la finale de la Ligue des champions 2022 à Paris. Celle-ci avait été émaillée de nombreux incidents qui ont affecté les fans des "Reds". Durement critiquée mi-février par un rapport d'enquête indépendant, l'organisation européenne va reverser au club de Liverpool la totalité de son allocation, soit 19'618 billets, et le chargera d'organiser ensuite les remboursements. "Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters" le 28 mai 2022, "et grâce à ce programme, nous allons dédommager ceux qui avaient acheté des billets et qui ont été les plus touchés par les difficultés d'accès au stade", a déclaré Theodore Theodoridis, le secrétaire général de l'UEFA. Attente interminable, supporters et familles aspergés de gaz lacrymogènes ou victimes de vols... Le dispositif de maintien de l'ordre lors de cette finale, retardée de 37 minutes et remportée par le Real Madrid (1-0), avait donné lieu à des scènes de chaos à Saint-Denis, provoquant une vive polémique en France et en Angleterre. L'enquête indépendante mandatée par l'UEFA a conclu à la "responsabilité première" de l'instance sportive dans ces graves incidents, critiquant par ailleurs l'usage par la police française de gaz lacrymogènes et de sprays au poivre. Surtout, ce rapport dédouane entièrement les fans des "Reds", accusés dans un premier temps d'être arrivés en retard au stade et d'avoir massivement présenté des billets falsifiés. Selon l'UEFA, les supporters du Real Madrid et d'autres spectateurs concernés par le chaos au Stade de France pourront eux aussi solliciter un dédommagement, mais au cas par cas.

Nouvelle blessure au genou pour Aline Danioth La poisse pour Aline Danioth Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Environ deux semaines après sa 6e place au slalom des Championnats du monde de Méribel, Aline Danioth est à nouveau stoppée par une grave blessure au genou. Dimanche dernier, lors d'un géant de Coupe d'Europe en Suède, l'Uranaise de 24 ans s'est à nouveau déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit. Pour la technicienne, la saison se termine donc de façon brutale. Swiss-Ski a indiqué que les prochaines étapes seraient décidées après des examens complémentaires. Pour Danioth, il s'agit de la sixième blessure grave au cours des six dernières années. En octobre 2020, elle avait dû se faire opérer du genou droit pour la deuxième fois en neuf mois après une déchirure des ligaments croisés. Moins de deux mois après son retour en Coupe du monde en décembre 2021, elle s'était classée 10e du slalom olympique à Pékin.

200 buts en saison régulière pour Nino Niederreiter Nino Niederreiter (� droite) c�l�bre son 200e but en saison r�guli�re. c Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Nino Niederreiter n'oubliera pas sa soirée du lundi 6 mars 2023: elle fut celle de son 200e but en saison régulière, le premier par ailleurs sous ses nouvelles couleurs de Winnipeg. Malgré la réussite du Grison, un tir du poignet imparable, les Jets se sont inclinés 3-2 sur leur glace face à San Jose. Ils ont concédé l'égalisation à 11'' de la sirène avant de céder sur une réussite de l'ancien pigiste servettien Logan Couture après 1'21'' de jeu dans la prolongation. Winnipeg a, ainsi, concédé sa huitième défaite lors de ses dix derniers matches pour ne compter plus que 6 points d'avance sur la barre. Premier joueur suisse à atteindre ce seuil des 200 buts en saison régulière - il en compte également 15 en play-off -, Nino Niederreiter a inscrit son 19e goal de cette saison qu'il a entamée dans les rangs de Nashville. Face à San Jose, il a, par ailleurs, été récompensé par la première étoile. Ce premier lundi de mars a également souri à Philipp Kurashev. Le Bernois a ouvert le score lors du succès 5-0 de Chicago face à Ottawa pour sa neuvième réussite de la saison. Les Blackhawks ont su redresser la tête après quatre défaites de rang. La soirée fut également belle pour Kevin Fiala, auteur d'une 45e passe décisive pour son 67e point, lors du succès 4-2 de Los Angeles devant Washington. Le meilleur compteur suisse de la NHL et les Kings ont cueilli un quatrième succès de rang.

Peter Lundgren aux côtés de Dominic Stricker Peter Lundgren (� gauche) peut permettre � Dominic Stricker d'int�grer le top 100. Image: KEYSTONE/AP/SHUJI KAJIYAMA Comme Roger Federer et Stan Wawrinka, Dominic Stricker se place à son tour sous la férule de Peter Lundgren. Le coach suédois accompagnera le Bernois lors des Challengers de Lugano et de Bienne. Peter Lundgren oeuvrera aux côtés de Sven Swinnen, l'entraîneur "historique" du champion juniors 2020 de Roland-Garros, pour emmener le plus tôt possible Dominic Stricker dans le top 100 de l'ATP. Il est classé actuellement au 126e rang à 100 points du Graal. "C'est un honneur de pouvoir compter sur le concours d'un tel coach", souligne Dominic Stricker dans le "Blick". Un point sera fait à la fin du mois pour dessiner les contours d'une collaboration à plus long terme. Tête de série no 2 du Challenger de Lugano qu'il a remporté il y a deux ans, Dominic Stricker entrera en lice ce mardi au Tessin contre le Belge Raphaël Collignon (ATP 238).

Atlanta perd encore à Miami Clint Capela (� gauche) tente de stopper Bam Adebayo. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Deux de chute pour Atlanta à Miami ! Battus 117-109 samedi, les Hawks se sont inclinés 130-128 devant le Heat lundi pour la revanche. Après cette défaite malheureuse - ils ont été incapables de gérer un avantage de 15 points (45-30) après une entame parfaite -, les Hawks présentent à nouveau un bilan négatif avec 32 victoires contre 33 revers. Ils ont désormais abandonné pratiquement toute chance de se qualifier directement pour les play-off. Comme l'an dernier, ils devront passer par la case play-in. A Miami, le Heat a forcé la décision grâce aux... 59 points apportés par le banc et à ses 16 tirs à 3 points réussis. Dans cette rencontre où les défenses furent à la peine, Clint Capela a signé un quatrième double-double consécutif avec ses 12 points et ses 10 rebonds. Le pivot genevois a accusé un différentiel de -6.