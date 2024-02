Ceferin pourra se représenter ++ Mikaela Shiffrin absente

Le Congrès de l'UEFA permet à Ceferin de se représenter en 2027 Aleksander Ceferin. à droite, pourra se représenter en 2027 à la tête de l'UEFA mais il a précisé qu'il ne le fera pas Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin va pouvoir se représenter en 2027 pour un 4e mandat. Le Congrès de l'UEFA a validé jeudi à Paris un amendement lui permettant de le faire. La disposition a été approuvée par deux tiers des voix, comme stipulé par les statuts de l'instance. Le texte ne supprime pas la limite de trois mandats, l'une des mesures clés prises en avril 2017 par Ceferin, en poste depuis 2016, après la cascade de scandales qui avaient entraîné des restrictions similaires à la FIFA et au CIO. Mais il précise que cette règle, valable pour tous les membres du comité exécutif, ne prend pas en compte les mandats "commencés avant le 1er juillet 2017". Ce qui permettra donc à Ceferin, reconduit à son poste en 2023 pour un nouveau mandat de quatre ans --qui aurait dû être le dernier--, de tenter de se succéder à lui-même en 2027 et de rester ainsi en poste jusqu'en 2031. Mais le Slovène a annoncé dans la foulée qu'il n'irait pas au-delà de 2027, peut-on lire sur le site de l'Equipe. L'âge limite de 70 ans pour être élu ou réélu au Comité exécutif de l'UEFA a également été abrogé. Aucune voix discordante ne s'est fait entendre pour manifester une opposition à cette réforme. Le projet avait pourtant provoqué une crise à l'UEFA avec la démission du directeur du football Zvonimir Boban, le 25 janvier. L'ancien meneur de jeu croate, demi-finaliste du Mondial 98, avait claqué la porte en exprimant "sa grande inquiétude et sa totale désapprobation" face aux velléités du président slovène de se maintenir au pouvoir au-delà de 12 ans, indiquant qu'il quittait l'UEFA au nom des "principes et valeurs auxquels (il croit) profondément".

Mikaela Shiffrin absente à Soldeu Mikaela Shiffrin ne sera pas à Soldeu après sa chute à Cortina fin janvier Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin n'est pas suffisamment remise après sa chute lors de la première descente de Cortina. L'Américaine va donc manquer les épreuves de Coupe du monde de ce week-end à Soldeu. Shiffrin écrit sur Instagram que le processus de guérison de son genou gauche, où elle s'est étirée le ligament externe et a souffert d'une contusion osseuse, est en progrès. Les courses andorranes interviennent malheureusement trop tôt. "Mon genou ne supporte pas encore la charge", explique-t-elle. Shiffrin a jusqu'à présent manqué trois courses: la deuxième descente et le Super-G de Cortina, et le géant de Plan de Corones. Son absence pourrait permettre à Lara Gut-Behrami de se rapprocher au général. Voire même de lui subtiliser la première place. Mais il faudrait que la Tessinoise l'emporte samedi en géant puisqu'elle accuse un retard de 95 points sur l'Américaine.

La decsente aux enfers continue pour Kurashev et Chicago 25 points désormais pour Philipp Kurashev, mais aussi une défaite de plus, Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley La descente aux enfers se poursuit pour Philip Kurashev et Chicago. Battus 2-1 sur leur glace par Minnesota, les Blackhawks ont concédé une cinquième défaite de rang. Plus mauvaise équipe de la Ligue avec ses 30 points en 51 matches, Chicago a été crucifié par une réussite de Marcus Foligno à la 51e. Ironie de l'histoire, c'est son frère Nick qui avait égalisé pour Chicago à la 34e. Passeur sur la réussite de Nick Foligno, Philip Kurashev a comptabilisé son 25e point de la saison. Dans l'attente désormais depuis onze matches de son neuvième but, le Bernois doit sans doute commencer à se morfondre au sein d'une équipe si vulnérable.

La Suisse dans le chapeau 3 Ce jeudi, la Suisse sera fixée sur le destin qui l’attend pour sa quatrième campagne en Ligue des Nations. Le tirage au sort de la phase de poules aura lieu à 18.00 à Paris. Qualifiée pour le "Final Four" en 2019 avant d'être sauvée sur le tapis vert en 2020 et après une très belle remontada en 2022, la Suisse figure dans le chapeau 3 de la Ligue A avec l’Allemagne, la Pologne et la France. Le chapeau 1 regroupe l’Espagne, tenante du titre, la Croatie, l’Italie et les Pays-Bas, le chapeau 2 le Danemark, le Portugal, la Belgique et la Hongrie, le chapeau 4 Israël, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et l’Ecosse. Cette édition s’enrichit de barrages. Ainsi, les deux premiers de chaque groupe disputeront un barrage aller-retour en mars 2025 pour désigner les qualifiés pour le "Final Four". Si les derniers des quatre groupes seront relégués en Ligue B, les troisièmes seront engagés dans un barrage de promotion/relégation avec les deuxièmes des quatre groupes de la Ligue B. Les six matches de la phase de poules se dérouleront du 5 septembre au 19 novembre. Les barrages entre le 20 et 25 mars 2025, le "Final Four" du 4 au 8 juin 2025. Murat Yakin sera présent au tirage au sort qui se déroulera à la Maison de la Mutualité. Le sélectionneur espère sans doute éviter une double confrontation contre la Serbie si énergivore.

L'espoir d'un premier succès L'équipe de Suisse est en Suède cette semaine pour la troisième étape de l'Euro Hockey Tour. Et même avec une équipe plus jeune et moins expérimentée, il faut aller chercher une victoire. Car après six matches (trois en Finlande et trois en Suisse), le bilan de six défaites ne fait guère rêver. Entre le tournoi dans le nord de l'Europe et celui à Zurich, il y a tout de même eu du mieux avec deux défaites en prolongation, mais Patrick Fischer ne serait pas contre de lever les bras au terme d'une rencontre, même si l'on est encore bien loin du Championnat du monde qui se tiendra dès le 10 mai à Prague et Ostrava. Depuis la guerre en Ukraine et l'absence de la Russie, la Suisse a obtenu sa place à la table des grands d'Europe. Il serait temps de se montrer digne de cette invitation. Mais naturellement, le timing de février n'est pas idéal. Les équipes de National League charbonnent pour des places dans le top 6, dans le top 10 ou pour éviter le play-out. Cela signifie que Patrick Fischer s'est rendu lundi en Scandinavie avec une équipe relativement jeune. Surtout que le sélectionneur a vu deux de ses rares attaquants expérimentés, Denis Malgin et Enzo Corvi, déclarer forfait à l'aube de ce rassemblement pour cause de blessure. 18 des 25 joueurs de cette sélection n'ont encore jamais participé à un Championnat du monde ni à des JO. On peut même ajouter que six d'entre eux feront leurs débuts en équipe nationale A. Théo Rochette, Benoît Jecker, Stéphane Charlin, Tino Kessler, Dario Wüthrich et Marc Marchon vont ainsi connaître leur baptême du feu à ce niveau. Dans ces conditions, le sélectionneur se montre donc logiquement assez prudent, tout en mettant un peu de pression sur ses joueurs et notamment les néophytes: "Nous voulons continuer à nous développer en tant qu'équipe et commencer l'année de la meilleure des manières. Les jeunes doivent répondre présents et emmagasiner de l'expérience face à de solides adversaires." La Suisse va affronter la Finlande jeudi à Karlskoga, puis la Suède samedi à Karlstad et enfin la République tchèque dimanche à midi avant de rentrer en Suisse.

Fanny Smith a été opérée au pouce droit Fanny Smith: fin de saison compromise Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith (31 ans) a été opérée au pouce droit après sa chute de la semaine dernière à Alleghe, en Italie. La Vaudoise devra porter une attelle durant quatre à six semaines. Elle souffre aussi d'une entorse de la cheville gauche, qui ne nécessite pas d'opération. La fin de saison de Fanny Smith semble compromise, même si rien de définitif ne peut encore être affirmé.

Mondiaux de Nove Mesto: le relais mixte suisse au 4e rang Sebastian Stalder a réussi un 10/10 au tir Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Suisse a manqué de peu la première médaille mondiale de son histoire. Le relais mixte helvétique a en effet pris la 4e place en ouverture des championnats du monde à Nove Mesto. Très à l'aise au tir, le quatuor formé par Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lena Häcki-Gross et Amy Baserga a longtemps pu rêver au podium. Ils n'ont manqué que trois cibles, soit mieux que leurs concurrents directs. Mais la dernière relayeuse, malgré un sans faute au stand de tir, a perdu trop de temps sur les skis alors qu'elle s'était élancée en deuxième position. Amy Baserga a néanmoins réussi une belle fin de course, échouant à 1''2 seulement de la troisième marche du podium. Dans des conditions très difficiles - pluie battante, vent et neige molle -, la victoire est revenue à la France, qui a devancé la Norvège de 45''2 et la Suède de 1'01''7.

Le FC Zurich doit chercher un nouvel entraîneur Bo Henriksen ne prolongera pas son aventure à la tête du FC Zurich. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Bo Henriksen ne sera plus l’entraîneur du FC Zurich la saison prochaine. Selon le FCZ, le Danois n’a pas souhaité prolonger son contrat. Appelé à succéder à Franco Foda à l’automne 2022, Bo Henriksen a surfé pendant une année sur la vague du succès. Seulement, la mauvaise passe actuelle du FCZ, incapable de gagner un seul de ses sept derniers matches de championnat, a instauré un climat délétère autour du club. Aucune piste n’a été donnée par le FCZ quant au nom de son successeur.

Une sortie anticipée pour Michael Suter Fin de partie pour Michael Suter. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Michael Suter n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Après un mandat de près de huit ans, il a été démis de ses fonctions pour n'avoir pas atteint les objectifs assignés. Il lui est notamment reproché la défaite face à la Macédoine du Nord lors du récent Euro en Allemagne qui a privé la Suisse d'un rang de tête de série pour le tirage au sort des barrages du Championnat du monde. Le bilan de Michael Suter à la tête de l'équipe de Suisse est de 43 victoires, 5 nuls et 43 défaites. Il a dirigé la sélection lors d'un Championnat du monde et deux Championnats d'Europe. On ne sait pas encore qui assumera sa succession pour le barrage du mois d'avril contre la Slovénie. Il est probable toutefois qu'Andy Schmid, qui a signé un contrat d'entraîneur national valable dès cet été, embrasse plus vite que prévu ses nouvelles fonctions.

Aurèle Amendra rejoindra l'Eintracht Francfort Aurèle Amenda: cap sur Francfort dès cet été. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Au terme de sa neuvième saison aux Young Boys, Aurèle Amenda fera le grand saut cet été. Le défenseur s’est engagé avec l’Eintracht Francfort. International M21 à 8 reprises, Aurèle Amendra rejoindra un club qui a remporté l’an dernier la Ligue Europa et qui bénéficie d’un soutien populaire extraordinaire. "La Bundesliga est un rêve pour de nombreux joueurs, explique Aurèle Amenda dans un communiqué publié par les Young Boys. Savoir qu’un tel club mise sur moi est gratifiant." Agé de 20 ans, Aurèle Amenda était sous contrat avec les Young Boys jusqu’au 30 juin 2025. Le montant du transfert n’a pas été révélé. Courtisé l’été dernier par des clubs anglais, le défenseur avait perdu sa place de titulaire en raison du repositionnement dans l’axe de Loris Benito. Mais la blessure de ce dernier samedi à Lausanne replace Aurèle Amenda au centre du jeu. Le futur joueur de l’Eintracht est appelé à tenir un rôle clé ces prochaine semaines dans une équipe qui est toujours engagée sur trois fronts.

Edmonton échoue sur le fil Pas de record pour Corey Perry et les Oilers. Image: KEYSTONE/AP/Amber Bracken Le record des 17 victoires de rang de Pittsburgh a tenu ! Victorieux de ses 16 derniers matches, Edmonton a échoué sur le fil dans la quête d’un record établi lors de la saison 1992/1993. Les Oilers se sont inclinés 3-1 à Las Vegas, dans l'antre du Champion en titre. Malgré l’ouverture du score de Connor McDavid en infériorité numérique, ils ont déchanté devant le brio du gardien Adin Hill, auteur de 30 arrêts, et le réalisme de Chandler Stephenson, auteur du 2-1 à la 42e minute, William Karlsson scellant le score dans la cage vide à 33’’ de la sirène. Edmonton n’avait plus perdu depuis le 19 décembre, date de sa défaite 3-1 à domicile devant les Islanders. Le seuil des 30 points pour Nico Hischier Plus tôt dans la soirée, New Jersey avait renoué avec la victoire. Battus à deux reprises avant le All-Star Break, les Devils se sont imposés 5-3 sur leur glace devant Colorado. Auteur de deux assists, Nico Hischier a tenu un rôle prépondérant dans ce succès. Le capitaine a, en effet, délivré la passe décisive pour le 4-3 de John Marino à la 58e minute. Nico Hischier a atteint le seuil des 30 points avec les deux assists réussis mardi soir. Auteur également d’une passe décisive, Timo Meier a, pour sa part, comptabilisé un 19e point. Avec cette 25e victoire, New Jersey revient à 5 points de la barre. La qualification pour les play-off est très loin d’être acquise pour les Devils. Leader de la Ligue, le Vancouver de Pius Suter peut, quant à lui, déjà se projeter tranquillement vers les séries finales. Les Canucks se sont imposés 3-2 à Raleigh face à Carolina grâce à un doublé de leur nouvelle recrue, le transfuge de Calgary Elias Lindholm. En revanche, la soirée fut bien plus morose pour Nino Niederreiter. Battus 3-0 à Pittsburgh, les Jets ont concédé une quatrième défaite de rang.

Silvan Widmer: "Il y a eu un manque de souveraineté" Silvan Widmer est le capitaine de Mayence et un pilier de l'équipe de Suisse. Dans une interview avec Keystone-ATS, il évoque la lutte contre la relégation, sa blessure et l'équipe de Suisse. - Silvan Widmer, vous êtes le capitaine de Mayence 05 depuis la saison 2022-2023, une équipe dans une des meilleures ligues du monde. Quel genre de capitaine êtes-vous ? - Généralement, je regarde vers l'avant, j'essaie de considérer la prochaine tâche comme un nouveau défi, parce qu'on ne peut plus rien changer du passé. Nous devons être dans le présent sur et à côté du terrain. J'essaie d'accompagner les plus jeunes. - Mayence lutte actuellement contre la relégation. Quelles sont les raisons selon vous pour que cela ne marche pas ? - Il y a plusieurs raisons. Nous avons mal commencé la saison; il y a des matches où nous ne sommes pas allés aux limites de nos performances. Nous avions et nous avons beaucoup de blessés. Il y a aussi des rencontres que nous aurions dû gagner comme dernièrement contre Brême. Mais nous devons nous en prendre à nous-mêmes. - Vous vous êtes blessé fin avril à la cheville et n'avez disputé votre premier match que fin novembre. Est-ce que cette pause forcée a encore été plus difficile parce que l'équipe ne tournait pas ? - Oui, ce fut une période difficile, qui a fait encore plus mal en raison de l'absence de résultats. En tant que capitaine, je voulais faire quelque chose pendant ma pause, j'ai essayé de passer le plus temps près de l'équipe quand je me trouvais à Mayence pour ma rééducation. J'ai eu plusieurs entretiens avec des coéquipiers avec qui je partageais mes observations. Je ne pouvais aider que dans un cadre restreint. C'était dur, mais je devais l'accepter. "Nous avons arrêté de jouer" - Etes-vous quelqu'un qui se replie dans les moments difficiles ? - Je ne peux pas le cacher quand tout ne va pas bien. Pourtant je vais ouvertement affronter les situations difficiles. Je parle de manière constructive quand quelque chose me dérange ou devient pesant. - Vous avez disputé votre dernier match international fin mars lors du 3-0 contre Israël en raison de votre blessure. Depuis lors, l'équipe n'a que rarement convaincu. Vu de l'extérieur qu'a-t-il manqué ? - Il y a beaucoup de rencontres qui se sont ressemblées. Nous avons dominé l'adversaire sur tous les plans, mais nous avons arrêté de jouer avant la fin au lieu de finir l'affaire. Il y a eu un manque de souveraineté. C'est pourquoi nous n'avons pas gagné beaucoup de matches. - Cela peut se produire une fois, mais pas autant que fut le cas ? - Cela ne doit pas se passer avec une équipe avec nos qualités et nos prétentions. Pourtant, nous nous sommes qualifiés et c'était bien là le principal. Maintenant nous regardons vers l'avant et nous essayons de gommer les fautes. - L'objectif principal a été atteint pourtant une certaine morosité a régné lors des derniers matches de qualification. Pouvez-vous le comprendre ? - Oui et non. Après le tirage au sort des groupes, tout le monde était très optimiste à l'intérieur et aussi à l'extérieur de l'équipe. Les résultats des dernières années faisaient penser que nos prétentions s'étaient élevées. Nous voulions remporter la poule sans discussion mais nous avons échoué. Cela nous a énervés, cependant ce n'est pas évident que nous nous qualifions à nouveau pour un grand tournoi. Le seul latéral droit - Au Qatar, vous étiez le seul latéral droit de la sélection suisse, c'est pourquoi votre absence lors de la défaite 1-6 en huitièmes de finale était encore plus amère et que le coach national Murat Yakin a été questionné là-dessus. Avez-vous une explication pourquoi il y a un tel manque dans cette position. Est-ce un hasard ? - Je n'a pas d'explication sur le sujet, je ne sais pas s'il y a vraiment un manque dans le domaine. Il ne faut jamais oublier que nous sommes un petit pays et absolument pas une nation de football classique. De là, il est normal de ne pas posséder cinq joueurs aussi bons à chaque position comme cela peut être le cas dans d'autres nations. Nous avons exploité ces dernières années le maximum de nos possibilités. Dans l'avenir, il se peut que nous soyons confrontés au même problème. - En été prochain, il y aura l'Euro, en mars les matches amicaux contre le Danemark et l'Eire. Qu'est-ce qui sera le plus important pour retrouver une ambiance positive ? - Cela se fera tout seul. Avec un Euro à notre porte dans un pays de foot. Les adversaires de mars sont attractifs. Nous sommes une bonne troupe. Je suis persuadé à 100 pourcents que nous allons montrer un beau visage. C'est clair qu'une réaction est attendue de notre part.

Lukas Frick n'a pas manqué un match depuis près de 6 ans et demi Samedi dernier à Bienne, Lukas Frick a disputé sa 378e partie d'affilée avec le LHC. Le défenseur saint-gallois du club vaudois égale ainsi le record de Michael Ngoy. S'il fallait trouver un surnom à Lukas Frick, ce pourrait être Iron Man. Pas que l'arrière de 29 ans soit doté de superpouvoirs, mais bien parce que celui-ci n'a pratiquement jamais raté un match avec les Lions. Arrivé à Lausanne en 2017, Frick a manqué...une seule rencontre sous le maillot vaudois. C'était lors de la deuxième journée de la saison 2017/18. Depuis le 15 septembre 2017, le défenseur saint-gallois a disputé tous les matches du LHC. Voilà pourquoi samedi dernier à Bienne, Frick a rejoint Michael Ngoy au sommet des tablettes. Si tout se passe bien et qu'il ne rentre pas blessé des Beijer Games en Suède avec l'équipe de Suisse, Lukas Frick jouera son 379e match de suite le mardi 13 février à Lausanne contre Bienne. 378 matches d'affilée, un record. Avec le même club convient-il toutefois de préciser. Ngoy avait disputé 378 matches de rang avec Fribourg de décembre 2009 à mars 2016. Parti à Ambri, le Vaudois a ajouté 65 parties à son total pour atteindre les 443 matches de suite avant qu'une commotion ne le fasse manquer quelques rencontres. Pour la petite histoire, le record absolu en Suisse est détenu par Ivo Rüthemann avec 523 matches du 2 décembre 1995 au 8 octobre 2005. Et en NHL, c'est Phil Kessel qui le possède avec 1064 matches entre 2009 et 2023! Le plus important, la santé Des chiffres, des statistiques, des records, que pense Lukas Frick de tout ça? "Pour moi ce n'est pas franchement un gros truc. C'est sympa de savoir ça, mais le plus important c'est d'être en bonne santé. C'est pour cela que je ne manque pas de matches et j'en suis fier. Par contre d'entendre que Rüthemann a disputé 523 matches de suite, ça c'est impressionnant. Cela veut dire que tu fais les choses justes d'un point de vue physique et mental. Car tout peut aller si vite." En bonne santé, bien entendu, mais aussi assez bon pour que les différents coaches n'aient jamais pensé à le mettre en tribunes. Et toujours correct pour n'avoir jamais été suspendu. "Peut-être qu'il y a sûrement aussi un peu de chance derrière tout ça, reconnaît le défenseur lausannois. Je n'ai qu'à regarder mon partenaire de défense actuel, Fabian Heldner. Il est en santé, mais il a souvent des petits pépins ici et là. Il me fait souvent la remarque que je n'ai jamais rien et que c'est lui qui prend tout. Alors je dois certainement lui dire merci." Lukas Frick attribue également sa "longévité" à la profondeur de banc: "Quand tu as une équipe avec huit défenseurs, cela signifie que tu as un peu moins de temps de glace et que tu as donc moins de chance d'être blessé parce que tu es plus reposé. Ce serait plus difficile si je devais jouer 25 minutes par rencontre." Avec la Suisse en Suède Avant de battre le record, Lukas Frick a rejoint l'équipe de Suisse pour les Beijer Games en Suède, le dernier tournoi avant la préparation au Championnat du monde à Prague. Cette pause au mois de février alors que la lutte pour les play-off bat son plein ne tombe pas au meilleur des moments, mais Lukas Frick entend bien donner son maximum, peu importe le maillot qu'il porte sur les épaules. "Chaque pensée est pour Lausanne, c'est clair, confirme-t-il. Mais quand on est avec l'équipe de Suisse, on doit pouvoir se concentrer là-dessus. Cela permet de rester dans le rythme. Pour moi, c'est chouette de porte le maillot national et de pouvoir se frotter au meilleur niveau. Je veux faire une bonne impression au staff." Evoquer cette impressionnante série de matches joués, c'est aussi mettre en avant quelque chose qui pourrait lui porter la poisse. Sauf que Lukas Frick n'a pas cette superstition. "Je ne m'inquiète pas que l'on parle de ce nombre de matches joués à la suite, conclut-il. Si j'ai une blessure lors du prochain match, c'est que cela doit se passer ainsi. Je suis juste heureux de pouvoir faire ce que j'aime."

Un 30e match sans défaite pour le Bayer Leverkusen Granit Xhaka (à droite) devance Atakan Karazor dans un quart de finale de Coupe d'Allemagne de toute beauté. Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen ne sait plus perdre. Victorieux 3-2 du VfB Stuttgart en demi-finale de la Coupe d’Allemagne après avoir été mené à deux reprises au score, le Bayer prolonge son incroyable série. Granit Xhaka et ses coéquipiers n’ont toujours pas connu la défaite cette saison en trente rencontres toutes compétitions confondues. Sur sa pelouse face au VfB, le Bayer a forcé la décision à la... 90e minute sur une tête de son défenseur Jonathan Tah. Granit Xhaka a été l’auteur de l’avant-dernière passe sur cette action pour une performance à nouveau remarquable. Samedi, le Bayer Leverkusen reçoit le Bayern Munich dans le choc au sommet de la Bundesliga. Leader, le Bayer possède deux points d’avance sur les Bavarois.