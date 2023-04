Chicago et Oklahoma toujours en course ++ Le FC Bâle rêve d'une demie

Une nouvelle demi-finale dix ans après ?

Et si le FC Bâle remontait le temps ? Dix ans après sa demi-finale d'Europa League contre Chelsea, il bénéficie d'une nouvelle chance pour se hisser dans le dernier carré d'une compétition européenne.

Les Rhénans peuvent croire en leur étoile lors de cette double confrontation contre Nice en Conference League avec le match aller ce jeudi au Parc St. Jacques. Même si l'ancienne équipe de Lucien Favre aborde ce quart de finale avec les faveurs du pronostic, le FC Bâle ne part pas battu d'avance.

Son exploit en seizième de finale face à Trabzonspor et sa qualification en huitième de finale devant le Slovan Bratislava ont redonné de la vie à une équipe longtemps en perdition. Directeur sportif d'un club dont on peine à lire sa politique, Heiko Vogel a sans doute eu raison de trancher dans le vif. Il a remplacé Alex Frei à la tête de l'équipe il y a deux mois pour insuffler un nouvel élan.

Deux hommes providentiels

Face à Nice, l'entraîneur/directeur sportif espère que les deux hommes qui ont été décisifs lors des deux tours précédents seront à la hauteur de l'événement. On veut parler du gardien Marwin Hitz et du buteur Zeki Amdouni. Sans les parades du premier et le sens du but du second, la saison du FCB serait déjà terminée avec un échec retentissant en championnat - 8 victoires seulement en 27 journées - et une élimination sans gloire en Coupe de Suisse mardi dernier contre les Young Boys. Mais grâce à ce duo providentiel, le FCB est toujours en vie sur la scène européenne. Et peut, en cas de qualification jeudi prochain, gagner une prime de 2 millions de francs qui soulagera ses finances.

Dernier représentant français sur la scène européenne, Nice n'aborde pas ce quart de finale dans les meilleures dispositions. Les Azuréens ne se sont plus imposés en championnat depuis un succès flamboyant à Monaco le 26 février. Mais malgré cette panne de résultats en Ligue, Didier Digard, le successeur de Lucien Favre, bénéficie toujours du soutien unanime des dirigeants, des supporters et de la presse. Mais si son équipe se prend les pieds dans le tapis lors de ce quart de finale, l'état de grâce ne sera vraiment plus de mise.

Privé de Jordan Lotomba et de Youcef Atal, les deux hommes capables de tenir le flanc droit de sa défense, Didier Digard peut s'appuyer sur l'expérience de Kasper Schmeichel, de Dante et d'Aaron Ramsey pour rester dans les clous. Mais il sait que deux anciens de la maison évoluent dans le camp adverse avec l'ambition de frapper un grand coup. Pour Andy Pelmard et pour Dan Ndoye, ce duel contre Nice peut, en effet, leur permettre de retrouver toute la lumière.